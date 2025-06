Les meilleurs modèles de plan de projet Google Docs pour booster la productivité

Votre boîte de réception déborde d'e-mails, les délais approchent à grands pas et votre équipe vous harcèle toute la journée. Cela ressemble-t-il à une journée type pour un chef de projet ?

Entre jongler avec les tâches et les ressources et tenir tout le monde informé, vous rêvez d'avoir un clone (ou au moins une tasse de café bien fort).

Les feuilles de calcul peuvent être utiles, mais parfois, elles ressemblent juste à... eh bien, à des feuilles de calcul. C'est là que les modèles de plan de projet entrent en jeu.

Le bon modèle peut vous offrir une ventilation détaillée du projet, des fonctionnalités de suivi avancées et bien plus encore pour que vous ne manquiez jamais une étape.

Ce blog a rassemblé certains des meilleurs modèles gratuits de plan de projet Google Docs. Ces modèles sont conçus pour transformer votre gestion de projet chaotique afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte : faire avancer les choses. ✅

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de forfait pour un projet ?

Un modèle de forfait de projet complet décrit les objectifs, les tâches, les échéanciers, les ressources et les dépendances du projet. Il doit être personnalisable afin de s'adapter à différents types et tailles de projets.

De plus, il devrait :

Favorisez la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe grâce à une répartition claire des rôles et des responsabilités

Facilitez le suivi de la progression, en permettant aux parties prenantes de surveiller les jalons et d'identifier les pièges potentiels

Prévoyez des mesures d'urgence pour les évènements imprévus

Permettez des mises à jour régulières pour vous adapter à l'évolution des circonstances

Grâce à ces éléments, un modèle de plan de projet garantit une exécution efficace et aide les équipes à atteindre leurs objectifs de manière optimale. 🎯

Les 3 meilleurs modèles de forfait de projet Google Docs

Prêt à abandonner les feuilles de calcul ? Nos meilleurs modèles de forfait de projet Google Docs vous aideront à rationaliser votre flux de travail et à venir à bout de votre charge de travail.

Il est temps de dire adieu au chaos dans vos projets et bonjour à la tranquillité ! ⛵️

1. Modèle simple de gestion de projet informatique par GooDocs

Via : GooDocs

Le modèle simple de gestion de projet informatique est un outil convivial et visuellement attrayant qui permet de rationaliser la gestion de projet informatique.

Ce modèle fournit un format clair pour lister toutes les tâches à accomplir, ce qui permet de s'assurer que rien n'est oublié et que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Vous pouvez définir des échéanciers spécifiques pour chaque tâche, ce qui est essentiel pour gérer les délais et garantir que le projet avance comme prévu.

Il est structuré de manière à diviser votre projet en phases clés : Initiation, Planification, Exécution, Suivi et Contrôle, vous offrant ainsi un cadre clair à suivre.

2. Modèle de plan de projet par HubSpot

Via : HubSpot

Ce modèle personnalisable de HubSpot offre un cadre complet pour créer un plan de projet détaillé. Il couvre tous les éléments essentiels, notamment un aperçu du projet, sa portée et ses objectifs, les rôles et responsabilités de l'équipe de projet, les livrables, le calendrier et l'échéancier, le budget, ainsi que le processus d'approbation et de signature.

Le modèle est conçu pour être un document évolutif et peut être mis à jour au fur et à mesure de la progression du projet. Il fournit également des conseils pour adapter le forfait aux besoins spécifiques de votre projet. L'objectif principal est d'aider les chefs de projet à respecter le calendrier et le budget en définissant clairement tous les aspects du projet dès le départ et en obtenant le consensus des parties prenantes.

💡Conseil de pro : Il est essentiel de mettre l'accent sur les études de marché et la segmentation de l'audience dans les plans de projets marketing. Les campagnes marketing évoluent, il est donc essentiel de rester flexible et prêt à s'adapter si nécessaire.

3. Modèle de budget pour projet par Template. net

Chaque projet, qu'il soit petit ou grand, implique plusieurs domaines qui nécessitent des investissements, en fonction de la portée du projet.

Avec un budget défini, il est essentiel de répartir les fonds de manière appropriée entre les différentes voies et de contrôler les dépenses. À cette fin, un modèle de budget pour projet est indispensable. Il fournit une ventilation détaillée de vos revenus et dépenses sur une période donnée.

Ce que nous aimons dans ce modèle, c'est sa représentation visuelle, qui permet de comprendre plus facilement où l'argent est dépensé.

Limites de l'utilisation de Google Docs pour les modèles de plan de projet

La gestion de projet nécessite des outils spécialisés pour gérer les dépendances complexes entre les tâches, les échéanciers, l'allocation des ressources et les besoins en matière de collaboration. Si les modèles Google Docs constituent une bonne option pour les tâches de base, ils ne sont pas forcément adaptés aux projets de grande envergure.

Discutons des principales limites de l'utilisation des modèles Google Docs pour la planification de projets. 🗓️

1. Fonctionnalités restrictives de gestion de projet

La planification et la gestion de projet nécessitent l'attribution de responsabilités, le suivi de la progression et l'analyse visuelle des résultats afin de respecter le calendrier du projet.

Cependant, les modèles Google Docs présentent des lacunes dans ces domaines, ne fournissant qu'un aperçu basique. Ils ne disposent pas des fonctionnalités avancées telles que l'attribution des tâches, les diagrammes de Gantt et le suivi du temps nécessaires pour les projets complexes.

2. Contraintes liées à la collaboration

Si les modèles permettent une collaboration en temps réel, ils ne disposent pas de fonctionnalités essentielles telles que les notifications pour suivre la progression des projets et les tableaux de bord pour surveiller des tâches spécifiques. Cette limitation augmente la charge de travail des membres de l'équipe, qui doivent gérer les mises à jour et le suivi manuellement.

3. Problèmes d'évolutivité

Les projets à grande échelle ne peuvent pas être gérés efficacement à l'aide des modèles Google Docs, car ceux-ci ne disposent pas de fonctionnalités avancées. De tels projets nécessitent la création d'un plan de projet agile et l'utilisation d'un outil de gestion de projet adapté pour s'assurer que les équipes sont sur la bonne voie.

4. Limites d'intégration

Une gestion de projet efficace repose souvent sur des données historiques et l'intégration d'outils de planification de projet.

Google Docs a des capacités d'intégration limitées, ce qui rend la synchronisation des données entre différentes plateformes difficile. Cela nécessite également un effort manuel supplémentaire de la part de votre équipe, ce qui réduit l'efficacité.

Alternatives aux modèles de plan de projet Google Docs

ClickUp pour la gestion de projet va au-delà des feuilles de calcul de base. Il offre un large intervalle de fonctionnalités avancées pour aider les équipes à travailler plus intelligemment, pas plus dur. 👥

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, fixez des dates d'échéance et suivez la progression pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde avec ClickUp

L'un des principaux atouts de ClickUp est sa bibliothèque de modèles de gestion de projet prédéfinis.

Quel que soit le type de projet, du développement logiciel agile aux campagnes marketing, ClickUp dispose d'un modèle pour vous aider à démarrer votre processus. Ces modèles constituent une base solide et peuvent être facilement personnalisés pour répondre à vos besoins.

Découvrons quelques-uns de ces modèles.

1. Modèle de gestion de projet par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de gestion de projet ClickUp permet aux chefs de projet, aux responsables de programme et aux gestionnaires de portefeuille de supprimer facilement les silos et les obstacles, et d'exécuter leurs tâches efficacement et rapidement.

Le modèle de gestion de projet ClickUp est une solution polyvalente qui facilite la gestion de projets complexes, interfonctionnels et de grande envergure, de leur conception à leur achèvement. Il intègre des fonctionnalités puissantes conçues pour améliorer l'efficacité de la gestion de projet à différentes étapes.

Même si vous êtes simplement en train de créer le brief du projet, vous pouvez tenir votre équipe informée pour l'aider à comprendre ce qui l'attend. Ce modèle comprend des sections dédiées au suivi des indicateurs et des mesures de performance clés, qui vous aident à évaluer la réussite de votre projet.

Vous pouvez également attribuer des tâches aux membres de l'équipe et suivre chaque phase du projet, telle que la conception, le développement ou la révision.

Ses fonctionnalités avancées font de ce modèle l'outil idéal pour gérer les besoins complexes d'un projet.

2. Modèle de planificateur de projet par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de planificateur de projet ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à suivre la progression de vos projets.

Le modèle de planificateur de projet ClickUp est un outil fantastique pour faciliter et rendre plus efficace la gestion de projet. Il regorge de fonctionnalités qui aident les équipes et les individus à planifier, exécuter et surveiller leurs projets du début à la fin.

Lors de la création d'un plan de projet de haut niveau, de nombreuses tâches peuvent survenir en même temps. Ce modèle est idéal pour garder une trace de toutes ces tâches (et plus encore !) en un seul endroit.

Le modèle comprend des éléments visuels tels que les tableaux Kanban ClickUp pour que tout soit plus clair. Que vous gériez une tâche hautement prioritaire comme la planification de votre prochaine campagne marketing ou une tâche moins prioritaire comme le suivi de la progression quotidienne de vos employés, ce modèle offre des fonctionnalités qui vous aideront à organiser et à gérer efficacement ces projets.

3. Modèle de forfait de projet de conseil par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de forfait de projet de conseil ClickUp est conçu pour vous aider à organiser, suivre et gérer un projet de conseil.

Le modèle de forfait de projet de conseil de ClickUp permet aux consultants et à leurs équipes de rester organisés et sur la bonne voie pendant leur travail. Il fournit un ensemble complet d'outils pour tout gérer, de la planification initiale à la livraison finale.

La visualisation est facilitée grâce à des diagrammes et des tableaux de bord ClickUp personnalisés, qui vous aident à vous assurer que vos tâches sont achevées dans les délais impartis. La vue « Tâches par étape » peut être organisée en 12 statuts, tels que « À faire », « En attente », « En cours », « Achevé » et « Approbation du client ».

La vue Guide de démarrage offre un aperçu du projet et des conseils utiles pour réussir. Vous pouvez inviter les membres de l'équipe et les parties prenantes à collaborer sur le projet, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Des notifications peuvent être configurées pour vous tenir informé de la progression du projet.

4. Modèle de forfait de projet interfonctionnel par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan de projet interfonctionnel de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, suivre et gérer des projets complexes.

Le modèle de plan de projet interfonctionnel ClickUp est conçu pour aider les chefs de projet et les équipes à planifier et à exécuter efficacement des projets complexes impliquant plusieurs services. Ce modèle complet fournit les outils et la structure nécessaires pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde et atteigne les objectifs du projet.

La section « Livables fonctionnels » vous aide à suivre toutes les tâches que les différentes équipes doivent accomplir. L'échéancier du produit vous permet de planifier les projets et de hiérarchiser les tâches à venir.

Les tâches sont organisées en six statuts personnalisés : Achevé, Documentation, Lancement, Validation du lancement et En cours, ce qui vous permet de suivre efficacement la progression.

5. Modèle de forfait de projet de conformité par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan de projet de conformité de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les objectifs de conformité de votre organisation.

Le modèle de plan de projet de conformité de ClickUp est destiné à aider les gestionnaires de risques et les équipes à planifier, suivre et gérer efficacement les efforts de conformité d'une organisation. Ce modèle complet fournit les outils et la structure nécessaires pour garantir le respect des exigences réglementaires et identifier et traiter tout domaine non conforme.

Les tâches peuvent être organisées en cinq statuts personnalisés (Conforme, En cours, Non conforme, Partiellement conforme et À faire) pour vous aider à suivre la progression. Les champs personnalisés ClickUp vous permettent de saisir des informations détaillées sur chaque exigence de conformité, telles que les dates de révision, les degrés de conformité et les catégories de menaces.

Les outils de gestion de projet de ClickUp, tels que l'étiquetage, les sous-tâches imbriquées et les libellés de priorité, améliorent encore le suivi de la conformité et les rapports.

6. Modèle de forfait pour projet de site web par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de forfait pour projet de site Web de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les projets liés à votre site Web.

Le modèle de plan de projet de site web de ClickUp vise à aider les développeurs web et les équipes à planifier, exécuter et gérer efficacement les projets de sites web du début à la fin. Ce modèle de plan de projet fournit les outils et la structure nécessaires pour garantir le lancement réussi d'un site web.

La vue Charge de travail du modèle vous permet d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe et de suivre leur progression. La vue Suivi des coûts vous aide à surveiller les dépenses et à respecter le budget. La vue Tableau de bord vous offre un aperçu clair de l'ensemble du projet et de son état d'avancement, tandis que la vue Tâches vous aide à organiser les tâches en catégories pour faciliter leur suivi.

Des statuts personnalisés tels que Terminé, En cours, À faire, Achevé et Besoin d'informations vous aident à suivre la progression de chaque tâche. Les fonctionnalités de suivi des tâches vous permettent d'analyser les tâches, d'assurer une productivité maximale et d'identifier les domaines à améliorer.

7. Modèle de forfait pour projet technologique par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de forfait pour projet technologique de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à suivre vos projets technologiques.

Le modèle de plan de projet technologique ClickUp aide les managers et les équipes à planifier et à exécuter des projets technologiques complexes. Il fournit les outils et la structure nécessaires pour que tout le monde reste sur la même page et respecte les délais du projet.

L'aperçu du projet vous donne une vue d'ensemble du projet technologique, y compris les objectifs, la portée et les étapes clés. La gestion des tâches vous permet de décomposer le projet en tâches gérables, de les attribuer aux membres de l'équipe et de définir des dates d'échéance. La vue Gantt vous permet de visualiser l'échéancier et les dépendances du projet sous forme de diagramme de Gantt.

La collaboration est facilitée par les commentaires, les mentions et les pièces jointes sur les tâches, ce qui permet à chacun de communiquer et de partager facilement des informations. Les intégrations de ClickUp avec d'autres outils tels que GitHub, Jira et Slack permettent de rationaliser les flux de travail en connectant les outils que votre équipe utilise déjà.

8. Modèle de forfait pour projet d'évènement par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan de projet d'évènement de ClickUp vous aide à gérer plusieurs évènements et échéanciers afin que tout se passe à la perfection.

Le modèle de plan de projet d'évènement de ClickUp aide les organisateurs d'évènements à gérer plusieurs évènements et échéanciers pour un résultat réussi. Il comprend plusieurs fonctionnalités pour rationaliser les processus de planification de projet.

La vue Document vous permet de stocker tous vos documents relatifs à un évènement en un seul endroit. La vue Tableau vous aide à organiser visuellement les tâches, tandis que la vue Liste vous permet de créer des checklists détaillées. Des champs personnalisables vous permettent d'inclure des détails essentiels sur l'évènement, tels que la date, l'emplacement, le budget et les coordonnées du client.

Organisez les tâches en statuts tels que Terminé, En cours et À faire pour suivre facilement la progression.

9. Modèle de forfait pour projet d'évènement virtuel par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de forfait pour projet d'évènement virtuel de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et gérer vos évènements virtuels.

Le modèle de forfait pour projet d'évènement virtuel de ClickUp est l'outil idéal pour relever les défis uniques liés à l'organisation d'évènements virtuels. Il regorge de fonctionnalités conçues pour simplifier votre processus de planification.

Utilisez la vue Étape de l'évènement pour mapper les étapes de l'évènement et attribuer des tâches en toute simplicité. La vue Plan de l'évènement virtuel vous offre une vue d'ensemble de votre évènement, tandis que la vue Échéancier vous aide à visualiser le calendrier de l'évènement.

Les tâches peuvent être organisées en statuts tels que « Achevé », « En cours », « En attente » et « À faire », ce qui facilite le suivi de la progression et garantit que tout reste sur la bonne voie.

Que vous gériez un ou plusieurs événements virtuels, ce modèle vous aide à surveiller la productivité et à garantir le bon déroulement de vos événements.

10. Modèle de plan d'action par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan d'action ClickUp est conçu pour vous aider à créer un plan d'action pour n'importe quel projet ou tâche.

Le modèle de plan d'action de ClickUp est l'outil ultime pour atteindre vos objectifs avec facilité et clarté. Il est conçu pour simplifier votre flux de travail et vous permettre de rester sur la bonne voie à chaque étape.

Comme son nom l'indique, ce modèle de planification de projet vous met en mode action. Il vous permet de rester facilement au fait de vos tâches et objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Ce modèle excelle dans la promotion de la communication avec les parties prenantes.

Réfléchissez ensemble, partagez les dernières informations et assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde. De plus, les notifications intégrées vous tiennent informé de la progression du projet.

Les éléments clés du modèle comprennent des statuts personnalisés pour suivre l'avancement et maintenir la motivation, des champs personnalisés pour classer et ajouter des détails aux tâches, ainsi que des vues personnalisables telles que Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier pour visualiser efficacement votre plan d'action.

Améliorez votre processus de planification de projet avec ClickUp

Un plan de projet complet peut sembler intimidant, avec de multiples aspects à gérer. Heureusement, les bons outils peuvent simplifier ce processus et garantir que votre projet reste sur la bonne voie.

Ces modèles Google Docs constituent une base solide pour élaborer votre plan de projet. Avec des sections prédéfinies et des structures claires, ils vous aident à organiser les tâches, les ressources et les échéanciers.

Pour encore plus d'efficacité, utilisez ClickUp. Ce logiciel de gestion de projet rationalise l'ensemble du processus de planification. Il vous permet de créer rapidement des plans de projet détaillés, d'allouer des ressources, de définir des dépendances et d'établir des canaux de communication clairs grâce à ses nombreuses fonctionnalités et modèles.

Le résultat ? Vous respectez les délais et atteignez les objectifs du projet avec un maximum de concentration et de contrôle.

Commencez à utiliser ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !