Vélocité agile et planification de la capacité : Quelle est la différence ?

La vélocité fait référence à la rapidité du mouvement, c'est-à-dire à la vitesse. La capacité est l'aptitude et la disponibilité des ressources. Naturellement, la capacité a un impact profond sur la vélocité et vice versa.

En gestion de projet agile ces deux concepts jouent un rôle essentiel. Ils sont utilisés comme des métriques qui déterminent la productivité et l'efficacité du projet scrum agile équipes. Par conséquent, la vélocité agile et la planification de la capacité sont des informations essentielles pour tout chef de projet qui navigue dans les exigences changeantes du développement de logiciels.

Dans cet article, nous explorons comment.

Comprendre la vélocité agile

La vélocité agile fait référence à la quantité de travail qu'une équipe peut accomplir au cours d'un sprint, qui dure généralement deux semaines. Une autre façon de la mesurer est le temps nécessaire à l'équipe pour terminer une histoire d'utilisateur au cours d'un sprint particulier.

La vélocité en agile est calculée en additionnant les points d'histoire pour toutes les histoires d'utilisateur achevées au cours d'un sprint. Par exemple, si vous terminez 10 user stories de 10 points chacune dans un sprint, la vélocité de votre équipe est de 100 points pour ce sprint.

Vous pouvez également calculer le nombre moyen de points d'histoire complétés au cours de plusieurs itérations pour servir de mesure quantitative de la vélocité moyenne de l'équipe.

Pourquoi les équipes calculent-elles la vélocité agile ?

Les chefs de projet en équipes scrum utilisent la vélocité agile pour :

Planifier efficacement le prochain sprint

Prévoir les délais du projet et le cycle de vie du produit

Allouer les bonnes ressources à chaque projet

Gérer les attentes des parties prenantes

Suivre les progrès des individus et des équipes pour chaque tâche

Mesurer l'amélioration des compétences et des capacités

Quand la vélocité agile est-elle utilisée ?

Au début, la vélocité agile est utilisée dans la planification du sprint. Essentiellement, en utilisant la vitesse du travail et la quantité de travail, les chefs de projet calculent le temps qu'il faudra.

Quand la vélocité agile n'est-elle pas applicable ?

La vélocité agile est la somme de tous les points de récit d'un sprint ou une moyenne de la vélocité sur plusieurs sprints. Cette méthode repose sur quelques hypothèses, telles que la cohérence des efforts, la précision de l'estimation des points de sport, etc. Cela entraîne certaines limitations.

Incohérence techniques d'estimation agile : La vélocité agile dépend de la précision et de la cohérence des estimations de story points. Si les membres de l'équipe estiment l'effort différemment, les calculs de vélocité peuvent être faussés, avec des implications importantes en aval.

Changements dans la composition de l'équipe : La vélocité moyenne peut être considérablement affectée par des changements dans la composition de l'équipe. Les nouveaux membres de l'équipe peuvent mettre plus de temps à se mettre au diapason, ce qui en fait une mesure moins fiable au fil du temps.

La qualité est négligée : Lorsque équipes agiles se concentrent trop sur le maintien ou l'augmentation de leur vélocité, il y a un risque que la qualité du travail diminue. Cela peut entraîner une augmentation de la dette technique, car la course à la vitesse peut amener les équipes à prendre des raccourcis ou à négliger les meilleures pratiques.

Explorer la planification agile des capacités

La planification agile des capacités fait référence à l'estimation et à l'acquisition des ressources nécessaires pour mener à bien des tâches données.

La capacité agile est mesurée en totalisant le nombre d'heures que chaque membre de l'équipe peut consacrer aux tâches du sprint, c'est-à-dire en additionnant les heures de travail disponibles pour le sprint de deux semaines et en déduisant les congés, formations ou réunions planifiés.

Pourquoi les équipes effectuent-elles une planification de la capacité ?

Les chefs de projet effectuent une planification des capacités pour :

S'assurer que les engagements du projet sont réalistes et réalisables

Allouer les ressources de manière efficace

Éviter le surengagement

Gérer la répartition de la charge de travail

En comprenant et en en renforçant les capacités , un équipe agile peut fixer des objectifs de sprint plus précis et améliorer la productivité et la qualité de la livraison du projet.

Vous ne savez pas par où commencer ? Utilisez l'un des outils suivants modèles de planification des capacités pour vous guider.

Quand la planification des capacités est-elle utilisée ?

La planification des capacités est un processus suivi avant le début d'un projet. Elle est utilisée par les chefs de projet pour renforcer la capacité à mener à bien les projets que les équipes de vente acquièrent. C'est un moyen d'équilibrer l'offre et la demande.

Quand la planification des capacités est-elle limitée ?

Bien que la planification des capacités soit un excellent cadre pour effectuer des calculs en vue de la réalisation de projets, elle n'est pas sans limites. Voici quelques-unes des limites les plus courantes :

Des mesures statiques dans un environnement dynamique : La planification de la capacité est généralement effectuée au début des sprints et tend à supposer un environnement de travail statique. Cependant, les projets agiles sont dynamiques, avec des changements fréquents de portée et de priorité. Cela peut rendre les plans de capacité initiaux obsolètes.

Négliger les capacités individuelles et la complexité des tâches : Planification agile des capacités mesure généralement la capacité en termes de temps disponible, mais cela ne tient pas toujours compte des capacités variables des membres de l'équipe ou de la complexité des tâches spécifiques.

Une telle négligence peut conduire à une mauvaise répartition des tâches, certains membres de l'équipe étant débordés tandis que d'autres ne sont pas suffisamment sollicités, ce qui a un impact à la fois sur le moral et sur la productivité.

Bien qu'elles soient étroitement liées, la vélocité et la capacité agiles sont deux concepts distincts. Apprendre les principales différences entre les deux peut être un atout majeur pour une gestion de projet efficace.

Vélocité et capacité agiles : Principales différences

Fondamentalement, la vélocité fait référence à la vitesse à laquelle le travail peut être effectué, compte tenu de la capacité existante, qui est le nombre d'heures-personnes disponibles. Voici d'autres différences essentielles.

Différences entre la vélocité agile et la planification des capacités

Bien qu'elles servent des objectifs différents, la vélocité agile et la planification de la capacité sont toutes deux essentielles à une bonne planification agile gestion de projet scrum . Explorons les outils et les stratégies dont vous avez besoin pour suivre ces mesures de manière efficace.

le plus beau cadeau : Comprendre DevOps vs. agile pour une meilleure compréhension des indicateurs de développement de logiciels.

Outils et stratégies pour mesurer la vélocité et estimer la capacité en Agile

Pour mesurer avec précision la vélocité et la capacité de votre équipe, vous avez besoin de données complètes, de mises à jour en temps réel et d'un outil de gestion de projet robuste comme ClickUp.

1. Établir des facteurs contributifs clairs pour la vélocité et la capacité

Plusieurs facteurs contribuent à la vélocité et à la capacité de l'équipe. Il est essentiel d'intégrer tous ces facteurs dans vos calculs.

Métriques de vélocité

Définir clairement la valeur d'un "point d'histoire"

Créer une échelle commune qui couvre la complexité de la tâche, la technologie utilisée, etc. que toute l'équipe comprend uniformément

Cristalliser la "définition de ce qui est fait"

Un outil de gestion de projet agile comme ClickUp peut rationaliser et automatiser cette étape. Par exemple, vous pouvez publier la définition et l'échelle des story points sur ClickUp Docs, ce qui les rend accessibles à tous.

Vous pouvez enregistrer et publier la définition de ce qui est fait sous forme de liste de contrôle sur ClickUp, qui peut être automatiquement appliquée à chaque tâche/fonctionnalité/récit d'utilisateur.

Listes de contrôle et modèles de tâches ClickUp

Mètres de capacité

Estimation basée sur les heures réelles disponibles pour le travail

Déduisez les heures hors projet telles que les réunions, les pauses et les tâches administratives

Invitez les employés et les sous-traitants à mettre à jour leur disponibilité en temps réel

La vue de la charge de travail de ClickUp vous permet de voir la capacité disponible de votre équipe. Ceci est particulièrement utile si quelqu'un travaille sur plusieurs projets, avec du travail qui lui a déjà été assigné, et qui occupe sa capacité.

vue de la charge de travail de ClickUp améliorée gestion de la capacité Pour l'estimation de la capacité, Modèle de planification des ressources de ClickUp est inestimable. Il permet aux équipes de mêlée de visualiser la disponibilité, aidant les chefs de projet à répartir la charge de travail de manière égale et en fonction de la capacité de chaque membre de l'équipe de mêlée. Télécharger ce modèle

2. Créer des rapports et des tableaux de bord

Sur la base des données des performances passées, vous pouvez créer des feuilles de calcul ou des présentations pour effectuer les calculs dont vous avez besoin. Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord ClickUp pour automatiser la génération de rapports basés sur des données en temps réel.

rapport de vélocité de sprint automatisé sur les tableaux de bord ClickUp_

Utilisez ces données pour planifier efficacement les itérations futures. Si vous êtes un débutant en gestion de projet agile, essayez Le modèle de planification de sprint agile de ClickUp qui permet d'organiser les tâches, de suivre les objectifs du sprint et de contrôler les progrès en un seul endroit. Télécharger ce modèle

3. Mise à jour dynamique des calculs et prévisibilité

Considérez la vélocité et la capacité comme des mesures cruciales qui doivent être réévaluées régulièrement. Incluez-les dans vos rétrospectives.

Discuter du plan, des données réelles et des écarts

Débattre des raisons des écarts et des mesures à prendre pour les réduire à l'avenir

Suivre l'exactitude des projections dans le temps

Documentez ces discussions et examinez également les notes pour une planification plus contextuelle.

4. Rechercher activement et intégrer le retour d'information

Si la précision des calculs de la vitesse et de la capacité agile peut être contrôlée en interne, son efficacité dépend d'un certain nombre de facteurs externes. Par exemple, vous pouvez livrer le produit minimum viable en trois sprints, mais le client/promoteur du projet peut le vouloir plus tôt.

Il faut donc chercher activement à obtenir un retour d'information et l'intégrer dans le processus. ClickUp Forms est un moyen simple et facile d'automatiser la collecte des commentaires. En fonction de la relation que vous entretenez avec le client, vous pouvez également lui donner accès à votre espace de travail ClickUp pour qu'il puisse laisser des commentaires dans les tâches.

enquêtes de rétroaction avec ClickUp Forms

5. Mesurer la précision de l'impact au deuxième et au troisième degré

La planification de la vélocité et de la capacité agiles ne concerne pas seulement l'exactitude des calculs, mais aussi l'impact global sur la réalisation du projet. Par exemple, si vous estimez que votre vélocité agile est plus élevée qu'elle ne l'est en réalité, vous finirez par assigner des tâches dépassant la capacité maximale de votre équipe, ce qui entraînera un épuisement professionnel ou une livraison insuffisante.

Lors de vos rétrospectives, discutez également des conséquences au deuxième et au troisième degré de vos calculs.

Réalisez des projets plus rapidement et mieux avec ClickUp

La vitesse et la capacité sont deux concepts étroitement liés dans tout projet de développement logiciel. Alors que la capacité détermine le temps et les compétences dont vous disposez, la vélocité estime ce que vous pouvez faire avec.

D'une certaine manière, ces deux notions sont cruciales pour une planification efficace des projets. Elles sont indispensables pour affiner les stratégies d'exécution du projet, garantir la productivité de l'équipe, éliminer l'épuisement professionnel et assurer la réussite globale.

La plateforme de gestion de projet de ClickUp est conçue exactement dans cette optique. Elle capture toutes les données nécessaires pour calculer la vélocité agile et estimer la capacité de l'équipe en temps réel. Elle les présente de la manière que vous souhaitez sur des tableaux de bord personnalisables.

Cette visibilité permet au chef de projet et au scrum master d'optimiser la livraison du projet sans alourdir la charge de travail des membres de l'équipe. Découvrez comment ClickUp peut transformer vos projets de développement logiciel. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !