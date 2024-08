DevOps vs Agile : Guide ultime (2024)

vous êtes curieux de connaître les différences entre DevOps et Agile ?

Agile et DevOps sont des super-héros dans le monde du développement logiciel.

cependant, tout comme les X-men et les Avengers, ils ont leurs propres mondes différents

Alors qu'Agile s'occupe du monde développeur-parties prenantes, DevOps se concentre sur le monde des opérations des développeurs.

Dans cet article, nous examinerons chacun d'entre eux en détail et nous verrons en quoi ils diffèrent en termes d'approche, de personnel, d'avantages, etc. Nous mettrons également en lumière une outil de gestion de projet qui peut gérer les deux méthodes.

C'est parti !

Qu'est-ce que DevOps ?

DevOps est une méthodologie de développement de logiciels qui vise à combler le fossé entre l'équipe de développement de logiciels et l'équipe d'exploitation.

La méthode DevOps comble le fossé entre les deux équipes avec..

Collaboration : les équipes de développement et d'exploitation collaborent entre elles

: automatisez autant de processus que possible Tests continus : les deux équipes testent continuellement chaque petit incrément

: les deux équipes testent continuellement chaque petit incrément Intégration continue : le logiciel est développé en petits morceaux pour une intégration plus rapide

: le logiciel est développé en petits morceaux pour une intégration plus rapide Déploiement continu : les codes qui passent la phase de test sont automatiquement déployés

: les codes qui passent la phase de test sont automatiquement déployés Surveillance continue : l'équipe chargée de l'exploitation surveille chaque incrément au fur et à mesure de son déploiement

: l'équipe chargée de l'exploitation surveille chaque incrément au fur et à mesure de son déploiement Livraison continue de logiciels : les modifications de code sont construites et testées en continu pour être publiées à tout moment

mais vous ne voulez pas seulement **_savoir à quel point les Avengers sont cool, n'est-ce pas ?

vous voulez les voir en _action_!

alors, voyons comment fonctionne DevOps..

Traditionnellement, votre équipe de développement de logiciels travaille des semaines ou des mois sur le processus de développement, et lorsqu'il est terminé, le produit est transmis à l'équipe d'exploitation.

L'équipe opérationnelle a maintenant un long travail : gérer, surveiller et déployer ces énormes morceaux de codes.

Si l'équipe opérationnelle est potentiellement débordée, le déploiement du logiciel peut également prendre beaucoup de temps. Vos utilisateurs n'aiment pas attendre, et vous ne voulez pas les mettre en colère : surtout s'il y a quelqu'un comme Bruce Banner!

Au lieu de cela, la culture DevOps se concentre sur l'intégration continue.

L'équipe de développement écrit de nouveaux codes en plus petits morceaux, les teste et les transmet à l'équipe d'exploitation. L'équipe chargée de l'exploitation teste, intègre et déploie ensuite les codes.

Cependant, cela nécessite une forte collaboration entre vos équipes de développement et d'exploitation.

Pour s'attaquer à tout cela, DevOps utilise des outils et une infrastructure spécifiques pour faciliter une collaboration et une automatisation sans faille.

c'est impressionnant, n'est-ce pas ?

maintenant, voyons ce qu'est l'approche Agile

Qu'est-ce que l'Agile ?

Agile est une méthodologie de développement de logiciels qui consiste à diviser un projet entier en cycles de développement plus courts (appelés sprints) qui durent de 2 à 4 semaines.

quel est l'avantage ?

La méthode Agile constitue une amélioration significative par rapport aux méthodes traditionnelles de gestion de projet, comme la Modèle Waterfall .

Dans la méthodologie de la chute d'eau, vous n'impliquez les clients qu'après des mois de développement du produit. Et s'ils ne sont pas satisfaits du produit, vous devrez recommencer le processus de développement depuis le début !

La méthode Agile met l'accent sur l'amélioration continue.

Avec Agile, vous présentez une version du logiciel de travail à votre client après chaque sprint. Maintenant que vous avez reçu leurs commentaires, vous pouvez les incorporer dans le cycle suivant.

Voici un exemple pour mieux comprendre le processus Agile :

Imaginons que votre équipe de génie logiciel soit en train de créer une application iOS.

Si vous utilisez l'approche traditionnelle de la chute d'eau, votre équipe au bureau ou à l'extérieur de l'entreprise est en train de construire une application iOS équipe à distance pourrait prendre un an pour développer et tester l'application.

Cependant, une fois l'application lancée sur le marché, il se peut que les clients n'apprécient pas une fonctionnalité que votre équipe a mis quatre mois à mettre au point.

mais avec la méthodologie agile, les choses seraient différentes

À la fin de chaque sprint (qui ne dure que 2 à 4 semaines), vous obtenez un feedback de votre client sur votre dernier incrément. Vous pouvez ainsi mettre au rebut une mauvaise idée sans perdre de temps ni d'argent à la développer.

Mais le plus beau, c'est que vous pouvez créer un logiciel qui répond parfaitement aux besoins de vos clients !

on dirait que Agile est une _méthodologie assez puissante, non ?

mais comment fait-elle pour se comparer à la _Méthode DevOps ?

DevOps vs Agile : en quoi diffèrent-elles ?

_Les X-men et les Objectifs ont tous deux un objectif commun : sauver le monde

mais ils ont leur propre **_unique _style pour le faire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image15-5.gif jeunes x-men /$$$img/

De même, DevOps et Agile ont le même objectif : accroître l'efficacité de l'entreprise.

cependant, tout comme les X-men et les Avengers, leurs mondes sont un peu différents

Plongeons dans ces différences :

1. Différences dans l'approche

Agile et DevOps utilisent des approches de développement logiciel différentes :

$$$a. Approche agile

L'approche Agile se concentre sur la réduction du fossé entre les clients et l'équipe de développement Agile en utilisant un processus de retour d'information itératif. En bref, le processus Agile adopte une approche de changement constant pour garder les clients heureux.

B. Approche DevOps

L'approche DevOps comble le fossé entre l'équipe de développement de logiciels et l'équipe d'exploitation en rendant le processus automatisé et continu. Par exemple, elle intègre de multiples méthodes comme l'automatisation des tests, le déploiement continu, l'intégration continue et les tests continus.

Bonus : Consultez le top 10 outils de déploiement continu pour les équipes logicielles en 2023 Note: Contrairement à la méthodologie DevOps, Agile dispose d'un document d'orientation appelé le Manifeste Agile . Il présente les valeurs et les principes de la méthode

il décrit les valeurs et les principes de l'Union européenne la méthode de développement logiciel Agile .

2. Les différences au sein de l'équipe

les X-men et les Avengers ont tous deux des équipes composées de membres aux paramètres différents

De même, DevOps et Agile comptent tous deux des membres d'équipe aux paramètres et tailles différents.

$$$a. Équipe Agile

Dans la méthodologie Agile, les équipes sont toujours de petite taille et transversales. À ce titre , Les équipes Agile préfèrent généralement des développeurs complets qui peuvent comprendre chaque partie du cycle de vie du développement logiciel.

Et bien que vous ayez un gestionnaire de projet, un propriétaire de produit, ou un Maître Scrum pour guider l'équipe, chaque membre de l'équipe est censé être autonome.

B. Équipe DevOps

Dans le cadre du processus DevOps, de nombreuses équipes de développement et d'exploitation travailleront souvent ensemble avec une excellente collaboration. Par conséquent, elles sont beaucoup plus grandes et impliquent des membres de l'équipe avec des niveaux d'expérience variés.

Dans la culture DevOps, les rôles sont clairement définis au lieu de se concentrer sur la transversalité.

3. Différences dans la documentation

En matière de documentation, Agile est plus proche de Wolverine, et DevOps est plus proche de Nick Fury.

A. Documentation Agile

Agile est plus axé sur le processus de travail que sur la documentation.

il s'agit d'un peu comme Wolverine qui veut se lancer directement dans l'action !

Cependant, cela ne signifie pas que l'approche Agile ignore totalement la documentation ; elle est simplement reléguée au second plan.

B. Documentation DevOps

Dans la méthodologie DevOps, la documentation est aussi sérieuse que le comportement de Nick Fury.

Effacées, les équipes opérationnelles ne créent pas l'incrément. Elles ont donc besoin d'une documentation appropriée pour comprendre clairement l'incrément.

4. Différences de calendrier

Wolverine ou Hulk ne se soucient peut-être pas du temps, mais les délais sont cruciaux pour votre entreprise de logiciels.

A. Le calendrier Agile

Agile travaille par périodes courtes et prédéterminées appelées sprints. Ces sprints durent généralement de 2 à 4 semaines.

B. Calendrier DevOps

Le processus DevOps n'a pas de délais aussi précis, mais il se concentre sur un calendrier à long terme pour une meilleure fiabilité.

5. Différences dans les outils

le marteau de Mon travail ne fonctionnera pas bien si Wolverine essaie de l'utiliser, n'est-ce pas ?

il est déjà impressionnant avec ses griffes d'adamantium

De la même manière, Agile et DevOps ont leur propre ensemble d'outils qui fonctionnent pour eux.

$$$a. Outil Agile

L'outil Outil Agile se concentre sur la collaboration au sein de l'équipe et le suivi du projet.

La plupart des équipes Agile utilisent un logiciel de gestion de projet qui les aide à forfaiter, gérer et suivre les projets, ainsi qu'à collaborer avec les membres de l'équipe en temps réel.

B. Outil DevOps

DevOps a besoin d'un logiciel d'automatisation et d'une bonne infrastructure technologique. Par exemple, la technologie de cloud computing comme AWS peut fournir l'infrastructure requise pour mettre en œuvre DevOps.

Outre la collaboration entre les équipes, un outil DevOps offrira également des tonnes d'automatisation pour les aider avec les pipelines de déploiement.

6. Différences entre les avantages et les inconvénients

personne n'est parfait, n'est-ce pas ? Même un dieu, comme Thor, fait sa part d'erreurs_.

De même, Agile et DevOps ont tous deux leurs forces et leurs faiblesses.

A. Avantages et inconvénients d'Agile

Voici un rapide aperçu de quelques avantages de l'approche de développement Agile :

Promotion de la collaboration entre les développeurs et les parties prenantes

Permet une livraison plus rapide des logiciels

Les membres consacrent moins de temps à la documentation

Voyons maintenant les inconvénients du processus de développement Agile :

Hulk dispose déjà d'une automatisation intégrée du flux de travail.

Si des méchants sont à proximité et que Hulk s'énerve, il les écrase automatiquement.

De même, vous pouvez créer un processus automatisé personnalisé pour les flux de travail de votre projet.

il n'est pas question de "frapper", bien sûr

Cependant, ClickUp offre 50+ Automatisations pré-construites pour vous aider à démarrer rapidement.

En voici quelques-unes :

Lorsque le statut d'une tâche change, il change automatiquement l'assigné

Appliquer un modèle lors de la création d'une tâche

Mise à jour de la priorité d'une tâche lorsque sa checklist est effacée

Modifier les étiquettes lorsque l'échéance d'une tâche arrive

Archiver une tâche lorsque sa priorité change

(Cliquez ici pour en savoir plus...) ici pour découvrir d'autres automatisations préréglées

C. Statuts de tâches personnalisés la mission de la Veuve Noire peut être mise à jour de temps en temps

non seulement cela prend du temps, mais en plus elle va s'énerver

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image20-2.gif veuve noire vengeresse /$$$img/

De même, vous ne voulez pas appeler les membres de votre équipe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour obtenir des mises à jour !

Heureusement, avec ClickUp, vous n'aurez pas à le faire.

Avec les Statuts personnalisés de ClickUp, vous pouvez rapidement voir le statut de n'importe quelle tâche à tout moment.

Mais le meilleur, c'est que vous pouvez les personnaliser en fonction des besoins de votre projet.

Par exemple, dans votre projet de développement logiciel DevOps, vous pouvez créer une étape "en cours de bêta test" ou "test de bug" au lieu d'un terme générique comme "en progression".

Une bonne communication est essentielle pour toute équipe.

il n'est pas possible d'imaginer une mauvaise communication avec Hulk !

Qu'il s'agisse de DevOps ou d'Agile, les managers doivent souvent discuter de détails techniques complexes avec les membres de leur équipe.

Cependant, il est difficile pour les membres de l'équipe d'obtenir le bon contexte lorsqu'ils ne reçoivent que de longs e-mails.

Heureusement, ClickUp a une solution facile pour cela : Commentaires.

Chaque tâche ClickUp dispose d'une section Commentaire intégrée, qui permet à chaque membre de l'équipe d'avoir des discussions spécifiques à la tâche.

Voici comment la fonctionnalité Comment peut vous aider :

Étiqueter les membres pour mettre en évidence les commentaires importants

Clarifier ce qui doit être fait exactement dans une tâche

Traiter tout problème avec le bon contexte

Attribuer des commentaires à n'importe quel membre de l'équipe pour s'assurer qu'il ne passe pas inaperçu

Partager les fichiers pertinents dans n'importe quelle section de la tâche

Pour une collaboration plus poussée, vous pouvez également utiliser la fonction Affiche de discussion pour avoir des discussions sans rapport avec les tâches. Un grand alternative aux canaux Slack !

Vous pouvez utiliser le Tableau de bord de ClickUp gratuitement !

**Les tableaux de bord vous donnent des résumés rapides de n'importe quel projet. Vous pouvez le personnaliser pour afficher exactement ce dont vous avez besoin, un peu comme votre propre contrôle de mission du projet.

Voici quelques graphiques que vous pouvez utiliser dans votre tableau de bord :

Diagrammes de vélocité : vous permettent de connaître le taux d'achèvement de vos tâches

Diagrammes à rebours : indiquent la quantité de travail restant à accomplir pour achever le projet

Diagrammes de combustion : indiquent la quantité de travail déjà achevé dans un projet

Diagrammes de flux cumulés : affichent la progression des tâches dans le temps, ce qui permet d'identifier les obstacles

F. Intégrations _Qu'est-ce qui rend les bonnes équipes comme les Avengers ou les X-men si fortes ?

ils travaillent bien les uns avec les autres

De même, vous avez besoin que tous vos logiciels fonctionnent bien les uns avec les autres tout le temps.

ClickUp a des intégrations natives avec divers logiciels de travail populaires pour rationaliser le flux de données entre vos outils. Cela vous permet de gérer vos projets plus facilement et d'améliorer l'efficacité de votre équipe.

Parmi les logiciels populaires avec lesquels ClickUp s'intègre de manière transparente, citons :

GitHub : affiche automatiquement les poussées, les validations et les demandes de tirage directement dans ClickUp

GitLab : crée des flux de travail automatisés basés sur vos actions GitHub

Time Doctor : suivez du temps de projet et surveillez la productivité de vos employés

Zoom : organisez des vidéoconférences de haute qualité avec vos collaborateurs équipe virtuelle membres

mais attendez..

Ce n'est pas tout ce que ClickUp peut faire pour vous !

Voici d'autres fonctionnalités étonnantes qu'il offre :

Automatisation de la gestion de projet automatisation de 50+ tâches répétitives pour gagner du temps

Dépendances : abordez vos tâches dans la bonne commande

Pulsation : affiche les tâches les plus actives de votre équipe au cours d'une journée

Priorités : classez vos tâches par ordre de priorité en fonction de leur urgence

Documents : créez des documents de projet détaillés et partagez-les avec votre équipe en toute simplicité

Rapports : accédez à divers rapports sur les performances de votre équipe

Applications mobiles puissantes : suivez votre travail en déplacement grâce aux puissantes applications Android et iOS de ClickUp

Conclusion

alors, quel est le résultat entre _DevOps vs Agile ?

DevOps et Agile s'attaquent tous deux à des aspects différents de vos projets de génie logiciel.

Et les utiliser tous les deux, c'est comme avoir les Avengers et les X-men à vos côtés.

mais les grands pouvoirs s'accompagnent de grands défis... de gestion

Heureusement, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un outil de gestion de projet comme ClickUp !

Si vous avez besoin d'aide pour l'adoption Agile ou DevOps, ClickUp peut vous aider à chaque étape grâce à des fonctionnalités telles que les Objectifs, les Automatisations et les Tableaux de bord.

Comme le bouclier de Captain America ou le marteau de Thor, ClickUp est l'arme parfaite pour vaincre tous les obstacles du projet. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et faites l'expérience de ce superpouvoir !