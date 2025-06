15 indicateurs de productivité marketing pour optimiser votre flux de travail

En tant que responsable marketing, vous pouvez passer des heures, voire des jours, à élaborer la campagne ou le site Web parfait. Mais dans quelle mesure vous aident-ils à atteindre vos objectifs marketing trimestriels ou annuels ?

Les indicateurs tels que le temps passé sur une campagne ou le nombre d'e-mails envoyés ne montrent qu'un seul aspect de la situation. Pour comprendre votre « véritable niveau de productivité », vous devez comparer ces efforts aux résultats réels, c'est-à-dire le rendement.

Cette transition de l'accent mis sur les actions vers les réalisations montre l'efficacité de vos stratégies dans la réalisation de vos objectifs.

Supposons que votre objectif soit d'augmenter le trafic de votre site Web de 20 % par mois.

Vous passez peut-être du temps à rechercher des mots-clés, à faire la promotion de vos produits sur les réseaux sociaux et à créer du contenu. Cela montre certes vos efforts, mais ce n'est pas un indicateur précis de votre productivité, car vous ne savez pas en quoi cela vous a aidé à atteindre vos objectifs.

Pour cela, vous devez mesurer votre rendement. Si, après un mois, votre trafic n'a augmenté que de 15 %, cela montre un écart entre vos efforts et le résultat souhaité. Vous devez donc revoir votre stratégie et faire certaines choses différemment le mois suivant.

Dans cet article, nous allons explorer quelques indicateurs clés de productivité marketing qui vous aideront à être plus productif au travail.

Quels sont les indicateurs de productivité marketing ?

Les indicateurs de productivité marketing sont un ensemble de mesures quantifiables qui permettent de suivre l'efficacité et l'efficience de vos efforts marketing. Ils vous aident à comprendre dans quelle mesure vos campagnes contribuent à la réalisation des objectifs de votre entreprise.

Il peut s'agir d'indicateurs axés sur les entrées et les sorties, tels que le nombre de blogs que vous publiez chaque mois et le nombre de pages affichées.

En équilibrant ces deux types d'indicateurs, vous évaluez l'efficacité de votre stratégie marketing globale et la productivité individuelle de vos spécialistes du marketing.

En suivant les bons indicateurs de productivité marketing, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur :

L'efficacité de vos campagnes marketing : atteignent-elles les résultats escomptés ?

L'efficacité de vos dépenses marketing : tirez-vous le meilleur parti de votre budget marketing ?

Domaines à améliorer : où pouvez-vous optimiser vos efforts marketing pour obtenir de meilleurs résultats ?

Exemple Imaginons que vous meniez une campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Voici comment le suivi des bons indicateurs de productivité marketing peut vous fournir des informations précieuses : Efficacité de la campagne : taux d'engagement sur les réseaux sociaux (clics, réactions, commentaires)

Efficacité des dépenses marketing : coût par clic

Domaines à améliorer : taux de conversion du site web à partir des campagnes sur les réseaux sociaux

Grâce à ces informations, vous pouvez affiner votre stratégie et maximiser l'impact du lancement de votre produit.

15 indicateurs de productivité marketing

Les indicateurs de productivité marketing que vous choisissez dépendent de votre entreprise. Par exemple, les nouvelles entreprises peuvent suivre la notoriété de leur marque (portée sur les réseaux sociaux) et les prospects, tandis que les entreprises plus anciennes peuvent se concentrer sur la fidélisation des clients (valeur à vie) et l'optimisation de leur budget (ROI).

De même, ces indicateurs varient également en fonction de la campagne ou du canal marketing : le marketing par e-mail s'intéresse aux taux d'ouverture et aux clics, tandis que le marketing sur les réseaux sociaux se concentre sur les mentions « J'aime » et les partages.

Voici 15 indicateurs de productivité qui peuvent vous aider à mesurer la productivité marketing à différentes étapes de votre entreprise.

1. Valeur vie client

La valeur vie client (CLV) est un indicateur qui mesure le bénéfice net total qu'une entreprise peut espérer générer à partir d'un seul compte client pendant toute la durée de son abonnement.

Il prend en compte des données telles que :

valeur moyenne des achats

fréquence d'achat

durée pendant laquelle ils sont clients

Cela peut améliorer votre taux de fidélisation de la clientèle en établissant une relation solide avec vos clients existants plutôt que de dépenser votre budget marketing pour acquérir de nouveaux clients. C'est de l'argent bien économisé, car acquérir un nouveau client coûte cinq à sept fois plus cher que de fidéliser un client existant.

Comment mesurer la CLV Cela implique deux points de données : Valeur moyenne générée par un client sur une période donnée (par exemple, annuelle) : vous pouvez la calculer en divisant le chiffre d'affaires total réalisé auprès des clients par le nombre de clients

La durée moyenne pendant laquelle un client reste chez vous : vous pouvez l'estimer en analysant les données historiques sur vos clients Une fois que vous disposez de ces données, vous pouvez calculer votre CLV en multipliant la valeur moyenne par la période moyenne d'abonnement. Par exemple, une application de liste de tâches a une valeur client moyenne de 20 $ par mois, et les clients restent généralement 24 mois. Leur CLV est donc de 480 $.

2. Retour sur investissement marketing

Le retour sur investissement marketing (ROMI), une variante du ROI plus populaire, vous aide à mesurer l'« efficacité financière » de vos efforts marketing. En termes simples, il compare vos revenus à vos dépenses marketing

Voici quelques avantages du suivi de votre ROMI :

Cela vous aide à prendre des décisions basées sur des données afin que vous puissiez miser davantage sur les canaux marketing ou les campagnes qui vous rapportent le plus

Cela vous permet de prouver la réussite de votre campagne marketing à la direction afin d'obtenir l'adhésion des cadres supérieurs pour les campagnes futures, voire un budget marketing plus important

Comment mesurer le ROMI Pour calculer le retour sur investissement de votre marketing, soustrayez les coûts marketing de votre chiffre d'affaires total. Divisez ensuite le résultat par vos coûts marketing. Par exemple, si vous dépensez 5 000 $ dans une campagne LinkedIn et que celle-ci génère 15 000 $ de ventes supplémentaires, votre ROMI est alors de (15 000 $ - 5 000 $) / 5 000 $ = 10 000 $ / 5 000 $ = 2. Cela signifie que vous avez obtenu un ROMI deux fois plus élevé grâce à la campagne.

3. Taux de recommandation net

Indicateur très répandu, le Net Promoter Score (NPS) peut vous aider à évaluer la fidélité de vos clients. Il repose sur une seule question posée dans le cadre d'un sondage : « Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous [entreprise] à un ami ou un collègue ? »

Cela semble simple, n'est-ce pas ? Mais cela peut être incroyablement efficace. Les clients peuvent répondre par une évaluation rapide (cela ne prend que quelques secondes) et cela fonctionne pour tous les produits ou services.

Comment mesurer le NPS Demandez à vos clients de vous évaluer de 0 à 10 sur la question ci-dessus. L'étape suivante consiste à les classer en trois groupes en fonction de leur note : Promoteurs (9-10)

Passifs (7-8)

Détracteurs (0-6) Une fois cela fait, vous pouvez soustraire le pourcentage de détracteurs du pourcentage de promoteurs, ce qui vous donne le score NPS. Par exemple, si un sondage mené auprès de 100 clients vous donne les résultats suivants : Promoteurs (9-10) : 35

Passifs (7-8) : 20

Détracteurs (0-6) : 45 Le pourcentage de promoteurs est de 35 % et celui des détracteurs de 45 %. Lorsque vous soustrayez ce dernier du premier, vous obtenez un NPS de -10. Cela signifie que vous devez améliorer vos efforts en matière de satisfaction client.

4. Génération de prospects

Indicateur fondamental pour les équipes marketing, il vous aide à identifier le nombre total de clients potentiels qui ont manifesté un intérêt initial pour votre produit ou service. Bien que cet indicateur puisse sembler destiné à votre équipe commerciale, il peut également vous aider à mesurer l'efficacité de vos efforts marketing pour attirer des clients potentiels.

Comment mesurer le nombre de prospects générés Contrairement aux trois indicateurs de productivité marketing précédents, celui-ci n'a pas de formule spécifique. Vous comptez simplement le nombre de prospects générés par différentes campagnes. Par exemple, Le nombre d'inscriptions à des démonstrations à partir d'une campagne sur les réseaux sociaux

Le nombre d'inscriptions à partir des CTA sur différentes pages de destination

Le nombre d'abonnés à la newsletter qui se sont inscrits pour une démonstration Si le nombre de prospects générés est un indicateur important, il est tout aussi important de tenir compte de la qualité des prospects en plus de leur quantité. Cela nous amène aux deux indicateurs marketing suivants : les prospects qualifiés par le marketing et les prospects qualifiés par l'équipe commerciale.

5. Leads qualifiés pour le marketing

Un lead qualifié par le marketing (MQL) est un lead qui, selon votre équipe marketing, montre un intérêt plus marqué pour votre produit que les leads généraux. Ces leads ont un taux de conversion plus élevé et sont plus ouverts à la prospection commerciale.

En se concentrant sur les MQL, l'équipe commerciale peut hiérarchiser les prospects les plus susceptibles de conclure une vente, optimisant ainsi son temps et ses ressources.

Comment classer les prospects en tant que MQL La plupart des équipes marketing utilisent une méthode de notation pour segmenter les MQL. Par exemple, vous pouvez noter les prospects en fonction de leur entrée dans l'entonnoir et de leur profil : Télécharger un livre blanc ( 10 points )

Participez à un webinaire ( 15 points )

Visitez la page des tarifs plusieurs fois ( 30 points )

Avoir un titre indiquant un pouvoir d'achat (30 points) Les prospects qui atteignent un seuil de score spécifique (par exemple 60 points) peuvent être considérés comme des MQL et pris en charge par l'équipe commerciale.

6. Leads qualifiés par l'équipe commerciale

Sous-ensemble des prospects qualifiés par le marketing (MQL), les prospects qualifiés par l'équipe commerciale (SQL) montrent une intention d'achat claire. En général, l'équipe commerciale attribue une note aux MQL en fonction de leur profil, de leurs données démographiques et d'autres détails. S'ils sont qualifiés, ils sont marqués comme SQL.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un indicateur suivi par l'équipe marketing en tant que tel, il peut vous montrer l'efficacité de vos efforts marketing : plus une campagne génère de SQL, plus elle est réussie.

7. Taux de conversion

Le taux de conversion mesure le pourcentage de visiteurs (ou prospects) d'un site Web qui effectuent une action souhaitée. Ce taux peut varier en fonction de vos objectifs marketing.

Par exemple,

Conversion sur le site Web : un visiteur s'inscrit à une newsletter, télécharge un ebook ou effectue un achat

Conversion de génération de prospects : un prospect remplit un formulaire sur votre site Web ou votre page de destination, exprimant son intérêt pour votre produit ou service

Conversion client : un prospect ou un client gratuit achète un forfait et devient finalement un client payant

Comment mesurer le taux de conversion La formule du taux de conversion est simple. Il vous suffit de diviser le nombre de personnes qui ont effectué l'action souhaitée par le nombre total de personnes qui ont visité une page de destination (ou ouvert votre e-mail), puis de multiplier le résultat par 100. Par exemple, si 100 personnes ont visité votre page d'accueil et que 20 personnes ont téléchargé le livre blanc, votre taux de conversion serait de 20 %.

8. Trafic de recherche organique

Le trafic de recherche organique désigne les visiteurs qui visitent votre site web après vous avoir trouvé via une page de résultats d'un moteur de recherche (SERP) sans aucune publicité payante. Il peut s'agir de vos articles de blog, d'une page d'accueil ou d'un rapport que vous avez rédigé, ou même d'une recherche par marque : ils sont venus parce qu'ils vous ont rencontré lors d'un évènement.

Alors que les spécialistes du marketing ne prennent souvent en compte que le moteur de recherche Google, le trafic de recherche organique comprend tous les moteurs de recherche, tels que Bing et DuckDuckGo.

Le trafic de recherche organique est un indicateur important pour quantifier la réussite de vos efforts marketing à long terme, car les articles de blog, les campagnes de notoriété de la marque et l'optimisation du site Web ont un effet cumulatif.

Comment mesurer le trafic de recherche organique Vous pouvez le faire à l'aide d'un outil d'analyse Web tel que Google Analytics, Hotjar et Zoho PageSense. La plupart des outils d'analyse Web affichent les indicateurs de trafic de recherche organique dans l'onglet « Canaux » ou « Sources de trafic » Cet onglet vous indique le trafic organique que vous recevez, ainsi que d'autres données utiles telles que les données démographiques des visiteurs et les pages qui vous apportent le plus de visites. Vous obtenez ainsi une image claire des personnes qui vous trouvent de manière organique et du contenu qui trouve le plus d'écho.

9. Taux de recommandation de la marque

Le Brand Advocacy Ratio (BAR) est un indicateur puissant qui montre dans quelle mesure vous parvenez à convertir des clients satisfaits en ambassadeurs « vocaux » ou en évangélistes de votre marque. Il mesure l'efficacité de vos programmes de promotion de la marque, qu'ils soient axés sur les clients ou sur les influenceurs.

Pourquoi est-ce important ?

Une image de marque plus forte : une barre BAR élevée se traduit par une image de marque positive, qui attire de nouveaux clients et renforce la confiance des clients existants

Fidélisation et croissance de la clientèle : les clients fidèles sont plus enclins à rester et à vous recommander à d'autres, ce qui augmente la valeur vie client (CLV) et la croissance organique, et réduit ainsi votre coût par acquisition

Comment mesurer le taux de recommandation de la marque Bien qu'il n'existe pas de méthode unique pour mesurer la réussite de votre programme de promotion de la marque, voici quelques moyens de l'évaluer : Performance du programme de parrainage : vos clients satisfaits font-ils passer le mot ? Suivez le nombre de nouveaux prospects ou de ventes générés par votre programme de parrainage. Un programme florissant est le signe d'une base solide de prescripteurs NPS : Le Net Promoter Score (NPS) est un autre excellent moyen d'évaluer la recommandation de votre marque. Un NPS en hausse indique que davantage de clients sont susceptibles de vous recommander, ce qui reflète l'efficacité de votre programme

10. Coût par prospect

Le coût par prospect (CPL) mesure le montant moyen que vous dépensez pour acquérir un nouveau prospect. Il vous permet de comparer le coût d'acquisition de prospects sur différents canaux marketing (réseaux sociaux, e-mail marketing, publicité payante) afin que vous puissiez allouer votre budget marketing aux canaux offrant le meilleur retour sur investissement en termes de génération de prospects.

Comment mesurer le CPL Dans une formule simple, vous divisez votre budget marketing par le nombre de prospects. Si vous avez dépensé 1 000 $ en publicités LinkedIn et obtenu 10 prospects, votre CPL pour LinkedIn est de 100 $. Mais si, pour le même budget de 1 000 $, vous avez obtenu 20 prospects grâce à Instagram, votre CPL est de 50 $. Dans cet exemple, cela fait d'Instagram un meilleur canal de croissance pour votre entreprise.

11. Coût par acquisition

Le coût par acquisition (CPA) va un peu plus loin que le coût par prospect. Il mesure le coût total d'acquisition d'un client payant, et pas seulement d'un prospect. En calculant le CPA en même temps que le CPL, vous pouvez comprendre quels canaux vous apportent les prospects les plus « précieux », et pas seulement le plus grand nombre de prospects.

Comment mesurer le coût par acquisition (CPA) Pour cela, divisez votre budget marketing par le nombre total de nouveaux clients. En reprenant l'exemple ci-dessus, disons que : Sur les 10 prospects issus de LinkedIn, 5 se sont convertis en clients : 1 000/5 = 200 $

Sur les 20 prospects issus d'Instagram, 2 se sont convertis en clients : 1 000/2 = 500 $ Cela signifie que même si vous avez obtenu beaucoup plus de prospects via Instagram, la qualité des prospects provenant de LinkedIn est meilleure, car le CPA de ce dernier était inférieur.

Outre le trafic de recherche organique, les backlinks constituent un autre point de données important pour mesurer l'efficacité de votre programme de référencement et de vos autres efforts de marketing organique. Les backlinks sont créés lorsqu'un autre site web insère un lien hypertexte qui pointe vers une page de votre site web, par exemple en renvoyant vers l'un de vos blogs ou ebooks ou en renvoyant vers votre site web lors d'une critique de votre blog.

via Ahrefs

Les moteurs de recherche tels que Google considèrent les backlinks comme un signe que votre site web offre un contenu de qualité. Plus le nombre de sites web de haute qualité (ceux qui ont une autorité de domaine élevée) renvoyant vers vous est élevé, plus le signal que vous envoyez aux moteurs de recherche est fort, ce qui améliore le classement de votre site web dans les résultats SERP.

Vous pouvez utiliser un outil SEO pour vérifier le nombre de backlinks que vous (ou même vos concurrents) avez à un moment donné. Il est important de noter ici que les backlinks avec l'étiquette « do-follow » indiquent à Google (ou à tout autre moteur de recherche) que vous renvoyez vers un autre site web. Cependant, certains sites Web utilisent une étiquette « no-follow » lorsqu'ils renvoient vers d'autres sites Web. Cela indique à Google d'ignorer le lien, qui n'a que peu de valeur pour vous. L'objectif est donc d'augmenter le nombre de liens retour « do-follow ».

13. Retour sur investissement publicitaire (ROAS)

Le retour sur les dépenses publicitaires (ROAS), une autre variante du ROI, est un indicateur important pour votre équipe de marketing de croissance, car il démontre la réussite de vos campagnes payantes (publicités sur les moteurs de recherche, évènements et publicités sur les réseaux sociaux).

En suivant le ROAS de différentes campagnes et différents canaux, vous pouvez identifier ceux qui génèrent le plus de revenus pour vos dépenses publicitaires. Cela vous aide à allouer plus efficacement votre budget publicitaire aux campagnes ayant un ROAS plus élevé.

Comment mesurer votre ROAS La formule pour mesurer le ROAS est la suivante : [Revenu total généré par les publicités / Dépenses publicitaires totales] Ainsi, si vous dépensez 1 000 dollars en publicités Facebook et générez 4 000 dollars de revenus, votre ROAS est de 4 : pour chaque dollar dépensé, vous obtenez 4 dollars en retour.

14. Taux d'ouverture et de clic des e-mails

Si vous menez une campagne par e-mail ou disposez d'un programme de newsletter actif, les deux indicateurs marketing importants pour vous sont les taux d'ouverture et de clics.

Taux d'ouverture : il vous indique combien de destinataires ont ouvert votre e-mail. Un bon taux d'ouverture signifie que l'objet et le nom de l'expéditeur attirent l'attention et incitent les destinataires à ouvrir votre message

Taux de clics : cet indicateur montre combien de destinataires ayant ouvert votre e-mail ont cliqué sur un lien contenu dans celui-ci. Un taux de clics élevé suggère que le contenu de votre e-mail est intéressant et incite les destinataires à effectuer l'action souhaitée

Comment mesurer les taux d'ouverture et de clic Votre outil d'e-mail marketing peut vous fournir des informations sur les taux d'ouverture et de clic de vos campagnes. Mais pour comprendre vos performances, il est important de comparer votre taux d'ouverture aux normes du secteur. Par exemple, un taux d'ouverture de 25 % est excellent pour les entreprises B2B, tandis que pour les entreprises B2C, vous devez viser plus de 60 %.

15. Engagement sur les réseaux sociaux

Tout comme les taux d'ouverture et les clics pour les e-mails, les indicateurs d'engagement sur les réseaux sociaux (mentions, commentaires et partages) constituent un moyen puissant de mesurer la réussite de votre stratégie sur ces canaux. En assurant le suivi de ces indicateurs, votre équipe chargée des réseaux sociaux peut :

Identifiez les contenus gagnants : découvrez quels contenus suscitent le plus d'engagement. Cela vous aidera à adapter vos futures publications afin qu'elles trouvent un meilleur écho auprès de votre audience

Mesurez les performances des campagnes : suivez l'engagement pour des campagnes spécifiques afin de voir ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré

Comment mesurer l'engagement sur les réseaux sociaux Il n'existe pas d'indicateur unique pour mesurer l'engagement sur les réseaux sociaux, mais la plupart des plateformes sociales suivent des KPI de base tels que les likes, les partages, les commentaires et les visites de profil. Vous pouvez utiliser des plateformes de gestion des réseaux sociaux telles que Buffer ou Hootsuite pour obtenir des indicateurs plus détaillés.

Comment suivre les indicateurs de productivité marketing

Maintenant que nous avons exploré les différents indicateurs de productivité marketing, voyons comment vous pouvez les exploiter pour évaluer réellement les performances de votre équipe, prendre des décisions basées sur des données et améliorer la productivité marketing.

Voici un cadre et quelques astuces de productivité pour vous guider.

Choisissez les bons indicateurs

La clé d'un suivi efficace réside dans la sélection des indicateurs adaptés à vos forfaits marketing et de productivité. La première étape consiste donc à définir vos objectifs :

Votre objectif est-il :

Augmenter la notoriété de votre marque ?

Générer des prospects ?

Stimuler l'engagement client ?

Améliorer les taux de conversion ?

Optimiser les dépenses marketing ?

Une fois que vous avez défini vos objectifs, choisissez des indicateurs qui montrent clairement votre progression. Voici quelques exemples :

Notoriété de la marque : concentrez-vous sur des indicateurs tels que le trafic sur le site Web, l'engagement sur les réseaux sociaux ou le taux de recommandation de la marque

Génération de leads : suivez des indicateurs tels que les envois de formulaires sur le site Web, les conversions de pages de destination, les MQL et les SQL

Optimisation du budget : analysez des indicateurs tels que le CPL, le CPA ou le ROAS pour comprendre l'efficacité de vos dépenses marketing

À mesure que vos objectifs marketing évoluent, vous pouvez revoir périodiquement les indicateurs que vous avez choisis afin de vous assurer qu'ils restent pertinents et alignés sur vos derniers objectifs.

Mettez en place des méthodes de suivi

L'étape suivante consiste à mettre en place des méthodes de suivi efficaces pour chaque indicateur de productivité, c'est-à-dire les processus que vous allez utiliser pour obtenir vos données. Cela variera pour chaque campagne marketing et chaque indicateur. Vous aurez probablement besoin d'un outil d'analyse Web pour surveiller le trafic des visiteurs, de formulaires de sondage pour obtenir les réponses des clients pour le NPS, etc

Conseil bonus : utilisez un outil de productivité personnel pour obtenir des indicateurs de productivité axés sur les intrants et comparez-les aux indicateurs liés aux extrants. Cela vous aidera à vous faire une idée de la contribution des différents membres de votre équipe à la productivité globale de celle-ci.

Télécharger ce modèle Suivez la productivité de chaque membre de votre équipe à l'aide du modèle de productivité personnelle ClickUp

Par exemple, l'équipe de marketing de contenu peut utiliser le modèle de productivité personnelle ClickUp pour définir des jalons et des objectifs pour chaque individu. Vous pouvez ensuite comparer ces résultats au trafic global du site web ou au nombre de pages vues afin de déterminer si le temps passé par un employé à créer du contenu est efficace pour obtenir des résultats, c'est-à-dire une augmentation du trafic de recherche organique.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Définissez des objectifs SMART et attribuez des éléments d'action à chaque membre de l'équipe

Utilisez des vues et des statuts personnalisés pour organiser les tâches

Ajoutez vos jours de congé et vos pauses au modèle pour planifier votre emploi du temps

Utilisez l'outil de suivi du temps pour savoir exactement combien de temps vous consacrez à une tâche

De cette manière, les spécialistes du marketing peuvent analyser l'efficacité de leur travail par rapport à leurs objectifs et consacrer plus de temps aux projets à fort impact.

Bonus : lisez ce petit guide pour savoir comment configurer votre environnement de travail ClickUp afin d'optimiser votre productivité.

Maintenant que vous avez mis en place vos différents systèmes de suivi (paramètres UTM, outils d'analyse Web ou sondages), l'étape suivante consiste à les regrouper.

Vous pouvez y parvenir en intégrant vos technologies marketing dans une plateforme commune, telle que votre outil CRM ou d'analyse. Vous éviterez ainsi les silos de données et bénéficierez d'une vue complète de tous vos indicateurs en un seul endroit.

Affichez tous vos indicateurs de productivité marketing au même endroit grâce au tableau de bord marketing ClickUp

Certaines plateformes de gestion du travail, comme ClickUp Dashboards, disposent de fonctionnalités de rapports par défaut qui vous permettent d'intégrer des rapports provenant de différentes applications et de les afficher sur un tableau de bord marketing personnalisé.

De plus, une fois que vous avez transféré toutes vos données vers ClickUp, vous pouvez utiliser ClickUp Brain, son moteur d'IA générique, pour obtenir des informations exploitables à partir de vos rapports.

Transformez les données marketing brutes en tableaux, effectuez des analyses et recueillez des informations précieuses à l'aide de ClickUp Brain

Il suffit de poser une question à ClickUp Brain, telle que « Quel a été le trafic sur le site web la semaine dernière ? » ou « Comparez les impressions par plateforme de réseaux sociaux », et il vous répondra en quelques secondes.

Facile, non ?

Générez des rapports personnalisés

Si un tableau de bord marketing est un excellent moyen d'obtenir une vue d'ensemble de votre productivité marketing, vous pouvez parfois avoir besoin d'approfondir certains détails, comme vérifier le CPL et le CPA de chaque campagne ou comparer votre NPS pour différents segments de clientèle.

Télécharger ce modèle Créez des rapports personnalisés pour différentes campagnes et différents canaux grâce au modèle de rapport marketing ClickUp

Dans ces cas-là, il est préférable de générer des rapports individuels pour chaque indicateur ou campagne. Pour cela, vous pouvez utiliser le modèle de rapport marketing ClickUp.

Intégré à ClickUp Docs, ce modèle vous permet de visualiser vos rapports à l'aide de diagrammes, de graphiques et d'autres éléments visuels, afin que vous puissiez identifier les canaux ou les campagnes les plus efficaces.

Voici quelques-uns des avantages liés à l'utilisation de ce modèle :

Mieux comprendre votre public cible

Suivi des activités et des performances marketing

Identifier les opportunités de croissance à fort effet de levier

Assurer l'alignement entre la stratégie et l'exécution

Un autre avantage de créer vos rapports ici ? Les intégrations de ClickUp. ClickUp s'intègre à plus d'un millier d'applications professionnelles et de productivité, ce qui vous permet de synchroniser facilement les données de vos outils marketing préférés pour une analyse approfondie.

Suivez votre progression

Maintenant que vous avez décidé quels indicateurs suivre et comment les suivre, l'étape suivante consiste à mesurer votre travail par rapport à vos objectifs.

Il est important de ne pas attendre la fin d'une campagne ou d'un trimestre pour analyser vos données. Prévoyez des examens réguliers (hebdomadaires, mensuels, trimestriels) en fonction de vos objectifs marketing et des indicateurs choisis. Vous pourrez ainsi vous assurer que votre stratégie est alignée sur vos objectifs et que vous ne vous écartez pas de votre trajectoire.

Télécharger ce modèle Suivez la progression de tous vos objectifs et projets marketing à l'aide du modèle de calendrier marketing ClickUp

Le modèle de calendrier marketing ClickUp est un moyen simple de suivre la progression de vos objectifs (et tâches).

Le cadre offre une vue unifiée de toutes vos activités et objectifs marketing, et vous évite de passer d'un outil ou d'une feuille de calcul à l'autre.

Ce modèle vous permet de :

Obtenez une vue d'ensemble complète de toutes vos initiatives marketing

Définissez des jalons pour vous assurer que vos tâches sont sur la bonne voie

Identifiez les goulots d'étranglement et mettez en œuvre des mesures correctives

Encouragez la collaboration entre les membres de l'équipe grâce à des commentaires, des étiquettes et bien plus encore

Vous gagnez ainsi du temps, améliorez la collaboration au sein de votre équipe et obtenez une image claire de la progression de vos actions marketing, ce qui vous permet d'atteindre plus rapidement vos objectifs.

Évaluez les performances de votre équipe marketing à l'aide d'indicateurs de productivité

Mesurer les performances de votre équipe marketing à l'aide d'indicateurs de productivité ne sert pas seulement à évaluer ses résultats, cela peut également vous aider à trouver de nouvelles pistes de croissance et à augmenter votre chiffre d'affaires. Vous pouvez affiner vos stratégies marketing en tirant parti de ces informations basées sur des données et en augmentant la productivité de votre équipe.

Cela se traduit par une exécution plus rapide, des décisions plus intelligentes et, en fin de compte, un programme marketing qui donne des résultats constants.

Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp pour suivre les performances de votre équipe marketing, consolider les données provenant de différentes campagnes et canaux, et équilibrer les indicateurs d'entrée et de sortie. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble de la productivité de votre équipe marketing.

De plus, les fonctionnalités d'IA et d'automatisation de ClickUp rationalisent les tâches répétitives, ce qui permet à votre équipe de consacrer plus de temps à des projets à fort impact qui génèrent de réels résultats

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp!