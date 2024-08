Comment pratiquer le leadership collaboratif (avec des exemples)

Collaborer avec des équipes distribuées n'est pas la même chose que collaborer avec son équipe sur place. Les organisations doivent concevoir et mettre en œuvre plusieurs systèmes et processus pour réunir les équipes distribuées afin d'améliorer la collaboration.

Bien que les outils de collaboration soient utiles à bien des égards, le leadership collaboratif jette les bases d'un environnement inclusif où des voix diverses contribuent à la prise de décision partagée et à une communication ouverte.

Le style de leadership collaboratif peut vous aider à tirer parti de l'intelligence collective de l'ensemble de l'équipe, en donnant la priorité à la prise de décision partagée, à la communication ouverte et au travail d'équipe.

Cependant, le fait de donner la priorité à collaboration sur le lieu de travail n'est qu'une pièce du puzzle. Vous devez également créer des processus et une culture de la gestion du travail en collaboration où non seulement l'équipe dirigeante, mais aussi l'ensemble de l'organisation, sont habilités à travailler ensemble et à diriger avec empathie.

Dans ce blog, nous allons nous pencher sur le leadership collaboratif et explorer les moyens de le mettre en œuvre au sein de votre organisation.

**Qu'est-ce que le leadership collaboratif ?

modèle de leadership collaboratif via_ LinkedIn L'approche de leadership collaboratif est une méthodologie qui implique chaque membre de l'équipe d'un département ou d'une organisation dans la prise en charge de ses activités. Il s'agit d'une évolution par rapport à l'approche hiérarchique traditionnelle, dans laquelle le chef dicte la direction à suivre et les autres membres de l'équipe sont censés s'y conformer.

Au contraire, les leaders collaboratifs impliquent leurs équipes dans le processus de prise de décision processus de prise de décision en veillant à ce que chaque voix soit entendue. Il crée un environnement où chacun se sent valorisé et habilité à apporter des idées et à travailler ensemble à la réalisation d'objectifs partagés.

Cela présente plusieurs avantages clés pour les organisations, tels que :

Amélioration de la prise de décision , car chaque membre de l'équipe peut afficher ses vues, ce qui permet aux équipes d'obtenir des perspectives diverses et de prendre des décisions bien étayées

, car chaque membre de l'équipe peut afficher ses vues, ce qui permet aux équipes d'obtenir des perspectives diverses et de prendre des décisions bien étayées Teams encourage les membres de l'équipe à penser de manière innovante et à partager des idées créatives , ce qui conduit à une culture de l'innovation et de la réflexion hors des sentiers battus

, ce qui conduit à une culture de l'innovation et de la réflexion hors des sentiers battus Favorise la ouverture et la communication communication collaborativen assure le partage des idées, des préoccupations et des opinions

communication communication collaborativen assure le partage des idées, des préoccupations et des opinions Teams aide à réfléchir et à résoudre des problèmes complexes grâce à l'intelligence collective de l'équipe, ce qui permet de s'attaquer plus facilement et plus efficacement à ces problèmes complexes

À quoi ressemble le leadership collaboratif ? Voici quelques exemples de ce à quoi peut ressembler le leadership collaboratif :

Un PDG qui encourage une communication ouverte et un retour d'information de la part de tous les employés par le biais de réunions publiques et de sondages réguliers

Un manager d'équipe qui organise des sessions de brainstorming avec l'ensemble de l'équipe marketing pour développer une nouvelle campagne et qui prend en compte leurs idées créatives pour une campagne bien équilibrée

Un gestionnaire de projet qui rassemble les membres de l'équipe de marketingdes équipes interfonctionnelles pour des sessions rapides de brainstorming ou de stand-up et communique les forfaits quotidiens ou hebdomadaires avec un aperçu clair des attentes et des responsabilités de chaque membre de l'équipe

En favorisant une culture de la collaboration et en tirant parti de l'expérience des des outils de collaboration à distance les dirigeants peuvent débloquer tout le potentiel de leurs équipes et obtenir des résultats remarquables.

Caractéristiques d'un leader collaboratif

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Characteristics-of-a-Collaborative-Leader-1400x720.png Les 5 principales compétences d'un leader collaboratif /$$$img/

les 5 principales compétences d'un leader collaboratif via *[_Stratx-exl](https://www.stratx-exl.com/industry-insights/what-is-collaborative-leadership-style-how-to-apply-it-in-business)* Nous savons maintenant exactement ce que signifie le leadership collaboratif. Mais comment faire pour devenir un leader collaboratif ?

La réponse se trouve dans les traits communs des leaders collaboratifs, à savoir

Excellentes compétences en communication: Les leaders collaboratifs sont des maîtres de la communication. Ils sont effacés, concis et écoutent activement les membres de leur équipe

Les leaders collaboratifs sont des maîtres de la communication. Ils sont effacés, concis et écoutent activement les membres de leur équipe L'empathie et l'intelligence émotionnelle: Comprendre et prendre en compte les émotions et les points de vue des autres est crucial dans un environnement collaboratif, et c'est pourquoi un QE élevé est indispensable

Comprendre et prendre en compte les émotions et les points de vue des autres est crucial dans un environnement collaboratif, et c'est pourquoi un QE élevé est indispensable Confiance et délégation: Les leaders collaboratifs font confiance aux membres de leur équipe et délèguent les tâches de manière efficace, en leur permettant de s'approprier leur travail plutôt que de faire de la microgestion ou de prendre en charge les tâches elles-mêmes

Les leaders collaboratifs font confiance aux membres de leur équipe et délèguent les tâches de manière efficace, en leur permettant de s'approprier leur travail plutôt que de faire de la microgestion ou de prendre en charge les tâches elles-mêmes De solides compétences en matière de facilitation: Guider les discussions, veiller à ce que chacun puisse s'exprimer et favoriser un débat sain sont des compétences essentielles pour les dirigeants collaboratifs

Guider les discussions, veiller à ce que chacun puisse s'exprimer et favoriser un débat sain sont des compétences essentielles pour les dirigeants collaboratifs Compétences en matière de résolution des conflits: Les dirigeants collaboratifs doivent être capables de gérer les conflits de manière constructive et de trouver des solutions qui profitent à tous sans créer de méfiance ou de désaccord au sein des équipes

Les dirigeants collaboratifs doivent être capables de gérer les conflits de manière constructive et de trouver des solutions qui profitent à tous sans créer de méfiance ou de désaccord au sein des équipes Ouverture au feedback: Les leaders collaboratifs accueillent favorablement les contributions de l'équipe en recherchant activement le feedback. Ils n'hésitent pas à critiquer pour identifier les domaines de croissance et rendre l'équipe plus forte

Astuce: Utilisez le Formulaire de rétroaction des employés ClickUp pour recueillir des informations précieuses auprès de votre équipe de manière organisée, en économisant à la fois du temps et des efforts.

Le leadership collaboratif peut réellement améliorer la collaboration au sein de l'équipe. Les Teams puisent dans un trésor caché de créativité et de pouvoir de résolution de problèmes en valorisant les diverses perspectives et en donnant aux membres de l'équipe les moyens de partager leurs idées. Cela permet de trouver des solutions plus innovantes, de prendre de meilleures décisions et d'améliorer la qualité du travail de l'équipe dynamique de l'équipe .

Le leadership collaboratif dans le travail à distance et les équipes virtuelles Collaboration interfonctionnelle est souvent un défi pour la plupart des organisations. Mais dans un environnement distant et distribué, la collaboration exige un effort supplémentaire de la part des dirigeants pour que tout le monde se sente connecté.

En effet, les équipes travaillent désormais dans des emplacements télétravail selon leurs préférences, ce qui conduit à :

Un sentiment d'isolement, étant donné que la séparation physique et le manque de communication entre les membres de l'équipe et les autres membres de l'équipe sont très importantscollaboration en temps réel font que les membres de l'équipe se sentent déconnectés les uns des autres

Teams pour les sessions de groupe ou les réunions d'équipe, car il est difficile de coordonner les horaires et de s'assurer que tout le monde peut participer aux réunions dans des fuseaux horaires différents

Malentendus dus à l'absence de signaux non verbaux et à l'interaction limitée en face à face

Le leadership collaboratif peut combler ces lacunes, en favorisant une structure et une culture organisationnelles prospères dans les équipes éloignées. En adoptant des pratiques de leadership collaboratif, les organisations peuvent améliorer la collaboration au sein des projets et le travail d'équipe, en bénéficiant de plusieurs avantages, tels que :

L'esprit de propriété : Le décloisonnement des discussions et des équipes favorise un sentiment de propriété collective grâce à la collaboration

: Le décloisonnement des discussions et des équipes favorise un sentiment de propriété collective grâce à la collaboration Favorise le travail d'équipe : La promotion de la confiance et de l'esprit d'équipe, où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour prendre des risques, partager leurs idées et admettre leurs erreurs sans crainte de représailles. Cela favorise l'innovation et la résolution de problèmes, car les différentes perspectives peuvent être explorées ouvertement

: La promotion de la confiance et de l'esprit d'équipe, où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour prendre des risques, partager leurs idées et admettre leurs erreurs sans crainte de représailles. Cela favorise l'innovation et la résolution de problèmes, car les différentes perspectives peuvent être explorées ouvertement L'instauration de la confiance: Améliore la transparence sur le lieu de travail, car tout le monde est informé des projets, des objectifs et des défis. Des réunions d'équipe régulières (virtuelles ou en personne), ainsi que des informations facilement accessibles grâce à des solutions centralisées de gestion de projet et de productivité, aident tout le monde à se synchroniser

Améliore la transparence sur le lieu de travail, car tout le monde est informé des projets, des objectifs et des défis. Des réunions d'équipe régulières (virtuelles ou en personne), ainsi que des informations facilement accessibles grâce à des solutions centralisées de gestion de projet et de productivité, aident tout le monde à se synchroniser Améliore le QE : Les leaders collaboratifs dotés d'un quotient émotionnel (QE) élevé créent un environnement d'assistance qui répond à ces préoccupations et favorise le bien-être. Cela réduit les risques d'épuisement professionnel et les sentiments d'isolement

: Les leaders collaboratifs dotés d'un quotient émotionnel (QE) élevé créent un environnement d'assistance qui répond à ces préoccupations et favorise le bien-être. Cela réduit les risques d'épuisement professionnel et les sentiments d'isolement Valorise le feedback de l'équipe : Il crée des voies d'écoute active, car les leaders collaboratifs ne se contentent pas d'écouter les opinions de leur équipe ; ils prennent également en compte leurs préoccupations, leurs idées et leurs frustrations. Cela montre à chaque membre de l'équipe qu'il est valorisé et crée un espace sûr pour une communication ouverte, même virtuelle

Vous souhaitez mettre en œuvre une approche de leadership collaboratif dans votre organisation ? Bien que cette approche dépende énormément de la culture organisationnelle, il existe des moyens d'introduire subtilement cette méthodologie et d'aider les membres de votre équipe à prendre davantage d'initiatives. Voici une approche pratique :

1. Définir la vision de votre entreprise

Le leadership collaboratif consiste à impliquer chaque membre de l'équipe dans le processus de prise de décision. Pour ce faire, les organisations doivent commencer par construire une vision claire de leurs objectifs collectifs.

Commencez par une session de brainstorming pour comprendre votre objectif commun. Concentrez-vous sur ce pour quoi votre entreprise veut être connue et sur la manière dont elle résout les problèmes des clients, et obtenez différents points de vue pour comprendre votre "Pourquoi"

2. Empower teams (renforcer les équipes)

Une fois que vos objectifs sont prêts, donnez aux membres de votre équipe les moyens de s'approprier leurs rôles et responsabilités respectifs. Déléguez des activités, aidez-les à passer à l'étape suivante de leur rôle et créez des programmes de formation pour aider chaque membre à acquérir la confiance nécessaire pour prendre des décisions. Vous contribuerez ainsi à former les futurs dirigeants et à multiplier les possibilités de croissance de votre entreprise.

Regarder " Menez, ne suivez pas une session de partage de connaissances avec des spécialistes de ClickUp pour comprendre comment vous pouvez mieux responsabiliser vos gestionnaires de projet.

3. Foster open communication

Encouragez une communication ouverte et transparente ; ce n'est qu'ainsi que chaque membre de l'équipe pourra faire part de ses idées uniques et partager ses commentaires. Pour recueillir ces idées, vous pouvez organiser des réunions d'équipe régulières afin de partager les mises à jour en temps voulu, de discuter des défis potentiels, de lancer des idées et d'aborder les problèmes qui freinent votre équipe.

Ajoutez de la transparence et de l'efficacité à votre communication interne en utilisant le modèle de communication interne ClickUp

Vous pouvez utiliser le modèle de communication interne ClickUp pour une approche transparente du partage des idées. Ce modèle vous permet de partager efficacement les mises à jour à l'échelle de l'entreprise afin que vos employés puissent accéder à la bonne information au bon moment. Ce modèle vous aide à :

Organisant les discussions, les notes et autres documents en un seul endroit

Faciliter une approche structurée de la diffusion des mises à jour clés aux employés

Assurer la transparence en offrant une visibilité sur les initiatives et les processus clés de l'entreprise

Vous pouvez utiliser ce modèle pour rendre vos réunions ou sessions de groupe plus productives en permettant aux employés de mieux comprendre vos objectifs généraux et de s'y engager.

4. Investir dans des outils de collaboration

La meilleure façon pour plusieurs parties prenantes et départements de collaborer est d'utiliser une source unique de vérité qui héberge plusieurs exigences. Ces outils permettent aux équipes de travailler ensemble de manière transparente, indépendamment de l'emplacement ou des départements, et de mettre toutes leurs idées, leurs documents et leur base de connaissances dans une plateforme partagée.

Pour tous vos efforts de collaboration, vous pouvez faire confiance à une plateforme tout-en-un telle que ClickUp qui est conçu pour faire émerger le leader qui sommeille en chaque membre de l'équipe. En effet, la plateforme va au-delà de la simple gestion des tâches et du suivi des projets : il s'agit d'un puissant outil de collaboration où chaque membre de l'équipe peut partager des idées, mettre à jour des informations et travailler ensemble de manière efficace.

rédigez du contenu en quelques secondes avec ClickUp Brain

Conseil de pro: Utilisez ClickUp Brain pour générer du contenu pour les e-mails, les documents et bien plus encore en quelques secondes

Avec une approche de leadership collaboratif, le futur lieu de travail sera :

Plus agile et adaptable, car chaque membre de l'équipe possède les compétences et les connaissances nécessaires pour passer à l'étape suivante de son rôle

Efficace malgré des équipes globales et diverses travaillant ensemble, car chaque membre de l'équipe est habilité à contribuer et à partager ses idées

Amélioration du quotient émotionnel (QE) par la création d'un espace sûr pour une communication ouverte, favorisant l'innovation et la croissance collaborative

Créer les futurs leaders au sein de votre organisation en utilisant ClickUp

Le leadership collaboratif peut sembler radical, mais il est nécessaire dans l'environnement de travail dynamique et souvent télétravailleur d'aujourd'hui. Il responsabilise les équipes, favorise l'innovation et conduit à une meilleure prise de décision.

Pour mettre en œuvre des pratiques de leadership collaboratif, vous devez créer une culture d'entreprise qui valorise les performances individuelles et les encourage à travailler avec d'autres.

ClickUp peut vous aider à affiner la partie collaboration de l'équation grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Utilisez-le pour collaborer en temps réel via des documents partagés, faire des brainstormings sur des tableaux blancs virtuels et suivre les mises à jour importantes. Cela vous aidera à garder tout le monde sur la même page et permettra à vos employés d'innover et de prendre plus d'initiatives.

Avec des outils tels que ClickUp, vous pouvez créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé, écouté et habilité à donner le meilleur de lui-même. Créer un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et construisez une équipe collaborative et réussie !