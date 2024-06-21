Comment utiliser l'IA dans l'immobilier ? (Cas d'utilisation et outils)

Acheter ou vendre un bien immobilier implique d'innombrables visites, des tâches fastidieuses et des formalités administratives : c'est la dure réalité. Comme dans tout autre secteur, les acheteurs et les entreprises immobiliers se tournent de plus en plus vers l'IA pour trouver des solutions qui améliorent leur efficacité et l'expérience client.

Pour les chasseurs immobiliers, l'IA peut être votre entremetteur immobilier, trouvant des perles rares depuis le confort de votre canapé. Mais pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, l'IA peut transformer le fonctionnement des entreprises et maximiser les rendements.

Un rapport McKinsey prévoit que le secteur immobilier va connaître une transformation profonde à mesure que l'IA, en particulier l'IA générative, continuera d'évoluer. Grâce à l'amélioration de l'engagement client via les chatbots, à la création de contenu (texte et images), à la capacité de synthétiser des informations à partir de données non structurées et à la génération de code, l'IA générative offre de multiples avantages au secteur immobilier

Les entreprises, les investisseurs et les institutions du secteur de l'immobilier commercial ont accumulé une mine de données sur le marché. L'IA leur permet d'identifier de nouvelles opportunités, d'améliorer la conception des bâtiments et des intérieurs, de créer des supports marketing innovants, d'ouvrir de nouvelles sources de revenus et de produire des supports marketing ciblés.

Dans cet article, nous explorerons comment les entreprises immobilières peuvent utiliser les outils de marketing immobilier pour débloquer des applications innovantes qui redéfiniront le secteur immobilier pour les acheteurs et les vendeurs.

Comprendre l'IA dans l'immobilier

L'intelligence artificielle (IA) aide les ordinateurs et les machines à accomplir des tâches qui nécessitent traditionnellement l'intelligence humaine. L'apprentissage automatique, qui constitue une partie importante de l'IA, y parvient en entraînant les machines à partir de données passées. Cela permet aux machines de reconnaître des modèles, d'analyser des informations et de générer des prédictions grâce à des algorithmes avancés.

Le potentiel de l'IA dans l'immobilier est énorme. McKinsey estime que l'IA générative pourrait générer entre 110 et 180 milliards de dollars de valeur pour le secteur.

Cependant, pour tirer pleinement parti des avantages de l'IA, les sociétés immobilières doivent s'adapter et mettre en œuvre des actions stratégiques afin d'intégrer efficacement ces technologies dans leurs activités.

Poursuivez votre lecture pour comprendre l'étendue des cas d'utilisation de l'IA dans l'immobilier.

Comment utiliser l'IA dans l'immobilier pour différents cas d'utilisation

L'intelligence artificielle (IA) peut être utilisée dans l'immobilier à travers divers cas d'utilisation afin d'améliorer l'efficacité, la précision et la satisfaction client.

Voici quelques exemples d'application de l'IA dans différents scénarios du secteur immobilier.

1. Analyse prédictive

L'évaluation ou l'estimation de la valeur d'un bien immobilier est traditionnellement une tâche fastidieuse et souvent frustrante pour les agents immobiliers.

De l'analyse manuelle des ventes comparables à la recherche des tendances du marché immobilier résidentiel, le processus peut vous submerger. Les algorithmes d'IA simplifient cette tâche. En traitant de grands ensembles de données, les logiciels d'IA peuvent estimer la valeur d'un bien immobilier en quelques secondes.

Ces prévisions tiennent compte de centaines de facteurs qui influencent la valeur d'un bien immobilier, notamment le taux de criminalité, les quartiers scolaires et la proximité des commodités. Cela vous permet de prendre rapidement des décisions éclairées, ce qui vous fait gagner un temps précieux et vous évite bien des frustrations.

Par exemple, HouseCanary est une société de courtage immobilier axée sur l'évaluation, qui se positionne comme un leader dans le domaine des données et de l'analyse immobilières résidentielles alimentées par l'IA. Une étude récente a révélé que les modèles d'évaluation automatisée (AVM) et les outils de sélection de propriétés comparables de HouseCanary atténuent l'impact des préjugés raciaux dans le processus traditionnel d'évaluation immobilière. En effet, les modèles d'IA s'appuient sur une analyse objective des données, ce qui minimise le risque que les préjugés humains influencent les évaluations. HouseCanary propose également des prévisions de la valeur des maisons jusqu'à 36 mois à l'avance, fournissant ainsi des indications cruciales pour s'orienter sur le marché.

2. Compilation de données

La gestion d'un vaste portfolio immobilier implique l'accumulation d'une montagne de documents de location, des contrats complexes remplis de jargon juridique difficile à comprendre. Cela peut devenir un véritable cauchemar pour les propriétaires de plusieurs biens immobiliers qui cherchent à trouver des informations spécifiques et à vendre rapidement leurs biens.

Les outils d'IA générative ou GenAI peuvent analyser des référentiels de baux et résumer les thèmes clés, tels que les montants des loyers mensuels ou l'impact des réglementations locales sur les conditions de location.

Elle vous aide également à filtrer les paramètres spécifiques des utilisateurs. Par exemple, vous pouvez générer instantanément un rapport sur tous les baux dont le loyer est inférieur à un certain prix au mètre carré.

3. Planification et conception

Les visites virtuelles ne sont plus aussi exceptionnelles que les brochures électroniques : grâce à l'IA, des répliques générées par ordinateur permettent aux acheteurs potentiels d'explorer virtuellement un bien immobilier avant de le visiter physiquement.

Enrichie par la réalité augmentée, elle élargit le cercle des acheteurs intéressés en présentant les propriétés à toute personne disposant d'un appareil connecté. Elle facilite le processus pour toutes les parties concernées, en filtrant les acheteurs moins sérieux, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.

Les outils GenAI peuvent créer des rendus de bâtiments qui n'ont pas encore été construits. Ils peuvent également aider les architectes en fournissant des estimations de coûts basées sur différentes conceptions et même générer des plans d'étage optimisés pour des usages spécifiques.

Si la créativité humaine reste irremplaçable pour ajouter une touche artistique et une profondeur émotionnelle, l'IA dans le secteur immobilier permet aux architectes de se concentrer sur ces aspects en réduisant les approximations en matière de fonctionnalité.

4. Design d'intérieur

Grâce à des modèles d'espaces intérieurs générés par l'IA, vous pouvez visiter un appartement potentiel et le personnaliser virtuellement avec des meubles, des articles et des finitions, le tout grâce à un logiciel sur mesure conçu pour créer une expérience exceptionnelle pour les clients.

L'IA vous permet d'imaginer des canapés, des habillages de fenêtres et des appareils électroménagers qui correspondent à votre style. Si vous aimez le look, ces éléments peuvent être commandés et installés facilement pour coïncider avec votre emménagement.

Vous bénéficiez d'un espace qui reflète votre style, tandis que l'agence immobilière ou la société immobilière génère des revenus supplémentaires grâce à des ventes croisées transparentes.

Par instance, Planner 5D, une société leader dans le domaine des logiciels de conception de maisons, utilise les technologies IA, RV et RA pour transformer le processus de conception tant pour les professionnels que pour les amateurs. Sa technologie innovante élimine le travail fastidieux de création de modèles 3D. Leur système alimenté par l'IA scanne une image, détecte les mesures et génère automatiquement une représentation en 3D. Cette fonctionnalité a connu une augmentation significative de son utilisation, avec 38 % d'utilisateurs supplémentaires rien qu'en 2022. Cela montre à quel point l'IA rationalise les tâches fastidieuses, permettant aux concepteurs de se concentrer sur les aspects créatifs de leurs projets.

4. Gestion immobilière

Les chatbots IA, similaires à ceux utilisés dans le service client, peuvent répondre aux questions des locataires sur les disponibilités et les tarifs de location, guider les acheteurs tout au long du processus de candidature et alléger la charge de travail des agents humains.

Au-delà de l'interaction avec les locataires, l'IA automatise des tâches telles que la collecte des loyers, la gestion des flux de travail et l'analyse du marché. Elle aide même les professionnels de l'immobilier à recouvrer les loyers et génère des rapports qui permettent de suivre les performances des locations.

5. Développement de la marque

En intégrant des outils d'IA immobilière à la création de votre contenu, à vos interactions avec les clients et à votre stratégie de marque, vous pouvez créer une marque immobilière mémorable qui attire les clients et favorise la réussite à long terme.

Générez des articles de blog, des légendes pour les réseaux sociaux et des descriptions de biens immobiliers de haute qualité grâce à des outils d'IA qui synchronisent les mots-clés suggérés et garantissent la cohérence de votre image de marque dans l'ensemble de vos contenus.

Tirez parti des outils d'IA pour prendre des décisions, segmenter votre audience en fonction de ses intérêts et de ses préférences immobilières, et envoyer des campagnes par e-mail très ciblées avec un contenu pertinent et des recommandations immobilières, favorisant ainsi des connexions plus profondes avec des clients potentiels.

Analysez les données du marché et générez des rapports mettant en évidence les tendances locales, les prévisions de prix et les données démographiques des acheteurs. Ce contenu basé sur des données vous positionne comme un leader dans votre espace et attire des clients potentiels avides d'expertise du marché.

Mettons en pratique toutes ces connaissances en matière d'IA dans l'immobilier pour établir votre marque.

Utilisation d'un logiciel d'IA pour l'immobilier

Vous recherchez une solution de gestion de projet combinant travail, équipe, clients et immobilier, le tout associé à la puissance de l'IA ?

ClickUp est la réponse évidente !

ClickUp peut être un atout précieux pour la gestion immobilière et vous aider à devenir un leader dans le secteur immobilier. Il offre une suite de fonctionnalités conçues pour simplifier divers aspects de l'entreprise.

Voyons quelques-unes des fonctionnalités qui peuvent vous aider.

1. Gestion de projets immobiliers

Créez des champs personnalisés pour le suivi des dépenses, des coûts et des bénéfices des clients et des entreprises dans le logiciel de gestion de projet immobilier ClickUp

Gérez tous vos projets de développement immobilier, des acquisitions commerciales aux listes de ventes résidentielles, avec l'outil de gestion de projet immobilier ClickUp. Mappez les parties prenantes, les jalons, les dépendances et plus encore pour garder vos projets sur la bonne voie. Mettez à jour les échéanciers à la volée et gagnez du temps en identifiant et en supprimant les tâches non essentielles.

Avec plus de 1 000 intégrations ClickUp, simplifiez-vous le travail. Par exemple, synchronisez vos calendriers Google et Outlook avec ClickUp pour gérer les réunions, les visites et les signatures de contrats. Affichez les détails des tâches et des réunions directement sur votre calendrier et utilisez un code couleur pour avoir une vue d'ensemble de votre travail en un coup d'œil.

Affichez vos tâches sur une carte interactive. Par exemple, mappez les annonces immobilières d'un client afin qu'il puisse voir leur emplacement exact et ce qui se trouve à proximité. Utilisez un code couleur pour différencier les annonces par intervalle de prix et enregistrez facilement les informations pour plus tard.

Pour faciliter votre travail, utilisez le modèle de feuille de calcul ClickUp Real Estate pour créer une liste hautement personnalisable de tous vos biens à vendre et l'organiser selon vos besoins.

Télécharger ce modèle Organisez toutes les informations relatives à votre travail, vos transactions, vos clients et les membres de votre équipe sur le modèle de feuille de calcul ClickUp Real Estate

Ce modèle vous aide à organiser et à suivre tous vos investissements immobiliers de plusieurs façons :

Créez des étapes personnalisées telles que « Négociation », « Sous contrat » ou « Vendu » pour visualiser instantanément le statut de chaque propriété

Ajoutez des informations essentielles telles que le revenu net, le prix d'achat, la superficie et les coûts d'assurance annuels pour chaque propriété afin d'obtenir un aperçu complet

Créez différentes vues adaptées à vos besoins. Accédez rapidement aux propriétés par emplacement, statut de vente ou via un guide de démarrage dédié, le tout dans le même modèle

Optimisez votre flux de travail grâce à des fonctionnalités intégrées de suivi du temps, classez efficacement les propriétés à l'aide d'étiquettes personnalisables et évitez les délais manqués et les malentendus grâce aux avertissements de dépendance et aux notifications par e-mail

2. Assistant IA intégré

Pour créer une marque mémorable, il faut une stratégie de contenu solide, des efforts constants et une vision futuriste afin de devenir un précurseur dans votre secteur.

Essayez ClickUp Brain Générez des idées, des blogs, des publications sur les réseaux sociaux, des e-mails commerciaux, optimisez le contenu, prédisez les tendances et bien plus encore avec l'assistant de rédaction ClickUp Brain

Avec AI Writer for Work de ClickUp Brain, apportez une touche personnalisée à vos campagnes marketing.

Elle offre aux équipes de marketing immobilier une suite d'invitations prêtes à l'emploi, telles qu'un générateur de contenu IA, pour optimiser les campagnes, faciliter la création de contenu et améliorer le retour sur investissement marketing. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger rapidement des articles de blog convaincants, écrire des légendes attrayantes pour les réseaux sociaux ou générer des e-mails persuasifs pour les acheteurs et vendeurs potentiels.

De plus, le gestionnaire des connaissances par l'IA de ClickUp Brain fournit des réponses instantanées et précises en fonction du contexte de tout travail effectué au sein de la plateforme ClickUp ou connecté à celle-ci. Vous pouvez automatiser les tâches manuelles et répétitives grâce à des mises à jour précises de l'IA et des rapports d'état sur les tâches, les documents et même les personnes.

Avec ClickUp Docs, stockez toutes vos informations dans des wikis au design élégant, intégrez des liens ou des vidéos, insérez des images et modifiez-les en équipe grâce à la détection de collaboration. Vous pouvez partager les documents avec votre équipe et les lier à des tâches, des tableaux blancs, des cartes mentales et votre tableau de bord pour visualiser tout votre travail en un coup d'œil.

Vous pouvez également utiliser le modèle de newsletter immobilière ClickUp pour créer et partager des newsletters immobilières attrayantes.

Télécharger ce modèle Établissez une connexion solide avec vos clients et offrez-leur une valeur ajoutée dans leur recherche immobilière grâce au modèle de newsletter ClickUp Real Estate

La rédaction de newsletters immobilières convaincantes peut être une tâche fastidieuse. Mais grâce à ce modèle, vous pouvez facilement créer des newsletters professionnelles qui vous permettent de rester en contact avec vos clients et d'attirer de nouveaux acheteurs.

Ce modèle offre une variété de fonctionnalités pour vous aider :

Créez des statuts personnalisés pour suivre la progression de vos newsletters, de la rédaction à l'envoi. Classez et gérez facilement vos newsletters à l'aide de champs personnalisés, et accédez en toute simplicité aux informations de votre liste de diffusion

Facilitez la communication et le retour d'information grâce aux commentaires. Décomposez les tâches complexes en tâches plus petites et plus faciles à gérer à l'aide de sous-tâches imbriquées. Attribuez des tâches à plusieurs membres de l'équipe et définissez des priorités pour garantir leur achèvement dans les délais

Utilisez des outils d'écriture IA avec des documents pour générer des sujets, repérer les tendances et affiner le contenu en fonction du ton et du style de votre marque

La gestion immobilière nécessite d'excellents outils de communication pour tenir toutes les parties prenantes informées. Cela est essentiel pour prendre des décisions plus rapides et plus stratégiques sur un marché concurrentiel.

Avec ClickUp Notes, vous pouvez créer des notes pour vos réunions, réfléchir à des idées, créer des tâches pour la journée, partager des notes avec les membres de votre équipe pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde et utiliser l'IA pour automatiser les notes en tâches ou transcrire les réunions en listes de tâches.

Donnez vie à vos notes grâce à d'excellentes fonctionnalités de modification et organisez-les comme vous le souhaitez avec ClickUp Notes

Restez connecté à vos notes grâce à l'extension Chrome et à l'application mobile ClickUp. Vous pourrez ainsi toujours saisir vos notes et idées importantes, où que vous soyez.

Vous pouvez tirer parti de plus de 1 000 modèles ClickUp ou utiliser des modèles prêts à l'emploi avec IA pour la gestion immobilière, la gestion des clients, la construction, les rapports d'incidents, la gestion des réseaux sociaux, la conception de contenu, et plus encore.

Par exemple, le modèle ClickUp Real Estate Marketing Template vous aide à élaborer une stratégie marketing qui vous permettra de vous démarquer.

Télécharger ce modèle Gérez, planifiez, élaborez des stratégies et surveillez l'ensemble de votre flux marketing avec le modèle ClickUp Real Estate Marketing

Vous êtes submergé par le marketing immobilier, vous avez du mal à gérer plusieurs outils et vous perdez le fil de vos campagnes ? Ce modèle est votre solution tout-en-un pour une planification stratégique et une exécution sans faille.

Voici comment utiliser le modèle :

La vue Calendrier vous permet de planifier facilement vos publications sur les réseaux sociaux et le lancement de vos campagnes

Organisez et classez efficacement le contenu grâce à l'affichage des publications. Ne perdez plus jamais le fil d'une publication intéressante

Réfléchissez et développez des campagnes ciblées pour présenter des propriétés dans la vue Campagnes

Élaborez un forfait marketing unique pour chaque propriété à l'aide du guide de démarrage Afficher

Obtenez une image claire de vos annonces avec la vue Plan de la propriété, suivi de l'emplacement inclus

Organisez les tâches selon des statuts clairs (Approuvé, Annulé) et tenez tout le monde informé de l'état d'avancement

Surveillez et analysez les tâches pour identifier les goulots d'étranglement et optimisez l'efficacité de votre équipe marketing grâce à des rapports détaillés dans le tableau de bord

ClickUp AI pour la gestion immobilière

À l'instar de l'IA en langage naturel, qui devient la norme dans d'autres logiciels d'entreprise, la technologie immobilière exploite son potentiel.

Alors que nous explorons encore toutes les possibilités d'utilisation de l'IA dans l'immobilier, une chose est claire : les prochaines années seront marquées par des changements importants. Les premiers à adopter cette technologie seront bien positionnés pour réussir, tandis que ceux qui résisteront risquent de prendre du retard.

Certains rôles, comme ceux des agents immobiliers, évolueront vers celui de gestionnaires de contenu complet. Au lieu de se contenter de gérer les listes et les réseaux sociaux, ils pourraient devenir des conservateurs de contenu, supervisant le contenu généré par l'IA et garantissant sa qualité. Cette évolution pourrait conduire à mettre l'accent sur la stratégie et la supervision, ce qui pourrait nécessiter de nouvelles compétences.

La bonne nouvelle ? L'IA peut prendre en charge diverses tâches, libérant ainsi les talents humains pour une réflexion plus stratégique et plus créative. Faites le premier pas vers une entreprise immobilière pérenne avec ClickUp, un outil qui exploite l'IA pour rationaliser votre flux de travail et renforcer la gestion des clients et des membres de votre équipe.

