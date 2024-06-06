Comment rédiger un cahier des charges technique

Les avantages d'une spécification technique sont trop importants pour être négligés. Les ingénieurs logiciels avisés commencent toujours par une spécification technique ou une fiche technique.

Considérez ce document comme une feuille de route pour la conception de votre produit : il permet à tout le monde de rester sur la bonne voie et évite les pertes de temps et les malentendus entre les équipes et les parties prenantes.

Dans cet article, nous allons voir ce que comprend une spécification technique, pourquoi elle est utile pour les projets et comment rédiger des documents de spécifications techniques à l'aide des outils de documentation technique de ClickUp.

Qu'est-ce qu'un cahier des charges technique et pourquoi est-il important ?

Une spécification technique décrit ce que fera un produit et comment l'équipe de développement y parviendra. En termes simples, il s'agit d'un résumé détaillé du processus de développement du produit.

Ces documents, souvent appelés « spécifications techniques », sont des guides détaillés qui permettent à toutes les parties prenantes d'être sur la même longueur d'onde concernant les aspects techniques du projet. Ils décrivent les exigences techniques, les objectifs, la conception et les détails de mise en œuvre nécessaires à la réalisation du projet logiciel.

Un cahier des charges technique solide commence généralement par une session de brainstorming collaborative.

Des équipes composées de développeurs, de concepteurs et d'experts unissent leurs forces pour partager des idées, relever des défis et comprendre les détails techniques du projet. Ce processus permet d'affiner et de façonner le document, en veillant à ce qu'il soit détaillé et bien planifié.

Un cahier des charges contient des informations précieuses qui peuvent faire ou défaire votre projet. Voici comment il peut vous être utile :

Apporte une vision claire : un cahier des charges technique transforme des idées de projet abstraites en un plan clair, définissant les objectifs et les étapes de développement. Il réduit la confusion, aide à gérer les délais et les priorités, et permet aux développeurs de rester concentrés sur les tâches essentielles.

Réduit ou atténue les risques : ce document peut vous aider à détecter rapidement les problèmes et les risques, ce qui vous permet de prendre des mesures proactives pour éviter des coûts élevés. Il traite également des questions de sécurité et de confidentialité, protégeant les données des utilisateurs et évitant les risques juridiques.

Améliore la communication et la coordination : la clarté des cahiers des charges techniques réduit les malentendus dans le développement de logiciels. En traduisant les détails techniques dans un langage clair, ils permettent à tous les participants de s'accorder sur les objectifs du projet, aident les parties prenantes à évaluer la faisabilité du projet et établissent des lignes directrices claires pour l'équipe de développement.

Simplifie la planification et les estimations et répond aux questions en suspens : les spécifications techniques vous aident à identifier les incertitudes et les impacts potentiels sur la feuille de route du projet afin que vous puissiez trouver des solutions pendant le développement. Ce document détaillé facilite également l'estimation précise des ressources, du temps et des coûts.

Comprendre les spécifications techniques

Avant de rédiger un cahier des charges technique, vous devez comprendre les détails du concept.

Composantes d'un cahier des charges technique

Un cahier des charges technique contient généralement les éléments suivants :

Page de garde : comprend la page de titre avec le titre du document, le(s) auteur(s), les parties prenantes, la date de création, le numéro de version et la table des matières (TDM).

Introduction : donne un aperçu, les objectifs, la portée et les hypothèses.

Détails techniques : constituent le corps principal du document, y compris les exigences, la conception, le flux de données, etc.

Plan de mise en œuvre : traite de l'échéancier, des jalons, des ressources et des stratégies d'atténuation des risques.

Fin : Conclusion du document

Spécifications techniques vs spécifications fonctionnelles

Les gens confondent souvent les spécifications techniques et fonctionnelles, il est donc important de comprendre leurs différences.

Une spécification fonctionnelle décrit ce que le logiciel fera du point de vue de l'utilisateur. Elle décrit les fonctionnalités et les comportements que vous attendez. Elle est comme une carte de ce que le logiciel doit accomplir pour ses utilisateurs.

D'autre part, les spécifications techniques concernent davantage la manière dont le logiciel sera construit et ce qui est nécessaire pour le faire fonctionner. Elles couvrent des détails tels que le matériel et les logiciels requis, la manière dont les données seront organisées et les langages de programmation qui seront utilisés pour créer le logiciel.

Ainsi, alors qu'une spécification fonctionnelle se concentre sur ce que le logiciel doit accomplir pour ses utilisateurs, une spécification technique se concentre sur la manière dont il sera construit et assemblé.

Utilisation d'organigrammes dans les spécifications techniques

Un cahier des charges technique contient généralement beaucoup d'informations écrites, ce qui peut être quelque peu déroutant (et ennuyeux).

La meilleure façon d'y parvenir ? La visualisation ! Les organigrammes sont précieux pour représenter visuellement des processus complexes, des flux de travail ou des architectures système.

Les organigrammes facilitent la communication et la compréhension des informations en :

Illustrer l'architecture du système et la fonction des composants entre eux

Représenter les flux de données et les processus

Clarifier la logique décisionnelle et les chemins conditionnels

Présenter visuellement des algorithmes ou des séquences complexes

Faciliter la compréhension et la collaboration des parties prenantes

Préparation à la création d'une spécification technique

Avant de commencer à rédiger votre propre modèle de spécifications techniques ou votre document de spécifications, vous devez tenir compte de plusieurs éléments afin de vous assurer qu'il répond à toutes les normes et spécifications techniques requises. Ces éléments sont les suivants :

Portée et objectifs du projet : pour créer un document technique solide, commencez par comprendre la portée et les objectifs généraux du projet. Définissez clairement ce que le système ou le produit est censé réaliser et couvrir. Cette compréhension vous aidera à esquisser le document technique en fonction des besoins du projet.

Parties prenantes : impliquez les développeurs, les concepteurs UX et les chefs de produit afin de recueillir leurs exigences et leurs attentes. Cette collaboration permet de prendre en compte les besoins de chacun et d'adapter le document en conséquence. Recueillez les commentaires, répondez aux préoccupations et obtenez l'accord des principaux décideurs avant de finaliser le document.

Recherche et collecte d'informations : effectuez des recherches approfondies pour garantir une précision maximale avant de rédiger le cahier des charges technique. Étudiez les normes industrielles, analysez le marché, explorez les solutions existantes et recherchez les technologies pertinentes. Recueillez et analysez toutes les exigences des parties prenantes (fonctionnelles, non fonctionnelles et techniques) afin de vous assurer que le cahier des charges reflète fidèlement toutes les fonctionnalités et contraintes nécessaires.

Public cible : adaptez le document aux besoins de votre public, qui peut comprendre des développeurs, des ingénieurs, des responsables de gestion de projet, des testeurs ou des parties prenantes, chacun ayant un niveau d'expertise différent. Adaptez le langage, le niveau de détail et l'organisation en fonction des lecteurs.

Contraintes : identifiez les obstacles et les limites potentiels qui affectent le développement du produit, tels que le budget, le temps, les ressources et les problèmes techniques. Connaître ces contraintes permet de fixer des objectifs réalistes et réalisables. Tenez également compte des limites techniques telles que les contraintes matérielles ou logicielles qui pourraient affecter le développement du produit.

Format clair et structuré : planifiez les sections et sous-sections de votre document, en les organisant de manière logique avec des titres et des sous-titres afin de faciliter la navigation et la compréhension. Une structure et un format clairs améliorent la lisibilité et garantissent une communication efficace des spécifications.

Tous ces facteurs permettent de bien comprendre le projet, ce qui garantit inévitablement sa réussite.

Lorsque tout le monde connaît les objectifs, les exigences et la portée du projet, cela réduit les risques, améliore la communication et optimise l'allocation des ressources. Cela permet de gérer les attentes et de fournir un produit qui répond aux besoins de votre client, ce qui augmente sa satisfaction.

La réussite de votre projet dépend également de la qualité de la collaboration au sein de votre équipe, qui comprend probablement différents membres ayant des rôles et des responsabilités spécifiques. Elle peut être composée de :

Les analystes commerciaux , qui recueillent et documentent les exigences, hiérarchisent les tâches et lient les besoins de l'entreprise au développement.

Les chefs de projet , qui supervisent la progression du projet et veillent à ce qu'il réponde aux attentes des parties prenantes.

Développeurs , qui écrivent le code logiciel

Spécialistes de l'assurance qualité , qui testent le logiciel pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Les ingénieurs DevOps, qui gèrent le déploiement et les opérations à l'aide de l'automatisation et d'outils

Ce travail d'équipe garantit que vos spécifications techniques sont complètes, alignées sur les objectifs du projet et conformes aux exigences pour une réussite du projet de développement logiciel.

Comment rédiger un cahier des charges technique

Êtes-vous prêt à rédiger un cahier des charges technique gagnant ? Voici un guide étape par étape pour créer votre document à l'aide du logiciel de gestion de produits ClickUp et de son ensemble complet d'outils de rédaction technique:

1. Définissez clairement la portée et les exigences

La première étape consiste à définir la portée et les exigences du projet. Votre portée doit fixer les limites de ce qui est inclus (dans la portée) et de ce qui ne l'est pas (hors de la portée) dans le projet.

Par ailleurs, les exigences doivent clarifier ce que vous construisez et pourquoi. Pour ce faire, vous pouvez discuter avec vos parties prenantes de leurs perspectives et de leurs attentes, documenter les descriptions des fonctionnalités du point de vue de l'utilisateur et hiérarchiser les fonctionnalités essentielles du produit.

2. Esquissez la structure du document de manière logique

Une fois que vous avez défini votre périmètre et vos exigences, décidez de la manière dont votre cahier des charges sera organisé. Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour le configurer.

Créez facilement un cahier des charges technique complet et détaillé avec ClickUp Docs.

Créez des documents hautement personnalisables qui vous permettent de diviser votre documentation technique en sous-pages en fonction de types tels que les propositions, les chartes et les plans. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sections et sous-sections, des tableaux, des liens et des images en quelques clics seulement.

Les sections courantes comprennent une page de couverture, une introduction, un aperçu du système, l'architecture, les exigences (fonctionnelles et non fonctionnelles), les interfaces, les modèles de données, les considérations de sécurité, les stratégies de test, les directives de déploiement et les procédures de maintenance.

Télécharger ce modèle Présentez clairement l'objectif et la portée de votre rapport grâce au modèle de couverture de rapport technique de ClickUp.

Si vous avez besoin d'aide pour commencer la création de votre document, vous pouvez toujours parcourir l'immense bibliothèque de modèles de développement de produits de ClickUp et les personnaliser à votre guise.

Par exemple, le modèle de couverture de rapport technique ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin pour faire une excellente première impression. Sa page de couverture accrocheuse donne le ton positif du document et offre un aperçu rapide de son contenu.

Utilisez-le pour inclure tous les détails nécessaires et les organiser de manière à ce qu’ils soient visuellement attrayants.

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des brouillons et des résumés en quelques secondes au lieu de passer des heures à le faire.

Vous êtes trop fatigué pour le faire manuellement ? Laissez ClickUp Brain accélérer la création de documents.

Il peut générer des brouillons à partir de vos notes, suggérer des améliorations et tout maintenir à jour. Vous pouvez également parcourir ses menus déroulants qui proposent des suggestions pour achever des phrases, changer les couleurs et ajuster la typographie.

Ainsi, le responsable de votre équipe de développement pourra se concentrer sur les tâches stratégiques et s'assurer que le cahier des charges couvre tous les aspects nécessaires du projet.

3. Rédigez une première ébauche détaillée

Il s'agit de la partie la plus importante de votre document. Elle contient des informations détaillées sur la conception du produit, les exigences générales, les spécifications techniques et les directives d'atténuation. Tout comme le plan, vous pouvez rédiger ce projet entièrement à l'aide de ClickUp Docs.

Mieux encore, laissez ClickUp Brain le faire pour vous à l'aide du générateur de documents de cahiers des charges techniques de ClickUp. Il aide les équipes à créer facilement des spécifications détaillées pour les nouvelles fonctionnalités ou les nouveaux projets.

Documenter les exigences, l'architecture, le flux de données et les API : tout est pris en charge. Examinons ces sections de plus près.

Introduction

Commencez votre projet de cahier des charges par une introduction qui présente clairement le contexte et l'historique du projet. Expliquez la finalité, la portée et les objectifs du produit, et donnez un aperçu de ses principales fonctionnalités et du public visé.

Créez un flux de travail pour présenter une vue d'ensemble du processus de documentation technique avec ClickUp cartes mentales.

Vous pouvez créer un flux de travail visuel étape par étape à l'aide des cartes mentales ClickUp. Si vous hésitez entre plusieurs flux de travail, placez-les côte à côte et comparez-les sur la même page.

Il vous permet également de créer et d'attribuer des tâches directement aux membres de votre équipe, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Architecture du système

L'architecture système fait référence à la disposition du produit que vous prévoyez de créer, y compris ses composants, ses sections et leur fonctionnement conjoint. Elle aide l'équipe à avoir une vue d'ensemble et à comprendre comment tout s'articule.

C'est ici que vous visualisez votre produit à l'aide d'illustrations, de diagrammes et d'images. Les schémas intégrés montrent les différentes parties du système et leur fonctionnement.

Combinez-les avec des diagrammes de flux de données pour montrer comment les informations circulent dans le système, en mettant en évidence où les données commencent et où elles vont, ce qui peut révéler des problèmes ou des faiblesses potentiels.

L'objectif de cette section est simplement d'aider les gens à voir et à comprendre la conception du système.

Exigences

Lorsque vous commencez à établir une liste et à trier les exigences logicielles du système, vous pouvez les classer en deux catégories : fonctionnelles et non fonctionnelles.

Les exigences fonctionnelles décrivent les tâches spécifiques que le produit doit être capable d'effectuer, telles que la saisie de données, les opérations et les processus métier globaux. Par exemple, une exigence fonctionnelle d'une application de messagerie électronique serait « Le système doit permettre aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des e-mails. »

Par ailleurs, les exigences non fonctionnelles couvrent les performances attendues du système plutôt que des tâches spécifiques. Elles incluent des aspects tels que la vitesse, la capacité à gérer la croissance, le niveau de sécurité requis, la facilité d'utilisation et la compatibilité avec d'autres systèmes.

Divisez le long processus de documentation en tâches plus petites et plus faciles à gérer grâce à ClickUp Tasks, puis attribuez-les à différents membres de l'équipe.

Une excellente façon de gérer la section des exigences consiste à la diviser en tâches plus petites et faciles à suivre, puis à les attribuer à différents membres de l'équipe à l'aide de tâches ClickUp.

Ajoutez des champs personnalisés pour mieux organiser vos tâches et affichez-les à l'aide de plus de 15 vues personnalisables. Ne perdez pas non plus de temps et d'effort dans des tâches récurrentes. Vous pouvez simplement les automatiser.

Spécifications techniques

Cette section décrit comment votre système effectue la connexion avec des systèmes externes, des services ou des composants tiers. Précisez les formats de données, les règles d'échange d'informations et les outils nécessaires pour garantir un fonctionnement fluide.

Incluez des détails tels que

Les outils et technologies (stack technologique) que vous utiliserez, tels que les langages de programmation, les frameworks et les bases de données.

Informations API telles que les points de terminaison, la dynamique requête-réponse et les codes d'erreur

Conception de l'interface utilisateur, y compris la disposition des écrans, le flux de navigation et les éléments d'interaction (vous pouvez utiliser des maquettes ou des wireframes de l'interface utilisateur pour les visualiser)

Directives en matière de sécurité et d'atténuation des risques

Dans le monde numérique, rien n'est sûr tant que vous ne le protégez pas. Il en va de même pour votre document de conception de logiciel de spécifications techniques. Vous devez le protéger et mettre en place des directives d'atténuation des risques.

Commencez par mettre en place un plan de sécurité solide. Choisissez des méthodes pour vérifier l'identité des utilisateurs, utilisez le cryptage pour protéger les données et mettez en place des pare-feu et d'autres mesures de protection.

Assurez ensuite la conformité en respectant les normes GDPR, PCI DSS et HIPAA. Donnez également la priorité à la confidentialité en décidant comment et où stocker les données des utilisateurs, en établissant des règles claires pour l'accès aux données et en mettant en place des procédures de sécurité pour leur transfert.

4. Planifiez une stratégie de test détaillée

Il ne suffit pas de savoir comment fonctionne le produit pour être sûr qu'il fonctionnera. Vous devez disposer d'un plan de test complet.

Ce plan doit inclure différents types de tests pour différents modules : unité, intégration, système et acceptation. Décidez comment vous allez effectuer ces tests, quels outils vous allez utiliser et où vous allez les effectuer. Fixez des objectifs clairs pour déterminer quand le système sera considéré comme acceptable et établissez des normes de qualité.

Une manière simple de gérer la phase de test consiste à diviser votre plan de test en sections qui expliquent l'approche, les cas de test spécifiques et les mesures de qualité.

Affichez et suivez la progression de toutes les tâches en cours grâce à votre tableau de bord ClickUp complet.

Transformez chaque cas de test en tâche dans ClickUp afin de pouvoir les attribuer et les suivre facilement. Si vous souhaitez suivre leur progression, utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser et suivre votre projet. Cela vous aidera à surveiller les tests et à vous assurer que tout se passe bien.

5. Ajoutez des directives pour la mise en œuvre

Une fois que votre produit a été testé et éprouvé, il est temps de déterminer comment le mettre en œuvre.

Rédigez des directives, des outils et des instructions clairs à l'intention des membres de votre équipe pour la configuration et le lancement du système. Précisez les langages de programmation, les frameworks et les bibliothèques à utiliser, ainsi que les normes ou conventions de codage.

Fournissez des étapes détaillées pour le déploiement du système, la gestion des configurations et la mise en place de l'infrastructure et des environnements nécessaires.

Intégrez GitHub et regroupez tout votre code sous le même toit avec ClickUp.

Organisez tout dans votre document et utilisez les plus de 1 000 intégrations de ClickUp pour relier ces directives à des plateformes basées sur du code telles que GitHub. Si vous avez stocké votre code dans des référentiels GitHub, vous pouvez lier ceux qui sont pertinents directement à votre document sur ClickUp Docs.

De plus, si vous utilisez des outils de développement tels que Jira et GitLab pour rationaliser la gestion de projet et la collaboration sur le code, ClickUp peut également les intégrer ! Ainsi, vous n'avez pas besoin de passer continuellement d'un outil à l'autre. Il vous suffit de les lier tous à ClickUp et de gérer tous vos processus à partir d'une seule plateforme.

6. Réviser et peaufiner

Maintenant que tous les détails sont en place, relisez votre cahier des charges technique. N'oubliez pas de travailler avec votre équipe pour signaler les erreurs, recueillir les commentaires et peaufiner le cahier des charges technique afin d'en obtenir la meilleure version possible.

Répartissez les sections ou chapitres spécifiques du document entre les membres de l'équipe pour qu'ils les révisent. Attribuez les tâches avec ClickUp Tasks, fixez des délais clairs et communiquez avec les personnes assignées à l'aide du fil de commentaires correspondant à la tâche.

En attendant, pour une collaboration en temps réel, vous pouvez demander aux membres de votre équipe d'ajouter leurs commentaires directement dans le document à l'aide de commentaires ou d'annotations, afin de conserver tous les commentaires au même endroit.

Passez en revue les commentaires pour trouver les thèmes communs ou les domaines à améliorer. Tenez compte des suggestions fournies pour apporter des modifications. Si vous manquez de temps, demandez simplement à ClickUp Brain de résumer vos commentaires.

Apportez toutes les modifications nécessaires et révisez votre document. N'oubliez pas de suivre ces modifications à l'aide de systèmes de contrôle de version afin de pouvoir comparer ou annuler tout élément si nécessaire.

Communication précise et exacte dans un cahier des charges techniques

Votre cahier des charges technique sert essentiellement à communiquer des informations aux équipes et aux parties prenantes. Lorsque vous le relisez, veillez donc à ce qu'il soit précis et exact, car il :

Évite les interprétations erronées et les erreurs

Permet à tout le monde (des développeurs aux utilisateurs finaux) de comprendre les exigences

Simplifie les tests et la validation en aidant les équipes à mapper les exigences et les fonctionnalités.

Réduit les erreurs et les retouches coûteuses

Explique comment respecter les normes légales et réglementaires.

Fournit une référence fiable pour les mises à niveau et la maintenance futures.

Bonnes pratiques pour la relecture d'un cahier des charges technique

Votre processus de révision nécessite une relecture très attentive. Voici donc quelques bonnes pratiques à garder à l'esprit lors de la relecture de votre cahier des charges technique :

Commencez par une checklist pour la relecture : disposez d'une checklist couvrant tous les aspects du document, y compris la grammaire, l'orthographe, la ponctuation, la mise en forme, la cohérence et l'exactitude des détails techniques.

Utilisez des outils de relecture professionnels : les outils de relecture professionnels tels que Grammarly ou Hemingway Editor peuvent corriger les erreurs grammaticales.

Effectuez plusieurs cycles de révision : relisez le document à plusieurs reprises, en vous concentrant à chaque fois sur des aspects spécifiques.

Faites appel à des experts en la matière : demandez l'aide d'experts en la matière pour vérifier les détails techniques, la terminologie et l'exactitude des informations.

Vérifiez les diagrammes et les illustrations : examinez minutieusement tous les diagrammes, graphiques et représentations visuelles afin de vous assurer de leur exactitude, de leur clarté et de leur cohérence avec le contenu écrit.

Effectuez une dernière révision : après avoir intégré toutes les modifications et corrections, effectuez une dernière révision de l'ensemble du document afin de vous assurer qu'il est complet et exact.

Sections clés d'un cahier des charges techniques

Laissez-nous vous présenter les sections les plus importantes d'un cahier des charges technique.

1. Pages liminaires

Chaque cahier des charges technique commence par un avant-propos, qui contient des informations essentielles sur le document lui-même.

La page de titre indique le titre du document, le nom du projet, le numéro de version, la date de publication et parfois le logo de l'entreprise. Elle fait office de page de couverture et permet de comprendre rapidement l'objectif du document.

Il est généralement suivi d'une table des matières qui répertorie toutes les sections et sous-sections avec leurs numéros de page pour faciliter la navigation.

2. Introduction

L'introduction explique le contexte, les objectifs et la portée du projet et prépare l'étape des spécifications techniques.

Commencez par présenter un aperçu du contexte du projet, en expliquant le problème ou l'opportunité auquel la solution proposée répond. Cela peut inclure les défis actuels, les limites du système ou les raisons de l'entreprise qui justifient la portée du projet.

via Vernon Systems

Le cahier des charges technique de Vernon CMS est un excellent exemple de la manière dont une introduction doit être rédigée. Il est direct et simple et donne immédiatement au lecteur un aperçu clair de ce qu'est le produit et de ce qu'il fait.

3. Solutions

Cette section décrit la ou les solutions proposées pour répondre aux exigences techniques et aux objectifs du projet décrits dans l'introduction.

Il commence par un aperçu de la solution, expliquant l'approche, l'architecture du système et les composants clés. Cet aperçu permet de bien comprendre la conception de la solution avant d'entrer dans les détails techniques.

via BMC

Les documents techniques de BMC comprennent souvent une section consacrée aux solutions (mentionnée « Concepts clés » dans l'image) qui explique clairement l'offre du produit. Les sections sont faciles à parcourir et décrivent chaque section de manière simple et directe.

4. Travail

La section « Travail » détaille les tâches, activités et résultats spécifiques nécessaires à la mise en œuvre de la solution proposée décrite précédemment.

Commencez par diviser la mise en œuvre en phases ou étapes, telles que la collecte des exigences, la conception, le développement, les tests et le déploiement. Cette division permet d'adopter une approche structurée et jette les bases pour expliquer les tâches individuelles et les résultats attendus à chaque étape.

via AWS

AWS offre un exemple classique de section de travail détaillée. Ce guide de spécifications techniques est complet et exhaustif, avec des directives de performance et des mesures de sécurité.

5. Autres considérations

Cette section traite des facteurs, contraintes ou exigences supplémentaires essentiels lors de la mise en œuvre qui n'ont peut-être pas été abordés précédemment. Elle commence par mettre en évidence les réglementations, normes ou règles de conformité spécifiques auxquelles la solution doit se conformer, telles que les lois sur la confidentialité des données ou les normes de sécurité industrielles.

Voici un exemple : le système doit être conforme aux réglementations en matière de confidentialité des données et aux normes de sécurité du secteur. L'intégration avec les systèmes ERP et CRM existants doit être envisagée pour permettre un échange de données fluide.

6. Évaluation de la réussite

C'est ici que vous définissez les critères et les indicateurs qui permettront d'évaluer la réussite de la solution (c'est-à-dire votre produit).

Il définit les indicateurs clés de performance (KPI) ou les indicateurs de réussite utilisés pour évaluer l'efficacité avec laquelle la solution répond aux objectifs du projet. Il peut s'agir de mesures telles que les performances du système, les taux d'adoption par les utilisateurs, les économies réalisées et la satisfaction des utilisateurs.

via Tesla

Si vous avez besoin d'inspiration, jetez un œil aux spécifications techniques de Tesla pour le Model 3. Elles fournissent des indicateurs de performance précis sur le système de la voiture, entre autres détails importants.

7. Délibérations

Les délibérations font référence aux solutions ou approches alternatives qui ont été envisagées mais qui n'ont pas été retenues. Elles commencent par présenter les différentes options évaluées pendant la phase de conception de la solution, en résumant les avantages et les inconvénients de chaque alternative, ainsi que les raisons qui ont motivé la décision finale.

via OpenS tack

Si vous consultez les spécifications techniques Cyborg d'OpenStack, vous trouverez une section où certaines solutions ont été approuvées mais non mises en œuvre. Il s'agit des délibérations. En faisant défiler la page, vous trouverez plusieurs délibérations qui n'ont jamais été mises en œuvre.

8. Fin du document

La fin du document correspond à la conclusion du cahier des charges technique. Elle comprend les annexes, les glossaires, les références et autres informations complémentaires relatives au cahier des charges technique.

Les annexes peuvent contenir des informations détaillées trop complexes ou trop volumineuses pour figurer dans le document principal, telles que des dictionnaires de données, des spécifications de conception d'interface utilisateur, des schémas techniques et des extraits de code.

Les défis liés à la création d'un cahier des charges techniques

Il est évident que vous rencontrerez certaines difficultés lors de la création d'un document aussi détaillé et spécifique. Il est préférable d'en connaître certaines à l'avance afin d'être mieux préparé.

Erreurs courantes à éviter

Exigences floues : des exigences incomplètes ou floues peuvent entraîner des malentendus et des erreurs. Veillez donc à documenter toutes les exigences du système, même celles qui semblent évidentes.

Dérive des spécifications : cela se produit lorsque de nouvelles exigences sont ajoutées sans tenir compte de leur impact. Évitez cela en définissant clairement la portée du projet dès le début et en gérant les changements avec soin.

Absence de hiérarchisation des exigences : toutes les exigences n'ont pas la même importance. Hiérarchisez-les afin que les plus cruciales soient traitées en premier.

Concepts techniques complexes : utilisez un langage simple dans le cahier des charges technique, compréhensible par tous. Faites appel à des experts techniques dès le début, décomposez les concepts et utilisez des schémas pour les expliquer.

Ne pas impliquer toutes les parties prenantes : Ne pas impliquer les principales parties prenantes peut aboutir à un document qui ne répond pas à leurs besoins. Assurez-vous que les parties prenantes sont activement impliquées et fournissent leurs commentaires tout au long du processus.

Rôle du contrôle de version dans l'atténuation des difficultés

La meilleure version de votre cahier des charges technique impliquera des modifications à plusieurs niveaux. C'est pourquoi vous avez besoin d'un contrôle de version cohérent afin de réduire toutes les erreurs et de maintenir son exactitude. Cela vous permet de

Suivez facilement toutes les modifications apportées au document, y compris qui les a effectuées et quand.

Encouragez la collaboration en impliquant plusieurs utilisateurs pour travailler simultanément sur le document sans conflit.

Créez un environnement contrôlé permettant aux parties prenantes d'examiner des versions spécifiques, de comparer les modifications et de fournir efficacement leurs commentaires.

Établissez des points de référence ou des jalons stables pour le document, en veillant à une gestion adéquate des versions.

Revenez à une version précédente si nécessaire.

Conservez un journal détaillé de toutes les modifications, auteurs et horodatages, afin de garantir la transparence et la responsabilité.

Considérations relatives à la migration des données

Imaginez que votre logiciel rencontre une grande réussite et que vous décidiez de le mettre à niveau, mais que la nouvelle version ne fonctionne que sur un système plus avancé. Dans ce cas, vous devrez transférer toutes vos données existantes vers un nouvel emplacement.

Pour vous y préparer, il est important d'inclure dans votre cahier des charges des considérations relatives à une éventuelle migration des données. Voici quelques-unes de ces considérations

Répertoriez les sources de données existantes (telles que les bases de données ou les systèmes hérités) et précisez les formats et les volumes de données.

Expliquer comment les données des systèmes sources seront mises en correspondance avec la structure du nouveau système (mappage des données), en tenant compte des transformations ou du nettoyage nécessaires.

Ajout d'un guide étape par étape sur la manière de vérifier la qualité des données avant la migration

Définir une stratégie de migration (en une seule fois ou par étapes) et expliquer pourquoi elle a été choisie

Répertorier les outils et techniques de migration, tels que les outils ETL ou les scripts personnalisés.

Décrire comment les données migrées seront vérifiées dans le nouveau système, avec des plans pour corriger les erreurs.

Définir un plan pour revenir aux données d'origine en cas de problèmes de migration, afin de garantir la sécurité et l'accessibilité des données.

Rédigez votre cahier des charges techniques avec ClickUp !

La réussite de votre produit dépend d'un cahier des charges technique précis et détaillé. Il fournit le plan directeur qui permet d'aligner les parties prenantes et de guider le processus de développement.

Cependant, ce processus peut s'avérer complexe. Et ClickUp excelle dans la simplification de presque tout.

Sa fonctionnalité Docs offre un espace centralisé pour la rédaction et la collaboration, où les membres de l'équipe peuvent facilement travailler ensemble à l'aide de commentaires, de @mentions et de modifications en cours.

De plus, les outils de gestion de projet de ClickUp intègrent les spécifications techniques dans le cycle de vie du projet de développement logiciel. Vous pouvez attribuer et suivre plusieurs tâches à l'aide de différentes vues telles que les tableaux, les calendriers et les diagrammes de Gantt.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et créez des cahiers des charges techniques de premier ordre pour tous vos projets de réussite !

Foire aux questions (FAQ)

1. Comment rédiger des spécifications techniques ?

Pour rédiger des spécifications techniques, rassemblez les exigences des parties prenantes, documentez les récits des utilisateurs, identifiez les fonctionnalités essentielles et définissez la portée du projet. Ensuite, décrivez l'architecture du système, le flux de données, les interfaces, la stratégie de test et les instructions de déploiement.

2. Comment rédiger un exemple de cahier des charges ?

Un modèle ou un exemple de spécification technique décrit clairement ce qu'un système ou un produit doit faire. La documentation AWS Lambda est un excellent exemple de spécification technique.

3. Qui doit rédiger les spécifications techniques ?

Les spécifications techniques sont généralement rédigées par des chefs de projet, des analystes commerciaux ou des responsables techniques qui comprennent les exigences du projet et peuvent les traduire en directives techniques claires pour les équipes de développement.