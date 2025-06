ENFP vs INFP : dévoiler les contrastes entre les types de personnalité

Développé par le duo mère-fille Katharine Cook Briggs et Isabella Briggs Myers, le Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) est un outil d'évaluation de la personnalité basé sur la théorie des types psychologiques de Carl Jung.

Il classe les individus en 16 types de personnalité en fonction de leurs préférences dans quatre dichotomies :

Extraversion (E) — Introversion (I) Sensation (S) — Intuition (N) Pensée (T) — Sentiment (F) Juger (J) — Percevoir (P)

Ces préférences donnent lieu à des combinaisons telles que ENFP (Extraverti, Intuitif, Sentiment, Perception) ou INFP (Introverti, Intuitif, Sentiment, Perception). Chaque type possède ses propres fonctions cognitives, caractéristiques, forces et faiblesses qui le distinguent des autres.

Ce concept est utile dans les scénarios d'entreprise modernes où les dirigeants doivent gérer un groupe de personnes diverses. Savoir si les membres de votre équipe sont ENFP ou INFP vous permettra de mieux les comprendre et de planifier leurs tâches en conséquence.

Dans cet article, nous explorerons les principales différences entre les ENFP et les INFP et les moyens de définir des stratégies de collaboration pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Les types de personnalité ENFP et INFP en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des différences et des similitudes entre les types ENFP et INFP.

Différences :

Fonctionnalité ENFP INFP Préférence comportementale Considérés comme extravertis, car ils préfèrent leur fonction principale orientée vers l'extérieur (intuition extravertie) à leur fonction introspective (sentiment introverti) Considérés comme introvertis, car ils préfèrent leur fonction introspective principale (sentiment introverti) à la pensée extravertie Préférence sociale Tirer de l'énergie des interactions sociales Tirer son énergie de la solitude et de l'introspection Prise de décision Prendre des décisions impulsives Lutter contre l'indécision Concentration Difficulté à rester concentré Peut rester concentré facilement Nature Naturellement assertif Devenez assertif lorsque vous êtes déclenché

Similitudes :

Tous deux veulent rendre le monde meilleur

Tous deux ont le don de sortir des sentiers battus

Les deux sont motivés par leurs valeurs et leurs croyances personnelles

Les deux partagent les mêmes fonctions cognitives (mais dans un ordre différent)

Nous poursuivrons la discussion sur INFP vs ENFP dans un instant, mais avant cela, jetons un coup d'œil à chaque type de personnalité.

Qu'est-ce qu'un type de personnalité ENFP ?

Extravertis et pleins de vie, les ENFP sont le cœur de la fête. Grâce à leurs fonctions extraverties dominantes, ils se sentent énergiques en compagnie des autres. En tant qu'individus créatifs, ils aiment leur liberté et cherchent à apporter quelque chose d'innovant à la table.

En tant que leaders naturels, les personnalités ENFP trouvent leur bonheur en libérant le meilleur des autres. Elles sont souvent qualifiées de « champions » en raison de ce trait de caractère.

Caractéristiques clés d'un ENFP

Les ENFP sont pleins d'enthousiasme et de charisme

Ils préfèrent se concentrer sur l'avenir plutôt que de travailler sur des tâches quotidiennes routinières

Ils comprennent bien les gens

Ils ont des qualités naturelles de leadership

Ils recherchent l'approbation et les éloges des autres

Points forts et points faibles de l'ENFP

Points forts :

Posséder d'excellentes compétences en communication et en relations sociales

Devenir des leaders assertifs et confiants

Concevoir des solutions originales et créatives à des problèmes complexes

Prendre position pour ce en quoi ils croient

Faiblesses :

Vous avez du mal à rester concentré et discipliné ?

Avoir tendance à trop réfléchir

Les ENFP au travail

Les ENFP excellent dans les rôles créatifs où ils peuvent s'exprimer à travers leur sensibilité artistique. Explorons leurs styles de gestion du travail et leurs préférences en tant que leaders et employés :

Les ENFP dans le leadership

En tant que leaders, les ENFP sont profondément attachés à la croissance des membres de leur équipe. Ils offrent beaucoup de flexibilité et de liberté aux équipes qu'ils dirigent, encourageant les employés à sortir des sentiers battus. Cependant, comme ils sont très axés sur les idéaux, ils négligent souvent les détails pratiques de la mise en œuvre. Ils pourraient bénéficier de l'apport de membres de l'équipe qui excellent dans l'exécution.

Les ENFP en tant qu'employés

En tant qu'employés, les ENFP n'aiment pas le travail routinier et banal ; ils préfèrent les tâches nouvelles qui font appel à leur imagination et nourrissent leur curiosité. Ils motivent les autres à bien faire et encouragent la créativité. Bien qu'ils soient doués pour trouver de nouvelles idées, ils ont du mal à finaliser un plan d'action et à aller de l'avant.

Parcours professionnels ENFP

Les ENFP peuvent débloquer leur véritable potentiel dans les parcours professionnels suivants :

Responsable des ressources humaines

Analyste en études de marché

Responsable commercial

Spécialiste en formation et développement

Responsable des relations publiques

Psychologue

Enseignant/professeur

Graphiste

Écrivain

Architecte d'intérieur

Qu'est-ce qu'un type de personnalité INFP ?

Également connu sous le nom d'idéaliste, le type de personnalité INFP est motivé par ses idéaux, ses valeurs et ses sentiments. Ce sont des individus ouverts d'esprit, créatifs et introvertis qui apprécient la solitude. Ils ont les yeux rivés sur la situation dans son ensemble et cherchent des moyens d'avoir un impact positif sur le monde.

Les INFP sont souvent appelés « médiateurs » en raison de leur approche douce et empathique envers les gens. Tout comme les équipes chargées de la réussite des clients utilisent des cartes d'empathie pour comprendre leurs clients, les INFP utilisent leur intuition pour comprendre les personnes qui les entourent et établir des connexions significatives. Ils trouvent leur bonheur dans l'épanouissement des autres.

Caractéristiques clés d'un INFP

Les INFP se soucient des autres et les comprennent à un niveau plus profond

Ils veulent rendre le monde meilleur

Ils ont un esprit créatif et artistique

Ils perdent souvent le contact avec la réalité concrète

Ils se fixent des attentes élevées et cherchent des moyens de se développer continuellement

Points forts et points faibles de l'INFP

Points forts

Posséder une grande intégrité intellectuelle et morale

Visez à avoir un impact positif sur le monde

Considérez les points de vue de chacun avec un esprit ouvert

Promouvoir le développement personnel pour soi-même et pour les autres

Faiblesses

Un idéalisme élevé les rend hypersensibles

Manque d'approche pragmatique des problèmes de la vie réelle

Les INFP au travail

Au travail, les INFP sont ouverts à la collaboration et préfèrent un travail qui correspond à leurs valeurs et à leurs objectifs. Explorons leurs styles de travail uniques en tant que leaders et membres d'une équipe :

Les INFP dans le leadership

Les INFP occupant des positions de direction reconnaissent le talent latent des membres de leur équipe et les encouragent à penser au-delà des limites des solutions éprouvées.

La clairvoyance des INFP leur permet d'élaborer des stratégies à long terme efficaces pour l'organisation. Ils s'épanouissent au sein d'équipes coopératives et ont souvent du mal à gérer les opinions contraires.

Les INFP en tant qu'employés

En tant qu'employés, les INFP sont rarement attirés par l'argent ou le statut social. Ils préfèrent travailler avec des personnes qui partagent les mêmes idées, ont une vision similaire et sont engagées dans un objectif plus large.

En matière de résolution de problèmes, ils génèrent des idées créatives et innovantes après avoir pris en compte les points de vue de chacun. Ils ont tendance à éviter les environnements de travail très compétitifs.

Parcours professionnels INFP

Les options de carrière suivantes permettent aux INFP de tirer le meilleur parti de leur potentiel :

Créateur de mode

Graphiste

Psychologue

Écrivain

Éditeur

Responsable des ressources humaines

Conseiller scolaire/d'orientation professionnelle

Travailleur social

Orthophoniste

Enseignant spécialisé

Un petit conseil : vous souhaitez en savoir plus sur les INFP ? Explorez cette liste de livres sélectionnés sur les INFP pour approfondir vos connaissances.

Différences et similitudes clés entre ENFP et INFP

Si les INFP et les ENFP partagent quelques traits communs, ils présentent également des différences distinctes.

Différences clés

Les deux personnalités sont régies par les quatre mêmes fonctions cognitives (processus mentaux que nous utilisons pour percevoir le monde ou prendre des décisions). Elles ont chacune deux fonctions introverties et deux fonctions extraverties. Cependant, les fonctions opèrent dans un ordre différent, ce qui conduit à des dissemblances.

Les fonctions cognitives préférées par chaque type de personnalité sont les suivantes :

Fonctions cognitives ENFP INFP Fonction dominante Intuition extravertie (Ne) Sentiment introverti (Fi) Fonction auxiliaire Sentiment introverti (Fi) Intuition extravertie (Ne) Fonction tertiaire Pensée extravertie (Te) Sensibilité introvertie (Si) Fonction inférieure Sensibilité introvertie (Si) Pensée extravertie (Te)

Comprenons les principales différences entre les deux types de personnalité :

Interagir avec les autres

Les ENFP sont des personnes extraverties qui se sentent heureuses et énergiques lorsqu'elles interagissent avec les autres. Elles disent ce qu'elles pensent et sont plus enclines à donner des réponses rapides qui font avancer la discussion.

Ils ont également besoin de temps seuls de temps en temps, mais de longues périodes de solitude et un manque de stimuli externes les ennuient.

D'autre part, les INFP sont régis par des fonctions introverties dominantes et se replient sur eux-mêmes pour trouver de l'énergie. Ils aiment passer du temps seuls et se sentent souvent épuisés dans les situations sociales où ils doivent interagir avec de grands groupes.

Ils sont rarement très bavards lors des réunions, mais ils peuvent établir des liens plus profonds avec un petit groupe d'amis proches qui partagent les mêmes idées.

Approche de l'action

Les ENFP sont orientés vers l'action. Ils n'hésitent pas avant de se lancer dans une tâche : ils agissent d'abord, réfléchissent ensuite. Ils sont plus enclins à prendre des décisions rapides et impulsives. Ils aiment les nouvelles expériences et les aventures.

D'autre part, les INFP font preuve d'une certaine indécision. Ils réfléchissent longuement avant de prendre une décision et d'agir. Ils sont motivés par leur imagination, leur introspection et la réflexion sur leur monde intérieur. Ils franchissent chaque étape avec prudence et réflexion.

Focus

Les ENFP sont très enthousiastes, ils lancent souvent plusieurs projets à la fois, mais ne les mènent pas toujours à terme. Ils ont du mal à se concentrer longtemps sur une seule chose. C'est pourquoi ils ont du mal à terminer les tâches qu'ils ont commencées.

D'autre part, les INFP sont des penseurs profonds qui restent concentrés sur la tâche à accomplir. Ils ne prêtent pas attention aux distractions et, lorsqu'ils commencent une tâche, ils sont plus susceptibles de la terminer.

Assertivité

Les ENFP sont à l'aise et confiants avec leur fonction de pensée extravertie (Te), qui les rend naturellement assertifs. Ils peuvent diriger une équipe sans effort, en faisant preuve d'assertivité d'une manière amicale et non menaçante.

D'autre part, les INFP ont tendance à passer soudainement à l'assertivité lorsqu'ils sont déclenchés par une personne ou une situation. Cela peut se produire lorsque quelque chose va à l'encontre de leurs valeurs et de leurs croyances, ce qui conduit les observateurs à penser que l'individu réagit de manière excessive.

Similitudes clés

Les ENFP et les INFP se ressemblent sur les points suivants :

1. Pensée innovante

Les deux personnalités pensent de manière innovante, ce qui les aide à trouver des solutions uniques et originales à des problèmes complexes.

2. Système de valeurs

Les ENFP et les INFP mènent leur vie en restant fidèles à leurs valeurs et à leurs croyances. Ils accordent peu d'importance à la logique ou aux attentes préétablies.

3. Rendre le monde meilleur

Les deux personnalités ont un profond désir de laisser une empreinte positive sur le monde. Elles y parviennent en faisant preuve d'empathie, en encourageant les autres à bien faire et en menant une vie en accord avec un objectif plus grand.

Stratégies de collaboration ENFP et INFP

Certains préfèrent travailler seuls, tandis que d'autres s'épanouissent dans des environnements de travail collaboratif : les différents types MBTI ont des préférences différentes. Cependant, lorsque leur vision de la vie, leur style de prise de décision et leur approche du travail sont diamétralement opposés, il devient difficile de travailler ensemble.

Pour résoudre ce problème, les responsables RH et les chefs d'équipe peuvent mettre en œuvre des stratégies de collaboration qui tiennent compte des préférences de tous les types de personnalité et les regroupent sous une même enseigne.

Voici quelques stratégies à envisager :

1. Rationaliser la communication pour tous les types de personnalité

Créez un environnement de travail où chaque type de personnalité, introverti, extraverti ou tout autre type, se sent à l'aise et s'épanouit. Pour y parvenir, vous pouvez notamment diversifier les canaux de communication afin que les membres de l'équipe puissent interagir entre eux selon le mode qu'ils préfèrent.

Les outils de gestion du travail tels que ClickUp offrent plusieurs moyens de communication, le tout au sein d'une plateforme centralisée. Les employés peuvent utiliser ces canaux pour communiquer avec les autres en temps réel ou de manière asynchrone, selon leur préférence. Voyons comment :

Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips et partagez rapidement vos idées avec les membres de votre équipe. Transformez les Clips en tâches, attribuez-les à des propriétaires, commentez-les pour donner votre avis et faites avancer le travail. De l'intégration des clients au partage de démos de produits, en passant par les rapports sur les bugs, le partage de commentaires sur la conception et la fourniture de mises à jour sur les projets, Clips est le moyen le plus simple de communiquer

Dites adieu aux longs fils de commentaires et aux réunions inutiles : gagnez du temps et communiquez plus rapidement avec ClickUp Clips

Gérez toutes les communications de l'équipe en un seul endroit grâce à la vue Chat de ClickUp et connectez-vous avec les membres de l'équipe en temps réel. Utilisez la fonctionnalité @mention dans les commentaires des tâches pour vous adresser directement aux membres de l'équipe, demander de l'aide, obtenir des éclaircissements, fournir des mises à jour ou assurer le suivi

Unifiez toutes les communications liées aux projets grâce à la vue Chat de ClickUp et restez en contact avec les membres de l'équipe à l'aide des commentaires sur les tâches

Télécharger ce modèle Transmettez les bons messages aux bonnes parties prenantes grâce au modèle de tableau blanc « Plan de communication » de ClickUp

Utilisez-le pour définir votre public cible afin de transmettre un message, des objectifs, le contenu du message, les méthodes de transmission et la fréquence, et rendre les interactions plus intentionnelles et efficaces.

2. Mettre tout le monde sur la même page

Créez un environnement de travail transparent où tout le monde reste informé des objectifs, de la progression et des échéances du projet. Lorsque les membres de l'équipe savent qui travaille sur quoi, il est plus facile d'éviter les conflits d'horaires et d'aider l'équipe à avancer comme une seule et même unité.

Avec plus de 15 options personnalisables, ClickUp Views est un outil utile pour mettre en œuvre cette stratégie. Que les équipes souhaitent avoir une vue d'ensemble de leurs projets ou approfondir une tâche particulière, elles peuvent le faire facilement. Voyons comment :

Glissez-déposez des tâches, visualisez la progression et identifiez rapidement les obstacles à l'aide des tableaux Kanban avec la vue Tableau de ClickUp

Connaissez le statut de vos tâches en un coup d'œil et passez rapidement aux étapes suivantes avec la vue Tableau de ClickUp

Créez un calendrier flexible à l'aide de la vue Échéancier dans ClickUp, hiérarchisez les tâches en fonction des échéances et tenez les parties prenantes internes et externes informées

Collaborez sur les priorités et respectez les échéances grâce à la vue Échéancier de ClickUp

Sachez sur quoi travaillent les membres de votre équipe, quelles tâches ont été achevées et estimez la capacité de charge de travail grâce à la vue Équipe de ClickUp

Mesurez la capacité de travail, glissez-déposez des tâches pour réorganiser les ressources et suivez la progression de manière transparente avec la vue Équipe de ClickUp

En tant qu'application de communication d'équipe, ClickUp propose également des modèles de forfaits de communication personnalisables et prêts à l'emploi pour maintenir la transparence entre les équipes et les hiérarchies.

Prenons l'exemple du modèle de rapport matriciel de communication de ClickUp.

Télécharger ce modèle Obtenez un aperçu complet des canaux de communication de votre organisation grâce au modèle de rapport de matrice de communication de ClickUp

Ce modèle offre un aperçu visuel des équipes connectées et travaillant ensemble sur des projets.

Utilisez-le pour déterminer quels membres de l'équipe interagissent avec qui et à quelle fréquence, identifier les lacunes en matière de communication et éliminer les canaux de communication redondants afin d'améliorer l'efficacité et d'accélérer la prise de décision.

Personnalisez le modèle en fonction de votre flux de travail et envoyez les messages aux bonnes personnes au bon moment.

Si des réunions d'équipe régulières sont essentielles dans votre flux de travail, vous pouvez utiliser le modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp pour rester organisé.

Télécharger ce modèle Améliorez la façon dont les membres de l'équipe interagissent entre eux, assurez une planification des réunions sans tracas et améliorez la productivité grâce au modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp

Il aide les équipes à :

Définir les rôles et les responsabilités pour les tâches

Établir des échéanciers pour les projets à venir

Configurer les calendriers des réunions

Définir les objectifs/buts de la réunion

Établir des lignes directrices pour des comptes rendus réguliers

Outre l'amélioration de la communication, ce modèle optimise le partage d'informations entre les équipes, renforce la responsabilité et stimule la productivité.

3. Offrir une collaboration fluide

Le système de communication doit laisser suffisamment de place au travail collaboratif et indépendant, en tenant compte des préférences des différents types de personnalité.

Si les tâches indépendantes sont faciles à gérer, la collaboration au sein d'équipes interfonctionnelles à distance n'est pas une mince affaire. Vous devez offrir un espace virtuel où les équipes peuvent exploiter leur créativité et développer de nouvelles idées, un peu comme lors d'une session de brainstorming en personne.

C'est là que les tableaux blancs ClickUp peuvent vous aider.

Il s'agit d'une plateforme de collaboration visuelle où les membres d'une équipe peuvent travailler ensemble en temps réel et transformer leurs idées en actions concrètes, même lorsqu'ils se trouvent à différents endroits du monde.

Voici comment :

Réfléchissez, ajoutez des notes et trouvez des idées avec votre équipe pour trouver des solutions innovantes

Définissez le développement de produits, l'acquisition de clients, la croissance interne ou toute autre stratégie clé à l'aide d'une feuille de route visuelle

Organisez des rétrospectives d'équipe et restez au fait des flux de travail agiles

Créer des tâches directement à partir des tableaux blancs

Ajoutez des liens vers d'autres tâches, documents et fichiers pour ajouter du contexte à vos éléments d'action

Collaborez sur des idées avec votre équipe, mappez les flux de travail et transformez vos visions en actions avec les tableaux blancs ClickUp

4. Accélérez votre travail grâce à l'IA

Différentes personnalités abordent le travail de différentes manières et ont des niveaux de concentration variés. Par exemple, les ENFP ont tendance à se déconcentrer facilement si le travail n'est pas suffisamment gratifiant. D'autre part, les INFP peuvent rester concentrés sur une tâche, mais celle-ci doit correspondre à leurs valeurs et à leur objectif.

En tant que responsables RH ou chefs d'équipe, vous pouvez essayer d'optimiser les processus de travail grâce à l'IA afin que les employés n'aient pas à perdre de temps dans des tâches banales et répétitives.

Un copilote IA pratique comme ClickUp Brain peut être un excellent complément à votre flux de travail, aidant les membres de l'équipe à rester productifs et à canaliser leur énergie vers les tâches essentielles qui font avancer les choses.

Voici comment ClickUp Brain peut alléger votre charge de travail et vous faire gagner un temps précieux :

Recherchez des tâches, des documents et des personnes dans votre environnement de travail et obtenez des réponses précises, sans avoir à interagir avec vos collègues pour des requêtes rapides (à moins que vous ne le souhaitiez vraiment !)

Créez des résumés de tâches et des comptes rendus automatisés pour rester informé de la progression de votre équipe

Résumez les notes de réunion sans aucun effort manuel

Rédigez des messages et des e-mails dans le style souhaité sans y passer des heures

Automatisez la rédaction de briefs de projet, d'articles de blog et la modification en cours de contenu

Ajoutez vos exigences spécifiques et générez des briefs de projet en quelques secondes avec ClickUp Brain

5. Encourager le développement professionnel

Certains types de personnalité, en particulier les ENFP, sont motivés par le développement personnel et professionnel. Les dirigeants peuvent encourager cette tendance en fournissant des ressources pour l'apprentissage et le développement, en organisant régulièrement des formations et en proposant des programmes de mentorat.

En tant que manager ou professionnel des ressources humaines, vous pouvez fournir des modèles de plans de carrière à vos employés et les aider à créer une feuille de route pour atteindre leurs objectifs professionnels.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle de plan de développement des employés de ClickUp pour aider votre personnel à acquérir de nouvelles compétences et le préparer à occuper des positions plus élevées au sein de l'entreprise.

Ce cadre prêt à l'emploi vous permet de créer des plans de développement individualisés et complets, de suivre la progression vers les objectifs et de retenir les meilleurs talents.

Télécharger ce modèle Donnez à votre équipe de nouvelles compétences et montrez votre engagement envers leur croissance grâce au modèle de plan de développement des employés de ClickUp

Avec de nombreuses possibilités d'évolution et d'apprentissage, les employés se sentent motivés et développent un état d'esprit productif. Le modèle est conçu pour débloquer le meilleur potentiel de votre personnel, en veillant à ce que les nouvelles compétences acquises l'enrichissent individuellement et maximisent sa contribution à l'organisation.

6. Réunissez des équipes interfonctionnelles sous un même toit

Le secret d'une collaboration réussie est d'aligner tout le monde sur les objectifs généraux de l'organisation et de les intégrer pleinement à un écosystème. Cela n'est pas facile à mettre en place pour des équipes interfonctionnelles travaillant à distance. Vous avez besoin d'un outil de gestion du travail et de collaboration tel que ClickUp Teams.

Du développement de produits à la gestion de projet, en passant par le marketing, les équipes commerciales, les ressources humaines, le service client et bien plus encore, ClickUp Teams regorge de fonctionnalités conçues pour chaque service de votre environnement de travail.

Grâce à son logiciel centralisé, vos équipes peuvent gérer leur charge de travail à partir d'une seule plateforme. Elles peuvent communiquer avec les parties prenantes internes et externes, rester alignées sur leurs cibles personnelles et professionnelles, et gérer tous les documents, discussions et ressources liés au travail en un seul endroit.

Plus besoin de passer d'une application à l'autre : ClickUp fait tout !

Une plateforme unique pour plusieurs types de personnalité

Comprendre les nuances entre les types de personnalité INFP et ENFP facilite la gestion des personnes et permet de tirer le meilleur d'elles-mêmes.

Mettez en œuvre les stratégies dont nous avons discuté ci-dessus avec le logiciel complet de gestion de projet ClickUp, et ouvrez la voie à une collaboration meilleure et plus efficace.

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp !