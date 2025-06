10 modèles gratuits de pitch deck pour créer des présentations convaincantes

Un pitch deck convaincant aide une entreprise à générer des prospects, à conclure des contrats avec des clients et à obtenir des financements auprès d'investisseurs. Un pitch deck médiocre a l'effet inverse.

Mais comment trouver le pitch deck parfait qui répondra à vos besoins à chaque fois ? Découvrez les modèles de pitch deck !

L'utilisation de modèles de pitch deck prêts à l'emploi et personnalisables rend le processus plus rapide et plus facile. La bonne nouvelle, c'est que de nombreux modèles gratuits sont facilement disponibles en ligne.

Dans cet article, nous avons sélectionné une liste des 10 meilleurs modèles de pitch deck pour différentes plateformes. C'est parti !

Que sont les modèles de pitch deck ?

Les modèles de pitch deck sont des présentations personnalisables prêtes à l'emploi que les entreprises utilisent pour créer des argumentaires commerciaux destinés à leurs clients ou des présentations destinées à obtenir des financements auprès d'investisseurs.

Vous pouvez créer des modèles de pitch deck à l'aide de divers outils de présentation, tels que Microsoft PowerPoint et Google Slides. Ceux-ci comprennent généralement des dispositions de conception pour créer des diapositives sur divers sujets abordés dans les présentations commerciales ou destinées aux investisseurs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de pitch deck ?

Les modèles de pitch deck peuvent être courts ou détaillés, selon les besoins spécifiques de l'entreprise.

Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de modèles de pitch court pour présenter votre entreprise ou votre produit à un client ou un investisseur potentiel lors d'une réunion imprévue. Dans le cas de réunions d'affaires planifiées, vous aurez besoin de modèles pour des présentations détaillées aux clients.

Les modèles de pitch deck doivent inclure certains éléments essentiels d'un argumentaire commercial, quelle que soit leur longueur et leur mise en forme. Les utilisateurs peuvent utiliser tout ou partie de ces éléments, mais ils doivent être présents.

Voici quelques points clés qui doivent figurer dans un bon modèle de pitch deck :

Aperçu du produit : Quel est votre produit ou votre idée commerciale principale, et quel est votre marché cible ?

Avantages du produit : les fonctionnalités clés, les avantages et la proposition de valeur unique de votre produit qui donnent aux clients potentiels une raison d'acheter

Les points faibles des clients : une liste claire des problèmes que le produit aide à résoudre

Aperçu de l'entreprise : brève présentation de l'entreprise et de ses activités

Modèle économique : explication du modèle économique de l'entreprise ; particulièrement utile pour un modèle de pitch deck destiné à une start-up

Part de marché de l'entreprise : chiffres sur la part de marché actuelle et ciblée de l'entreprise, de préférence en comparaison avec ses principaux concurrents

Analyse comparative de la concurrence : quelques diapositives comparant l'entreprise à ses concurrents en termes de fonctionnalités, de proposition de valeur, de prix, etc

Stratégie de croissance et plan financier : le plan de croissance stratégique et financier de l'entreprise et ses projections financières

Outre les modèles de pitch deck, vous pouvez également utiliser des outils d'IA pour créer des présentations commerciales.

Les cartes mentales ClickUp sont également utiles pour visualiser votre plan de croissance pour les investisseurs potentiels. Ajoutez, supprimez ou réorganisez des nœuds, établissez des connexions et schématisez les flux de travail pour illustrer vos processus commerciaux.

Définissez des processus commerciaux et des présentations détaillés à l'aide des cartes mentales ClickUp

Conseil de pro : Tirez parti de ClickUp pour les startups afin de créer différents types de présentations pour vos clients et investisseurs. De la recherche d'idées pour vos argumentaires commerciaux à la création de flux de travail détaillés, cet outil vous aide dans tous les aspects de votre startup, ce qui en fait l'un des meilleurs outils pour les startups.

10 modèles de pitch deck à utiliser en 2024

Que vous vous lanciez dans un tour de table ou une série de financements, un bon pitch deck peut convaincre des investisseurs potentiels. Nous aborderons différents types de modèles de pitch deck destinés aux clients et aux investisseurs afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. Même si vous souhaitez créer votre propre pitch deck, vous pouvez vous inspirer de ces exemples éprouvés pour capter l'attention de votre public.

1. Modèle de présentation éclair ClickUp

Télécharger ce modèle Créez un argumentaire éclair qui capte instantanément l'attention et incite les gens à s'engager davantage avec vous à l'aide du modèle d'argumentaire éclair ClickUp

Un argumentaire éclair est une description concise et intrigante d'une idée, d'une marque ou d'un produit. L'objectif est de présenter votre argumentaire à une personne que vous rencontrez dans un ascenseur et de susciter suffisamment son intérêt pour qu'elle souhaite en discuter plus longuement par la suite.

Le modèle ClickUp Elevator Pitch facilite la création d'un pitch en vous permettant de réfléchir à des idées avec votre équipe. Il utilise un format simple de tableau pour recueillir les idées des différents membres de l'équipe. Vous discutez ensuite des idées et créez un pitch percutant en deux minutes ou moins.

Le modèle est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter à vos besoins. Si vous recherchez des modèles d'une page, c'est la meilleure option.

Fonctionnalités clés

Réfléchissez à des idées avec votre équipe et notez les points les plus importants de votre argumentaire commercial

Créez un argumentaire commercial court que vous pouvez présenter à tous les prospects, clients potentiels ou partenaires commerciaux potentiels que vous rencontrez lors de vos déplacements

Personnalisez le modèle et adaptez-le à votre entreprise

Cas d'utilisation : pour créer un argumentaire commercial court que vous pouvez présenter à des personnes que vous rencontrez en deux minutes ou moins (dans un ascenseur, par exemple).

Conseil de pro : Les elevator pitches nécessitent plus qu'un argument convaincant en faveur de votre entreprise. Ce n'est pas seulement la présentation qui compte, mais aussi la manière dont vous la délivrez. Si vous pensez que vos compétences en matière de présentation sont un peu rouillées, voici quelques livres que vous pouvez lire pour vous remettre dans le bain.

2. Modèle de présentation commerciale ClickUp

Télécharger ce modèle Créez un argumentaire commercial convaincant qui vous aidera à gagner des clients pour votre entreprise grâce au modèle d'argumentaire commercial ClickUp

Le modèle de présentation commerciale ClickUp est parfait pour les professionnels de la vente qui ont besoin d'un moyen rapide et efficace de créer des présentations commerciales personnalisées pour leurs réunions avec les clients.

Il utilise une structure simple comprenant un accroche, un contenu et un appel à l'action pour créer des argumentaires de vente convaincants qui séduisent les clients. Dresser la liste des éléments d'un bon argumentaire de vente facilite le processus de rédaction.

Si vous avez toutefois besoin d'aide pour créer un argumentaire, vous pouvez tirer parti de l'IA générative avec ClickUp Brain. Elle générera automatiquement un argumentaire de vente parfait en fonction de vos invites spécifiques.

Le modèle de présentation commerciale ClickUp vous aide également à transformer les différentes étapes du processus commercial en tâches concrètes. Vous pouvez attribuer ces tâches à des membres spécifiques de l'équipe, fixer des délais et suivre la progression de chaque prospect.

Fonctionnalités clés

Réfléchissez avec votre équipe et travaillez en collaboration sur ce modèle ClickUp Docs

Rédigez des argumentaires commerciaux convaincants avec un accroche claire pour capter l'attention des clients potentiels

Cas d'utilisation : pour créer des argumentaires commerciaux convaincants avec un accroche et un appel à l'action clairs.

3. Modèle de présentation ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de présentation ClickUp pour créer des présentations convaincantes pour vos clients

Le modèle de présentation ClickUp est parfait pour créer des présentations époustouflantes pour les réunions avec les clients. Comme tous les commerciaux le savent, les présentations peuvent soit remporter des contrats, soit faire perdre de précieux prospects.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement créer des diapositives de présentation commerciale détaillées pour communiquer la valeur de votre produit à des clients potentiels. Il vous offre beaucoup d'espace pour mettre clairement en avant les opportunités du marché et votre potentiel de croissance. Vous pouvez même l'utiliser pour discuter de votre stratégie de commercialisation et de vos projections financières.

Il offre des designs personnalisables pour divers éléments qui doivent être inclus dans les présentations aux clients, tels qu'une page d'introduction, un agenda pour la réunion et les pages de contenu principal pour le produit ou le sujet de discussion.

Fonctionnalités clés

Utilisez un code couleur pour les différents types de diapositives afin de créer des présentations bien structurées

Travaillez la présentation Tableau blanc Affichez pour planifier et organiser votre présentation

Créez une présentation entièrement personnalisée à l'aide des différentes options de conception

Cas d'utilisation : ce modèle est utile pour préparer des présentations détaillées à l'intention des clients sous forme de diapositives. Il fournit des instructions détaillées pour créer une présentation client, ce qui le rend accessible même aux débutants.

4. Modèle de document annuel ClickUp

Télécharger ce modèle Donnez une orientation stratégique à votre entreprise et définissez les priorités commerciales pour l'année à l'aide du modèle ClickUp Annual One Pager

La stratégie et les valeurs de votre entreprise sont des éléments essentiels qui doivent être inclus dans les argumentaires commerciaux, car ils aident les clients potentiels à comprendre ce que représente votre entreprise.

Le modèle ClickUp Annual One Pager est utile pour communiquer les valeurs, la stratégie et les priorités annuelles de votre entreprise. Toute mise à jour de la stratégie et de l'orientation fondamentale d'une entreprise doit être documentée et accessible ; ce modèle peut vous y aider.

Lorsqu'ils réalisent un argumentaire commercial, les professionnels de la vente doivent connaître les objectifs généraux et les priorités de l'entreprise. Ce modèle vous aidera à communiquer votre stratégie et à fournir ces informations à votre équipe commerciale.

Il offre également la possibilité de lister les valeurs fondamentales de l'entreprise et de les affiner si nécessaire.

Fonctionnalités clés

Organisez des réunions annuelles et utilisez ce modèle pour discuter de la stratégie à court et à long terme de l'entreprise

Énumérez les valeurs, la vision et la mission de votre entreprise afin de clarifier votre positionnement auprès de vos équipes commerciales

Définissez les objectifs et les priorités annuels de votre entreprise

Cas d'utilisation : ce modèle est idéal pour communiquer la stratégie globale, les objectifs annuels et les directives d'une entreprise.

5. Modèle de présentation commerciale PowerPoint

Modèle simple de présentation commerciale PowerPoint via Microsoft

Ce modèle PowerPoint de présentation commerciale comprend 13 diapositives pour créer une présentation détaillée à l'intention des clients. Il couvre notamment l'aperçu de l'entreprise, la présentation des produits, les avantages des produits et la stratégie de croissance de l'entreprise.

Le design est simple mais élégant. De plus, il peut être personnalisé pour répondre aux exigences de votre marque. Par exemple, vous pouvez utiliser les couleurs de votre marque et ajouter votre logo sans difficulté.

Fonctionnalités clés

Personnalisez votre présentation à l'aide de milliers de photos, graphiques et polices de caractères issus de la bibliothèque Microsoft

Montrez à vos clients potentiels la valeur de votre produit en créant des diapositives détaillées sur les problèmes qu'il permet de résoudre

Cas d'utilisation : pour créer un argumentaire commercial au format PPT, avec un design minimaliste, destiné aux réunions avec des clients où vous avez besoin d'une présentation détaillée pour conclure des ventes.

6. Modèle PowerPoint pour présentation technique

Modèle de présentation PowerPoint pour les entreprises technologiques via Microsoft

Ce modèle PowerPoint Tech Pitch Deck de Microsoft est spécialement conçu pour les entreprises technologiques. Il utilise le format problème-solution pour montrer aux investisseurs potentiels les défis qu'un produit permet de relever et les raisons pour lesquelles ils devraient investir dans celui-ci.

Grâce à cela, vous pouvez clairement mettre en avant les fonctionnalités innovantes et les avantages clés de votre produit technologique.

La deuxième partie du modèle se concentre sur les informations relatives à l'entreprise, notamment son modèle commercial, ses concurrents et les données de référence du marché.

Le plus intéressant, c'est qu'il vous offre un format pour présenter une stratégie de croissance claire et un plan d'action sur deux ans pour l'entreprise, ce qui est idéal pour convaincre les investisseurs de son potentiel.

Fonctionnalités clés

Tirez parti des visuels et des thèmes de haute qualité liés à la technologie, et ajoutez simplement du contenu pour créer des argumentaires de vente détaillés

Utilisez-le pour présenter le plan financier et de croissance détaillé de votre entreprise

Cas d'utilisation : idéal pour créer des présentations PowerPoint destinées aux équipes commerciales des entreprises technologiques afin d'obtenir des financements auprès d'investisseurs.

7. Modèle PowerPoint pour présentation commerciale dans le secteur de la vente au détail

Modèle de présentation PowerPoint pour les entreprises de vente au détail via Microsoft

Le troisième modèle de présentation PowerPoint de notre liste est adapté aux besoins des entreprises de vente au détail. Le modèle PowerPoint Retail Pitch Deck Template est très similaire dans sa structure au modèle destiné à l'industrie technologique présenté ci-dessus, mais utilise des couleurs, des visuels et des messages adaptés aux entreprises de vente au détail.

Il commence par décrire un problème rencontré dans le secteur, puis met en avant votre produit comme solution idéale. Il comprend ensuite des diapositives présentant les fonctionnalités et les avantages du produit avant de passer à la section consacrée à l'aperçu de l'entreprise.

La dernière section couvre les détails sur l'entreprise, l'aperçu du marché, le positionnement de l'entreprise sur le marché, la stratégie de croissance et le plan d'avenir.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un modèle de pitch deck détaillé qui fournit toutes les informations dont un investisseur pourrait avoir besoin.

Fonctionnalités clés

Créez des présentations époustouflantes grâce à la vaste bibliothèque visuelle de PowerPoint

Utilisez le thème et les visuels tels quels si votre entreprise est active dans le secteur de la vente au détail de vêtements ou personnalisez-les avec des visuels de votre marque

Cas d'utilisation : créer des présentations PowerPoint complètes destinées aux investisseurs pour les entreprises de vente au détail afin d'obtenir des financements.

8. Modèle de pitch deck pour start-up technologique Google Slides par SlidesGo

Modèle de pitch deck pour start-up technologique via SlidesGo

Le modèle de pitch deck pour start-up technologique Google Slides de SlidesGo est conçu spécialement pour les start-up technologiques. Ses couleurs, ses éléments visuels et sa conception générale reflètent le fait qu'il s'agit d'un pitch deck destiné à une entreprise technologique.

Il se distingue de la plupart des autres modèles de pitch deck de cette liste en ce qu'il est axé sur le design et non sur le contenu. Vous disposerez de plusieurs options de design pour créer un type de diapositive, mais aucune référence pour le contenu.

Il couvre toutes les diapositives essentielles que vous souhaitez inclure dans un pitch deck, telles que l'aperçu du produit, l'aperçu du marché et les informations sur la concurrence, et propose 2 à 3 options de conception pour chaque diapositive.

Parmi les autres diapositives utiles, citons l'analyse SWOT de l'entreprise, des études de cas, des avis clients et les récompenses remportées par l'entreprise ou le produit. Il s'agit d'un excellent exemple de pitch deck pour les startups, quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez.

Fonctionnalités clés

Choisissez parmi les combinaisons de couleurs bleu, vert, rose, violet et orange

Choisissez parmi plusieurs options de conception pour chaque type de diapositive

Tirez parti de plus de 500 icônes, Flaticons et autres ressources visuelles pour personnaliser votre présentation

Couvrez tous les éléments essentiels d'un bon argumentaire commercial en choisissant parmi ses 25 options de diapositives

Citez des experts du secteur ou des avis clients pour montrer ce que les gens pensent de votre entreprise ou de vos produits à l'aide des diapositives « citations »

Cas d'utilisation : idéal pour les équipes commerciales des start-ups technologiques qui souhaitent présenter leurs idées ou concepts de produits innovants à des acheteurs potentiels. Il peut également être personnalisé pour servir de présentation aux investisseurs.

9. Modèle de pitch deck pour startup dans la vie réelle par SlidesGo

Modèle de pitch deck pour startup réel via SlidesGo

Le modèle de pitch deck pour start-up Real Life est parfait pour ceux qui ont des connaissances en design et aiment créer des pitch decks personnalisés.

À la fin du dossier, vous trouverez une liste complète des polices de caractères, des couleurs et des éléments visuels utilisés dans les diapositives, ainsi que d'autres options. Vous pouvez utiliser ces ressources pour personnaliser le dossier ou l'utiliser tel quel.

Il contient toutes les diapositives essentielles sur une entreprise et son produit, ainsi que les problèmes qu'il résout. Il couvre également l'analyse du marché et les informations sur les concurrents. Dans l'ensemble, cet exemple de pitch deck laisse beaucoup de place à l'expérimentation.

Fonctionnalités clés

Personnalisez et utilisez ses 34 diapositives contenant des informations détaillées sur l'entreprise, les produits et le marché

Présentez une démonstration vidéo de votre produit dans votre présentation

Bénéficiez d'une bibliothèque de ressources visuelles à la fin pour personnaliser votre présentation

Cas d'utilisation : ce modèle est utile aux start-ups pour créer des présentations commerciales détaillées destinées à des clients potentiels. Il convient particulièrement aux utilisateurs avancés qui souhaitent utiliser les ressources disponibles à la fin.

10. Modèle de présentation simple pour Google Slides par SlidesGo

Modèle de présentation simple Google Slides via SlidesGo

Ce modèle de présentation simple de SlidesGo peut être utilisé par différents types d'entreprises, car il n'est pas conçu pour un type particulier.

Il comprend plus de 20 diapositives qui couvrent les informations relatives au produit, à l'entreprise et au marché afin de persuader les prospects d'acheter auprès d'une entreprise. Avec quelques modifications, il peut également être transformé en présentation destinée aux investisseurs afin d'obtenir un financement pour l'entreprise.

Comme les deux précédents modèles de pitch deck de SlidesGo, celui-ci comprend également des ressources pour personnaliser le deck à la fin.

Fonctionnalités clés

Utilisez ses 20 modèles de diapositives pour créer des présentations dans Google Slides ou Microsoft PowerPoint

Présentez une analyse comparative approfondie de vos concurrents, y compris une comparaison des fonctionnalités

Montrez la croissance de votre entreprise à ce jour à l'aide de différents modèles de diapositives

Personnalisez votre présentation à l'aide d'une vaste bibliothèque de ressources comprenant plus de 500 icônes et Flaticons

Cas d'utilisation : utile pour différents types d'entreprises afin de créer des présentations détaillées destinées à l'équipe commerciale ou aux investisseurs sur Google Slides.

Gagnez avec le bon modèle de pitch deck

Tous les modèles listés ci-dessus sont parfaits pour créer des pitch decks réussis. Certains s'adressent à des entreprises d'un secteur spécifique, tandis que d'autres ont une portée plus large.

Nous avons répertorié des modèles de pitch deck de ClickUp, PowerPoint et Google Slides afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Si vous disposez d'un compte ClickUp, vous pouvez intégrer ces modèles à diverses autres fonctionnalités, telles que ClickUp CRM, Automatisation et bien plus encore, afin d'aider les équipes commerciales à être plus productives, à créer des présentations convaincantes et à gérer les flux de travail.

