Comment gérer et éviter la dette technique dans Scrum ?

Au cours d'une journée de travail, les équipes de développement logiciel prennent des dizaines de décisions qui impliquent des compromis complexes. Chaque langage de programmation que vous choisissez, chaque code d'intégration que vous écrivez ou chaque outil d'automatisation que vous intégrez aura des conséquences à l'avenir.

Ces conséquences sont connues sous le nom de dette technique. Dans le modèle traditionnel de développement logiciel en cascade, la dette technique était extrêmement courante. Les méthodologies Agile Scrum ont mis au point des processus pour la minimiser.

Dans cet article, nous expliquons en détail pourquoi la dette technique apparaît et comment vous pouvez l'éviter dans vos projets.

Comprendre la dette technique dans Scrum

Les processus traditionnels de développement logiciel reposaient sur des projets à très long terme, dont la mise en œuvre prenait des années. Une fois le projet achevé, le marché avait changé, les demandes des clients avaient évolué et la technologie elle-même était devenue obsolète, créant ainsi une dette technique.

Qu'est-ce que la dette technique ?

La dette technique désigne le coût des retouches supplémentaires causées par le choix d'une solution raisonnable à court terme plutôt que d'une meilleure approche qui prendrait plus de temps.

En substance, cela revient à prendre un raccourci qui peut accélérer le développement à court terme, mais qui entraîne souvent une augmentation des coûts par la suite, car la dette doit être « remboursée » en corrigeant les problèmes découlant du compromis initial.

Quel est un exemple de dette technique ?

L'exemple le plus simple de dette technique existante est celui où des développeurs soumis à des délais serrés mettent en production du code sans passer par des révisions et des tests approfondis. Une fois lancée, la fonctionnalité sera boguée, inutilisable ou, dans le pire des cas, constituera une charge pour la cybersécurité.

Comment Scrum aide-t-il à réduire la dette technique ?

En réponse aux inefficacités de la méthode en cascade, le modèle agile Scrum de développement logiciel a vu le jour.

Les processus de gestion de projet Scrum sont conçus pour gérer la dette technique.

Le backlog produit vise à clarifier les exigences

Les définitions des user stories nécessitent l'exhaustivité des critères d'acceptation

Les Scrum Masters et les propriétaires de produits consacrent du temps à chaque sprint pour rembourser la dette technique

Les processus de révision du code sont conçus dans le but de rembourser la dette technique

Malgré tous les efforts déployés, la dette technique est inévitable. Voyons pourquoi.

Quelles sont les causes de la dette technique dans Scrum ?

Il existe un certain nombre de facteurs internes et externes qui sont à l'origine de la dette technique dans les projets de développement logiciel Scrum. Voici quelques-unes des causes les plus courantes :

Évolution du marché/des technologies

Au fil du temps, la technologie peut devenir obsolète et les besoins du marché peuvent évoluer. Cela signifie que les choix que vous avez faits précédemment peuvent devoir être revus. C'est tout à fait naturel et les équipes Scrum s'y attendent dans le cadre de leur processus de développement logiciel agile.

Toutes les causes ne sont toutefois pas naturelles.

Se précipiter pour respecter les délais

Les équipes Scrum travaillent selon des sprints de durée fixe, généralement d'une à deux semaines. La pression pour achever les tâches assignées dans ces délais serrés peut introduire une dette technique en poussant les membres de l'équipe à opter pour des solutions plus rapides, mais moins optimales.

Définition inadéquate de « terminé

La définition de « terminé » (DoD) est un élément crucial dans Scrum. Elle décrit les critères d'acceptation pour qu'une tâche soit considérée comme achevée. Les équipes Scrum la définissent clairement avant même d'ajouter une tâche au sprint.

Cependant, des définitions inadéquates sont souvent à l'origine de la dette de code. Par exemple, si le DoD n'exige pas de tests de performance, l'équipe peut ignorer les problèmes de performance qui nécessiteront des efforts importants pour être corrigés ultérieurement.

Changements incrémentiels sans planification globale

Si les mises à jour incrémentielles permettent de livrer rapidement de nouvelles fonctionnalités, elles peuvent parfois entraîner un manque de conception ou de planification globale. Dans un souci de rapidité, les équipes peuvent utiliser des modèles de développement logiciel qui ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble.

Ainsi, chaque élément du logiciel est développé et ajouté progressivement, ce qui ne tient pas toujours compte de l'architecture globale du système. Au fil du temps, cela peut aboutir à une architecture fragmentée, inefficace, difficile à maintenir et source de nombreux problèmes de compatibilité.

Refactoring différé

Dans l'approche itérative, il y a toujours une itération suivante pour corriger ou améliorer l'implémentation existante. Cet état d'esprit peut conduire à reporter la refactorisation nécessaire dans l'espoir erroné de pouvoir s'en occuper plus tard.

À mesure que vous ajoutez des fonctionnalités à un code insuffisamment refactorisé, la complexité et le coût des modifications augmentent, ce qui alourdit la dette technique.

Même dans les projets Scrum, diverses formes de dette technique peuvent apparaître en fonction de la collaboration entre les équipes commerciales, techniques et chargées de la relation client. Cette dette technique peut avoir des conséquences importantes.

Quels sont les effets de la dette technique dans Scrum ?

La conséquence directe de la dette technique est qu'elle crée une dette financière correspondante sous forme de retouches, de temps et de ressources qualifiées. Cependant, les effets indirects de la dette technique sont nombreux et bien plus graves.

Ralentissement du développement : les équipes agiles accablées par la dette technique passent plus de temps à corriger les bugs et à résoudre les problèmes des sprints précédents qu'à travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Cela se traduit par une réduction du temps consacré à la création de nouvelles fonctionnalités et par un ralentissement global des délais de livraison.

Complexité accrue : à mesure que la dette technique s'accumule, le code source devient plus complexe et plus difficile à gérer. Chaque fois qu'une modification doit être apportée, le développeur doit passer du temps à démêler la complexité avant de pouvoir effectuer les corrections.

Surcoût éducatif : une base de code complexe augmente la charge cognitive des membres de l'équipe existante, ce qui rend difficile la mise en œuvre de changements rapides et efficaces. De plus, cela oblige les équipes Scrum à consacrer plus de temps à l'intégration des nouveaux membres.

Mauvaise qualité des logiciels : la dette technique a un impact significatif sur la qualité des logiciels en réduisant la maintenabilité, en augmentant le risque de bugs et en dégradant les performances globales.

Réputation technique : en tant qu'équipe produit, si votre code nécessite des retouches constantes pour rembourser la dette technique, votre réputation en tant qu'organisation technique peut en souffrir considérablement. Cela aurait également un impact sur votre capacité à attirer de nouveaux talents.

Pour éviter ces difficultés et simplement créer de meilleurs logiciels pour le monde entier, vous devez réduire au minimum, voire éliminer complètement, la dette technique. Voici comment.

Stratégies pour minimiser et gérer la dette technique

L'une des façons les plus simples et les plus efficaces de minimiser la dette technique consiste à mettre en place des processus cohérents. Un logiciel gratuit de gestion de projet peut être d'une valeur inestimable dans ce domaine. Voici comment.

1. Effectuez des revues de code approfondies

La révision du code est le processus par lequel un pair examine le code écrit par un membre de son équipe afin de s'assurer qu'il respecte les normes de qualité. En général, cette révision est effectuée par un collègue plus expérimenté ou un responsable technique.

Les processus de couverture et de révision du code réduisent la dette technique en garantissant le respect des normes de codage et en identifiant les problèmes avant qu'ils ne soient fusionnés dans la base de code principale.

Un outil de gestion de projet tel que ClickUp peut vous aider à mettre cela en œuvre sans effort. Les statuts personnalisés de ClickUp vous permettent d'ajouter la « révision du code » au flux de travail.

Créez des statuts personnalisés dans ClickUp pour surveiller et suivre la dette technique

ClickUp Automations vous permet d'assigner automatiquement des tâches à la révision du code une fois le codage terminé. Vous pouvez également utiliser les checklists ClickUp pour vous assurer que tous les critères d'acceptation sont remplis.

Si vous ne savez pas par où commencer, voici le modèle de gestion agile Scrum de ClickUp, un cadre entièrement personnalisable pour mener à bien vos projets avec moins d'erreurs et éliminer la dette technique dès le départ.

2. Automatisez les contrôles de qualité du code

L'avènement de l'IA, associé à des pratiques d'automatisation des tests éprouvées, offre un potentiel considérable pour éliminer la dette technique. Par exemple, l'utilisation d'applications sans code permet de réduire le codage manuel, et donc le risque de bugs.

Vous pouvez également utiliser des outils de code IA et des éditeurs de code pour :

Identifier les erreurs de code

Voir les alternatives recommandées pour les erreurs

Vérifiez le respect des bonnes pratiques

Ajoutez des commentaires et partagez vos connaissances entre les membres de l'équipe

Les revues de code et l'automatisation jouent un rôle essentiel dans le déplacement vers la gauche des processus qualité. Par exemple, si un développeur identifie une faille de sécurité potentielle dans une nouvelle fonctionnalité d'authentification, il peut corriger cette faille avant qu'elle ne soit intégrée au logiciel, évitant ainsi des corrections coûteuses et des risques de sécurité à l'avenir.

ClickUp Brain peut encore améliorer votre efficacité en accélérant vos tâches de gestion de projet Scrum. La gestion des connaissances par l'IA et la gestion de projet par l'IA de ClickUp vous permettent de poser des questions, d'obtenir des réponses et d'automatiser des tâches en un clin d'œil.

Obtenez des réponses et des informations en temps réel à vos requêtes avec ClickUp Brain

3. Rendre la dette technique transparente

Appelez un chat un chat. Dans votre système de gestion de projet, identifiez clairement les éléments de dette technique afin de vous assurer que ces problèmes reçoivent l'attention et les ressources nécessaires lors de la planification des sprints.

Le logiciel flexible de gestion des tâches ClickUp vous permet de marquer une tâche comme fonctionnalité, défaut, jalon ou commentaire. En classant votre travail de manière appropriée, vous pouvez prendre de meilleures décisions en matière de priorisation.

Personnalisez les conventions de nommage et les types de tâches avec ClickUp

4. Assurez la visibilité de la dette technique

À tout moment, le propriétaire du produit doit être en mesure de répondre à la question suivante : « Quelle est notre dette technique ?

Pour ce faire, vous devez avoir une visibilité claire et granulaire sur vos tâches. Le logiciel de gestion de projet ClickUp est conçu pour vous offrir cette liberté. Avec plus de 35 ClickApps et plus de 15 vues, vous pouvez personnaliser la gestion des tâches, le suivi des bugs et la visualisation des flux de travail de la manière qui vous convient le mieux.

Vous pouvez également créer une vue personnalisée pour les tâches liées à la dette technique, avec son propre tableau de bord pour suivre la progression.

Choisissez l'affichage personnalisé qui correspond le mieux à vos besoins avec ClickUp

5. Inclure le propriétaire du produit

Le rôle du propriétaire du produit est fondamental pour combler le fossé entre les exigences de l'entreprise et l'exécution technique. Il a le plus grand pouvoir de décision quant au moment et à l'ampleur de la dette technique à traiter dans chaque sprint.

En tant qu'équipe de développement logiciel, collaborez étroitement avec le propriétaire du produit. Permettez-lui de :

Comprendre la portée et les implications de la dette technique

Communiquer avec les parties prenantes de l'entreprise

Obtenir les adhésions et les budgets nécessaires

Construisez des systèmes pour éliminer la dette technique future

Le modèle de registre de dette technique de ClickUp est une ressource puissante pour gérer les opérations de bout en bout. Ce modèle entièrement personnalisable sert de registre pour documenter, gérer, mesurer et remédier à toutes les dettes techniques.

Gérez toute votre dette technique grâce au modèle de registre de dette technique de ClickUp

6. Mettre en place des processus pour rembourser la dette technique

Saisie des données : pour chaque tâche, saisissez des descriptions détaillées de la dette technique, y compris son origine, son impact et les solutions potentielles, afin de faciliter une approche systématique pour résoudre ces problèmes.

Planification : lors des réunions de sprint, planifiez le traitement et la résolution de la dette technique avec la même rigueur que pour les nouvelles fonctionnalités ou les corrections de bugs.

Refactorisez régulièrement le code : planifiez une refactorisation régulière afin de consolider et de rationaliser la base de code.

Par exemple, supposons qu'une équipe de développement remarque que plusieurs fonctions de son application utilisent un code similaire pour récupérer les données des utilisateurs dans la base de données. Elle va refactoriser ces fonctions en créant une fonction utilitaire unique qui gère les appels à la base de données et que toutes les autres fonctions peuvent utiliser. Cela simplifie le code, facilite la maintenance et réduit le risque d'erreurs.

Libérez-vous de la dette technique avec ClickUp

Chaque décision liée à un projet a ses avantages et ses inconvénients. Optimiser pour des avantages à court terme créera une dette technique à long terme. Même les équipes qui le savent très bien sont parfois poussées à prendre des décisions sous-optimales.

Par conséquent, la gestion de la dette technique dans les projets Scrum est un processus continu et itératif. Elle fait partie intégrante de chaque processus de planification de sprint. Le logiciel de gestion de projet ClickUp l'a bien compris. Il regorge de fonctionnalités flexibles et personnalisables et d'outils d'IA dont chaque équipe Scrum a besoin.

FAQ sur la dette technique

1. Quelles sont les causes de la dette technique dans Scrum ?

Dans Scrum, la dette technique peut résulter de l'évolution des marchés, de la précipitation pour respecter les délais des sprints, ce qui conduit à des solutions rapides plutôt qu'à des solutions durables. Des définitions inadéquates de ce qui est terminé, qui n'incluent pas de contrôles de qualité rigoureux, peuvent également contribuer à l'accumulation de la dette.

Du côté du client, les changements fréquents des exigences et des priorités peuvent entraîner des retouches et des incohérences dans le code source.

2. Que se passe-t-il lorsque la dette technique augmente dans Scrum ?

Lorsque la dette technique augmente dans Scrum, la vitesse de développement diminue car vous passez plus de temps à corriger des bugs et à résoudre des problèmes hérités qu'à développer de nouvelles fonctionnalités.

Cela se traduit souvent par une baisse de la qualité des produits, un risque d'échec des projets et une tension sur le moral de l'équipe, dont les membres peuvent se sentir dépassés par l'accumulation des tâches de maintenance.

3. Comment éviter la dette technique dans l'agilité ?

Pour éviter la dette technique dans le cadre d'une approche agile, veillez à respecter rigoureusement une définition complète du terme « terminé » qui inclut des normes de qualité telles que la révision du code et les tests.

Donnez la priorité à la refactorisation régulière et allouez du temps pour traiter la dette technique lors de la planification des sprints. De plus, maintenez une communication claire et continue au sein de l'équipe et avec les parties prenantes afin de gérer efficacement les attentes et les priorités.