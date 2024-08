Guide complet de la matrice BCG Growth Share : Optimiser la gestion du portefeuille

Souvent considérée comme un outil de gestion stratégique révolutionnaire, la matrice de partage de la croissance du BCG a été introduite pour la première fois en 1970 par l'équipe du BCG Boston Consulting Group sous l'impulsion de son fondateur, Bruce Henderson, avec des contributions importantes d'Alan Teams et de son équipe.

La matrice BCG Growth Share est un outil stratégique qui peut vous aider à prendre des décisions cruciales en matière d'investissement dans les produits et d'affectation des ressources. En évaluant vos produits et en les classant en fonction du taux de croissance de leur marché et de leur part de marché relative, vous pouvez identifier efficacement les domaines dans lesquels il convient d'investir, de se désinvestir ou de se maintenir.

Dans cet article, nous allons décomposer les éléments clés du cadre, passer en revue quelques exemples d'application pratique et vous montrer comment créer votre propre matrice BCG des parts de croissance à l'aide de ClickUp, la plateforme de gestion de projet de référence.

Qu'est-ce que la matrice de partage de la croissance du BCG ?

Les difficultés liées à une allocation inefficace des ressources conduisent à des pertes de temps et d'argent opportunités de croissance et les entreprises peu performantes. En fin de compte, vous pourriez être confronté à :

Des investissements inégaux 💰

Une croissance limitée 📉

Risque d'obsolescence ⏳

Un désavantage concurrentiel 🥇

La matrice BCG Growth Share est un outil de planification stratégique à long terme qui vise à résoudre tous les problèmes mentionnés ci-dessus.Elle guide les décisions d'investissement sur la base d'un la croissance du marché d'un produit et la part de marché relative.

La matrice montre deux aspects essentiels que les entreprises doivent prendre en compte lorsqu'elles décident où investir leur argent : leur compétitivité et l'attractivité du marché. Ces estimations sont basées sur leur part de marché actuelle et sur la vitesse de croissance de ce marché :

Si une entreprise détient une grande part du marché qui ne croît pas beaucoup, elle générera des bénéfices même avec un investissement minimal

Si une entreprise détient une grande part d'un marché en forte croissance, elle doit y investir beaucoup pour maintenir sa position dominante

Si le marché croît rapidement mais que l'entreprise n'y est pas très présente, elle doit décider d'investir davantage ou d'abandonner le marché

Si le marché ne se développe pas beaucoup et que l'entreprise n'y détient pas une part importante, elle doit envisager de s'en défaire ou de changer de stratégie

Composantes de la matrice des parts de croissance

La matrice Growth Share du BCG classe les produits d'une entreprise dans quatre catégories ou quadrants en fonction de la compétitivité et des taux de croissance de leurs marchés respectifs :

Étoiles 🌟 Vaches à lait 🐄 Dogs 🐶 Points d'interrogation ❓

Le tracé d'un produit particulier sur la matrice ne doit pas être arbitraire ; il doit résulter d'une analyse minutieuse faisant appel à des mesures telles que :

Catégorisation initiale : L'analytique permet de placer avec précision les produits dans la matrice, en veillant à l'alignement sur le..stratégie produit *Suivi dynamique : Le suivi du temps permet de s'adapter en temps réel à l'évolution des conditions du marché

: L'analytique permet de placer avec précision les produits dans la matrice, en veillant à l'alignement sur le..stratégie produit *Suivi dynamique : Le suivi du temps permet de s'adapter en temps réel à l'évolution des conditions du marché Prédiction des tendances futures : Les forfaits Business permettent aux entreprises d'anticiper les évolutions futures du marché, ce qui permet une planification proactive

: Les forfaits Business permettent aux entreprises d'anticiper les évolutions futures du marché, ce qui permet une planification proactive Validation des décisions : L'analyse valide les décisions stratégiques en comparant les résultats prévus aux résultats réels, ce qui favorise l'amélioration continue

Source : BCG Chacune des quatre catégories de la matrice BCG Growth Share possède ses propres caractéristiques et nécessite des stratégies différentes pour obtenir de bons résultats et générer des bénéfices. Examinons chacune d'entre elles de plus près pour vous aider à optimiser vos approches d'investissement.

Étoiles

Les étoiles décrivent les caractéristiques de votre entreprise forte croissance , produits à forte part de marché, souvent promis à la réussite et représentant une source importante de revenus. Comme leur nom l'indique, ce sont les étoiles brillantes de votre portfolio de produits qui ont le potentiel de dominer le marché.

Pour tirer le meilleur parti de vos étoiles, voici ce que vous devez faire :

Donnez-leur beaucoup de ressources pour qu'elles continuent à se développer rapidement

Proposez-leur sans cesse de nouvelles idées pourgarder une longueur d'avance sur leurs concurrents* Financez des promotions pour maintenir leur part de marché

Réfléchissez à la manière dont vous pouvez les transformer en vaches à lait à l'avenir

Vérifiez sans cesse comment vos Étoiles se font pour vous assurer qu'elles continuent à se développer

Vaches à lait

Dans la matrice BCG, les vaches à lait sont les actifs fiables et travailleurs de votre entreprise. Elles détiennent une part significative des marchés à croissance lente et apportent généralement un flux régulier de revenus. Elles sont stables, matures et ne nécessitent pas beaucoup d'investissements.

Pour en tirer le meilleur parti, concentrez-vous sur la conservation de leur part de marché et sur la réalisation d'un maximum de bénéfices.

Vous pouvez utiliser l'argent qu'ils génèrent pour investir dans d'autres secteurs de votre entreprise. Vous pouvez essayer de nouvelles méthodes pour rendre vos opérations plus efficaces ou trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Le marché peut changer et une vache à lait non entretenue peut rapidement devenir une étoile dans le meilleur des cas ou un chien dans le pire des cas.

Chiens

Les Chiens représentent des produits ayant une faible part de marché dans des secteurs où la croissance est lente, et ils ne rapportent pas beaucoup d'argent par rapport aux ressources qu'ils consomment. Mais avec un peu de forfaits intelligents, vous pouvez renverser la situation. Voici comment procéder :

Vendez ces parties peu performantes de votre entreprise pour économiser des ressources

Si possible, essayez de dominer une petite partie du marché où la concurrence est moins forte

Trouvez des moyens d'améliorer l'efficacité de vos opérations et de dépenser moins d'argent pour réaliser plus de bénéfices

Utilisez ces produits pour bloquer les concurrents ou maintenir des relations avec des clients importants

Essayez de rendre ces produits plus attrayants pour de nouveaux marchés ou différents types de clients en trouvant de nouvelles idées ou en changeant la façon dont vous les annoncez et les vendez

Points d'interrogation

Les points d'interrogation sont des produits qui opèrent dans des secteurs à forte croissance mais qui détiennent une faible part de marché. Cela en fait des gagnants potentiels mais aussi des investissements risqués. Ce sont les jokers de votre portfolio.

Pour tirer parti de leur potentiel, vous devrez investir massivement et stratégiquement. Si un point d'interrogation peut gagner des parts de marché, il peut devenir une star et, à terme, une vache à lait. En revanche, s'il ne parvient pas à s'imposer sur le marché, il pourrait devenir un "chien".

Vous devrez évaluer leur potentiel avec soin, en tenant compte des tendances du marché, de la concurrence et des ressources disponibles de votre entreprise.

Pour créer une matrice BCG des parts de croissance, vous devez examiner attentivement vos produits et déterminer comment ils se font sur le marché. Voici comment commencer :

Dressez la liste de vos produits : Commencez par dresser une liste exhaustive de l'ensemble de votre portfolio de produits. Veillez à inclure chaque produit, même ceux qui peuvent sembler moins importants à première vue Vérifiez la croissance du marché : Une fois votre liste établie, évaluez les taux de croissance des marchés sur lesquels chaque produit opère. Il s'agit de comprendre à quelle vitesse la demande pour la catégorie de chaque produit augmente. Consultez les rapports sectoriels, les études de marché et les données historiques pour évaluer avec précision la trajectoire de croissance Déterminer la part de marché : Déterminez la part de marché de chaque produit par rapport à ses concurrents. Cela implique d'analyser les données commerciales,les indicateurs clés de performance (KPI) financiers,indicateurs clés de performance (KPI) commerciauxdes sondages de marché et des informations sur le secteur pour comprendre les performances de chaque produit sur son marché respectif. Calculer le pourcentage des ventes totales du marché que chaque produit capture Placez-les sur le graphique : À l'aide des données relatives au taux de croissance et à la part de marché que vous avez recueillies, reportez chaque produit sur la matrice BCG. Il s'agit de créer un graphique avec deux axes : l'un représentant le taux de croissance du marché et l'autre la part de marché relative. Placez chaque produit sur le graphique en fonction de son taux de croissance et de sa part de marché, en les classant dans les catégories suivantes : Stars, Cash Cows, Question Marks ou Dogs Préparez vos prochaines étapes : Une fois que tous vos produits sont représentés sur la matrice, analysez les résultats pour déterminer vos prochaines étapes. Pour les étoiles, envisagez d'investir des ressources pour maintenir leur croissance. Pour les vaches à lait, concentrez-vous sur l'optimisation de la rentabilité. Pour les points d'interrogation, décidez d'investir davantage ou de désinvestir. Pour les chiens, envisagez de les abandonner ou de les repositionner. Élaborez un forfait stratégique pour chaque catégorie de produits afin d'optimiser les performances de votre portefeuille et de réduire les coûtsstimuler la croissance Il s'agit d'un forfait solide, mais heureusement, il existe un outil qui peut rendre ce processus simple, rapide et sans effort- ClickUp .

Modèle de matrice BCG

La matrice ClickUp Matrice BCG Modèle de Tableau blanc aide les moyennes et grandes entreprises à gérer plus efficacement leurs gammes de produits. Il s'agit d'un cadre prêt à l'emploi pour classer les produits en fonction de facteurs tels que la productivité, la qualité et la fonction.

Le modèle de tableau blanc de la matrice BCG fournit un moyen rapide et facile de visualiser et d'analyser le portefeuille de produits d'une entreprise

Ce modèle est particulièrement utile pour les gestionnaires de projets et de produits, car il est facile à utiliser et permet de visualiser et de simplifier des informations complexes. Il utilise deux clés indicateurs de gestion de produits -croissance et part de marché-pour classer les produits en quatre quadrants :

Vaches à lait : Produits avec une part de marché élevée mais une faible croissance

: Produits avec une part de marché élevée mais une faible croissance Chiens : Les produits à faible part de marché et à faible rentabilité qui devraient être abandonnés

: Les produits à faible part de marché et à faible rentabilité qui devraient être abandonnés Étoiles : Les produits très performants qui nécessitent des investissements constants pour rester en tête

: Les produits très performants qui nécessitent des investissements constants pour rester en tête Les points d'interrogation : Produits nécessitant une analyse minutieuse, car ils peuvent connaître la réussite ou l'échec

Vous trouverez ci-dessous un guide rapide, étape par étape, pour utiliser efficacement le modèle de tableau blanc de la matrice BCG dans ClickUp :

Recueillir les données : Avant de commencer, rassemblez toutes les informations pertinentes sur vos produits. Cela inclut la part de marché, le potentiel de croissance, la position concurrentielle et la rentabilité. Tableaux de bord de ClickUp peut vous aider à collecter et à organiser ces données en un seul endroit, fournissant ainsi un aperçu holistique de votre portfolio de produits Personnalisez le Tableau blanc : Le modèle est livré avec un fichier /%href/ par défautTableau blanc ClickUp. Il s'agit d'une toile numérique infinie pour positionner vos produits et visualiser votre paysage concurrentiel. Vous pouvez ajouter des formes, des images, du texte ou des liens au Tableau blanc pour suivre et organiser efficacement chaque point de données clé Tracez votre entreprise : Utilisez les données que vous avez recueillies pour déterminer à quel quadrant appartient chaque produit en fonction de sa part de marché et de son potentiel de croissance. Vue Tableau de ClickUp peut vous aider à organiser et à comparer efficacement différents points de données au sein de la matrice Surveillez et ajustez : Gardez un œil sur votre matrice BCG régulièrement pour vous assurer que tout est à jour. UtilisezLes tâches récurrentes de ClickUp pour vous rappeler de vérifier et de mettre à jour la matrice régulièrement

Transformez les idées de votre équipe en actions coordonnées en un seul endroit grâce à ClickUp Tableau blanc

Invitations IA pour l'analyse de la matrice BCG

Avec ClickUp Brain grâce à ClickUp Brain, le réseau neuronal de la plateforme, vous pouvez adapter vos stratégies à vos objets spécifiques à l'aide d'insights pilotés par l'IA. Que vous cherchiez à repérer des perspectives de croissance, à affiner votre gamme de produits ou à gérer les risques, ClickUp Brain offre l'assistance et les ressources nécessaires pour naviguer en toute confiance dans les défis de l'analyse de portefeuille et de la stratégie d'entreprise.

Stimulez la créativité, créez des modèles ou générez de la copie à la vitesse de l'éclair avec le meilleur partenaire de brainstorming au monde

Grâce à l'analyse automatisée des données, vous gagnerez un temps précieux et économiserez des ressources tout en acquérant une compréhension plus approfondie de la performance de votreportefeuille. De plus, les visualisations alimentées par l'IA offrent un aperçu clair et concis, ce qui facilite plus que jamais le suivi de la progression et l'innovation.

Essayez ces invitations IA pour l'analyse de la matrice BCG :

Évaluez votre portfolio de produits : Identifiez les étoiles, les points d'interrogation, les vaches à lait et les chiens et obtenez des recommandations pour l'allocation des ressources et les stratégies de croissance Analyser les entreprises : Évaluer l'attractivité du marché et la position concurrentielle pour identifier les opportunités de croissance et les menaces potentielles Évaluer les lignes de produits : Déterminer les lignes de produits qui nécessitent un investissement, un désinvestissement ou un développement plus poussé afin de maximiser la rentabilité et la part de marché

Application pratique et exemples de la matrice BCG des parts de croissance

Imaginez que vous êtes un gestionnaire de portefeuille de produits dans une grande entreprise technologique comme Apple Inc. et que vous êtes en charge d'un grand nombre de produits différents à différentes étapes de leur cycle de vie. Comment faites-vous pour décider sur quoi vous concentrer et comment concevoir votre

/marketing produit/

**C'est là qu'intervient la matrice de partage de la croissance du BCG :

La vache à lait serait le iPhone . Il existe depuis un certain temps et, bien que le marché des téléphones portables ne croisse plus aussi rapidement qu'avant, ce produit compte toujours pour une part importante des revenus d'Apple sans nécessiter beaucoup d'investissements

. Il existe depuis un certain temps et, bien que le marché des téléphones portables ne croisse plus aussi rapidement qu'avant, ce produit compte toujours pour une part importante des revenus d'Apple sans nécessiter beaucoup d'investissements L'étoile pourrait être les AirPods . Ils sont rapidement devenus un produit populaire avec une forte demande et un potentiel de croissance important

. Ils sont rapidement devenus un produit populaire avec une forte demande et un potentiel de croissance important Le point d'interrogation pourrait être l'Apple Watch. Elle gagne en popularité, mais n'a pas encore atteint le même niveau de part de marché que l'iPhone ou les AirPods

Le chien pourrait être quelque chose comme l'iPod Classic. Alors qu'il s'agissait autrefois d'un produit phare pour Apple, il est aujourd'hui dépassé (et abandonné) et sa demande est faible par rapport à ses autres offres

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir quelques autres exemples en plus d'Apple :

Limites de la matrice BCG des parts de croissance

Bien que la matrice des parts de croissance du BCG soit une matrice précieuse pour l'affectation des ressources et la prise de décision, il est important de tenir compte de ses lacunes pour bien comprendre ses implications stratégiques. Comme tout outil analytique, la matrice présente des limites dont il faut être conscient pour prendre les décisions stratégiques les plus efficaces. En voici les principales :

Simplifie la réalité : La matrice part du principe que le taux de croissance du marché est le seul indicateur de l'attractivité du marché et considère la part de marché relative comme la seule mesure de l'avantage concurrentiel Elle est statique : La matrice ne tient pas compte des changements dans l'environnement de l'entreprise ou des tendances du marché. Il s'agit d'un instantané et non d'un indicateur du potentiel futur Elle néglige les synergies : La matrice traite chaque entreprise ou produit de manière indépendante, sans tenir compte des synergies potentielles entre les différentes entreprises ou les différents produits bidimensionnelle : la matrice traite chaque unité ou produit indépendamment, sans tenir compte des synergies potentielles entre les différentes unités ou produits La matrice peut négliger d'autres facteurs importants tels que la rentabilité, la taille du marché ou la force de la marque Elle part du principe qu'une part de marché plus importante se traduit par des bénéfices plus élevés, ce qui n'est pas toujours le cas

Améliorer la gestion du portefeuille de produits avec ClickUp

Bien que la matrice BCG des parts de croissance présente des lacunes, elle reste un outil inestimable pour les entrepreneurs et les entreprises qui doivent faire face à la complexité de la gestion des portefeuilles de produits. Sa catégorisation simple des produits en étoiles, vaches à lait, points d'interrogation et chiens fournit un cadre simple et pratique pour la planification stratégique et l'allocation des ressources.

L'application de la matrice de croissance du BCG devient plus facile que jamais avec ClickUp. Que vous soyez une jeune entreprise ou une entreprise bien établie, vous pouvez utiliser les outils prêts à l'emploi de ClickUp modèles de matrice prêts à l'emploi et des Tableaux blancs collaboratifs pour prendre des paramètres d'investissement intelligents et mettre votre entreprise sur la voie d'une croissance durable. S'inscrire à ClickUp et créez votre propre matrice de croissance BCG en quelques minutes !