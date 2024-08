10 meilleurs livres sur le Growth Hacking pour faire évoluer votre entreprise

Les influenceurs des médias sociaux vous ont-ils convaincu que vous pouviez vous frayer un chemin vers la réussite de votre entreprise du jour au lendemain ? Vous a-t-on répété que le growth hacking était la solution à tous vos problèmes ?

Nous sommes désolés de vous décevoir !

Le growth hacking n'est ni une solution miracle ni un autre mot à la mode. Il s'agit d'une combinaison de stratégies et de tactiques rentables que certaines des plus grandes entreprises du monde ont utilisées pour atteindre une croissance rapide mais durable.

Par exemple, Airbnb a connu une croissance exponentielle en exploitant les effets de réseau et la base d'utilisateurs de Craigslist à ses débuts. Aujourd'hui, la société est évaluée à une valeur stupéfiante de 80 milliards de dollars !

La bonne nouvelle ? Vous pouvez le faire aussi ! Dan Martell, fondateur du service de conseils d'experts en startups à la demande Clarity, estime que "le growth hacking est un état d'esprit plus qu'un ensemble d'outils."

Nous avons 10 recommandations de livres sur le growth hacking qui vous aideront à adopter cette perspective pour faire évoluer votre entreprise et atteindre une croissance exponentielle. 📚

1. Growth Hacker Marketing par Ryan Holiday

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Growth-Hacker-Marketing-A-Primer-on-the-Future-of-PR-Marketing-and-Advertising-clickup.jpg Growth Hacker Marketing- Une introduction à l'avenir des relations publiques, du marketing et de la publicité clickup /$$img/

via Amazon En

il n'y a pas d'autre solution que d'acheter un livre https://www.amazon.com/Growth-Hacker-Marketing-Primer-Advertising/dp/1591847389/ref=sr\_1\_1?keywords=Growth+Hacker+Marketing+by+Ryan+Holiday&qid=1700577887&sr=8-1 le marketing des hackers de la croissance /%href/

, Ryan Holiday utilise des exemples de certains des meilleurs produits contemporains, tels que Dropbox, Facebook et Instagram, pour briser les stéréotypes traditionnels sur la façon de commercialiser les produits.

Par exemple, vendre à un petit groupe d'utilisateurs précoces ciblés au lieu de commercialiser à tout le monde a fait des merveilles pour Dropbox. Leur vidéo de démonstration ciblait spécifiquement la communauté Digg, dont ils savaient qu'elle serait le bon public pour leur produit. Le pari a été payant : en 24 heures, la liste d'attente est passée de 5 000 à 75 000 personnes !

Ce livre regorge d'idées et de tactiques novatrices pour les "growth hackers". Si vous voulez comprendre la puissance d'un MVP, alias le produit minimum viable, ou trouver la bonne adéquation entre votre produit et ce que veut le marché, ce livre change la donne.

Mon travail prône l'utilisation des données pour guider vos décisions : essayez des choses, voyez ce qui fonctionne et continuez à faire des ajustements. Il insiste également sur l'idée qu'inciter les gens à parler de votre produit (viralité et bouche à oreille) est une clé majeure de la réussite.

le Growth Hacker Marketing est une feuille de route pour tous ceux qui veulent croître rapidement dans le monde sauvage du marketing numérique - c'est l'un des meilleurs livres de growth hacking qui existent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Hooked-How-to-Build-Habit-Forming-Products-clickup.jpeg Hooked- How to Build Habit-Forming Products clickup (en anglais) /$$img/

Si vous créez des produits,

il n'y a pas d'autre solution que de créer des produits, mais il y en a d'autres https://www.amazon.com/Hooked-How-Build-Habit-Forming-Products/dp/B00HZY1N0K/ref=sr\_1\N-?crid=2WZST0Y4PV4UP&keywords=Hooked%3A+How+to+Build+Habit-Forming+Products+by+Nir+Eyal&qid=1700578061&sprefix=hooked+how+to+build+habit-forming+products+by+nir+eyal%2Caps%2C606&sr=8-1 le site web de l'association est disponible en anglais seulement : Comment construire des produits qui forment des habitudes /%href/_

de Nir Eyal est à lire absolument. Ce livre de growth hacking dévoile les secrets de la fabrication de produits qui collent, en s'appuyant sur des connaissances issues de la psychologie. 🧠

Eyal décompose la création de produits qui créent des habitudes en quatre étapes :

**Déclenchement : le produit déclenche l'action de l'utilisateur

**L'action : le comportement à adopter pour passer à la phase suivante de récompense

**Récompense variable : la satisfaction imprévisible des utilisateurs

**L'investissement : lorsque les utilisateurs donnent quelque chose au produit, comme leur temps et/ou leur validation

En résumé, le livre encourage la pensée critique, est minutieusement documenté et basé sur des faits, et vous montre comment créer quelque chose qui fera que les utilisateurs reviendront encore et encore.

3. Lean Analytics : Utiliser les données pour construire plus rapidement une meilleure startup par Alistair Croll et Benjamin Yoskovitz

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Lean-Analytics-Use-Data-to-Build-a-Better-Startup-Faster-clickup.jpeg Lean Analytics- Use Data to Build a Better Startup Faster ClickUp /$$img/

Vous avez déjà rêvé d'une feuille de route pour lancer une startup avec succès ? Oubliez les théories compliquées et appuyez-vous sur Lean Analytics par Alistair Croll et Benjamin Yoskovitz .

résumé en 1 ligne : Apprenez à utiliser vos données pour faire passer votre startup de l'idée à l'adéquation produit-marché et au-delà.

Les auteurs introduisent l'idée de " lean analytics ", ou de se concentrer sur le seul indicateur qui compte pour votre entreprise. 🥇

En faisant cela, vous pouvez résoudre les plus grands problèmes de toute startup : valider le problème, trouver les bons clients et décider quoi construire et comment le monétiser.

Rédigé par Alistair Croll (Coradiant, CloudOps, Startupfest) et Ben Yoskovitz (Year One Labs, GoInstant), ce livre présente des étapes pratiques et éprouvées pour faire passer votre startup de l'idée initiale à l'adéquation produit/marché et au-delà.

Rempli de plus de 30 études de cas, et basé sur une année d'entretiens avec plus d'une centaine de fondateurs et d'investisseurs, c'est l'un des rares livres de growth hacking qui constitue un guide pratique inestimable pour les praticiens du Lean Startup partout dans le monde.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Hacking-Growth-How-Todays-Fastest-Growing-Companies-Drive-Breakout-Success-clickup.jpeg Hacking Growth- How Today's Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success par Sean Ellis et Morgan Brown ClickUp /$$img/

Qu'est-ce qui fait que la croissance et l'innovation la mère des livres de growth hacking est que le contenu provient directement de Sean Ellis, qui a inventé le terme growth hacking !

En collaboration avec Morgan Brown, il se penche sur la manière dont certaines des entreprises les plus rentables ont atteint le sommet. Pensez à Airbnb, Facebook, LinkedIn et Uber.

Il ne s'agit pas seulement de théories ; le livre présente également un forfait de croissance étape par étape. Il couvre des méthodes et des processus éprouvés pour chacune des quatre étapes de la croissance : acquisition, activation, rétention et monétisation).

En lisant ce livre, vous comprendrez tout, du repérage des opportunités de croissance rapide à l'utilisation des données pour rendre les utilisateurs plus collants afin de les fidéliser.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Smartcuts-How-Hackers-Innovators-and-Icons-Accelerate-Success-clickup.jpeg Smartcuts- Comment les hackers, les innovateurs et les icônes accélèrent la réussite ClickUp /$$img/

Toute notre vie, on nous a dit de respecter les règles. Que se passe-t-il quand on les enfreint ? "Raccourci" est souvent considéré comme un gros mot.

En

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'autre https://www.amazon.com/Smartcuts-Shane-Snow-audiobook/dp/B00LNICJ5W/ref=sr\_1\N?crid=22IX3LKP7LWQN&keywords=Smartcuts%3A+How+Hackers%2C+Innovators%2C+and+Icons+Accelerate+Success+by+Shane+Snow&qid=1700578259&s=audible&sprefix=smartcuts+how+hackers%2C+innovators%2C+and+icons+accelerate+success+by+shane+snow%2Caudible%2C565&sr=1-1 le monde est en train de se transformer /%href/

dans ce livre, Shane Snow remet en cause l'idée que la réussite doit être lente et régulière.

Le livre présente des histoires de personnes qui n'ont pas suivi le chemin "abonné" et qui ont tout de même réussi. Shane Snow décortique leurs stratégies et met l'accent sur le pouvoir de la "pensée latérale", qui consiste à trouver des moyens créatifs et non linéaires de surmonter les difficultés et d'atteindre les objectifs plus rapidement.

Il partage également quelques conseils négligés pour accélérer la croissance, notamment trouver un mentor avec qui travailler et viser des améliorations 10x plutôt que des changements progressifs.

Que vous visiez l'évolution de votre carrière, l'innovation ou la réussite de votre entreprise, Smartcuts est un livre de growth-hacking qui vous encourage à remettre constamment en question les conseils habituels et à diagrammer une partie des vôtres. Il s'agit de travailler plus intelligemment, et pas seulement plus durement, et de prendre des risques calculés pour accélérer votre parcours vers la réussite.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Product-Led-Growth-How-to-Build-a-Product-That-Sells-Itself-clickup.jpeg Product-Led Growth- How to Build a Product That Sells Itself clickup (en anglais) /$$img/

Fatigué de lire de longs livres de gestion qui sont secs et jargonneux ? 🥱

Les critiques affirment que le livre de Wes Bush est "aussi captivant qu'un bon roman" Il est court, simple et cohérent dans son explication d'un aspect important des entreprises - l'oubli des méthodes de vente de la vieille école.

Wes Bush est lui-même un auteur qui fait autorité en matière de croissance basée sur les produits, en tant que co-animateur du "Product-led podcast" et créateur du "Product-led 6-week course" (cours de 6 semaines basé sur les produits).

Il est expert dans l'art de décomposer la croissance par le produit d'une manière facile à comprendre : votre produit n'est pas simplement quelque chose que vous vendez, c'est la star de l'émission. Plus que les équipes commerciales ou le marketing, c'est votre produit qui est à l'origine des résultats critiques de l'entreprise.

M. Bush donne également suffisamment d'exemples pour étayer les stratégies mentionnées dans le livre, en montrant comment des entreprises telles que Slack, Hotjar et Dropbox ont tiré parti de modèles freemium, d'incitations au parrainage et d'une adoption virale pour favoriser une croissance axée sur le produit.

Il parle également de la création d'une expérience utilisateur fantastique, de la conception intelligente d'un produit et de la construction d'un produit dont les clients ne peuvent se passer. Si vous êtes à la recherche d'un livre de growth hacking facile à comprendre et qui vous aide à atteindre une croissance explosive de votre clientèle,

il s'agit d'un livre sur la croissance qui est facile à comprendre et qui vous aide à atteindre une croissance explosive de vos clients https://www.amazon.com/Product-Led-Growth-Wes-Bush-audiobook/dp/B07ZDLGG5S/ref=sr\_1\N-?crid=1YPZUZU14Q500&keywords=Product-Led+Growth+by+Wes+Bush&qid=1700578299&s=audible&sprefix=smartcuts+how+hackers%2C+innovators%2C+and+icons+accelerate+success+by+shane+snow%2Caudible%2C791&sr=1-1 la croissance basée sur les produits /%href/

est ce qu'il vous faut.

7. Le forfait avion en papier par Ross Davies

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/The-Paper-Plane-Plan-clickup.jpg Le plan de l'avion en papier ClickUp /$$$img/

Vous n'avez pas envie de lire le "quoi" du growth hacking et vous voulez plutôt le "comment" ?

Préparez votre bloc-notes et votre stylo car vous allez vouloir prendre des notes. ✏️📔

/href/ https://www.amazon.com/Paper-Plane-Plan-techniques-especially-ebook/dp/B0797XMGPR/ref=sr\_1\1?crid=15HMI264QL9O7&keywords=The+Paper+Plane+Plan+by+Ross+Davies&qid=1700578379&s=audible&sprefix=produit-led+growth+by+wes+bush%2Caudible%2C813&sr=1-1 le plan de l'avion en papier il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le plan en papier

fournit un guide étape par étape pour la sélection, la mise en œuvre et la mise à l'échelle des hacks de croissance les plus efficaces pour les entreprises de services B2B. Le livre est basé sur l'expérience de première main de Davies à la tête d'une agence de design prospère et à l'essai de diverses expériences de marketing.

Plus, il vous emmène dans les coulisses de la façon dont il a fait croître son entreprise d'au moins 50 % par an pendant cinq ans en utilisant ces techniques.

Ce livre s'adresse aux entrepreneurs, aux spécialistes du marketing et aux propriétaires d'entreprises qui souhaitent développer leurs activités de services plus rapidement et plus intelligemment.

Voici ce que vous apprendrez :

Comment générer plus de prospects et d'équipes commerciales

Comment créer une proposition de valeur unique et une histoire convaincante pour votre marque

Comment tirer parti des médias sociaux, du marketing par e-mail et du marketing de contenu pour établir la confiance

Comment optimiser votre site web et vos pages d'atterrissage pour les discussions et le référencement ?

Comment automatiser et externaliser vos tâches de marketing et..améliorer vos processus The Paper Plane Plan convient aussi bien aux débutants qu'aux experts, car il couvre à la fois les bases et les stratégies avancées de growth hacking.

8. Prêt, paramètre, Growth Hack par Nader Sabry

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Ready-Set-Growth-hack-clickup.jpg Ready, Set, Growth hack ClickUp /$$$img/

Vous êtes débutant sur le concept du growth hacking ?

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'entreprise https://www.amazon.com/Ready-Set-Growth-hack-beginners-ebook/dp/B0848N4YF4/ref=sr\_1\N-?crid=MYWCQUAP2IBG&keywords=Ready%2C+Set%2C+Growth+Hack+by+Nader+Sabry&qid=1700578410&s=audible&sprefix=ready%2C+set%2C+growth+hack+by+nader+sabry%2Caudible%2C550&sr=1-1 Ready, Set, Growth (Prêt, Paramètre, Croissance) il n'y a pas d'autre solution que d'être prêt à l'emploi

est un bon point de départ.

Après tout, qui peut être un meilleur conseiller en matière de croissance que quelqu'un qui a levé 120 millions de dollars en piratant le monde des startups ?

En tant qu'entrepreneur et stratège, Nader Sabry a accumulé une vaste expérience en matière de création d'entreprises, de levée de fonds et de maîtrise du growth hacking au cours des 25 dernières années.

Dans ce livre, il s'inspire de ces expériences pour vous apprendre à appliquer la mentalité du growth hacking à n'importe quelle organisation - une startup, une entreprise ou un organisme gouvernemental.

Sabry établit un guide étape par étape pour aider toute personne ayant peu ou pas de connaissances à décupler la croissance de son organisation. Il aide les lecteurs à identifier leurs défis en matière de croissance, à expérimenter différentes méthodes de croissance et à les mettre à l'échelle.

Il montre également comment utiliser les principes de la guerre asymétrique pour vaincre des concurrents ou des adversaires plus forts. Si vous avez besoin d'aide pour créer l'état d'esprit et la culture qui conviennent à votre organisation, c'est le meilleur livre de growth-hacking pour vous.

9. Traction par Gabriel Weinberg et Justin Mares

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Traction-book-clickup.jpeg ClickUp du livre Traction /$$$img/

Nous avons tous entendu dire que 90 % des start-ups échouent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ?

La réponse se trouve dans le titre du livre

le titre de l'ouvrage est le suivant : "L'échec d'une entreprise" https://www.amazon.com/Traction-audiobook/dp/B01705KMG4/ref=sr\_1\N-?crid=ZKRP521518R5&keywords=Traction+by+Gabriel+Weinberg+and+Justin+Mares&qid=1700578432&s=audible&sprefix=traction+by+gabriel+weinberg+and+justin+mares%2Caudible%2C570&sr=1-1 la loi sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales il n'y a pas d'autre solution que d'écouter la voix de l'auteur

par Gabriel Weinberg et Justin Mares. Oui, les startups échouent par manque de traction, c'est-à-dire par leur incapacité à trouver de nouveaux clients.

Ce livre sur le growth hacking est un guide efficace sur le marketing des startups qui est obligatoire dans de nombreuses universités. Certains affirment qu'il devrait se trouver sur l'étagère de chaque fondateur de startup. Pourquoi ? Au lieu de vagues théories, les auteurs vous donnent un forfait marketing solide avec peu de risques d'échec.

Ils présentent le "Bullseye Framework", une méthode étape par étape permettant de tester différents canaux de marketing et de déterminer celui qui génère de véritables résultats. Avec 19 canaux couverts, du marketing traditionnel aux plateformes en ligne, $$$a est un ouvrage de référence boîte à outils de croissance pour les fondateurs de startups et les spécialistes du marketing.

Le livre relate également des histoires tirées d'entretiens avec des fondateurs d'entreprises à succès telles que Reddit, HubSpot et Wikipedia, en mettant en évidence leurs stratégies clés pour obtenir des clients.

Tout compte fait, "la traction l'emporte sur tout", affirment les auteurs. Le travail consiste à expérimenter, à tester et à trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre entreprise.

10. Le livre de la croissance des startups par Andrew Lee Miller

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/The-Startup-Growth-Book-clickup.jpeg Le livre de la croissance des startups ClickUp /$$img/

Vous ne voulez pas vous noyer dans les dettes pour commercialiser votre entreprise ? Lisez ce livre.

il s'agit d'un livre sur la croissance et l'innovation https://www.amazon.com/Startup-Growth-Book-Business-Marketing/dp/B09HJNH128/ref=sr\_1\_1?keywords=The+Startup+GrowthBook+by+Andrew+Lee+Miller&qid=1700578454&s=audible&sr=1-1 le livre de la croissance des startups il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le livre de croissance de la startup pour la croissance de l'entreprise

d'Andrew Lee Miller enseigne aux entrepreneurs et aux spécialistes du marketing comment développer leurs entreprises sans dépenser une fortune en publicité payante.

Le livre présente plus de 50 méthodes éprouvées pour développer son entreprise de manière organique en utilisant 10 canaux différents. Il explore les relations publiques, l'optimisation des moteurs de recherche, le marketing par e-mail, le marketing des médias sociaux, le marketing des influenceurs et d'autres techniques qui sont tout aussi efficaces, sinon plus, que de débourser des milliers de dollars en publicité. 💰💸

Le livre de Miller est basé sur ses 15 ans d'expérience dans la gestion de la croissance pour les startups, y compris cinq entreprises qui ont atteint des sorties de plusieurs millions de dollars.

The Startup Growth Book est idéal pour tous ceux qui veulent apprendre les techniques modernes d'un maître du marketing bootstrapped et du growth hacking. Le travail de Mon sur ce livre en a fait l'un des meilleurs livres de growth hacking autour du marketing de croissance organique.

Growth Hacking avec ClickUp

Il y a une raison pour laquelle le monde des startups est obsédé par le growth hacking. Il confère aux entreprises un avantage concurrentiel distinct et alimente une croissance fulgurante. Mais il ne suffit pas de lire des livres sur le growth hacking pour débloquer ces avantages pour votre organisation.

Vous avez besoin d'un outil pour vous aider à traduire ces connaissances en résultats pratiques et vous aider à atteindre vos objectifs d'entreprise.

Les fonctionnalités de ClickUp pour les équipes axées sur la croissance

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Growth-Experiments-Tableau blanc-Template-1400x663.gif GIF du modèle de Tableau blanc des expériences de croissance de ClickUp /$$img/

Visualisez des sessions de brainstorming virtuelles avec votre équipe en utilisant le modèle de Tableau blanc des expériences de croissance de ClickUp

Alors que vous construisez et expédiez des produits, ClickUp vous permet de vous concentrer sur la croissance sans compromettre la qualité. C'est un outil hautement personnalisable, plateforme de gestion de produits tout-en-un hautement personnalisable qui vous aide à rationaliser tous vos projets et vous assiste dans votre parcours de croissance comme personne d'autre.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de ClickUp qui vous permettront de vous frayer un chemin vers une croissance à la fois rapide et évolutive :

Objectifs ClickUp: Avec des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression,Objectifs ClickUp permet aux équipes chargées des produits à forte croissance de rester toujours sur la bonne voie. Non seulement vous pouvez suivre la progression avec des objectifs numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches, mais vous pouvez également organiser et partager les Objectifs comme vous le souhaitez

Avec des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression,Objectifs ClickUp permet aux équipes chargées des produits à forte croissance de rester toujours sur la bonne voie. Non seulement vous pouvez suivre la progression avec des objectifs numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches, mais vous pouvez également organiser et partager les Objectifs comme vous le souhaitez Tâches ClickUp:Tâches ClickUp: /href/simplifient la collaboration etla gestion du flux de travail en plusieurs étapes. La hiérarchie organise les projets complexes en tâches et sous-tâches gérables, ce qui permet à votre équipe de respecter les délais et les échéancesminimiser les contraintes du projet /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Personal-Development-Plan-Template-by-ClickUp.png Modèle de plan de développement personnel par ClickUp /$$$img/

Utilisez ce modèle pour vous aider à dresser la liste et à visualiser votre forfait de croissance

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

ClickUp AI: Vous aimeriez qu'un assistant vous décharge des tâches pour que vous puissiez vous concentrer sur les stratégies de growth-hacking qui craquent ? RencontrezClickUp IA. Optimisez votre productivité en personnalisant ClickUp IA en fonction de votre cas d'utilisation - d'un partenaire de brainstorming à un assistant de rédaction, il peut tout faire.

Plus de 800 000 équipes de toutes tailles ont réussi à faire évoluer leur croissance en utilisant les fonctionnalités ClickUp ci-dessus, y compris Finastra.

Finastra est la plus grande société de logiciels de services financiers, au service de plus de huit mille institutions financières. Avec une équipe de plus de 120 employés chargée de la génération de la demande et ayant pour tâche de stimuler la croissance de l'entreprise, Finastra a été confrontée à un défi commun : des forfaits GTM fragmentés qui entravent leur visibilité et freinent leur croissance.

À faire ? Elle s'est associée à ClickUp !

**Le défi

Avec des forfaits GTM dispersés dans différents formats et référentiels à travers les zones géographiques et les business units, l'équipe marketing de Finastra se débattait avec des campagnes incohérentes et un manque de transparence en temps réel.

Ils passaient des heures en réunion, rassemblant des données silotées (et, parfois, obsolètes) pour communiquer des mises à jour essentielles aux parties prenantes.

Solutions avec ClickUp

La convivialité, l'automatisation et l'analyse de ClickUp ont aidé Finastra à résoudre ses défis les plus pressants, en utilisant un seul et même outil.

**Des données cohérentes : Modèles de ClickUp a fourni aux équipes GTM de Finastra un moyen simple et uniforme de suivre leurs activités. Chaque unité dispose désormais d'un environnement de travail et d'une structure de dossiers cohérents pour stocker ses informations. Cela les aide à se préparer plus rapidement aux projets et à rassembler des données cohérentes pour effectuer des analyses

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Affichages ClickUp /$$img/

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Des affichages personnalisés pour chaque région et chaque business unit : Affichages ClickUp a permis aux équipes de Finastra de visualiser les tâches et les projets de la manière qui leur était la plus utile. Leur équipe marketing, par exemple, peut désormais partager des vues spécifiques aux parties prenantes pour assurer une transparence à 100 % et des mises à jour en temps réel sur les initiatives de marketing de croissance.

: Affichages ClickUp a permis aux équipes de Finastra de visualiser les tâches et les projets de la manière qui leur était la plus utile. Leur équipe marketing, par exemple, peut désormais partager des vues spécifiques aux parties prenantes pour assurer une transparence à 100 % et des mises à jour en temps réel sur les initiatives de marketing de croissance. Une collaboration plus fluide : Grâce aux Automatisations ClickUp, toutes les unités GTM reçoivent des notifications push sur les modifications et les mises à jour des différents forfaits marketing, ce qui permet à tout le monde de rester sur la même page.

: Grâce aux Automatisations ClickUp, toutes les unités GTM reçoivent des notifications push sur les modifications et les mises à jour des différents forfaits marketing, ce qui permet à tout le monde de rester sur la même page. Visibilité exécutive avec des tableaux de bord personnalisés : Tableaux de bord ClickUp aident les équipes de Finastra à fournir un aperçu agrégé de la progression des projets aux vice-présidents exécutifs de chaque entreprise.

La collaboration de Finastra avec ClickUp s'avère bénéfique, car les outils et les fonctionnalités de ClickUp rationalisent la collaboration, améliorent l'efficacité et de fournir une approche cohérente des stratégies GTM dans les diverses entreprises de Finastra.

Si vous aussi, vous souhaitez maîtriser la croissance d'une manière pratique et éprouvée, consultez le site suivant ClickUp aujourd'hui !