Comment embaucher un responsable du marketing numérique pour votre équipe : Le guide ultime

Le marché du marketing numérique atteindra USD 1099.33 milliards de dollars d'ici à 2032. Que vous soyez propriétaire d'une startup ou d'une entreprise, le marketing numérique est essentiel pour établir une solide présence en ligne.

Jusqu'à récemment, la plupart des petites entreprises ou des startups en phase de démarrage se contentaient d'un généraliste qui gérait tout ce qui concernait le marketing - ce n'est plus le cas. L'évolution des attentes des clients, l'intensité de la concurrence et le besoin toujours croissant d'expériences personnalisées ont rendu le marketing numérique plus complexe.

Si vous cherchez à embaucher un responsable du marketing numérique mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, nous avons ce qu'il vous faut.

Utilisez ce guide pour apprendre à embaucher un responsable du marketing numérique, suffisamment compétent pour apporter une réelle valeur ajoutée (et un retour sur investissement) à vos efforts de marketing.

C'est parti !

**Pourquoi embaucher un responsable du marketing numérique ?

L'embauche d'un responsable du marketing numérique est essentielle à la réussite marketing de votre organisation. Voici pourquoi :

**Ils apportent des idées créatives aux campagnes de marketing et vous aident à augmenter votre portée sociale, tout en gardant à l'esprit les intérêts de vos clients et de l'organisation

Compétences techniques : En tant que fondateur ou chef d'équipe, vous pouvez initialement gérer les aspects généraux du marketing. Cependant, au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous avez besoin de personnes possédant des compétences spécifiques. En raison de leurformation spécialisée en marketingles responsables du marketing numérique maîtrisent un large éventail de compétences techniques en matière de marketing (optimisation des moteurs de recherche, marketing des moteurs de recherche, PPC, engagement dans les médias sociaux, marketing par courrier électronique et marketing de contenu)

: En tant que fondateur ou chef d'équipe, vous pouvez initialement gérer les aspects généraux du marketing. Cependant, au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous avez besoin de personnes possédant des compétences spécifiques. En raison de leurformation spécialisée en marketingles responsables du marketing numérique maîtrisent un large éventail de compétences techniques en matière de marketing (optimisation des moteurs de recherche, marketing des moteurs de recherche, PPC, engagement dans les médias sociaux, marketing par courrier électronique et marketing de contenu) Les meilleures pratiques de marketing : Ils sont au fait des dernières tendances en matière de marketing et vous aideront à maintenir vos stratégies de marketing à l'avant-garde et en phase avec vos indicateurs clés de performance (KPI)

: Ils sont au fait des dernières tendances en matière de marketing et vous aideront à maintenir vos stratégies de marketing à l'avant-garde et en phase avec vos indicateurs clés de performance (KPI) Polyvalence : Ils apportent d'autres compétences, telles que la planification marketing, l'achat de médias, le storytelling, l'optimisation des conversions, l'analyse et les mesures, etc

: Ils apportent d'autres compétences, telles que la planification marketing, l'achat de médias, le storytelling, l'optimisation des conversions, l'analyse et les mesures, etc **Engagement des clients : les spécialistes du marketing numérique sont capables d'engager les clients par le biais de canaux de marketing numérique nouveaux et existants

Compétences et qualifications communes à rechercher chez un responsable du marketing numérique

Les compétences et les qualifications les plus adaptées au rôle du responsable du marketing numérique de votre entreprise dépendent des objectifs que vous souhaitez lui voir atteindre. Toutefois, voici quelques compétences standard à rechercher lors de l'embauche d'un responsable du marketing numérique, qu'il soit freelance ou à temps plein.

N'oubliez pas que la plupart des spécialistes du marketing sont compétents dans certains de ces domaines, suffisamment bons pour se débrouiller dans d'autres, mais pas très expérimentés dans certains d'entre eux. Une fois encore, votre objectif marketing vous aidera à hiérarchiser les compétences que votre responsable du marketing numérique doit impérativement posséder :

Stratégie marketing : Mener une analyse de la concurrence, étudier les défis du marché et s'engager dans une planification stratégique pour développer une stratégie de marketing contextuellefeuille de route marketing et, par extension, une stratégie de marketing fondée sur des données

: Mener une analyse de la concurrence, étudier les défis du marché et s'engager dans une planification stratégique pour développer une stratégie de marketing contextuellefeuille de route marketing et, par extension, une stratégie de marketing fondée sur des données L'analyse et le reporting : Tirer parti de la bonne stratégie de marketing axée sur les donnéesoutils de marketing numérique pour contrôler les performances, recueillir des informations précieuses et orienter les stratégies

: Tirer parti de la bonne stratégie de marketing axée sur les donnéesoutils de marketing numérique pour contrôler les performances, recueillir des informations précieuses et orienter les stratégies Recherche et ciblage des clients : Être capable de comprendre en profondeur votre public cible et vos clients existants et d'élaborer la stratégie la plus efficace pour les acquérir, les engager et les fidéliser

: Être capable de comprendre en profondeur votre public cible et vos clients existants et d'élaborer la stratégie la plus efficace pour les acquérir, les engager et les fidéliser Marketing de contenu : faire preuve de flair pour rédiger des textes courts et longs qui trouvent un écho auprès du public cible, créer et gérer le contenu en tant qu'actif, et faire le lien entre le contenu et les clients

: faire preuve de flair pour rédiger des textes courts et longs qui trouvent un écho auprès du public cible, créer et gérer le contenu en tant qu'actif, et faire le lien entre le contenu et les clients SEO : Connaître toutes les tactiques et stratégies de référencement actuelles pour améliorer le classement de votre contenu et aider votre public cible à vous trouver plus facilement en ligne

: Connaître toutes les tactiques et stratégies de référencement actuelles pour améliorer le classement de votre contenu et aider votre public cible à vous trouver plus facilement en ligne Les publicités payantes : Avoir une compréhension approfondie du marketing payant, notamment des publicités sur Google et les médias sociaux

: Avoir une compréhension approfondie du marketing payant, notamment des publicités sur Google et les médias sociaux Stratégie numérique : Savoir comment développer une stratégie de marketing numérique complète pour stimuler la présence en ligne de la marque, y compris le marketing entrant et le marketing par courriel, le marketing social organique, la publicité, etc

: Savoir comment développer une stratégie de marketing numérique complète pour stimuler la présence en ligne de la marque, y compris le marketing entrant et le marketing par courriel, le marketing social organique, la publicité, etc Développement web : Posséder une compréhension de base du développement de sites web avec la capacité d'apporter des améliorations au site web en fonction des besoins

: Posséder une compréhension de base du développement de sites web avec la capacité d'apporter des améliorations au site web en fonction des besoins Conception graphique : Avoir un œil pour le design et l'esthétique et guider l'équipe sur ce qui a de l'allure est un bonus

Nous avons énuméré les compétences techniques et fonctionnelles les plus courantes pour les spécialistes du marketing numérique, mais qu'en est-il des compétences non techniques ? Un responsable du marketing numérique doit posséder les compétences suivantes :

Une approche agile et curieuse : Les spécialistes du marketing doivent suivre l'évolution des tendances du marché, les nouveaux comportements des clients et les dizaines de types d'outils de marketing numérique qui composent la pile marketing. Être suffisamment agile pour évoluer rapidement et avoir la curiosité de poser des questions leur sera d'une grande utilité

: Les spécialistes du marketing doivent suivre l'évolution des tendances du marché, les nouveaux comportements des clients et les dizaines de types d'outils de marketing numérique qui composent la pile marketing. Être suffisamment agile pour évoluer rapidement et avoir la curiosité de poser des questions leur sera d'une grande utilité **Les technologies de marketing numérique évoluent rapidement, surtout depuis l'arrivée de l'IA. Un spécialiste du marketing doit être désireux d'apprendre et de se perfectionner par tous les moyens possibles. Il peut s'agir de lire des livres, d'écouter des podcasts, de s'inscrire à des ateliers ou à des cours en ligne, etc.

Travail collaboratif: Le marketing est un sport d'équipe. Votre responsable du marketing numérique devra travailler en étroite collaboration avec de nombreuses équipes et parties prenantes, et être capable de bien le faire est une compétence essentielle pour tout spécialiste du marketing

Le marketing est un sport d'équipe. Votre responsable du marketing numérique devra travailler en étroite collaboration avec de nombreuses équipes et parties prenantes, et être capable de bien le faire est une compétence essentielle pour tout spécialiste du marketing Communication: Le marketing consiste à communiquer avec les clients existants, les clients cibles, les parties prenantes internes et externes et les autres membres de l'équipe marketing. Un responsable marketing doit posséder d'excellentes compétences en matière de communication écrite et orale. Nous irions même jusqu'à dire qu'il s'agit d'une qualité non négociable pour ce poste

Le marketing consiste à communiquer avec les clients existants, les clients cibles, les parties prenantes internes et externes et les autres membres de l'équipe marketing. Un responsable marketing doit posséder d'excellentes compétences en matière de communication écrite et orale. Nous irions même jusqu'à dire qu'il s'agit d'une qualité non négociable pour ce poste Multi-tâches : Les responsables marketing auront toujours beaucoup à faire, des campagnes d'e-mailing aux lancements de produits et du marketing d'influence à la création de contenu. La polyvalence est le superpouvoir qui leur permet de gérer tout cela sans perdre leur concentration

Les bases étant posées, il est temps d'aborder la question de l'embauche d'un responsable du marketing numérique.

Voici quelques conseils approuvés par les experts à inclure dans votre stratégie de recrutement :

Étape 1 : Gardez vos objectifs commerciaux à l'esprit

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les compétences des spécialistes du marketing varient selon les domaines, et vous devez choisir celles qui correspondent le mieux à vos besoins actuels en matière de marketing. Par exemple, si vous souhaitez augmenter le trafic de votre site web et la génération de leads entrants, concentrez-vous sur l'embauche d'une personne forte en marketing de contenu et en référencement. Si vous avez du mal à obtenir des conversions, vous pourriez avoir besoin de quelqu'un qui travaille avec vous à l'amélioration des taux de conversion des courriels et de l'optimisation du taux de conversion (CRO) du site web.

Étape 2 : Rédiger une description de poste détaillée pour le poste à pourvoir

Rédigez votre description de poste avec soin et incluez les éléments suivants :

Résumé détaillé du rôle

Liste complète des tâches et des responsabilités

Les certifications requises (et préférées) ainsi que les compétences

En outre, puisque nous vivons à l'ère des algorithmes, incluez des mots clés pertinents (pensez à : marketing, marketing numérique, médias sociaux, responsable marketing, communications, conception graphique, marketing des médias sociaux, etc.) et optimisez la description du poste pour les moteurs de recherche.

En préparant le texte, n'oubliez pas d'ajouter quelque chose à propos de.. :

Votre entreprise et votre produit ou service : Le contexte, l'histoire de la croissance, le "pourquoi"

Des informations sur les avantages sociaux habituels et, le cas échéant, une fourchette de salaire

Tout ce que le candidat doit savoir avant de passer un entretien avec vous, par exemple s'il s'agit d'un poste à distance ou hybride, d'un poste de collaborateur individuel ou d'un poste de chef d'équipe, etc.

Étape 3 : Utiliser les bonnes plateformes et les bons canaux pour embaucher

La constitution d'une équipe A ne se fait pas du jour au lendemain. Utilisez une combinaison de canaux et de plateformes pour recruter correctement. Voici quelques conseils :

Examinez les compétences existantes au sein de l'entreprise qui peuvent posséder les compétences entrepreneuriales et de leadership requises ou qui peuvent être améliorées pour s'adapter au rôle de spécialiste du marketing numérique

au sein de l'entreprise qui peuvent posséder les compétences entrepreneuriales et de leadership requises ou qui peuvent être améliorées pour s'adapter au rôle de spécialiste du marketing numérique Faites la promotion de l'offre d'emploi sur les plateformes de médias sociaux de votre marque pour attirer les talents à fort potentiel

de votre marque pour attirer les talents à fort potentiel Utilisez des annonces ciblées et des job boards spécialisés, et exploitez les groupes LinkedIn et les communautés Slack liés au marketing ou à votre secteur d'activité

spécialisés, et exploitez les groupes LinkedIn et les communautés Slack liés au marketing ou à votre secteur d'activité Lancez un programme de recommandation au sein de l'organisation et offrez des récompenses ou des incitations aux employés existants qui recommandent des candidats pour le poste. Les recommandations du personnel sont souvent une bonne source de candidats qualifiés

au sein de l'organisation et offrez des récompenses ou des incitations aux employés existants qui recommandent des candidats pour le poste. Les recommandations du personnel sont souvent une bonne source de candidats qualifiés Parcourez les sites de carrière en ligne à la recherche de candidats possédant une expérience et des compétences étendues

Publier la description du poste sur LinkedIn, Indeed, Glassdoor et tout autre site web spécifique à l'industrie que vous connaissez

Étape 4 : Investir dans un logiciel RH

la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp simplifie l'embauche, l'intégration et le développement des employés

Même si vous n'avez pas d'équipe RH dédiée ou de recruteur pour développer votre équipe, vous pouvez utiliser une plateforme de gestion des ressources humaines ClickUp logiciel RH tout-en-un comme ClickUp pour vous aider à gérer efficacement le processus d'embauche.

Voici un rapide tour d'horizon des fonctionnalités utiles de ClickUp :

Recrutement alimenté par l'IA : Si vous cherchezOutils d'IA pour le recrutementne cherchez pas plus loin que ClickUp.Le cerveau de ClickUp AI Writer for Work propose des suggestions et des invites IA utiles pour les recruteurs, ce qui vous permet, à vous ou à votre équipe, de rédiger facilement une description de poste attrayante et d'engager le dialogue avec les candidats potentiels

: Si vous cherchezOutils d'IA pour le recrutementne cherchez pas plus loin que ClickUp.Le cerveau de ClickUp propose des suggestions et des invites IA utiles pour les recruteurs, ce qui vous permet, à vous ou à votre équipe, de rédiger facilement une description de poste attrayante et d'engager le dialogue avec les candidats potentiels Suivi des candidats : Une autre fonction que vous trouverez peut-être utile est la fonction de suivi des candidats de ClickUpsystème de suivi des candidats de ClickUp, qui vous aide à gérer le processus de candidature du début à la fin. Cela comprend l'organisation des candidats et des candidatures, l'envoi d'e-mails, etc. Vous pouvez également utiliser l'automatisation et les modèles dans ClickUp pour faire avancer les candidats en douceur dans le processus d'embauche

: Une autre fonction que vous trouverez peut-être utile est la fonction de suivi des candidats de ClickUpsystème de suivi des candidats de ClickUp, qui vous aide à gérer le processus de candidature du début à la fin. Cela comprend l'organisation des candidats et des candidatures, l'envoi d'e-mails, etc. Vous pouvez également utiliser l'automatisation et les modèles dans ClickUp pour faire avancer les candidats en douceur dans le processus d'embauche Onboarding : Une bonne expérience d'accueil fait partie de votre processus d'embauche, ou devrait en faire partie. L'interface de ClickUplogiciel d'intégration vous aide à offrir la meilleure expérience d'intégration en rationalisant la formation des nouveaux employés grâce à des tâches, des documents et des commentaires qui permettent d'obtenir un retour d'information et de collaborer. Vos candidats seront en mesure de s'intégrer plus rapidement et de commencer à avoir un impact plus tôt !

Étape 5 : Préparer l'entretien avec le candidat

Lors d'un entretien avec un spécialiste du marketing numérique, vous devez couvrir quatre aspects : les compétences et les qualifications, l'expérience, les compétences non techniques et l'adéquation culturelle. En fonction de la structure de votre processus d'entretien, différentes personnes peuvent couvrir ces aspects, ou vous pouvez les couvrir tous en un seul tour.

Néanmoins, voici quelques points que vous pouvez essayer de couvrir pour chacun de ces quatre aspects :

Compétences et qualifications

Posez des questions sur leur expérience en matière de les outils de marketing numérique et des compétences pertinentes (par exemple, si vous avez besoin d'un spécialiste du marketing d'acquisition, vérifiez ses connaissances sur Google Ads, Google Analytics, le référencement, Google Search Console et d'autres outils.

Essayez de comprendre leur approche de l'élaboration de stratégies, de la planification de campagnes et de la gestion de projets.

Expérience

Parlez avec eux de leurs fonctions précédentes pour savoir s'ils ont travaillé en collaboration ou de manière transversale, s'ils ont managé d'autres personnes, et quels sont les défis auxquels ils ont été confrontés et qu'ils ont surmontés.

Comprenez comment leur expérience peut correspondre à ce que vous recherchez. Toutefois, n'ayez pas une idée fixe du nombre d'années d'expérience indispensables pour le poste. Vous risquez de perdre un candidat hautement qualifié qui a moins d'expérience et qui pourrait très bien s'acquitter de cette fonction.

Compétences douces

Nous avons parlé précédemment de certaines compétences non techniques essentielles pour un responsable du marketing numérique. Utilisez une partie de votre temps d'entretien pour comprendre comment chaque candidat se situe par rapport à ces compétences souhaitées. Vous pouvez le faire en posant des questions situationnelles et en interrogeant les candidats sur leurs centres d'intérêt.

Par exemple, vous pouvez évaluer leur approche de la croissance et de l'apprentissage en leur posant des questions sur les livres qu'ils lisent, leurs autres sources d'apprentissage et en leur demandant s'ils se sont récemment perfectionnés d'une manière ou d'une autre.

Adéquation culturelle

Vous pouvez trouver un excellent candidat, mais il risque de ne pas fonctionner s'il ne correspond pas à la culture de votre entreprise. La question de la culture est souvent la plus difficile à résoudre, mais aussi l'une des plus importantes.

Réfléchissez à ce que signifie l'adéquation culturelle pour vous et votre organisation, et posez des questions comportementales pour faire ressortir les qualités pertinentes du candidat.

Pour prendre une longueur d'avance, utilisez modèles d'entretien pour mieux structurer votre processus d'entretien, éliminer les préjugés et trouver la bonne personne pour votre organisation.

Etape 6 : Pensez à votre processus d'embauche comme à votre processus de parcours client

Le parcours de votre candidat n'est pas différent de celui de votre client. Voici les étapes typiques d'un parcours du candidat de bout en bout :

Sensibilisation: L'équipe d'embauche/le recruteur fait connaître votre entreprise et le poste à pourvoir à l'aide de.. :

des descriptions de poste convaincantes des efforts de promotion de l'image de marque de l'employeur des stratégies de marketing de recrutement centrées sur la culture et les valeurs de l'entreprise

L'équipe d'embauche/le recruteur fait connaître votre entreprise et le poste à pourvoir à l'aide de.. : Considération: L'accent est mis sur la mise en place d'un processus de candidature transparent et sur la présentation de l'environnement de travail, des opportunités de croissance et des avantages sociaux de l'entreprise

L'accent est mis sur la mise en place d'un processus de candidature transparent et sur la présentation de l'environnement de travail, des opportunités de croissance et des avantages sociaux de l'entreprise Préférence: Il s'agit de différencier l'organisation en mettant en avant des arguments de vente uniques, tels que des programmes de développement de carrière, une culture de travail positive ou des projets innovants, afin d'inciter les candidats à choisir votre organisation plutôt qu'une autre

Il s'agit de différencier l'organisation en mettant en avant des arguments de vente uniques, tels que des programmes de développement de carrière, une culture de travail positive ou des projets innovants, afin d'inciter les candidats à choisir votre organisation plutôt qu'une autre Embauche: Cette étape consiste à rationaliser le processus de sélection grâce à une communication efficace, des attentes claires et une expérience positive pour le candidat

Cette étape consiste à rationaliser le processus de sélection grâce à une communication efficace, des attentes claires et une expérience positive pour le candidat **Engagement : L'intégration efficace des nouveaux employés est la voie la plus rapide vers l'engagement, car ils disposent des outils, des ressources et du soutien nécessaires pour réussir

Fidélisation : Cette étape consiste à favoriser un environnement de travail positif qui encourage l'engagement des employés par le biais d'un retour d'information et d'une reconnaissance continus

: Cette étape consiste à favoriser un environnement de travail positif qui encourage l'engagement des employés par le biais d'un retour d'information et d'une reconnaissance continus La promotion : La dernière étape consiste à permettre aux employés de devenir des ambassadeurs de la marque en établissant une relation avec eux et en les encourageant à partager leurs expériences positives sur les médias sociaux, les sites d'évaluation, etc

L'approche en 6 étapes de l'embauche d'un directeur du marketing numérique:

Décidez du rôle en fonction des objectifs de votre entreprise

Rédiger une description de poste détaillée

Diffusez le poste sur tous les canaux pertinents

Utilisez un logiciel RH pour réduire votre charge de travail

Planifiez un processus d'entretien structuré

Pensez à l'expérience du candidat potentiel en vous inspirant de votre parcours client

Quatre modèles de recrutement de Digital Marketing Manager à ne pas manquer pour vous

Maintenant que nous avons discuté de la manière d'embaucher un responsable du marketing numérique, voyons comment vous pouvez le faire sans alourdir votre charge de travail. Les responsables du recrutement peuvent réduire leur travail de moitié s'ils disposent d'un modèle approprié pour raccourcir leur liste de tâches.

Nous vous présentons quatre modèles d'embauche que vous pouvez utiliser pour accélérer votre processus d'embauche et suivre les candidats en toute transparence :

1. Un modèle pour rationaliser et visualiser votre processus d'embauche

Le modèle d'embauche des candidats de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à gérer le processus d'embauche.

Éliminez les incertitudes liées à la recherche du bon candidat pour votre équipe de marketing numérique grâce aux outils suivants Le modèle d'embauche de candidats de ClickUp. Ce modèle est excellent pour :

Évaluer les candidats à l'aide d'échelles d'évaluation personnalisables et garantir un processus d'embauche équitable

Organiser des listes de contrôle, des dates d'échéance et des rappels

Comparer les candidats à l'aide de tableaux de suivi et de tableaux interactifs

2. Un modèle pour évaluer les candidats de manière équitable et objective

Le modèle de matrice de sélection pour l'embauche de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à suivre le processus d'embauche de nouveaux employés

Le plus grand inconvénient de l'embauche est la sélection de milliers de candidats à la fois. Modèle de matrice de sélection pour l'embauche de ClickUp facilite le volume d'embauche en vous permettant de :

Classer et suivre les demandes d'emploi

Évaluer les CV et les données des candidats à l'aide de critères tels que les compétences, les qualifications, l'expérience, etc.

Prendre des décisions d'embauche rapides et objectives

3. Un modèle pour transformer votre processus de recherche de talents

Le modèle de dossier de recrutement et d'embauche de ClickUp offre une boîte à outils complète conçue pour transformer votre processus de recherche de talents.

Simplifier votre processus d'embauche est possible avec Modèle de dossier de recrutement et d'embauche de ClickUp qui offre des fonctionnalités utiles telles que

Des offres d'emploi faciles à publier

Suivi efficace des candidats

Des fiches d'entretien standardisées

Formulaires de demande d'emploi simplifiés

4. Un modèle pour planifier et organiser votre expérience de recrutement

Mettez la main sur le modèle de liste de contrôle pour l'embauche de ClickUp

On dit que vous avez gagné la moitié de la bataille si votre processus d'intégration est fluide.

Pour faciliter ce processus, appliquez Modèle de liste de contrôle d'embauche de ClickUp. Ce modèle offre une vue d'ensemble à 360 degrés des tâches d'embauche pour vous aider :

Définir - et documenter - vos attentes en matière d'embauche

Mettre en place un flux de travail rationalisé pour le recrutement de nouveaux candidats

Maîtriser chaque étape de l'embauche, de la recherche de candidats à l'intégration dans l'entreprise

Set Up New Digital Marketing Manager Hires for Success (Préparer les nouveaux recrutements de responsables du marketing numérique à la réussite)

En plus d'un discours d'encouragement et d'une séance de brise-glace efficace, votre nouvelle recrue a besoin d'outils pour se familiariser avec le fonctionnement de l'équipe.

Les Logiciel de marketing ClickUp est doté d'un grand nombre de fonctionnalités innovantes et d'une suite d'outils d'intelligence artificielle pour aider votre nouveau responsable du marketing numérique à s'intégrer.

clickUp Brain connecte vos tâches, vos documents, vos collaborateurs et les connaissances de votre entreprise avec l'IA_

Stimulez la créativité de vos nouveaux employés

Les outils d'IA et les bases de connaissances peuvent aider votre nouvel employé à prendre une longueur d'avance. Voici ClickUpBrain, un outil d'IA qui aide les spécialistes du marketing à générer des idées de campagne, des notes de contenu, des blogs, des études de cas, des courriels et bien plus encore. Votre équipe marketing peut tirer parti d'outils d'IA conçus par des experts, facilement accessibles au sein de l'entreprise ClickUp Brain :

obtenez des réponses instantanées et précises basées sur le travail contextuel au sein de ClickUp et connecté à celui-ci

AI Knowledge Manager : Vous permet de poser des questions et d'obtenir des réponses à partir de vos documents, tâches et projets dans ClickUp

: Vous permet de poser des questions et d'obtenir des réponses à partir de vos documents, tâches et projets dans ClickUp AI Project Manager : doublement un side-kick qui automatise vos projets ainsi que les progrès avec des rapports d'IA en temps réel sur vos tâches, documents et personnes

: doublement un side-kick qui automatise vos projets ainsi que les progrès avec des rapports d'IA en temps réel sur vos tâches, documents et personnes AI Writer for Work : aide votre équipe à créer du contenu et à y répondre instantanément grâce à un assistant personnel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

utilisez AI Writer for Work de ClickUp Brain pour rédiger une étude de cas à la vitesse de l'éclair

Aidez-les à créer des campagnes de marketing numérique en quelques minutes

Qu'il s'agisse d'une nouvelle embauche ou d'un employé de longue date, la gestion des campagnes de marketing multicanal peut être chaotique. Le fait de disposer de quelques modèles prêts à l'emploi permet d'éviter que de petits détails ne passent entre les mailles du filet et donne à l'équipe les moyens d'accélérer les campagnes et de créer du contenu en l'espace de quelques minutes.

Voici quelques modèles ClickUp appréciés des spécialistes du marketing :

Modèle ClickUp pour les équipes marketing

Organisez tous les membres de votre équipe marketing grâce à des flux de travail collaboratifs et au partage de documents avec le modèle ClickUp Marketing Teams Template

L'équipe Modèle d'équipe marketing ClickUp aide les spécialistes du marketing à visualiser l'ensemble de leur processus marketing en un seul endroit. Il permet d'organiser les différentes tâches de l'équipe, de suivre les délais et de définir les responsables. Il fournit également des mesures de performance et des analyses pour chaque campagne.

Modèle de plan marketing ClickUp

Atteignez le succès marketing sans transpirer grâce au modèle de plan marketing ClickUp

Utiliser le Modèle de plan marketing ClickUp pour planifier, suivre et optimiser vos campagnes de marketing en un seul endroit.

Avec ce modèle, vous pouvez facilement :

Définir des objectifs marketing réalisables

Organiser les tâches en étapes concrètes pour atteindre ces objectifs

Suivre les progrès réalisés grâce à des mesures et des analyses intégrées

,

Modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

Rassemblez, analysez et partagez des informations clés sur les performances du marketing numérique à l'aide de ce modèle de ClickUp

Modèle de rapport de marketing numérique de ClickUp vous aide à suivre et à rendre compte de toutes vos campagnes en un seul endroit. Le modèle fournit des visualisations pour mesurer la performance globale et des analyses détaillées pour vous aider à identifier les succès et les opportunités. Il fournit également des mises à jour en temps réel pour vos principaux objectifs marketing .

Permettre au nouvel embauché de concrétiser rapidement ses idées

Votre responsable du marketing numérique voudra faire ses preuves avec des idées tangibles dès le premier jour. C'est là que le logiciel de marketing de ClickUp aide l'équipe à :

Connecter leursfeuilles de route marketing directement aux tâches et les faire avancer

Consulter les documents de stratégie marketing, les brainstorms et les calendriers de campagne en temps réel, parallèlement au travail quotidien de l'équipe

Collaborer entre les différents groupes de travail marketing en utilisantDocuments ClickUp,Tableaux blancs ClickUpet les outils d'épreuvage, et s'assurer que l'équipe avance d'un même pas à chaque étape

Consultez les calendriers et visualisez la progression des objectifs à l'aide d'un outil visuelTableau de bord ClickUp qui contextualise les tâches liées à votre feuille de route et à vos plans de mise sur le marché

Il est plus facile que jamais d'embaucher le bon spécialiste du marketing numérique

L'automatisation de votre pipeline de recrutement vous permet d'attirer les meilleurs talents, d'organiser les candidats, les candidatures et les contacts, de gagner du temps grâce à des modèles et d'améliorer la qualité de vos embauches. ClickUp est un outil de RH qui fait progresser les candidats dans votre pipeline de recrutement, qui intègre sans effort les nouveaux employés et qui sensibilise vos nouveaux responsables du marketing numérique aux objectifs de marketing de l'entreprise dès le premier jour. Inscrivez-vous dès aujourd'hui gratuitement !