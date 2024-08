Comment calculer le délai d'exécution pour optimiser vos flux de travail ?

"Combien de temps cela prendra-t-il ?" et "combien cela coûtera-t-il ?" sont les deux questions que tout acheteur se pose, qu'il s'agisse d'un costume sur mesure ou de la mise en œuvre d'un logiciel.

Dans cet article de blog, explorons ce qu'il faut faire pour répondre à la première question, à l'aide d'un concept appelé délai de production.

Qu'est-ce que le délai de production ?

Le délai de production désigne le temps total nécessaire pour achever un processus, de son lancement à son achèvement. Il s'agit du temps de latence entre le moment où un client passe une commande et celui où il reçoit son produit ou son service.

Le concept de délai de production remonte au début de l'ère industrielle et a pris de l'importance avec l'essor de la fabrication et des pratiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Dans le secteur de la production, il s'agit du temps nécessaire à l'unité de production pour fabriquer un produit. Ce délai peut s'étendre sur plusieurs semaines.

Depuis l'industrie manufacturière, il s'agit désormais d'un indicateur très répandu dans divers secteurs d'activité. Lorsque vous allez au restaurant et que vous commandez un dîner, on vous dira peut-être : "Veuillez nous accorder 20 minutes pour préparer votre repas" Ces 20 minutes constituent le délai de production.

Dans le développement agile de logiciels, les gestionnaires de projet utilisent le délai de production pour la planification des sprints, la programmation du déploiement, l'allocation des ressources, la gestion des attentes des parties prenantes, et bien plus encore.

Différents types de délais de production

En fonction de vos objectifs, vous pouvez mesurer les délais pour l'ensemble du processus ou seulement pour certaines parties. Voici quelques-uns des différents types de délais de production.

Délai de production

Le délai total nécessaire à la fabrication d'un produit, depuis le début du processus de production physique jusqu'à son achèvement, est appelé délai de production.

Prenons l'exemple d'une entreprise de fabrication de meubles qui produit des tableaux personnalisés. S'il faut :

2 jours pour recevoir les matériaux

3 jours pour la découpe et l'assemblage

1 jour pour le ponçage

2 jours pour le vernissage et la finition

1 jour pour l'inspection

Le délai de production total est de neuf jours. S'il y a des écarts ou des temps d'attente dus à l'indisponibilité de membres de la chaîne de montage ou de l'équipe, il faut également en tenir compte.

Délai de production des matériaux

Le délai entre la commande des matériaux et leur réception, prêts à être utilisés dans la production, est appelé délai d'approvisionnement.

Il comprend le temps nécessaire au fournisseur pour traiter la commande, préparer/fabriquer la matière première, l'emballer et l'expédier à votre chaîne de montage.

Le délai de livraison des matières premières est souvent la première partie du délai de production. Qu'il s'agisse de l'achat d'aluminium par un constructeur automobile ou de l'achat de sucre par un boulanger, le délai d'approvisionnement définit le moment où vous pouvez commencer le travail.

Délai de production

Le délai total nécessaire à la fabrication d'un produit, depuis le début de la production jusqu'à l'Achevé du produit final, est appelé délai de fabrication. Il englobe toutes les étapes du processus de fabrication, y compris l'installation,

l'exécution du projet

et l'assemblage.

Alors que le délai de production inclut le temps de réception des matériaux, d'inspection, etc., le délai de fabrication est uniquement le temps nécessaire à la création du produit.

Selon l'exemple précédent, le délai de fabrication serait de six jours, sans compter les deux jours de réception des matériaux et le jour de l'inspection.

Délai de production

La durée qui s'écoule entre la demande d'achat de biens ou de services et leur livraison est appelée délai d'approvisionnement.

Il englobe le traitement de la demande, la création de la commande, la sélection du fournisseur, la fabrication et la livraison. Le délai de production commence avant le délai matériel mais l'inclut également.

Le délai de production aide les équipes de projet à évaluer le temps de latence résultant des processus qui ne relèvent pas de leur compétence immédiate.

Délai de production personnalisé

La durée qui s'écoule entre le moment où un client passe une commande et celui où il reçoit le produit ou le service s'appelle le délai client.

Dans un restaurant rapide comme McDonald's, le délai de production est minimisé par le prétraitement des éléments bien avant que la commande ne soit passée - ce qui est possible grâce à la standardisation des services. Cela s'applique également aux outils SaaS. Un client peut avoir instantanément accès à un logiciel parce que le produit est déjà créé et prêt à être expédié.

En revanche, si vous faites concevoir un logo personnalisé pour votre marque, les délais clients incluront l'ensemble du processus de production.

Délai de production

On appelle délai d'expédition le temps qui s'écoule entre le moment où un produit est prêt à être expédié à l'usine et celui où il est livré à sa destination finale. Cette période comprend la préparation du produit pour l'expédition, la manutention, le transit et la livraison au client ou au site du projet.

Dans la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement, le délai d'expédition est un indicateur important. Par exemple, si votre smartphone est assemblé en Chine ou en Inde, votre capacité à le vendre aux États-Unis dépend du temps nécessaire à votre fournisseur pour vous l'expédier. Vos forfaits de mise sur le marché doivent donc tenir compte des délais d'expédition.

Délai de production cumulé

La somme totale des délais des différents processus est appelée délai cumulé ou délai de la chaîne d'approvisionnement. Il comprend les délais de tous ses composants et processus, depuis la commande initiale de matières premières jusqu'à la livraison du produit fini au client final.

Avec autant de types de délais applicables à diverses situations et environnements, le calcul du délai d'approvisionnement peut s'avérer un véritable défi. Nous avons donc apporté notre aide. Voici la formule du délai de production et un processus de calcul étape par étape.

La façon la plus simple de calculer le délai de production consiste à examiner les données passées et à calculer le temps écoulé entre la date de début et la date de fin.

Par exemple, si le processus commence le 01/01/2024 et se termine le 01/31/2024, le délai de production est de 31 jours. Sur un outil de gestion de projet comme ClickUp, vous pouvez calculer automatiquement les délais moyens sur la base des données historiques.

Suivez votre temps, définissez des paramètres d'estimation, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe quel endroit de ClickUp

Choisissez donc tous les composants applicables à votre entreprise.

2. Mesurer les délais de production individuels

Sur la base des composants qui s'appliquent à votre entreprise, calculez les délais individuels.

Formule de calcul du délai d'approvisionnement : Date de réception de la commande - date de la demande de l'équipe de projet.

Si vous utilisez la formule

Formulaires ClickUp

pour collecter les demandes d'achat, il vous sera beaucoup plus facile de saisir la date de réception et d'afficher le délai de production sur le tableau de bord.

Champs de formule ClickUp pour exécuter des calculs avancés en toute simplicité

À faire, voici quelques points à ne pas oublier.

Tenez compte du temps tampon : Si vous utilisez les délais de production comme référence pour déterminer la date de livraison promise au client, ajoutez une période tampon pour couvrir les retards imprévus ou la variabilité du processus.

Par instance, un petit retard dans une étape peut avoir un impact cumulatif sur les étapes suivantes. Utilisez le

Diagramme de Gantt ClickUp

pour visualiser les dépendances et l'impact global sur l'échéancier.

diagramme de Gantt de ClickUp pour la planification de projet basée sur le délai_

Décomposer le délai de production jusqu'à un niveau de détail granulaire : La plupart des entreprises calculent les délais pour améliorer leur efficacité. Si c'est le cas, vous devez conserver tous les détails granulaires. Par exemple, vous devez savoir si le dédouanement représente la plus grande partie de vos délais d'expédition.

Exemples de délais de production

Le délai de production est simplement le temps qui s'écoule entre le début et la fin d'un processus. Il existe des centaines d'exemples de délais de production dans tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, tous les projets et toutes les équipes.

Le délai de production dans l'industrie manufacturière

Supposons que vous fabriquiez des t-shirts en coton vendus dans des magasins de détail. Votre délai de production correspond à la somme de :

Le délai d'approvisionnement en coton (15 jours)

Temps d'approvisionnement en autres matériaux tels que les fils, les boutons, les matériaux d'emballage, etc. (3 jours)

Temps de production/traitement pour la mesure, la coupe, la couture, le repassage, le pliage et l'ajout d'étiquettes (1 jour)

Temps d'inspection (1 jour)

Temps d'emballage (3 jours)

Délai d'expédition au détaillant (12 jours)

Délai de production total = 35 jours

Délai de production dans la gestion de projet de logiciel

Les projets de développement de logiciels peuvent être légèrement différents. Les phases de forfait et d'architecture peuvent être beaucoup plus longues, mais le reste peut se dérouler en sprints courts, qui se développent de manière incrémentale.

Par conséquent, les délais de production sont généralement calculés à partir du moment où une histoire d'utilisateur est prête jusqu'au moment où la fonctionnalité est déployée.

Avantages de la réduction des délais de production

Le délai de production vous indique combien de temps il vous faut pour faire le travail. Par extension, vous pouvez savoir combien vous pouvez produire à un moment donné. Par exemple, si une personne peut développer une fonctionnalité en une semaine (c'est-à-dire votre délai de production), vous pouvez forfaiter l'allocation de vos ressources et votre capacité en fonction du nombre de fonctionnalités que vous devez développer chaque semaine.

Avec un délai de production réduit, c'est-à-dire si une personne peut développer deux fonctionnalités par semaine, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires, votre efficacité, la satisfaction de vos clients, votre avantage concurrentiel et bien plus encore !

Satisfaction des clients : Lorsque vous pouvez livrer un produit plus rapidement à un client, celui-ci est susceptible d'être plus satisfait. C'est pourquoi la réduction du délai de production - c'est-à-dire,

le respect des délais

-est une mesure essentielle pour les acteurs du commerce électronique tels qu'Amazon, qui investissent massivement dans l'entreposage, la logistique et l'automatisation pour l'exécution des commandes.

Efficacité : Un délai de production plus court signifie que vous pouvez faire plus dans la même durée, ce qui améliore l'efficacité des processus. Une plus grande efficacité permet également d'accélérer la production et de réduire les coûts de stockage et de détention.

Agilité : La réduction du délai d'exécution d'un projet augmente la capacité d'une entreprise à réagir rapidement aux changements du marché ou à répondre à la demande des clients. Au cours de la conférence COVID-19, les organisations qui pouvaient travailler à distance et créer des expériences numériques rapidement - dans des délais plus courts - ont acquis un immense avantage concurrentiel.

Gestion des stocks : Des délais de production plus courts entraînent une réduction des niveaux de stock - l'avantage fondamental que les acteurs japonais de l'automobile ont vu pour la première fois avec la production allégée. Cela a permis de libérer de l'espace dans les entrepôts, de réduire l'obsolescence des stocks et de diminuer le capital en stock, améliorant ainsi la santé financière globale de l'entreprise.

Les avantages de la réduction des délais de production sont visibles tout au long du processus. Mais comment y parvenir ? Voici quelques conseils.

Stratégies de réduction des délais de production

Pour optimiser quoi que ce soit, il faut connaître l'état actuel. Commencez donc par là.

Utiliser

applications de gestion du temps

pour calculer avec précision les délais à travers tous les processus et toutes les étapes. Identifiez ensuite les possibilités d'optimisation. Une fois que vous avez les données de base à portée de main, la question suivante se pose :

Comment gagner du temps ?

?

Automatisation

Automatisez les processus qui ne nécessitent pas d'interaction ou d'intervention humaine. Il peut s'agir simplement de paramétrer des flux de travail de type "si c'est le cas" dans votre logiciel de gestion de projet. Par exemple, si une tâche est en retard, des personnes sont automatiquement informées dans la matrice d'escalade. Ou encore, si le concepteur a achevé une tâche, il l'attribue automatiquement au développeur.

Automatisations ClickUp

propose plus de 100 modèles pour rationaliser les flux de travail, les tâches de routine, les transferts de projets, etc.

les Automatisations de ClickUp pour gagner du temps et se concentrer sur ce qui compte_

Mieux planifier

Programmer les ressources

pour éliminer les temps d'attente inutiles. Utilisez la vue Charge de travail ClickUp pour savoir qui fait quoi et répartir le travail. Encouragez les membres de l'équipe à consulter leurs propres rapports de productivité afin de réaliser leur

objectifs de gestion du temps

!

la vue Charge de travail de ClickUp pour réaffecter les ressources_

Si vous ne savez pas par où commencer, la page d'accueil de ClickUp vous aidera à vous familiariser avec le processus de réaffectation des ressources

modèles de gestion du temps

sont là pour vous aider. Choisissez parmi les dix modèles proposés et personnalisez-les en fonction de vos besoins !

Prévoir avec précision

Réduisez le délai de gestion des stocks grâce à des techniques telles que le stock de sécurité, les points de commande et la quantité de commande économique (QCE) afin d'optimiser les niveaux de stock. Utilisez des

logiciel de gestion des stocks

pour faire le point !

Partager les connaissances

Prévenez les lacunes en matière de connaissances grâce à une documentation détaillée et au partage des connaissances.

Documents ClickUp

est conçu pour vous aider à écrire et à partager n'importe quoi au sein de l'organisation. De plus, il est possible d'écrire et de partager n'importe quoi au sein de l'organisation

ClickUp AI

peut relire, résumer et rendre l'information plus accessible.

_ClickUp IA, le premier réseau neuronal au monde connectant les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec l'IA

Réduisez le délai de production et optimisez votre flux de travail avec ClickUp

Répondre précisément et instantanément à la question - Combien de temps cela va-t-il prendre ? - est une tâche importante du chef de projet.

Elle est utile tout au long du cycle de vie de la gestion de projet dans la planification, le calendrier, l'allocation des ressources, l'élaboration de plans d'urgence, la reprise après sinistre, la gestion des parties prenantes, la stratégie de mise sur le marché, etc.

Le calcul précis du délai de production est un moyen simple mais puissant de prédire l'avenir. Dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, la réduction des délais peut être le principal facteur de différenciation de votre entreprise.

En investissant davantage dans la réduction des délais, vous renforcez également l'efficacité et la productivité de vos systèmes. Par instance, même l'automatisation la plus simple réduit les délais non seulement pour ce processus, mais aussi pour l'ensemble du flux de travail de l'organisation.

L'optimisation des délais a des effets cumulés, c'est pourquoi ClickUp est conçu pour vous permettre de voir, de mesurer et de minimiser les délais.

Le système tout-en-un de ClickUp

logiciel de gestion de projet gratuit

vous permet de suivre le temps consacré aux tâches, de surveiller les délais de production, de mesurer les performances, d'optimiser les indicateurs et d'automatiser les processus, le tout en un seul endroit.

Des agences de création à la gestion immobilière, des organisations de tous horizons livrent des produits et des services rapidement grâce à ClickUp. Voyez par vous-même.

Foire aux questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que la formule du délai de production ?

Délai de production = Temps d'achevé - temps de départ

Bien qu'il s'agisse de la formule la plus simple pour calculer le délai de production, elle n'explique pas pourquoi le délai de production est le nombre qu'il est. Ainsi, il arrive que les organisations travaillent en amont. Dans ce cas, le calcul du délai de production se fait de la manière suivante.

Délai de production = Délai d'approvisionnement + délai de production + délai de livraison

2. Qu'est-ce que le délai de production par rapport à la durée du cycle ?

Bien qu'ils soient quelque peu similaires, ces deux indicateurs répondent à des objectifs et à des besoins différents. Voici un aperçu de ce qu'est un délai d'exécution par rapport à une durée de cycle

la durée du cycle par rapport au délai de production

.

Différence entre le délai de production et la durée du cycle

3. Quel est le délai de production ?

Le délai de production fait référence au temps total qui s'écoule entre le moment où un client passe une commande et celui où elle est livrée à sa porte.