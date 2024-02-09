Voici à quoi ressemble une journée dans la vie d'un PDG

À quoi ressemble une journée dans la vie d'un $$$a ? La réponse à cette question dépend de différents facteurs tels que la taille de l'organisation et le secteur d'activité.

Malgré ces différences, tous les PDG ont des points communs. En tant que directeur général, ils occupent la position la plus élevée au sein d'une organisation. Ils partagent également quelques responsabilités communes : stimuler la croissance et l'expansion, gérer l'ensemble des opérations et, dans le cas des entreprises à but lucratif, améliorer la rentabilité.

Au quotidien, cela signifie que le travail est en grande partie stratégique. Les PDG passent leur temps à participer à des réunions avec les parties prenantes, la direction et d'autres membres de l'équipe dirigeante afin de superviser les opérations. Ils créent également la vision et les stratégies que l'organisation suivra afin de poursuivre sa croissance.

Les déplacements font aussi souvent partie du travail. Les PDG doivent s'attendre à assister à des conférences, à rencontrer de nouveaux clients, etc.

Il s'agit là d'une version simplifiée de ce qui se passe au cours d'une journée type d'un PDG. Plongeons dans une exploration plus approfondie de ce rôle et de la manière dont il travaille avec l'ensemble de l'équipe dirigeante.

Comprendre le rôle d'un directeur général

Quelles sont donc les tâches qui incombent au chef d'entreprise au cours d'une journée normale ? Décortiquons quelques-unes des tâches et des défis les plus courants que vous rencontrerez, ainsi qu'un aperçu de la manière dont les PDG qui réussissent gèrent leur temps et l'ensemble de l'entreprise. ✨

Tâches et attentes d'un PDG

Bien qu'il puisse y avoir quelques différences d'une organisation ou d'un secteur à l'autre, il y a quelques devoirs et attentes que la plupart des PDG doivent respecter. Jetons un coup d'œil.

Superviser et unifier l'orientation stratégique de l'organisation

Alors que les cadres inférieurs s'occupent souvent des détails des activités opérationnelles, les PDG les plus réussis utilisent leur vision descendante de l'organisation dans son ensemble pour s'assurer que tout le monde s'aligne sur l'orientation stratégique. ➡️

Créer et mettre en œuvre des forfaits à long terme

Le travail du PDG comporte souvent une part d'esprit d'entreprise. Il doit être capable de travailler avec les autres membres de la suite C pour créer une vision pour l'organisation et rechercher de nouvelles entreprises.

Suivre les performances financières de l'organisation

Il est simple d'ajouter des valeurs monétaires aux tâches pour garder le cap sur les budgets des projets

Alors que les départements et les projets individuels auront leur propre budget et leur propre équipe de gestion, le PDG est responsable de la performance financière globale de l'organisation. Cela signifie qu'il faut surveiller et suivre la santé financière de l'entreprise pour que tout se passe bien.

Gérer les relations publiques et les obligations envers les médias

Les PDG les plus réussis sont souvent considérés comme le visage de l'entreprise et de sa stratégie. En tant que tel, cela signifie qu'ils peuvent être amenés à parler aux membres des médias, à participer à des interviews, à s'adresser au public, à prendre la parole lors de conférences et à participer à d'autres évènements de relations publiques.

Créer et maintenir la culture organisationnelle

Le travail du PDG englobe non seulement la gestion mais aussi le leadership. Son style de leadership influence directement la culture de l'entreprise et l'environnement de travail des employés. Le fait de donner un exemple positif en tant que dirigeant vous aidera à améliorer la culture organisationnelle, la dynamique de l'équipe et la productivité globale.

Maintien de l'obligation de rendre compte au conseil d'administration

Le PDG et le conseil d'administration supervisent tous deux les performances de l'organisation. Toutefois, c'est au PDG qu'il incombe de rendre compte au conseil d'administration et de recevoir un retour d'information sur l'orientation de l'organisation.

Défis rencontrés par les PDG

La journée type d'un PDG s'accompagne non seulement de responsabilités, mais aussi de défis. Les PDG qui réussissent apprennent et déploient rapidement des stratégies pour surmonter certains de ces défis.

À quoi pouvez-vous donc vous attendre ? Voici quelques-uns des principaux défis . 👀

Équilibrer la vie personnelle et le bien-être avec le travail

Le rôle de chef d'entreprise peut être trépidant. Il est essentiel d'établir des paramètres distincts entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle afin que le travail n'empiète pas sur le temps que vous avez alloué à votre famille, à vos amis et à votre bien-être.

Ressources organisationnelles limitées

Voir la charge de travail des équipes en un coup d'œil pour mieux déléguer ou réaffecter les tâches et comprendre rapidement qui est en sous ou en surcapacité

Ni les startups ni les entreprises Fortune 500 ne disposent de ressources illimitées. Quelle que soit l'ampleur de votre vision de l'organisation, vous devrez déterminer comment la réaliser avec les ressources et la main-d'œuvre disponibles.

Mauvaise communication

Rassemblez les communications de l'équipe dans un seul espace avec ClickUp Chat et partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez sans effort

Dans certaines organisations, les lignes de communication sont obscures. Il appartient au chef d'entreprise d'instaurer une culture de la transparence et de la communication ouverte entre les équipes et la direction.

Résistance au changement

Le changement fait naturellement partie de l'entreprise, mais des facteurs tels que la sécurité de l'emploi ou l'incertitude quant aux nouvelles tâches ou conditions de travail peuvent conduire les employés à hésiter à accepter le changement. En tant que PDG, vous devrez identifier la cause profonde de la résistance, puis vous y attaquer de front pour apaiser les craintes et les incertitudes.

Mauvaises performances du personnel

Lorsque les membres d'une équipe ou d'un service ne sont pas à la hauteur, il est facile de supposer que le problème vient d'une mauvaise éthique de travail. Cependant, les chefs d'entreprise doivent être capables d'aborder ce problème avec un esprit ouvert. Lorsque les membres d'une équipe ne sont pas entièrement validés par leurs projets, les raisons sous-jacentes peuvent être liées à une charge de travail trop importante ou à des problèmes culturels - et les chefs d'entreprise doivent être en mesure d'identifier ces problèmes et de les corriger.

La tentation de la microgestion

Naturellement, les chefs d'entreprise sont très attachés à leur organisation, ce qui peut les amener à s'inquiéter de l'évolution des performances ou de la progression des projets. Pour certains dirigeants, il devient tentant de faire de la microgestion dans un effort pour que tout soit sur la bonne voie. Bien qu'il puisse y avoir de bonnes intentions derrière cela, la microgestion entraîne la démotivation des travailleurs des niveaux élevés de stress pour toutes les personnes concernées et une baisse de la productivité.

Enregistrement précis du temps passé sur les tâches et les projets dans ClickUp

Une chose que l'on ne vous apprend peut-être pas à l'école de commerce, c'est comment gérer efficacement un emploi du temps surchargé. En tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas improviser. Pour faire face à tout, vous devrez vous appuyer sur quelques stratégies de gestion du temps qui ont fait leurs preuves :

Utilisez des outils de suivi du temps, de productivité ou de gestion du tempsdes logiciels de gestion de projet pour créer des calendriers et des programmes détaillés 📆

Bloquez votre emploi du temps afin de créer des tranches de temps ciblées pour les projets, les réunions et la communication

Séparer les tâches en tâches à fort impact et en tâches de faible valeur - puis déléguer les tâches de faible valeur à d'autres personnes

Apprenez à dire non aux nouvelles tâches ou activités qui surgissent mais qui ne figurent pas déjà dans votre agenda

Une journée typique pour un chef d'entreprise

À quoi fait la journée d'un PDG ? Nous allons vous montrer quelques routines matinales de PDG qui ont réussi, ainsi qu'un aperçu de la façon dont la plupart structurent leur routine quotidienne au travail et à l'Accueil. 👀

Routines matinales de chefs d'entreprise à succès : Exemples d'études de cas

Comment les chefs d'entreprise qui réussissent parviennent-ils à tout faire ? Pour la plupart des PDG, cela commence par une routine matinale axée sur la santé et le bien-être, afin de poser des bases solides pour la journée. Examinons quelques exemples.

Anna Wintour, éditrice en chef de Vogue

Vous remarquerez un point commun entre les leaders qui réussissent ? La plupart d'entre eux essaient d'intégrer une séance d'entraînement matinale. Anna Wintour n'est pas différente. Sa journée commence à 5h45 du matin. Après s'être levée, elle joue une heure au tennis. Ensuite, sa coiffeuse met la dernière main à ses cheveux et elle part au travail.

Alexi Nazem, PDG de Nomad Health

Pour Alexi Nazem pour Alexi Nazem, la journée commence à 7 heures du matin. Il lit les nouvelles en ligne, puis consulte rapidement ses e-mails. Viennent ensuite la douche, le petit-déjeuner et une marche de 20 minutes jusqu'au bureau, ce qui lui donne une dose d'activité physique tout en lui laissant le temps de réfléchir et de forfaiter la journée à venir.

Bill Gates, ancien PDG de Microsoft

Bill Gates est un autre PDG qui intègre le fitness dans sa routine matinale . Il fait chaque jour une séance d'entraînement cardio d'une heure. Ensuite, il parcourt les dernières nouvelles des grands journaux pour se tenir au courant des évènements, et il accorde une attention particulière aux sujets relatifs à la santé.

Comprendre la structure du travail : Le forfait, les réunions, la prise de décision

Bien que chacun soit un peu différent en ce qui concerne sa façon de travailler, la plupart des PDG suivent une routine similaire au quotidien. Rien de bien compliqué : il suffit de suivre le schéma simple ci-dessous pour le trajet domicile-travail, la matinée au travail et l'après-midi. 🙌

Le trajet

Pour le dirigeant moyen - non seulement le PDG, mais aussi le directeur de l'exploitation, le directeur financier et les autres membres de l'équipe de direction - la journée commence par le trajet domicile-travail. Les dirigeants qui réussissent voient dans ce temps une occasion de faire plusieurs choses à la fois.

Cela ne veut pas dire que vous devez conduire d'une main et taper de l'autre ! La sécurité d'abord, après tout.

Mais cela fait que de nombreux dirigeants utilisent ce temps pour rattraper leur retard sur les podcasts ou écouter des livres audio pertinents. Dans un emploi du temps par ailleurs chargé, ce peut être un moment important pour travailler sur le développement personnel. Les PDG en profitent aussi souvent pour écouter les nouvelles ou pour passer des appels téléphoniques mains libres afin de prendre de l'avance sur leurs communications quotidiennes.

Pour les chefs d'entreprise qui peuvent emprunter les transports en commun, les options sont plus nombreuses. Beaucoup en profitent pour lire et répondre à des e-mails ou faire des recherches en vue de projets ou de présentations à venir.

Le matin

Pour la plupart des gens, c'est le matin que la productivité est la plus élevée. C'est le moment où l'on est le plus éveillé, le plus alerte et le plus énergique, avant le creux de l'après-midi et avant que la volonté ne commence à décliner pour la journée. Les matins sont également moins propices aux distractions, car les e-mails et les problèmes qui nécessitent une attention particulière ont tendance à surgir au fil de la journée.

Paramétrage rapide de la priorité d'une tâche afin de communiquer ce qui doit être traité en premier

C'est la raison pour laquelle de nombreux dirigeants qui réussissent réservent leurs matinées au brainstorming, à la planification, à la prise de décision et au travail sur les projets plutôt qu'aux réunions et à la gestion des e-mails. Débarrassez-vous d'abord du travail le plus important - pas nécessairement le plus difficile - pendant que vous avez encore l'énergie et la concentration nécessaires pour faire ces choses efficacement. 🧠

L'après-midi

Les réunions et les communications représentent une part importante de la routine quotidienne d'un chef d'entreprise - et pour beaucoup, l'après-midi est le meilleur moment pour s'y atteler. En théorie, vous avez achevé les tâches les plus importantes de la journée pendant la matinée, vous pouvez donc bloquer du temps pour tout le reste.

Faites facilement glisser les tâches dans la vue Calendrier pour modifier les dates d'échéance, créer de nouvelles tâches ou les supprimer dans ClickUp

Pour que les e-mails, les textes et les messages vocaux ne restent pas ignorés toute la journée, une astuce consiste à diviser votre après-midi en trois blocs : un temps pour les communications juste après le déjeuner, un temps alloué aux réunions et, à la fin de la journée, un autre bloc de temps pour les communications et la planification des activités du lendemain.

Équilibrer la vie personnelle et le bien-être avec les obligations professionnelles

L'équilibre idéal entre vie professionnelle et vie privée est différent pour chacun. Certains se sentent au mieux de leur forme lorsqu'ils sont concentrés sur leur travail toute la journée (et la nuit), tous les jours. Cependant, la plupart ont besoin d'au moins un peu de temps loin du travail afin d'éviter l'épuisement et de se concentrer sur leur vie personnelle et leur bien-être.

Alors, comment faire pour trouver le bon équilibre ? Que vous choisissiez d'arrêter le travail à 17 heures, 20 heures ou 22 heures, il s'agit de fixer des paramètres stricts. Lorsque vous n'êtes pas occupé par votre travail, il est temps d'éteindre la partie de votre cerveau liée au travail et de vous concentrer sur votre famille, vos amis ou vos intérêts personnels. Essayez de consacrer chaque jour au moins un peu de temps à vous-même afin de vous détendre et de vous déstresser.

Pour les chefs d'entreprise dont l'emploi du temps est particulièrement chargé ou qui risquent de passer la nuit au travail, l'un des moyens de s'accorder un peu de temps personnel consiste à faire de petites pauses au cours de la journée. Au lieu de prévoir une réunion pour le déjeuner, par exemple, profitez-en pour savourer votre repas en privé, discuter avec votre moitié ou noter quelques réflexions dans votre journal. 🌻

Les chefs d'entreprise dans différents contextes Business

Tous les rôles de chef d'entreprise ne sont pas identiques ! Les entrepreneurs qui deviennent PDG de leur startup auront une charge de travail différente de celle d'un PDG d'entreprise qui dispose d'une équipe de direction complète et d'assistants de direction pour l'aider à faire les choses terminées. Tout est une question de contexte - c'est pourquoi nous soulignons les différences entre les PDG de startups, d'entreprises et d'organisations à but non lucratif.

Le président-directeur général d'une startup : Défis et horaires

Imaginez une startup qui s'efforce d'être compétitive sur un marché rempli de géants de l'industrie, et vous comprendrez un peu ce que signifie être le PDG d'une startup. Ces PDG sont le plus souvent d'anciens entrepreneurs qui ont pris des risques et affronté l'incertitude pour lancer leur entreprise. Ils travaillent avec un minimum d'actifs, ce qui signifie qu'ils doivent être beaucoup plus actifs lorsqu'il s'agit des opérations quotidiennes de leur entreprise.

Les personnes qui occupent ce rôle doivent être flexibles, s'adapter et savoir comment innover tout en minimisant les risques. Comme les choses peuvent changer rapidement dans le monde des startups, ces PDG doivent également être agiles, capables de changer de direction si nécessaire pour faire évoluer leur entreprise naissante vers quelque chose de plus grand.

Le chef d'entreprise : Négocier avec les parties prenantes , assurer la conformité

Au niveau de l'entreprise, le travail du PDG est peut-être un peu moins mouvementé, mais il n'en est pas moins stimulant. Les tâches principales passent de la gestion pratique à des aspects plus généraux, comme la négociation avec les parties prenantes et la direction générale de l'entreprise. Il est également important que le PDG supervise la conformité pour s'assurer que l'organisation est sur la bonne voie, à la fois en termes de conformité réglementaire et de processus internes.

Ce rôle peut également être très public. Pensez aux PDG de grandes entreprises comme Apple ou à certaines des plus grandes plateformes de médias sociaux actuelles. Ces dirigeants passent une grande partie de leur temps à faire des présentations, à s'adresser à la presse et à s'engager dans d'autres activités tournées vers le public.

Le PDG d'une organisation à but non lucratif : Leadership axé sur la mission, gestion des bénévoles ## **Le PDG d'une organisation à but non lucratif : leadership axé sur la mission, gestion des bénévoles

Les PDG d'organisations à but non lucratif partagent certaines des mêmes fonctions que les autres PDG. Par exemple, ils sont responsables du maintien et de la progression de la vision, de l'orientation et de la croissance de l'organisation à but non lucratif. Souvent, ils font des apparitions publiques et s'adressent aux médias.

Les finances sont également un aspect important du travail. Les directeurs généraux d'organisations à but non lucratif doivent superviser la santé financière de l'organisation afin de s'assurer que les fonds limités sont utilisés à bon escient.

Cependant, ces PDG font certaines choses que les dirigeants d'entreprises à but lucratif ne font pas. Pour le directeur général d'une organisation à but non lucratif, tout tourne autour de la mission, ce qui peut signifier plusieurs choses. Tout d'abord, les directeurs généraux d'organisations à but non lucratif doivent être capables d'inspirer et de motiver leurs équipes afin d'assurer la réussite de la mission.

Deuxièmement, il est indispensable de sensibiliser la communauté et les donateurs potentiels afin d'obtenir une assistance pour la cause que vous avez choisie. C'est en grande partie de cette manière que les organisations à but non lucratif obtiennent les fonds et les bénévoles nécessaires à l'assistance de leur mission.

Enfin, la gestion des bénévoles est également un élément clé de ce rôle, en particulier dans les petites organisations sans but lucratif qui ne disposent pas toujours des fonds nécessaires pour embaucher du personnel capable de superviser directement les bénévoles.

Outils et ressources pour un directeur général

Bien qu'il n'y ait pas de recette miracle pour devenir un chef d'entreprise performant du jour au lendemain, il existe un certain nombre d'outils et de ressources que vous pouvez utiliser pour développer vos compétences, améliorer votre style de leadership et bien plus encore.

En voici quelques-uns :

Lirelivres sur la gestion qui contiennent des conseils pratiques et réalisables pour les dirigeants

Écouter des podcasts, des webinaires et d'autres types de présentations données par des leaders de l'industrie

Mon travail avec des mentors qui peuvent utiliser leur propre expérience pour vous montrer ce qu'il faut faire pour réussir en tant que chef d'entreprise

Assister à des conférences sur le leadership, où vous pourrez nouer des contacts avec des pairs, tirer parti de leurs expériences et participer à des activités éducatives

Le savoir-faire en matière de Business est bien sûr indispensable, mais comme vous pouvez le constater, une grande partie de ce dont vous aurez besoin en tant que PDG tourne autour du développement personnel. Cependant, il existe un autre outil qui peut vous aider dans vos activités quotidiennes - et nous le révélons ensuite. ✨

ClickUp pour les PDG

Le seul outil indispensable à tout PDG est une plateforme conçue pour les aider à organiser, planifier, suivre les tâches et gérer leur organisation. ClickUp est cette plateforme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Différents affichages de ClickUp /$$img/

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une entreprise tout-en-un logiciel d'exploitation cette fonctionnalité comprend tous les outils dont vous avez besoin pour développer et gérer efficacement une organisation. Cela commence par Les solutions de gestion de projet de ClickUp qui sont idéales non seulement pour les gestionnaires de projet, mais aussi pour tout chef d'entreprise qui a besoin d'une vision et d'une contribution directes aux activités quotidiennes de l'organisation.

Avec ClickUp, vous pouvez utiliser une variété de solutions de gestion de projet et de modèles de gestion de programme pour gérer les tâches et suivre la progression des projets, des initiatives, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png La page Golas de ClickUp /$$img/

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

Une partie du rôle du PDG est d'établir et de suivre des tâches à grande échelle, comme l'amélioration de la productivité globale ou la gestion des attentes des parties prenantes - et ClickUp peut vous aider à définir et à suivre la progression sur les points suivants

clickUp peut vous aider à définir et à suivre les progrès accomplis sur les sites suivants : objectifs de gestion comme ceux-ci. Vous pouvez également utiliser ClickUp pour les ressources humaines, les ventes, la comptabilité, le marketing et la gestion de la relation client.

Obtenez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Vous avez besoin de suivre des indicateurs et des KPI spécifiques ? ClickUp vous facilite la tâche. Tout ce que vous avez à faire est de créer un tableau de bord exécutif contenant les fonctionnalités dont vous avez besoin. Tout est personnalisable, ce qui vous permet de créer un tableau de bord qui vous aide non seulement à suivre les informations importantes, mais aussi à assister la planification, la collaboration et la communication avec vos équipes.

Et le meilleur dans tout ça ? Cette plateforme est tellement personnalisable qu'elle vous offre une incroyable flexibilité. Que vous préfériez un une approche de gestion descendante ou ascendante vous pouvez créer des tableaux de bord ou passer d'un mode de gestion à l'autre la gestion des tâches affichent. De cette manière, vous pouvez afficher la vue d'ensemble de l'organisation dans son ensemble et contrôler les activités individuelles de chaque employé projets et les tâches sur lesquels votre équipe travaille.

Faites une journée dans la vie d'un PDG plus facile avec ClickUp

Ce n'est pas pour rien que nous l'appelons "l'application qui les remplace toutes" Une journée dans la vie d'un PDG est difficile, pleine de tâches à la fois petites et grandes qui doivent être terminées. De plus, vous devez être en mesure de réserver du temps pour les voyages, les conférences et toute une série d'autres choses - sans parler de votre vie personnelle et de votre bien-être en plus de tout le reste.

C'est pourquoi ClickUp vous offre les outils nécessaires pour gérer votre organisation de manière efficace et efficiente, le tout dans un seul espace. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et découvrez comment ClickUp peut vous aider gagner du temps et à faire plus.