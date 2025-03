Les 10 meilleurs outils logiciels PLM pour la gestion du cycle de vie des produits en 2025

Chaque produit part d'une idée, passe par des cycles itératifs de conception, de développement, de retour d'information et de mises à jour, et est finalement remplacé par quelque chose de meilleur.

C'est ce que les gestionnaires de produits et les développeurs de logiciels appellent le cycle de vie du produit.✨

Les produits devenant de plus en plus complexes, les données et la documentation qu'ils génèrent augmentent proportionnellement. Le logiciel de gestion du cycle de vie des produits (PLM) est une solution qui permet de gérer un produit du berceau à la tombe tout en présentant (et en préservant) des informations clés et des points de vue critiques en temps réel.

Dans cet article, nous allons explorer 10 des principaux logiciels de gestion du cycle de vie des produits Logiciels PLM pour votre équipe.

Qu'est-ce qu'un logiciel PLM ?

PLM ou Produit logiciel de gestion du cycle de vie sont des outils basés sur le cloud qui aident à le développement de produits les équipes documentent et gèrent les informations relatives à un produit logiciel à chaque étape de son développement.

Le logiciel PLM gère les processus de documentation et de développement du cycle de vie d'un produit afin que les concepteurs, les ingénieurs, les collaborateurs non techniques et les autres parties prenantes importantes restent sur la même page.

Avec un système PLM les équipes de produits peuvent créer un flux de travail normalisé et améliorer la collaboration en consolidant et en gérant les données essentielles au cycle de vie du produit. 💻

Avec le bon logiciel PLM, les équipes produit peuvent collaborer de manière asynchrone en toute sécurité, ce qui est particulièrement utile pour les équipes réparties dans différentes zones géographiques. De plus, avec son gouvernance des données et de traçabilité, les équipes chargées des produits peuvent réduire les coûts à long terme et livrer des produits de haute qualité.

Les PLM capturent les données de conception, les journaux de modification, les documents, les enregistrements de collaboration et les informations d'assurance qualité, de sorte que les équipes de production puissent rationaliser les flux de travail, minimiser les erreurs et collaborer efficacement.

Si vous construisez un logiciel, vous devez vous procurer un logiciel PLM dès le début de la phase de forfait. Cela aidera votre équipe à réduire les risques, à enregistrer la progression tout au long du cycle de développement durable et à apporter des modifications si nécessaire.

Que faut-il rechercher dans un logiciel PLM ?

De nombreux outils PLM sont disponibles à différents prix, alors comment faire pour choisir le meilleur ?

Avant d'en choisir un, vous devez tenir compte de vos besoins actuels et de ceux qui pourraient se présenter à l'avenir. Essayez d'obtenir une solution flexible qui dispose des outils nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe

Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de gestion du cycle de vie des produits :

Options d'intégration: Choisir une plateforme tout-en-un qui s'intègre à l'ensemble du cycle de vie du produit les outils de prototypage et de CAO est plus efficace pour maximiser votre productivité flux de travail pour le développement de produits . Intégration avec les logiciels de marketing, les ERP et les outils de gestion de projet sont également d'excellentes fonctionnalités

Choisir une plateforme tout-en-un qui s'intègre à l'ensemble du cycle de vie du produit les outils de prototypage et de CAO est plus efficace pour maximiser votre productivité flux de travail pour le développement de produits . Intégration avec les logiciels de marketing, les ERP et les outils de gestion de projet sont également d'excellentes fonctionnalités **Le logiciel PLM doit permettre à différentes équipes de travailler ensemble et d'afficher des informations actualisées. Recherchez donc des fonctionnalités telles que la modification en cours, les commentaires et l'attribution de tâches en temps réel

Interface conviviale: Le PLM sera utilisé par l'ensemble de vos collaborateursl'ensemble de votre équipe de développement de produits ainsi que par d'autres parties prenantes. Veillez donc à ce que l'interface soit intuitive et facile à utiliser

Le PLM sera utilisé par l'ensemble de vos collaborateursl'ensemble de votre équipe de développement de produits ainsi que par d'autres parties prenantes. Veillez donc à ce que l'interface soit intuitive et facile à utiliser Flexible mais évolutif : Le logiciel doit s'adapter aux besoins évolutifs de votre portefeuille de produits. Les fonctionnalités personnalisées, les intégrations et l'automatisation sont autant d'atouts pour vous

: Le logiciel doit s'adapter aux besoins évolutifs de votre portefeuille de produits. Les fonctionnalités personnalisées, les intégrations et l'automatisation sont autant d'atouts pour vous De solides capacités de gestion des données : Il s'agit d'un élément fondamental pour un outil PLM. Le logiciel que vous choisissez doit disposer d'un référentiel centralisé pour toutes les informations relatives aux produits. En outre, il doit offrir un contrôle des versions, un suivi des révisions, des journaux de bugs, etc.

: Il s'agit d'un élément fondamental pour un outil PLM. Le logiciel que vous choisissez doit disposer d'un référentiel centralisé pour toutes les informations relatives aux produits. En outre, il doit offrir un contrôle des versions, un suivi des révisions, des journaux de bugs, etc. Flux de travail et notifications automatisés: Recherchez des fonctionnalités d'automatisation qui rationalisent les tâches répétitives et les flux de travail, tiennent les équipes informées et garantissent une prise de décision rapide.

Recherchez des fonctionnalités d'automatisation qui rationalisent les tâches répétitives et les flux de travail, tiennent les équipes informées et garantissent une prise de décision rapide. **Les fonctionnalités d'analyse et de rapports du PLM vous permettront d'évaluer la progression, d'éliminer les goulets d'étranglement et de prendre des décisions fondées sur des données

Mises à jour et assistance : Vous utiliserez probablement le PLM choisi aussi longtemps que votre produit existera. Les mises à jour régulières du logiciel et une équipe d'assistance réactive doivent donc figurer sur votre liste de souhaits

Les 10 meilleurs logiciels PLM à utiliser en 2024

Vous n'avez pas besoin de passer en revue des centaines d'outils PLM pour trouver celui qui travaille le mieux pour vous. Choisissez-en un parmi les 10 que nous avons listés. 😃

1. ClickUp

Mettre en place vos flux de travail PLM sur la plateforme ClickUp

ClickUp dote les équipes produits de puissants outils de gestion du cycle de vie des produits outils de gestion de produits. Grâce à lui, vous pouvez créer des feuilles de route de produits, automatiser des flux de travail, collaborer avec des équipes distantes en temps réel, communiquer des commentaires et recevoir des mises à jour par le biais de notifications automatisées. Vous pouvez également partager les mises à jour avec les dirigeants et publier des notes de version.

En cours, vous pouvez suivre la progression du travail grâce aux outils suivants Tâches ClickUp la documentation sur le processus de construction avec Documents ClickUp et les partager avec plusieurs utilisateurs, et gérer efficacement l'ensemble du cycle de vie de vos produits.

De plus, vous pouvez faire un brainstorming avec votre équipe sur des idées de produits à l'aide de Tableaux blancs dans ClickUp , de construire et de suivre les objectifs de l'équipe avec Objectifs ClickUp et analysez toutes vos données à l'aide de Les tableaux de bord interactifs de ClickUp .

Au lieu de jongler avec un zillion d'applications, vous pouvez disposer d'une plateforme unique capable de prendre en charge une grande partie des tâches liées au cycle de vie de vos produits. 🕺

les feuilles de route de ClickUp améliorent le travail d'équipe

Vous pouvez également personnaliser ClickUp en fonction de vos besoins en matière de gestion de produits grâce aux outils suivants ClickApps qui vous aide à atteindre votre objectif de indicateurs clés de performance en matière de gestion de produits.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gagnez du temps en utilisantLes modèles de gestion de produits gratuits de ClickUp pour élaborer des feuilles de route de produits

Collaborer en temps réel avec des collègues à l'aide de documents, de tableaux blancs et d'autres outils de gestion de projet puissants

Établir uneprocessus normalisé pour l'exécution des sprints de développement et d'essai des produits

Restez au fait des produits livrables grâce à rappels et les messages personnalisables notifications paramètres

Faites-en plus rapidement grâce à des outils avancés pilotés par la genAI, comme par exemple ClickUp IA Limites de ClickUp

Quelques utilisateurs ont déclaré que ClickUp avait une courbe d'apprentissage abrupte

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir des difficultés à naviguer dans l'interface utilisateur

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business: 12 $ par mois et par utilisateur

12 $ par mois et par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (9200+ commentaires)

4.7/5 (9200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3900+ avis)

2. Arena PLM & QMS

via Arène Arena est un outil PLM basé sur le cloud utile pour diverses fonctions, par exemple le développement de produits, le contrôle des enregistrements de produits, la gestion de la qualité, la formation et la conformité réglementaire.

Arena rassemble les informations sur les produits, les personnes et les processus au sein d'une seule plateforme cloud-native, et accélère ainsi le développement des produits.

Les meilleures fonctionnalités d'Arena

Sécurisez vos données avec un logiciel PLM basé sur le cloud et facile à déployer

Protégez vos ressources et vos adresses IP grâce à un accès basé sur les rôles

Économisez des dépenses au fil du temps grâce à un coût total de propriété réduit

Les limites d'Arena

Des utilisateurs ont rapporté avoir rencontré des difficultés lors de la navigation et du changement de projet

Certains clients ont trouvé l'assistance insuffisante

Prix d'Arena

Contact pour les prix

G2: 4.2/5 (300+ commentaires)

4.2/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (70+ avis)

3. Propel

via Propel Propel propose un PLM d'entreprise basé sur le cloud, un système de gestion de la qualité (QMS), un système de gestion des informations sur les produits (PIM) et un système de gestion des fournisseurs sur une seule et même plateforme.

Propel connecte les équipes de produits avec leurs homologues du développement des affaires ou du commerce dans les entreprises mondiales.

Grâce à cette approche collaborative, toutes les équipes concernées contribuent à la forme du produit, créant ainsi une excellente expérience pour les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Propel

Collaboration facile avec la gestion des nomenclatures, la gestion des fournisseurs et l'analyse en temps réel

Intégration des logiciels Microsoft et de CAO pour un système de gestion efficace

Limites de Propel

La plupart des outils nécessitent une formation intensive

Difficile à configurer au départ

Prix de Propel

Contact pour les prix

G2: 4.2/5 (90+ avis)

4.2/5 (90+ avis) Capterra: Pas assez d'avis

4. Odoo

via Odoo Odoo est un outil de planification des ressources d'entreprise (ERP) open-source avec plusieurs logiciels de gestion d'entreprise solutions.

Odoo PLM vous aide à tester et à itérer systématiquement le produit tout au long de son cycle de vie.

Il garde la trace des changements à travers les différents niveaux de développement du produit avec des discussions centralisées en temps réel sur les documents. Cela réduit l'effet probable de ces changements sur le processus de fabrication du produit ou sa nomenclature.

Une autre fonctionnalité intéressante est celle des commandes de modifications techniques, qui constituent une source d'information centrale pour toutes les personnes associées au produit.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Aligner tous les départements sur le même document et suivre efficacement les changements sur plusieurs versions

Prévenir les erreurs dans la production en cours grâce aux commandes de modifications techniques (ECO)

Limites d'Odoo

Certains utilisateurs trouvent le processus d'installation d'Odoo un peu complexe

Odoo a une courbe d'apprentissage abrupte

Prix d'Odoo

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Forfait standard: $9.14 par mois et par utilisateur

$9.14 par mois et par utilisateur Forfait personnalisé: $13.71 par mois et par utilisateur

G2: 4.1/5 (200+ reviews)

4.1/5 (200+ reviews) Capterra: 4.2/5 (780+ avis)

5. Siemens Teamcenter

via Siemens Teamcenter Le logiciel PLM Siemens Teamcenter basé sur le cloud fournit une plateforme sécurisée pour le forfait, le développement et la livraison d'un produit.

Les membres de l'équipe à travers le monde peuvent participer à l'ensemble du processus de conception, de développement et de production du produit et suivre le cycle de vie du produit grâce à son interface utilisateur

Ce système PLM robuste est doté d'excellentes fonctionnalités, comme les jumeaux numériques, qui peuvent améliorer considérablement la fonctionnalité et la conception de votre produit s'ils sont utilisés correctement.

Siemens Teamcenter Meilleures fonctionnalités

Utilisez les jumeaux numériques pour connecter et optimiser les processus de conception et de visualisation afin de résoudre rapidement les problèmes

Documentation de la conception grâce à l'intégration de la CAO

Limites de Siemens Teamcenter

Les mises à jour sont souvent coûteuses

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de convivialité

Prix Siemens Teamcenter

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (80+ commentaires)

6. Jira Align

via Jira Align Jira est un outil de gestion de projet agile et puissant logiciel de gestion de projet qui vous aide à visualiser, à gérer et à résoudre les problèmes de développement de produits de manière proactive.

Il comporte diverses fonctionnalités qui facilitent la planification, le suivi des détails du produit et la gestion de l'efficacité du produit.

Une communication efficace étant essentielle à la réussite du lancement d'un produit, Jira veille à ce que tous les canaux de communication soient correctement établis.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Intégration d'une multitude d'applications tierces utiles via Jira

Démarrage rapide d'un projet ou d'une applicationdéveloppement d'un projet avec des modèles prêts à l'emploi

Exécutez simultanément les méthodologies Scrum et Kanban tout au long du cycle de vie de votre produit

Les limites de Jira

Les fonctionnalités étendues et la personnalisation de Jira peuvent représenter un défi à la mise en place

Comme il est conçu pour les équipes de développement de logiciels, il peut ne pas être aussi efficace pour d'autres secteurs d'activité

Prix de Jira

Free

Standard: $8.15/utilisateur par mois

$8.15/utilisateur par mois Premium: $16/utilisateur par mois

$16/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5(5,600+ reviews)

4.3/5(5,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13 000+ avis)

7. Tableau des produits

via Tableau des produits Productboard est un site web de logiciel de gestion de produits qui aide votre organisation à livrer des produits compétents en favorisant une meilleure collaboration et en résolvant les blocages.

Les commentaires des clients sont intégrés dans Productboard, ce qui vous permet de cocréer des produits aux côtés de vos clients. Ainsi, vous développerez ensemble des produits innovants qui s'alignent sur votre vision et celle de vos clients.

Productboard aide votre équipe produit à répondre aux besoins des clients. Vous pouvez également utiliser ce logiciel pour améliorer et hiérarchiser les flux de travail de développement des fonctionnalités.

La meilleure fonctionnalité de Productboard

Accédez aux commentaires des clients et créez des produits qui répondent aux besoins des utilisateurs

Hiérarchisez les fonctionnalités en fonction de leur urgence à l'aide d'un tableau de bord intuitif

Les limites de Productboard

À ne pas avoir d'application mobile pour les utilisateurs bêta et les utilisateurs finaux

Difficile à intégrer à d'autres systèmes

Prix de Productboard

Essentiels: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Pro: 80 $/mois par utilisateur

80 $/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (200+ commentaires)

4.3/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (140+ avis)

8. OpenBOM

via OpenBOM OpenBOM est une plateforme SaaS collaborative qui permet de connecter les producteurs et leurs réseaux de chaînes d'approvisionnement et de gérer les données produits.

OpenBOM vous offre un moyen flexible et évolutif d'organiser les données produit. Utilisez-le pour gérer la CAO, les pièces, les documents, les nomenclatures, les fournisseurs, les stocks et les achats.

Les meilleures fonctionnalités d'Open BOM

Mise à jour des conceptions à partir de n'importe quel système de CAO

Utilisation gratuite pour les projets non commerciaux et personnels

Les limites d'OpenBOM

Les utilisateurs se sont souvent plaints de décalages

Comme il s'agit d'une solution SaaS basée sur le cloud, elle n'est pas disponible hors ligne

Prix d'OpenBOM

Forfait Free

Teams: $78/utilisateur par mois

$78/utilisateur par mois Entreprise: $108/utilisateur par mois

$108/utilisateur par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (450+ commentaires)

4.3/5 (450+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Aras Innovator

via Aras Aras Innovator est un logiciel en ligne permettant de gérer les processus de développement de produits, les processus de fabrication multi-sites et les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Il fournit plusieurs solutions d'ingénierie telles que PLM, PDM, BOM, gestion de configuration, gestion du changement, AVL/AML, etc.

Aras dispose également d'outils de gestion du changement permettant de notifier les clients lorsque des ajustements sont effectués, ce qui garantit la cohérence tout au long du cycle de vie du produit.

Les organisations peuvent télécharger, modifier et utiliser gratuitement la solution distribuée ouvertement.

Les meilleures fonctionnalités d'Aras

Créez facilement des nomenclatures à plusieurs niveaux avec Aras Innovator

Intégrer les environnements ALM existants avec des étapes simples

Les limites d'Aras

Les utilisateurs trouvent les libellés et les termes confus

La procédure de personnalisation n'est pas encore rationalisée

Prix d'Aras

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (30+ commentaires)

4.4/5 (30+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. SAP PLM

via SAP Le logiciel SAP PLM peut être un excellent compagnon pour un processus de gestion du cycle de vie des produits durable et résistant aux risques.

Depuis l'étape du brainstorming jusqu'au lancement du produit, la solution SAP PLM fournit un fournisseur prestataire pour analyser les processus d'entreprise et les retours des clients, évaluer les idées, puis développer le produit et fournir le service en collaboration.

SAP PLM assiste tous les systèmes et processus liés aux produits, depuis le début du cycle de vie avec l'idéation du produit jusqu'à la fabrication et le service.

Les meilleures fonctionnalités de SAP PLM

Intégration d'autres produits SAP pour achever le développement d'une gamme complète de produits

Évaluer le coût du projet avec l'estimateur de coût intégré avant la mise en œuvre

Les limites de SAP PLM

Peut s'avérer complexe pour les petites équipes de développement de projets

Nécessite souvent l'intervention d'un expert SAP pour fonctionner à plein régime

A reçu une évaluation relativement faible sur les plateformes d'évaluation populaires

Prix de SAP PLM

Contact pour la tarification

G2: 3.7/5 (60+ avis)

3.7/5 (60+ avis) Capterra: Pas assez d'avis

Choisir le meilleur PLM pour votre cycle de vie produit

Les outils PLM ne servent pas uniquement à enregistrer les données relatives aux produits et à obtenir des informations. Des problèmes peuvent surgir à tout moment du cycle de vie d'un produit, et vous devez vous armer des bons outils pour les résoudre.

La solution PLM pour laquelle vous optez peut donc faire ou défaire votre processus de développement de produits.

Les 10 meilleures plateformes PLM peuvent vous aider à créer et à commercialiser des produits de meilleure qualité et vous assister tout au long du cycle de vie du produit, de l'idée initiale au lancement du produit.

Que vous construisiez un ou plusieurs produits, dans le secteur de la productivité ou dans d'autres industries, la sélection du logiciel PLM adapté à vos besoins spécifiques et à vos exigences peut être déterminante pour la réussite de votre projet croissance future est cruciale. Elle peut constituer la base de votre transformation numérique et rendre votre cycle de vie des produits aussi efficace que possible.

ClickUp est l'un de ces outils PLM qui apporte le meilleur des deux mondes - une pile PLM efficace ainsi qu'une plateforme qui assiste une collaboration étroite, une communication améliorée et une gestion de projet efficace. Donner ClickUp à l'essai aujourd'hui !