10 meilleurs livres sur la gestion des produits pour les chefs de produits en 2024

Il n'est pas facile de créer un produit qui aide vraiment les gens et qui se vend pratiquement tout seul.

Quel que soit votre niveau de compétence, vous pouvez toujours vous améliorer. Même pour les plus expérimentés chefs de produit chaque jour apporte son lot de nouvelles opportunités d'apprentissage.

Malgré toutes les informations disponibles en ligne, rien n'égale la sagesse que l'on trouve dans un grand livre. Apprendre de l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là.

Nous avons dressé une liste de livres géniaux qui vous aideront à améliorer vos compétences en matière de gestion des ressources humaines gestion de produits de la gestion de produits au niveau suivant. Ces livres offrent des perspectives, des stratégies et des conseils substantiels pour le monde réel et difficile de la gestion de produits.

Examinons-les.

Les 10 meilleurs livres de gestion de produits pour les chefs de produits

Livres sur la gestion des produits

A propos du livre

Auteur: Nir Eyal

Nir Eyal Année de publication: 2013

2013 Temps de lecture estimé: 7,1 heures

7,1 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 256

256 Évaluations: 4.1/5 (Goodreads) 4,5/5 (Amazon)



Selon Nir Eyal, le marketing seul est insuffisant pour créer une entreprise à succès comme Google ou Facebook. Pour cela, vous devez faire en sorte que vos produits fassent partie de la vie quotidienne des gens.

L'idée est de les rendre tellement accros que l'utilisation de votre produit est la première chose qu'ils souhaitent dans certaines circonstances.

Il existe un modèle d'accroche en 4 étapes qui tourne en boucle.

Déclencher Action Récompense variable Investissement

Nir explique soigneusement comment une émotion crée une action lorsqu'elle est déclenchée de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est à ce moment-là que vous voudriez que les gens utilisent votre produit. Le modèle de l'accroche aide les entreprises à encourager le comportement de leurs clients sans recourir à des campagnes de marketing coûteuses.

Par la suite, il doit induire la production de dopamine, ce qui fait que les utilisateurs aiment ce qu'ils utilisent. Lorsque cela se produit, ils investissent volontiers leur temps, leur argent, leurs efforts ou leur capital social dans votre entreprise, ce qui augmente automatiquement la valeur de l'entreprise.

Nir a utilisé des matrices telles que la matrice de manipulation et le processus de test des habitudes pour gérer les produits et développer des idées qui aident à accrocher les gens à votre produit.

Pour changer les comportements, les produits doivent permettre à l'utilisateur de se sentir maître de la situation. Les gens doivent avoir envie d'utiliser le service, et non pas se sentir obligés de le faire

Nir Eyal

Principaux enseignements de Hooked

Une fois que votre produit est prêt, utilisez le test d'habitude pour révéler les utilisateurs dévoués et identifier les fonctionnalités du produit qui pourraient créer des habitudes

En prêtant une attention particulière à vos propres actions, vous pouvez découvrir de nouvelles idées et opportunités pour créer des produits qui créent des habitudes et une réelle valeur ajoutée

Briser les habitudes indésirables de vos clients en modifiant les déclencheurs, les actions, les récompenses ou les investissements pour une croissance durable de votre entreprise

Ce que disent les lecteurs

ce livre est un excellent outil de développement de carrière. Il contient tellement d'informations importantes sur le rôle du Product Manager dans l'industrie technologique. L'auteur est un expert incontestable des sujets présentés dans le livre. Facile à lire, il contient des exemples concrets de produits et d'entreprises technologiques de premier plan. A recommander sans hésitation à tous ceux qui aspirent à faire partie d'une équipe produit."

A propos du livre

Auteur: Marty Cagan

Marty Cagan Nombre de pages: 368

368 Année de publication: 2008

2008 Estimation de la durée de lecture: 10,2 heures

10,2 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Évaluations :

4.24/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)

:

Marty Cagan est un partenaire du Silicon Valley Product Group et un ancien cadre chez eBay, AOL et Netscape. Son livre Inspired offre des perspectives sur la création de produits centrés sur le client avec des conseils pratiques et des exemples du monde réel pour les chefs de produit.

Marty aborde des sujets tels que la compréhension des besoins des clients, la vision du produit, le travail d'équipe efficace et les principes de la réussite gestion des produits . Il aborde également les méthodologies agiles comme le développement itératif et la réactivité au changement pour un meilleur développement des produits.

La première modification en cours de Inspired a été publiée il y a plus de dix ans.

L'auteur met en évidence les problèmes liés à la manière habituelle dont la plupart des équipes travaillent au développement de produits.

Selon lui, les véritables produits sont axés sur les résultats. Il explique comment les équipes de gestion de produits efficaces gèrent les risques, définissent le produit en collaboration et apportent des solutions aux problèmes sous-jacents pour obtenir de meilleurs résultats.

De plus, votre secteur d'activité est en constante évolution et nous devons créer des produits en fonction du marché de demain et non de celui d'hier

Marty Cagan

Les clés de l'inspiration

Les données doivent informer, et non dicter. Utilisez les données pour guider les décisions, mais équilibrez-les avec l'intuition et les informations qualitatives

Assurez-vous que vos idées fonctionnent en les essayant avec de vrais clients dans le monde de la gestion de projet.

C'est un guide pratique qui encourage un état d'esprit de découverte, d'expérimentation et d'apprentissage continus tout au long du processus de développement de produits

Ce que disent les lecteurs

j'ai adoré tout ce que j'ai appris ! Le contenu, la livraison et la vérité derrière tout cela. A acheter absolument pour tous ceux qui s'intéressent aux produits !

A propos du livre

Auteur: Melissa Perri

Melissa Perri Nombre de pages : 197

: 197 Année de publication: 2018

2018 Estimation de la durée de lecture: 5,5 heures

5,5 heures Niveau recommandé: Débutant-intermédiaire

Débutant-intermédiaire Évaluations : 4.31/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)



Melissa Perri explique comment la création de produits centrés sur le client empêche les entreprises de tomber dans le "piège de la construction".

Selon elle, vous n'avez pas besoin de plus de fonctionnalités ou d'un meilleur programme pour cocher cette liste de choses à faire. Concentrez-vous plutôt sur la mise en place d'une base solide en comprenant comment communiquer et collaborer au sein d'une structure d'entreprise.

Selon Melissa, les chefs de produit sont chargés de comprendre les problèmes, les souhaits et les besoins des clients. Elle insiste sur les rôles et les responsabilités d'un chef de produit.

Pour donner une forme à ce qu'est un bon chef de produit, Melissa le juxtapose aux caractéristiques d'un mauvais chef de produit.

Échapper au piège de la construction : les clés à retenir

Les équipes de production doivent concilier rapidité et réflexion stratégique pour éviter le "piège de la création"

Donner la priorité à la création de produits qui apportent une réelle valeur ajoutée

Créer une boucle de rétroaction constante avec les clients pour s'assurer que le produit reste pertinent

Ce que disent les lecteurs

mon travail de chef de produit en fin de carrière, travaillant actuellement dans_

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://clickup.com/fr-FR/blog/37420/gestion-du-programme/ la gestion des programmes /%href/

amazon, ce livre m'a donné une grande perspective en m'aidant à changer mon état d'esprit entre les résultats et la production

A propos du livre

Auteur : Wes Bush

: Wes Bush Nombre de pages : 278

: 278 Année de publication: 2019

2019 Temps de lecture estimé: 7,8 heures

7,8 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Évaluations : 4,12/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)



Wes Bush se concentre sur la création de stratégies de produits qui remodèlent les approches traditionnelles des entreprises en matière de développement de produits et d'équipes commerciales.

L'ouvrage traite de la croissance axée sur le produit, où le produit devient le principal moteur des équipes commerciales. Il partage des idées pratiques pour créer des produits qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui se vendent d'eux-mêmes.

Il s'agit d'une approche intelligente qui permet d'économiser de l'argent et les efforts nécessaires à la commercialisation du produit.

Wes aborde également le cadre MOAT :

Stratégie de marché Conditions océaniques Audience Valeur temporelle

Selon lui, un essai gratuit ou un freemium est une excellente stratégie d'entreprise pour commercialiser votre produit. Les gens peuvent utiliser le produit gratuitement ; s'ils l'apprécient, ils le paieront volontiers.

Les entreprises axées sur le produit renversent le modèle commercial traditionnel. Au lieu d'aider les acheteurs à passer par un cycle commercial long et fastidieux, elles leur donnent les "clés" de leur produit. L'entreprise, quant à elle, s'efforce d'aider l'acheteur à améliorer sa vie. Le passage à un forfait payant devient une évidence

Wes Bush

Les clés d'une croissance basée sur les produits

Utiliser des modèles freemium pour attirer les clients

Concevez votre produit de manière à encourager le partage et à attirer de nouveaux utilisateurs de manière organique pour assurer la réussite de l'entreprise

Concevoir et fabriquer des produits en mettant l'accent sur les besoins et les expériences des personnes

Ce que disent les lecteurs

si vous dirigez une entreprise SaaS, qu'elle soit B2C ou B2B, prenez une étape de recul et lisez ce livre. Les tactiques semblent tellement évidentes après les avoir apprises, mais elles sont tissées d'une telle manière qu'elles sont inspirantes et incitent à l'action. Arrêtez de lire les critiques et achetez-le maintenant

5. Franchir le gouffre : Marketing and Selling Technology Projects to Mainstream Customers par Geoffrey A. Moore

À propos du livre

Author : Geoffrey A. Moore

: Geoffrey A. Moore Nombre de pages : 227

: 227 Année de publication: 2006

2006 Estimation de la durée de lecture: 8.1 heures

8.1 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Évaluations: 4.01/5 (Goodreads) 4.3/5 (Amazon)



Publié en 2006, Crossing the Chasm est un livre intéressant qui comprend un guide complet sur le marketing intelligent et la flexibilité face au changement.

Dans ce livre, Moore parle d'un _$$a, le point de transition des nouveaux produits technologiques. Ce fossé représente le défi que représente le passage des early adopters (personnes qui aiment essayer les nouvelles technologies) à des clients plus importants et plus grand public.

Selon l'auteur, le processus d'adoption d'une nouvelle technologie se déroule en 5 étapes :

Les enthousiastes de la technologie : Ceux qui veulent la dernière technologie avant tout le monde Les visionnaires : Ceux qui souhaitent bénéficier de l'avantage concurrentiel que leur procureront les nouvelles technologies lancées par les entreprises technologiques Les pragmatiques : Ceux qui n'attendent pas de grands changements. Les pragmatiques sont des clients extrêmement fidèles pour les entreprises technologiques, c'est pourquoi il est essentiel de gagner leur approbation Les conservateurs: Ceux qui se méfient de la haute technologie fournie par les entreprises technologiques et préfèrent des produits simples, de haute qualité, à bas prix et sans tracas Sceptiques: Ils sont constitués d'un petit groupe de résistants à la haute technologie. Les sceptiques peuvent être utilisés pour fournir des informations précieuses sur la façon dont votre produit ne répond pas à leurs attentes

L'objectif numéro un de l'entreprise, lorsqu'elle franchit le gouffre, est de s'assurer un canal de distribution sur le marché grand public, un canal avec lequel le client pragmatique se sentira à l'aise. Cet objet passe avant les recettes, les bénéfices, la presse et même la satisfaction du client. Tous ces autres facteurs peuvent être réglés plus tard - mais seulement si le canal est établi"

Geoffrey A. Moore

Les clés pour franchir le gouffre

Présentez votre technologie comme le leader du marché, prêt à faire la différence pour vos clients

Votre produit doit être une solution achevée, et non une simple rustine

Élaborez des messages clairs pour comprendre les préoccupations spécifiques de vos cibles

Ce que disent les lecteurs

mentions : "Ce livre a été mentionné à plusieurs reprises par Seth Godin, et je sais maintenant pourquoi il est important. Il contient un cadre comportemental important et des mesures tactiques pour gagner et fidéliser les clients. Ce livre vous permettra de devenir un excellent spécialiste du marketing

Livres d'inspiration pour les chefs de produit

6. Le chef de produit influent par Ken Sandy

via Amazon

A propos du livre

Author : Ken Sandy

: Ken Sandy Nombre de pages : 384

: 384 Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 10,7 heures

10,7 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Évaluations: 4,17/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)



le _Influential Product Manager est un guide convivial rempli de conseils pratiques et de stratégies qui aident les chefs de produit à faire une réelle différence dans leur entreprise.

Dans ce livre, Ken soutient que les facteurs les plus importants en entreprise sont la construction de la focalisation et de l'impact. Il insiste sur la valeur du retour d'information et sur son rôle dans l'amélioration de la qualité globale du produit.

Ken explique l'importance de créer des partenariats solides entre les chefs de produit et les autres départements. Il utilise son expérience pratique pour aider les chefs de produit à devenir des leaders organisationnels efficaces et à créer des produits à succès pour leur marché cible.

Les chefs de produit sont responsables des problèmes (le "pourquoi" et le "quoi"), et les ingénieurs sont responsables des solutions (le "comment" et le "quand") - mais ce n'est qu'en collaborant que l'on peut développer et construire les meilleures idées

Ken Sandy

Les clés du chef de produit influent

Communiquer la vision et la stratégie de votre produit aux parties prenantes et aux membres de l'équipe

Valoriser le retour d'information des clients pour améliorer continuellement votre produit

Créez un forfait pour structurer votre évolution de carrière

Ce que disent les lecteurs

_"En temps réel, personne ne rapporte directement aux chefs de produit. En influençant seulement, nous pouvons collaborer et livrer un produit de haute qualité. Ce livre m'a donné de très bonnes idées sur la manière de diriger l'équipe de produits et de lancer les produits technologiques."_Je suis très heureux d'avoir pu lire ce livre

7. Décoder et conquérir par Lewis C. Lin

via Amazon

A propos du livre

Author : Lewis C. Lin

: Lewis C. Lin Nombre de pages : 216

: 216 Année de publication: 2022

2022 Temps de lecture estimé: 6 heures

6 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Évaluations: 4.08/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)



Decode and Conquer est fait pour vous si vous cherchez des moyens de réussir vos entretiens avec un chef de produit. Ce livre aborde les choses à faire et à ne pas faire dont il faut se souvenir pendant l'entretien.

L'auteur insiste sur l'importance de comprendre et de maîtriser le processus d'entretien à l'aide de certains scénarios du monde réel afin que vous compreniez les concepts théoriques et que vous gagniez la confiance et les compétences nécessaires pour exceller dans le monde compétitif de la gestion des produits.

Considérez ce livre comme une boîte à outils de gestion de produits. L'auteur commence par fournir une solide introduction aux philosophies de gestion de produits et aux approches d'entretien à l'aide de cadres personnalisés. Il décrypte également ce que les recruteurs recherchent, pourquoi ils le recherchent et comment se préparer à le faire.

Décoder et conquérir : les clés de l'apprentissage

La méthode STAR (Situation, Tâche, Action et Résultat) est une excellente adéquation produit-marché pour créer des produits centrés sur le client

Les futurs chefs de produit doivent améliorer leurs compétences techniques (algorithmes et structures de données) pour faire bonne figure lors des entretiens techniques

Discutez avec des professionnels du secteur qui vous intéresse pour en savoir plus sur les entreprises et les possibilités d'emploi

Ce que disent les lecteurs

j'ai acheté ce livre pour me préparer à des entretiens pour des rôles compétitifs de chef de produit associé pour les nouveaux diplômés. En fin de compte, j'ai reçu une offre que je n'aurais certainement pas obtenue sans Decode & Conquer

A propos du livre

Author : Matt Wallaert

: Matt Wallaert Nombre de pages : 256

: 256 Année de publication: 2019

2019 Temps de lecture estimé: 7,1 heures

7,1 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Évaluations: 3,86/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)



Dans son livre Start at the End, Matt Wallaert pose comme principe que le développement de produits ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent, mais aussi à trouver des moyens de changer le comportement des gens. Cela peut sembler un peu poétique, mais c'est vrai.

L'une des choses que Wallaert suggère est de se poser des questions telles que "Quelle réalité essayons-nous de créer ?

Il divise la réponse à cette question en cinq éléments différents :

Comportement : Identifiez le comportement que vous essayez de promouvoir avec votre produit Population : Identifiez la population dont vous souhaitez modifier le comportement Motivation: Trouvez la motivation derrière le comportement que vous essayez de promouvoir Identification des limites et des conditions préalables: Examinez les obstacles qui pourraient se présenter lors de la création de ce produit Définir les données : Définir les données par lesquelles vous mesurerez les avantages et les inconvénients de la promotion de votre comportement idéal

Lorsque vous intégrez cette réflexion dans votre stratégie produit, le résultat ne peut qu'avoir un impact.

En effet, en règle générale, la conception d'une intervention est plus efficace lorsque l'on dispose d'un maximum d'informations au début du processus - un grand et large entonnoir de possibilités de changement de comportement qui se rétrécit au fur et à mesure que l'on se concentre sur les pressions autour desquelles les interventions peuvent être conçues avec succès. Plus nous disposons d'informations au départ et plus nous pouvons les valider rapidement et en profondeur, plus nous pouvons concevoir d'interventions. Concevoir plus d'interventions signifie mener plus de projets pilotes, et lorsque nous les validons rapidement et en profondeur, nous obtenons plus de saveurs de Cheeto qui nous rapprochent de l'univers utopique, un snack à la fois"

Matt Wallaert

Commencer par la fin - clés de lecture

Définissez clairement la stratégie du produit et les objectifs à atteindre avant de commencer à construire

Les chefs de produit expérimentés visent un changement durable et significatif en construisant des produits dans une perspective à long terme

Faites un contrôle éthique du comportement que vous essayez de promouvoir

Ce que disent les lecteurs

wallaert est passé maître dans l'art de décomposer un sujet complexe en concepts de taille réduite, ponctués d'humour et d'exemples intrigants tirés d'entreprises bien connues. Une excellente lecture pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les sciences du comportement. JE"_

9. Trailblazing Women in Product Management par Mira Wooten

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Trailblazing-Women-in-Product-Management-by-Mira-Wooten.webp Les femmes pionnières de la gestion de produits par Mira Wooten /$$$img/

À propos du livre

Author : Mira Wooten

: Mira Wooten Nombre de pages : 56

: 56 Année de publication: 2021

2021 Estimated reading time: 1.6 heures

1.6 heures Niveau recommandé: Tous les niveaux

Tous les niveaux Évaluations: Aucune critique disponible



Comme dans tous les autres secteurs d'activité, les femmes ont dû faire leurs preuves dans la gestion des produits.

Dans cet eBook, 280 Group met en lumière les réponses à sept questions d'entretien pour vous aider à comprendre comment ces pionnières ont percé dans leur carrière et quelles leçons précieuses elles ont apprises en cours de route.

Chacune de ces 20 femmes donne ses conseils aux jeunes femmes qui aspirent à devenir product manager. L'auteur encourage un plus grand nombre de femmes à poursuivre cette carrière avec la certitude qu'elles peuvent réussir.

Le livre présente des histoires de femmes qui ont réussi et que l'on peut admirer et dont on peut s'inspirer. Donc, si vous êtes une femme intéressée par la technologie ou que vous envisagez de rejoindre la gestion de produits, ce livre est génial !

"Si vous cherchez à entrer dans la gestion de produits et que vous n'avez jamais eu de rôle en contact avec la clientèle, je vous conseille vivement de considérer cela comme une étape. Développer une forte empathie envers les clients est essentiel pour être un bon Product Manager, et la meilleure façon de le faire est de parler aux clients tous les jours." _Il est essentiel de développer une forte empathie envers les clients pour être un bon Product Manager, et la meilleure façon de le faire est de parler aux clients tous les jours

Brandye Sweetnam

Les femmes pionnières de la gestion de produits : clés à retenir

Cessez de vous excuser et demandez ce que vous voulez

Trouver un mentor pour gagner du tempsdes compétences en matière de gestion de produits et être à l'écoute

Soyez créatif et n'ayez pas peur de prendre des risques

Ce que disent les lecteurs

aucune critique disponible en ligne

10. Oser diriger par le Dr Brené Brown

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Dare-to-Lead-by-Dr.-Brene-Brown-929x1400.jpg Oser diriger par le Dr. Brené Brown /$$$img/

A propos du livre

L'auteur : Dr. Brené Brown

: Dr. Brené Brown Nombre de pages : 256

: 256 Année de publication: 2019

2019 Temps de lecture estimé: 7,1 heures

7,1 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Évaluations: 4,18/5 (Goodreads) 4,7/5 (Amazon)



Dare to Lead du Dr Brené Brown remet en question l'image stéréotypée d'un patron, alias un leader. Selon Brené Brown, l'empathie est l'une des plus importantes qualités de leadership requises pour diriger une entreprise ou animer un groupe de personnes. Il faut savoir faire preuve de compassion et accepter la vulnérabilité.

Ayez de l'autorité, mais autorisez-vous à ressentir des émotions humaines. En tant que patron, vous ne devez pas être froid et distant.

Rappelez-vous toujours que les émotions ne vous rendent pas moins efficace ou moins productif. Vous devez baisser votre garde pour créer des connexions significatives avec les personnes avec lesquelles vous travaillez.

_"Ce n'est pas le critique qui compte, ni l'homme qui fait remarquer comment l'homme fort trébuche, ou où celui qui fait une action aurait pu mieux la faire. Le crédit revient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui lutte vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore... qui, dans le meilleur des cas, connaît à la fin le triomphe d'une grande réussite, et qui, dans le pire des cas, s'il échoue, échoue au moins en osant beaucoup

Brené Brown

Dare to Lead key takeaways (en anglais)

Voir l'échec comme une chance d'apprendre et de s'améliorer, et non comme une mesure de l'estime de soi

Comprendre les autres et s'y connecter. L'empathie est un outil de leadership puissant

Les leaders responsabilisent les autres en reconnaissant leurs forces, en favorisant la créativité et en encourageant l'innovation

Ce que disent les lecteurs

si vous êtes de ceux qui disent "je ne peux pas montrer de faiblesse, d'amour ou je dois avoir toutes les réponses", ce livre est pour vous. Si vous voulez créer une meilleure culture d'entreprise, ce livre est pour vous."_

