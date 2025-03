10 meilleurs outils d'analyse TikTok pour améliorer votre stratégie TikTok

Bien que TikTok soit une excellente plateforme pour présenter des produits, partager du contenu en coulisses et s'engager dans des tendances, elle nécessite des efforts stratégiques pour stimuler la notoriété de la marque et étendre votre portée.

Rien qu'aux États-Unis, près de 54% de sa population numérique s'engage sur TikTok, qui compte environ 122 millions d'utilisateurs.

La plupart des créateurs de contenu et des responsables des médias sociaux se débattent avec des indicateurs incomplets, des mises à jour retardées et une vision brumeuse des données démographiques de leur audience. Alors, À faire pour affiner votre stratégie de contenu à l'aide d'analyses d'audience détaillées ?

Ce blog présente les 10 meilleurs outils d'analyse pour TikTok afin d'améliorer votre stratégie sur TikTok. Découvrez des insights sur vos abonnés, élargissez votre audience et concevez des campagnes impactantes pour développer votre entreprise.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils d'analyse TikTok ?

Voici ce qu'il faut rechercher dans les outils d'analyse TikTok pour vous aider à comprendre votre public, à repérer les tendances et à renforcer votre jeu sur TikTok :

Vérification des performances: Recherchez des outils d'analyse qui révèlent le nombre de vues, de likes et de partages de votre vidéo afin de mesurer la réussite de votre contenu

Recherchez des outils d'analyse qui révèlent le nombre de vues, de likes et de partages de votre vidéo afin de mesurer la réussite de votre contenu Instructions sur l'engagement: Assurez-vous que les outils d'analyse que vous choisissez fournissent des indications sur le comportement des spectateurs. Les indicateurs tels que le temps de visionnage et les niveaux d'interaction offrent une compréhension plus approfondie de la façon dont les spectateurs s'engagent avec votre contenu

Assurez-vous que les outils d'analyse que vous choisissez fournissent des indications sur le comportement des spectateurs. Les indicateurs tels que le temps de visionnage et les niveaux d'interaction offrent une compréhension plus approfondie de la façon dont les spectateurs s'engagent avec votre contenu Utilisation efficace des hashtags: Choisissez des outils qui analysent les performances des hashtags, vous aidant ainsi à identifier ceux qui améliorent votre visibilité

Choisissez des outils qui analysent les performances des hashtags, vous aidant ainsi à identifier ceux qui améliorent votre visibilité Analyse des tendances: Choisissez des outils qui vous tiennent au courant des tendances sur TikTok. Ils repèrent les tendances populaires facilement découvertes par votre public, ce qui garantit que votre contenu reste pertinent

Choisissez des outils qui vous tiennent au courant des tendances sur TikTok. Ils repèrent les tendances populaires facilement découvertes par votre public, ce qui garantit que votre contenu reste pertinent Analyse des concurrents: L'analyse des performances des concurrents sur TikTok offre des indications précieuses sur leurs stratégies de contenu, vous aide à identifier les tactiques et les campagnes réussies pour améliorer votre contenu

Les 10 meilleurs outils d'analyse TikTok à utiliser en 2024

1. Analisa

via Analisa

Analisa est un outil d'analyse des médias sociaux qui utilise l'IA pour analyser les profils et les hashtags sur TikTok et Instagram. Il vous aide à trouver le meilleur calendrier de publication, le contenu des posts, les stratégies des concurrents, les données démographiques du public, les campagnes des influenceurs, le contenu généré par les utilisateurs et les tendances géographiques.

Vous pouvez obtenir des informations sur l'activité sociale et les performances de vos profils ou des profils et hashtags de vos concurrents grâce aux fonctionnalités d'analyse des profils et des concurrents.

Analisa meilleures fonctionnalités

Démographie et authentification: Identifiez votre cible à l'aide de facteurs démographiques tout en vous assurant de la qualité et de l'authenticité de vos contactsvotre contenu restent cohérentes

Identifiez votre cible à l'aide de facteurs démographiques tout en vous assurant de la qualité et de l'authenticité de vos contactsvotre contenu restent cohérentes Analyse IA: Utilisez l'IA pour analyser les profils TikTok et les hashtags afin de voir ce qui fonctionne avec votre public

Utilisez l'IA pour analyser les profils TikTok et les hashtags afin de voir ce qui fonctionne avec votre public Rapports de campagne: Évaluez la réussite de votre campagne grâce aux données sur les niveaux d'engagement, la portée, les impressions et les taux de clics

Limites d'Analisa

La génération de rapports prend un certain temps

Pas assez d'intégrations avec d'autres logiciels comme Zapier

Prix d'Analisa

Basic: Gratuit

Gratuit Premium: 59,35 $ par mois (facturé annuellement)

59,35 $ par mois (facturé annuellement) Plus : 109,55 $ par mois (facturation annuelle)

: 109,55 $ par mois (facturation annuelle) Pro : 199,35 $ par mois (facturé annuellement)

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

2. Championnat social

via Social Champ

Social Champ est l'un des meilleurs outils d'analyse TikTok gratuits. Il s'agit d'un outil d'analyse numérique tout-en-un qui simplifie la gestion et l'analyse des plateformes de médias sociaux.

Social Champ offre des fonctionnalités de publication au jour le jour, de test A/B et d'optimisation pour améliorer votre présence sur TikTok et d'autres plateformes de médias sociaux.

Vous pouvez analyser les post-performances sans effort et générer des rapports PDF en marque blanche comportant des diagrammes et des graphiques. Comparez vos performances hebdomadaires/mensuelles et forfaits votre stratégie de marketing TikTok en conséquence.

Social Champ meilleures fonctionnalités

Calendrier tout-en-un: Regroupez vos clients dans des environnements de travail, passez de l'un à l'autre sans effort et utilisez des filtres pour une navigation rapide dans les posts grâce au calendrier intuitif de Social Champ. Il simplifie la planification en permettant d'afficher, de modifier et de reprogrammer facilement les posts TikTok

Regroupez vos clients dans des environnements de travail, passez de l'un à l'autre sans effort et utilisez des filtres pour une navigation rapide dans les posts grâce au calendrier intuitif de Social Champ. Il simplifie la planification en permettant d'afficher, de modifier et de reprogrammer facilement les posts TikTok Boîte de réception sociale: Répondez instantanément aux commentaires, aux annonces, aux critiques et aux messages sur l'ensemble de vos comptes TikTok pour une communication transparente. Enregistrer des réponses automatisées répondre aux clients

Limites de Social Champ

Les utilisateurs peuvent ne pas recevoir de notifications lorsqu'un de leurs comptes est déconnecté, ce qui a pour résultat de faire échouer les posts programmés

Séquences d'application mobile peu fiables, entraînant des problèmes tels que des posts perdus ou la publication d'un contenu erroné

Prix de Social Champ

Version Free : Disponible (3 comptes sociaux)

: Disponible (3 comptes sociaux) Champion: 26 $ par mois (12 comptes sociaux)

26 $ par mois (12 comptes sociaux) Business: $89 par mois (40 comptes sociaux)

$89 par mois (40 comptes sociaux) Agence: Tarification personnalisée (100+ comptes sociaux)

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

3. Marque24

via Brand24

Brand24 est un outil d'analyse TikTok conçu pour suivre et surveiller les mentions en ligne de votre marque, de vos produits ou de vos mots-clés sur diverses plateformes de médias sociaux, blogs, forums et autres sources en ligne.

Vous pouvez obtenir des informations approfondies sur votre marque à l'aide du diagramme du volume de discussion. Suivez les fluctuations du nombre de mentions pour vos mots-clés, la portée des médias sociaux et la portée non sociale. Grâce à ces données, vous pouvez traiter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent et améliorer vos campagnes sur les médias sociaux.

Brand24 meilleures fonctionnalités

Flux de mentions et analyses: Rassemblez une liste de mentions de la marque sur les plateformes de médias sociaux et les comptes TikTok. Le centre d'analyse, construit pour une analyse approfondie des médias sociaux, vous permet de connaître le score de l'influenceur, le sentiment, les likes, les partages et d'autres indicateurs associés pour chaque mention

Rassemblez une liste de mentions de la marque sur les plateformes de médias sociaux et les comptes TikTok. Le centre d'analyse, construit pour une analyse approfondie des médias sociaux, vous permet de connaître le score de l'influenceur, le sentiment, les likes, les partages et d'autres indicateurs associés pour chaque mention Analyse du sentiment: Cette fonctionnalité catégorise les mentions de votre mot-clé suivi comme positives (vertes), négatives (rouges) ou neutres en un coup d'œil

Cette fonctionnalité catégorise les mentions de votre mot-clé suivi comme positives (vertes), négatives (rouges) ou neutres en un coup d'œil Alertes intelligentes: Configurez des alertes pour recevoir des notifications automatisées par e-mail ou dans l'application lorsqu'un déclencheur prédéfini est réuni

Limites de Brand24

Cet outil ne permet pas de saisir des messages individuels pour obtenir des statistiques spécifiques

Cet outil ne fait pas de fonctionnalités de planification ou de publication, contrairement à d'autres outils

Prix de Brand24

Individuel: $79 par mois (3 mots-clés)

$79 par mois (3 mots-clés) Teams: 149 $ par mois (7 mots-clés)

149 $ par mois (7 mots-clés) Pro: 199 $ par mois (12 mots-clés)

199 $ par mois (12 mots-clés) Enterprise: 399 $ par mois (25 mots-clés)

G2: 4.6/5 (250+ commentaires)

4.6/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (150+ avis)

4. TikBuddy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/tikbuddy-1400x1044.png

/$$$img/

via TikBuddy

TikBuddy est un outil d'analyse TikTok et de gestion des médias sociaux qui vous aide à obtenir des informations sur vos performances sur TikTok.

En outre, il propose une extension de navigateur gratuite intégrée de manière transparente à TikTok qui permet de gérer les comptes sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de TikBuddy

Trousse d'outils d'analyse et de gestion: Découvrez des ressources vidéo et musicales chaudes, gérez plusieurs comptes TikTok et surveillez les changements de données pour mieux les gérerstratégie marketing. Vous pouvez également trouver des créateurs ciblés, et suivre les données de vidéos coopérées en temps réel

Découvrez des ressources vidéo et musicales chaudes, gérez plusieurs comptes TikTok et surveillez les changements de données pour mieux les gérerstratégie marketing. Vous pouvez également trouver des créateurs ciblés, et suivre les données de vidéos coopérées en temps réel Après les rapports : Générez un rapport complet qui décompose vos performances, et obtenez des stratégies pour améliorer vos performances sur les médias sociaux en fonction des indicateurs clés

Limites de TikBuddy

Le site web est un peu lent, et le chargement de toutes les données TikTok peut prendre un certain temps

Prix de TikBuddy

Tarifs personnalisés

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

5. Melody Socials

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/melody-socials-1400x781.png

/$$$img/

via Melody Socials

Melody Socials est une application qui améliore votre expérience sur TikTok en vous offrant des fonctionnalités de recherche avancées.

Elle vous permet de rechercher efficacement parmi plusieurs profils TikTok, en automatisant le processus et en fournissant des résultats 100 fois plus rapides qu'une recherche manuelle.

Les meilleures fonctionnalités de Melody Socials

Analyse de l'emplacement: Exploite les données d'emplacement des posts récents et les mots clés des bios pour une analyse perspicace

Exploite les données d'emplacement des posts récents et les mots clés des bios pour une analyse perspicace **Filtrage : affinez les recherches en fonction du nombre d'abonnés, de l'engagement récent et des mots-clés figurant dans la description du profil de n'importe quel compte TikTok pour trouver des profils ciblés dans votre niche

Limites de Melody Socials

Les fonctionnalités d'analyse des performances de TikTok sont limitées

Le prix est un peu élevé compte tenu des fonctionnalités limitées

Prix de Melody Socials

Marque: 199 $ par mois (facturé annuellement)

199 $ par mois (facturé annuellement) Agence: 349 $ par mois (facturation annuelle)

349 $ par mois (facturation annuelle) Plateforme: 699 $ par mois (facturation annuelle)

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

6. Exolyt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/exolyt-1400x919.jpg

/$$$img/

via Exolyt

Exolyt est une plateforme d'intelligence sociale qui aide avec le contenu organique de TikTok. Exolyt aide à l'écoute sociale, à la démographie du public, aux dernières tendances et à la surveillance des comptes.

Avec ses indicateurs alimentés par l'IA, c'est comme avoir un copain intelligent qui vous aide à naviguer dans les indicateurs de TikTok.

Les meilleures fonctionnalités d'Exolyt

Share of voice: Mesurez l'impact de votre marque sur TikTok en utilisant cette fonctionnalité pour suivre les changements, les concurrents et les efforts de marketing. Obtenez des informations sur le contenu généré par les utilisateurs et les analyses de hashtag

Mesurez l'impact de votre marque sur TikTok en utilisant cette fonctionnalité pour suivre les changements, les concurrents et les efforts de marketing. Obtenez des informations sur le contenu généré par les utilisateurs et les analyses de hashtag Tendances dynamiques: Anticipez les évolutions du marché et les influences culturelles pour garantir la pertinence et améliorer votre stratégie de contenu grâce à des informations en temps réel. Explorez les tendances quotidiennes spécifiques au secteur, les préférences du public et exportez des rapports de tendances à des fins d'analyse et de partage

Limites d'Exolyt

La tarification peut être onéreuse pour les petites entreprises

Prix d'Exolyt

Essentials: $272 par mois

$272 par mois Avancé: 654 $ par mois

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

7. Popsters

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/popsters-1400x806.png

/$$$img/

via Popsters

Popsters est un outil robuste d'analyse du contenu des médias sociaux conçu pour vous donner les moyens d'analyser, de comparer et de mesurer l'efficacité des posts sur diverses plateformes de médias sociaux, y compris TikTok.

Analysez n'importe quelle page publique sur 11 réseaux sociaux - même sans accès administrateur - pour obtenir des connaissances approfondies sur les activités sociales et la performance du contenu afin de créer du contenu, des posts et des.. publicités .

Les meilleures fonctionnalités de Popsters

Suivi des performances: Surveillez les performances de vos comptes de médias sociaux en examinant les données totales et l'efficacité moyenne des posts. Évaluez les posts publiés à différents moments avec divers hashtags et vérifiez les statistiques d'activité des pages

Surveillez les performances de vos comptes de médias sociaux en examinant les données totales et l'efficacité moyenne des posts. Évaluez les posts publiés à différents moments avec divers hashtags et vérifiez les statistiques d'activité des pages Exportation de données: Exportez les données de Popsters vers différents formats de fichiers, notamment XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV ou PPTX, et modifiez-les pour des rapports et des analyses transparents

Limites de Popsters

Popsters peut avoir des analyses intégrées limitées pour TikTok

Certaines fonctionnalités, en particulier l'analyse TikTok, peuvent nécessiter des extensions de navigateur supplémentaires, ce qui ajoute une couche de dépendance supplémentaire

Prix de Popsters

Essai gratuit: Disponible

Disponible Mois: $9.99

$9.99 Trimestre: $26.99

$26.99 Spécial: 49,99

49,99 Forfaits pour les entreprises: Tarification personnalisée

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

8. Envoyer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sendible-Analytics.png

/$$$img/

via Sendible

Sendible est une plateforme permettant de gérer efficacement les médias sociaux à grande échelle. Cette solution tout-en-un facilite la croissance de l'audience, l'attraction des clients et la réalisation des objectifs en matière de médias sociaux.

Vous pouvez utiliser les informations sociales approfondies de Sendible pour mieux comprendre votre public, augmenter l'engagement et créer des messages convaincants au meilleur moment.

Les meilleures fonctionnalités de Sendible

Rapports automatisés: Rationalisez les rapports aux clients en envoyant automatiquement des informations clés. Planifiez des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour les parties prenantes et les membres de l'équipe

Rationalisez les rapports aux clients en envoyant automatiquement des informations clés. Planifiez des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour les parties prenantes et les membres de l'équipe Rapports sur le trafic du site web avec Google Analytics: Suivez l'impact du contenu des médias sociaux sur les visites du site web et découvrez quels canaux sociaux génèrent le plus de trafic afin d'adapter votre stratégie

Limites de Sendible

La modification en cours des posts programmés peut s'avérer difficile avec les applications mobiles

Bien que la programmation puisse parfois échouer, vous recevrez une notification lorsqu'un message ne sera pas publié

Prix de Sendible

Créateur: 29 $ par mois (1 utilisateur)

29 $ par mois (1 utilisateur) Traction: 89$ par mois (4 utilisateurs)

89$ par mois (4 utilisateurs) Marque blanche: 180$ par mois (10 utilisateurs)

180$ par mois (10 utilisateurs) Marque blanche+: $750 par mois (100 utilisateurs)

G2: 4.5/5 (860+ commentaires)

4.5/5 (860+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (125+ commentaires)

9. YouScan

via YouScan

YouScan est une plateforme d'écoute des médias sociaux alimentée par l'IA qui excelle dans la reconnaissance d'images.

Les Visual insights de YouScan identifient avec précision les logos, les objets, les scènes, les activités et les informations démographiques au sein des images. Cette analyse détaillée des images vous aide à accéder à de précieuses informations sur les consommateurs, à des mesures de la visibilité de la marque et à une analyse de la concurrence.

Meilleures fonctionnalités de YouScan

Insights copilot: Utilisez l'assistant d'écoute des médias sociaux alimenté par ChatGPT pour extraire des informations qualitatives de millions de discussions en ligne. Recevez des réponses instantanées, résumez de longues discussions et améliorez votre écoute sociale

Utilisez l'assistant d'écoute des médias sociaux alimenté par ChatGPT pour extraire des informations qualitatives de millions de discussions en ligne. Recevez des réponses instantanées, résumez de longues discussions et améliorez votre écoute sociale Audience insights: Obtenez des informations sur les données démographiques et les intérêts de votre public afin d'élaborer une stratégie d'écoute socialeapproche marketing stratégique. Identifier les influenceurs avec lesquels collaborer pour les campagnes de marketing d'influence

Limites de YouScan

Le travail avec des liens dans les rapports peut s'avérer peu pratique

La collecte de données historiques avec des mentions élevées prend du temps

Prix de YouScan

Starter 3: 299 $ par mois (facturé annuellement)

299 $ par mois (facturé annuellement) Forfaits Unlimited: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (90+ commentaires)

4.8/5 (90+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (60+ avis)

10. TrendTok

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/trendtok.png

/$$$img/

via TrendTok

TrendTok est un outil d'analyse TikTok gratuit qui vous aide en prédisant les tendances et les sons avant qu'ils ne deviennent viraux.

TrendTok utilise l'IA pour trouver les tendances virales à proximité afin de fournir des suggestions personnalisées correspondant à vos préférences. Grâce à l'accès à des analyses détaillées sur les nouvelles tendances, les tendances à la hausse et les tendances à la baisse, vous pouvez augmenter votre productivité croissance de votre compte en créant des vidéos virales.

Les meilleures fonctionnalités de TrendTok

**Découvrez, analysez et prédisez les tendances et les sons adaptés à votre niche, votre emplacement ou vos créateurs favoris

Analyses détaillées: Obtenez des informations complètes sur les tendances émergentes, croissantes et décroissantes

Limites de TrendTok

Informations limitées sur les fonctionnalités spécifiques

Disponible uniquement sur IOS pour le moment

Prix de TrendTok

Free

Plan de base: 99 $ par mois

99 $ par mois Forfait Pro: 199 $ par mois

199 $ par mois Forfait Accélération: 349 $ par mois

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

Autres outils de gestion des médias sociaux

Alors que les outils d'analyse TikTok analysent les indicateurs et les tendances des médias sociaux, les solutions de gestion de projet comme ClickUp fournit une suite complète de fonctionnalités alimentées par l'IA pour améliorer vos médias sociaux et vos campagnes de publicité gestion de projet marketing .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Marketing-Dashboard-Example-1400x841.png Exemple de tableau de bord ClickUp Marketing /$$img/

Gérer les indicateurs des médias sociaux avec les tableaux de bord ClickUp

ClickUp

ClickUp est votre outil de référence pour la gestion de projet des médias sociaux . Il s'agit d'une plateforme de gestion de projet tout-en-un conçue pour vous simplifier la vie dans le monde en constante évolution des médias sociaux et du marketing.

Organisez, collaborez et dynamisez vos campagnes en toute transparence. Mais ClickUp ne se limite pas à la gestion des outils de médias sociaux. Faites bien plus avec cette application polyvalente - de la planification de votre journée au suivi de la progression de votre équipe - ClickUp vous couvre.

Examinons quelques-unes des meilleures fonctionnalités de ClickUp qui vous aident à stimuler la productivité et à assurer la réussite de vos campagnes sur les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gestion de projet marketing: Tirer parti de Le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp pour un environnement de travail flexible permettant de réfléchir, de planifier et d'exécuter des programmes et des stratégies de marketing pour toutes vos campagnes et tous vos programmes TikTok. Utiliser Le modèle de l'équipe marketing de ClickUp pour aligner les objectifs, définir l'échéancier des campagnes, gérer les ressources et obtenir une visibilité sur votre feuille de route marketing

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Marketing-Teams-Template.png Organisez tous les membres de votre équipe marketing grâce à des flux de travail collaboratifs et au partage de documents https://app.clickup.com/signup?template=t-90060005895&\_gl=1\*7s60co\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Au service de l'IA outil de marketing : Accélérez vos campagnes et la création de contenu avec ClickUp Brain . Il génère des idées, des briefs de contenu, des blogs, des légendes et des e-mails avec une touche de créativité et d'expertise. Son interface conviviale rend la gestion de projet intuitive et accessible, rationalise votre flux de travail créatif, améliore la collaboration et stimule la productivité.

Utilisation de ClickUp AI pour générer des idées de campagne en tenant compte de la cible et des objectifs de la campagne

Gestion du contenu: Rationaliser votre processus de création de contenu avec Les modèles de calendrier de contenu de ClickUp qui facilitent le forfait, la visibilité de l'équipe et la mesure des objectifs. Organisez, mettez en forme, mettez à jour et publiez votre contenu avec l'assistance de statuts, champs et affichages personnalisés

Utilisez le modèle de gestion de contenu ClickUp pour afficher des calendriers personnalisés sur plusieurs canaux

Collaborez avec votre équipe: Accélérez votre travail en assignant des tâches aux membres de l'équipe à l'aide de Tâches ClickUp . Bénéficiez de plusieurs assignés et de fils de commentaires pour chaque tâche, garantissant ainsi un achevé efficace. Utilisez des mises à jour de statut personnalisables telles que "À faire", "En cours" et "Achevé" pour gérer efficacement le flux de travail

Suivre la progression: Supervisez les campagnes et obtenez des informations sur la progression de chaque tâche. Suivre le projet avec l'outil de suivi de la progression du projet Modèle de suivi de projet ClickUp . Il vous aide, vous et votre équipe, à rester sur le suivi et à repérer les obstacles potentiels avant qu'ils ne deviennent problématiques

Créez des périodicités en sélectionnant des dates sur un calendrier ou en tapant simplement un jour, une date ou une heure grâce aux tâches récurrentes de ClickUp

Marketing digital: Lancez des campagnes multicanales et des évènements mondiaux avec la plateforme conviviale de ClickUp alimentée par l'IA, un outil puissant pour.. marketing numérique . Des outils comme Documents ClickUp et Tableaux blancs ClickUp garantissent que chaque membre de l'équipe est aligné, du brainstorming au lancement du produit. Avec Click Views et ClickUp Dashboards, visualisez la progression de votre équipe pour vous concentrer sur la réalisation des objectifs de votre marque.

Limites de ClickUp

Les débutants peuvent être confrontés à une certaine courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain: 5 $ par membre sur tout forfait payant

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

Maximiser la puissance de l'analyse avec les outils d'analyse TikTok

Vous voudrez utiliser des outils d'analyse pour évaluer à quel point votre contenu TikTok fait l'affaire. Ces outils fournissent des informations sur les personnes qui regardent vos vidéos, leur degré d'engagement et les performances de votre contenu.

Les 10 meilleurs outils d'analyse TikTok abordés dans ce blog ouvrent la porte à un monde de décisions basées sur les données, fournissant des informations cruciales pour optimiser votre stratégie TikTok.

Parmi ceux-ci, ClickUp se distingue comme une plateforme de gestion de projet complète et un outil puissant de gestion des médias sociaux. Son tableau de fonctionnalités, y compris l'espace de travail personnalisable, la collaboration transparente et le suivi efficace des projets, en fait un outil tout-en-un pour élever votre présence sur TikTok.

Tirez parti de ClickUp gratuitement et pilotez une entreprise TikTok réussie.

Essayez ClickUp gratuitement maintenant