10 Outils de gestion des annonces pour les marketeurs et les annonceurs en 2024

Toute entreprise qui connaît la réussite sait qu'il est important de présenter son produit ou son service à des clients potentiels. Mais si vous travaillez avec une variété d'outils numériques, vous ne pouvez pas vous en passer campagnes de marketing et des plateformes de gestion, tout cela peut prendre beaucoup de temps.

C'est là qu'un excellent outil de gestion des annonces peut faire toute la différence. 🙌

Nous allons ici explorer les logiciels de gestion des publicités et vous aider à y voir clair sur ce qu'il faut rechercher lors du choix d'une plateforme de gestion des publicités. Nous partagerons ensuite les meilleurs outils pour surveiller et gérer vos projets ou campagnes publicitaires afin de vous faire gagner du temps et de l'argent.

Qu'est-ce qu'un outil de gestion publicitaire ?

Un outil de gestion des publicités est une plateforme qui utilise des outils d'automatisation pour gérer et rationaliser le flux de travail de votre campagne publicitaire.

Un outil de gestion des publicités peut vous aider dans la création et le ciblage des publicités, ainsi que dans leur placement sur plusieurs canaux. Il peut également surveiller la réussite de vos campagnes publicitaires, éclairer les décisions d'optimisation et vous aider à gérer votre budget. 💵 Gestion de projet pour les médias sociaux et logiciel de marketing de contenu peut vous aider à forfaiter et à créer du contenu qui engage votre public et s'aligne sur votre stratégie de marketing de contenu objectifs de communication .

Cependant, aucun de ces outils ne vous permettra de garder le contrôle sur vos publicités payantes, comme votre campagne Google Ads, par exemple. C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil de gestion des annonces dans le cadre de votre campagne de boîte à outils de gestion de campagne . 🛠️

Que faut-il rechercher dans un outil de gestion des annonces ?

Les outils de gestion des publicités offrent un intervalle de fonctions. En fonction des besoins de votre entreprise, voici quelques éléments communs à rechercher :

Une plateforme centrale pour que vous puissiez gérer les campagnes sur différents canaux en un seul endroit

Outils d'écriture IA pour vous aider à créer vos annonces à partir de quelques mots-clés

Des options de test A/B pour optimiser vos annonces et réduire les coûts de paiement au clic (PPC)

Intégration avec votrelogiciel de gestion de la relation client (CRM) afin que vous puissiez identifier les tendances pour mieux cibler vos campagnes

Des flux de travail qui automatisent les tâches répétitives et réduisent la charge de travaill'inefficacité des processusce qui vous permet d'économiser votre temps et votre attention là où c'est vraiment nécessaire

Des outils qui simplifientla gestion de projet marketing les tâches telles que la planification des projets et le contrôle des dépenses publicitaires, sur vos différents comptes publicitaires

Un logiciel de suivi en temps réel qui contrôle les performances des publicités et vous donne des informations utiles

Personnalisableoutils de rapports avec des indicateurs utiles - comme l'attribution des conversions et le retour sur investissement (ROI) - pour vous aider à prendre les bonnes décisions en matière d'optimisation

Une interface facile à utiliser pour vous permettre d'être rapidement opérationnel

Les 10 meilleurs outils pour gérer les publicités en 2024

Pour vous aider à choisir le meilleur outil de gestion des publicités, commencez par dresser une liste des fonctions dont vous avez besoin. Comparez-la ensuite à cette liste des meilleurs outils de gestion des publicités et de marketing disponibles à l'heure actuelle.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un outil de gestion de projet et de productivité à guichet unique. Il est idéal pour la gestion de projet marketing qui vous permet de créer, d'attribuer et de suivre les tâches de marketing, le tout sous un même toit.

Commencez le processus de planification de votre campagne par un brainstorming avec les membres de votre équipe sur une Tableau blanc ClickUp ou ClickUp Doc . Utilisez ensuite ClickApps pour créer automatiquement des tâches directement à partir de votre forfait de contenu, tout en gardant ces tâches connectées à vos documents de stratégie, vos calendriers de contenu et votre feuille de route marketing. 🛤️

Grâce aux fonctions IA de ClickUp, les équipes marketing peuvent produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

Vous voulez gagner encore plus de temps ? ClickUp AI prend des notes pendant votre réunion et facilite la génération d'idées de campagnes. Il aide également à générer du contenu pour les blogs, les e-mails et les pages d'atterrissage que les moteurs de recherche adorent, en plus d'être convaincant publicitaire convaincant dans différentes formes pour différentes cibles.

Contrôlez les performances de votre campagne et toutes les tâches connexes avec Tableaux de bord ClickUp . Ceux-ci vous donnent toutes les données et indicateurs personnalisés dont vous avez besoin pour optimiser votre marketing et gérer votre budget. 🎯

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gagnez du temps grâce à des modèles pratiques tels que le modèleModèle de plan de campagne et un tableau deModèles de calendriers de contenu* Personnalisez vos flux de travail en fonction de votre équipe et de votre entreprise

Utilisez des déclencheurs, des actions et des conditions pour automatiser les tâches répétitives et libérer votre équipe pour des tâches plus importantes

Utilisez des graphiques, des diagrammes et des rapports pour assurer le suivil'allocation des ressources et l'analyse des performances en temps réel

Intégration avec plus de 1 000 outils, notammentHubSpotsalesforce,Microsoft Office 365, environnements de travail de Google,Asanaet Slack

Utilisez ClickUp sur Windows, Mac ou Linux, ainsi que sur iOS ou Android

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, cela peut prendre du temps pour les nouveaux utilisateurs de les apprendre tous

L'IA n'est disponible qu'avec les forfaits payants

Prix de ClickUp

Free Forever: Gratuit

Gratuit Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement travail et invité interne par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. AdRoll

via AdRoll Cet outil est conçu pour tout le monde, du gestionnaire de publicités Facebook avec des budgets limités aux spécialistes du marketing professionnel et aux grandes entreprises de commerce électronique.

Utilisez les fonctionnalités de segmentation étendues pour créer une audience personnalisée. Paramétrez des campagnes publicitaires et de reciblage sur plusieurs plateformes comme Pinterest, Instagram, Facebook et TikTok - et gérez-les sur une seule plateforme. Obtenez des indicateurs sur les impressions, les clics et les discussions grâce aux fonctions de suivi des performances publicitaires et d'analyse. Utilisez ensuite ces données pour optimiser votre campagne.

Les meilleures fonctionnalités d'AdRoll

Lancez vos publicités, puis mettez-les en pause pour optimiser et modifier le contenu et l'audience afin de mieux atteindre votre marché cible

Utilisez l'IA pour créer des publicités dynamiques et personnalisées en incluant des recommandations de produits ciblées sur votre audience

Profitez de crédits publicitaires mensuels sur l'offre Marketing & Ads Plus, ainsi que d'e-mails illimités pour votre stratégie d'e-mail marketing

Limites d'AdRoll

L'offre de publicité payante ne vous donne accès qu'aux publicités natives et à l'affichage, ainsi qu'à la segmentation et aux rapports, mais pas aux médias sociaux

Certains utilisateurs estiment que la fonction de rapports gagnerait à être plus flexible

Prix d'AdRoll

Ads: Pay as you go

Pay as you go Marketing et annonces plus: À partir de 36 $/mois, en fonction du nombre de visiteurs uniques mensuels sur votre site

À partir de 36 $/mois, en fonction du nombre de visiteurs uniques mensuels sur votre site Package avancé: Contacter pour les tarifs

G2: 4.0/5 (550+ commentaires)

4.0/5 (550+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (70+ commentaires)

3. WASK

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/WASK.jpg Outil de gestion des annonces : Échéancier de l'activité de WASK /$$$img/

via WASK WASK est un outil de gestion des annonces qui vous aide à garder le contrôle de vos comptes publicitaires à partir d'une seule plateforme - même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances techniques. Il intègre actuellement vos comptes Google et Facebook. X, LinkedIn et TikTok seront bientôt disponibles.

L'IA analyse le comportement des visiteurs et des clients sur votre site Web, puis l'utilise pour identifier automatiquement votre public cible qui convertit le plus. Elle utilise également des algorithmes intelligents pour calculer vos indicateurs publicitaires et faire des recommandations intelligentes pour optimiser vos campagnes. ️

Les meilleures fonctionnalités de WASK

Utilisez les fonctions de l'IA pour créer des textes de campagnes publicitaires à forte conversion

Analysez le volume de recherche de vos mots-clés importants afin d'utiliser votre budget publicitaire le plus efficacement possible

Créez et personnalisez rapidement des rapports à l'aide de l'outil de glisser-déposer

Choisissez des paiements mensuels, trimestriels ou annuels avec des réductions croissantes pour les paiements à plus long terme

Limites de WASK

Certains utilisateurs aimeraient voir des graphiques de performance publicitaire plus détaillés et personnalisables dans le panneau de l'utilisateur

Le forfait de base ne comprend pas de fonction d'optimisation

Prix de WASK

Basic: 19$/mois

19$/mois Premium: 49$/mois

49$/mois Professionnel: $89/mois

WASK évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (8 commentaires)

4.5/5 (8 commentaires) Capterra: 4.5/5 (11 commentaires)

4. Influ2

via Influ2 Cet outil de gestion des annonces est conçu pour les entreprises B2B. Il vous permet de cibler des décideurs spécifiques au sein de votre groupe d'achat et de mesurer la façon dont ils interagissent avec votre annonce.

Veillez à ce que les équipes commerciales et marketing travaillent en parfaite collaboration en alignant le contenu et en exploitant les signaux marketing. Utilisez les données d'engagement pour éduquer les clients potentiels, instaurer un climat de confiance et programmer parfaitement vos actions de sensibilisation des équipes commerciales. Suivez ensuite l'influence de vos publicités sur l'évolution des clients potentiels dans votre pipeline.

Les meilleures fonctionnalités d'Influ2

Économisez de l'argent en sélectionnant vos annonces et en ciblant uniquement les personnes susceptibles de se convertir

Placez des publicités display ou des publicités sur les médias sociaux sur tous les principaux canaux, notamment Google, Facebook, Instagram, LinkedIn et Amazon

Protégez les données de vos clients grâce à la certification SOC2 Type II

Déployez et embarquez rapidement le système Influ2 grâce à l'interface conviviale

Les limites d'Influ2

Il n'est pas facile de voir quelles plateformes génèrent des engagements

Certains utilisateurs aimeraient voir des modèles qui permettent de gagner du temps lors de la construction d'une audience

Prix d'Influ2

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (60+ reviews)

4.7/5 (60+ reviews) Capterra: 4.9/5 (7 commentaires)

5. trendHERO

via trendHERO TrendHERO est un outil de marketing numérique qui connecte les entreprises aux influenceurs. Il s'agit d'un outil de gestion publicitaire différent, mais tout aussi important dans la culture actuelle des médias sociaux, axée sur les influenceurs.

Utilisez TrendHERO pour identifier les bons influenceurs pour travailler avec votre entreprise en utilisant des filtres tels que l'emplacement, la langue, la catégorie et la taille. Par exemple, vous pouvez obtenir un aperçu des analyses, du nombre d'abonnés et des mentions d'un influenceur. Connectez-vous avec eux pour discuter de ce que vous recherchez et recevez des propositions d'entreprise avant de finaliser votre arrangement. 🤝

trendHERO meilleures fonctionnalités

Choisissez parmi une base de données de plus de 100 millions d'influenceurs, du plus grand au plus petit niveau d'influence

Vérifiez que l'audience d'un influenceur s'aligne sur votre marché cible à l'aide d'analyses telles que les données démographiques et les intérêts de l'audience

Envoyez des e-mails automatisés et personnalisés à plusieurs influenceurs à la fois

Suivre la fréquence à laquelle vous et vos concurrents êtes mentionnés dans les comptes des influenceurs

trendHERO limites

Les filtres sont assez limités, vous devrez donc probablement passer un peu de temps à affiner manuellement vos choix

Certains utilisateurs estiment que la fonction de rapports n'est pas aussi rapide ou conviviale qu'elle pourrait l'être

prix trendHERO

Free: Gratuit

Gratuit Lite: 15,99 $/mois

15,99 $/mois Pro: 39,99 $/mois

39,99 $/mois Avancé: 119,99 $/mois

G2: 4.4/5 (80+ commentaires)

4.4/5 (80+ commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

6. 6sense

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/6sense-dashboard.jpg

/$$$img/

via 6sens Destiné aux entreprises B2B, ce logiciel de gestion des annonces aligne vos efforts de vente et de marketing en utilisant des données d'intention et des prédictions précises. Son objectif est d'améliorer la qualité du pipeline, d'augmenter les taux de discussion, de réaliser des équipes commerciales plus rapidement et d'assurer une croissance régulière du chiffre d'affaires. 💰

L'IA 6sense évalue le comportement des clients potentiels et vous indique où se trouvent les prospects dans le parcours d'achat. Elle vous aide à créer de l'engagement à chaque niveau de compte avec un contenu hautement pertinent et personnalisé, plus des campagnes publicitaires pour cette étape. Lorsque les prospects sont prêts à acheter, vous pouvez les cibler avec des publicités display appropriées, conçues pour convertir.

6sense meilleures fonctionnalités

Atteignez votre cible avec des messages uniques et cross-canal à grande échelle

Obtenez des signaux d'achat anonymes de votre propre site Web et de sites tiers pour identifier les clients potentiels qui recherchent un produit ou un service que vous proposez

Segmentez les données de votre compte pour connaître l'efficacité de vos campagnes pour un compte spécifique

Intégrer d'autres plateformes marketing et commerciales dans votre pile technologique, comme HubSpot,SalesforcesalesLoft, Outreach, etc

Les limites de 6sense

Étant donné que plusieurs équipes doivent utiliser l'outil, vous aurez peut-être besoin d'un champion du produit pour les rassembler

Certains aspects de la plateforme ne sont pas aussi conviviaux qu'ils pourraient l'être

Prix de 6sense

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (600+ commentaires)

4.4/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (16 commentaires)

7. RollWorks

via Rouleau de travail RollWorks est une autre plateforme de marketing et de vente basée sur les comptes pour les entreprises B2B. Cet outil de gestion des annonces vise à augmenter et à accélérer votre équipe commerciale en s'engageant avec des clients hautement qualifiés.

Paramétrez votre profil de client idéal, puis utilisez-le pour identifier les comptes cibles qui correspondent le mieux à votre entreprise. Exécutez des campagnes cross-canal - y compris des publicités display et sur les médias sociaux, ainsi que des e-mails déclenchés - pour engager ces comptes à différents niveaux de votre entonnoir, en les faisant progresser jusqu'à la discussion.

Les meilleures fonctionnalités de RollWorks

Personnalisez vos publicités pour atteindre au mieux des audiences spécifiques 👪

Automatisez les tâches marketing répétitives comme l'envoi d'e-mails et les suivis

Utilisez le reciblage pour reprendre contact avec des clients potentiels qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour vos produits et services

Suivez l'efficacité de vos campagnes au niveau des comptes et des contacts spécifiques

Limites de RollWorks

L'offre standard ne permet pas de personnaliser le contenu marketing en fonction des comptes ou des contacts

Les utilisateurs qui ne sont pas totalement familiarisés avec le marketing basé sur les comptes peuvent avoir besoin d'un certain temps pour se familiariser avec le système

Prix de RollWorks

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (plus de 400 commentaires)

4.3/5 (plus de 400 commentaires) Capterra: 4.5/5 (25+ commentaires)

8. Celtra

via Celtra Celtra vous aide à automatiser la création de contenu numérique à grande échelle et en plusieurs langues. C'est un outil de gestion publicitaire d'un genre différent qui vous permet de créer des publicités dynamiques et personnalisées qui améliorent les performances et la discussion.

Les modèles Ad Builder vous aident à concevoir facilement des publicités uniques pour votre marque avec des animations, des vidéos et des fonctions de commerce électronique. Connectez votre catalogue de produits et tirez des données pertinentes sur les produits pour personnaliser votre annonce. Vous pouvez tester vos publicités, les ajuster et les tester à nouveau avant de mettre en ligne la nouvelle version. Les indicateurs de rapports en temps réel vous indiquent exactement comment votre publicité fait pour que vous puissiez continuer à itérer pour assurer votre réussite.

Les meilleures fonctionnalités de Celtra

Construisez votre modèle d'annonce en couches à l'aide de l'interface de conception intuitive pour appliquer des couleurs, des polices, des marques et des informations sur les produits - aucune connaissance en codage n'est requise

Utilisez des éléments visuels et l'urgence pour attirer l'attention et favoriser la promotion

Créez plusieurs variantes de votre annonce pour des applications de contenu et des promotions différentes

Rationalisez la collaboration avec votre équipe à l'aide d'un logiciel basé sur le cloud

Limites de Celtra

L'aperçu que vous voyez à l'écran ne correspond pas toujours exactement à la version mise en ligne

Comme il s'agit d'un logiciel basé sur le cloud, vous devez être en ligne pour travailler sur la plateforme

Prix de Celtra

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (350+ commentaires)

4.4/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (290+ commentaires)

9. Gestion des publicités HubSpot

via HubSpot La gestion des publicités HubSpot fait partie de la plateforme Marketing Hub de la marque. HubSpot étant un CRM dans l'âme, il est facile de générer des audiences à partir de votre base de données et, en retour, de voir quelles publicités convertissent les visiteurs en clients. 👀

Créez des annonces pertinentes et ciblées pour plusieurs plateformes, notamment Google, Facebook, Instagram et LinkedIn. Surveillez les performances et optimisez vos annonces pour augmenter les discussions et booster le retour sur investissement, le tout sur une seule plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Ad Management

Segmentez votre audience pour proposer des publicités personnalisées basées sur des données réelles

Obtenez des informations sur les pistes spécifiques et le retour sur investissement que chaque publicité génère afin de maximiser les dépenses

Consultez les rapports à chaque étape du processus publicitaire pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

Facile à utiliser quelles que soient vos connaissances techniques - aucun processus informatique complexe n'est requis

Les limites de HubSpot Ad Management

Il n'est pas possible d'opter uniquement pour la gestion des publicités - il faut acheter l'ensemble du package marketing

Les prix de HubSpot sont élevés pour les petites entreprises

Prix de la gestion des annonces HubSpot

Professionnel: 800$/mois

800$/mois Enterprise:$3,600/mois

HubSpot Ad Management évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (10,300+ reviews)

4.4/5 (10,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (5,700+ reviews)

10. Smartly.io

via Smartly.io Smartly.io est un outil de gestion des publicités qui vous permet de lancer et de gérer plusieurs campagnes sur différents canaux de médias sociaux en une seule fois. Alimenté par l'IA et utilisant des flux de travail automatisés tout au long, il réduit le travail manuel, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. 💪

Utilisez l'automatisation pour créer des annonces dynamiques pour votre cible, y compris des images et des vidéos. Affinez avec eux les aperçus basés sur les données qui s'affichent les détails au niveau des éléments créatifs. Après le lancement, les annonces tournent automatiquement pour éviter la lassitude et augmenter les discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Smartly.io

Utilisez des algorithmes pour optimiser les enchères, cibler le contenu des publicités pour différents publics et mieux gérer votre budget

Réutiliser le contenu sur plusieurs formes et plateformes

Mesurez l'attribution et la performance par rapport à des KPI personnalisés afin de générer des insights pour des itérations ultérieures

Consultez les détails de vos campagnes dans un seul tableau de bord qui combine les données en temps réel de tous vos canaux

Limites de Smartly.io

Les utilisateurs signalent que l'équipe de développement doit encore travailler sur certains bugs

Une formation plus complète et des articles d'aide permettraient d'accélérer la courbe d'apprentissage

Prix de Smartly.io

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de Smartly.io

G2: 4.4/5 (450+ commentaires)

4.4/5 (450+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (13 commentaires)

Rationalisez votre flux de travail marketing avec le meilleur outil de gestion des publicités

Pour développer votre entreprise, vous avez besoin de plus de clients. Cependant, la gestion des campagnes publicitaires sur des feuilles de calcul statiques est chronophage et moins qu'efficace - c'est pourquoi de nombreuses entreprises se tournent vers les outils de gestion des publicités. ✨

Les logiciels de gestion publicitaire peuvent assister la création des publicités, la gestion des enchères, le ciblage et le lancement de vos publicités, ainsi que le suivi et l'optimisation des performances des publicités. Il automatise également les flux de travail dans la mesure du possible afin de vous libérer du temps pour d'autres tâches importantes.

Il existe de nombreux prétendants sur la liste des meilleurs outils de gestion des annonces, mais ClickUp tient bon face à une forte concurrence. 🥇

Les fonctions de gestion de projet et de productivité de ClickUp assistent vos campagnes marketing tout au long des phases de forfait, de création, de mise en œuvre et de suivi. Il vous aide à mesurer, gérer et optimiser les performances, en rationalisant votre processus avec l'automatisation à chaque tournant. S'inscrire gratuitement pour obtenir ClickUp dès aujourd'hui et commencer à faire fructifier chaque centime de votre budget marketing.