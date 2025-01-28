10 Outils Instagram pour développer votre présence en ligne en 2025

Vous êtes-vous déjà demandé comment certains pros de l'Insta parviennent à percer l'algorithme d'Instagram sans effort ? Ils attirent les likes et les abonnés comme des aimants.

Pendant ce temps, d'autres continuent à faire des efforts constants et attendent leur percée. Cependant, leur présence en ligne reste bloquée, et ces nombres ne bougent pas.

Frustrant, n'est-ce pas ? À faire pour imiter la réussite Instagram des pros ?

Si vous voulez un génie d'Instagram qui élèvera votre marque, vous aidera à créer une présence en ligne durable et à atteindre ces Instagram

objectifs marketing

vous êtes au bon endroit.

Voici les 10 meilleurs outils Instagram qui transformeront votre jeu de marketing Instagram en 2024 et au-delà.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils Instagram ?

Planification et Automatisation: Recherchez des outils qui vous permettent de planifier des posts Instagram à l'avance et d'automatiser des tâches spécifiques pour maintenir un calendrier de publication cohérent

Recherchez des outils qui vous permettent de planifier des posts Instagram à l'avance et d'automatiser des tâches spécifiques pour maintenir un calendrier de publication cohérent Analytiques et rapports: Choisissez des outils Instagram qui fournissent des informations détaillées sur votre compte Instagram et vos performances, y compris les indicateurs d'engagement, la croissance des abonnés et l'efficacité du contenu

Choisissez des outils Instagram qui fournissent des informations détaillées sur votre compte Instagram et vos performances, y compris les indicateurs d'engagement, la croissance des abonnés et l'efficacité du contenu Facilité d'utilisation: Assurez-vous que vos outils Instagram disposent d'une interface conviviale. Que vous soyez un débutant ou un utilisateur expérimenté, l'outil doit être facile à naviguer et à utiliser en même temps que l'application Instagram

Assurez-vous que vos outils Instagram disposent d'une interface conviviale. Que vous soyez un débutant ou un utilisateur expérimenté, l'outil doit être facile à naviguer et à utiliser en même temps que l'application Instagram Options d'essai ou de démonstration: Optez pour des outils qui proposent un essai gratuit ou une période de démonstration. Cela vous permet de tester les fonctionnalités de l'outil et de déterminer s'il répond à vos besoins avant de vous engager

Optez pour des outils qui proposent un essai gratuit ou une période de démonstration. Cela vous permet de tester les fonctionnalités de l'outil et de déterminer s'il répond à vos besoins avant de vous engager Affordabilité et évolutivité: Évaluez la structure tarifaire de l'outil Instagram et assurez-vous qu'elle correspond à votre budget. En outre, vérifiez si l'outil sera évolutif aux besoins croissants de votre entreprise Instagram

Les 10 meilleurs outils Instagram à utiliser en 2024

1. Agorapulse

via

Agorapulse

Agorapulse est un outil Instagram conçu pour gérer les médias sociaux, offrant des outils de gestion de la boîte de réception, de publication, de rapports, de surveillance et de collaboration d'équipe transparente.

Cet outil de marketing Instagram offre des fonctionnalités telles qu'une boîte de réception sociale unifiée qui regroupe tous vos messages, commentaires et critiques sur les médias en un seul endroit. Planifiez et programmez le contenu à l'avance, découvrez les tendances, les insights et les analyses, et surveillez facilement

kPI marketing

tels que les taux de discussion.

Les meilleures fonctionnalités d'Agorapulse

Boîte de réception sociale unifiée: Optimisez votre boîte de réception avec l'assistant de boîte de réception pour organiser et collaborer efficacement en attribuant les conversations à votre équipe. Gérez les commentaires Instagram et Facebook

Optimisez votre boîte de réception avec l'assistant de boîte de réception pour organiser et collaborer efficacement en attribuant les conversations à votre équipe. Gérez les commentaires Instagram et Facebook RCI des médias sociaux: Identifiez les posts et les discussions générant des ventes, des leads et du trafic. Intégrez Google Analytics pour collecter et fusionner les données afin de créer des rapports sur vos campagnes de médias sociaux et votre entreprise Instagram

Identifiez les posts et les discussions générant des ventes, des leads et du trafic. Intégrez Google Analytics pour collecter et fusionner les données afin de créer des rapports sur vos campagnes de médias sociaux et votre entreprise Instagram Publication sociale: Programmez, publiez et organisez visuellement vos posts Instagram avec un calendrier de publication et engagez votre public sur plusieurs plateformes, notamment Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, etc

Limites d'Agorapulse

Les prix sont plus élevés

Déconnexions automatiques fréquentes

Prix d'Agorapulse

Essai gratuit: Disponible

Disponible Standard: $49 par utilisateur/mois

$49 par utilisateur/mois Professionnel: 79$ par utilisateur/mois

79$ par utilisateur/mois Avancé: 119 $ par utilisateur/mois

G2: 4.5/5 (910+ commentaires)

4.5/5 (910+ commentaires) Capterra: Pas assez d'évaluations

2. Iconosquare

via

Iconosquare

Iconosquare est une plateforme de gestion et d'analyse des médias sociaux conçue pour Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok. Elle fournit des outils de marketing Instagram permettant de programmer des posts, d'analyser les indicateurs de performance, de gérer les interactions et d'obtenir des informations sur les activités des médias sociaux afin d'améliorer l'engagement et d'optimiser les stratégies.

La fonctionnalité de discussion sur les médias sociaux d'Iconosquare simplifie la gestion des commentaires, vous permettant de marquer les commentaires comme lus ou non lus sur votre bureau. Identifiez les mentions Instagram dans les commentaires, les légendes et les étiquettes pour accroître l'engagement de votre communauté.

Les meilleures fonctionnalités d'Iconosquare

Gestion multi-profils : Vous permet de gérer plusieurs profils sociaux et comptes Instagram au sein d'un tableau de bord unifié et de créer des tableaux de bord personnalisés pour un aperçu complet des indicateurs précieux

Vous permet de gérer plusieurs profils sociaux et comptes Instagram au sein d'un tableau de bord unifié et de créer des tableaux de bord personnalisés pour un aperçu complet des indicateurs précieux Concurrents et suivi de l'industrie: Surveillez les concurrents sélectionnés et évaluez vos performances par rapport aux références de l'industrie

Surveillez les concurrents sélectionnés et évaluez vos performances par rapport aux références de l'industrie Rapports faciles et analyses approfondies: Créez, automatisez et téléchargez des rapports au format PDF ou CSV pour des présentations à l'équipe, au manager ou au client. Iconosquare fournit également des informations détaillées sur vos comptes de médias sociaux

Limites d'Iconosquare

L'affichage automatique se déconnecte parfois, ce qui fait que les messages ne sont pas mis en ligne sans notification

La fonctionnalité de discussion n'offre pas d'assistance pour les réseaux sociaux supplémentaires tels que Twitter

Prix d'Iconosquare

Essai gratuit: Disponible

Disponible **10 $ par mois (facturé annuellement)

Teams: $16/par 10 utilisateurs par mois (facturé annuellement)

G2: 4.5/5 (115+ commentaires)

4.5/5 (115+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (50+ avis)

3. Hootsuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/hootsuite-1.png

/$$$img/

via

Hootsuite

Hootsuite est une plateforme complète de gestion des médias sociaux qui embarque des fonctionnalités telles que la planification de contenu, la génération de contenu IA pour créer du contenu de médias sociaux digne de clics. La fonctionnalité unique d'écoute sociale qui vous permet de surveiller ce que les gens disent de votre marque.

Hootsuite élargit également votre portée sociale en attirant de nouveaux publics et des clients potentiels grâce à sa fonctionnalité d'employee advocacy qui simplifie le partage de contenu pour les employés.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

OwlyWriter IA: Générez des légendes, créez du contenu Instagram engageant et des idées de posts Instagram en fonction d'invitations simples pour votre public cible grâce à leur assistant d'écriture IA

Générez des légendes, créez du contenu Instagram engageant et des idées de posts Instagram en fonction d'invitations simples pour votre public cible grâce à leur assistant d'écriture IA Générateur de hashtags: Augmentez la visibilité de vos posts Instagram auprès de votre public cible avec des hashtags et des mots-clés Instagram pertinents

Augmentez la visibilité de vos posts Instagram auprès de votre public cible avec des hashtags et des mots-clés Instagram pertinents Modèles Canva: Accès à aux modèles de médias sociaux à partir de la fenêtre du compositeur ou du planificateur pour créer des designs attrayants avec Canva et simplifier le processus de création de contenu

Limites de Hootsuite

Le prix est un peu élevé

Il manque des fonctionnalités pour publier des stories Facebook et Instagram

Prix de Hootsuite

Essai gratuit: Disponible

Disponible Professionnel : 23 $ par mois (un utilisateur et 10 comptes sociaux)

23 $ par mois (un utilisateur et 10 comptes sociaux) Teams: 90 $ par mois (trois utilisateurs et 20 comptes sociaux)

90 $ par mois (trois utilisateurs et 20 comptes sociaux) Enterprise: Tarification personnalisée (à partir de cinq utilisateurs et 50 comptes sociaux)

G2: 4.1/5 (plus de 4100 commentaires)

4.1/5 (plus de 4100 commentaires) Capterra: 4.3/5 (3600+ avis)

4. Sked

via

Sked

Sked est un outil de gestion des médias sociaux soutenu par l'IA. Vous pouvez planifier, programmer et poster automatiquement sur les principales plateformes comme Instagram, Facebook et Twitter. Il est facile de collaborer de manière transparente avec des utilisateurs illimités et d'utiliser l'IA pour trouver des idées de contenu créatif.

Engagez-vous avec votre public grâce à des réponses rapides en utilisant la boîte de réception de Sked et convertissez les abonnés en clients avec Sked Link. Obtenez des informations exploitables avec des analyses avancées pour une approche axée sur les données. SKED est votre clé pour une présence rationalisée et percutante sur les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Sked

Publication multiplateforme: Publiez du contenu Instagram de manière transparente sur Instagram et sur d'autres plateformes de médias sociaux populaires telles que Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok et Pinterest pour stimuler l'engagement avec votre public et développer votre présence en ligne

Publiez du contenu Instagram de manière transparente sur Instagram et sur d'autres plateformes de médias sociaux populaires telles que Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok et Pinterest pour stimuler l'engagement avec votre public et développer votre présence en ligne Planification assistée par l'IA: Tirez parti de l'effet de levier de l'IAOutils d'IA pour le brainstorming sur le contenu et les thèmes de campagne, la génération de légendes à fort taux de conversion et l'obtention d'idées de posts créatifs

Tirez parti de l'effet de levier de l'IAOutils d'IA pour le brainstorming sur le contenu et les thèmes de campagne, la génération de légendes à fort taux de conversion et l'obtention d'idées de posts créatifs Outils tout compris : Remplacez plusieurs outils par Sked, car il intègre le lien-bio, l'analyse sociale, la collaboration de contenu et une boîte de réception sociale, éliminant ainsi le besoin d'abonnements distincts

Limites de Sked

Les options de création de posts manquent de personnalisation

Il n'est pas possible d'effectuer simultanément l'étiquetage des produits et l'étiquetage des profils

Prix de Sked

Essai gratuit: Disponible

Disponible Fondamental: 30 $ par mois (un utilisateur)

30 $ par mois (un utilisateur) Essentiels: 89 $ par mois (utilisateurs illimités)

89 $ par mois (utilisateurs illimités) Professionnels: $159 par mois (utilisateurs illimités)

$159 par mois (utilisateurs illimités) Enterprise: Tarification personnalisée (utilisateurs illimités)

G2: 4.1/5 (40+ reviews)

4.1/5 (40+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

5. Plus tard

via

Plus tard

Faciliter la gestion de vos médias sociaux grâce à Later. Cet outil Instagram aide les propriétaires d'entreprises, les créateurs, les agences et les équipes de médias sociaux à développer leurs marques et leurs entreprises en ligne.

Créer des liens personnalisables pour diriger le trafic d'Instagram vers leurs pages web d'entreprise avec la fonctionnalité Linkin.bio de Later est simple.

Offrant un éventail de fonctionnalités, Later simplifie le marketing, en fournissant des outils de gestion Instagram pour programmer des posts, générer des suggestions de hashtags, déterminer les heures optimales de publication et créer des posts Instagram engageants.

Meilleures fonctionnalités de Later

Publication automatique: Planifiez et organisez facilement des posts pour divers Instagram et autres plateformes de médias sociaux, permettant une publication de contenu cohérente et opportune

Planifiez et organisez facilement des posts pour divers Instagram et autres plateformes de médias sociaux, permettant une publication de contenu cohérente et opportune Outils de création de contenu : Explorez les outils créatifs pour organiser et modifier les médias, trouver un contenu de marque unique et intégrer du contenu généré par l'utilisateur sur la marque

Explorez les outils créatifs pour organiser et modifier les médias, trouver un contenu de marque unique et intégrer du contenu généré par l'utilisateur sur la marque Later Analytics: Maximisez l'engagement, attirez des abonnés pertinents et générez du trafic grâce aux outils d'analyse Instagram conviviaux de Later. Élevez votre stratégie et convertissez les abonnés en clients avec précision

Limites de Later

Possibilité limitée de déprogrammer des posts une fois qu'ils ont été programmés

Nécessité fréquente de reconnecter les comptes

Prix de Later

Essai gratuit: Disponible

Disponible Démarrage: $16.67 par mois

$16.67 par mois Croissance: 30 $ par mois

30 $ par mois Avancé: 53,33 $ par mois

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (375+ commentaires)

6. TINT

via

TINT

TINT est une puissante plateforme de marketing alimentée par la communauté qui exploite le contenu des utilisateurs réels et les voix des clients pour renforcer votre marketing. Elle permet de susciter la défense de la marque, de renforcer la fidélité et d'augmenter les discussions.

Une fonctionnalité notable est l'exploitation de l'IA pour identifier, engager et mobiliser vos consommateurs afin de créer des CGU durables, des avis, de la fidélité et des ventes par l'intermédiaire de la communauté.

TINT aide à stimuler la sensibilisation, l'engagement, les conversions et la fidélisation grâce aux influenceurs, à la publication, au commerce social, aux évaluations, aux avis, aux concours et aux campagnes. TINT s'intègre de manière transparente à votre pile marketing, fournissant des informations, des analyses et des rapports pour optimiser le retour sur investissement.

Les meilleures fonctionnalités de TINT

Engagement communautaire: Établir une communauté de marque en ligne avec des interactions et des campagnes personnalisées. Obtenez des solutions pour un engagement continu, en incorporant des données et des insights pour améliorer les murs des médias sociaux et recueillir des commentaires par le biais d'enquêtes et de sondages

Établir une communauté de marque en ligne avec des interactions et des campagnes personnalisées. Obtenez des solutions pour un engagement continu, en incorporant des données et des insights pour améliorer les murs des médias sociaux et recueillir des commentaires par le biais d'enquêtes et de sondages Intégration de l'IA: Tirez parti de l'IA pour rationaliser le processus de recherche, de curation et de maximisation de l'impact du contenu authentique créé par les fans et les clients

Tirez parti de l'IA pour rationaliser le processus de recherche, de curation et de maximisation de l'impact du contenu authentique créé par les fans et les clients Plateforme UGC Enterprise: Collecter et organiser du contenu engageant généré par les utilisateurs (UGC) à partir de divers canaux sociaux à l'aide de TINT et utiliser les indicateurs UGC pour publier du contenu pertinent sur les canaux de marketing, à la fois en ligne et hors ligne

Limites de TINT

L'interface utilisateur est un peu difficile à assimiler

Problèmes occasionnels et pannes de la plateforme

Prix de TINT

Prix personnalisés

G2: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

7. SocialInsider

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/socialinsider.png

/$$$img/

via

Socialinsider

Socialinsider facilite l'amélioration de votre stratégie de médias sociaux en tirant parti de fonctionnalités telles que l'analyse des concurrents, l'analyse des médias sociaux et des informations d'écoute complètes.

Utilisez les insights d'écoute pilotés par l'IA comme le contenu, l'engagement et les insights démographiques pour curer une stratégie Instagram soutenue par des données.

La force de SocialInsider est de vous donner des indicateurs de performance clés et des insights sur Instagram pour élever votre approche des médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de SocialInsider

Analyses approfondies: Il est facile d'analyser les concurrents pour découvrir leurs stratégies et leurs points de référence. Catégorisez et analysez le contenu des médias sociaux en fonction de mots-clés ou de sujets, identifiez les lacunes de votre stratégie et comprenez les éléments qui contribuent à la réussite de vos posts Instagram

Il est facile d'analyser les concurrents pour découvrir leurs stratégies et leurs points de référence. Catégorisez et analysez le contenu des médias sociaux en fonction de mots-clés ou de sujets, identifiez les lacunes de votre stratégie et comprenez les éléments qui contribuent à la réussite de vos posts Instagram Identification des influenceurs : Identifiez les influenceurs de votre secteur et utilisez l'analyse visuelle pour connaître leurs performances clés, notamment le nombre de followers et le taux d'engagement

Identifiez les influenceurs de votre secteur et utilisez l'analyse visuelle pour connaître leurs performances clés, notamment le nombre de followers et le taux d'engagement Analyse Instagram complète, y compris les Reels Instagram : Obtenez des analyses complètes pour vos Reels, évaluez les performances de vos meilleurs contenus et découvrez les stratégies menant à une portée virale

Limites de SocialInsider

Les exportations PowerPoint peuvent nécessiter quelques ajustements

Le processus de réinitialisation des profils après un échange prend un peu de temps

Prix de SocialInsider

Essai gratuit: Disponible

Disponible Adapt: $82 par mois (10 profils)

$82 par mois (10 profils) Optimize: 124 $ par mois (15 profils)

124 $ par mois (15 profils) Predict: $199 par mois (20 profils)

$199 par mois (20 profils) Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (120+ commentaires)

4.6/5 (120+ commentaires) Capterra: Pas assez d'évaluations

8. Shortstack

via

Pile à combustible

Shortstack fournit Instagram

des outils de marketing

pour créer et commercialiser en quelques minutes diverses campagnes sur Instagram et d'autres médias sociaux, telles que des concours viraux et des cadeaux publicitaires.

L'outil propose plus de 80 modèles à glisser-déposer parmi lesquels vous pouvez choisir et les adapter à vos préférences. Lancer des campagnes qui stimulent l'engagement et génèrent des leads se fait sans effort.

Cet outil rationalise le processus d'engagement des utilisateurs avec des concours interactifs rapides, ce qui le rend polyvalent pour créer des pages d'atterrissage interactives et mener des campagnes de génération de leads efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Shortstack

Génération de leads: Stimulez l'engagement de votre public grâce à des jeux-concours et à l'annonce des gagnants. La plateforme génère également du contenu généré par les utilisateurs, ce qui vous permet de créer des concours dynamiques pour vos abonnés

Stimulez l'engagement de votre public grâce à des jeux-concours et à l'annonce des gagnants. La plateforme génère également du contenu généré par les utilisateurs, ce qui vous permet de créer des concours dynamiques pour vos abonnés Personnalisation: Simplifiez la personnalisation de vos campagnes grâce à son constructeur convivial par glisser-déposer et personnalisez vos designs sans HTML, en utilisant des couleurs, des polices et des effets de survol. Les actions If/Then (IFTT) optimisent l'expérience utilisateur et génèrent plus d'abonnés

Simplifiez la personnalisation de vos campagnes grâce à son constructeur convivial par glisser-déposer et personnalisez vos designs sans HTML, en utilisant des couleurs, des polices et des effets de survol. Les actions If/Then (IFTT) optimisent l'expérience utilisateur et génèrent plus d'abonnés Lancez des concours interactifs : Lancez rapidement des concours attrayants en utilisant des modèles tels que le gain instantané, le grattage, la rotation de la roue, les quiz et les énigmes pour recueillir des milliers d'entrées. Recueillez du contenu généré par les utilisateurs à l'aide d'un hashtag ou de concours avec commentaires pour participer

Limites de Shortstack

Non compatible avec certains outils de CRM et d'e-mail, ce qui nécessite une récupération manuelle des données

Peut présenter une certaine courbe d'apprentissage

Prix de Shortstack

Business: 99 $ par mois

99 $ par mois Pro: 249 $ par mois

249 $ par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (80+ reviews)

4.5/5 (80+ reviews) Capterra: 4.5/5 (135+ avis)

9. Envoyer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sendible-Analytics.png

/$$$img/

via

Envoyable

Gérez vos médias sociaux avec Sendible, une plateforme de gestion Instagram conçue pour les agences qui cherchent à gérer efficacement les médias sociaux pour leurs clients.

Elle sert de hub centralisé, facilitant l'exécution de stratégies de médias sociaux gagnantes pour plusieurs marques à l'échelle. En mettant l'accent sur la productivité, Sendlible permet à votre équipe de gagner un temps précieux en rassemblant tous les réseaux sociaux en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Sendible

Planification directe et personnalisation: La planification du contenu du mois avec l'importation en vrac et la personnalisation de votre histoire Instagram et de vos posts avec des étiquettes, des emplacements et des hashtags est rapide et facile. Utilisez l'éditeur d'images intégré pour améliorer les posts avec des visuels provenant de GIPHY, Pexels ou Canva et adaptez-les, que vous publiez des stories Instagram, des posts ou des bobines

La planification du contenu du mois avec l'importation en vrac et la personnalisation de votre histoire Instagram et de vos posts avec des étiquettes, des emplacements et des hashtags est rapide et facile. Utilisez l'éditeur d'images intégré pour améliorer les posts avec des visuels provenant de GIPHY, Pexels ou Canva et adaptez-les, que vous publiez des stories Instagram, des posts ou des bobines Idées de posts: Accédez à une abondance de contenu engageant grâce au tableau de bord Agenda, aux flux RSS automatisés et aux alertes Google

Accédez à une abondance de contenu engageant grâce au tableau de bord Agenda, aux flux RSS automatisés et aux alertes Google Audience Engagement: Répondez rapidement aux commentaires, messages et mentions du public dans une boîte de réception centralisée pour rester connecté

Limites de Sendible

Cet outil ne permet pas la modification en cours pour les posts programmés dans la sectionl'application mobile Manque de fonctionnalités pour lier directement les posts Instagram à d'autres pages de médias sociaux



Prix de Sendible

Essai gratuit: Disponible

Disponible Créateur: 29 $ par mois (1 utilisateur)

29 $ par mois (1 utilisateur) Suivi: 89 $ par mois (4 utilisateurs)

89 $ par mois (4 utilisateurs) Marque blanche: 180$ par mois (10 utilisateurs)

180$ par mois (10 utilisateurs) Marque blanche+: $750 par mois (100 utilisateurs)

G2: 4.5/5 (860+ commentaires)

4.5/5 (860+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (125+ avis)

10. Loomly

via

Loomly

Avec Loomly, vous obtenez des idées de posts alimentés par des flux RSS, des tendances Twitter, des évènements, des fêtes et des célébrations liées à des dates. Il simplifie la gestion, la collaboration et l'amélioration de votre présence sur les médias sociaux.

Grâce à son interface conviviale, Loomly rationalise vos flux de travail, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent

en optimisant le contenu

pour de meilleurs résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Loomly

Assistance au post: Créez des posts exceptionnels grâce aux conseils étape par étape de Loomly. Les intégrations avec Unsplash, Giphy et Google Drive, ainsi que des fonctionnalités telles que le gestionnaire de hashtags et le générateur de paramètres UTM, vous permettent de créer des posts et des histoires comme un expert

Créez des posts exceptionnels grâce aux conseils étape par étape de Loomly. Les intégrations avec Unsplash, Giphy et Google Drive, ainsi que des fonctionnalités telles que le gestionnaire de hashtags et le générateur de paramètres UTM, vous permettent de créer des posts et des histoires comme un expert Gestion des actifs: Organisez et utilisez des photos, des vidéos, des notes, des liens et des modèles de posts dans une bibliothèque centrale et intuitive

Organisez et utilisez des photos, des vidéos, des notes, des liens et des modèles de posts dans une bibliothèque centrale et intuitive Ciblage d'audience: Atteignez votre cible avec le ciblage d'audience Facebook et LinkedIn pour les posts organiques. Répondez aux messages, commentaires et réactions sur diverses plateformes grâce au système de gestion de communauté robuste et à l'interaction

Limites de Loomly

Absence de notifications de révision ou de collaboration

Problèmes occasionnels avec la visibilité des analyses

Prix de Loomly

Base: 32 $ par mois (2 utilisateurs)

32 $ par mois (2 utilisateurs) Standard: $64 par mois (6 utilisateurs)

$64 par mois (6 utilisateurs) Avancé: $131 par mois (14 utilisateurs)

$131 par mois (14 utilisateurs) Premium: $277 par mois (30 utilisateurs)

$277 par mois (30 utilisateurs) Enterprise: Tarification personnalisée (31+ utilisateurs)

G2: 4.6/5 (1000+ commentaires)

4.6/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (480+ commentaires)

Autres outils de médias sociaux

À faisons-nous plus pour vous ? Oui ! Voyons ClickUp, un outil polyvalent qui vous permettra d'exécuter vos meilleures publicités Instagram et vous aidera dans d'autres aspects du travail.

ClickUp

ClickUp est un pro en matière de

gestion des tâches

mais elle fait bien plus encore : c'est aussi votre arme secrète pour booster votre présence en ligne. De la planification du contenu à la collaboration, cette application polyvalente fait de chaque post une démarche stratégique pour attirer plus de public.

L'application Gestion de projet marketing ClickUp gère efficacement vos campagnes, en offrant un environnement de travail flexible et des fonctionnalités alimentées par l'IA et adaptées aux équipes marketing.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-1.gif Gestion de projet ClickUp /$img/

Utilisez les outils de ClickUp alimentés par l'IA pour la création de campagnes et la génération de contenu à la vitesse de l'éclair

Voyons comment tirer parti de ClickUp pour élever votre marque à travers les médias sociaux sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Gestion des tâches: Attribuer des responsabilités spécifiques aux membres de l'équipe avec des Tâches ClickUp et s'assurer que chacun connaît son rôle dans la campagne. Maintenir un calendrier de contenu cohérent, respecter les délais et améliorer la collaboration avec les tâches assignées

Créer des checklists avec des sous-tâches imbriquées pour une priorisation et une dépriorisation simples dans ClickUp

Gérer les forfaits avec des modèles: Planifiez vos campagnes de médias sociaux avec Le modèle de campagne de médias sociaux de ClickUp. Construisez, élaborez des stratégies et planifiez vos posts et stories Instagram. Ce modèle vous aide à organiser votre calendrier de contenu, à gérer les charges de travail pour la cohérence du compte Instagram, à analyser les indicateurs de performance et à suivre les campagnes

Planifiez vos campagnes de médias sociaux avec Le modèle de campagne de médias sociaux de ClickUp. Construisez, élaborez des stratégies et planifiez vos posts et stories Instagram. Ce modèle vous aide à organiser votre calendrier de contenu, à gérer les charges de travail pour la cohérence du compte Instagram, à analyser les indicateurs de performance et à suivre les campagnes Organiser le contenu: Commencez par Calendrier de contenu ClickUp et organisez votre contenu sur un calendrier, une liste ou une feuille de calcul. Il permet de planifier, de rester organisé et d'avoir une vue d'ensemble de garder le suivi de votre contenu tout au long de l'année

Voyez en un coup d'œil à quoi ressemble votre calendrier de contenu à venir avec le modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu de ClickUp

Télécharger ce modèle

Assistant à la rédaction IA: Utilisez ClickUp AI pour accélérer votre campagne sur les médias sociaux et la création de contenu, en générant des idées, des briefs, des blogs, des études de cas et des e-mails avec des outils IA conçus par des experts en quelques clics. Générez des légendes Instagram accrocheuses et des scripts vidéo basés sur votre public cible et votre stratégie

Utilisez ClickUp AI pour accélérer votre campagne sur les médias sociaux et la création de contenu, en générant des idées, des briefs, des blogs, des études de cas et des e-mails avec des outils IA conçus par des experts en quelques clics. Générez des légendes Instagram accrocheuses et des scripts vidéo basés sur votre public cible et votre stratégie Collaborez avec votre équipe: Tirez parti de Tableaux blancs ClickUp pour un brainstorming visuel sur les lancements de produits et les campagnes à venir, facilitant la mise en œuvre rapide des idées avec les membres de votre équipe

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

Environnement de travail centralisé: Gardez l'ensemble du marketing synchronisé du brainstorming au lancement et collaborez de manière transparente à travers les flux de travail du marketing en utilisant Les documents de ClickUp Les limites de ClickUp

Il y a une légère courbe d'apprentissage au début en raison des fonctionnalités élaborées et des options de personnalisation

Prix de ClickUp

Version gratuite : Disponible

: Disponible Unlimited : 7 $ par mois/utilisateur

: 7 $ par mois/utilisateur Business : 12 $ par mois/utilisateur

: 12 $ par mois/utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

Améliorez votre présence sur les médias sociaux avec les outils Instagram

Il est crucial de reconnaître les plateformes de médias sociaux comme Instagram pour stimuler la présence de votre marque en ligne. Nous espérons que cette liste d'outils vous aidera à choisir celui qui répond le mieux à vos besoins en matière de marketing Instagram.

Ceci étant dit, nous vous conseillons vivement d'essayer ClickUp.

Gestion de projet marketing

avec ClickUp vous aide à vous démarquer grâce à ses fonctionnalités polyvalentes de gestion de projet qui facilitent la création de contenu avec ClickUp AI et révolutionnent la collaboration grâce à des flux de travail personnalisables et des calendriers partagés.

Tirez parti de l'interface conviviale et des fonctionnalités polyvalentes de ClickUp pour amplifier votre présence en ligne sur Instagram et augmenter l'engagement !

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et explorez les fonctionnalités pour améliorer votre jeu sur Instagram.

Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui ! !!