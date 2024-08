Microsoft Word et Google Docs : Quel est le meilleur outil documentaire ?

Qu'il s'agisse de prendre des notes, de rédiger des rapports d'entreprise ou simplement d'organiser vos tâches quotidiennes, le bon logiciel de gestion de documents rationalisera vos flux de travail de rédaction et gardera vos documents organisés.

Microsoft Word et Google Docs sont deux options populaires, mais laquelle brille plus que l'autre ?

Mon travail dépend de votre façon de travailler et de l'usage que vous en ferez.

Pour vous aider à choisir entre Microsoft Word et Google Docs, nous allons comparer les fonctionnalités uniques et les modèles de tarification de chacun, ainsi que leur facilité d'utilisation, les outils de synthèse vocale et les intégrations.

À l'issue de cette confrontation, vous découvrirez un outil gratuit qui vous aidera à rédiger plus rapidement, à collaborer de manière transparente et à faire passer votre productivité à la vitesse supérieure.

C'est parti ! 🙌

Qu'est-ce que Microsoft Word?

Microsoft Word est logiciel de traitement de texte pour créer des documents professionnels et universitaires tels que des lettres, des CV, des formulaires et des rapports. Il dispose d'options de formatage de texte de base à avancé et enregistre les documents Word dans diverses formes de fichiers, notamment DOCX, TXT, ODT, RTF et PDF.

Lancé en 1983 en tant qu'application de bureau, Word a d'abord été conçu pour une utilisation hors ligne, votre document Word étant enregistré sur votre ordinateur. Aujourd'hui, vous pouvez sauvegarder vos documents Word sur OneDrive ou Sharepoint, les applications de stockage cloud de Microsoft, et enregistrer automatiquement les modifications apportées à votre travail.

Outre la version bureau de Word, il existe des versions mobile et en ligne (Word Online) pour accéder aux fichiers en déplacement et.. collaborer avec votre équipe en utilisant la fonctionnalité de coécriture. Cependant, ils ne disposent pas de toutes les fonctions de la version bureau.

Via Microsoft Word

Microsoft Word fonctionnalités

Microsoft Word possède des fonctionnalités uniques qui sont limitées ou indisponibles dans Google Docs. Jetons un coup d'œil à ce qu'elles sont . 👀

Recherche

La fonctionnalité Recherche de Microsoft Word est très utile lorsque vous travaillez sur des documents de recherche et que vous devez trouver et citer des sources. Utilisez-la pour rechercher et extraire des informations de divers sites Web et revues.

Vous obtenez un aperçu de chaque ressource et un lien pour en savoir plus. Si la source est pertinente pour votre document, ajoutez des citations et des bibliographies dans les styles APA, MLA, Chicago ou IEEE.

Word permet également d'organiser votre document. Ajoutez une Tableur pour naviguer rapidement vers les différentes sections de votre document. Si vous avez un grand nombre de tableaux ou d'images, créez une Table des figures pour en assurer le suivi. 🔍

Illustrations

Via Microsoft Word Les outils d'illustration de Microsoft Word facilitent l'ajout de visuels de haute qualité à vos documents. Téléchargez des images à partir de votre ordinateur, de la bibliothèque d'images de la plateforme ou d'Internet. Vous pouvez également ajouter des formes et des icônes ou effectuer des captures d'écran.

Mettez en forme ces visuels en ajustant leur taille, leur luminosité et leur position. Vous souhaitez modifier l'arrière-plan d'une photo ou ajouter des ombres et des reflets ? Il existe des outils pour cela aussi.

Outre ces éléments de base, vous pouvez ajouter des graphiques SmartArt, des diagrammes et des modèles 3D à vos documents Microsoft Word. Bien qu'il ne soit pas possible de concevoir des modèles 3D dans Word, vous pouvez les obtenir à partir de la collection 3D intégrée ou télécharger les vôtres.

Dessiner

Via Microsoft Word Si vous aimez prendre des notes , griffonner des idées ou esquisser des diagrammes à la main, vous allez adorer la fonctionnalité Dessin. Elle comporte un stylo, un crayon et un surligneur virtuels pour dessiner dans votre document, et vous pouvez personnaliser ces outils en modifiant leur couleur et leur épaisseur. De plus, vous disposez d'une gomme (numérique, bien sûr) pour effectuer des corrections. ✏️

Word simplifie également l'ajout de formes et d'équations mathématiques. L'outil Encre vers forme transforme les ébauches en formes nettes, parfaites pour les diagrammes et les organigrammes. L'outil Encre vers mathématiques convertit les équations mathématiques écrites à la main en texte mis en forme, ce qui les rend plus faciles à lire.

Lecture à voix haute

Après une longue journée passée devant un écran, vos yeux ont besoin d'une pause. Mais vous avez encore des choses à lire. À faire ? La fonctionnalité de lecture à voix haute de Microsoft Word est là pour vous aider. 🔊

Utilisez-la pour lire votre document Word à haute voix. Vous pouvez contrôler sa vitesse et choisir une voix, masculine ou féminine. Cette option est idéale pour le multitâche et la relecture. Écoutez votre document tout en faisant autre chose, ou attrapez ces erreurs sournoises que vous avez manquées en lisant vous-même les documents.

Microsoft Word prix

Obtenez Microsoft Word dans le cadre de la suite d'applications Microsoft Office avec Excel, PowerPoint, etc. pour :

Une redevance unique de $149,99

6,99 $/mois (pour 1 ordinateur)

9,99 $/mois (pour 6 ordinateurs maximum)

Si vous êtes une entreprise, les forfaits sont différents :

Business Basic: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Applications pour les entreprises: 8,25 $/mois par utilisateur

8,25 $/mois par utilisateur Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Business Premium: 22 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que Google Docs?

Lancé en 2006, Google Docs est un traitement de texte en ligne qui permet de créer, modifier et collaborer sur des documents en ligne. Il vous permet d'accéder à vos documents à partir de n'importe quelle application Google Docs disposant d'une connexion Internet. Et si vous souhaitez travailler hors ligne, activez le mode hors ligne. ✅

Google Docs offre des fonctionnalités de modification de base pour le texte, les images et les tableaux, ce qui est largement suffisant dans la plupart des cas. De plus, vous pouvez enregistrer vos fichiers Google Docs dans des formes telles que DOCX, TXT, PDF et EPUB pour les rendre compatibles avec d'autres applications.

Google Docs fonctionne bien sur plusieurs navigateurs Web, mais c'est le navigateur Google Chrome qui offre la meilleure expérience. Il est en effet facile de basculer entre plusieurs comptes et d'intégrer d'autres applications Google comme Sheets, Slides et Keep.

Via Google Docs

Google Docs fonctionnalités

Google Docs dispose de quelques fonctionnalités puissantes. Découvrons-les en détail. 🏊

Partage et collaboration

Le partage de vos documents avec d'autres personnes est très simple avec Google Docs. Invitez des personnes spécifiques à accéder à votre document ou mettez-le à la disposition de toute personne disposant d'un lien. Vous pouvez également choisir si ces personnes peuvent afficher, modifier ou commenter le document.

L'un des points forts de Google Docs est le suivant la collaboration en temps réel . Vous pouvez afficher et modifier les documents à tout moment. Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement, de sorte que vous n'avez pas à craindre de perdre votre travail.

Une boîte de discussion s'affiche également lorsque vous travaillez avec d'autres personnes. Elle est idéale pour discuter des modifications et des idées sans changer d'application. Notez toutefois que ces discussions ne sont pas sauvegardées et que vous devrez donc noter les points clés ailleurs. ✍️

Historique des versions

L'historique des versions permet de suivre automatiquement les modifications apportées à votre document. Chaque version est enregistrée avec une date, un horodatage et la personne qui a effectué les modifications.

Vous pouvez donner un nom à ces versions pour garder une trace des mises à jour importantes ou simplement pour garder les choses organisées. Comparez les modifications en affichant les modifications en cours dans n'importe quelle version, et revenez à une version précédente si nécessaire.

Puces intelligentes

Les puces intelligentes vous permettent d'intégrer dans votre document des informations provenant d'autres applications Google (telles que Drive, Contacts, Calendrier et Plans).

Vous pouvez ainsi ajouter des cartes pour référencer des emplacements précis, des personnes pour accéder à leurs coordonnées à la volée, des dates pour garder un œil sur les évènements à venir et des fichiers Drive pour accéder rapidement à d'autres documents. 📚

Mais attendez, ce n'est pas tout. La puce People vous permet d'envoyer un e-mail à une personne et de planifier des réunions avec elle. Vous pouvez ajouter des menus déroulants pour organiser les informations ou suivre la progression avec des détails spécifiques dans votre Google Doc.

Aidez-moi à écrire

Via Google Docs La fonctionnalité "Aidez-moi à écrire" de Google Docs est une Outil d'écriture IA qui génère du texte en réponse aux invitations de l'utilisateur.

Outre la rédaction, vous pouvez l'utiliser pour modifier le ton de votre contenu, de formel à décontracté, résumer de longues sections, créer des puces, raccourcir ou développer des idées et reformuler des phrases. 🖊️

Cela dit, il n'est pas aussi robuste que d'autres outils d'aide à la rédaction Outils d'IA pour la rédaction de textes publicitaires comme ChatGPT ou ClickUp AI. Les réponses sont basiques et génériques. Si c'est bien pour générer des idées et des grandes lignes, ce n'est peut-être pas génial pour des tâches de rédaction plus complexes.

Google Docs prix

Google Docs est gratuit pour un usage personnel. Pour les équipes qui souhaitent disposer d'un e-mail d'entreprise personnalisé, d'un espace de stockage plus important et de contrôles de sécurité et de gestion, l'achat de Google Docs dans le cadre de l'offre groupée Google Workspace est la meilleure solution.

**Free

Entreprise Starter: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Microsoft Word vs Google Docs : Comparaison des fonctionnalités

Microsoft Word et Google Docs ont chacun leurs propres fonctionnalités, et vous penchez peut-être déjà pour l'un ou l'autre. Si vous êtes encore indécis, ne vous inquiétez pas. Nous allons comparer leurs fonctionnalités communes pour vous aider à voir comment ils se situent l'un par rapport à l'autre. 🧐

Facilité de démarrage

La prise en main de Google Docs est très simple. Connectez-vous à Internet, créez un compte Google et commencez à l'utiliser gratuitement.

L'interface de Google Docs est épurée et minimaliste, ce qui facilite la navigation pour les débutants. Les options de mise en forme les plus courantes se trouvent dans une barre d'outils principale, et les autres sont organisées en onglets dans la partie supérieure.

En revanche, l'utilisation de Microsoft Word demande du temps et de la réflexion. Tout d'abord, votre bureau doit fonctionner sous Windows ou Mac. Ensuite, vous devrez acheter et installer Microsoft Word. 🛠️

L'interface, bien que facile à utiliser, est encombrée de nombreux onglets et menus. Terminé, il faut parfois passer par plusieurs étapes et menus contextuels pour faire terminé.

Gagnant: Google Docs l'emporte pour sa gratuité, sa facilité d'accès et sa convivialité pour les débutants.

Traduction de la parole au texte

La saisie vocale dans Google Docs est idéale lorsque vous n'êtes pas d'humeur à taper, mais que vous souhaitez tout de même coucher vos idées sur le papier rapidement. Il vous suffit de parler et de voir vos mots apparaître à l'écran. 💻

Microsoft Word fait la même chose avec sa fonctionnalité Dictate et va même plus loin. Il transcrit des fichiers audio en direct ou enregistrés (aux formats MP3, M4A, MP4 et WAV) avec identification du locuteur et horodatage. De plus, vous pouvez réécouter l'audio (oui, directement dans l'application) à partir de n'importe quel point pour revérifier et corriger la transcription. 📝

Gagnant: Si vous n'avez besoin que d'un outil de saisie vocale, Google Docs fait bien le travail. Mais si vous recherchez également des outils de transcription, Microsoft Word l'emporte haut la main.

Intégrations

Google Docs dispose de plus de 100 modules complémentaires que vous pouvez télécharger sur le marché Google Apps. Certains d'entre eux imitent des fonctionnalités existantes de Microsoft Word, telles que la fusion de courriers, la lecture à haute voix, ainsi que des images et des icônes de stock.

Microsoft Word, quant à lui, est en tête avec une énorme sélection de plus de 900 intégrations. Bien que ses fonctionnalités intégrées soient déjà avancées, vous pouvez explorer sa bibliothèque de compléments pour obtenir des outils plus spécialisés si nécessaire.

Gagnant: Microsoft Word remporte la palme du plus grand nombre d'intégrations.

Microsoft Word vs Google Docs sur Reddit

Voici ce qu'il en est Les utilisateurs de Reddit disent à propos de l'affrontement entre Google Docs et Microsoft Word.

Beaucoup aiment et utilisent les fonctionnalités étendues de Word pour le travail professionnel et universitaire. Cependant, le modèle d'abonnement à Microsoft Office 365 en rebute plus d'un. Alors que les étudiants et les éducateurs peuvent obtenir une version gratuite, d'autres y renoncent ou optent pour un achat unique, comme cet utilisateur de Reddit :

Je préfère Microsoft Word dans presque tous les contextes. J'ai acheté le téléchargement unique du logiciel pour ne pas avoir à souscrire à un abonnement et j'aurai le programme aussi longtemps que j'aurai mon ordinateur. Honnêtement, je ne me soucie pas de la mise à jour du logiciel puisque le mien fait ce que j'ai besoin qu'il fasse.

Google Docs est un logiciel de alternative gratuite à Microsoft Word pour un usage personnel. En plus d'être gratuit, la plupart des utilisateurs aiment que les documents se synchronisent de manière transparente sur leur ordinateur de bureau et leurs appareils mobiles. Comme le dit un utilisateur de Reddit :

_J'aime Google Docs surtout parce que j'aime écrire sur mon téléphone et que j'aime pouvoir passer de la saisie sur mon ordinateur à celle sur mon téléphone très rapidement sans trop de soucis

Ainsi, entre Microsoft Word et Google Docs, le choix dépend de ce que vous valorisez le plus : les fonctionnalités avancées de Microsoft Word, qui ont un prix, ou l'accessibilité et la commodité de Google Docs, qui sont gratuites. 💸

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Microsoft Word et Google Docs

Si Microsoft Word et Google Docs sont parfaits pour modifier en cours et mettre en forme des documents, ils n'offrent pas beaucoup d'aide pour le processus de rédaction.

ClickUp, la meilleure alternative à Microsoft Word et Google Docs, est un outil de rédaction alternative à Google Docs vs. Microsoft Word, comble parfaitement cette lacune. De plus, elle vous permet de passer en toute transparence de la conclusion de vos documents à l'exécution de leurs conclusions clés et des étapes suivantes.

ClickUp Docs

Utiliser ClickUp Docs pour gérer les documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe ClickUp Documents est un logiciel de gestion des documents basé sur le cloud modification en cours pour un usage personnel et professionnel. Créer des wikis d'entreprise, de la documentation sur les projets vous pouvez créer des documents de projet, des notes de réunion, des rapports d'entreprise, etc. à partir de zéro ou choisir parmi plus de 1 000 modèles pour vous donner une longueur d'avance. 🏃

Personnalisez vos documents avec des titres, des bannières, des icônes et une table des matières. Lorsque vous avez besoin d'enregistrer et de partager des documents, ClickUp vous permet de les exporter au format PDF, HTML et Markdown.

Avec ClickUp Docs, tous vos documents sont stockés au même endroit. Recherchez des documents par titre, étiquettes et propriétaires, ou utilisez la barre de recherche pour trouver des documents spécifiques. C'est pratique, non ?

ClickUp IA

Utilisez l'IA de ClickUp pour rédiger plus rapidement, résumer et polir un texte, générer des réponses par e-mail, et plus encore

Jongler avec les tâches d'écriture comme les e-mails des clients, les explications de projet et les rapports peut être un véritable casse-tête. Et il n'y a rien de pire que de fixer ce curseur clignotant en se demandant par où commencer.

Heureusement, ClickUp AI est là pour vous aider. Utilisez-la pour vaincre le bloc de l'écrivain et les accélérer la création de votre contenu . Vous pouvez y accéder partout dans votre environnement de travail : descriptions de tâches, discussions et documents. Il vous suffit de saisir une invite, et vous obtenez un premier projet en un rien de temps.

ClickUp IA peaufine également vos écrits, corrige les erreurs d'orthographe et de grammaire, et les traduit même dans des langues telles que le français, l'espagnol et le néerlandais. Vous avez besoin de raccourcir un long document ? Il produira un résumé en un clin d'œil. ⚡

Utiliser cette IA assistant d'écriture pour générer éléments d'action des documents. Ensuite, utilisez la fonction de ClickUp les outils de gestion de projet de ClickUp pour les attribuer à votre équipe, fixer des paramètres et suivre la progression.

Et ne vous souciez pas de répéter ces étapes à plusieurs reprises : laissez l'outil d'automatisation s'occuper des tâches fastidieuses pour que votre équipe puisse se plonger directement dans le travail.

Détection de la collaboration

Collaborez avec les membres de l'équipe dans ClickUp Docs pour personnaliser les caractères, ajouter des relations entre les tâches ou lier les tâches directement dans le document Détection de collaboration de ClickUp rend le travail télétravail tellement plus facile et amusant. Vous pouvez voir quand d'autres personnes commentent, modifient et même affichent le même document ou la même tâche que vous !

Et si vous travaillez dans des descriptions de tâches ou sur des documents, vous pouvez voir qui travaille activement avec vous et ce qu'ils tapent en temps réel. 🧑‍💻

Toutes les modifications en cours, les commentaires et les discussions sont enregistrés automatiquement et synchronisés sur tous les appareils. Ainsi, tout le monde est toujours à jour, quel que soit l'appareil utilisé.

Obtenez le meilleur des deux mondes (et plus encore) avec ClickUp

Nous y voilà. Le face-à-face entre Microsoft Word et Google Docs. Chacun a ses points forts en matière de gestion de documents. Et si vous cherchez un outil de rédaction pour vous aider à produire du contenu de qualité en une fraction du temps, optez pour ClickUp.

ClickUp allie l'interface conviviale et les fonctionnalités de collaboration en équipe de Google Docs au large intervalle d'intégrations de MS Word. Vous pouvez connecter ClickUp à plus de 1 000 applications externes, notamment Google Drive, Outlook, Evernote, Gmail et Slack.

De plus, l'outil IA, la gestion de projet et les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp fonctionnent de manière transparente pour améliorer le travail d'équipe et stimuler la productivité. 🎯

Curieux de voir comment ClickUp peut faciliter votre vie d'écrivain ? Essayez-le. Il est accessible via le web et vos appareils de bureau (Windows, Mac et Linux) et mobiles (Android et iOS). Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui . C'est gratuit !