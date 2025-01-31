10 meilleurs outils d'IA pour le commerce électronique afin de stimuler les ventes en 2025

La gestion d'une boutique en ligne est une entreprise complexe. De la rédaction à la gestion du commerce électronique campagnes de marketing à la fourniture d'un service client exceptionnel, c'est beaucoup.

Heureusement, l'intelligence artificielle (IA) peut alléger la charge des détaillants en ligne. Outils d'IA utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour prendre en charge les tâches routinières et rationaliser les flux de travail, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'argent.

En effet, la technologie d'apprentissage automatique de l'IA peut augmenter les taux de conversion, stimuler les ventes et cimenter votre réputation sur le marché en améliorant l'expérience client.

Découvrez quelques-uns des meilleurs outils d'IA pour plateformes de commerce électronique qui peuvent vous permettre de passer au niveau supérieur afin que vous puissiez travailler plus intelligemment, et non plus durement. 🙌

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour le commerce électronique ?

Certains outils alimentés par l'IA sont conçus pour aider à accomplir des tâches spécifiques, tandis que d'autres offrent une assistance plus étendue. Ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités d'apprentissage automatique et des fonctions à rechercher dans les meilleurs outils d'IA pour les entreprises de ecommerce :

Outils d'IA pour la rédaction qui simplifient la création de contenu pour chaque élément de votre stratégie marketing 📝

Gestion de projet de site web des outils qui automatisent la création et le suivi des tâches, etoptimisent les flux de travail Outils de gestion des produits pour vous accompagner depuis l'élaboration de la stratégie en matière de nouveaux produits jusqu'à la production et la conception de vos produitsflux de travail marketing Algorithmes qui analysent le comportement et les préférences des clients pour fournir des recommandations de produits personnalisées

Segmentation des données clients pilotée par l'IA qui assiste les campagnes de SMS et d'e-mails ciblés

Améliorédécouverte de produits grâce à la recherche visuelle et à la fonction de moteur de recherche intégré

Des fonctionnalités comme l'essayage virtuel pour aider les clients à faire de bons choix (et stimuler la satisfaction client pour les entreprises de commerce électronique)

Des chatbots alimentés par l'IA qui fournissent une assistance client rapide en répondant aux questions fréquemment posées 🙋‍♀️

L'analyse des données qui reconnaît les modèles et vous donne des recommandations intelligentes - par exemple, quand commander certains produits pour une meilleure gestion des stocks

Des rapports qui vous donnent un retour en temps réel sur la progression, offrent des perspectives et signalent tout problème potentiel, comme des commentaires négatifs répétitifs

Les 10 meilleurs outils d'IA pour le commerce électronique en 2024

Maintenant que vous êtes au fait de la façon dont les outils IA peuvent vous faciliter la vie et offrir une expérience utilisateur de haute qualité, il est temps de passer aux entreprises. Voici ce que certains des meilleurs outils d'IA pour le ecommerce peuvent faire pour vous.

1. ClickUp

Créez rapidement des forfaits de test de produits et réduisez les heures interminables de travail manuel grâce aux invites générées par l'IA de ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité à guichet unique conçue pour rationaliser tous les aspects de votre entreprise - y compris votre plateforme de commerce électronique. Tirez parti de l'automatisation, des modèles et de la puissance de ClickUp outils de gestion de projet qui couvrent différents cas d'utilisation.

Accélérez votre processus de développement du commerce électronique grâce à certains des nombreux modèles disponibles. Par exemple, le modèle Modèle de plan de projet de commerce électronique ClickUp vous aide à définir les paramètres de votre boutique en ligne et à clarifier les objectifs de votre projet de commerce électronique la portée du projet et l'échéancier.

Il vous aide à forfaiter les jalons et les étapes détaillées, à allouer les ressources nécessaires et à gérer votre stratégie de communication pour vous assurer que toute l'équipe est d'accord.

Vous voulez en savoir plus ? ClickUp AI est de loin l'un des meilleurs outils d'IA pour le ecommerce.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Sales-Email-Message-Example.gif Exemple de message d'e-mail de vente de ClickUp AI /$$img/

ClickUp AI vous permet d'être plus confiant dans vos communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant le texte d'un e-mail

Utiliser l'IA de ClickUp assistant d'écriture pour créer du contenu pour vos pages d'atterrissage, vos descriptions de produits, vos articles de blog et vos e-mails. Utilisez l'IA avec une ClickUp Doc ou Tableau blanc ClickUp pour réfléchir à la conception de votre site web ou élaborer une stratégie de contenu ou de vente avec votre équipe.

Laissez-le résumer votre notes de réunion et transformez rapidement le texte en éléments d'action. Suivez ces tâches jusqu'à leur achèvement, améliorant ainsi la productivité de toute votre équipe. ✅

Lorsque vous êtes prêt à vous lancer, Les fonctionnalités commerciales de ClickUp fournissent tous les outils dont vous avez besoin pour gérer votre pipeline, du marketing à la Fermé.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utiliser leClickUp pour le podcast Ecommerce pour apprendre à utiliser ClickUp pour vos flux de travail de commerce électronique

Configurez des notifications pour vous rappeler toutes vos tâches importantes afin de les faire terminées à temps

Utilisez les invitations intégrées alimentées par l'IA pour rationaliser les tâches et affiner vos résultats

Conservez toutes les discussions liées aux projets ecommerce en un seul endroit avec ClickUp Affichage des discussions Concevoir un tableau de bord personnalisé pour suivre la progression du projet en temps réel, à chaque étape

S'intègre à plus de 1 000 autres outils, soit de manière native, soit par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion de projet Zapier Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants

L'application mobile n'est pas encore tout à fait à la hauteur de toutes les fonctionnalités de la version bureau

Prix ClickUp

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. ViSenze

via ViSenze Utilisé par de nombreuses marques populaires de commerce électronique, cet outil IA aide les clients à trouver rapidement et facilement les produits dont ils ont besoin dans votre boutique en ligne. Et lorsque la découverte des produits est facile, les clients achètent davantage, ce qui augmente vos équipes commerciales. 💸

ViSenze analyse ce que les clients affichent activement pour leur fournir des recommandations personnalisées. Les clients peuvent également faire une recherche IA visuelle de produits à l'aide d'une capture d'écran, d'une photo ou d'une image personnalisée. L'étiquetage intelligent des produits avec des données telles que la couleur, la taille et la marque les aide à trouver exactement ce qu'ils recherchent.

ViSenze meilleures fonctionnalités

Vente croisée ou incitative en suggérant des produits similaires ou complémentaires

Importer des produits dans ViSenze à partir de sites de commerce électronique pour faciliter la gestion du catalogue

Évoluez facilement et ajoutez plus de données d'UGS au fur et à mesure que votre boutique ecommerce grandit

Intégration avec les plateformes d'e-commerce les plus populaires telles que Shopify, BigCommerce et WooCommerce

Limites de ViSenze

La découverte de produits n'est pas toujours précise à 100 % pour les entreprises de commerce électronique

Il n'y a pas assez d'avis pour évaluer le travail de ViSenze

Prix de ViSenze

Contact pour les prix

G2: 4.0/5 (2 commentaires)

4.0/5 (2 commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

3. Blueshift

via La dérive du Blueshift Blueshift est un outil de commerce électronique conçu pour simplifier l'engagement des clients. Il utilise l'IA pour automatiser le marketing sur plusieurs canaux afin de faire croître la valeur à vie des clients.

Blueshift rassemble et organise les données des clients à partir de différentes sources comme votre CRM, les interactions en libre-service et le comportement des clients sur votre site web et votre application pour créer des profils utiles. L'IA aide à segmenter ces données, à déterminer les meilleurs canaux de communication à utiliser pour les différents segments, et à envoyer des messages au bon moment pour qu'ils soient les plus efficaces. 📤

Blueshift meilleures fonctionnalités

Les données utilisateurs de l'outil IA d'apprentissage automatique recueillies auprès de votre cible permettent d'optimiser votre budget de publicité payante

Envoyez des notifications push pour inspirer les conversations et les achats des clients

Proposez des contenus et des produits personnalisés aux clients pour améliorer leur expérience d'achat

S'intégrer à d'autres éléments de votre pile technologique, comme Amazon Web Services (AWS), Salesforce google Ads, Facebook et la boutique Shopify

Les limites de Blueshift

Le système est assez complexe et la courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux utilisateurs (il y a de la documentation pour aider)

Certains utilisateurs aimeraient pouvoir créer des rapports plus personnalisés

Prix de Blueshift

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (240+ commentaires)

4.4/5 (240+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (6 commentaires)

4. Barilliance

via Barilliance Ce logiciel IA pour le ecommerce vous aide à créer des expériences d'achat en ligne personnalisées pour les clients. Il est conçu pour augmenter les équipes commerciales, les taux de discussion et la valeur à vie des clients de multiples façons.

Par exemple, la fonction IA prédit les prochains achats d'un client, même jusqu'à des marques, des couleurs et des tailles spécifiques. Elle déclenche ensuite un message dynamique à leur intention pour leur recommander ces produits ou leur offrir un coupon de réduction sur mesure.

Elle peut également envoyer des messages de suivi pour certains scénarios - par exemple lorsqu'un client abandonne son panier ou que vous ne l'avez pas vu sur vos boutiques en ligne depuis un certain temps. 🛒

Les meilleures fonctionnalités de Barilliance

Segmentez votre base de données clients afin d'envoyer des messages très pertinents et ciblés

S'intègre de manière transparente avec votre fournisseur, prestataire d'e-mail et de nombreuses plateformes de commerce électronique

Recueillez facilement les adresses e-mail des acheteurs anonymes qui naviguent sur votre site

Utiliser en directla preuve sociale pour faire savoir aux clients que d'autres personnes achètent les produits qui les intéressent

Les limites de Barilliance

Si vous souhaitez apporter des modifications au fonctionnement du système, vous devrez posséder des compétences techniques en matière de codage

Certains propriétaires et utilisateurs de boutiques de commerce électronique estiment que l'interface utilisateur pourrait être améliorée

Prix de Barilliance

Contactez-nous pour connaître les tarifs (à partir de 250 $/mois)

G2: 4.5/5 (1 commentaire)

4.5/5 (1 commentaire) Capterra: 4.6/5 (18 commentaires)

5. LivePerson

via Personne vivante LivePerson est un système de chatbot qui se concentre sur l'IA conversationnelle de type humain pour les détaillants en ligne. Il automatise l'engagement des clients via plusieurs canaux, y compris le chat web, l'e-mail, la messagerie, les médias sociaux et les appels vocaux. 📞

Cet outil IA pour les propriétaires de boutiques ecommerce et les entreprises utilise ce qu'il a appris de milliards de conversations de clients réels pour créer des interactions authentiques qui permettent le libre-service et renforcent la confiance. Cela permet de libérer votre équipe de service pour qu'elle se concentre là où elle est vraiment nécessaire.

LivePerson meilleures fonctionnalités

Utilisez LivePerson pour recommander des produits, envoyer des mises à jour de commande et gérer les livraisons

Rationalisez les retours et les échanges sans qu'aucune assistance pratique ne soit nécessaire

Centralisez toutes les interactions des clients avec le chatbot et votre équipe en direct sur la plateforme Conversational Cloud

Améliorez l'expérience client grâce à des intégrations faciles avec d'autres plateformes telles que votre CRM, votre système de gestion de contenu (CMS) ou Google Contact Center

Limites de LivePerson

Certains utilisateurs estiment que les fonctionnalités de rapports sont un peu limitées et pourraient être améliorées

Le service client ne semble pas être cohérent - parfois il est bon, parfois il ne l'est pas

Prix de LivePerson

Contact pour les prix

G2: 4.2/5 (150 commentaires)

4.2/5 (150 commentaires) Capterra: 4.4/5 (39 commentaires)

6. Clerk.io

via Clerk.io Clerk.io vise à développer les ventes de votre entreprise en ligne en utilisant la personnalisation et une pertinence accrue tout au long du parcours d'achat de votre client. L'algorithme IA analyse le comportement et les transactions des clients sur plusieurs canaux pour générer du contenu personnalisé, des recommandations et des résultats de moteurs de recherche qui stimulent les conversions.

À cela, il le fait sans utiliser de cookies.

Cet outil IA pour le ecommerce automatise également les efforts de marketing par e-mail, en utilisant des déclencheurs pour envoyer des recommandations de produits personnalisées aux bonnes personnes au bon moment. 📨

Clerk.io meilleures fonctionnalités

Fonctionnalité de recherche qui comprend le langage naturel et tient compte des synonymes, des erreurs d'orthographe et de la disponibilité des produits

Obtenez un aperçu à 360 degrés des profils et des comportements des clients dès leur première interaction sur votre site de commerce électronique

Segmentez votre base de clients à l'aide de filtres et de mots-clés pour créer des audiences spécifiques, puis envoyez-leur des offres qu'ils ne pourront pas refuser

Intégration transparente avec vos plateformes de commerce électronique, de gestion de la relation client et de marketing

Limites de Clerk.io

Le système est assez complexe, il peut donc falloir du temps pour s'y achever complètement

Les options de tarification sont modulaires et faciles à comprendre, mais certains utilisateurs estiment que les coûts s'accumulent rapidement

Prix de Clerk.io

Contact pour les prix

Evaluations et critiques de Clerk.io

G2: 4.8/5 (120+ commentaires)

4.8/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (19 commentaires)

7. Syte

via Syte Syte aide vos clients à trouver les produits dont ils ont besoin en utilisant la recherche visuelle, la navigation sur site et l'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Il utilise également l'hyperpersonnalisation pour leur montrer des produits similaires et complémentaires.

L'IA visuelle crée des parcours clients intuitifs et engageants pour de meilleures discussions. Elle est particulièrement populaire auprès des détaillants en ligne de décoration d'intérieur, de mode et de bijoux, car elle met bien en valeur ces types de produits et peut souligner la façon dont ils travaillent ensemble pour créer un look fini. 🛋️

Syte meilleures fonctionnalités

Automatisation de l'étiquetage des produits pour améliorer et normaliser les données produit, optimiser le merchandising et gagner du temps

Décrivez les produits en détail grâce à un choix de plus de 15 000 attributs

Montrez aux clients ce que vous avez à offrir avec la galerie d'inspiration

Consultez l'équipe du service client de Teams, réactive et serviable, si vous avez besoin d'assistance

Limites de Syte

La recherche d'images n'aboutit pas toujours à des résultats correspondants

Syte s'adresse principalement aux marchés de la décoration d'Accueil, de la bijouterie et de la mode. Si votre entreprise ne correspond pas à ces marchés, vous trouverez peut-être que Syte n'offre pas toutes les fonctionnalités que vous souhaitez

Prix de Syte

Contact pour les tarifs

G2: 4.6/5 (60+ commentaires)

4.6/5 (60+ commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

8. Phrasee

via Phrasee Cet outil d'IA facilite la création de contenus marketing très efficaces, adaptés à chaque étape de votre parcours client. Il utilise les données pour prédire quel contenu sera le plus performant, puis vous aide à tester à l'échelle et à optimiser pour de meilleurs résultats. 🤩

Phrasee peut générer du contenu personnalisé pour différents cas d'utilisation, comme les lignes d'objet et le corps du texte des e-mails, les messages SMS et la publicité payante pour accroître la notoriété de la marque et stimuler l'engagement des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Phrasee

Créez facilement du contenu à fort taux de conversion qui semble humain et s'aligne sur la voix de votre marque 📣

Effectuez des tests fractionnés de vos messages marketing pour trouver les versions qui fonctionnent le mieux

Obtenez des informations détaillées sur les résultats en temps réel des messages que vous avez diffusés

S'intègre à un intervalle de fournisseurs, prestataires d'e-mail

Limites de Phrasee

Le prix peut être un peu élevé pour les budgets des petites entreprises

Vous devez vérifier le contenu généré par Phrasee pour détecter les erreurs

Prix de Phrasee

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (20+ commentaires)

4.4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (1 commentaire)

9. Simplifié

via Simplifié Simplified est un autre outil de création de contenu IA qui génère des copies et des graphiques sans avoir besoin d'aucune expertise en matière de conception ou de codage. Avec un vaste intervalle de modèles de conception et l'accès à des millions de photos, vous pouvez créer des images de haute qualité pour votre entreprise de commerce électronique. 🖼️

Utilisez cet outil IA pour le ecommerce pour concevoir tout ce que vous choisissez - cartes d'entreprise, posts sur les médias sociaux, brochures, publicités et vidéos. Redimensionnez ensuite votre conception pour l'adapter à différents canaux, tels que Facebook, YouTube et X.

Simplified dispose également d'un outil de gestion des médias sociaux, d'un outil de lien dans la bio et d'une fonction de chatbot IA.

Les meilleures fonctionnalités de Simplified

Configurez votre kit de marque - y compris votre logo, vos couleurs et vos caractères - puis donnez à votre équipe, à vos clients ou à vos fournisseurs l'accès à ce kit

Modifiez rapidement vos images à l'aide d'outils utiles tels que le Suppresseur d'arrière-plan et le Redimensionnement magique

Animez n'importe quoi d'un simple clic pour ajouter un nouveau niveau d'engagement

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe pour réviser, laisser des commentaires, obtenir l'approbation et finaliser votre conception

Limites simplifiées

Parce qu'il est basé sur le cloud, vous avez besoin d'une connexion internet fiable

Les formules gratuites ont des limites et dès que vous les dépassez, votre accès est coupé

Tarification simplifiée

Graphic Design Free: Gratuit

Gratuit Graphic Design Pro : 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Graphic Design Business: $15/mois pour 5 utilisateurs

$15/mois pour 5 utilisateurs Éditeur vidéo : Free: Free

Free Éditeur vidéo Pro : 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Éditeur vidéo Business: 49 $/mois pour 5 utilisateurs

49 $/mois pour 5 utilisateurs IA Writer Gratuit: Gratuit

Gratuit IA Writer Pro : A partir de 12$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (2,600+ reviews)

4.6/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (180+ avis)

10. Chatfuel

via Chatfuel Cet outil IA pour le ecommerce est une plateforme de messagerie que vous pouvez utiliser sur différents canaux, notamment votre site web, Facebook Messenger, WhatsApp et X.

Les fonctionnalités de glisser-déposer signifient que vous n'avez pas besoin d'expertise en codage pour le configurer. Chatfuel utilise la technologie avancée GPT-4 d'OpenAI pour créer des discussions pour les interactions avec les clients en utilisant le langage naturel. 🌻

Chatfuel peut répondre aux questions fréquemment posées, suivre les préférences des clients pour faire des recommandations de produits, envoyer des codes promotionnels, générer des rappels de panier abandonné, traiter les plaintes et les commentaires, optimiser vos annonces, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Chatfuel

Gardez les choses simples avec un seul nombre WhatsApp pour plusieurs agents de service à la clientèle

Intégrez ChatGPT pour faire passer l'engagement de vos clients au niveau supérieur

Vendez vos produits depuis WhatsApp afin que les clients n'aient pas besoin de changer de plateforme pour achever un achat

Utilisez l'API de Chatfuel pour intégrer votre magasin, votre CRM ou votre plateforme de données clients (CDP) pour un transfert de données transparent et un processus de messagerie fluide

Limites de Chatfuel

Votre forfait contrôle le nombre de messages que vous pouvez envoyer par mois

La mise en œuvre du système demande du temps et de l'attention

Prix de Chatfuel

Business: A partir de 11,99 $/mois

A partir de 11,99 $/mois Enterprise: A partir de $300/mois

Chatfuel évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

Stimuler les conversions et booster les équipes commerciales avec les outils d'IA pour le ecommerce

Les meilleurs outils IA pour les propriétaires de boutiques ecommerce et les entreprises utilisent l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour automatiser de nombreuses tâches qui devaient auparavant être faites manuellement. Non seulement vous gagner du temps mais aussi améliorer l'expérience client - ce qui peut conduire à une plus grande satisfaction des clients et à une augmentation des équipes commerciales. 💰

Que vous ayez besoin d'aide pour rédiger des textes et créer des graphiques, personnaliser le contenu, aider les acheteurs à découvrir des produits ou améliorer le service client, ces outils IA pour le ecommerce peuvent vous aider à faire le travail.

ClickUp assiste un grand nombre de ces fonctionnalités et bien plus encore. S'inscrire gratuitement et commencez à simplifier tous les aspects de votre entreprise pour vous concentrer sur l'augmentation de vos équipes commerciales et de vos résultats.