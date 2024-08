Copy.ai Vs. ChatGPT : Quel outil d'IA est le meilleur ?

Bien que la technologie qui les sous-tend ne soit pas vraiment nouvelle, les outils d'IA ont pris d'assaut le monde au cours des dernières années, et il semble qu'ils soient là pour rester. Selon un Forbes auprès des consommateurs plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les solutions basées sur l'IA amélioreront la qualité et la créativité du contenu dans divers contextes.

Les deux outils d'IA dont on entend souvent parler sont Copy.ai et ChatGPT. Tous deux peuvent générer du contenu semblable à celui d'un humain, sont faciles à utiliser et peuvent vous faire gagner beaucoup de temps !

Cela dit, ces deux outils diffèrent sur de nombreux points et offrent des fonctionnalités distinctes, ce qui leur confère une place unique dans l'espace IA.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans le débat Copy.ai vs. ChatGPT, discuter en profondeur des deux concurrents et vous aider à choisir votre préféré. Nous présenterons également une troisième option qui vous permet d'atteindre une productivité et une efficacité inégalées alimentées par l'IA. 🏃

Qu'est-ce que Copy.ai ?

Copy.ai est un copywriter, un chatbot et un suppresseur de pages blanches basé sur l'IA et reposant sur le modèle de grand langage GPT-3 (LLM). Il est principalement orienté vers les équipes de marketing et de vente, les rédacteurs, les gestionnaires de médias sociaux et tous ceux qui pourraient bénéficier d'un coup de pouce à la créativité. 💪

L'une des raisons de la popularité fulgurante de Copy.ai réside dans ses fonctionnalités de personnalisation. L'outil vous permet de créer un contenu personnalisé qui s'aligne sur vos objectifs à la lettre !

Via : Copy.ai

Caractéristiques de Copy.ai

Qu'est-ce qui rend Copy.ai si spécial ? Jetons un coup d'œil à ses principales caractéristiques ! 🎖️

2. La voix de la marque

Beaucoup de professionnels hésitent à utiliser des outils d'IA parce qu'ils ont peur que le contenu généré "tue" la voix et l'identité uniques de leur entreprise. Pour dissiper ces craintes, Copy.ai propose une option appelée "voix de la marque", qui vous permet de maintenir l'authenticité et de renforcer la cohérence sur toutes les plateformes.

Cette fonction astucieuse vous permet d'apprendre aux algorithmes de Copy.ai la voix unique de votre marque en partageant quelques extraits de votre contenu original. L'outil les analyse pour comprendre exactement ce que vous recherchez et utilise ces connaissances comme base pour générer du contenu futur. 😎

Via : Copie.ai

1. Améliorer

Vous ne pourrez profiter des avantages de Copy.ai que si vous chuchotez les bonnes choses à l'oreille de l'IA. En d'autres termes, vous devez saisir les bonnes questions pour aider l'outil à fournir les bonnes réponses.

Avec la fonction Améliorer de Copy.ai, vous n'avez pas à vous soucier de la précision de vos messages, car l'outil s'en chargera pour vous.

Cette fantastique option se trouve dans le Chat de Copy.ai, grâce auquel vous pouvez générer n'importe quel type de contenu. L'objectif principal de la fonction Améliorer est de rendre vos messages plus précis et de s'assurer que vous obtenez des résultats sur mesure.

L'utilisation de cette option est très simple. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir le chat de Copy.ai et d'entrer votre message sans vous soucier de le rendre joli. Appuyez ensuite sur le bouton "Améliorer" en bas à gauche de la zone de texte, et regardez l'outil faire sa magie. Ajoutez du contexte si nécessaire, soumettez votre message et profitez d'un contenu précis et personnalisé.

3. Infobase

Une autre option qui fait de Copy.ai un joueur d'équipe est Infobase - un référentiel central où vous pouvez stocker des informations sur votre entreprise, vos produits, vos campagnes de marketing, vos propositions de valeur, les lignes directrices de votre marque, la documentation du projet et bien d'autres choses encore.

Pourquoi faire cela ? Lorsque vous voulez générer un contenu de haute qualité et pertinent avec Copy.ai, vous pouvez extraire des informations de votre Infobase. De cette façon, vous ajoutez du contexte à vos messages sans avoir à écrire la même chose encore et encore.

Copy.ai peut ainsi générer du contenu personnalisé. Sans aucune restriction sur le nombre d'éléments de l'Infobase que vous pouvez détenir, cette fantastique fonctionnalité vous permet de gagner du temps et assurer la cohérence du contenu.

Via : Copie.ai

Copy.ai pricing

Gratuit

Pro : 36 $/mois pour cinq sièges

: 36 $/mois pour cinq sièges Équipe : 186 $/mois pour 20 sièges

: 186 $/mois pour 20 sièges Croissance : 1 000 $/mois pour 75 sièges

: 1 000 $/mois pour 75 sièges Echelle : 3 000 $/mois pour 200 sièges

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT (abréviation de Chat Generative Pretrained Transformer) est un chatbot basé sur l'IA lancé par OpenAI en novembre 2022. Cet outil fantastique s'est depuis répandu comme une traînée de poudre, ce qui lui a valu le statut d'icône de l'IA.

Ne vous fiez pas à la simplicité de son interface : ChatGPT est un outil de génération de contenu IA incroyablement puissant. Il est basé sur les modèles révolutionnaires GPT-3.5 et GPT-4, ce dernier étant réservé aux utilisateurs Pro.

Via : OpenAI La technologie robuste derrière le chatbot lui permet de donner des réponses précises et exactes aux invites et aux questions d'une manière conversationnelle. Que vous soyez à la recherche d'un outil capable de générer du contenu, d'aider au support client ou de répondre à des questions, ChatGPT peut être votre allié précieux.

Caractéristiques de ChatGPT

Pourquoi le monde est-il devenu fou de ChatGPT ? Voyons ce que cet outil populaire apporte à la table.

1. Mémoire conversationnelle

L'une des principales caractéristiques de ChatGPT et la raison pour laquelle des millions d'utilisateurs l'adorent est sa mémoire conversationnelle. Supposons que vous souhaitiez que ChatGPT vous donne un exemple d'une chanteuse célèbre et qu'il vous réponde Taylor Swift. Si vous souhaitez obtenir un autre exemple, il vous suffit de taper quelque chose de basique, comme "un autre", et l'outil remplira l'espace vide et affichera le nom d'une autre chanteuse. 💃

En clair, ChatGPT a une mémoire qui lui permet de comprendre et retenir le contexte des messages précédents sans que vous ne le répétiez constamment. Cela vous permet d'obtenir rapidement des réponses précises.

Vous pouvez également utiliser cette fonction pour affiner vos messages. Par exemple, si vous avez utilisé l'invite "donnez-moi un exemple de chanteur populaire", vous pouvez plus tard écrire quelque chose comme "Non, je voulais dire un chanteur de rock populaire" pour vous assurer que ChatGPT puise dans les archives du genre rock.

Via : OpenAI

2. Conversations vocales

En septembre 2023, l'OpenAI a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT appelée conversations vocales. Grâce à cet ajout révolutionnaire, vous n'êtes plus limité à taper vos conversations avec ChatGPT - vous pouvez même avoir des conversations vocales !

Vous parlez à ChatGPT et il vous répond en utilisant la voix que vous avez sélectionnée. Écoutez une histoire à l'heure du coucher, apprenez à connaître un lieu historique ou laissez-le composer et dicter une recette.

Cette fonction s'appuie sur un nouveau modèle de synthèse vocale qui peut générer un son semblable à celui d'un humain à partir de textes en quelques secondes seulement. OpenAI a collaboré avec des acteurs professionnels pour cette fonctionnalité, ce qui garantit la qualité des voix.

3. Capacités d'image

Cette nouvelle fonctionnalité pratique vous permet d'éviter la partie saisie en envoyant à ChatGPT une photo et en lui demandant de fournir plus de contexte et de détails. 📸

Par exemple, vous pouvez prendre une photo d'un lieu emblématique et demander à ChatGPT de vous donner quelques informations amusantes à son sujet. Vous pouvez également prendre une photo de votre réfrigérateur et demander à l'outil de trouver des recettes avec les ingrédients disponibles.

OpenAI a introduit cette fonctionnalité progressivement depuis la fin septembre 2023, afin de l'affiner en permanence pour une expérience utilisateur encore meilleure.

Via : OpenAI

Prix de ChatGPT

Gratuit

Plus : 20$/mois

: 20$/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs + nombreuses options flexibles que vous pouvez inclure dans votre plan ; consultez le site web d'OpenAI pour plus d'informations

Copy.ai vs. ChatGPT : Fonctionnalités comparées

Copy.ai et ChatGPT sont des leaders Outils d'IA sont truffés de fonctions conçues pour améliorer la productivité , rationaliser les flux de travail et d'élever votre niveau de contenu. C'est pourquoi choisir un gagnant dans le face-à-face Copy.ai vs. ChatGPT peut être un véritable défi. Voyons comment les deux outils se positionnent l'un par rapport à l'autre sur trois aspects critiques : l'interface, la personnalisation et les modèles.

1. Interface

Un outil peut avoir tout ce qu'il y a de plus beau, mais cela n'a aucune importance si l'interface n'est pas intuitive.

Bien qu'ils soient dotés de fonctionnalités impressionnantes et d'un large éventail d'utilisations pratiques basées sur des technologies avancées, Copy.ai et ChatGPT ont tous deux des interfaces simples. Il n'y a pas de problèmes tels que des mises en page encombrées, une mauvaise navigation, ou des publicités popup écrasantes.

Quel que soit l'outil que vous choisissez, vous n'aurez aucun mal à l'utiliser grâce à des options clairement visibles. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ces deux outils sont si populaires : ils sont certes basés sur une technologie de pointe, mais ils sont faciles à utiliser pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas férus de technologie.

Via : Copie.ai

2. Options de personnalisation de l'invite

Dans le second round du match ChatGPT vs. Copy.ai, nous avons observé les fonctions de personnalisation des messages-guides. Ces outils vous permettent-ils d'affiner vos messages-guides pour obtenir de meilleurs résultats ? Oui, absolument !

ChatGPT dispose d'une mémoire conversationnelle et permet les corrections de l'utilisateur. Cela signifie qu'il se souvient de vos messages précédents et exploite cette connaissance pour fournir des réponses éclairées. De plus, il vous permet d'affiner vos messages-guides en y ajoutant des détails.

Bien que ChatGPT soit tout à fait impressionnant, Copy.ai prend le dessus dans ce round. Grâce à sa fonction Improve, l'outil améliore automatiquement vos messages-guides, sans aucune intervention de votre part. De plus, il vous permet de personnaliser la voix de votre marque pour un message authentique.

Copy.ai vous apporte une autre fonctionnalité intéressante appelée Plus comme ça. Vous pouvez sauvegarder vos idées préférées générées par l'outil et les utiliser comme base pour en créer de nouvelles.

3. Modèles

Les modèles contenant des messages-guides prêts à l'emploi vous aident à communiquer avec les outils d'IA et vous permettent d'obtenir le résultat souhaité.

Copy.ai dispose d'une bibliothèque de plus de 100 invites et modèles personnalisables modèles de flux de travail pour toutes sortes d'objectifs, de la création d'articles de blog à l'adaptation des publicités Facebook et des légendes Instagram à votre public cible. Ces modèles sont disponibles sur tous les plans (y compris la version gratuite, mais certaines limitations peuvent s'appliquer).

Copy.ai étant principalement axé sur La création de contenu par l'IA pour le marketing, les ventes et les médias sociaux, ses modèles répondent aux besoins de ces équipes particulières.

ChatGPT offre des modèles de messages-guides uniquement sur le plan Entreprise, et vous pouvez les trouver dans le répertoire des modèles. Vous pouvez également créer vos propres modèles de rédaction de messages dans le répertoire et les partager avec les membres de votre équipe.

Copie.ai remporte la palme dans cette ronde en raison de sa vaste bibliothèque de modèles, qui n'est pas bloquée derrière le niveau d'abonnement le plus élevé, comme c'est le cas avec ChatGPT.

Via : OpenAI

Copy.ai vs. ChatGPT sur Reddit

Voyons ce que les utilisateurs de Reddit ont à dire sur Copy.ai et ChatGPT.

Un utilisateur ont donné leur vote à ChatGPT en raison de son exhaustivité :

"Malgré des pannes occasionnelles pendant les heures de pointe aux États-Unis, en particulier lorsque je travaille sur des projets personnels en dehors des heures de travail, je considère toujours ChatGPT comme l'outil d'IA le plus complet l'outil de rédaction d'IA le plus complet disponible. Même si l'idéal serait de tout rationaliser en une seule plateforme, je comprends la nécessité d'être flexible. En tant qu'utilisateur, je ne veux pas gaspiller mon argent si je n'utilise pas la plateforme et si je n'en ai pas pour mon argent"

Un autre utilisateur a mentionné qu'il préférer Copy.ai mais n'a pas donné d'explication détaillée :

"100% copy.ai est meilleur que chatgpt. Je ris chaque fois que quelqu'un utilise ChatGPT"

D'autres utilisateurs sont d'accord pour dire qu'un combinaison des deux outils est la solution idéale :

"La combinaison de ChatGPT et de Copy.ai est bonne. Je préfère Copy.ai pour le copywriting et les médias sociaux."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Copy.ai Vs. ChatGPT

Copy.ai et ChatGPT sont des outils fantastiques, mais ils servent des objectifs différents. Copy.ai aide à la génération de contenu et se concentre sur le marketing et les ventes, tandis que ChatGPT se concentre sur les conversations dynamiques et fournit des réponses aux questions.

Cela signifie que votre choix se résume à faire des compromis sur certaines fonctionnalités. Et si nous vous disions qu'il y a une alternative à Copy.ai et une alternative à ChatGPT qui vous permet d'exploiter la puissance de l'IA, de gérer des projets, des tâches et des documents, et de travailler en toute transparence avec votre équipe ? L'outil s'appelle ClickUp !

Mettons notre chapeau de détective et explorons les principales caractéristiques de cette plateforme de productivité exceptionnelle pour comprendre pourquoi vous devriez commencer à l'utiliser dès que possible. 🕵️

1. ClickUp AI

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite et peaufiner votre article de blog, votre réponse à un e-mail, etc ClickUp AI est un puissant assistant d'écriture basé sur l'IA qui peut vous aider à accomplir des tâches, à améliorer votre productivité et à gagner du temps ! ⏰

Cette Outil d'écriture de l'IA vous permet de

Créer des courriels

Résumer et peaufiner un texte

Trouver des idées pour des articles de blog et des légendes pour les médias sociaux

Créer des notes de projet

Générer du texte pour les ordres du jour des réunions

Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg - ClickUp AI est là chaque fois que vous manquez de créativité ou d'inspiration pour rédiger ou éditer du contenu.

Il donne un coup de main à différents départements, du marketing aux ventes en passant par les ressources humaines et la gestion de projet. Avec ClickUp AI, vous pouvez stimuler l'efficacité de toute votre équipe et obtenir plus en moins de temps, sans compromettre la qualité.

2. ClickUp Docs

Utiliser ClickUp Docs pour documenter le processus de rédaction pour la création de contenu

Quel que soit votre secteur d'activité, il y a de fortes chances que vous ayez à traiter un grand nombre de documents. Avec ClickUp Docs avec ClickUp Docs, vous pouvez créer, partager et modifier des documents, les relier à des flux de travail et à des tâches, et les classer par catégories sans vous fatiguer. 😏

En outre, vous pouvez utiliser ClickUp Docs comme classeur numérique pour stocker des documents et y accéder quand vous le souhaitez.

ClickUp Docs dispose d'options telles que les commentaires et l'édition en temps réel, qui alimentent le système de gestion des documents la communication au sein de l'équipe et la collaboration et vous aide à suivre facilement les progrès réalisés.

Cette fonction unique de gestion de documents avec autorisations personnalisables d'accès et de partage et synchronisation facile du flux de travail peut être exactement ce dont votre équipe a besoin pour minimiser le risque de perdre des documents importants et maximiser la productivité.

3. Tâches ClickUp

Organisez les vidéos YouTube, les posts sur les médias sociaux et d'autres types de contenu avec les plus de 15 vues de ClickUp

Simplifié gestion des tâches est vitale pour les équipes. Sans elle, vos collaborateurs n'ont aucune idée de ce qu'ils sont censés faire dans les délais impartis, ce qui ne peut qu'engendrer des problèmes.

C'est pourquoi avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous disposez d'un ensemble de fonctionnalités clés qui facilitent la gestion des tâches. Créez, gérez et surveillez les tâches pour n'importe quel projet, qu'il s'agisse de construction ou de développement de logiciels.

Tirez parti de 35+ ClickApps pour personnaliser vos flux de travail, créez des Automatisation des tâches vous pouvez laisser des instructions supplémentaires à plusieurs membres de l'équipe par le biais de commentaires, et utiliser la fonction Champs personnalisés et dépendances des tâches pour adapter les processus interconnectés dans l'ordre approprié.

Appréciez Les plus de 15 vues de ClickUp d'observer vos tâches et vos projets sous différents angles et, si nécessaire, d'y apporter des modifications afin d'augmenter la productivité et de garantir le succès.

ClickUp : L'IA et la gestion de projet combinées

ClickUp est un outil tout-en-un qui offre une formidable Assistant d'écriture alimenté par l'IA et robuste gestion des projets et des tâches fonctionnalités. Grâce à ses possibilités de personnalisation, ClickUp peut être un allié précieux pour toute équipe désireuse d'en faire plus et d'être plus performante avec un minimum d'efforts. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et atteignez les étoiles de la productivité en un clin d'œil ! ⭐