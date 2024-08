Notion vs. Google Docs : Quel est le meilleur outil de prise de notes ?

Le monde adore les face-à-face : rien ne vaut le drame de deux titans qui s'affrontent pour se disputer la première place. Et lorsqu'il s'agit de applications de prise de notes entre Notion et Google Docs, c'est un peu comme entre Joe Frasier et Muhammad Ali. Ces poids lourds ont tous deux des mouvements, mais lequel d'entre eux a le meilleur coup de poing ? 🥊

C'est ce que nous allons découvrir dans cette confrontation entre Notion et Google Docs.

Nous allons comparer ces applications côte à côte, examiner les avantages et les inconvénients de chaque plateforme et déterminer quelle est la meilleure application de prise de notes une fois pour toutes.

C'est le face-à-face de l'année. C'est le Thrilla des dossiers Manille (ou du moins l'équivalent numérique des dossiers Manille), et vous êtes aux premières loges. Misez donc sur la meilleure application de prise de notes et préparez-vous à en découdre.

Qu'est-ce que Notion ? Notion est une plateforme web que vous pouvez utiliser pour des tâches aussi simples que la prise de notes ou aussi complexes que la création d'un wiki d'entreprise. La disposition ressemble moins à un traitement de texte à l'ancienne (à la Microsoft Word) qu'à un environnement de travail numérique.

Les pages de Notion ressemblent davantage au défilement infini d'une page web qu'à une feuille de papier. Vous pouvez toujours exporter vos documents Notion au format PDF et les imprimer - parce qu'il doit bien y avoir quelqu'un qui imprime encore - mais vous ne verrez pas les sauts de page tant que vous n'aurez pas exporté. 🖨️

via Notion L'avantage est que l'application ressemble à une expérience web digital-first. L'inconvénient : Elle est une expérience web. Si vous n'avez pas accès à internet, vous ne pourrez pas accéder à vos fichiers Notion ou utiliser l'application pour prendre des notes.

Notion fonctionnalités

Voilà pour les bases de la plateforme Notion. Décortiquons maintenant ses fonctionnalités en détail.

1. Wiki

Les wikis de Notion sont idéaux pour documenter les processus et créer une base de connaissances à l'échelle de l'entreprise.

La barre latérale omniprésente vous permet de naviguer d'une page à l'autre d'un simple clic, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de revenir à la table des matières. Le contenu imbriqué vous aide à rester organisé lorsque vous répartissez votre partage de connaissances par service ou par sujet. Les blocs synchronisés permettent de partager le même contenu à plusieurs endroits, avec un emplacement unique pour les mises à jour.

via Notion

À cela, il faut ajouter un coût supplémentaire. Vous pouvez ajouter Notion IA aux forfaits payants pour un supplément de 8 $ par membre et par mois ou l'ajouter au forfait gratuit pour un supplément de 10 $ par mois.

Tarifs de Notion

Notion est gratuit pour les utilisateurs individuels et propose une structure tarifaire par paliers pour les équipes d'entreprise.

Free

Plus: 8 $ par utilisateur et par mois

8 $ par utilisateur et par mois Business: 15 $ par utilisateur et par mois

15 $ par utilisateur et par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Qu'est-ce que Google Docs ?

via GoogleGoogle Docs est familier, et ce qui est familier est réconfortant, comme se blottir sous la couverture que votre grand-mère a tricotée. 🧶

Familier, c'est aussi convivial. Avec l'aspect d'un logiciel de traitement de texte standard, les documents seront intuitifs pour tous ceux qui ont déjà utilisé Microsoft Word.

Mais ne laissez pas la nostalgie vous faire croire que ce que propose Google Docs est dépassé. La plateforme offre des fonctionnalités de type "web-first" telles que la collaboration en temps réel et la possibilité d'intégrer des fichiers multimédias. Bien que Google Docs soit une application web, il dispose d'un mode hors ligne qui vous permet de continuer à travailler sur des documents même si vous ne disposez pas d'une connexion internet.

Fonctionnalités de Google Docs

Pour vous donner une meilleure idée de la comparaison entre les fonctionnalités de Google Docs et celles de Notion, nous allons les aborder une par une.

1. Drive Google Drive est en quelque sorte l'Accueil Documents, feuilles de calcul, diaporamas et dossiers. En fait, tout ce que vous créez dans votre

Environnements de travail Google sera stocké dans votre Google Drive.

via Google

Bien que Drive ne soit pas spécifiquement conçu pour servir de wiki, vous pouvez utiliser des dossiers pour l'organiser en une base de connaissances. Cependant, lorsque les utilisateurs souhaitent passer d'un document à un autre élément de votre disque, ils doivent d'abord retourner sur votre disque.

Google étant un moteur de recherche, personne ne sera surpris d'apprendre que la facilité de recherche est l'un des points forts de Google Drive. Vous pouvez saisir n'importe quel mot dans la barre de recherche de votre lecteur et vous obtiendrez tous les éléments contenant cette phrase, de sorte que vous ne perdrez jamais la trace de vos documents.

2. Documents

Google Docs a été conçu à l'origine comme un traitement de texte et possède toutes les fonctionnalités que l'on est en droit d'attendre d'un tel outil. Les options de mise en forme sont nombreuses : des dizaines de caractères, des en-têtes, des puces, des sauts de page, des sauts de section, etc.

En outre, vous pouvez insérer des médias enrichis, tels que des images et des vidéos (que vous pouvez extraire de votre propre disque dur ou trouver et intégrer à partir d'une recherche sur internet), des tableaux, des dessins, des graphiques, des émojis, des puces intelligentes, des menus déroulants et des notes de bas de page.

Le programme a toujours inclus un large éventail de modèles, tels que des CV, des lettres, des recettes, des propositions de projet, des notes de réunion, des brochures, etc. Il existe également une vue Tableur dans les documents, qui génère automatiquement une table des matières dans la barre latérale en fonction des titres de votre document.

De plus, Google a récemment mis en ligne une série de nouvelles fonctionnalités :

Passer d'un affichage par page à un affichage sans page (ou à défilement infini)

Utilisez des blocs pour créer des notes de réunion, un brouillon d'e-mail, une feuille de route de produit, etc

les fonctionnalités de "résumé de document" créeront automatiquement un résumé de vos notes généré par l'IA

3. Outils de collaboration

Google Docs est en quelque sorte le père fondateur des documents collaboratifs. Il permet à plusieurs membres d'une équipe de travailler simultanément sur un même document. De plus, ils offrent des fonctionnalités de commentaire et un intervalle de permissions, y compris des permissions de commentaire seul, d'affichage seul et de modification en cours.

via Google

L'historique des versions vous permet de voir toutes les modifications apportées à votre document et de savoir qui les a effectuées. Il vous permet également de revenir à une version antérieure en cas de problème. Enfin, une nouvelle fonctionnalité de discussion en direct vous permet de discuter d'un document en temps réel sans laisser de commentaires.

4. Intégrations

Google Docs propose des intégrations qui s'intègrent parfaitement à l'ensemble de votre environnement de travail. Vous pouvez facilement ajouter des documents à Google Agenda réunions, les lier à des feuilles de calcul, les inclure dans des dossiers partagés, et bien plus encore dans l'interface conviviale. Avec les environnements de travail de Google, vous pouvez utiliser les technologies expérimentales de Google en matière d'espace de travail Outils d'IA de Google dans Google Docs pour écrire plus vite, modifier en cours, réécrire ou résumer.

Au-delà de l'environnement de travail de Google, Google lui-même ne propose pas d'autres intégrations. Mais presque tous les outils logiciels existants - de Slack à Figma en passant par Salesforce -a construit ses propres intégrations avec l'environnement de travail de Google. Il est peut-être plus facile de dresser la liste des programmes qui ne peuvent pas se connecter à Google Docs.

Prix de Google Docs

Google Docs est gratuit pour les utilisateurs personnels, mais si vous avez une équipe nombreuse, si vous envisagez de stocker un grand nombre de fichiers et si vous souhaitez l'utiliser en conjonction avec d'autres applications Google, vous pouvez souscrire un plan d'entreprise pour l'espace de travail Google.

Free

Business Starter: 6 $ par utilisateur et par mois

6 $ par utilisateur et par mois Business Standard: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Business Plus: 18 $ par utilisateur et par mois

18 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Notion vs Google Docs : Comparaison des fonctionnalités

C'est l'heure du face-à-face. Nous allons laisser ces applications s'affronter pendant quatre rounds et déclarer un vainqueur pour chacun d'entre eux. 🤼

Facilité d'utilisation

Bien que Notion ne nécessite aucune expertise technique, son interface quelque peu conviviale sera moins familière pour la plupart des nouveaux utilisateurs que l'interface de Google Docs. Contrairement à Google Docs, la courbe d'apprentissage sera raide et vous devrez peut-être prévoir du temps pour des tutoriels sur Notion lorsque vous présenterez ce programme.

Notion et Google Docs disposent tous deux d'applications pour iOS et Android, ce qui permet d'y accéder facilement depuis votre téléphone, votre iPad ou votre tablette. Notion propose également des applications de bureau pour Mac et Windows, tandis que l'utilisation de Google Docs sur le bureau n'est possible que via votre navigateur.

Cependant, bien que Notion dispose d'applications de bureau, elle n'est pas disponible hors ligne, contrairement à Google Docs. Dans l'ensemble, nous devons donner l'avantage à Google Docs en termes de facilité d'utilisation.

Mettre en forme

Avant que Google Docs ne présente ses nouvelles fonctionnalités au début de l'année, Notion aurait remporté la palme du formatage. Mais avec le large tableau de nouvelles options de formatage de Google Docs, la possibilité de basculer entre l'affichage de la page et le défilement infini, et l'introduction des blocs de construction, nous devons dire que Google Docs a rattrapé, voire affiché, Notion.

Notion offre un meilleur formatage pour l'organisation d'un wiki d'entreprise, mais c'est à peu près tout. Lorsqu'il s'agit de mettre en forme les documents proprement dits, Google est meilleur.

Collaboration

Notion et Google Docs permettent tous deux une collaboration en temps réel et outil de productivité avec la possibilité d'accorder différents niveaux d'accès à différents utilisateurs - y compris l'accès à la modification en cours, l'accès aux commentaires uniquement et l'accès à l'affichage uniquement.

Nous apprécions le fait que Notion vous permette de créer des équipes et d'établir des permissions au niveau de l'équipe. En contrepartie, Notion ne dispose pas de la fonctionnalité de discussion en direct que Google Docs vient d'ajouter. Nous allons considérer ce tour comme un match nul.

Prix

Notion et Google Docs proposent tous deux des forfaits gratuits pour les utilisateurs individuels et des plans de tarification échelonnée pour les entreprises. Mais l'environnement travail de Google propose quelques options tarifaires supplémentaires, et le forfait payant le moins cher démarre quelques dollars plus bas par mois. Si l'on ajoute que vous disposez de plus d'applications pour le même prix, c'est Google Docs qui l'emporte.

Notion vs Google Docs sur Reddit

Si les utilisateurs de Reddit jugeaient ce combat, nombre d'entre eux le qualifieraient de match nul et vous conseilleraient d'utiliser les deux plateformes. 👯

Une grande partie des discussions sur Reddit concernant Notion et Google Docs soulignent que Notion permet d'intégrer Google Docs et Google Sheets. Ils recommandent donc de garder les deux applications pour des cas d'utilisation différents : Google environnements de travail pour votre documentation approfondie et Notion pour votre wiki d'entreprise.

Cependant, plusieurs utilisateurs de Reddit se sont prononcés en faveur de Google Docs plutôt que de Notion. 🏆

Beaucoup de ces utilisateurs ont apprécié d'avoir un accès hors ligne à leurs documents (gestion des connaissances). D'autres ont estimé que si Notion remplit plus de fonctions, il n'en remplit aucune particulièrement bien.

Par exemple, Google Docs et Notion disposent tous deux de feuilles de calcul et de tableaux que vous pouvez ajouter à vos documents. Toutefois, les outils de productivité de Notion ne permettent pas d'effectuer des calculs complexes comme dans Excel et Google Sheets .

Et bien que Notion offre des services de base de gestion des tâches il offre des fonctionnalités telles que la possibilité de créer un Tableau Kanban, mais ne dispose pas d'automatisations intégrées, de sous-tâches ou de déclencheurs d'évènements. Or, ces fonctionnalités sont proposées en standard par d'autres outils de gestion des tâches sur le marché, notamment Trello , Jira, Asana et ClickUp.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Notion et Google Docs

Créez de beaux documents et des wikis d'entreprise avec ClickUp Docs

Nous savons que ce n'est pas conventionnel, mais il semble qu'un autre concurrent entre en lice. ClickUp possède des fonctionnalités qui rivalisent avec les meilleures qualités de Notion et de Google Docs. Et cette application est prête à vous montrer pourquoi elle est la nouvelle championne poids lourd de la prise de notes. 💪

ClickUp Docs ClickUp Documents offrent des documents extrêmement personnalisables, grâce à l'énorme bibliothèque d'options de formatage que ClickUp met à disposition, y compris :

Tableurs de contenu

En-têtes, bannières et intercalaires

Signets et pièces jointes

Tableurs

Images et vidéos

Boutons et widgets

Blocs de code

En outre, les tâches connectent instantanément les documents à vos outils de gestion ClickUp. Ajoutez ces éléments avec commandes slash pour une mise en forme rapide.

Vos pages s'affichent dans une disposition à défilement infini, mais vous avez également la possibilité d'ajouter des sauts de page et d'afficher les pages et sous-pages de votre document dans une barre latérale. Cette barre latérale facilite également la création et l'organisation d'un wiki d'entreprise. De plus, avec Modèles ClickUp vous pourrez mettre en forme vos documents en un clin d'œil.

ClickUp Docs favorise également la collaboration en temps réel grâce à la modification simultanée, aux commentaires, aux étiquettes $$$a et à la possibilité de convertir n'importe quel texte du document en une tâche et de l'assigner à l'un des membres de votre équipe.

Les paramètres de permission avancés vous permettent de rendre un document public, privé ou protégé et de partager vos documents avec des collaborateurs à l'aide d'une invitation ou d'un lien.

Voir d'autres fonctionnalités dans cette rubrique tutoriel vidéo de ClickUp Docs .

ClickUp Bloc-notes

Utilisez le bloc-notes de ClickUp pour ajouter des modifications en cours de texte, comme des checklists, des en-têtes et des styles pour organiser instantanément vos pensées

Pour une prise de note rapide, au lieu d'une documentation formelle, la fonction ClickUp Bloc-notes vous permet de noter vos pensées, de créer des checklists, de prendre des notes de réunion et de transformer des éléments en tâches traçables en un seul clic. C'est un outil de productivité facile à utiliser qui fera passer vos listes de l'état de choses à faire à l'état de choses terminées.

De plus, vous pouvez accéder à vos notes depuis une extension Chrome dans votre navigateur ou depuis l'application ClickUp pour iOS ou Android.

ClickUp IA ClickUp AI n'est pas un outil IA comme les autres. Oui, il peut faciliter la rédaction de documents grâce à des fonctionnalités d'IA générative, de résumage, de réécriture et de modification en cours. Mais il peut aussi faire des centaines d'autres tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Rédaction d'un résumé de projet à l'aide de ClickUp AI /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour créer un résumé de projet en un clin d'œil

ClickUp AI est préprogrammé avec des invitations spécifiques au travail des membres de votre équipe afin qu'ils puissent comprendre comment commencer à l'utiliser immédiatement. Que vous souhaitiez utiliser cette Outil d'IA pour les réunions que ce soit pour la documentation des exigences du produit, la création de forfaits de projet, les rapports de statut ou les guides de style de la marque, vous verrez sa valeur en un instant.

Prix de ClickUp

ClickUp propose également un forfait gratuit pour commencer ou des tarifs échelonnés pour les équipes de toutes tailles.

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7 $ par utilisateur et par mois

7 $ par utilisateur et par mois Business: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

Bonus: Notion Vs Todoist_* !

Commencer à prendre des notes avec ClickUp

Dans la confrontation entre Google Docs et Notion, nous devons déclarer Google vainqueur. Il a un léger avantage en raison de sa conception familière et conviviale et de son plus grand nombre d'options tarifaires.

Mais il y a un nouveau concurrent dans le domaine de la prise de notes. ClickUp Docs vous permet de documenter tous vos processus, réunions et autres. Intégrez des médias enrichis, créez un wiki d'entreprise et parcourez facilement toutes vos informations grâce à des contenus imbriqués et à des fonctionnalités de recherche.

ClickUp rassemble également votre équipe grâce à la collaboration en temps réel et à la possibilité de connecter les documents à des tâches dans votre système de gestion des ressources humaines Tableaux de gestion de projet ClickUp . Il existe des centaines de modèles parmi lesquels choisir, et l'IA intégrée peut vous aider à documenter plus rapidement et à faire plus de choses terminées. S'inscrire gratuitement et découvrez pourquoi ClickUp est le nouveau champion de la prise de notes. 💪