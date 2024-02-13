10 modèles d'entonnoir de vente pour générer plus de prospects

En tant que vendeur efficace, vous savez que tous les clients potentiels n'ont pas les mêmes besoins. C'est pourquoi les entonnoirs de vente sont essentiels pour guider les clients tout au long de leur parcours afin que vous puissiez réaliser des ventes en cours de route.

Mais la création d'entonnoirs de vente peut prendre beaucoup de temps. C'est là qu'interviennent les modèles d'entonnoirs de vente. Ces outils pratiques permettent de gagner du temps lors de la création du cadre de l'entonnoir afin que vous puissiez concentrer vos efforts sur la génération de prospects et l'augmentation des ventes.

Dans ce post, nous allons passer en revue ce que sont les modèles d'entonnoir de vente et mettre en évidence les avantages d'en utiliser un pour votre équipe commerciale. Nous partagerons 10 des meilleurs modèles d'entonnoir de vente pour assister la collecte de leads et convertir les prospects en clients de valeur. 🌻

Qu'est-ce qu'un modèle d'entonnoir de vente ?

A entonnoir de vente est une représentation visuelle du parcours des clients potentiels sur la voie de l'achat de vos produits ou services. Il comprend l'ensemble du parcours du client de la découverte de votre entreprise à la découverte des produits et enfin au passage à l'acte.

L'entonnoir des ventes est le plus large au sommet, où vous avez tendance à avoir le plus grand nombre d'utilisateurs potentiels. L'entonnoir se rétrécit au fur et à mesure des étapes, pour ne garder que les clients les plus précieux. 🙌

Planifiez facilement les flux de travail et construisez votre entonnoir de vente dédié dans ClickUp Whiteboards pour les équipes marketing et commerciales

La plupart des entonnoirs de vente ont un intervalle de trois à six étapes, en fonction des besoins de l'entreprise et de ses efforts marketing. Ils comprennent généralement les quatre étapes suivantes :

Sensibilisation: Le moment où les clients remarquent votre marque pour la première fois, généralement par le biais de publicités, de la lecture de votre blog ou du bouche-à-oreille

Le moment où les clients remarquent votre marque pour la première fois, généralement par le biais de publicités, de la lecture de votre blog ou du bouche-à-oreille **L'intérêt : les gens s'intéressent à vos services et se demandent s'ils les aident à résoudre un problème

**En savoir plus : les clients potentiels commencent à se renseigner sur vos offres, à étudier les prix et à contacter les équipes commerciales

Action: Le prospect devient un client en effectuant un achat

Les différentes étapes de l'équipe commerciale sont généralement regroupées en segments appelés haut, milieu et bas de l'entonnoir. L'objectif de l'entonnoir de vente est de fournir des informations sur les actions et les pensées des clients à différents moments du parcours d'achat.

Avantages de l'utilisation d'un modèle d'entonnoir de vente ?

En comprenant les prospects aux différentes étapes de l'équipe commerciale, vous pouvez créer des campagnes de marketing afin de fournir les messages les mieux adaptés aux besoins des clients. Ce dont une personne en phase de recherche a besoin - des informations sur les produits qui résolvent ses problèmes - est différent de ce dont une personne prête à acheter a besoin - un logiciel personnalisé, par exemple.

La création d'un entonnoir de vente vous permet de rencontrer les clients à l'étape où ils en sont de leurs recherches parcours d'achat . L'ajout d'un modèle d'entonnoir de vente à côté de votre applications commerciales vous permet de faire le travail en deux fois moins de temps. 💪

Voici quelques avantages liés à l'utilisation d'un modèle d'entonnoir de vente :

Analyser les ressources dès le début: En obtenant des aperçus de la planification, vous pouvez mieux allouer les ressources aux différentes campagnes

En obtenant des aperçus de la planification, vous pouvez mieux allouer les ressources aux différentes campagnes **En cours : la plupart des modèles offrent des informations sur la progressiondes rapports sur les équipes commerciales afin que vous puissiez suivre la progression et voir ce qui fonctionne bien

Profiter d'une courbe d'apprentissage réduite: Avec un modèle, vous pouvez démarrer sans compétences de haut niveau et en consacrant moins de temps à une planification complexe

Avec un modèle, vous pouvez démarrer sans compétences de haut niveau et en consacrant moins de temps à une planification complexe Tirez parti d'une collaboration en temps réel: Travaillez avec l'ensemble de l'équipe commerciale grâce à des modèles instantanément mis à jour et facilement partageables

10 modèles d'entonnoirs de vente pour générer plus de prospects en 2024

Avec un modèle d'entonnoir de vente, apprenez à connaître vos clients et adaptez les offres à leurs besoins à différents points de l'entonnoir de vente. En personnalisant votre approche, vous donnerez aux clients ce qu'ils veulent, quand ils en ont besoin.

Facilitez la création d'un entonnoir en utilisant un modèle d'entonnoir de vente gratuit de notre liste. Gagnez du temps et faites avancer les clients dans le pipeline plus rapidement grâce à ces modèles qui offrent des rapports, une personnalisation et une collaboration en temps réel. 👀

1. Les étapes de ClickUp pour créer un modèle d'entonnoir de vente

Télécharger ce modèle Les étapes de création d'un modèle d'entonnoir de vente de ClickUp est un outil rapide et facile à utiliser pour créer un modèle d'entonnoir de vente gratuit à partir de zéro. Tirez parti de l'outil Le CRM de ClickUp pour obtenir des informations sur les types de produits et de services recherchés par vos clients.

Soyez également attentif aux problèmes soulevés par les clients et aux problèmes qu'ils cherchent à résoudre, en vous basant sur les informations fournies par votre outil de gestion de la relation client logiciel de base de données clients .

Utilisez ces informations pour remplir le modèle, y compris des idées pour développer la sensibilisation et susciter la curiosité. Visualisez votre approche des besoins des clients grâce à des vues personnalisées, notamment des vues Liste, Calendrier et Charge de travail.

Ensuite, créez automatiquement des tâches dans ClickUp et assignez-les au membre de l'équipe commerciale concerné. Suivez la progression à l'aide de diagrammes de Gantt et créez des notifications lorsque des jalons sont atteints ou que des problèmes surviennent.

2. Modèle de pipeline de vente ClickUp

Télécharger ce modèle

Rationalisez votre pipeline et obtenez une meilleure connaissance de vos clients grâce à Modèle de pipeline de vente de ClickUp . Ce modèle d'espace de travail guide votre équipe commerciale depuis l'identification des clients potentiels jusqu'à l'achevé de la vente, en passant par le suivi des clients potentiels qualifiés.

Utilisez des statuts personnalisés pour classer les clients potentiels selon qu'ils sont qualifiés, perdus, proposés ou en cours de démonstration. Ajoutez des segments pour les clients qui se trouvent dans les étapes d'accueil, de maturation ou qui ont besoin d'attention. Créez des tâches et déclenchez des actions telles que des e-mails de suivi pour assister votre équipe commerciale.

Le modèle de pipeline de vente permet également de responsabiliser l'ensemble des équipes commerciales et marketing. Montez dans la vue Équipe pour voir sur quoi travaillent les équipes commerciales, ajustez les charges de travail en fonction de votre stratégie marketing et gérez les ressources pour les campagnes d'e-mail marketing. 👨🏽‍💻

3. Modèle de KPI pour les ventes ClickUp

Télécharger ce modèle

Les Modèle d'indicateurs clés de performance pour les ventes de ClickUp vous permet de suivre les indicateurs commerciaux sous tous les angles de votre processus de gestion du pipeline de vente. Mettez en évidence les domaines dans lesquels vous obtenez de bons résultats et identifiez les points sur lesquels votre équipe doit s'améliorer, qu'il s'agisse de générer des leads ou de s'adresser à vos clients payants.

Que votre équipe travaille sur de nouvelles pages de renvoi, crée des boutons d'appel à l'action (CTA) pour des articles de blog ou suscite de l'intérêt avec des publications sur les médias sociaux, vous voulez voir si elle est performante. Le modèle d'indicateurs clés de performance pour les ventes affiche des rapports hebdomadaires et mensuels pour suivre la progression dans l'ensemble de l'entonnoir marketing.

Commencez par créer des tâches pour chaque iCP de l'équipe commerciale . Il peut s'agir de cibles pour les taux de discussion, les inscriptions ou les affichages d'aimants à prospects, ou le nombre de nouveaux clients intégrés. Ensuite, ajoutez des champs personnalisés pour des éléments tels que le chiffre d'affaires, les tentatives de vente incitative et le nombre de prospects.

Suivez la progression de chaque indicateur de tâche chaque semaine et chaque mois. Générez automatiquement des tâches pour assurer le suivi des éléments qui ne sont pas performants. Attribuez des étiquettes de priorité afin que l'équipe sache sur quoi travailler en priorité pour obtenir le plus de réussite commerciale.

4. ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour la génération de leads

Télécharger ce modèle

Même si vous savez ce que veulent les clients à différentes étapes de l'entonnoir, il est difficile de trouver des moyens de les inciter à s'engager. Heureusement pour vous, il existe un modèle qui vous facilitera la vie. Générez de nouveaux prospects et réfléchissez à des campagnes de marketing avec Les invitations ChatGPT de ClickUp pour la génération de prospects .

Ce modèle utilise des invitations pilotées par l'IA pour la génération de leads ChatGPT et alternatives afin que vous puissiez trouver de nouvelles idées adaptées à votre entreprise. Les invitations comprennent des éléments tels que des stratégies de marketing pour conduire des actions spécifiques, des idées de médias sociaux pour établir la confiance avec les clients, et des campagnes d'études de cas qui renforcent la notoriété de la marque. 💡

Chaque invite, instructions permet une personnalisation. Saisissez votre buyer persona et les actions souhaitées dans le texte de l'invite du modèle. Utilisez l'invite pour créer des stratégies de génération de leads et vous adresser à la bonne cible.

5. Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales ClickUp

Télécharger ce modèle

En fin de compte, la qualité d'un entonnoir de vente dépend de ses résultats. Suivez la progression et construisez un entonnoir de vente efficace à partir de zéro grâce à l'outil Modèle de rapport hebdomadaire sur les équipes commerciales de ClickUp . Ce modèle vous permet de voir facilement où se situe votre réussite et d'identifier les goulets d'étranglement en cours de route.

Pour commencer, partagez le formulaire de rapport de fin de journée des ventes du modèle avec tous vos vendeurs. Personnalisez le formulaire pour y inclure des informations telles que le chef d'équipe, les prévisions commerciales, le superviseur et le nom de l'employé.

Créez des champs personnalisés pour suivre les données commerciales telles que les nouveaux prospects, les appels convertis et les paramètres des réunions. Affichez la vue hebdomadaire pour avoir une vue d'ensemble du travail de chacun pendant toute la durée du projet.

Affichez la vue Semaine en cours pour afficher les détails des tâches prévues pour cette semaine.

Utilisez ce modèle comme feuille de route et outil de suivi. Les automatisations rationalisent le flux de travail et les intégrations avec des outils tels que HubSpot permettent aux employés de partager plus facilement les conceptions de campagne ou de suivre leurs heures de travail.

6. Modèle de plan d'itinéraire client ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de plan d'itinéraire client de ClickUp vous permet d'identifier les points douloureux tout au long du parcours de l'acheteur. Avec des connaissances plus approfondies sur la façon dont vos clients pensent et agissent, créez de meilleures campagnes pour conclure des affaires et.. atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux . 🏆

Le visuel L'affichage du Tableau blanc vous permet de collaborer avec tous les membres de l'équipe pour présenter les phases du parcours client. Utilisez des notes autocollantes pour appeler les différentes actions au sein de votre base de clients. Identifiez les points de contact avec les abonnés, y compris les inscriptions aux listes d'e-mails.

Sur la base de votre session de brainstorming, identifiez les solutions permettant d'accroître les performances des équipes commerciales. Ces solutions comprennent des éléments tels qu'une meilleure fonction du site web, des produits et services sur mesure et une plus grande portée sur les différents canaux de marketing.

Attribuez instantanément des tâches sur la base de votre nouveau forfait. Attribuez des priorités et utilisez les dépendances pour mettre en évidence les tâches qui bloquent les autres et qui doivent être traitées en premier.

7. Modèle de plan de réussite ClickUp pour les clients

Télécharger ce modèle

S'assurer que les besoins de vos clients sont réunis est essentiel pour créer un forfait marketing réussi. Utilisez le Modèle de plan de réussite client de ClickUp afin d'élaborer une feuille de route stratégique pour l'assistance aux clients à toutes les étapes du pipeline.

Décomposez les clients en silos et définissez les critères essentiels à leur réussite. Optimisez les campagnes pour les clients et suivez leur progression lorsqu'il s'agit de décisions d'achat et d'actions souhaitées.

Créez des forfaits pour l'étape suivante afin d'améliorer la fidélisation des clients. Faites-vous un devoir de revoir votre forfait réussite et de le mettre à jour en fonction de vos conclusions. Attribuez des tâches aux membres de l'équipe concernés pour assurer le suivi et trouver de nouvelles idées pour assister vos utilisateurs.

8. Modèle Excel d'entonnoir de vente par SalesFlare

via SalesFlare

Que vous dirigiez une petite entreprise avec quelques vendeurs ou une grande société de vente B2B, ce modèle facilite le suivi des clients à toutes les étapes du pipeline de vente. Le modèle de feuille de calcul vous permet de gérer les clients potentiels dans un seul espace.

Ajoutez des champs personnalisés pour assurer le suivi des clés indicateurs de l'équipe commerciale et surveillez les activités commerciales du haut de l'entonnoir jusqu'en bas. Utilisez les insights du modèle d'entonnoir de vente pour améliorer les offres sur votre page de vente ou fournir de nouvelles opportunités de conversion comme des webinaires ou des e-books gratuits. 📚

Téléchargez le modèle pour l'utiliser dans Google Sheets ou comme feuille de calcul Microsoft Excel. Comme ce modèle n'est qu'une feuille de calcul, vous devrez utiliser un autre outil tel que ClickUp pour planifier les tâches des membres de l'équipe.

9. Modèle Excel d'entonnoir de vente par Gong

via Gong

Sans visibilité sur votre entonnoir commercial, il est difficile de savoir quelles campagnes fonctionnent et lesquelles laissent des prospects sur le carreau. Ce modèle gratuit permet de suivre facilement la réussite à toutes les étapes de l'entonnoir commercial.

Le modèle Excel de pipeline de vente peut également être utilisé dans Google Sheets. Personnalisez le modèle en ajoutant des campagnes de référencement et en assurant le suivi des conversions comme les appels téléphoniques ou les inscriptions par e-mail.

Mettez la feuille à jour au fur et à mesure que les clients prennent des décisions. Le modèle est doté d'un prévisionniste de ventes intégré qui ajoute instantanément des nombres de revenus en fonction des actions des clients. Utilisez le modèle pour suivre votre progression et obtenir des informations sur vos meilleures campagnes de marketing. 🛠️

10. Modèle d'entonnoir de vente PowerPoint par Slidehunter

via Slidehunter

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe, que vous travailliez dans une startup ou une énorme équipe commerciale, grâce au modèle d'entonnoir de vente PowerPoint de Slidehunter. Le modèle de présentation facilite le partage de tous vos objectifs et attentes directement avec l'équipe.

Le diaporama commence par une ventilation de l'entonnoir de vente où vous pouvez expliquer comment vos clients se déplacent à travers l'entonnoir existant. Ajoutez des diapositives pour expliquer les campagnes de marketing actuelles et discuter des possibilités de nouvelles approches.

À la fin de la présentation, faites un brainstorming avec votre équipe pour trouver une stratégie de marketing qui réponde aux points de douleur des clients. Utiliser un autre logiciel de gestion de projet outil permettant de créer des missions et de suivre la progression.

Construisez de meilleurs entonnoirs de vente en moins de temps avec ClickUp

Avec ces modèles d'entonnoirs de vente gratuits, la création de feuilles de route pour mieux répondre aux besoins des clients est plus facile que jamais. Utilisez-les pour enchaîner les insights sur le parcours utilisateur et brainstormer sur de nouvelles façons de générer des leads. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à construire des entonnoirs de vente plus efficaces en deux fois moins de temps. Avec plus de 1 000 modèles, il y a des tonnes de façons différentes de construire des entonnoirs de vente personnalisés et de suivre la progression.

Grâce à l'automatisation et à la priorisation des tâches, l'équipe reçoit instantanément des mises à jour sur ce sur quoi elle doit travailler afin que vous puissiez atteindre vos objectifs commerciaux plus rapidement. ✅