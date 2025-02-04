Les 10 outils de rédaction d'e-mails les plus utiles pour une correspondance engageante

En moyenne, les spécialistes du marketing obtiennent un retour sur investissement (ROI) de 36 $ pour chaque dollar qu'ils dépensent en campagnes d'e-mailing pour leurs prospects. Il est évident que la rédaction d'un contenu solide est l'un des facteurs déterminants d'une campagne d'e-mailing réussie.

Malheureusement, il n'est pas facile de rédiger des e-mails convaincants, surtout à l'heure où l'objectif de toute entreprise est de capter l'attention du lecteur et de l'inviter à agir. Si la rédaction d'e-mails internes peut sembler plus aisée, il convient d'être plus prudent lorsque l'on écrit pour des clients ou d'autres parties prenantes externes.

C'est là que email outils d'écriture changent la donne. Ils sont dotés du bon paramètre de fonctionnalité pour vous aider à rédiger du contenu d'e-mail pour une variété de paramètres.

L'e-mail outil d'écriture de cette liste soigneusement établie rendront votre processus d'écriture plus facile que jamais. De Outils d'IA qui produisent un contenu convaincant en quelques secondes à des logiciels qui améliorent la grammaire, le ton et la personnalisation, ces aides modernes peuvent éliminer le bloc de l'écrivain et créer des e-mails efficaces en un rien de temps. ✊

Que sont les outils de rédaction d'e-mails ?

Les outils de rédaction d'e-mails sont des programmes qui utilisent l'apprentissage automatique pour évaluer le texte et produire un e-mail bien rédigé. Ils utilisent des modèles de langage autorégressifs entraînés sur une quantité assez importante de données textuelles.

Grâce à ces outils, vous pouvez rapidement créer des e-mails d'excellente qualité tout en leur donnant une touche personnalisée. Une fois que vous avez votre texte, vous pouvez le peaufiner pour rendre votre message plus attrayant ou contextuel.

Outils d'IA pour la rédaction d'e-mails

Les outils de rédaction d'e-mails vous débarrassent des tracas de la rédaction et vous aident à envoyer des e-mails qui sont remarqués, lus et appréciés. Ils comportent les avantages suivants :

Efficacité : Outils d'écriture IA accélère la rédaction des e-mails, ce qui vous permet de vous consacrer à d'autres tâches importantes

: Outils d'écriture IA accélère la rédaction des e-mails, ce qui vous permet de vous consacrer à d'autres tâches importantes Exactitude : Grâce à des algorithmes intelligents, ils créent des e-mails personnalisés sans les fautes de grammaire, d'orthographe et de style courantes, en s'assurant que votre contenu est correct tout en étant captivant

: Grâce à des algorithmes intelligents, ils créent des e-mails personnalisés sans les fautes de grammaire, d'orthographe et de style courantes, en s'assurant que votre contenu est correct tout en étant captivant Cohérence : Ces outils conservent le même ton amical et/ou professionnel dans tous vos e-mails, correspondant à votre style et à votre marque

: Ces outils conservent le même ton amical et/ou professionnel dans tous vos e-mails, correspondant à votre style et à votre marque Personnalisation : Les outils de rédaction d'e-mails créent un contenu adapté à des cas d'utilisation particuliers, tels que la prospection de clients potentiels ou la rédaction d'un bureaumémoafin que vos e-mails ne soient pas génériques et conviennent au public visé

10 meilleurs outils de rédaction d'e-mails à considérer

Grâce à ces 10 outils de rédaction d'e-mails, vous pouvez rédiger des e-mails convaincants et persuasifs pour susciter l'intérêt des clients et rationaliser votre communication interne par e-mail. Ce double avantage vous permet de gagner un temps précieux et de garantir une communication efficace et polie. ❣️

1. ClickUp AI

Via : HubSpot HubSpot Email Template Builder permet aux utilisateurs de créer des modèles d'e-mails personnalisés sans avoir besoin de code ou de compétences en matière de conception. Grâce à son éditeur par glisser-déposer, vous pouvez facilement ajouter et disposer des éléments tels que du texte, des images, des boutons et des icônes de médias sociaux.

Le constructeur se targue d'un design responsive, optimisant les modèles pour différents appareils et tailles d'écran. Les fonctionnalités de personnalisation et de contenu dynamique permettent une communication par e-mail adaptée et engageante, et l'intégration avec la plateforme CRM HubSpot permet le suivi des performances des e-mails et l'automatisation des actions de suivi. Vous pouvez également prévisualiser les e-mails sur différents appareils avant de les envoyer. 📨

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Éditeur par glisser-déposer pour une personnalisation facile

Capacités de personnalisation et de contenu dynamique

Intégration avec HubSpot CRM pour le suivi et l'automatisation

Fonctionnalité de prévisualisation pour vérifier l'apparence de l'e-mail avant de l'envoyer

Limites de HubSpot

Des fonctions supplémentaires ne sont disponibles que dans les modifications en cours de HubSpot

Options de modèles limitées

Prix de HubSpot

Varie en fonction de la suite HubSpot que vous achetez. Le générateur de modèles d'e-mails peut être gratuit dans la plupart des suites

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (5 000+ avis)

3. Flowrite

Via : Flowrite Flowrite transforme vos brèves instructions ou suggestions en un e-mail complet prêt à être achevé. L'extension Chrome de Flowrite travaille sur différents navigateurs web, vous aidant sans effort à créer des e-mails et des messages. Ainsi, si vous utilisez Gmail, LinkedIn, Outlook, ou tout autre site de communication, l'extension vous aidera.

Elle est livrée avec des modèles intelligents pour les messages et les e-mails courants, vous aidant à automatiser les messages de routine. L'outil s'appuie sur des algorithmes avancés de traitement du langage naturel pour générer des suggestions, corriger la grammaire, améliorer la structure des phrases et la lisibilité générale. Flowrite peut être utilisé pour les e-mails, les articles de blog, les rapports, et bien plus encore. 💻

Augmentez votre productivité en réduisant le temps consacré à la modification en cours et à la relecture d'épreuves. L'outil fournit des suggestions en temps réel au fur et à mesure que les utilisateurs tapent, ce qui permet des améliorations immédiates. Il s'adapte également aux styles d'écriture individuels au fil du temps, en fournissant des recommandations personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de Flowrite

Aide à la rédaction alimentée par l'IA pour améliorer la grammaire, la structure des phrases et la lisibilité

Suggestions et corrections en temps réel pendant la frappe

Recommandations personnalisées basées sur le style d'écriture individuel

Assistance pour différents types d'écrits, notamment les e-mails, les articles de blog et les rapports

Limites de Flowrite

Pas de forfait Free

Nombre limité de générations par mois pour la plupart des forfaits

Prix de Flowrite

Essai gratuit

Light : €4/mois

: €4/mois Premium : 12 €/mois

: 12 €/mois Unlimited : 24€/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Aucune évaluation n'est encore disponible

4. Hemingway Éditeur

Via : Éditeur Hemingway L'éditeur Hemingway aide à améliorer la clarté et la cohérence d'un travail écrit. Il analyse le texte et met en évidence les points à améliorer, tels que les phrases complexes, les adverbes excessifs, l'utilisation de la voix passive et d'autres éléments susceptibles d'avoir un impact négatif sur la lisibilité.

Hemingway affiche un score de lisibilité basé sur le niveau scolaire nécessaire à la compréhension du contenu. Cela vous permet d'adapter vos e-mails au travail de vos groupes cibles.

Outre la modification en cours, Hemingway propose également un outil de rédaction en ligne aux capacités d'édition limitées.

Meilleures fonctionnalités de l'éditeur Hemingway

Analyse de lisibilité

Mise en évidence des différents types de problèmes à l'aide d'un code couleur

Estimation du nombre de mots et de la durée de lecture pour une meilleure planification du contenu

Limites de l'éditeur Hemingway

Les suggestions de l'outil basées sur des lignes directrices générales peuvent ne pas toujours correspondre à des styles d'écriture spécifiques

Fonctions limitées

Prix de l'éditeur Hemingway

Version Free (gratuite)

(gratuite) Achat unique: 20

Éditeur Hemingway évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (10+ commentaires)

5. AutoThink

Via : AutoThink AutoThink permet de répondre automatiquement aux e-mails, en vous permettant de sélectionner le sentiment souhaité et d'affiner votre message avant de l'envoyer. Automatisé avec Gmail et Outlook, il facilite même le marketing automatisé par e-mail. AutoThink exploite la puissance de GPT-3, garantissant une concision et une communication par e-mail efficace. 📧

De plus, il s'intègre en toute transparence et sans frais aux plateformes d'e-mail les plus courantes.

Cet outil peut être appliqué dans divers domaines, notamment le marketing, le développement de produits, la création de contenu et bien d'autres choses encore. En tirant parti des capacités d'AutoThink, vous pouvez gagner du temps et d'efforts tout en accédant à une pléthore d'idées qui auraient pu passer inaperçues.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoThink

Réponse automatique aux e-mails

Génération de sujets, de titres et de contenus provisoires

Intégration avec Gmail et Outlook

Limites d'AutoThink

Toujours incapable d'intégrer le contexte nuancé d'un problème ou d'une situation

Prix d'AutoThink :

Essai gratuit

Contactez AutoThink pour connaître le prix

Aucune évaluation n'est encore disponible

6. Jasper

Via : Jasper Jasper.ai est une IA avancée assistant d'écriture qui excelle dans la composition d'e-mails convaincants et concis. Personalized Cold Emails est l'un des 50+ modèles générés par l'IA que Jasper propose actuellement. Grâce à ce modèle, vous pouvez concevoir un e-mail qui suscite des réponses. Pour développer un modèle personnel pour différents formats d'e-mails, vous pouvez également l'utiliser comme générateur de modèles d'e-mails. 💌

L'utilisation du Modèle des commandes Jasper est une autre option pour créer une copie d'e-mail. Ouvrez le modèle, tapez-y le contenu de l'e-mail que vous souhaitez, et Jasper va rédiger un e-mail captivant . Cet outil vous permettra de réduire de moitié le temps de création des e-mails, d'augmenter les taux d'ouverture et de clics, et de booster les taux de discussion. Les paramètres de Jasper est son extension base de connaissances dérivée de l'analyse de vastes quantités de données Internet accessibles au public. L'outil peut répondre à presque toutes les niches ou industries dans plus de 30 langues. Grâce à des exemples concrets et à des cadres de travail, Jasper a acquis plus de 50 compétences pour aider les utilisateurs dans leurs tâches de rédaction.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper :

Fournit huit outils spécialement conçus pour la rédaction d'e-mails

Les utilisateurs peuvent exploiter l'extension du navigateur pour générer des textes directement dans les applications d'e-mail, les traitements de texte ou d'autres sites Web tiers

La fonctionnalité de flux de travail permet la création de campagnes d'e-mails ciblées en incorporant des éléments tels que les points de douleur, le public cible et la description de l'entreprise

Limites de Jasper :

Certains utilisateurs le trouvent cher

Ne répond pas à toutes les invitations, instructions

Prix de Jasper

Essai gratuit

Creator : 39 $/an par utilisateur

: 39 $/an par utilisateur Teams : 99$/an par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

: 4.7/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (1 000+ commentaires)

7. Copie.IA

Via : CopieiA Copy.IA crée des variantes de texte pour différents formats d'e-mail et différents marchés cibles. Comme le programme produit du matériel de première qualité et réduit votre temps d'écriture de 80%, vous pouvez augmenter vos efforts de marketing par e-mail de manière significative. Vous pouvez également utiliser Copy.IA pour des applications standard telles que Google Docs, Gmail, et d'autres car il comprend un plugin Chrome.

Des modèles accessibles sont disponibles lors de la composition de séquences d'e-mails ciblés et de lignes d'objet. Cet outil exploite des algorithmes de traitement du langage naturel pour fournir des suggestions, des améliorations et des idées créatives pour divers types de rédaction. 📝

L'interface conviviale de Copy.IA facilite la saisie de vos idées et de vos invites. Quelques mots suffisent pour que l'outil génère des suggestions que vous pouvez peaufiner, affiner et personnaliser.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Imite différents styles d'écriture, tons et voix pour correspondre aux préférences de la marque ou du public

Génère du contenu sur la base d'invitations, d'instructions ou d'exigences spécifiques de l'utilisateur

Fournit une assistance dans l'élaboration de légendes et de posts convaincants sur les médias sociaux

Limites de Copy.ai

Une extension de l'utilisation peut nécessiter des crédits supplémentaires

Des invitations complètes sont nécessaires pour guider efficacement l'IA

Prix de Copy.ai

Forfait gratuit

Pro : 36$/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

8. Gorgias

Via : Gorgias Gorgias vous évite de taper les mêmes e-mails encore et encore. Il vous permet de créer des modèles de textes répétitifs et d'utiliser des raccourcis pour répondre aux e-mails en quelques secondes.

Le produit est principalement conçu pour assister les services clients. Qu'il s'agisse de rédiger un argumentaire de vente pour un client, de répondre à une requête d'un client ou d'accuser réception d'un message, cet outil de rédaction d'e-mails accroît votre productivité. L'extension gratuite Chrome fonctionne en toute transparence avec Gmail, Yahoo et Outlook, ce qui renforce l'efficacité de vos e-mails. 👍

Gorgias meilleures fonctionnalités

Créez des réponses automatisées aux requêtes personnalisées de vos clients

Utilisez des Macros prédéfinies et des modèles pour les réponses fréquemment utilisées

prédéfinies et des modèles pour les réponses fréquemment utilisées Traiter les demandes des clients à partir de différents canaux, y compris l'e-mail, le chat en direct, les médias sociaux et le téléphone

Limites de Gorgias

La fonction Macros peut être difficile à utiliser, et du matériel supplémentaire est nécessaire pour démarrer

La Fermé des tickets peut s'avérer difficile

Prix de Gorgias

Essai gratuit

Débutant : 10$/mois

: 10$/mois Basic : 50$/mois

: 50$/mois Pro : 300 $/mois

: 300 $/mois Avancé : 750 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

: 4.6/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

9. QuillBot

Via : QuillBot QuillBot est un outil de rédaction avancé alimenté par l'IA qui aide les utilisateurs à générer du contenu de haute qualité. En ce qui concerne les e-mails, QuillBot change la donne. Il peut offrir des suggestions, rephraser des phrases, et améliorer le flux général de votre écriture. Cet outil utilise des algorithmes de traitement du langage naturel pour améliorer l'efficacité de votre contenu. 🌞

Bien que QuillBot soit un outil d'écriture polyvalent, il est important de prendre en compte les éléments suivants ses alternatives car ses performances peuvent varier en fonction de la complexité du texte, en particulier avec le forfait gratuit.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Fournit des options de formulation alternatives et suggère des synonymes pour améliorer la structure des phrases

Identifie les erreurs de grammaire et de ponctuation, en fournissant des suggestions en temps réel

Fournit une extension Chrome qui travaille avec votre navigateur et des applications et sites Web externes

Limites de QuillBot

Pas de fonctionnalité d'écriture IA par rapport à d'autres applications de rédaction d'e-mails

Fonctionnalités limitées avec le forfait Free

Prix de QuillBot

Free Forever : gratuit

: gratuit Premium : 9,95 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation mensuelle

Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

10. Rytr

Via : Rytr Rytr peut vous aider à créer du contenu d'e-mail dans plus de 30 langues différentes. Il garantit que tout le contenu créé est original, grâce à une vérification de copyscape intégrée. Cet outil est idéal pour une communication individualisée car il vous permet de choisir le ton et l'intention de votre message e-mail.

Il peut gérer toutes sortes de contenus, notamment des blogs, des e-mails, des histoires et bien plus encore. Il suffit de dire à Rytr ce que vous voulez et de lui donner un petit indice concernant le style et la structure. 🔎

Le contenu peut ensuite être affiné grâce à l'éditeur de texte avancé intégré. Rytr ne se contente pas de créer du contenu, il sert également d'outil éditorial pour la reformulation, la concision ou l'élaboration. Il comprend une suite d'outils supplémentaires englobant des instructions SEO et la génération de mots-clés, ce qui donne encore plus de pouvoir aux créateurs de contenu et aux spécialistes du marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr :

Assistance à divers formats d'écriture dans plus de 30 langues

Génère des résumés concis ou simplifie les phrases complexes

Crée du contenu à partir d'invitations, d'instructions ou d'exigences spécifiques de l'utilisateur

Limites de Rytr

Nécessite des contrôles supplémentaires pour vérifier que le contenu est original et correctement cité

Nécessite une révision et un ajustement manuels

Prix du Rytr

Forfait Free : Épargne : Forfait Free : **Forfait Free

: : : **Forfait Free Économique : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Unlimited : 29$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (760+ commentaires)

: 4.7/5 (760+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (15+ avis)

Transformez votre rédaction d'e-mail avec une technologie de pointe

Le besoin d'outils de rédaction d'e-mails efficaces n'a jamais été aussi grand, surtout si vous souhaitez que votre communication écrite soit concise, claire et forte. S'inscrire à ClickUp IA et d'autres outils de rédaction d'e-mails pour rationaliser vos tâches d'e-mail et atteindre un nouveau niveau de productivité.