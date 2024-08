Cómo utilizar las dependencias funcionales en el diseño de bases de datos

¿Está inundado de datos? Incluso los profesionales de datos más experimentados se esfuerzan por mantenerse al día de la oleada de datos generada por un mundo digitalizado, por no mencionar los intentos de racionalizar la información eficiencia de los procesos . Desde la analítica web hasta los datos de los clientes, pasando por las métricas de rendimiento, usted es el encargado de mantener estos datos lo más precisos y actualizados posible. ✨

Un sólido diseño de base de datos es necesario para crear y mantener una base de datos para su negocio, pero incluso entonces, usted necesita saber cómo mantener su trabajo libre de contaminación cruzada y la redundancia de datos. Las dependencias definen la relación entre los atributos de los datos, lo que ayuda en todo, desde la precisión de los datos hasta las perspectivas avanzadas.

¿El truco? Hay tantos tipos de dependencias entre los que elegir. Pero las dependencias funcionales son imprescindibles si está deseando crear una base de datos.

En esta guía, le explicaremos qué es una dependencia funcional, le daremos algunos ejemplos de todas las dependencias funcionales y le ofreceremos consejos útiles para maximizar su base de datos relacional.

¿Qué es una dependencia funcional?

Una dependencia funcional es un tipo de dependencia con una relación entre dos variables. En el lado izquierdo, tenemos el atributo determinante, también conocido como clave primaria, y en el lado derecho, tenemos el atributo dependiente, también conocido como atributo no clave. La función o el resultado cambiarán en función de la relación entre las dos variables.

Sabemos que suena un poco complicado, así que a continuación te explicamos cómo funcionan las dependencias funcionales:

Digamos que usassoftware de base de datos de clientes para hacer un seguimiento de los cumpleaños de sus clientes. Desea enviar a sus clientes un correo electrónico personalizado el día de su cumpleaños para fomentar la buena voluntad Necesita utilizar una dependencia funcional para enviar un correo electrónico a cada usuario el día de su cumpleaños; después de todo, ¿no resultaría un poco raro enviar un "Feliz cumpleaños" irrelevante a 300 personas? En este caso, la función de enviar un correo electrónico depende de la variable del cumpleaños del cliente Si desea este tipo de relación en su base de datos, deberá establecer una dependencia funcional entre la fecha de cumpleaños del cliente y la función que envía el correo electrónico el día de su cumpleaños

Las dependencias funcionales son fundamentales para la normalización de bases de datos. Mediante la normalización, se organiza una base de datos, como si se ordenara una habitación, para evitar la repetición de datos.

Las reglas de las dependencias funcionales en los sistemas de gestión de bases de datos

Las dependencias funcionales siguen varias reglas de inferencia, también llamadas axiomas de Armstrong.

Hay tres reglas principales de dependencia funcional:

Reflexividad : La Regla Reflexiva dice que si el atributo A se relaciona con el atributo X, entonces el atributo X se relaciona con el atributo A. Por ejemplo, si A es el nombre de alguien y X es el apellido de alguien, estos dos atributos siempre se relacionarán entre sí Aumentación: La regla de aumento dice que si añades datos a una variable, también conocida como aumento, tienes que añadir ese aumento al conjunto de atributos. Por lo tanto, si aumenta el campo del nombre con un apodo, ese campo también se relacionará con el campo del apellido Transitividad: La regla de transitividad dice que si el atributo A se relaciona con el atributo C, entonces, por asociación, el atributo B también es igual al atributo C. No dejes que esto te rompa la cabeza: la dependencia transitiva significa que, a veces, una cosa puede determinar otra, que a su vez determina una tercera. Por ejemplo, si está generando códigos de barras en su archivoPlataforma CRM para los clientes en función de su nombre y apellidos, el nombre determina el lugar del cliente en una lista alfabética

Las dependencias funcionales convierten los modelos de datos en esquemas de relaciones reales mediante SQL, lo que preserva la integridad de los datos. En la práctica, puede utilizar las dependencias funcionales en su sistema de gestión de bases de datos, o DBMS, para liberarse de las redundancias de datos y de los momentos "oops" que rompen las bases de datos. 👀

Realice migraciones de bases de datos sin problemas en ClickUp

Dependencia funcional total frente a dependencia funcional parcial

Antes de examinar los distintos tipos de dependencias funcionales, es importante distinguir entre las dependencias parcial y totalmente funcionales.

Digamos que estás conectando tu gráfico orgánico en una base de datos. Con dependencia funcional total, un atributo depende de otro conjunto de atributos pero no de un subconjunto de ese atributo. Así, digamos que tenemos una combinación de "Nombre de empleado" e "ID de empleado" que determina una "Ubicación"

Si conoce "Nombre de empleado" e "ID de empleado", puede determinar la "Ubicación" Sin embargo, no puedes mirar esas dos variables solas para determinar la "Ubicación" En este caso, la "Ubicación" depende totalmente de la combinación de "Nombre de empleado" e "ID de empleado"

Una dependencia funcional parcial se produce cuando un atributo sólo depende de una parte de la clave primaria en lugar de la clave primaria compuesta. Por ejemplo, si puede averiguar el campo de datos "Años trabajados" con "ID de empleado", tiene una dependencia parcial porque "Años trabajados" no depende de "Ubicación"

Puede parecer una diferencia pequeña, pero tiene grandes consecuencias para la normalización de los datos. Las dependencias funcionales parciales pueden provocar redundancias en la base de datos, lo que significa que hay que abordarlas en la segunda forma normal (2NF) del proceso de normalización. Esto no es el fin del mundo, pero sin duda es algo que tendrás que solucionar más adelante. 🛠️

Primera, segunda y tercera formas normales en SQL

Cuando se normalizan los datos, la meta es eliminar cualquier anomalía de inserción, actualización o eliminación en la base de datos que pueda causar estragos. Hay tres pasos para la normalización con dependencias funcionales.

Primer formulario normal

Piense en la primera forma normal como la base para construir un sistema en el que pueda utilizar dependencias funcionales. Sienta las bases para identificar las dependencias en el segundo y tercer formulario normal. Técnicamente hablando, 1NF tiene atributos que sólo contienen valores atómicos, lo que garantiza que no haya grupos que se repitan.

Segunda forma normal

Después de pasar los datos por 1NF, tendrá una tabla en la que todos los atributos que no son claves dependen funcionalmente de la clave principal. En 2NF, se eliminan las dependencias parciales dividiendo las tablas para comprobar que todos los atributos que no son claves dependen completamente de la clave principal.

Tercer formulario normal

Cuando una tabla de datos está en 2NF, pasa a 3NF una vez que todos los atributos sólo dependen funcionalmente de la clave primaria y nada más. En 3ND, se eliminan todas las dependencias transitivas mediante más divisiones de tablas en esta fase.

1NF sienta las bases para las dependencias funcionales, mientras que 2NF y 3NF perfeccionan la organización de los datos mediante la reestructuración de las dependencias funcionales. Así se garantiza que cada fragmento de datos se almacene en el lugar más lógico, reduciendo las redundancias y mejorando la integridad de los datos en el proceso.

Visualice y gestione su hoja de ruta de productos en la vista de cronograma de ClickUp

Tipos de dependencias funcionales con ejemplos

Si está listo para empezar a utilizar dependencias funcionales, puede elegir entre cuatro opciones.

Trivial

La dependencia trivial es un tipo básico de dependencia funcional donde un atributo o conjunto de atributos se determina a sí mismo. Cada dependencia es un subconjunto de su determinante aquí. En otras palabras, si C es un subconjunto de A, la relación funcional es trivial.

Puede parecer un poco obvio, pero un ejemplo sería identificar el título de un libro cuando se conocen tanto el título como el autor. Es bastante fácil ver la relación entre estos dos atributos, por eso las dependencias funcionales triviales son las más sencillas de entender.

No triviales

Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. En una dependencia funcional no trivial, un atributo puede determinar otro atributo distinto. En este caso, A es un conjunto de atributos y B también, pero B no es un subconjunto de A. Si B no es un subconjunto de A, tienen una relación no trivial.

Existe una relación no trivial si se crea una base de datos de libros, se asigna a cada libro un código único y se puede buscar el título del libro si se conoce el código asignado al libro.

Visualice cómo fluyen las tareas en cada fase del proyecto y categorícelas en metas

Multivalores

Con una dependencia multivaluada, un atributo se conecta a varios otros atributos. Los atributos de su conjunto de dependencias no dependen unos de otros. Así, si los atributos A y C no tienen una dependencia funcional, la relación entre B, A y C es multivaluada.

Siguiendo con la analogía del libro, es como un autor que ha escrito muchos libros. Si conoces su nombre, puedes hacer una lista de todos los libros que ha escrito. En una dependencia funcional multivaluada, un autor tendrá varios libros enlazados a su nombre.

Transitivo

Una dependencia funcional transitiva es cuando un atributo determina a otro y luego a otro. Es como una reacción en cadena. Si te suena familiar, es porque este tipo de dependencia funcional sigue la Regla de Transitividad.

En este caso, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A tiene que ser igual a C. Supongamos que está creando una base de datos de libros y sus códigos únicos determinan las editoriales y sus géneros. Si conoces el código del libro, puedes averiguar quién es el editor y su género.

Cómo utilizar las dependencias funcionales para la gestión de bases de datos

¿Está deseando empezar a utilizar dependencias funcionales? Usted es libre de utilizar las dependencias funcionales como mejor le parezca, pero cuando necesite hacer un trabajo más inteligente con menos complicaciones, opte por ClickUp.

Aquí tiene una rápida Panorámica de cómo construir una base de datos en ClickUp e incorporar dependencias funcionales:

Lo primero es lo primero: tendrá que configurar una base de datos en ClickUp. Puede importar hojas de datos de Excel o crear las suyas propias desde cero. Vista Tabla de ClickUp permite la edición masiva y otras vistas personalizadas para realizar un seguimiento de los datos de casi cualquier cosa. ClickUp también visualiza datos para concluir su base de datos en un tiempo récord.

La buena noticia es que aquí no empiezas de cero.

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/64416/plantillas-de-bases-de-datos/ Plantillas de bases de datos de ClickUp /%href/

facilitan la creación de bases de datos.

La página Plantilla de base de datos ClickUp Blog es muy útil para planificar contenidos, y la plantilla Plantilla de directorio de empleados ClickUp es perfecta para crear rápidamente una base de datos con información de contacto de los compañeros de trabajo. También es una base de datos sin código, así que si quieres crear una base de datos sin aprender SQL, tenemos lo que necesitas.

Supervise el trabajo continuo de publicación de entradas de blog con un calendario de contenidos

Incorporación de dependencias funcionales en ClickUp

Normalmente, para crear dependencias funcionales en una base de datos, tendría que usar SQL. Afortunadamente, la interfaz de arrastrar y soltar de ClickUp facilita la creación de Relaciones entre tareas y documentos. Además Herramientas de IA de ClickUp hacen que la gestión de bases de datos sea un juego de niños, incluso si no eres un experto en bases de datos.

A continuación le explicamos cómo crear una dependencia en su base de datos ClickUp .

En primer lugar, haga clic en la tarea con la que desea trabajar.

Vaya a Relaciones > Dependencia. Elija entre En espera, Bloqueo y Tareas para personalizar la relación.

Ajuste las tareas para que se bloqueen o esperen unas a otras para crear una dependencia en ClickUp

En este caso, elegiremos Waiting On y buscaremos otra tarea que se relacione con la tarea actual.

Acceda a la relación de dependencia desde el menú de ajustes de la tarea

Haga clic en "Terminada", y ya está, ¡bueno, terminada! 🙌

Simplifique las dependencias con ClickUp

¿Quién dice que la gestión de bases de datos tiene que ser complicada? Siempre que comprenda los entresijos de las dependencias funcionales, diseñará una base de datos rápida y precisa que mantendrá a su organización en movimiento.

Además, no tiene por qué hacerlo solo. ClickUp es un sólido sistema de gestión de bases de datos que combina datos con plantillas, proyectos, tareas, Metas y todo lo demás.

Ahorre más tiempo y céntrese en tareas de gran valor cambiando a la plataforma todo en uno de ClickUp.

Pruébelo usted mismo: Cree una cuenta gratuita de ClickUp ¡para crear una base de datos mejor!