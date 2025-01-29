10 alternativas y competidores de Any.do en 2025

En el mundo hiperconectado de hoy en día, la herramienta de gestión de tareas adecuada puede marcar la diferencia a la hora de organizar tu día, optimizar tus tareas y aumentar tu productividad.

Con tantas opciones de software de gestión de tareas inundando el mercado, es fundamental elegir la lista de pendientes en línea adecuada.

Any.do ha sido el software de gestión de tareas que muchos marcan como favorito debido a su interfaz fácil de usar y a un conjunto de funciones que facilitan la gestión de proyectos. Sin embargo, no es el único actor en el mercado.

Quizás estés buscando más funciones, una interfaz diferente o simplemente sientas curiosidad por saber qué más hay en el mundo de la gestión de proyectos.

Este artículo analiza algunas de las mejores alternativas a Any.do para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades en 2024.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Any.pendiente?

Cuando buscas competidores de Any.do, no se trata solo de encontrar otra herramienta de gestión de tareas. Se trata de encontrar una que se adapte a tus necesidades y estilo de trabajo únicos a la hora de gestionar proyectos. Estos son algunos factores cruciales a tener en cuenta:

Usabilidad e interfaz: El diseño debe incluir una interfaz sencilla que minimice la curva de aprendizaje. Tanto si eres un experto en tecnología como si eres un principiante, querrás una app, aplicación que sea fácil de navegar a la hora de asignar tareas

Funciones e integraciones: ¿Ofrece la herramienta control de tiempo, integración con el calendario o colaboración? ¿Qué hay de la integración con otras aplicaciones de gestión de proyectos que utilizas con frecuencia?

Disponibilidad de la plataforma: Asegúrate de que la herramienta esté disponible en todas las plataformas que utilizas, ya sea iOS, Android, web, aplicaciones móviles o aplicación de escritorio

precio: *Aunque algunas pueden ser gratuitas con funciones básicas, otras pueden tener una etiqueta. Ten en cuenta tu presupuesto y el retorno de la inversión

Escalabilidad: Tanto si eres un particular como si formas parte de un equipo en crecimiento, elige una herramienta de gestión de proyectos que pueda adaptarse a tus necesidades

*personalizado: Tus tareas y proyectos son únicos. Un excelente gestor de tareas te permitirá adaptar tu entorno de trabajo según tus preferencias

Seguridad y privacidad: Asegúrate de que tus datos permanezcan protegidos. Comprueba los métodos de cifrado, las políticas de privacidad y el historial de la empresa

Reseñas y valoraciones: Los comentarios de usuarios reales pueden proporcionar información muy valiosa sobre las ventajas y desventajas de cada herramienta

*soporte y recursos: un servicio de atención al cliente receptivo y una gran cantidad de recursos (como tutoriales y preguntas frecuentes) pueden facilitar tu experiencia en la gestión de proyectos

herramientas de colaboración: *Si tienes trabajo en equipo, funciones como la colaboración en tiempo real, chatear y el uso compartido de archivos pueden resultar indispensables

Utiliza las pizarras de ClickUp para asignar tareas, etiquetar a las personas asignadas y todo lo necesario para poner en marcha tu próxima colaboración

Ten en cuenta estos factores y estarás mejor preparado para encontrar una herramienta de gestión de proyectos que sustituya a Any.do y posiblemente incluso la supere.

Las 10 mejores alternativas a Any.do que puedes utilizar

En el panorama en constante evolución de las herramientas de gestión de tareas, 2024 presenta una selección de plataformas que desafían el estado quo.

Desde una integración perfecta hasta una experiencia de usuario de primera categoría, estas 10 alternativas a Any.do están preparadas para redefinir la productividad tanto de individuos como de equipos.

La función Tasks in Multiple Lists (TIML) de ClickUp permite a los desarrolladores conectar tareas con otros equipos de toda la organización

ClickUp no es solo una aplicación de gestión de tareas, es una potente herramienta de productividad integral. Diseñado para individuos y equipos, ClickUp ajusta sus capacidades para adaptarse a proyectos de cualquier magnitud, desde tareas personales hasta iniciativas corporativas.

Funciones únicas como ClickUp Pizarra y documentos ofrecen un espacio para dar rienda suelta a tus ideas, mientras que sus listas de tareas anidadas facilitan la creación y organización de tareas, e incluso su delegación a tu equipo. Su funcionalidad de arrastrar y soltar y su gran variedad de herramientas dinámicas, como etiquetas, listas de control y campos personalizados, ponen de relieve la adaptabilidad de la plataforma.

Su intuitividad garantiza que tu flujo de trabajo se mantenga ordenado y adaptado a tus preferencias.

Además, con aplicaciones para escritorio, web, iOS y Android, ClickUp te garantiza que tendrás conexión (a internet) a tus tareas independientemente de tu ubicación.

Las mejores funciones de ClickUp

La amplia biblioteca de plantillas de ClickUp cuenta con más de 1000 recursos, entre los que se incluyen plantillas de gestión de tareas, calendario de contenido y Getting Things Done, lo que agiliza el proceso de configuración

ClickUp Docs sirven como centro de intercambio de ideas, perfecto para organizar tareas e invaluable para aquellos que adoptan el método GTD

Puedes cargar archivos complementarios, asignar responsabilidades, crear subtareas anidadas y enlazar tus tareas pendientes a otros documentos utilizando tareas de ClickUp

Su suite colaborativa te permite delegar, debatir y realizar edición, fomentando el trabajo en equipo

El control de tiempo integrado ofrece información sobre la duración de las tareas, lo que optimiza la planificación futura

Planifica tu mes con la intuitiva vista de calendario de ClickUp

La perfecta integración con Apple, Outlook y Google Calendar garantiza que tu calendario de gestión de proyectos esté siempre sincronizado

Límites de ClickUp

Esto es mucho más que una app, aplicación de pendientes , que puede resultar abrumadora para los principiantes, ya que requiere un proceso de aprendizaje

No todas las funciones avanzadas y premium de ClickUp están disponibles en la versión gratuita

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ por usuario al mes

Empresa : 12 $ por usuario al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8350 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3720 opiniones)

2. TickTick

vía TickTick

TickTick es una aplicación de gestión de tareas ideal para aquellos que buscan una gestión de tareas optimizada, que se adapta a las necesidades individuales y de equipo. Esta aplicación de planificación digital facilita la creación de tareas, listas de pendientes y mucho más, ya sea de forma individual o en equipo.

Lo que distingue a TickTick son sus herramientas de productividad integradas, que simplifican la gestión del tiempo y garantizan que las tareas se aborden con puntualidad.

Las mejores funciones de TickTick

El cronómetro Pomodoro integrado mejora la concentración y la productividad mientras realizas el trabajo en tu lista pendiente

Los recordatorios avanzados ofrecen indicaciones programadas e incluso alertas basadas en la ubicación según tu calendario de marketing

Disponibilidad completa en plataformas iOS (iPhone y iPad) y Android

Límites de TickTick

La falta de una función de sincronización directa con el calendario puede dificultar la gestión de la carga de trabajo

Integraciones con aplicaciones de terceros con límite

El nivel gratuito limita el número de tareas que puedes incluir en tu lista de pendientes

Precios de TickTick

Básico: Gratis

Premium: 27,99 $ por usuario al año

Valoraciones y opiniones sobre TickTick

Capterra : 4,8/5 (más de 80 opiniones)

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

3. Microsoft Pendiente

a través de Microsoft Pendiente

Esta app, aplicación de pendientes sirve como complemento de gestión de tareas para aquellos que están profundamente arraigados en el ecosistema de Microsoft. No se trata solo de listas de pendientes o tareas, sino de integración: Planner y Outlook se convierten en parte integral de tu plan diario para priorizar tu trabajo.

Las mejores funciones de Microsoft Pendiente

Considerada una de las mejores aplicaciones de calendario porque su diseño imita a una agenda física, lo que hace que la visualización diaria y semanal sea intuitiva

Las tareas periódicas de tu lista de pendientes, incluso en horarios personalizados, se pueden configurar sin esfuerzo

La colaboración mejorada te permite delegar y discutir las tareas de tu lista de pendientes dentro de To Do y Microsoft Planner

Límites de Microsoft To Do

La personalización visual es algo limitada, y los usuarios desean un formato más avanzado para sus listas de pendientes

La aplicación carece de una vista directa del calendario, lo que te limita a los formatos de lista

Precios de Microsoft Pendiente

Free

Valoraciones y reseñas de Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2750 opiniones)

4. OmniFocus

a través de OmniFocus

Dirigido a profesionales que deben lidiar con tareas complejas, OmniFocus ofrece una experiencia refinada en una herramienta de gestión de tareas sencilla, especialmente para usuarios de Mac.

Esta aplicación da prioridad a la accesibilidad para que puedas gestionar tus tareas sobre la marcha, ya sea en un Mac, un iPhone o incluso un Apple Watch. Su función sin conexión la distingue de muchas otras aplicaciones similares, ya que te permite seguir siendo una aplicación que promueve la productividad sin necesidad de conexión (a internet).

Las mejores funciones de OmniFocus

Sincronización perfecta en tiempo real en todos tus dispositivos Apple.

Interfaz de usuario del usuario intuitiva

Ofrece edición por lotes para modificaciones masivas de tareas.

La adaptabilidad de Siri te permite gestionar tareas mediante comandos de voz.

El menú de uso compartido permite importar elementos de acción desde cualquier app, aplicación de tu dispositivo.

Límites de OmniFocus

OmniFocus no ofrece un plan gratuito.

El software está centrado en Apple, lo que puede suponer un límite para su base de usuarios.

Precios de OmniFocus

Para la web: 4,99 $ por usuario al mes.

Pro : 9,99 $ por usuario al mes.

Licencia estándar V3: pago único de 49,99 $.

Licencia V3 Pro: pago único de 99,99 $.

Valoraciones y reseñas de OmniFocus

G2 : 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

5. Todoist

vía Todoist

Para aquellos que valoran la simplicidad sin sacrificar la función en su app de planificación diaria, Todoist se perfila como una de las mejores opciones. Esta plataforma, compatible con diversas metodologías de productividad personal, te permite separar las tareas en proyectos, lo que garantiza que todos los aspectos de tu vida estén organizados.

Aunque su principal fortaleza radica en la gestión de tareas, no duda en facilitar los proyectos en equipo. Dada su disponibilidad multiplataforma, Todoist te garantiza que estarás al tanto de tus tareas independientemente del dispositivo que utilices.

Las mejores funciones de Todoist

Las indicaciones en lenguaje natural ofrecen una creación y programación de tareas intuitivas.

La función Proyecto aporta claridad a la categorización de tareas, ya sean de trabajo o personales.

El sistema Karma ofrece información visual sobre la productividad, lo que fomenta que las tareas se completen de forma constante.

Se integra perfectamente con Google Calendar.

Límites de Todoist

Los recordatorios de tareas son exclusivos para usuarios premium.

La integración con herramientas básicas de productividad, como el correo electrónico y los calendarios, está algo limitada.

Precios de Todoist

Plan para principiantes/iniciantes: gratis, gratuito/a

Plan Pro: 4 $ por usuario al mes.

plan Business: 6 $ por usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2 : 4,4/5 (más de 760 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2250 opiniones)

6. Things 3

vía Things 3

Things 3, una solución digital para combatir el caos de las tareas, ofrece funciones que mantienen tus tareas meticulosamente organizadas. Más allá de la mera organización, garantiza que nunca se incumplan los plazos.

Tanto si eres fan del sistema de etiquetas y los recordatorios personalizados como si necesitas integrarlo con herramientas como Slack, Things 3 te lo pone fácil. Además, con sus versiones para iOS y web, la accesibilidad nunca es un problema.

Las 3 mejores funciones de Things

Las listas de control diarias ofrecen una vista estructurada de las tareas inmediatas

La función «Título» facilita la segmentación de tareas en categorías relevantes

El procesamiento avanzado del lenguaje natural garantiza que las tareas se interpreten y programen con precisión

Límites de Things 3

Carece de aplicaciones específicas para usuarios de Android

La colaboración en tareas o listas no es una función

No hay versión freemium disponible

Precios de Things 3

Para Mac: Pago único de 49,99 $

Para iPhone y Apple Watch: Pago único de 9,99 $

Para iPad: Pago único de 19,99 $

Valoraciones y reseñas de Things 3

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

G2: 4,3/5 (más de 15 reseñas)

7. TeuxDeux

vía TeuxDeux

Estéticamente agradable e impresionantemente práctico, TeuxDeux combina a la perfección forma y función. Su plataforma organiza las tareas en una vista semanal clara, lo que permite a los usuarios identificar al instante sus responsabilidades de mayor prioridad.

Más allá de ser un simple gestor de tareas, la app ofrece funciones como tareas periódicas, lo que garantiza que los usuarios ya no tengan que volver a introducir tareas repetitivas. Ofrece un diseño renovado con fuentes llamativas, pero mantiene una vista despejada.

Las mejores funciones de TeuxDeux

Programa y vista fácilmente tareas periódicas, eliminando la redundancia en el plan

Las funciones de listas inteligentes personalizables mejoran la organización y la priorización

Las tareas se transfieren automáticamente al día siguiente si son completadas, lo que garantiza que todo funcione sin problemas

La compatibilidad con Markdown mejora la claridad de las descripciones de las tareas

Recibe correos electrónicos periódicos con información actualizada sobre tus responsabilidades diarias

Personaliza la estética con una rueda de color personalizable

Función sincronizada entre su app, aplicación para iPhone y su plataforma web

Límites de TeuxDeux

La aplicación no está disponible en versión gratis, gratuita/a

Los usuarios de Android se quedan fuera, ya que no hay una app, aplicación específica para ellos

Las funciones colaborativas tienen un límite; las tareas del equipo no se pueden gestionar fácilmente

Precios de TeuxDeux

3 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de TeuxDeux

G2 : 4,5/5 (más de 21 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 7 reseñas)

8. Toodledo

vía Toodledo

Tras consolidarse en el ámbito de la productividad, Toodledo ha demostrado un rendimiento y una adaptabilidad constantes. Más que una simple aplicación de listas pendientes, incorpora una amplia gama de funciones avanzadas de gestión de tareas. A lo largo de los años, ha incorporado los comentarios de los usuarios en tiempo real y se ha mantenido al día con las metodologías de productividad modernas. Es un testimonio de la síntesis entre la durabilidad y la eficacia actual.

Las mejores funciones de Toodledo

Su alta personalización garantiza una experiencia de usuario a medida

Una plataforma integral para anotar ideas, ordenar listas y elaborar planes estratégicos

Habit Tracker ayuda a inculcar hábitos positivos y garantiza la cuenta del usuario

Fomenta la sinergia del equipo con el uso compartido de tareas, las asignaciones y las herramientas colaborativas

Mantente al tanto de tus prioridades con alarmas puntuales

El acceso sin conexión garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido

Adición rápida de tareas facilitada por la extensión del navegador de Toodledo

Límites de Toodledo

El diseño y la interfaz pueden parecer anticuados para algunos

La fase inicial de aprendizaje puede resultar difícil para algunos principiantes

Las funciones premium requieren una suscripción

Precios de Toodledo

Free

Estándar : 3,99 $ por usuario al mes

Plus : 5,99 $ por usuario al mes

Empresa: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Toodledo

G2 : 4,4/5 (más de 49 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

9. Memorigi

vía Memorigi

Memorigi es una aplicación dinámica de gestión de tareas diseñada para el usuario moderno.

Con su interfaz intuitiva, promete una experiencia fluida a la hora de organizar tareas, ajustar recordatorios y colaborar con equipos.

Sus sólidas funciones, combinadas con su diseño fácil de usar para el usuario, lo convierten en una herramienta imprescindible tanto para uso personal como profesional.

Las mejores funciones de Memorigi

Interfaz interactiva que garantiza una fácil introducción y gestión de tareas

La sincronización perfecta entre dispositivos garantiza el estado actualizado de las tareas

Las herramientas colaborativas fomentan la sinergia del equipo

Vista de calendario integrada para obtener un cronograma completo de tareas y recordatorios

Ajustes avanzados de notificaciones para garantizar la ejecución puntual de las tareas

Capacidades de integración con otras aplicaciones y programas populares

Modos de visualización versátiles, incluyendo vistas de lista, mosaico y Kanban

Límites de Memorigi

La versión gratis, gratuita/a, puede restringir algunas funciones avanzadas

La integración con software externo podría tener un límite

Las opciones de personalización pueden tener un límite en comparación con la competencia

Precios de Memorigi

Free

Premium: 49,99 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Memorigi

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Quire

vía Quire

Quire se distingue por su enfoque en la microgestión. A través de un exclusivo «anidamiento» y la incorporación de tableros Kanban, las tareas se delinean con un detalle sin precedentes.

Quire garantiza que los pasos posteriores a seguir estén claramente definidos dentro de cada tarjeta de tarea general. Puedes priorizar tareas, asignarlas y gestionar proyectos a un nivel granular. Además, sus opciones de filtrado avanzadas son una bendición para los usuarios que buscan priorizar sus responsabilidades.

Las mejores funciones de Quire

La división fluida entre tareas principales y subtareas facilita una planificación detallada

Los informes de progreso detallados permiten a los usuarios realizar un seguimiento del índice de tasa de completación de tareas

Programa tareas periódicas para garantizar la coherencia y la ejecución puntual

Aplicaciones móviles completas para usuarios de iOS y Android

El calendario integrado ofrece una vista global de las tareas y los plazos

El uso innovador de los tableros Kanban añade una dimensión visual a la gestión de tareas

Límites de Quire

Algunos usuarios consideraron que el proceso de incorporación era un poco complejo.

La integración con herramientas y aplicaciones de terceros puede no tener la misma extensión que la de la competencia.

La ausencia de una función de chat integrada puede poner un límite a la comunicación en tiempo real del equipo.

Precios de Quire

Free

Valoraciones y reseñas de Quire

G2: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Por qué ClickUp encabeza la lista de alternativas a Any.do

En el amplio panorama de las herramientas de gestión de tareas, ClickUp destaca constantemente. Aunque el mercado cuenta con multitud de competidores dignos de mención, ClickUp se distingue por su adaptabilidad tanto a las tareas individuales como a las colaborativas.

El verdadero poder de ClickUp reside en su combinación única de versatilidad y facilidad de uso. Tanto si eres un particular que intenta optimizar sus tareas diarias como si eres un equipo que busca optimizar su flujo de trabajo, el amplio conjunto de funciones de ClickUp te ofrece todo lo que necesitas. La versión gratuita de la plataforma ofrece una visión sustancial de sus capacidades, incluso sin desbloquear todas sus funciones. Junto con una amplia biblioteca de plantillas que cuenta con más de 1000 recursos predefinidos, ClickUp es más que una simple herramienta de gestión de tareas: es todo un ecosistema de productividad.

Participar en la sólida comunidad de ClickUp puede mejorar tu experiencia. Aquí podrás obtener información, descubrir consejos prácticos de uso e incluso descubrir formas innovadoras de aprovechar el potencial de la plataforma. Y si alguna vez tienes dudas, el atento soporte al cliente de ClickUp estará siempre dispuesto a ayudarte.

En esencia, aventurarse en ClickUp no es solo adoptar otra herramienta, sino asociarse con una solución diseñada para elevar tu capacidad organizativa. Sumérgete y deja que ClickUp redefina tu narrativa de productividad.