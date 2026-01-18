Más de 50 plantillas de IA para ahorrar tiempo y mejorar la productividad

En el pasado, los expertos en productividad solían recomendar libros de autoayuda y técnicas de gestión del tiempo. ¿Recuerdas cuando YouTube estaba lleno de vídeos sobre Pomodoro y Eat the Frog?

Hoy en día, lo que está de moda es utilizar herramientas de IA (especialmente motores GenAI).

👀 ¿Sabías que...? Los directores financieros pueden duplicar la productividad de los empleados en tres años incorporando la IA a los procesos operativos.

Así pues, si quieres mejorar tu productividad utilizando la IA, un buen truco es complementar tus flujos de trabajo con plantillas de IA. Con las plantillas de IA, puedes acelerar tus flujos de trabajo generales y ahorrar tiempo durante la fase de generación de indicaciones.

Y aquí tienes más de 50 plantillas de IA para todo, desde redactar una carta de presentación para el trabajo de tus sueños hasta crear una app, aplicación, para que puedas ponerte manos a la obra de inmediato.

Y si quieres empezar a utilizar un asistente de IA que pueda hacer todo lo anterior y mucho más, ¡prueba ClickUp Brain!

¿Qué son las plantillas de IA?

Las plantillas de IA son marcos listos para usar que te ayudan a generar diversos tipos de contenido, imágenes o código a través de un motor GenAI. Al proporcionar un esquema básico, las plantillas de IA te ayudan a decirle a tu asistente de IA «qué» necesitas y «cómo» lo necesitas.

Por ejemplo, supongamos que quieres utilizar la IA para la documentación.

Si simplemente utilizas indicaciones como «Escribe un documento técnico que explique cómo configurar un nuevo servidor», tendrás que especificar qué información debe generar tu motor de IA y en qué formato la quieres.

Si estás escribiendo 100 páginas técnicas, repite este proceso 100 veces. Y eso supone una enorme pérdida de tiempo.

Una mejor opción es crear una plantilla de IA con campos como:

Introducción Objetivo del documento Panorámica del proceso

Objetivo del documento

Panorámica del proceso

Requisitos previos Requisitos de software

Requisitos de software

Procedimiento Instrucciones paso a paso

Instrucciones paso a paso

Solución de problemas Problemas comunes y soluciones

Problemas comunes y soluciones

Conclusión Resumen del proceso

Resumen del proceso

Recursos adicionales

Objetivo del documento

Panorámica del proceso

Requisitos de software

Instrucciones paso a paso

Problemas comunes y soluciones

Resumen del proceso

Ahora, solo tienes que rellenar esta plantilla cada vez que necesites crear un documento: una forma sencilla de mantener la coherencia y garantizar resultados de alta calidad.

¿Qué hace que una plantilla de IA sea buena?

La calidad del resultado generado depende de la plantilla de IA que utilices. Es importante elegir una que sea adecuada para la tarea. Además, debe ser fácil de usar y personalizar.

Veamos los factores clave que caracterizan a una plantilla de IA de alta calidad:

Estructura lógica : La plantilla debe tener un flujo lógico que guíe a los usuarios paso a paso a lo largo del proceso.

Marcadores de posición bien definidos : los marcadores de posición deben estar señalados para que los usuarios sepan qué deben añadir en cada campo del formulario

Indicaciones abiertas : La plantilla debe incluir indicaciones abiertas para fomentar la creatividad y la originalidad.

Opciones de personalización: Debería ser fácil de modificar para adaptarse a diferentes sectores, situaciones y casos de uso con solo unos clics.

Escalabilidad: La plantilla debe ser capaz de gestionar proyectos a gran escala y generar un gran volumen de contenido si es necesario.

Por último, elige siempre una plantilla específica para tu caso de uso en lugar de una genérica, ya que es más probable que te ofrezca resultados relevantes.

📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas a diario para obtener el contexto que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, el cambio de contexto pasa a ser cosa del pasado. ¡Solo tienes que hacer la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain recuperará la información de tu entorno de trabajo y/o de las aplicaciones de terceros conectadas!

Más de 50 plantillas de IA para diversos casos de uso

Ahora que ya sabemos qué hace que una plantilla de IA sea buena, aquí tienes una colección de más de 50 plantillas de IA que te ayudarán a hacer más en menos tiempo.

Plantillas de IA para profesionales del marketing

Estas plantillas de IA pueden ayudar a los profesionales del marketing a planear campañas y generar contenido, como entradas de blog, correos electrónicos y textos publicitarios, de forma rápida, coherente y acorde con la imagen de marca.

1. Plantilla de indicaciones de IA para entradas de blog

Descargar esta plantilla Plantilla de ClickUp AI Prompt para entradas de blog

Al proporcionar un marco estructurado, la plantilla ClickUp AI Prompt para entradas de blog ayuda a los profesionales del marketing a definir de forma rápida y eficiente los objetivos de las campañas, el público objetivo, los mensajes clave, los canales y mucho más para su blog.

Puedes añadir más información además de los campos predeterminados que se incluyen en la plantilla. Por ejemplo, introduce información específica de la campaña, como la asignación presupuestaria (para anuncios) o los KPI (eventos).

✨Ideal para: agencias de marketing que gestionan muchas campañas y desean un briefing de campaña coherente para su uso compartido con los clientes

2. Preguntas frecuentes (plantilla de preguntas frecuentes) de Jasper

a través de Jasper

Dado que Google da prioridad a las preguntas frecuentes en blogs, sitios web e incluso en documentos de ayuda, se espera que los profesionales del marketing las incorporen en todas partes, y ahí es donde entra en juego la plantilla de preguntas frecuentes (FAQ) de Jasper.

Añade una lista de tus preguntas frecuentes e instrucciones específicas, como solicitar respuestas en forma de lista con viñetas, a la indicación de Jasper. Puedes añadir información sobre los productos a la pestaña de conocimientos de Jasper como una tarea única y hacer una mención si necesitas que su motor de IA seleccione información específica para preguntas relacionadas con productos concretos.

✨Ideal para: redactores de SEO y redactores de documentación de ayuda que escriben muchas preguntas frecuentes

Lee también: Cómo integrar la IA en tu sitio web

3. Plantilla de página de destino de Jasper

a través de Jasper

La mayoría de las empresas tienen varias páginas de destino para describir funciones, servicios o productos. Y si te dedicas al comercio electrónico, este número puede llegar a 500, dependiendo del sitio web y del número de productos.

La plantilla de página de destino de Jasper es una de las preferidas porque divide tu página en descripción, ventajas y estructura, lo que te ofrece un formato coherente para generar de forma masiva páginas de productos o funciones y ampliar la producción de contenido.

✨Ideal para: redactores web, especialmente en el ámbito del comercio electrónico, donde escriben muchas descripciones de productos

4. Plantilla de secuencia de correos electrónicos de Jasper

a través de Jasper

El correo electrónico es una de las herramientas favoritas de los profesionales del marketing, sobre todo porque es fácil hacer el seguimiento del rendimiento de las campañas de correo electrónico mediante indicadores clave de rendimiento (KPI), como las tasas de apertura y de clics. Por eso, el correo electrónico es un canal de distribución imprescindible, ya sea para lanzar un producto, crear un recurso que se puede descargar como un libro electrónico o dar la bienvenida a un cliente.

Con la plantilla de secuencia de correos electrónicos de Jasper, solo tienes que indicarle a la IA de Jasper la meta del correo electrónico (conseguir que la gente descargue tu libro electrónico) y cuántos correos necesitas en la secuencia, y Jasper generará automáticamente tu secuencia de correos electrónicos.

💡Consejo profesional: Si utilizas la indicación de imagen sugerida por la plantilla, tendrás una tira lista para enviar junto con tu correo electrónico.

✨Ideal para: profesionales del marketing de ciclo de vida y equipos de experiencia del cliente que utilizan secuencias de correo electrónico para fidelizar a clientes potenciales y clientes

5. Plantilla de caso práctico de Jasper

a través de Jasper

La prueba social es la forma más fácil de vender algo, y si eres un profesional del marketing de clientes que tiene que redactar casos de éxito de clientes, esta plantilla de caso práctico de Jasper es imprescindible. Sigue la estructura general de los casos prácticos: problema, solución y resultados.

Solo tienes que añadir estos puntos de la transcripción de la entrevista con tu cliente y Jasper te proporcionará un borrador de tus casos prácticos listo para publicar.

✨Ideal para: profesionales del marketing de clientes que redactan casos prácticos e historias de éxito

6. Plantilla de plan de marketing digital de Copy.ai

a través de Copy.ai

La plantilla de plan de marketing digital de Copy.ai es más una indicación que una plantilla de IA. Consta de dos partes: la información que tu motor de IA generativa necesita para crear el plan de marketing y la estructura del plan.

Una vez que hayas proporcionado ambos conjuntos de información, puedes elegir uno de los motores de GenAI disponibles en Copy.ai, como GPT 3.5, GPT 4.0 o Claude, para generar tu resultado. También puedes copiar y pegar esta plantilla directamente en ChatGPT.

✨Ideal para: equipos y agencias de marketing digital que diseñan campañas digitales mensuales o temáticas

7. Plantilla de esquema de episodio de podcast de Copy.ai

a través de Copy.ai

Los guiones de podcast son una forma estupenda de mantener el hilo narrativo y evitar divagaciones durante el episodio. Además, te ayudan a mantener un formato coherente a lo largo de toda la serie. Al utilizar la plantilla de guion de episodio de podcast de Copy.ai, puedes asegurarte de que todos tus podcasts sigan una estructura similar.

Añade detalles sobre el episodio de tu podcast, como el tema, su relevancia y quiénes son los ponentes. Se generará el esquema de tu podcast utilizando la estructura que elijas.

Aunque Copy.ai ofrece una estructura general, puedes personalizarla para que se ajuste a las directrices de tu marca. Solo asegúrate de guardar la plantilla para poder usarla en todos tus episodios de podcast.

✨Ideal para: equipos de marketing de marca y creadores que gestionan podcasts

🧠 Dato curioso: El término «podcast» proviene de la combinación de «iPod» y «broadcast», ¡aunque ya no se necesita un iPod para escucharlos!

8. Plantilla «Tareas pendientes» de Notably

vía Notably

El marco Jobs-to-Be-Done (JTBD) es un enfoque de marketing que se centra en comprender por qué los clientes «contratan» productos. JTBD se centra en el resultado deseado por el cliente o su «tarea».

Así pues, si vas a lanzar un nuevo producto, puedes utilizar la plantilla «Jobs to be Done» de Notably para extraer información de los resultados de tu estudio de mercado y crear el documento «Jobs to Be Done».

Solo tienes que añadir todos tus hallazgos a tu entorno de trabajo de Notably y elegir la plantilla para crear tu documento.

✨Ideal para: profesionales del marketing que buscan consolidar sus estudios de mercado y definir la posición y los mensajes de sus productos

Plantillas de IA para equipos de relaciones públicas y comunicación

Las plantillas de IA pueden ayudar a los equipos de relaciones públicas a generar variaciones de formatos de contenido, como comunicados de prensa y propuestas a los medios, y a automatizar la comunicación por correo electrónico para que puedan centrarse en los aspectos más estratégicos de las relaciones públicas.

9. Plantilla de comunicado de comunicación de crisis de Jasper

a través de Jasper

Redactar comunicados de crisis es una de las tareas más difíciles para un profesional de las relaciones públicas. Las crisis suelen surgir de forma repentina, lo que deja poco tiempo para elaborar un comunicado bien pensado. Un comunicado mal redactado puede dañar aún más la reputación de la organización.

Puedes mejorar el proceso de comunicación de crisis utilizando una herramienta como la plantilla de comunicado de crisis de Jasper. Esta plantilla ofrece una estructura básica y puntos clave del mensaje para ayudarte a redactar rápidamente los comunicados iniciales. A continuación, puedes utilizar la opción «Seleccionar un tono» para asegurarte de que tu mensaje final sea empático y acorde con la imagen de marca.

✨Ideal para: cualquier organización que se enfrente a una crisis y busque crear los comunicados adecuados para mitigarla

10. Plantilla de artículo de liderazgo intelectual de Jasper

a través de Jasper

Si eres un profesional de las relaciones públicas que escribe en nombre de tu equipo directivo, la plantilla de artículos de liderazgo intelectual de Jasper puede ahorrarte mucho tiempo. Siempre es más fácil escribir tus propios pensamientos que escribir en nombre de otra persona y hacer justicia a su punto de vista.

Solo tienes que añadir los puntos clave de tu entrevista a esta plantilla de Jasper y darle unas pautas sobre cómo enfocar el artículo. Te ahorrará tiempo y garantizará que el resultado final refleje la voz de tu equipo directivo, no la tuya.

✨Ideal para: equipos de relaciones públicas y redactores de contenido que escriben artículos de liderazgo intelectual

11. Plantilla de correo electrónico para propuestas a medios de comunicación de Jasper

a través de Jasper

👀 ¿Sabías que...? La mayoría de los periodistas reciben una media de 11 propuestas al día.

Para destacar en una bandeja de entrada tan saturada, debes proporcionar toda la información necesaria en un correo electrónico claro, conciso y fácil de entender.

Aquí es donde entra en juego la plantilla de correo electrónico para propuestas a medios de Jasper. Puedes enviar correos electrónicos personalizados a gran escala en lugar de propuestas genéricas y repetitivas, simplemente introduciendo información sobre el medio de comunicación y el enfoque de tu historia.

✨Ideal para: profesionales de las relaciones públicas, equipos de marketing y pequeñas empresas que quieran presentar su historia o producto a periodistas y medios de comunicación

12. Plantilla de comunicado de prensa para un evento de Copy.ai

a través de Copy.ai

Si eres una empresa, una organización sin ánimo de lucro o incluso un centro educativo que desea dar a conocer su último evento al mundo, los comunicados de prensa pueden ser una excelente forma de hacerlo. Sin embargo, la mayoría de los comunicados de prensa tienen un límite estricto de palabras, por lo que debes ser conciso.

Añadiendo los detalles más importantes de tu evento, como la logística y el objetivo, a esta plantilla de comunicado de prensa para eventos de Copy.ai, podrás redactar rápidamente comunicados interesantes y concisos para tus eventos y enviarlos a los medios de comunicación en cuestión de minutos.

✨Ideal para: especialistas en relaciones públicas y organizadores de eventos que quieran generar expectación en torno a su evento

💡Consejo profesional: Para maximizar el impacto de tu comunicado de prensa, incluye una cita convincente de una figura clave relacionada con el evento. ¡Este toque personal puede hacer que tu anuncio resulte más atractivo y sea más fácil de cubrir para los medios!

13. Plantilla para propuestas de invitados a podcasts de Copy.ia

a través de Copy.ai

La plantilla para propuestas de invitados a podcasts de Copy.ai permite a los especialistas en relaciones públicas adaptar sus propuestas a podcasts específicos, destacando cómo su cliente o empresa puede aportar información valiosa y contribuir a la audiencia del programa.

La estructura de la plantilla garantiza que tu propuesta sea clara y fácil de entender. Esto es muy importante, ya que los presentadores de podcasts reciben numerosas propuestas a diario. Un mensaje bien organizado y conciso puede ayudarte a destacar entre la multitud.

✨Ideal para: especialistas en relaciones públicas que quieran proponer a sus clientes como posibles invitados

14. Plantilla de presentación de relaciones públicas de Beautiful.ia

a través de Beautiful.ai

La plantilla de presentación de relaciones públicas de Beautiful.ai está pensada para agencias de relaciones públicas que desean crear presentaciones personalizadas para llegar a sus clientes. La plantilla incluye 18 «diapositivas inteligentes», y puedes utilizar el creador de presentaciones basado en IA de Beautiful.ai para generar texto para cada campo, añadir imágenes creadas por IA y mucho más.

Esto te ayuda a crear presentaciones pulidas que representen eficazmente tu marca, tu propuesta de valor y por qué eres la opción ideal para tu cliente, sin necesidad de tener amplios conocimientos de diseño.

✨Ideal para: agencias de relaciones públicas y autónomos que suelen presentar propuestas a sus clientes

Plantillas de IA para la gestión de redes sociales

Las plantillas de IA son una forma muy eficaz de generar rápidamente diversos formatos de contenido para redes sociales, como pies de foto, publicaciones e historias, especialmente cuando tienes poco tiempo o recursos limitados. Esto es especialmente importante, ya que tu tasa de interacción y tus métricas de visibilidad aumentan a medida que publicas de forma constante.

15. Plantilla de tablero de redes sociales de Notion

a través de Notion

Esta plantilla de tablero de redes sociales de Notion es una herramienta integral de gestión de redes sociales. Te ayuda a generar contenido para redes sociales y realiza la planificación y programación de contenidos mediante automatización.

Empieza creando rótulos para todas tus cuentas de redes sociales en el tablero de Notion. A continuación, crea tarjetas para cada publicación en redes sociales. Por último, utiliza la IA de Notion para redactar el contenido de tu publicación y añade detalles relevantes, como en qué plataforma se publicará y cuándo, para que aparezca en tu Calendario.

✨Ideal para: Gestores de redes sociales y creadores de contenido que deben crear contenido y realizar el seguimiento de su calendario de publicaciones

16. Plantilla de sistema de reutilización de contenido con IA de Notion

a través de Notion

Si tienes una biblioteca de entradas de blog y artículos de liderazgo intelectual que quieres reutilizar en las redes sociales, el sistema de reutilización de contenido con IA de Notion puede ser un excelente punto de partida.

Todo lo que tienes que hacer es subir cada artículo extenso a Notion y, a continuación, utilizar las plantillas de IA predefinidas, como correos electrónicos, publicaciones de LinkedIn y mucho más, para reutilizar tu contenido en artículos más breves utilizando las funciones de redacción de Notion AI.

✨Ideal para: profesionales del marketing en redes sociales que desean reutilizar su contenido extenso como publicaciones en redes sociales

17. Plantilla de reescritura de contenido de Jasper

a través de Jasper

Otra plantilla muy útil para los especialistas en marketing de redes sociales que reutilizan contenido es la plantilla Content Writer de Jasper. Aquí, pegas el texto original y luego le das a Jasper unas pautas sobre cómo quieres que quede el texto reutilizado.

Por ejemplo, puedes pegar la entrada de tu blog y pedirle que te genere tres publicaciones para LinkedIn. Haz clic en «Generar ahora» y tu contenido nuevo y reutilizado estará listo en un abrir y cerrar de ojos.

✨Ideal para: profesionales del marketing en redes sociales que desean reutilizar contenido existente en nuevos formatos o parafrasear contenido para publicaciones de anuncios

18. Plantilla de anuncios para redes sociales de Jasper

a través de Jasper

Si publicas anuncios en redes sociales, la plantilla de anuncios para redes sociales de Jasper es imprescindible. Te ayuda a generar rápidamente diferentes versiones de texto para tus anuncios, algo que también resulta muy útil para realizar pruebas A/B.

Así es como funciona el trabajo:

Elige tu red social

Define el objetivo del anuncio: aumentar el tráfico, impulsar las ventas u obtener registros

Añade tus mensajes clave

Y está terminado. Jasper te proporcionará un anuncio para redes sociales adaptado a la plataforma que elijas.

✨Ideal para: profesionales del marketing digital y de redes sociales que desean ampliar su producción de textos publicitarios

19. Plantilla de artículo de LinkedIn de Jasper

a través de Jasper

Los artículos de LinkedIn son un canal excelente para desarrollar tu marca y demostrar tu autoridad en un tema específico. Si eres redactor de redes sociales o escritor fantasma de LinkedIn y publicas regularmente artículos de liderazgo intelectual en LinkedIn, la plantilla de artículos de LinkedIn de Jasper debería ser tu opción preferida.

Solo tienes que añadir tu mensaje clave, cómo se relaciona con las tendencias del sector, los datos de los que dispones para respaldarlo y los detalles de tu público objetivo. Jasper generará un artículo de LinkedIn adaptado a tus necesidades.

✨Ideal para: redactores de redes sociales y escritores fantasma de LinkedIn que escriben artículos largos

20. Plantilla de mensajes de LinkedIn de Copy.ia

a través de Copy.ai

Imagina que eres un especialista en marketing en redes sociales o un comercial que utiliza LinkedIn para interactuar con personas influyentes del sector, captar clientes o cerrar ventas. En ese caso, deberías echar un vistazo a la plantilla de mensajes de LinkedIn de Copy.ai.

Te ofrece un marco estructurado para presentarte a ti mismo y a tu empresa, explicar por qué te has puesto en contacto y detallar exactamente cómo puedes ayudar al destinatario. Al igual que con otras plantillas de Copy.ai, puedes personalizar la estructura del mensaje y copiar/pegar la plantilla en otros motores de IA para obtener los mejores resultados.

✨Ideal para: gestores de redes sociales y equipos de ventas que realizan actividades de divulgación en LinkedIn

21. Plantilla de guion para anuncios de YouTube de Copy.ia

a través de Copy.ai

Con los anuncios de YouTube, es importante captar la atención de tus espectadores. La mejor manera de hacerlo es conectar con ellos a través de tus valores fundamentales. La plantilla de guion para anuncios de YouTube de Copy.ai te ayuda precisamente a eso.

Añade los valores fundamentales de tu servicio, quiénes son tus ICP, cómo funciona tu producto y cuál es tu CTA, y Copy.ai te proporcionará un guion que vincule tu producto con tus valores fundamentales. Puedes personalizar la estructura para que se ajuste a marcos como «los tres actos» o «la historia del héroe» para resaltar aún más tus valores fundamentales.

✨Ideal para: agencias de vídeo y guionistas que crean anuncios para YouTube

👀 ¿Sabías que...? Según Google, el 70 % de los espectadores compró productos de una marca después de verla en YouTube.

22. Plantilla «Generador de memes con IA» de Narrato

a través de Narrato

Esta divertidísima plantilla de generador de memes con IA de Narrato es una herramienta fantástica para los equipos de redes sociales que planean adentrarse en el marketing de memes y buscan inspiración.

Indica a Narrato el tema y el tono de marca de tu meme, y te ofrecerá docenas de sugerencias de imágenes y pies de foto, lo que te permitirá crear de forma masiva ideas de memes virales en cuestión de minutos.

✨Ideal para: profesionales del marketing en redes sociales que quieran generar ideas para memes

Plantillas de IA para equipos de RR. HH.

Si hay un departamento que siempre está sepultado bajo el papeleo, ese es el de recursos humanos. La carga administrativa puede resultar abrumadora, desde los contratos de los empleados y las evaluaciones de rendimiento hasta la inscripción en prestaciones y los documentos de cumplimiento normativo. Y con las plantillas de contenido basadas en IA, puedes realizar tu trabajo en minutos en lugar de horas.

23. Plantilla de evaluación de rendimiento para directivos de Copy.ai

a través de Copy.ai

Si envías correos electrónicos trimestrales o anuales de evaluación del rendimiento a tus subordinados, esta plantilla de evaluación del rendimiento para directivos de Copy.ai es imprescindible. Solo tienes que introducir en la plantilla los logros del empleado, las áreas de mejora y las metas para su futuro desarrollo profesional, y dejar que la IA redacte una carta estructurada y motivadora dirigida a él.

Al pedirle a la IA que redacte tus cartas, también te aseguras de que los comentarios sean objetivos, constructivos y libres de sesgos.

✨Ideal para: equipos de RR. HH. y directivos que envían correos electrónicos de evaluación del rendimiento

24. Plantilla de evaluación anual del rendimiento de Copy.ai / IA

a través de Copy.ai

La plantilla de evaluación de rendimiento anual de Copy.ai es otro recurso excelente para los profesionales de RR. HH. que desean estandarizar las prácticas de evaluación anual y garantizar la coherencia en toda la organización.

Al proporcionar a los responsables de toda la empresa una plantilla sencilla y directa para redactar sus cartas de evaluación de rendimiento anual, te aseguras de que puedan realizar el uso compartido de sus comentarios rápidamente y de que todos los empleados reciban evaluaciones que se ajusten a los mismos estándares y criterios.

✨Ideal para: Directivos y profesionales de RR. HH. encargados de realizar evaluaciones del rendimiento de los empleados

25. Plantilla de correo electrónico de seguimiento tras la verificación de referencias

a través de Copy.ai

Hoy en día, la mayoría de las empresas incluyen la verificación de referencias como parte del proceso de contratación, y si tú también lo haces, la plantilla de correo electrónico de seguimiento tras la verificación de referencias de Copy.ai puede ahorrarte mucho tiempo.

Con esta plantilla, solo tienes que introducir fragmentos de la reunión de verificación de referencias y un conjunto estándar de pasos a seguir, lo que te permitirá redactar correos electrónicos personalizados para cada candidato en una décima parte del tiempo.

✨Ideal para profesionales de RR. HH. en empresas que utilizan la verificación de referencias como parte del proceso de selección

26. Presentación sobre la cultura empresarial de Beautiful.ia

a través de Beautiful.ai

Además de los correos electrónicos, los profesionales de RR. HH. también elaboran muchas presentaciones, una de las cuales trata sobre la cultura de la empresa. Es una forma estupenda de informar a los nuevos empleados y a los posibles candidatos sobre el estilo de trabajo y los valores de tu empresa.

La plantilla de presentación sobre la cultura empresarial de Beautiful.ai es un recurso fantástico para ello. Incluye 13 diapositivas, y las funciones de IA de Beautiful.ai, como la generación de contenido e imágenes, facilitan la introducción de los datos de tu empresa y la personalización personalizada de la plantilla.

✨Ideal para: profesionales de RR. HH. en startups que están creando presentaciones sobre la cultura de su empresa

27. Plantilla del generador de descripciones de puestos de trabajo con IA de Narrato

a través de Narrato

Una de las tareas que más tiempo consume a los profesionales de RR. HH. es redactar descripciones de puestos atractivas. Estas descripciones deben ser claras, concisas y reflejar con precisión las expectativas del rol y la cultura de la empresa.

Con la plantilla del generador de descripciones de roles con IA de Narrato, puedes crear descripciones detalladas para cualquier rol. Cuéntale a Narrato un poco sobre tu empresa, el rol y tu plan de remuneración, y te proporcionará un borrador listo para publicar, con el tono de tu marca.

✨Ideal para: profesionales de RR. HH. que buscan una estructura basada en plantillas para crear descripciones de puestos de trabajo

Plantillas de IA para organizadores de eventos

Si eres un organizador de eventos que tiene que hacer malabarismos con múltiples tareas y quieres utilizar la IA para gestionar tu tiempo de forma más eficaz, estas plantillas de IA pueden suponer un gran impulso a tu eficiencia.

28. IA Event Master Planner de Notion

a través de Notion

Esta plantilla de Notion para la planificación de eventos con IA es un recurso muy útil que puede servirte como lista maestra de tareas pendientes. Aquí puedes añadir todas tus tareas y notas, además de utilizar la IA de Notion para redactar el resumen de tu evento y otros contenidos.

La plantilla incluye tres secciones —planificación previa al evento, ejecución del evento y acciones de seguimiento— para que tengas todo cubierto de principio a fin.

✨Ideal para: Organizadores de eventos que necesitan una lista de control para organizar y llevar a cabo sus eventos

29. Plantilla de planificador de eventos con IA de Taskade

a través de Taskade

¿Necesitas un documento para organizar tu investigación y tus ideas en la fase de planificación previa de tu evento? Prueba la plantilla de planificación de eventos con IA de Taskade. Se trata de un documento completo que abarca todos los aspectos clave de la planificación de eventos.

El asistente de redacción con IA y el gestor de tareas integrados también facilitan la redacción de textos para eventos y la gestión de tu proyecto de eventos.

✨Ideal para: Organizadores de eventos que necesitan una plantilla para planificar la lista de invitados y las actividades de su evento

30. Plantilla de correo electrónico de recordatorio de eventos de Copy.ai

a través de Copy.ai

Por lo general, los organizadores de eventos envían entre 3 y 5 correos electrónicos de recordatorio por cada evento, y la plantilla de recordatorio de eventos de Copy.ai puede ser un excelente punto de partida. Solo tienes que introducir los datos básicos del evento y generarás automáticamente una secuencia de correos electrónicos de recordatorio.

También puedes personalizar esta plantilla para generar correos electrónicos de recordatorio personalizados para diferentes segmentos de asistentes, como ponentes, invitados VIP o asistentes en general, en función de su tipo de entrada.

✨Ideal para: Organizadores de eventos que necesitan una plantilla fácil de personalizar para enviar recordatorios de eventos

31. Plantilla generadora de preguntas para romper el hielo con IA de Remo

a través de Remo

Las actividades para romper el hielo son una parte fundamental de los eventos y sesiones de networking. Y si vas a organizar uno, la plantilla del generador de preguntas para romper el hielo con IA de Remo es una herramienta de gran valor. Te permite generar preguntas específicas para tu público en cuestión de minutos.

Cuenta con siete calificadores, que tienen un intervalo desde lo reflexivo hasta lo creativo, para que puedas generar preguntas adecuadas para diferentes tipos de público.

✨Ideal para organizadores de eventos, maestros de ceremonias y presentadores que quieran crear actividades para romper el hielo en sus sesiones

Plantillas de IA para gestores de producto

Desde la elaboración de hojas de ruta de productos atractivas hasta la realización de estudios de usuarios reveladores y el lanzamiento de productos de gran impacto, aquí tienes algunas plantillas de IA que pueden duplicar la productividad de cualquier gestor de productos.

32. Plantilla de hoja de ruta de producto de Notion

a través de Notion

Si eres gestor de producto en una startup y necesitas un sistema sencillo para visualizar tus planes de lanzamiento, además de información basada en IA sobre tu progreso, echa un vistazo a la plantilla de hoja de ruta de producto de Notion.

Es en parte un tablero Kanban y en parte un gestor de actividades, y te permite realizar el seguimiento de los lanzamientos de productos, supervisar el progreso y fomentar la transparencia con gráficos, filtros y vistas personalizables.

✨Ideal para: Gestores de producto en startups que buscan un sistema sencillo para gestionar sus hojas de ruta

33. Plantilla de análisis DAFO con IA de Notion

a través de Notion

Si eres un gestor de productos al que le encanta la naturaleza estructurada y objetiva del marco DAFO para analizar las fortalezas y debilidades de tu producto y priorizar el lanzamiento de funciones, prueba la plantilla de análisis DAFO con IA de Notion.

Solo tienes que añadir una lista con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de tu producto, y Notion IA generará un documento completo que podrás compartir con otras partes interesadas y con los miembros de la dirección.

✨Ideal para: propietarios y gestores de productos que utilizan el análisis DAFO para priorizar lanzamientos

34. Plantilla de anuncio de lanzamiento de producto de Notion

a través de Notion

¿Eres gestor de producto y buscas una plantilla para estandarizar las historias de usuario o la información sobre el lanzamiento de productos (para formar a los equipos internos)? La plantilla de anuncio de lanzamiento de producto de Notion puede ayudarte.

Incluye cuatro secciones —descripción del producto, metas del usuario y propuesta— que puedes utilizar para detallar cómo se supone que debe funcionar una función y cómo beneficiaría a los usuarios. A continuación, haz clic en el botón Generar situado en la parte superior de la página para crear un borrador y compartirlo con tu equipo.

✨Ideal para: Gestores de producto que buscan un formato basado en plantillas para crear historias de usuario

35. Plantilla de inspiración para nombres de productos con IA de Notion

a través de Notion

Ponerle nombre a un nuevo producto puede ser todo un reto. Sin embargo, una herramienta como la plantilla «Inspiración para nombres de productos IA» de Notion puede hacer que esta tarea resulte más divertida.

Solo tienes que describir la función de tu herramienta y el estilo de marca que deseas. Notion IA generará aproximadamente 15 sugerencias de nombres adaptadas a tus requisitos específicos. Puedes refinar tu búsqueda ajustando la lista «Inspiración» y generando nombres adicionales.

✨Ideal para: gestores de producto que buscan ideas para nombres de nuevas herramientas

36. Plantilla de resumen de pruebas de usabilidad de Notably

vía Notably

¿Realizas con frecuencia pruebas de usabilidad para analizar el comportamiento de los usuarios e identificar los puntos débiles? En ese caso, sabes lo mucho que lleva desglosar los hallazgos clave de decenas de vídeos de entrevistas. Sin embargo, la plantilla de resumen de pruebas de usabilidad de Notably puede completar el trabajo en segundos.

Solo tienes que subir el vídeo de la entrevista con el usuario y un resumen que incluya las conclusiones clave, las recomendaciones y una declaración final, lo que facilitará a tu equipo documentar la investigación e identificar patrones.

✨Ideal para: gestores de producto y equipos de UX que realizan pruebas de usabilidad para recabar opiniones de los usuarios

Lee también: Cómo utilizar la IA en el diseño de productos

Plantillas de IA para la gestión de reuniones

Las reuniones suponen mucho trabajo, ya sea planificar el orden del día, redactar las actas o elaborar un plan de acción. Pero estas plantillas de IA pueden ser tu práctico asistente virtual para reuniones, ahorrándote tiempo y haciendo que las reuniones sean más productivas.

37. Plantilla de plan de acción de Copy.ai

a través de Copy.ai

¿Te cuesta convertir las conversaciones posteriores a las reuniones en planes viables? La plantilla de plan de acción de Copy.ai simplifica el proceso y resulta especialmente útil a la hora de redactar una breve declaración de solución de problemas tras abordar problemas de forma puntual.

Anota tus ideas o fragmentos de la transcripción de la reunión, y Copy.ai elaborará un plan de acción paso a paso para ti.

✨Ideal para: crear una lista de elementos pendientes de reuniones puntuales para resolver cuellos de botella

38. Plantilla de resúmenes de reuniones con IA de Notion

a través de Notion

Aunque muchas herramientas de IA pueden ayudarte a generar resúmenes de reuniones online, el proceso sigue siendo manual en el caso de las reuniones presenciales. En estos casos, puedes anotar tus notas de la reunión en la plantilla «AI Meeting Summaries» de Notion y dejar que su motor de IA genere tu resumen.

Esta plantilla incluye secciones para «Menciones especiales», con las que reconocer las contribuciones de los miembros del equipo, y «Bajas», para realizar el seguimiento de la asistencia.

✨Ideal para: Empleados que elaboran resúmenes de reuniones presenciales

39. Plantilla para reuniones generales impulsada por IA de Notion

vía Not ion

Si eres una startup que celebra reuniones generales mensuales o trimestrales para toda la empresa, la plantilla para reuniones generales impulsada por IA de Notion es una herramienta muy útil. Incluye secciones de novedades empresariales, logros, eventos, metas y mucho más. Una vez que añadas todo esto, la IA de Notion generará un resumen de tu reunión.

Esta plantilla también incluye un generador de preguntas para romper el hielo basado en IA que te ayudará a iniciar conversaciones interesantes, ya sea para dar la bienvenida a nuevos miembros del equipo o para relajar el ambiente antes de abordar temas más serios.

✨Ideal para: Empleados que establecen la agenda y resumen las novedades de las reuniones generales

Plantillas de IA para redactores publicitarios

Los redactores publicitarios, especialmente aquellos que sufren bloqueo creativo, pueden encontrar las plantillas de IA increíblemente útiles. Estas plantillas pueden eliminar el miedo a la página en blanco y poner en marcha el proceso creativo. Además, son ideales para crear contenido basado en marcos populares.

40. Plantilla de redactor publicitario con IA en formato BAB de Narrato

a través de Narrato

El formato de redacción BAB (Before-After-Bridge) es un marco que te ayuda a crear un texto centrándote en el recorrido del usuario desde su situación actual (antes) hasta el resultado deseado (después) mediante el uso de tu solución (puente).

Introduce una breve descripción de tu producto o servicio en la plantilla «IA Copywriter en formato BAB» de Narrato y te generará una narrativa BAB:

Antes: Identificar el problema o punto débil actual del lector

Después: Describir el resultado o la solución ideal

Puente: Presenta tu producto o servicio como el puente que conecta los estados «antes» y «después».

Esto funciona muy bien para crear casos prácticos y páginas de destino destacadas.

✨Ideal para: Redactar páginas de destino en el formato «antes-después-puente»

41. Plantilla de redactor publicitario con IA en formato AIDA de Narrato

a través de Narrato

Otro marco de redacción publicitaria muy popular, AIDA (Atención-Interés-Deseo-Acción), es ideal para captar la atención de los lectores con un gancho potente y guiarlos hacia tu llamada a la acción. Para ello, puedes probar la plantilla «AI Copywriter in AIDA Formato» de Narrato.

Añade la descripción de tu producto y te proporcionará un texto que incluye un gancho potente (atención), contexto (interés), ventajas del producto (deseo) y, por último, una llamada a la acción ($$$cta).

✨Ideal para: Redactar páginas de destino para la generación de clientes potenciales y seminarios web en el formato Atención-Interés-Deseo-Acción

42. Plantilla de redactor publicitario con IA en formato PAS de Narrato

a través de Narrato

La última plantilla de «marco» de nuestra lista para el método Problema-Agitación-Solución, en la que amplías los puntos débiles de tus usuarios y luego presentas tu producto como la solución. La plantilla «IA Copywriter in the PAS formato» de Narrato puede ayudarte en este sentido.

Describe tu producto o servicio, y Narrato resaltará las consecuencias negativas de no abordar el problema y posicionará tu producto o servicio como la solución definitiva.

✨Ideal para: Redactar páginas de captación de clientes potenciales y páginas de destino de anuncios con el formato «Problema-Agitación-Solución»

43. Plantilla Content Improver de Jasper

a través de Jasper

¿Alguna vez has escrito algo que sonaba raro? Pero no tienes a nadie con quien consultarlo para que te ayude a resolverlo. Si ese es el caso, utiliza la IA, concretamente la plantilla Content Improver de Jasper, para mejorar tu contenido.

Solo tienes que pegar tu texto original y especificar las mejoras que deseas, y Jasper generará un borrador más pulido y «mejorado».

✨Ideal para: Redactores que buscan una herramienta para la edición de textos u optimización del tono

Plantillas de IA para la productividad personal

Desde ayudarte a llevar un seguimiento de tus hábitos hasta gestionar proyectos como la planificación de vacaciones, aquí tienes algunas formas en las que las plantillas de IA pueden facilitarte la vida.

44. Plantilla «Planifica un viaje con IA» de Notion

a través de Notion

Planificar un viaje puede resultar abrumador, sobre todo a la hora de elaborar un itinerario detallado y enfrentarse a innumerables opciones. El uso de la IA, en concreto la plantilla «Planifica un viaje con Notion IA», puede ayudarte a crear un plan de viaje personalizado sin el agotamiento que supone tomar decisiones.

Solo tienes que decirle a Notion IA qué viaje te gustaría hacer y te proporcionará un itinerario completo, que incluye opciones de alojamiento, las mejores actividades y mucho más.

✨Ideal para: planear el itinerario de tus viajes

45. Plantilla de Notion para planificar las comidas semanales con IA

a través de Notion

Al planificar (y preparar) tus comidas con antelación, no solo tomas decisiones alimentarias más saludables, sino que también reduces el desperdicio y evitas la tentación de comer fuera. Pero planificar toda una semana —llevar un seguimiento de los productos frescos, decidir las recetas y mucho más— puede resultar agotador si ya estás muy ocupado.

Solo tienes que introducir los ingredientes que tengas disponibles y tus sabores preferidos en la plantilla «Weekly Meal Prep Planner» de Notion. La IA generará entonces un plan de comidas detallado, que incluirá recetas para cada comida.

✨Ideal para: personas ocupadas que quieren elegir alimentos saludables

46. Plantilla de seguimiento de hábitos con IA de Notion

a través de Notion

Otra forma en que la IA puede mejorar tu vida es ayudándote a llevar un seguimiento de tus hábitos y a crearlos. La plantilla «AI Habit Tracker» de Notion te permite supervisar tus hábitos diarios y recibir información personalizada que te ayudará a mantenerte en el buen camino.

Solo tienes que añadir tus hábitos a Notion una vez. Cada día, a las 0:01 a. m., se generará automáticamente una nueva página en la que podrás realizar el seguimiento de los hábitos de ese día. Notion IA te proporcionará un informe sobre tu progreso diario y consejos para mejorar al día siguiente.

✨Ideal para: obtener información sobre tus hábitos

47. Plantilla de declaración de misión personal de Copy.ai

a través de Copy.ai

Tanto si eres estudiante, profesional o alguien que busca crecer personalmente, una declaración de misión personal puede ser una herramienta poderosa para guiar tu camino. Te ayuda a definir tus valores fundamentales y a priorizar tus metas en función de su alineación con tu sistema de valores.

Pero la introspección puede resultar difícil. Una sugerencia es utilizar una herramienta como la Plantilla de declaración de misión personal de Copy.ai. Introduce tus valores fundamentales y pide a la IA que te ayude a explorar cómo se relacionan con tus metas vitales. Este proceso puede incluso ofrecerte nuevas perspectivas que quizá se te hayan escapado.

✨Ideal para: reflexionar y alinear tus metas con tus valores fundamentales

48. Plantilla de IA «Cuentos para dormir» de Notion

a través de Notion

Si eres padre o madre y quieres estrechar lazos con tus hijos, los cuentos antes de dormir pueden ser una forma maravillosa de establecer una conexión con ellos. Sin embargo, crear constantemente historias nuevas y atractivas puede resultar estresante, incluso para los padres más creativos.

La plantilla de IA «Cuentos para dormir» de Notion te lo pone fácil al generar cuentos temáticos y adecuados a la edad, adaptados a los intereses de tu hijo.

✨Ideal para: padres que buscan una lista interminable de cuentos interesantes para contar a sus hijos antes de dormir

Plantillas de IA para personas en busca de empleo

Las plantillas de IA pueden simplificar la búsqueda de empleo al automatizar tareas como la creación de currículos, la redacción de correos electrónicos y la redacción de cartas de presentación, para que los profesionales puedan encontrar el trabajo de sus sueños y alcanzar sus metas profesionales más rápidamente.

49. Plantilla de redactor de currículums con IA de Notion

a través de Notion

La plantilla «AI Resume Writer» de Notion es un recurso excelente para los profesionales que desean crear un currículum específico para su sector y compatible con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS).

La plantilla incluye una tabla en la que puedes añadir tus habilidades y experiencia laboral. A continuación, Notion IA generará un currículum impecable que destacará tus logros profesionales.

✨Ideal para: Crear currículos detallados específicos para cada sector

50. Plantilla de correo electrónico para negociar el salario de Copy.ai

Negociar tu salario puede resultar abrumador, sobre todo cuando sabes que te mereces una oferta competitiva. El estrés se multiplica si se trata de tu primer trabajo. Puedes reducir la ansiedad que genera la negociación utilizando la IA y la plantilla de correo electrónico para la negociación salarial de Copy.ai, y redactar un correo electrónico persuasivo.

La plantilla te ayuda a expresar tu valor y a destacar de forma convincente tus cualificaciones para que la empresa acepte tu contraoferta. Indica a la IA cuál es tu oferta actual, qué te gustaría y por qué, y te proporcionará un correo electrónico persuasivo para enviar a tu equipo de RR. HH.

✨Ideal para: recién graduados que desean negociar con confianza su primer salario

51. Plantilla de carta de presentación de Copy.ai

a través de Copy.ai

Una carta de presentación bien redactada puede causar una excelente primera impresión y aumentar significativamente tus posibilidades de pasar a la siguiente fase del proceso de selección, incluso más que tu currículum o una recomendación.

La plantilla de carta de presentación de Copy.ai te permite redactar una carta personalizada en la que destaques tus cualificaciones y demuestres cómo aportarías valor a la empresa.

✨Ideal para: Crear cartas de presentación personalizadas y persuasivas para cualquier puesto de trabajo

Te presentamos ClickUp Brain: tu aliado de productividad impulsado por IA

Si buscas un asistente de IA todo en uno que te ayude a gestionar tu vida personal y profesional, ClickUp Brain puede ser una excelente opción. Se trata del motor GenAI nativo de la popular plataforma de gestión del trabajo de ClickUp.

ClickUp Brain puede responder preguntas, realizar automatizaciones de flujos de trabajo, gestionar tareas, redactar correos electrónicos, traducir contenido, analizar datos, generar plantillas personalizadas y ayudarte con muchas otras tareas rutinarias y creativas. Además, sus capacidades de procesamiento del lenguaje natural hacen que las indicaciones sean intuitivas y sencillas.

Descubramos cómo ClickUp Brain te facilita la vida.

AI Writer for Work

Tanto si estás escribiendo un correo electrónico, redactando una entrada de blog o incluso añadiendo una nota personal a tu diario, ClickUp Brain puede ayudarte a generar contenido desde cero, mejorarlo según tus sugerencias e incluso traducirlo a diferentes idiomas (si trabajas con clientes internacionales o tienes un amigo por correspondencia en el extranjero). También cuenta con un corrector ortográfico integrado para detectar esos molestos (y sigilosos) errores tipográficos.

Prueba ClickUp Brain Genera cualquier tipo de contenido en segundos con ClickUp Brain

Con el asistente de redacción con IA, podrás:

Automatiza la creación de contenido , incluyendo la redacción, la edición y la resumición

Modifica el contenido: alárgalo o acórtalo, o cambia su voz, tono y estilo

Genera ideas para cualquier proyecto

Traduce el contenido a otros idiomas

Lee también: Las mejores indicaciones para escribir que transformarán tu proceso creativo en el trabajo

AI Knowledge Manager

ClickUp Brain está perfectamente integrado con todas las herramientas y la información de tu entorno de trabajo de ClickUp, por lo que puedes encontrar respuestas a cualquier pregunta (en cualquier documento, proyecto o hilo de comentarios) en cuestión de segundos. Pregunta a ClickUp Brain en lenguaje sencillo y te responderá al instante.

Pero eso no es todo: ClickUp Brain también puede resumir tus documentos, hilos de comentarios y chats, lo que facilita el consumo y el procesamiento de la información.

Prueba ClickUp Brain Resumir proyectos y obtener respuestas a cualquier pregunta con ClickUp Brain

También puedes utilizar ClickUp Brain para dar sentido a tus datos sin procesar. Súbelos a ClickUp Docs y deja que ClickUp Brain cree una tabla analítica detallada que clasifique y resuma tus hallazgos.

Esto es lo que Jodi Salice, directora creativa de United Way Suncoast, opina sobre ClickUp:

No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

AI Project Manager (y reunión)

ClickUp Brain también te ayuda a ahorrar tiempo en la gestión de proyectos, especialmente si quieres automatizar la gestión de tareas con IA o utilizar marcos ágiles como Scrum. Puedes:

Genera actualizaciones de estado concisas y elementos pendientes para proyectos y durante los resúmenes de StandUp

Visualiza tus tareas diarias y comparte tus avances con tu jefe o los miembros de tu equipo

Obtén información en tiempo real sobre la carga de trabajo y el progreso de tu equipo

Transcribe contenido de audio y vídeo para acceder rápidamente a la información

Convierte tus abreviaturas en mensajes pulidos en comentarios y chats con las respuestas rápidas de IA

Y no solo eso, ClickUp Brain puede ayudarte a generar plantillas de IA para cualquier caso de uso, flujo de trabajo o tarea. De esta forma, no tendrás que subir plantillas rígidas ni preocuparte por si se pueden personalizar para adaptarse a tus flujos de trabajo y sistemas.

Prueba ClickUp Brain Automatiza las reuniones diarias y las actualizaciones de estado con ClickUp

Lee también: Las 10 mejores herramientas de colaboración con IA

Flujos de trabajo de IA

Otra función muy útil de ClickUp es el uso de la IA para redactar indicaciones para tus automatizaciones de flujos de trabajo condicionales del tipo «SI/ENTONCES».

Solo tienes que decirle a ClickUp Brain qué hacer —por ejemplo, asignar cualquier tarea con el estado «En edición» a Maya— y creará tu flujo de trabajo. Muy práctico, ¿verdad?

Crea flujos de trabajo «si... entonces» con indicaciones de IA en ClickUp

💡 Consejo profesional: ¿Has probado algunas de estas plantillas de indicaciones de IA y te han encantado los resultados? Da un paso más con ClickUp Brain MAX, tu compañero de IA para el escritorio. En lugar de copiar y pegar indicaciones en diferentes documentos o herramientas, puedes ejecutarlas directamente dentro de ClickUp con todo el contexto de tu entorno de trabajo. Por ejemplo, pídele a Brain MAX que «aplique la plantilla de resumen del proyecto a esta carpeta del cliente e incorpore los últimos documentos y comentarios» o que «utilice la plantilla de resumen de la reunión para resumir las notas del sprint de esta semana». De esta forma, no solo estás experimentando con indicaciones, sino que las estás automatizando en flujos de trabajo reales, potenciando la productividad y manteniendo todo conectado en un solo lugar.

Duplica tu productividad con las plantillas de IA y ClickUp Brain

Tanto las plantillas de IA basadas en texto como los motores GenAI, como ClickUp Brain, pueden aumentar la productividad, pero si los combinas, obtienes una herramienta de productividad muy potente: un asistente virtual siempre disponible que puede reducir a cero tus tareas rutinarias.

Y lo que es aún mejor, también puedes dar una indicación a ClickUp Brain para que genere plantillas de IA para tus flujos de trabajo personalizados y luego utilizarlas en ClickUp Brain para avanzar más rápido en tu trabajo.

¿Quieres obtener más información sobre cómo ClickUp Brain puede ayudarte a aumentar tu productividad? Regístrate gratis en ClickUp y compruébalo por ti mismo.