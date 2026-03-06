Las 10 mejores alternativas a Murf IA en [año]

La mayoría de los equipos con los que hablo no tienen problemas para encontrar una voz de IA. Lo que les cuesta es evitar que todo el proceso de generación de locuciones se convierta en un caos.

El guion se encuentra en Documentos de Google, las ediciones se realizan a través de Slack, las tareas se gestionan en Asana y, luego, Murf IA se convierte en una pestaña más que hay que supervisar. Ahí es donde se pierde tiempo de producción.

Los datos del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft cuantifican ese ruido: los empleados reciben avisos aproximadamente cada dos minutos durante las horas de trabajo, lo que supone un total de unas 275 interrupciones al día.

Y una vez que tu flujo de trabajo de voz se divide entre varias herramientas, te ves abrumado por la dispersión del contexto: el constante cambio de aplicaciones y la búsqueda de información que te impide realizar tu trabajo.

Esta guía se basa en una pregunta que deberías tener en cuenta a la hora de elegir alternativas a Murf IA: ¿Esta herramienta facilitará la producción de voz semana tras semana?

Aquí encontrarás 10 opciones, desde plataformas de clonación de voz ultrarrealistas hasta entornos de trabajo todo en uno que mantienen los guiones, las aprobaciones y los activos más cerca unos de otros.

¿Por qué buscar alternativas a Murf IA?

Las alternativas a Murf AI son plataformas de generación de voz mediante IA y conversión de texto a voz (TTS) que convierten guiones escritos en audio con un sonido natural. Las utilizan creadores de contenido, especialistas en marketing, equipos de formación y desarrollo, y desarrolladores de productos que necesitan locuciones profesionales sin tener que contratar a locutores para cada actualización.

Murf IA funciona bien para locuciones básicas, pero los equipos empiezan a tener problemas cuando aumenta el volumen de trabajo y las expectativas.

A medida que la demanda de contenido se encamina hacia un aumento previsto de 5 veces, las brechas se hacen más evidentes:

El precio puede ser difícil de justificar para un uso ocasional.

La biblioteca de voces puede resultar limitante cuando necesitas un tono específico para una marca, y

Algunas voces siguen sonando un poco robóticas.

Muchos usuarios también señalan problemas de realismo, como pronunciaciones y acentos que suenan ligeramente extraños, lo que genera ciclos de edición adicionales.

Cuando Murf no puede ofrecer compatibilidad con el flujo de trabajo de locución que necesitas a gran escala, tienes que compensarlo añadiendo más herramientas y más pasos. Esa proliferación de herramientas crea retrasos en tu proceso e inconsistencias en tu contenido.

La mejor alternativa a Murf depende de cómo tu equipo produce la voz, no solo de cómo suena. Algunos equipos necesitan clonación de voz con calidad de estudio para mantener la coherencia de la marca. Otros equipos se preocupan más por el acceso a la API para que los desarrolladores puedan generar audio dentro de su producto o realizar la automatización de las locuciones a gran escala.

Si eres responsable de todo el flujo de trabajo de creación de contenido, desde el guion hasta el producto final, un entorno de trabajo convergente puede ser la opción más inteligente.

📮 ClickUp Insight: El 16 % de los gerentes tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista cohesionada. Cuando las actualizaciones están dispersas, se termina dedicando más tiempo a recopilar información y menos tiempo a liderar. ¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, información perdida y descoordinación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los gerentes pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, reduciendo el trabajo superfluo y sacando a la luz la información más importante, justo cuando se necesita. 💫 Resultados reales: Reúne a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.

Antes de sumergirte en alternativas específicas, mira este breve vídeo con trucos prácticos de IA que pueden ayudarte a maximizar la productividad al trabajar con herramientas basadas en IA en tu flujo de trabajo de contenido.

Alternativas a Murf IA de un vistazo

Nombre de la herramienta Lo mejor para Funciones destacadas Precios* ClickUp Equipos que gestionan flujos de trabajo de contenido de principio a fin con escritura y colaboración impulsadas por IA. ClickUp Brain para la redacción de guiones con IA, ClickUp Docs para la colaboración en tiempo real, ClickUp Clips para la grabación asíncrona de pantalla y la narración, Campos personalizados y automatizaciones. Nivel gratuito disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones. ElevenLabs Clonación de voz ultrarrealista y contenido multilingüe. Clonación de voz a partir de muestras de audio cortas, biblioteca con más de 5000 voces, editor de proyectos para contenido de larga duración, estudio de doblaje con sincronización labial automática, más de 70 idiomas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $ al mes. WellSaid Labs Equipos de corporación que crean experiencias de voz coherentes con la marca. Avatares de voz personalizados, entornos de trabajo para equipos con permisos basados en roles, biblioteca de pronunciación, cumplimiento de SOC 2/HIPAA/GDPR, integración con Adobe Premiere Pro. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 50 $ al mes. Speechify Texto a voz centrado en la accesibilidad y la productividad personal. Extensión para navegador, OCR móvil para texto físico, más de 1000 voces en más de 60 idiomas, resúmenes y cuestionarios con IA, resaltado a nivel de palabra. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 29 $ al mes. LOVO IA Creadores de vídeos que necesitan realizar la edición de voz y vídeo en una sola plataforma. Editor de vídeo Genny, más de 500 voces, controles de emoción y énfasis, generación automática de subtítulos, clonación de voz en todos los planes de pago, herramienta de arte con IA. Los planes de pago empiezan en 29 $ al mes. Synthesia Formadores corporativos y equipos de marketing que necesitan presentaciones en vídeo sin necesidad de un estudio. Más de 240 avatares en stock, avatar personalizado con fluidez multilingüe, clonación de voz. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes. Google Cloud Text-to-Speech Desarrolladores que incorporan voz en aplicaciones a gran escala Más de 380 voces en más de 75 idiomas, voces WaveNet/Neural2/Studio, compatibilidad con SSML, Gemini 2. 5 modelos Flash y Pro TTS, pago por uso. Nivel gratuito para voces estándar; precios basados en tokens para los modelos Gemini. Microsoft Azure Text to Speech Aplicaciones de corporación que requieren cobertura lingüística global y voces personalizadas. Más de 400 voces neuronales en más de 140 idiomas, voz neuronal personalizada, Speech Studio para ajustes sin código, síntesis de avatares parlantes, API de síntesis por lotes. Nivel gratis disponible; pago personalizado por uso. Descript Podcasters y editores de vídeo que desean realizar la edición de audio basada en texto. Edita el audio mediante la edición de la transcripción, clonando voces con Overdub, eliminando palabras de relleno y doblando con IA en más de 39 idiomas con sincronización labial, opciones de modelos Claude/Gemini/GPT. Los planes de pago empiezan en 24 $ al mes. CAMB IA Doblaje multilingüe rápido con sincronización labial automática. Más de 150 idiomas, ajuste automático de la sincronización labial, clonación de voces en diferentes idiomas, procesamiento por lotes para grandes bibliotecas de contenido. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $ al mes.

Las mejores alternativas a Murf IA que puedes utilizar

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (ideal para equipos que gestionan flujos de trabajo de contenido de principio a fin)

Consigue ClickUp gratis. Gestiona todo tu contenido de voz y vídeo dentro del entorno de trabajo con IA de ClickUp.

ClickUp reúne la redacción basada en IA, los documentos colaborativos y la gestión de tareas en un entorno de trabajo de IA convergente para que tu equipo pueda ejecutar flujos de trabajo de contenido, incluidos proyectos de voz y vídeo, de principio a fin, sin tener que cambiar constantemente de contexto.

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenidos, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenidos y tu entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia de escritura impulsada por IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

Escribe y perfecciona guiones sin salir de ClickUp.

Utiliza ClickUp Brain para acelerar el flujo de trabajo de producción de vídeo y voz con ayuda para la creación de guiones, la planificación y la pre y posproducción.

En lugar de escribir un guion en una herramienta y gestionar la producción en otra, puedes utilizar ClickUp Brain para generar, perfeccionar y pulir guiones directamente en ClickUp Documentos.

La IA se basa en el contexto de tu entorno de trabajo, como resúmenes de proyectos, guiones anteriores o documentos de marca que ya has almacenado en ClickUp, para mantener la coherencia de tus borradores sin necesidad de copiar y pegar manualmente.

Más allá de la asistencia en la redacción, puedes crear ClickUp Super Agents para gestionar de forma autónoma tareas como redactar resúmenes, resumir comentarios y enviar contenido para su aprobación. Trabajarán en segundo plano como un compañero de equipo dedicado y potenciado por IA para acelerar tus cronogramas de producción.

Automatiza los flujos de trabajo de contenido para la generación de locuciones con ClickUp Super Agents.

Pasa del borrador del guion a la tarea de producción con un solo clic.

Crea tareas de ClickUp rastreables directamente desde chats o documentos.

Colabora en guiones en tiempo real con ClickUp Docs, tu hub central para la edición en equipo. Varios miembros del equipo pueden editarlos simultáneamente, dejar comentarios en línea y etiquetar a las partes interesadas para su aprobación.

El seguimiento de versiones registra todos los cambios, por lo que nunca perderás un borrador.

Cuando el guion esté listo, puedes adjuntarlo directamente a las tareas adecuadas de ClickUp, asignar el paso de producción de la locución, establecer fechas límite y realizar el seguimiento del progreso, sin salir de la plataforma.

Captura y realiza el uso compartido de borradores de locuciones directamente en ClickUp.

Captura audio y vídeo directamente desde tu pantalla y conviértelos en fragmentos compartibles con ClickUp Clips.

Para los equipos que graban su propio audio o vídeo, captura grabaciones de pantalla y narraciones de voz, y luego compártelas al instante con tu equipo utilizando ClickUp Clips. Esto funciona bien para contenido de formación interna, demostraciones de productos o comentarios asíncronos sobre borradores de locuciones.

El resultado: todo tu proceso de producción de contenido, desde la idea inicial hasta el guion y el producto final, se encuentra en un solo lugar.

Nota: Piensa en ClickUp como la columna vertebral de tu flujo de trabajo de contenido. Mantiene organizados los guiones, los comentarios y las tareas de producción, pero para la generación de locuciones con IA, seguirás necesitando una herramienta TTS dedicada.

Las mejores funciones de ClickUp

Ve tu canal de contenido exactamente como tu equipo trabaja mejor con ClickUp Views , desde tableros Kanban hasta cronogramas y vistas Lista.

Utiliza los Campos personalizados de ClickUp para añadir los detalles que son fundamentales para tu flujo de trabajo, ya sea el estado del guion o la fase de aprobación.

Deja que ClickUp Automatizaciones se encargue de las tareas repetitivas para que tu equipo pueda centrarse en producir contenido en lugar de estar pendiente de las actualizaciones.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

El nivel gratuito de ClickUp es lo suficientemente generoso como para que los creadores independientes y los equipos pequeños puedan empezar sin ningún coste inicial.

Obtén una vista general del estado de tu producción de contenido, detecta cuellos de botella y supervisa las cargas de trabajo del equipo en todos los proyectos de un vistazo con los paneles de control de ClickUp

Revisa guiones, deja comentarios y aprueba contenidos sobre la marcha con tu app móvil.

Los guiones y los resúmenes se adjuntan directamente a las tareas a las que pertenecen, por lo que el contexto siempre está al alcance de la mano y nada queda aislado.

Se conecta con herramientas que ya tienes, como Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot y Zapier.

Contras:

La experiencia de la aplicación móvil puede no ser tan refinada como la del escritorio para algunas funciones avanzadas.

Los equipos que se centran exclusivamente en la generación de voz pueden no necesitar todas las funciones de gestión de proyectos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Comentario de una reseña de TrustRadius:

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y un control de nuestro ciclo de creación de contenido).

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y un control de nuestro ciclo de creación de contenido).

2. ElevenLabs (la mejor para clonación de voz ultrarrealista y contenido multilingüe)

vía ElevenLabs

Cuando tu contenido requiere voces indistinguibles de las grabaciones humanas, ElevenLabs es una opción fiable.

La plataforma utiliza modelos neuronales avanzados para capturar inflexiones sutiles, patrones de respiración y matices emocionales que la mayoría de las herramientas de TTS pasan por alto.

La clonación de voz es un factor diferenciador clave de ElevenLabs. Sube una breve muestra de audio y la plataforma creará una versión sintética de esa voz. Puedes mantener un narrador de marca coherente en todos los proyectos o localizar el contenido conservando las características del locutor.

La función Proyectos gestiona contenidos largos, lo que te permite dirigir varias voces a lo largo de los capítulos con un ritmo constante.

El estudio de doblaje automatiza el contenido multilingüe. Sube un vídeo y ElevenLabs lo transcribe, traduce y vuelve a grabarlo en el idioma de destino, ajustando la sincronización y el tono. Para los equipos de contenido global, esto reduce los cronogramas de doblaje de semanas a horas.

Las mejores funciones de ElevenLabs

Crea una réplica sintética de cualquier voz con solo unos minutos de audio.

Gestiona contenidos de larga duración, como audiolibros, podcasts o módulos de cursos, con un editor basado en cronogramas.

Sube contenido de vídeo y genera versiones dobladas en nuevos idiomas.

Ventajas y desventajas de ElevenLabs

Ventajas:

Accede a una biblioteca con más de 5000 voces.

Crea voces naturales para chatbots y asistentes virtuales.

Soporte multilingüe completo en más de 70 idiomas.

Contras:

Afinar la pronunciación o el tono requiere múltiples intentos.

La clonación de voz requiere prestar especial atención a los derechos de uso y a las consideraciones éticas.

Una curva de aprendizaje más pronunciada para funciones avanzadas como el Editor de proyectos.

Precios de ElevenLabs

Free

Starter: 5 $ al mes

Creador: 22 $ al mes

Pro: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ElevenLabs

G2: 4,5/5 (más de 1000 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Un usuario de G2 informa: ElevenLabs ofrece voces extremadamente naturales con una prosodia y entonación excelentes. La calidad es constante incluso con textos más largos, y la API es fácil de integrar en aplicaciones del mundo real. La personalización de la voz, la estabilidad y la baja latencia la convierten en una herramienta fiable para su uso en producción, no solo para demostraciones.

Un usuario de G2 informa:

ElevenLabs ofrece voces extremadamente naturales con una prosodia y entonación excelentes. La calidad es constante incluso con textos más largos, y la API es fácil de integrar en aplicaciones del mundo real. La personalización de la voz, la estabilidad y la baja latencia la convierten en una herramienta fiable para su uso en producción, no solo para demostraciones.

3. WellSaid Labs (ideal para equipos de corporación que desean crear experiencias de voz coherentes con la marca)

vía WellSaid Labs

Los equipos de corporación necesitan algo más que voces de calidad. Necesitan gobernanza, controles de colaboración y avatares de voz propios.

WellSaid Labs se centra en el uso empresarial. La plataforma ofrece entornos de trabajo en equipo donde varios usuarios colaboran en proyectos de voz con permisos basados en roles. Las bibliotecas de pronunciación garantizan que los términos técnicos, los nombres de marcas y la jerga del sector suenen correctamente en todos los contenidos.

Los avatares de voz personalizados permiten a las organizaciones crear voces de IA exclusivas. Puedes trabajar con el equipo de WellSaid para desarrollar una voz que te ayude a construir una identidad de marca sólida que tus competidores u otros clientes no puedan copiar.

Las funciones de seguridad y cumplimiento normativo satisfacen los requisitos de las corporaciones. El cumplimiento de SOC 2, la integración de SSO y los registros de auditoría proporcionan a los equipos de TI los controles que necesitan.

Las mejores funciones de WellSaid Labs

Pega o sube guiones a WellSaid Studio, realiza una selección de voz y obtén narraciones en tiempo real con control total sobre el resultado final.

Crea un diccionario de pronunciaciones personalizadas para nombres de marcas y términos técnicos.

Conecta WellSaid Labs a Adobe Premiere Pro y Adobe Express para crear y colocar locuciones directamente en tu flujo de trabajo de edición.

Ventajas y desventajas de WellSaid Labs

Ventajas:

Una biblioteca de voces con IA de más de 120 idiomas que abarca múltiples acentos y estilos.

Cumple con las normas HIPAA, GDPR, ADA y WCAG.

Trabaja con tu equipo en tiempo real en un flujo de trabajo conectado y deja comentarios en proyectos compartidos.

Contras:

Sin plan gratuito permanente.

La creación de voces personalizadas implica un proceso de configuración más largo.

La API para desarrolladores tiene como objetivo casos de uso empresariales.

Precios de WellSaid Labs

Free

Creativo: 55 $/usuario/mes

Business: 160 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de WellSaid Labs

G2: 4,6/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Un usuario de G2 hace una mención: Me gusta lo fácil que es usar WellSaid Studio. Me ahorra mucho tiempo con las locuciones. Tomo mi guion, lo introduzco en la herramienta y obtengo un audio realista. La alta calidad y el ahorro de tiempo son increíbles. Lo uso todo el tiempo. También me gusta mucho poder elegir entre diversas voces. Al ser una empresa global, es muy importante y significativo para nuestros empleados escuchar voces que suenen como las suyas.

Un usuario de G2 hace una mención:

Me gusta lo fácil que es usar WellSaid Studio. Me ahorra mucho tiempo con las locuciones. Tomo mi guion, lo introduzco en la herramienta y obtengo un audio realista. La alta calidad y el ahorro de tiempo son increíbles. Lo uso todo el tiempo. También me gusta mucho poder elegir entre diversas voces. Al ser una empresa global, es muy importante y significativo para nuestros empleados escuchar voces que suenen como las suyas.

4. Speechify (la mejor opción para la conversión de texto a voz centrada en la accesibilidad y la productividad personal)

vía Speechify

¿Quieres convertir cualquier texto en audio y escucharlo? Entonces Speechify te resultará útil. Es perfecto para leer documentos, Documentos de Google, PDF, artículos, correos electrónicos, sitios web, libros o cualquier material de texto que elijas.

Speechify comenzó como una herramienta de accesibilidad. La extensión del navegador lee en voz alta las páginas web, mientras que la app, aplicación móvil, escanea documentos físicos mediante OCR y los convierte en voz. La herramienta elimina las barreras para las personas con dificultades de lectura o para cualquiera que prefiera el aprendizaje auditivo mediante software de conversión de texto a voz.

La biblioteca de voces incluye voces neuronales de alta calidad, y los controles de velocidad te permiten escuchar a ritmos acelerados. La sincronización entre dispositivos te garantiza que puedas empezar un artículo en tu ordenador portátil y seguir escuchándolo en tu teléfono. Aunque Speechify Studio ofrece la generación de locuciones, el punto fuerte de la plataforma sigue siendo la productividad personal.

Las mejores funciones de Speechify

Accede a más de 1000 voces realistas de IA en más de 60 idiomas y acentos.

Genera resúmenes y cuestionarios basados en el contenido mediante IA.

Ve cómo se resalta cada palabra en la pantalla en sincronía con la narración: Tu biblioteca y tu progreso de escucha te acompañan en todos tus dispositivos móviles y de escritorio.

Ventajas y desventajas de Speechify

Ventajas:

El diseño centrado en la accesibilidad facilita la lectura a las personas con dislexia o discapacidad visual.

Opciones de entrada versátiles, desde páginas web y PDF hasta libros físicos.

La escucha rápida te ayuda a consumir contenido más rápido.

Contras:

La calidad de voz para uso en producción no se corresponde con las plataformas TTS dedicadas.

Las funciones de estudio para la creación de contenido están menos desarrolladas que las herramientas básicas de lectura.

Se requiere una actualización al plan premium para tener acceso completo a la biblioteca de voces.

Precios de Speechify

Free

Premium: 29 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Speechify

G2: 4,4/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Un usuario de G2 comparte su experiencia: Speechify me ahorra mucho tiempo. Puedo simplemente escuchar el correo electrónico o cualquier página web en lugar de leerlo una y otra vez y perderme en la zona.

Un usuario de G2 comparte su experiencia:

Speechify me ahorra mucho tiempo. Puedo simplemente escuchar el correo electrónico o cualquier página web en lugar de leerlo una y otra vez y perderme en la zona.

5. LOVO IA (ideal para creadores de vídeos que necesitan voz y edición en una sola plataforma)

a través de LOVO IA

Hacer malabarismos con herramientas separadas para locuciones, subtítulos y edición de vídeo es una pérdida de tiempo. Ahí es donde LOVO AI, una plataforma de creación de contenido todo en uno, viene al rescate. Combina la generación de voz con un editor de vídeo llamado Genny para resolver esta frustración común entre los creadores de vídeo.

La biblioteca de voces incluye más de 500 voces de IA, pero lo que la diferencia es Genny. Te permite añadir locuciones directamente a los cronogramas de los vídeos y generar subtítulos automáticos sin necesidad de exportarlos a otra herramienta.

Los controles de emoción y énfasis te permiten dirigir cómo la IA pronuncia las frases. Marca las palabras para enfatizarlas, ajusta el ritmo o realiza selecciones de tonos emocionales como «emocionado» o «serio». Para los creadores que necesitan algo más que una narración plana, estos controles añaden expresividad.

Las mejores funciones de LOVO IA

Genera subtítulos automáticamente a partir de tu locución y adáptalos al estilo de tu marca.

Accede a las funciones de clonación de voz en todos los planes de pago.

Escribe guiones más rápido con el escritor de IA de Genny.

Ventajas y desventajas de LOVO / IA

Ventajas:

Los proyectos se almacenan de forma segura en la nube y los equipos pueden acceder a ellos en cualquier momento.

La herramienta de arte con IA convierte las ideas de texto en imágenes vibrantes.

Los desarrolladores pueden integrar las avanzadas voces de IA de LOVO en sus propias aplicaciones o servicios con acceso a la API.

Contras:

Las funciones de edición de vídeo son básicas en comparación con los editores especializados.

La calidad de la voz varía en la amplia biblioteca.

Precios de LOVO IA

Básico: 29 $/usuario/mes

Pro: 48 $/usuario/mes

Pro+: 149 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de LOVO IA

G2: 4,4/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LOVO IA?

Un usuario compartió su experiencia en G2:

Necesitaba ayuda para convertir texto en voz para mi podcast, ya que no tenía privacidad en mi casa. LOVO me ayudó a hacerlo. Me llevó a Genny, que ahora es mi opción preferida. Incluso creé mi propia voz generada por IA, que se parece bastante a mi voz real. ESTOY IMPRESIONADO.

6. Synthesia (ideal para formadores corporativos y equipos de marketing que necesitan presentaciones de vídeo sin necesidad de un estudio)

vía Synthesia

Si te encanta la idea de las locuciones de IA, pero quieres ir un paso más allá añadiendo un presentador visual a tu contenido, prueba Synthesia.

Convierte tus guiones escritos en vídeos pulidos protagonizados por un avatar digital realista. También puedes clonar tu propia voz para que la entrega se ajuste más a la marca.

Synthesia te permite producir contenido atractivo sin necesidad de contratar a un equipo de filmación, alquilar equipos o ponerte delante de una cámara.

Las mejores funciones de Synthesia

Elige entre más de 240 avatares disponibles o crea tu propio avatar personalizado que habla con fluidez en más de 160 idiomas.

Incrusta llamadas a la acción y cuestionarios en los que se puede hacer clic directamente en el reproductor de vídeo para mejorar la retención de espectadores.

Traduce automáticamente guiones, genera subtítulos coincidentes y aplica doblaje con IA o clonación de voz en más de 80 idiomas con un solo clic.

Gestiona la producción con kits de marca aplicados automáticamente y colaboración en equipo en directo.

Ventajas y desventajas de Synthesia

Ventajas:

Elimina los elevados costes y los quebraderos de cabeza logísticos de las grabaciones de vídeo y las sesiones de locución tradicionales.

Aumenta el alcance global con traducciones rápidas.

No se requiere experiencia previa en edición de vídeo o audio.

Contras:

Los avatares de estudio de alta gama implican un largo proceso de creación.

Precios de Synthesia

Básico: Gratis, gratuito/a

Starter: 29 $ al mes

Creador: 89 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 2500 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Un usuario elabora informes en G2: Las locuciones y la facilidad con la que podemos añadir otra capa de modalidad para nuestros alumnos. Utilizar solo texto y vídeo básico no es suficiente para todos los tipos de alumnos. Al disponer de una forma rápida y sencilla de añadir locuciones, nuestro producto final es mucho mejor y, lo que es más importante, llega a un público más amplio.

Un usuario informa en G2:

Las locuciones y la facilidad con la que podemos añadir otra capa de modalidad para nuestros alumnos. Utilizar solo texto y vídeo básico no es suficiente para todos los tipos de alumnos. Al disponer de una forma rápida y sencilla de añadir locuciones, nuestro producto final es mucho mejor y, lo que es más importante, llega a un público más amplio.

7. Google Cloud Text-to-Speech (ideal para desarrolladores que integran voz en aplicaciones a gran escala)

A través de Google Cloud Text-to-Speech

Cuando tu aplicación tiene que generar voz para miles de solicitudes al día, no puedes arriesgarte a sufrir problemas de inactividad o latencia. Teniendo esto en cuenta, Google Cloud TTS ofrece fiabilidad de nivel empresarial con la simplicidad del pago por uso, utilizando la misma tecnología que Google Assistant.

Para los desarrolladores que ya forman parte del ecosistema de Google Cloud, la integración es muy sencilla. La compatibilidad con SSML te permite controlar con precisión la pronunciación, las pausas y la velocidad del habla, lo cual es fundamental para las experiencias de marca o las herramientas de accesibilidad.

Las mejores funciones de Google Cloud Text-to-Speech

Genera un habla natural con voces de estudio, voces políglotas y Gemini 2, recientemente añadido. 5 modelos Flash TTS (facturados mediante precios basados en tokens).

Accede a más de 380 voces en más de 75 idiomas y variantes para crear aplicaciones multilingües.

Rendimiento dinámico para lecturas expresivas: poesía, noticiarios, narración de cuentos y susurros.

Ventajas y desventajas de Google Cloud Text-to-Speech

Ventajas:

Fiabilidad de la corporación que gestiona grandes volúmenes de solicitudes.

Profunda integración con Google Cloud Platform.

Precios predecibles de pago por uso sin licencias por asiento.

Contras:

El servicio tiene una dependencia total de la nube.

Requiere recursos de desarrollador para su implementación.

Menor control creativo en comparación con las plataformas de producción de contenido.

Precios de Google Cloud Text-to-Speech

Modelos basados en Gemini (precio por token, sin nivel gratuito)

Gemini 2. 5 Flash TTS: 0,50 $/1 millón de tokens de texto + 10,00 $/1 millón de tokens de audio

Gemini 2. 5 Pro TTS: 1,00 $/1 millón de tokens de texto + 20,00 $/1 millón de tokens de audio

Modelos estándar (precios basados en personajes, niveles gratuitos disponibles)

Voces estándar: gratuito hasta 4 millones de caracteres al mes, luego 4 $ por cada millón de caracteres.

WaveNet Voices: Gratis hasta 4 millones de caracteres al mes, luego 4 $ por cada millón de caracteres.

Neural2 Voices: Gratis hasta 1 millón de caracteres al mes, luego 16 $ por cada millón de caracteres.

Polyglot (vista previa): gratuito hasta 1 millón de caracteres al mes, luego 16 $ por cada millón de caracteres.

Chirp 3: HD Voices: Gratis hasta 1 millón de caracteres al mes, luego 30 $ por cada millón de caracteres.

Chirp 3: HD (nivel superior): sin nivel gratis, 60 $/1 millón de caracteres.

Studio Voices: Gratis hasta 1 millón de caracteres al mes, luego 160 $ por cada millón de caracteres.

Valoraciones y reseñas de Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4,4/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Esto es lo que opina un usuario de G2: La síntesis de voz ofrece resultados consistentes y naturales en varios idiomas, con una fortaleza particular en los idiomas indios. Los ajustes de la implementación son sencillos, ya que la integración de la API requiere una configuración mínima. La calidad de salida sigue siendo fiable incluso cuando el sistema está sometido a una carga pesada. La latencia es tan baja que se puede utilizar en entornos de producción sin necesidad de almacenamiento en búfer adicional.

Esto es lo que opina un usuario de G2:

La síntesis de voz ofrece resultados consistentes y naturales en varios idiomas, con una fortaleza particular en los idiomas indios. El ajuste de la implementación es sencillo, ya que la integración de la API requiere un ajuste mínimo. La calidad de salida sigue siendo fiable incluso cuando el sistema está sometido a una carga pesada. La latencia es tan baja que se puede utilizar en entornos de producción sin necesidad de almacenamiento en búfer adicional.

8. Microsoft Azure Text to Speech (ideal para aplicaciones de corporación que requieren cobertura lingüística global y voces personalizadas)

a través de Microsoft Azure Text to Speech

Las corporaciones a menudo se enfrentan a la fragmentación de proveedores cuando prestan servicios en mercados internacionales. Azure Text to Speech resuelve este problema ofreciendo voces que funcionan en todos los idiomas y se integran con la infraestructura existente de Microsoft.

Microsoft Azure TTS ofrece más de 400 voces neuronales en más de 140 idiomas. Esta cobertura elimina la necesidad de combinar varios proveedores de TTS. Custom Neural Voice te permite crear voces de IA personalizadas grabando datos de entrenamiento e implementando el modelo exclusivamente para tus aplicaciones.

Speech Studio proporciona una interfaz visual para ajustar la pronunciación y probar voces sin necesidad de escribir código. Su flexibilidad es muy valiosa para organizaciones con capacidades técnicas mixtas.

Las mejores funciones de Microsoft Azure Text to Speech

Entrena las voces de IA con tus propias grabaciones para crear voces exclusivas para tu organización.

Ajusta la pronunciación y previsualiza SSML sin escribir código.

Ajusta los archivos de audio para obtener resultados de calidad profesional.

Ventajas e inconvenientes de Microsoft Azure Text to Speech

Ventajas:

Las redes neuronales profundas hacen que las voces sintetizadas sean casi indistinguibles de las grabaciones humanas, lo que reduce la fatiga auditiva durante las interacciones con la IA.

Azure ahora ofrece síntesis de avatares parlantes, combinando Custom Neural Voice con un avatar de vídeo para el servicio de atención al cliente y el aprendizaje electrónico.

Proporciona soporte para archivos de más de 10 minutos de forma asíncrona a través de la API de síntesis por lotes.

Contras:

Personalizado Neural Voice requiere una gran cantidad de datos de entrenamiento y tiempo de configuración.

La complejidad puede abrumar a los equipos que solo necesitan TTS básico.

La estructura de precios requiere un plan cuidadoso para un uso intensivo.

Precios de Microsoft Azure Text to Speech

Free

Pago por uso: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4,2/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Un usuario comparte su experiencia en G2: Hace que sea muy fácil pasar de un texto sin formato a un discurso que suena realmente natural. Los SDK y la API REST son muy sencillos: solo tienes que coger tu clave, pulsar el punto final y estarás hablando en cuestión de minutos. Me gusta que tenga compatibilidad con muchos idiomas y que las voces neuronales suenen realmente humanas, no robóticas. SSML es una ventaja adicional cuando necesitas ajustar la velocidad o añadir pausas, y la opción de voz personalizada es ideal si quieres tener tu propia voz de marca.

Un usuario comparte su experiencia en G2:

Hace que sea muy fácil pasar de un texto sin formato a un discurso que suena realmente natural. Los SDK y la API REST son muy sencillos: solo tienes que coger tu clave, pulsar el punto final y estarás hablando en cuestión de minutos. Me gusta que tenga compatibilidad con muchos idiomas y que las voces neuronales suenen realmente humanas, no robóticas. SSML es una ventaja adicional cuando necesitas ajustar la velocidad o añadir pausas, y la opción de voz personalizada es ideal si quieres tener tu propia voz de marca.

9. Descript (ideal para podcasters y editores de vídeo que desean realizar la edición de audio basada en texto)

vía Descript

La edición de locuciones al escuchar y revisar las formas de onda es un proceso lento y tedioso. Para solucionarlo, Descript te permite editar audio y vídeo mediante la edición de texto.

Sube audio o vídeo, obtén una transcripción automática y, a continuación, realiza la edición de la transcripción para editar el contenido multimedia. Elimina una palabra de la transcripción y desaparecerá de la grabación. Este proceso acelera considerablemente la posproducción para los presentadores de podcasts y los creadores de vídeos.

La función de clonación de voz Overdub de Descript merece una mención especial. Puedes entrenar un modelo con tu voz y luego escribir nuevas palabras para que se pronuncien con tu voz.

La plataforma también incluye grabación de pantalla y transcripción, y gestiona todo el flujo de trabajo, desde la grabación hasta la exportación.

Las mejores funciones de Descript

Elige entre los modelos Claude, Gemini y GPT en función de la complejidad de la tarea.

Identifica y elimina «um», «uh» y otras palabras de relleno con un solo clic.

Traduce y dobla vídeos a más de 39 idiomas con sincronización labial automática.

Ventajas y desventajas de Descript

Ventajas:

Elimina el ruido de fondo y mejora la calidad de la voz sin necesidad de micrófonos caros ni insonorización.

Overdub ahorra mucho tiempo de regrabación.

Corrija una palabra mal pronunciada o un audio incorrecto con solo escribir.

Contras:

La calidad de la voz sobregrabada no se corresponde con las plataformas TTS dedicadas.

La precisión de la transcripción varía según la calidad del audio.

Funciones avanzadas de edición de vídeo limitadas.

Precios de Descript

Aficionados: 24 $/usuario/mes

Creador: 35 $/usuario/mes

Empresas: 65 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Un usuario de G2 dice: Estoy acostumbrado a la edición en iMovie y programas como Final Cut, incluso he probado el básico CapCut, ¡pero esto hace que la edición sea tan fácil como editar un documento! Y además es muy rápido. Me gusta poder convertir clips en «Cold Opens» copiando y pegando el texto de una sección en la parte superior del guion, y la verdad es que funciona bastante bien.

Un usuario de G2 dice:

Estoy acostumbrado a la edición en iMovie y programas como Final Cut, incluso he probado el básico CapCut, ¡pero esto hace que la edición sea tan fácil como editar un documento! Y además es muy rápido. Me gusta poder convertir clips en «Cold Opens» copiando y pegando el texto de una sección en la parte superior del guion, y la verdad es que funciona bastante bien.

10. CAMB IA (la mejor para doblajes multilingües rápidos con sincronización labial automática)

a través de CAMB IA

El doblaje de contenidos de vídeo a varios idiomas requiere tradicionalmente actores de doblaje, traducción y una sincronización cuidadosa. Es un proceso lento y costoso.

CAMB AI automatiza este proceso con voces generadas por IA que se sincronizan con los movimientos labiales del hablante original. El procesamiento por lotes gestiona grandes bibliotecas de contenido, lo que permite a las empresas de medios de comunicación y a los proveedores de aprendizaje electrónico doblar catálogos completos de forma eficiente.

Las mejores funciones de CAMB IA

Utiliza la IA para ajustar tanto el audio como las imágenes, de modo que el contenido doblado parezca natural.

Conserva las características vocales originales del locutor al doblar a otros idiomas.

Dobla varios vídeos simultáneamente para ampliar los esfuerzos de localización.

Ventajas y desventajas de CAMB IA

Ventajas:

Doblaje mucho más rápido en comparación con los métodos tradicionales.

La tecnología de sincronización labial crea contenidos localizados con un aspecto más natural.

La amplia compatibilidad lingüística cubre prácticamente cualquier necesidad de distribución global.

Contras:

La calidad del audio doblado puede variar según el idioma.

Menos adecuado para contenidos en los que es fundamental una actuación de voz matizada.

El diseño basado en API y las opciones de configuración avanzadas pueden abrumar a los usuarios sin experiencia en desarrollo.

Precios de CAMB IA

Free

Essentials: 5 $ al mes

Pro: 20 $ al mes

Premier: 75 $ al mes

Avanzado: 250 $ al mes

Experto: 900 $ al mes

Valoraciones y reseñas de CAMB IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Mejora el flujo de trabajo detrás de tu producción de locuciones con ClickUp

La mejor alternativa a Murf IA depende de dónde Murf te resulte insuficiente. Si necesitas una clonación de voz más realista, ElevenLabs o WellSaid Labs pueden ser más adecuados. Si estás incorporando voz en aplicaciones o productos, Google Cloud Text-to-Speech y Azure tienen más sentido por su escala y acceso a la API.

Sin embargo, para muchos equipos, el reto comienza incluso antes de generar la voz. Los guiones, los comentarios y los recursos se dispersan entre diferentes herramientas, lo que hace que el proceso de producción sea más difícil de gestionar que la propia generación de la voz.

Ahí es donde ClickUp destaca. Ofrece a tu equipo un lugar único para escribir guiones, coordinar revisiones, asignar trabajo y mantener el contenido en movimiento desde el borrador hasta el producto final.

¿Quieres una forma más organizada de gestionar tus proyectos de voz? Prueba ClickUp gratis.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Murf IA ofrece un plan gratuito con límites en los minutos de voz y en las exportaciones con marcas de agua. El uso comercial sin marcas de agua requiere una suscripción de pago.

ElevenLabs se centra en la clonación de voces y las voces neuronales ultrarrealistas, mientras que Murf AI se centra en una biblioteca de voces más amplia con herramientas de edición más sencillas. La función «Proyectos» de ElevenLabs gestiona mejor los contenidos largos, pero la interfaz de Murf puede resultar más accesible para los equipos que se inician en la generación de voces mediante IA.

Prioriza la calidad de voz para tu caso de uso, la cobertura lingüística para tu público, las opciones de integración con tus herramientas existentes y las funciones de colaboración si varios miembros del equipo van a crear contenido.

La mayoría de los generadores de voz con IA tienen compatibilidad con varios idiomas para la conversión de texto a voz, pero el doblaje auténtico requiere plataformas especializadas como ElevenLabs o CAMB AI.