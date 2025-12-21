16 opciones de plantillas gratuitas para el seguimiento del pago de deudas que le permitirán gestionar y eliminar sus deudas más rápidamente.

Las deudas tienen la capacidad de aparecer de forma inesperada...

Un pago con tarjeta aquí, una suscripción «gratis durante 7 días» allá, y de repente te encuentras con tres fechas límite diferentes y no sabes por cuál empezar a pagar.

Si lo analizamos con perspectiva, es lógico que resulte abrumador: el saldo de las tarjetas de crédito en EE. UU. alcanzó aproximadamente 1,21 billones de dólares en el segundo trimestre de 2025. Eso supone una gran cantidad de intereses que se acumulan silenciosamente en segundo plano mientras tú solo intentas seguir el ritmo de la vida cotidiana.

Una plantilla de seguimiento del pago de deudas es la forma de pasar de «Espero que esto funcione» a «Sé lo que pasa cuando hago este pago». Reúne todos los saldos, tipos de interés, pagos mínimos y fechas límite en una sola página.

En esta guía, encontrarás 16 plantillas gratuitas para el seguimiento del pago de deudas en ClickUp, Hojas de cálculo de Google, Excel e imprimibles para que puedas gestionar el pago de tus deudas a tu propio ritmo.

¿Qué son las plantillas de seguimiento de pago de deudas?

Las plantillas para el seguimiento del pago de deudas son herramientas que organizan el pago de las deudas en un solo lugar. En ellas se hace una lista de todas las cuentas con el saldo actual, el tipo de interés, el pago mínimo, las fechas de pago y el importe que tiene planificado pagar.

La mayoría de los diseños también suman tus saldos, calculan el tiempo de liquidación y muestran el interés total pagado según el método que elijas.

Puede ordenar las deudas mediante el método bola de nieve, que tiene como objetivo el saldo más pequeño, o el método avalancha, que tiene como objetivo el tipo de interés más alto.

A medida que registras los pagos mensuales y cualquier pago adicional, la plantilla actualiza los saldos restantes y destaca la siguiente deuda en la que debes centrarte. Los formatos van desde listas de control imprimibles hasta hojas de cálculo para el pago de deudas en Hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel, así como plantillas de entorno de trabajo que realizan el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de seguimiento del pago de deudas?

Una buena plantilla para el seguimiento del pago de deudas le ayuda a ver claramente cada cuenta, revisar las estrategias de pago que se ajustan a su flujo de caja y realizar un seguimiento del progreso constante sin trabajo adicional.

La plantilla ideal debería incluir:

Campos para el saldo actual, el tipo de interés, los pagos mínimos, las fechas límite y el importe del pago planificado.

Posibilidad de ordenar por método bola de nieve (empezando por el saldo más pequeño) o método avalancha (empezando por el tipo de interés más alto).

Totales automáticos para la deuda total, los saldos restantes y el calendario de pago previsto.

Realiza cálculos del interés total y del interés pagado a medida que registras los pagos mensuales y los pagos adicionales.

Un indicador claro de la siguiente deuda, para que cada nuevo dólar tenga una función.

Actualizaciones sencillas y rápidas en Hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel con fórmulas transparentes.

Los recordatorios de tasas de promoción y las alertas cuando se realizan pagos mínimos podrían aumentar los costos.

👀 Dato curioso: En Estados Unidos, los extractos de las tarjetas de crédito deben indicar cuánto tiempo tardarás en saldar tu saldo si solo pagas el mínimo y la cantidad fija mensual necesaria para liquidarlo en 36 meses. Incorpora estas dos cifras a tu gestor para garantizar la precisión de tu plan .

Plantillas gratuitas para el seguimiento del pago de deudas de un vistazo

A continuación, le ofrecemos un breve resumen de las mejores plantillas gratuitas para el seguimiento del pago de deudas:

16 plantillas para el seguimiento del pago de deudas

El seguimiento de las deudas suele fallar antes que el plan. Los saldos se enumeran en una hoja de cálculo, las fechas límite se ocultan en los correos electrónicos y hay un chat independiente con el bot de IA de su banco en el que ha escrito: «¿Qué deuda debo pagar primero?».

Eso es la dispersión laboral en tiempo real, y hace que incluso las decisiones más sencillas parezcan más difíciles de lo que deberían ser.

ClickUp reúne todo eso en un único entorno de trabajo con IA convergente. Tus saldos, fechas límite de pago, estrategia de pago y tareas para «realizar el pago» conviven con documentos, recordatorios e IA.

Puede registrar las deudas una sola vez, configurar pagos recurrentes, añadir cantidades adicionales cuando las tenga y ver las actualizaciones del progreso en tiempo real, en lugar de tener que hacerlo en cinco pestañas diferentes.

Si quieres un espacio ya configurado para tomar decisiones financieras, ClickUp Finance ofrece vistas y paneles listos para usar para presupuestos, facturas y flujo de caja.

Como dijo un crítico de G2:

También me encanta que combine tantas herramientas en una sola plataforma: documentos, metas, chat y pizarras, así no tengo que estar cambiando de aplicación.

También me encanta que combine tantas herramientas en una sola plataforma: documentos, metas, chat y pizarras, así no tengo que estar cambiando de aplicación.

Aquí tienes algunas plantillas prácticas para el seguimiento del pago de deudas con las que puedes empezar hoy mismo.

1. Plantilla de presupuesto personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea tareas en ClickUp para clasificar los gastos y realizar el seguimiento de los elementos de gasto con la plantilla de presupuesto personal de ClickUp.

La plantilla de presupuesto personal de ClickUp reúne los ingresos, las facturas y el pago de deudas en una vista sencilla para que su plan de pago de deudas se ajuste al flujo de caja real. Podrá ver todas las cuentas, todas las fechas límite y el importe de los pagos que puede confirmar sin tener que hacer conjeturas.

La configuración lleva unos minutos. Puede añadir el saldo actual, el tipo de interés y los pagos mínimos de cada cuenta, y luego crear una lista de sus pagos mensuales de vivienda, servicios públicos y otros gastos básicos.

A medida que registras los pagos y añades algún pago extra ocasional, los saldos restantes y los plazos de liquidación se actualizan automáticamente. Siempre sabrás cuál es la siguiente deuda en la que debes centrarte y si el pago de hoy te mantiene al día.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona tus ingresos, gastos fijos y pagos de deudas en un solo lugar.

Ordene las deudas por saldo más bajo o interés más alto para adaptarlas a su estrategia de pago.

Realice un seguimiento de las fechas de pago y los importes mínimos para evitar comisiones.

Controle la deuda total, los saldos restantes y el interés total pagado a medida que avanza.

✨ Ideal para: particulares y propietarios de pequeñas empresas que desean un presupuesto sencillo que les permita saldar sus deudas de forma constante.

2. Plantilla de presupuesto sencillo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea una representación visual de tus categorías presupuestarias con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp.

Los presupuestos funcionan mejor cuando son fáciles de leer y rápidos de actualizar. La plantilla de presupuesto simple de ClickUp le ofrece una lista clara de ingresos y gastos, una vista rápida del efectivo neto y un lugar para anotar los pagos mensuales de tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles.

Puede añadir categorías una vez y luego registrar los gastos a medida que se producen. Obtendrá una visión general de dónde va el dinero, dónde recortar gastos y cuánto dinero gratuito tiene para pagos adicionales.

Si prefiere el método bola de nieve, puede destinar ese dinero extra a pagar primero el saldo más pequeño. Si prefiere el método avalancha, puede utilizar ese dinero extra para saldar el saldo con el tipo de interés más alto.

El uso compartido o la revisión son muy sencillos. Puede abrir el plan presupuestario, comprobar los totales de este mes y ajustar el importe del pago de la próxima semana sin tener que volver a crear una hoja de cálculo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Categorías visuales para ingresos, facturas y gastos discrecionales.

Vistas listas para usar para el plan presupuestario, los ingresos, el efectivo neto, la guía de inicio y los gastos.

Campos personalizados para realizar el seguimiento de los meses, los subtotales y los totales acumulados.

Exportaciones rápidas para el uso compartido de un resumen con un socio o asesor.

Recordatorios ligeros para revisar las fechas límite y los pagos mensuales.

✨ Ideal para: Cualquier persona que desee un presupuesto sencillo que le permita liberar dinero para pagar sus deudas sin una configuración complicada.

💡Consejo profesional: Configura recordatorios de ClickUp para cada fecha límite de pago de deuda, de modo que nunca tengas que pagar recargos por mora ni perjudicar tu puntuación crediticia. Puedes crear recordatorios recurrentes que te avisen días antes de la fecha límite de los pagos, lo que te dará tiempo para transferir fondos o ajustar tu presupuesto. Los recordatorios se pueden personalizar por prioridad: marque sus deudas con intereses más altos como urgentes para que esos pagos sean su prioridad. Manténgase al día con todas las fechas de pago gracias a los recordatorios de ClickUp.

3. Plantilla de historial de pagos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona y realiza el seguimiento de tus pagos desde un único lugar con la plantilla de historial de pagos de ClickUp.

La plantilla de historial de pagos de ClickUp mantiene un registro actualizado de lo que pagas y lo que recibes. Puedes anotar el importe del pago, la fecha, el método y el número de referencia, y luego etiquetarlo como facturas de tarjetas de crédito, préstamos personales u otras obligaciones financieras.

Esta es la forma más rápida de confirmar los pagos mínimos, tener la visibilidad sobre las fechas límite y ver cómo evoluciona el flujo de caja a lo largo del mes.

Buscar respuestas es muy sencillo. Filtre para encontrar elementos pendientes, examine una tabla de clientes para ver la actividad pasada o exporte una instantánea limpia para sus registros. ¿Necesita demostrar que el pago del mes pasado se contabilizó a tiempo? Lo tiene ahí mismo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Un lugar para registrar los pagos entrantes y salientes.

Borradas los estados para ver qué está pendiente o completado.

Campos prácticos para el importe, el método, el número de recibo y las notas.

Vistas listas para la entrada de recibos, inicio rápido, tabla de clientes y todos los elementos.

Recordatorios amables para revisar las próximas fechas de pago y los pagos mensuales.

✨️ Ideal para: Personas, hogares y pequeños equipos que desean un registro de auditoría claro que mantenga al día el pago de las deudas y las facturas diarias.

💡Consejo profesional: ClickUp Brain puede leer tus listas y documentos, resumir los gastos del mes pasado por categoría, señalar los excesos y elaborar planes de pago tipo bola de nieve o avalancha basados en tus saldos y tasas. Puede convertir esos planes en tareas con fecha y recordatorios, para que tu plantilla se convierta en una rutina viva. Prueba indicaciones como: «Resumir los gastos de este mes de mi lista de presupuesto simple y destacar las categorías que superan el plan».

«Cree una bola de nieve de deuda a partir de estos saldos y tasas de porcentaje anual (APR), añada las fechas límite y establezca un pago mensual adicional de 3000».

«¿Qué puedo recortar para alcanzar la fecha de liquidación en 12 meses, mostrar dos escenarios y actualizar mis tareas en consecuencia?». Resumir sus gastos y clasifíquelos por categorías para facilitar las revisiones de fin de mes con ClickUp Brain.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para organizar facturas y realizar mejor el seguimiento de sus gastos

4. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organice su presupuesto y realice el seguimiento de sus gastos de forma rápida y sencilla con la plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp.

La plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp proporciona un registro único y continuo del mes, lo que le permite ver claramente sus gastos antes de que le sorprendan.

Añada las facturas fijas habituales y los gastos diarios, y luego clasifíquelos según corresponda. Los patrones se ven rápidamente. Eso también simplifica la liquidación de deudas, ya que puede liberar flujo de caja y decidir si los pagos adicionales se destinan al saldo más pequeño o a la deuda con el interés más alto.

Cuando necesitas respuestas, no tienes que buscarlas. Compara este mes con el anterior, obtén una instantánea rápida para compartir y establece el próximo importe de pago con más confianza.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Un lugar donde registrar los gastos fijos y variables con totales mensuales claros.

Vistas por categorías que muestran ahorros fáciles.

Exportaciones sencillas para obtener una visión clara cuando lo necesites.

Comparaciones mes a mes para detectar tendencias de forma temprana.

Una forma práctica de liberar efectivo para pagos adicionales en su plan de pago.

✨️ Ideal para: Hogares y equipos pequeños que desean un informe mensual preciso para brindar soporte al pago constante de sus deudas.

💡 Consejo profesional: antes de cerrar cualquier plan, haz una comprobación rápida con esta sencilla calculadora de evaluación de riesgos de ClickUp para detectar a tiempo los riesgos de tipos variables o de recargos por demora.

5. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea tareas con hasta 28 estados personalizados con la plantilla de gestión financiera de ClickUp.

La plantilla de gestión financiera de ClickUp consolida los presupuestos, los gastos y el pago de deudas en un solo lugar, para que puedas ajustar tu plan al flujo de caja real y establecer un importe de pago que se ajuste a tus posibilidades.

Puede añadir sus facturas recurrentes, gastos variables y obligaciones financieras, y luego etiquetar las deudas que desea priorizar. Si prefiere obtener resultados rápidos, concéntrese en el saldo más pequeño. Para minimizar los intereses, envíe pagos adicionales a la cuenta con el tipo de interés más alto.

De cualquier manera, obtendrá una vista más clara del siguiente paso y del impacto en el plazo de amortización. Con el tiempo, podrá comparar meses, identificar categorías que recortar y decidir cuándo aumentar los pagos mensuales. La instantánea es fácil de usar compartida con un socio o contable, lo que agiliza la toma de decisiones.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los presupuestos y los gastos junto con el pago de deudas en un solo entorno de trabajo.

Vea claramente el flujo de caja y realice ajustes en los pagos mensuales para que sean realistas.

Compare las prioridades de la bola de nieve y la avalancha sin tener que reconstruir el plan.

Marque las próximas fechas de pago y renovaciones para evitar comisiones.

Realiza el uso compartido de un resumen claro para revisiones y decisiones rápidas.

✨️ Ideal para: propietarios de pequeñas empresas, autónomos y hogares que desean disponer de un hub único para gestionar presupuestos, supervisar el flujo de caja y destinar los pagos adicionales a la deuda adecuada.

6. Plantilla para establecer metas financieras de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice el seguimiento de su progreso y tome decisiones basadas en datos con la plantilla de establecimiento de metas financieras de ClickUp.

Las metas solo funcionan cuando se ajustan a los números. La plantilla para establecer metas financieras de ClickUp te ayuda a convertir ideas como «salir de las deudas» o «ahorrar tres meses de gastos» en pasos claros que realmente puedes seguir para realizar el seguimiento.

Para lograrlo, puede definir metas de pago de deudas, añadir puntos de control para el saldo más pequeño o la deuda con mayor interés y establecer un pago mensual constante que no afecte al flujo de caja.

Cuando cambian los ingresos o los gastos, solo tienes que ajustar el siguiente paso en lugar de reescribir todo el plan. También podrás ver tu progreso. Antes de decidir qué hacer a continuación, podrás ver qué va por buen camino, qué necesita un empujón y dónde sería más útil realizar un pago adicional.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Convierta sus metas financieras generales en pasos y hitos específicos.

Alinea los pagos mensuales con el flujo de caja para que el plan sea realista.

Realice el seguimiento del progreso hacia el pago de la deuda sin hojas de cálculo adicionales.

Marque las prioridades para saber en qué deuda debe centrarse a continuación.

Usa una sencilla instantánea para mantener a tus socios o compañeros de equipo alineados.

✨️ Ideal para: Personas y equipos pequeños que desean metas claras y medibles que les guíen en el pago constante de sus deudas.

7. Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los ingresos, los gastos, las ganancias, las pérdidas y mucho más con la plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp.

Cuando no confías en los números, las decisiones se estancan. La plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp recopila los ingresos, los gastos, las ganancias y las pérdidas en un informe claro que puedes leer en cuestión de minutos. Obtienes tablas sencillas que se transforman en imágenes, lo que facilita explicar el origen y el destino del dinero.

Esta plantilla combina bien con un plan de pago de deudas. Puede ver qué gastos están aumentando, cuánto dinero libre le queda después de los pagos mensuales y si debe aplicar un pago adicional al saldo más pequeño o a la deuda con el interés más alto.

La imagen se actualiza tan pronto como ajustas una entrada, por lo que no necesitas una segunda hoja para probar ideas. Guarda una instantánea del mes o trimestre, responde a preguntas rápidas con una sola vista y establece el importe del pago del mes siguiente con más confianza.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Un informe para ingresos, gastos y resultados netos.

Gráficos rápidos que facilitan la identificación de tendencias.

Comparaciones sencillas mes a mes o trimestre a trimestre.

Una lectura más clara del flujo de caja para orientar los pagos adicionales.

Fácil exportación para socios, clientes o asesores.

✨️ Ideal para: Pequeños equipos y particulares que desean una lectura financiera clara que les ayude a tomar decisiones más inteligentes sobre el pago de sus deudas.

Truco rápido: utilice los campos personalizados de ClickUp para cosas como el gasto presupuestado frente al gasto real, el proveedor y la fecha de pago. De este modo, su gestor de pago de deudas se integra en una visión más completa de dónde va su dinero, en lugar de estar aislado en un archivo propio.

8. Plantilla para deudas personales en Excel y Hojas de cálculo de Google de Template.net

A través de Template.Net

Si prefiere la comodidad de una hoja de cálculo, Excel o Hojas de cálculo de Google, la plantilla de deuda personal de Template.net es una herramienta sencilla para enumerar todos los saldos, tipos de interés y fechas límite. Introduzca el saldo actual, el tipo de interés y los pagos mínimos de cada préstamo o tarjeta de crédito, y luego registre los pagos mensuales a medida que los vaya realizando.

Puede utilizarla como hoja de cálculo para el pago de deudas en cualquiera de los dos métodos. Ordene por el saldo más pequeño para el método bola de nieve o por el tipo de interés más alto para el método avalancha. Añada una columna para pagos adicionales y verá cómo los saldos restantes y los plazos de pago avanzan en la dirección correcta.

Guarde una copia para sus registros, entregue una pestaña a su pareja o exporte una instantánea antes de realizar el ajuste del importe del pago del mes siguiente.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño de hoja de cálculo familiar en Excel y Hojas de cálculo de Google.

Columnas para el saldo actual, el tipo de interés, las fechas límite de pago, los pagos mínimos y el importe del pago.

Funciona con el método bola de nieve o avalancha sin cambiar la configuración.

Totales rápidos para la deuda total, los saldos restantes y el interés total pagado.

Fáciles de duplicar y tener un uso compartido para revisiones o actualizaciones.

✨️ Ideal para: usuarios de hojas de cálculo que desean un gestor de pagos de deudas limpio y editable sin herramientas adicionales.

👀 Dato curioso: las pequeñas victorias son importantes. Los estudios demuestran que concentrar los pagos para saldar una deuda cada vez aumenta la motivación y la constancia, una de las razones por las que muchas personas se decantan por el método bola de nieve, aunque el método avalancha suponga un mayor ahorro de intereses sobre el papel.

9. Plantilla mensual para deudas en Excel y Hojas de cálculo de Google de Template.net

A través de Template.Net

Si te gusta tener una vista general mensual, la plantilla mensual para deudas de Excel y las Hojas de cálculo de Google de Template.net reúne todas las fechas límite y los pagos en una sola hoja. Crea una lista con cada cuenta y su saldo actual, tipo de interés y pago mínimo, y luego realiza el seguimiento de los pagos mensuales a medida que avanzas.

Podrás establecer un ritmo mensual y tendrás un espacio claro para registrar cualquier pago adicional.

El uso compartido con otras personas también es muy sencillo. Puede enviar la hoja a un asesor, guardar un resumen mensual para sus registros y ajustar el importe del pago del mes siguiente sin tener que volver a crear nada.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño familiar en Excel y Hojas de cálculo de Google.

Campos para el saldo actual, el tipo de interés, los pagos mínimos y las fechas límite.

Seguimiento mensual del importe de los pagos y los saldos pendientes.

Funciona con el método bola de nieve o avalancha sin cambiar la estructura.

Totales rápidos de la deuda total y los intereses pagados hasta la fecha.

✨️ Ideal para: usuarios de hojas de cálculo que desean un seguimiento mensual claro de las fechas límite, los pagos mínimos y los pagos adicionales.

💡 Consejo profesional: El seguimiento de varias deudas (tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, pagos de automóviles, préstamos personales) significa controlar los saldos, los tipos de interés, los calendarios de pago y el progreso hacia las metas de pago en diferentes cuentas y prestamistas. ClickUp BrainGPT te ayuda a comprender tus datos de pago de deudas sin tener que calcular manualmente qué deudas priorizar o cómo los pagos adicionales afectan a tu cronograma. Visualiza y optimiza cada decisión de pago con ClickUp BrainGPT. Así es como funciona: Respuestas instantáneas sobre estrategias de deuda : haz preguntas a BrainGPT como «Si pago 200 $ extra este mes, ¿a qué deuda debería destinarlos?» y obtén respuestas basadas en tu seguimiento real de deuda registrado en ClickUp.

Encuentre al instante el historial de pagos y los documentos : busque entre todas sus tareas de seguimiento de deudas, recibos de pago y contratos de préstamo para encontrar detalles específicos de transacciones, cambios en los tipos de interés o comunicaciones con los acreedores sin tener que rebuscar en carpetas.

Registro de pagos por voz : utilice : utilice Talk to Text para registrar pagos, actualizar saldos o registrar pagos adicionales sin usar las manos; solo tiene que decir «Registrar pago de 150 $ a la tarjeta Capital One» mientras realiza el pago.

Múltiples modelos de IA para cálculos financieros : utilice ChatGPT, Claude, Gemini y otros modelos de IA para ayudarle a ejecutar diferentes escenarios de pago de deudas.

Resúmenes de progreso automatizados: resume el progreso de la liquidación de tus deudas durante el último mes o trimestre, y genera informes basados en tus datos de pago reales.

10. Plantilla para organizar deudas en Excel y Hojas de cálculo de Google de Template.net

A través de Template.Net

Si los datos de tus cuentas están almacenados en diferentes lugares, la plantilla Debt Organizer de Excel y las Hojas de cálculo de Google de Template.net es un organizador que los consolida en una única lista maestra clara.

Podrá registrar los datos básicos de cada deuda en una sola hoja, de modo que podrá ver el total de la deuda, a quién le debe y qué pasos debe seguir a continuación sin tener que saltar de un portal a otro.

Es un primer paso útil antes de elegir una estrategia de pago. Con todos los saldos actuales, tipos de interés, pagos mínimos y fechas límite en una sola vista, puede identificar rápidamente la deuda con el interés más alto o el saldo más pequeño. Añada una columna de pagos adicionales y verá cómo el plan empieza a funcionar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Un lugar donde anotar el prestamista, el nombre de la cuenta, el saldo actual, el tipo de interés, el pago mínimo y la fecha límite.

Colunas opcionales para tasas de promoción, estado de pago automático y notas.

Filtros para ordenar por interés más alto o saldo más bajo para la estrategia avalancha o bola de nieve.

Totales rápidos para la deuda total y los saldos restantes.

Vista imprimible para obtener un resumen de una página que puede tener siempre a mano.

✨️ Ideal para: Cualquier persona que esté empezando un proceso para liberarse de deudas y quiera tener una visión general completa y editable de todas sus cuentas antes de elegir el método bola de nieve o avalancha.

11. Plantilla de hoja de cálculo para el pago de deudas de Credit Canada

Vía Credit Canada

Si desea un plan claro sin muchas configuraciones de fórmulas, la plantilla de hoja de cálculo para el pago de deudas de Credit Canada es lo que necesita. Enumere cada deuda con el saldo actual, el tipo de interés, el pago mínimo y la fecha límite, y luego siga un calendario mensual que le indique qué pagar a continuación.

Añada un pago adicional y la hoja actualizará el calendario de amortización y el interés total para que pueda ver el impacto de inmediato. Puede guardar una copia para usted o compartirla con su pareja o asesor, y ambos verán el mismo plan.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Columnas sencillas para el prestamista, el saldo, el tipo de interés, el mínimo y la fecha límite.

Opción integrada de bola de nieve o avalancha.

Totales automáticos para la deuda total, los saldos restantes y los intereses pagados.

Calendario mensual que se mantiene legible.

Funciona en las hojas de cálculo de Google o en Excel.

✨️ Ideal para: Cualquier persona que desee una hoja de cálculo sencilla que le permita tener una vista clara del plan y el progreso.

👀 Dato curioso: Un pago de tarjeta de crédito a mitad del ciclo puede reducir los intereses, ya que muchos emisores los calculan diariamente utilizando su saldo medio diario, por lo que reducir el saldo antes reduce los intereses que se cobran.

12. Plantilla de Excel para planificar y controlar el pago de deudas, de The Happy Giraffe.

Vía The Happy Giraffe

¿Quieres una hoja de cálculo que te ofrezca tanto un plan como un registro actualizado? La plantilla de Excel para planificar y controlar el pago de deudas de The Happy Giraffe hace ambas cosas. Introduce el nombre de cada deuda, el saldo actual, el tipo de interés, la fecha límite y lo que puedes pagar por encima del mínimo.

Esta plantilla te indica los pasos a seguir y mantiene una hoja de seguimiento sencilla que puedes actualizar a medida que vas pagando. La plantilla también actualiza la fecha prevista en la que quedarás libre de deudas a medida que avanzas. También puedes utilizar la práctica calculadora ClickUp Days Calculator para estimar la fecha de liquidación a partir de hoy y mantener un cronograma realista.

Puede copiarlas en Hojas de cálculo de Google o guardarlas en Excel y guardar una instantánea mensual.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planificador y gestor en un solo archivo.

Funciona con el método bola de nieve o avalancha desde el primer momento.

Orientación clara sobre la próxima deuda con una sencilla planificación por pasos.

Actualizaciones automáticas de la fecha prevista para quedar libre de deudas.

Excel o Hojas de cálculo de Google, se puede descargar gratis.

✨️ Ideal para: Cualquier persona que desee una hoja de cálculo gratuita y sin ánimo de lucro que muestre el siguiente paso y realice el seguimiento del progreso en el mismo lugar.

13. Controlador de pago de deudas (5 en 1) de Vertex42

A través de Vertex42

Si quieres una sola hoja para hacer un seguimiento de varias deudas, el Debt Payoff Tracker (5 en 1) de Vertex42 es la opción más sencilla. Introduce cada deuda inicial y el pago mínimo, y el gráfico rellenará los importes de meta por ti. Puedes colorear las casillas o marcarlas a medida que alcanzas los hitos, y puedes registrar la fecha de cada paso para que el progreso sea visible.

La configuración también es muy sencilla. Edita los rótulos que necesites, haz una lista de tus cuentas y ya estarás listo para marcar los pagos en una sola vista. Funciona como un PDF imprimible o un archivo de Excel, por lo que puedes guardar una copia en tu escritorio o en tu disco duro.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice el seguimiento de varias deudas en una sola hoja de cálculo.

Los importes de las metas se rellenan automáticamente después de introducir la fecha de inicio de la deuda y los mínimos.

Marque o coloree el progreso y anote las fechas de finalización.

Funciona en Excel o como PDF editable.

✨️ Ideal para: Cualquier persona que desee un único gestor imprimible que se actualice automáticamente.

14. Debt Snowball Tracker de Vertex42

A través de Vertex42

El Debt Snowball Tracker de Vertex42 es divertido y claro. Introduce el total de la deuda y la hoja crea un objetivo con bolas de nieve que puedes colorear a medida que vas pagando. En Excel, las bolas de nieve se rellenan automáticamente mediante el formato condicional, por lo que tu progreso se muestra sin necesidad de realizar ningún trabajo adicional.

Las casillas «mínimo» y «extra» se proporcionan a modo de referencia, manteniendo el enfoque en el impulso. Obtendrá un estímulo visual para seguir adelante, además de una forma sencilla de ver lo lejos que ha llegado. Úselo para mantener la motivación entre revisiones completas del presupuesto. Coloree algunas bolas de nieve después de cada pago y vea cómo se aclara el objetivo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Objetivo visual que se va completando a medida que pagas tus cuotas.

Coloreado automático en Excel mediante formato condicional

Cuadros de referencia sencillos para pagos mínimos y adicionales.

Opción de PDF imprimible si prefiere el papel y el lápiz.

✨️ Ideal para: usuarios del método bola de nieve que desean obtener una victoria visual rápida después de cada pago.

15. Gráficos de trayectoria hacia la libertad financiera de Vertex42

A través de Vertex42

Si prefiere una visión general mensual, los gráficos Debt Free Journey Charts de Vertex42 ofrecen una representación visual a medida que disminuyen los saldos. Usted registra el nuevo saldo cada mes y la imagen de fondo aparece poco a poco, lo que permite ver el progreso de un vistazo.

La hoja es compatible con Excel. Utilice una fórmula sencilla como =EDATE(prevdate,1) para avanzar meses y mantener el cronograma ordenado. Combínela con su principal herramienta de seguimiento de pagos. Mantenga esta pestaña como el «poster de progreso» mensual y deje que su presupuesto se encargue de los números diarios.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Registro mensual del saldo con un gráfico que muestra la evolución a medida que avanza.

Fácil manejo de fechas con una fórmula de Excel integrada.

Una vista clara para revisar con un compañero o un entrenador.

Mantén la motivación entre sesiones presupuestarias.

✨️ Ideal para: Cualquier persona que desee un sencillo gráfico de progreso mensual que le permita visualizar la visibilidad del avance en la liquidación de sus deudas.

16. Cuadro de seguimiento de la liquidación de deudas de Vertex42

A través de Vertex42

¿Prefieres tachar casillas a medida que avanzas? La tabla de seguimiento de pago de deudas de Vertex42 te ofrece 200 celdas para que las colorees o taches al alcanzar cada meta. Añade el acreedor y el pago mínimo en la parte superior, introduce la deuda inicial, imprime y empieza a marcar el progreso.

Es tan sencillo que puedes pegarlo en la nevera o guardarlo junto a tu ordenador portátil. Ver cómo se va llenando la tabla te ayuda a mantenerte al día, incluso cuando el mes se vuelve ajetreado. Úsalo para un solo saldo o crea uno por cada cuenta. El flujo de caja que liberas cuando la tabla llega a cero se convierte en combustible para la siguiente deuda.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Cuadrícula de 200 celdas, que puedes colorar a medida que pagas.

Espacio para anotar el acreedor, el pago mínimo y el inicio de la deuda.

Versiones imprimibles en PDF y Excel.

Ideal como recordatorio visible entre las fechas de pago.

✨️ Ideal para: Personas a las que les gusta llevar un seguimiento visual y prefieren una cuadrícula en papel que muestre un progreso constante.

📮 Información de ClickUp: El 78 % de los encuestados tiene dificultades para mantener la motivación en las metas a largo plazo. No se trata de una falta de motivación, ¡es cómo funciona nuestro cerebro! Necesitamos ver los logros para mantener la motivación. 💪 Ahí es precisamente donde ClickUp entra en juego. Realice el seguimiento de sus logros con ClickUp Hitos, obtenga panorámicas instantáneas del progreso con rollups y mantenga la concentración con recordatorios inteligentes. Visualizar estas pequeñas victorias genera impulso para el largo plazo. 💫 Resultados reales: los usuarios de ClickUp afirman que pueden gestionar aproximadamente un 10 % más de trabajo sin sentirse abrumados.

Haga clic en ClickUp para pagar sus deudas.

La libertad de deudas se construye, no se adivina. Proviene de un plan que puedes ver, pequeños ajustes que puedes hacer sin fricciones y la prueba de que cada pago está moviendo el saldo correcto. Ahora tienes un conjunto de plantillas para realizar el seguimiento de los totales, planificar las fechas límite y elegir la ruta que se adapte a tu forma de pago.

Si quieres un lugar donde reunir números, notas y próximos pasos, ClickUp te ofrece un espacio para tu plan de pago.

Puede llevar las cuentas junto con su presupuesto, revisar el progreso mes a mes sin tener que buscar entre pestañas y ajustar los plazos cuando la vida cambia. Tanto el método bola de nieve como el avalancha funcionan aquí porque el plan y las acciones permanecen en la misma vista.

Elija una plantilla, establezca un ritmo que se adapte a su flujo de caja y deje que los pagos constantes hagan el trabajo pesado. La recompensa es claridad hoy y impulso mañana.

Regístrese hoy mismo en ClickUp para organizar su presupuesto y el pago de sus deudas en un solo entorno de trabajo.