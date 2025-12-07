Las 10 mejores plantillas gratuitas para expedientes académicos de secundaria

Los expedientes académicos de secundaria son básicamente un resumen de los aspectos más destacados del rendimiento académico de un estudiante. Muestran qué clases se han cursado, cuántos créditos se han obtenido y cuál ha sido el rendimiento del estudiante a lo largo de cuatro años, todo ello en una sola página.

Además, más de 1800 instituciones estadounidenses han eliminado los requisitos del SAT/ACT, lo que significa que el historial de cursos, las calificaciones y una escala de calificaciones clara tienen más peso cuando se revisa el expediente de un estudiante.

Esta guía recopila plantillas gratuitas y listas para usar de expedientes académicos de secundaria. Exploraremos las funciones clave de cada plantilla y describiremos lo que hace que un formulario de expediente académico sea bueno. Como bonus, compartiremos las mejores opciones para profesores, administradores escolares y padres que educan a sus hijos en casa.

¿Qué son las plantillas de expedientes académicos de secundaria?

Una plantilla de expediente académico de secundaria es un documento ya preparado que estandariza la forma de registrar el historial académico de un estudiante. Incluye lo esencial en un solo lugar: información del estudiante, cursos de secundaria por trimestre, créditos intentados y obtenidos, calificaciones con letras, escala de calificaciones, cálculos del promedio de calificaciones (GPA) y espacio para notas como cursos de honor, cursos de doble matriculación o clases repetidas.

Muchas versiones también incluyen campos para la fecha de graduación, la firma del orientador o administrador y un sello opcional para un expediente académico oficial.

Estas plantillas están disponibles en formatos comunes como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y PDF, para que puedas imprimirlas o compartirlas digitalmente.

Los padres que educan a sus hijos en casa pueden adaptar el mismo diseño para un expediente académico de secundaria en casa añadiendo el nombre de la escuela, los términos del año escolar y cualquier descripción de los cursos para aclarar el material cubierto.

¿Qué hace que una plantilla de expediente académico de secundaria sea buena?

Esto es lo que debe ofrecer una plantilla ideal para expedientes académicos de secundaria:

Muestre lo esencial de un vistazo: información del estudiante, cursos agrupados por trimestre, créditos intentados y obtenidos, calificaciones con letras y una escala de calificaciones clara.

Actualice automáticamente el promedio de calificaciones (GPA) semestral y acumulativo al introducir las calificaciones, sin necesidad de realizar cálculos matemáticos adicionales.

Maneje correctamente los diferentes tipos de cursos, incluidos los de honor, AP, IB y doble matriculación.

Total de créditos obtenidos en la parte inferior, con repeticiones y clases de un semestre claramente etiquetadas con rótulos.

Incluye espacio para la fecha de graduación, la línea de firma, los datos de contacto de la escuela y un sello opcional para los expedientes académicos oficiales.

Exporta fácilmente a PDF y conserva una versión editable en Documentos de Google o Hojas de cálculo de Google para realizar modificaciones rápidas.

Las 10 mejores plantillas gratuitas de expedientes académicos de secundaria

Los expedientes académicos suelen estar distribuidos en varios sistemas. El borrador del expediente académico se guarda en una carpeta, las descripciones de los cursos se guardan en otra, los créditos se organizan en una hoja de cálculo y los cálculos del promedio de calificaciones solo existen en los informes.

Ese desorden es la proliferación del trabajo, las tareas, los documentos y las actualizaciones dispersas que ocultan detalles y roban tiempo.

Si está formalizando la forma en que se combinan los registros y los materiales de los cursos, un sistema de gestión del conocimiento sólido mantiene todo buscable y coherente a lo largo del año escolar.

ClickUp reúne todo en un entorno de trabajo de IA convergente, de modo que los datos de tus expedientes académicos, listas de cursos, escalas de calificación y notas se encuentran en un mismo lugar. Puedes crear un documento de ClickUp para el expediente académico del estudiante, adjuntar descripciones de los cursos, realizar un seguimiento de los créditos con Campos personalizados con IA y mantener una única fuente de información veraz que cualquier miembro del equipo pueda consultar.

👀 Dato curioso: En el ciclo 2023-24, alrededor del 5 % de las universidades miembros de Common App exigieron puntuaciones SAT/ACT, lo que significa que los expedientes académicos y el rigor de los cursos recibieron aún más atención.

1. Plantilla de informe de progreso del estudiante de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Elabore informes precisos para padres, administradores u otras partes interesadas con la plantilla de informe de progreso del estudiante de ClickUp.

La plantilla de informe de progreso del estudiante de ClickUp organiza de manera eficiente el rendimiento de los estudiantes, las notas de comportamiento y la divulgación en una única ubicación fácil de gestionar.

La plantilla utiliza campos personalizados estructurados para las clases, el esfuerzo y el contacto con los padres, mientras que las vistas integradas como «Guía, Necesita atención, Problemas de comportamiento y Lista» facilitan el análisis de la clase y permiten centrarse en quién necesita apoyo.

Los estados claros correlacionan la trayectoria desde «Buen rendimiento» hasta «Necesita atención» o «Necesita ganar confianza», y puede exportar un informe limpio cuando llegue el momento de actualizar las calificaciones o compartir pruebas para las reuniones.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Mantenga el progreso, las observaciones y los seguimientos en una única fuente de información veraz.

Detecte a los estudiantes en riesgo de forma temprana con la vista «Necesita atención».

Estandarice las notas con campos personalizados para el comportamiento, el esfuerzo y las clases.

Revise rápidamente toda la clase en la vista Lista y profundice en los registros individuales.

Exporta informes concisos que puedes consultar al actualizar el expediente académico de un estudiante.

✨ Ideal para: Profesores y orientadores que desean realizar un seguimiento coherente del progreso que se refleje claramente en los boletines de notas y los registros de fin de trimestre.

💡 Consejo profesional: Si quieres que ese registro de progreso se integre con todo lo demás que gestionas para tu clase o campus, ClickUp for Education te ofrece una visión más amplia. Puede crear programas de estudios y bases de conocimientos en Docs, guardar planes de lecciones y fechas límite en tareas de ClickUp, y gestionar los trabajos del curso, la información de los alumnos y las tareas administrativas en un solo lugar. Los formularios y encuestas de ClickUp le ayudan a recopilar solicitudes de admisión, tareas y necesidades de material, mientras que los paneles muestran de un vistazo la capacidad del aula, el rendimiento de los alumnos y otras métricas clave.

2. Plantilla de informe de rendimiento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree informes automatizados para mantenerse al día sin esfuerzo adicional con la plantilla de informe de rendimiento de ClickUp.

La plantilla de informe de rendimiento de ClickUp, aunque está diseñada para entornos laborales, es un excelente punto de partida para crear un expediente académico detallado de secundaria. Puede registrar las calificaciones semestrales, realizar el seguimiento del promedio de calificaciones (en lugar de los KPI y los hitos) y documentar la finalización de los cursos en un formato estructurado y fácil de leer. También puede añadir campos personalizados para las puntuaciones de las pruebas estandarizadas, los registros de asistencia y los comentarios de los profesores, lo que facilita la recopilación de toda la información que buscan las universidades y los comités de becas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Guarde las calificaciones, los exámenes parciales y las notas de las tareas en un solo lugar para revisarlas más rápidamente.

Analice las tendencias y el progreso de un vistazo con secciones estructuradas.

Estandarice las actualizaciones utilizando campos personalizados y estados claros.

Cambie de vista para ver la carga de trabajo, los cronogramas y los resúmenes semanales.

Comparte un informe claro con las partes interesadas sin tener que volver a crear diapositivas.

✨ Ideal para: Jefes de departamento, coordinadores académicos y responsables de proyectos que desean obtener resúmenes semanales o mensuales claros sobre el rendimiento vinculados al trabajo.

3. Plantilla de libro de calificaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Identifique fácilmente las áreas en las que los estudiantes necesitan mejorar con la plantilla ClickUp Gradebook.

«¿He introducido ese examen y lo he ponderado correctamente?». Todos los profesores han pasado por eso antes de entregar los informes de progreso. Cuando las puntuaciones se encuentran en diferentes pestañas y notas adhesivas, calcular las calificaciones finales lleva más tiempo que la propia calificación.

Un libro de notas claro que suma, calcula promedios y guarda notas en un solo lugar hace que toda la semana sea más tranquila. La plantilla de libro de notas de ClickUp centraliza las puntuaciones, los comentarios y las tendencias para que puedas realizar el seguimiento del rendimiento de los alumnos en una sola vista. Utiliza Campos personalizados para los promedios de «Participación», «Examen largo», «Mes» y «Deberes», y deja que la plantilla sume los totales sin necesidad de hacer cálculos matemáticos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Guarde todas las calificaciones y comentarios en un espacio organizado.

Calcule promedios y notas finales sin crear nuevas fórmulas.

Vea la clase por participación para detectar quién necesita un empujoncito.

Utilice rúbricas para aclarar las expectativas y agilizar la puntuación coherente.

Exporta informes de calificaciones concisos para reuniones y actualizaciones de expedientes académicos.

✨ Ideal para: Profesores que desean un libro de calificaciones ordenado y fácil de usar que actualice automáticamente los promedios y ofrezca compatibilidad para la comunicación rápida con los padres.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Brain para resumir las calificaciones semestrales de un estudiante en un breve texto fácil de incluir en el expediente académico, resaltar las diferencias de ponderación para las calificaciones de honor y AP, y crear una lista de los elementos que faltan o están atrasados y que afectan a las calificaciones finales. Convierte las puntuaciones dispersas en resúmenes claros, próximos pasos y menos repeticiones con ClickUp Brain.

4. Plantilla de tareas de clase de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Comunique las tareas y las fechas límite a los alumnos con la plantilla de tareas de clase de ClickUp.

«¿He publicado el trabajo de laboratorio, cambiado la fecha límite del ensayo y realizado un recordatorio a los alumnos del tercer periodo sobre el examen?». Todos hemos pasado por ese ajetreo. La plantilla de tareas de clase de ClickUp te permite organizar tus trabajos de clase en un único espacio. La plantilla te ofrece vistas de «Lista, Lista por fecha límite, Exámenes, Trabajos y Empezar aquí», para que puedas planificar la semana y tus alumnos puedan ver lo que tienen por delante.

Comparte fechas límite, adjunta rúbricas y filtra por clase o semana cuando llegue el momento de prepararse. También puedes añadir notas adicionales, herramientas de estudio, aplicaciones de productividad para estudiantes y otra información relevante en un solo lugar.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Mantenga todas las tareas, instrucciones y fechas límite en una sola vista.

Ordena por clase, tema o estado para ver qué requiere tu atención ahora mismo.

Prepárese con antelación con las vistas de exámenes y trabajos para que los plazos no se solapen.

Añada campos personalizados y adjuntos para que los alumnos sepan qué se considera bueno.

Realice un seguimiento del progreso en tiempo real y reduzca los mensajes de seguimiento.

✨ Ideal para: Profesores que desean un sistema sencillo y organizado para planificar, anunciar y realizar el seguimiento del trabajo de clase en todas las secciones.

Consejo rápido: Prueba Brain MAX para mejorar el seguimiento del rendimiento de tus alumnos. A continuación te explicamos cómo: Utilice Talk to Text en ClickUp Brain MAX para capturar rápidamente los motivos de los cambios de calificación durante la clase y adjuntarlos al expediente del estudiante para obtener registros de auditoría claros. Esto facilita la documentación de las decisiones sobre la marcha, lo que garantiza la transparencia de cada ajuste.

Con los múltiples LLM premium de Brain MAX, como Gemini, Claude y GPT, puedes elegir el mejor modelo de IA para resumir, analizar o generar comentarios sobre los alumnos.

Además, la función de búsqueda unificada interna le permite encontrar al instante cualquier nota, comentario o registro en su entorno de trabajo, para que nunca pierda de vista la información o la documentación importante de los alumnos. Recuerda que ClickUp Brain y Brain MAX aprenden de tu entorno de trabajo, por lo que pueden recuperar la escala de calificaciones oficial y convertir los porcentajes en letras, lo que garantiza un cálculo coherente del promedio de calificaciones (GPA) en todas las clases.

5. Plantilla de hoja de asistencia de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Detecta tendencias y discrepancias en la asistencia con la plantilla de hoja de asistencia de ClickUp.

«¿Quién está aquí, quién llega tarde y quién necesita registrarse?» El momento de pasar lista marca el tono del día. La plantilla de hoja de asistencia de ClickUp reúne los nombres, los estados y las notas rápidas en una sencilla vista de lista de asistencia para que puedas pasar lista en segundos.

Marca a los alumnos como «Presente», «Tardío», «Ausente» o «Programado» y añade contexto con los Campos personalizados. Si necesitas una instantánea para los administradores o las familias, filtra por fecha, clase o estado y exporta un resumen limpio sin tener que volver a escribir nada.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Pase lista rápidamente y mantenga un historial fiable de cada estudiante.

Captura los motivos y los datos de contacto con campos personalizados que puedes ordenar.

Utilice el formulario de asistencia para registrar entradas desde cualquier dispositivo en cuestión de segundos.

Filtra por fecha, clase o estado para encontrar patrones y realizar un seguimiento rápido.

Exporta resúmenes ordenados para informes o comunicaciones con los principales.

✨ Ideal para: Profesores y coordinadores que desean un seguimiento inmediato y fiable de la asistencia con información útil para el seguimiento.

¿Quiere saber cómo conseguir diseños de expedientes académicos coherentes y sin errores con plantillas reutilizables en ClickUp? Vea este vídeo para obtener más información:

6. Plantilla de educación para estudiantes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea planes de proyectos con fechas límite para garantizar la finalización puntual de las tareas con la plantilla de educación para estudiantes de ClickUp.

¿Alguna vez ha mirado un plan semestral y ha pensado: «Esto parece tres calendarios y un sueño»? La plantilla de educación para estudiantes de ClickUp organiza sus cursos, hitos y créditos en un solo lugar.

Utilice «Plan de estudios» para correlacionar las clases y las fechas límite, «Requisitos previos» para confirmar lo que hay que hacer primero y la «Guía de inicio» para obtener consejos y recursos.

Los campos personalizados, como el número de curso, el estado del curso, las unidades de crédito, el correo electrónico y la calificación final, permiten buscar los detalles. A continuación, puede añadir tareas para los trabajos, establecer cronogramas y revisar todo en un diagrama de Gantt cuando necesite tener una visión general.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Mantén las clases, las tareas y las unidades de crédito en una vista organizada.

Consulte los requisitos previos y evite conflictos de horarios antes de que se produzcan.

Realice un seguimiento del progreso con estados claros y filtre por curso o semana.

Utilice los campos personalizados para mantener los datos de los cursos ordenados y fáciles de buscar.

Planifique con antelación con cronogramas que muestran qué hay que entregar y cuándo.

✨ Ideal para: Estudiantes y asesores que desean un sistema fiable para planificar cursos, realizar el seguimiento de la carga de trabajo y mantener los créditos al día.

💡 Consejo profesional: ClickUp for Students convierte el «lo recordaré más tarde» en un plan real. Los estudiantes pueden mantener las clases, las tareas, los exámenes, los clubes y los proyectos personales en un solo entorno de trabajo, utilizando tareas, calendarios y listas de control para adelantarse a los plazos. Convierte las clases, tareas, exámenes y metas en un plan con plazos claros con ClickUp for Students. Pueden almacenar notas en Docs, realizar el seguimiento de sus metas a largo plazo y utilizar diferentes vistas (como Lista, Calendario o Tablero) para ver exactamente qué hay que hacer y cuándo. En combinación con su propia configuración de ClickUp, se crea un lenguaje común para el progreso: los profesores realizan el seguimiento del crecimiento, los alumnos realizan el seguimiento de sus compromisos y todos trabajan desde el mismo sistema organizado.

7. Plantilla de expediente académico en PDF de Template. Net

La plantilla de expediente académico en PDF de Template. Net le ofrece un diseño profesional con secciones para la información del estudiante, listas de cursos por trimestre, calificaciones con letras, créditos intentados y obtenidos, y espacio para mostrar el promedio de calificaciones (GPA).

Es editable e imprimible, por lo que puede realizar actualizaciones rápidas en un editor y exportar un archivo terminado para sus registros. Puede utilizarlo para mantener la escala de calificaciones visible y el total de créditos en la parte inferior, y añadir notas breves cuando un curso necesite contexto. Si está recopilando el expediente académico de un estudiante para una transferencia o un paquete de beca, este formato mantiene las cosas claras y coherentes.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Comience con un PDF limpio y profesional que tenga un aspecto oficial desde el primer momento.

Registra los cursos por trimestre con campos para los créditos y las calificaciones con letras.

Mantenga la visibilidad del promedio de calificaciones (GPA) y del total de créditos para poder consultarlos rápidamente.

Realice la edición digital y, a continuación, imprima o comparta el expediente académico terminado.

Utilice los campos de notas para aclarar repeticiones, ponderaciones de honores o matrículas dobles.

✨ Ideal para: Profesores, secretarios y padres que educan a sus hijos en casa y desean un diseño de expediente académico sencillo e imprimible que puedan completar rápidamente.

👀 Dato curioso: en 2019, alrededor del 35 % de los graduados de secundaria de EE. UU. cursaron al menos una asignatura de doble matriculación, con una participación notablemente mayor en las zonas rurales.

📖 Lea también: Plantillas de planes de lecciones gratuitas y de pago para profesores y educadores

8. Plantilla de expediente académico de secundaria de Scribd

Vía Scribd

¿Alguna vez ha necesitado un expediente académico rápido e imprimible que siga pareciendo oficial? Cuando se recopilan documentos para una transferencia, una beca o un paquete de admisión a la universidad, un diseño listo para rellenar es mejor que lidiar con fórmulas. Scribd alberga varias plantillas de expedientes académicos de secundaria que puede abrir, editar y exportar sin tener que empezar desde cero.

La plantilla de expediente académico de secundaria de Scribd suele incluir información sobre el estudiante, tablas de cursos agrupados por trimestre, créditos intentados y obtenidos, calificaciones con letras y espacio para el promedio acumulado (GPA) y una escala de calificaciones.

Muchas versiones incluyen campos para pruebas estandarizadas (SAT/ACT), fecha de graduación y áreas para la firma/sello del administrador, que resultan útiles cuando se necesita un formato de expediente académico oficial. Encontrará diseños tanto para escuelas tradicionales como para educación en el hogar, incluyendo tablas por asignatura y por año que puede adaptar.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Comience con un expediente académico ya preparado con campos para créditos, calificaciones y promedio de calificaciones (GPA).

Elija entre las variantes tradicionales o de educación en el hogar, con líneas opcionales para las calificaciones de los exámenes.

Simplifique la verificación con áreas para firmas/sellos y detalles de graduación.

Edite, guarde y exporte un PDF pulido para paquetes o revisiones.

Elija tablas por asignatura o por trimestre que se adapten a su estilo de registro.

✨ Ideal para: Orientadores y padres que educan a sus hijos en casa y necesitan un expediente académico limpio, imprimible y rápido, con espacio para el promedio de calificaciones, las notas de los exámenes y las firmas.

9. Plantilla de expediente académico para educación en el hogar de Lone Star

Vía Lone Star

«¿Es esto suficiente para la admisión en la universidad?» es la pregunta que se hacen la mayoría de los padres que educan a sus hijos en casa cuando elaboran el expediente académico de sus hijos. Lo que se busca es un diseño que resulte familiar a los lectores de admisiones, que muestre claramente los créditos de secundaria y que deje espacio para las descripciones de los cursos cuando una clase no se ajusta a un título estándar.

La plantilla de expediente académico para educación en el hogar de Lone Star sigue un formato similar al de los colegios, fácil de leer, con la información del estudiante y el nombre del centro de educación en el hogar en la parte superior. A continuación, la plantilla agrupa los cursos de secundaria por año, mostrando los créditos intentados y obtenidos, las calificaciones con letras y los campos de nota media.

Puede marcar un crédito de secundaria o medio crédito por semestre, anotar las clases de doble crédito cursadas en un centro de formación profesional y elaborar una lista de pruebas adicionales como CLEP, si procede.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Presente un expediente académico de educación en el hogar con un formato familiar, similar al de los centros educativos, que las universidades aceptarán con confianza.

Registra los nombres de los cursos, los créditos y las calificaciones por año, con campos sencillos para el promedio de calificaciones (GPA).

Añada descripciones de los cursos para explicar el material cubierto o el estudio independiente.

Incluye extras como cursos de doble matriculación, cursos de honor y notas de los exámenes CLEP.

Imprima un expediente académico completado y guarde una versión digital para actualizaciones rápidas.

✨ Ideal para: padres que educan a sus hijos en casa y graduados de educación en casa que preparan el expediente académico de un estudiante para becas, transferencias y admisiones universitarias.

10. Plantilla de expediente académico de secundaria de Flanders Family

Vía Flanders Family

Cuando se desea un expediente académico de educación en el hogar que parezca «oficial» sin resultar complicado, lo sencillo es lo mejor.

La plantilla de expediente académico de secundaria de Flanders Family mantiene todo familiar y ordenado. Puede añadir el nombre de su escuela en casa y la información del estudiante, y luego hacer una lista de los cursos de secundaria por año con los créditos intentados y obtenidos, las calificaciones con letras y espacio para el promedio acumulado (GPA).

En la página se muestra una escala de calificaciones visible, y los campos de firma/fecha facilitan la finalización cuando alguien solicita una copia oficial. Si necesita contexto para una clase única, incluya breves descripciones de los cursos en una página complementaria y adjúntela al expediente académico completado.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Presente un expediente académico clásico al estilo escolar, y las familias que educan en casa podrán rellenarlo rápidamente.

Anote los nombres de los cursos, los créditos, las calificaciones con letras y el promedio de calificaciones (GPA) en una tabla clara y legible.

Mantenga una escala de calificaciones en la página para que los lectores comprendan cómo se traducen las calificaciones.

Añada líneas para la firma y la fecha para finalizar un expediente académico oficial cuando sea necesario.

Imprima un PDF terminado y guarde una copia editable para las actualizaciones de mitad de año.

✨ Ideal para: padres que educan a sus hijos en casa y desean un expediente académico sencillo y compatible con la universidad que puedan imprimir y presentar con confianza.

Imprime los créditos académicos con ClickUp.

Si el expediente académico de secundaria es la historia oficial, ClickUp es el editor silencioso que mantiene la trama recta.

Los cursos se alinean, los créditos se suman y la escala de calificaciones no cambia a mitad de curso. Dispondrá de un lugar ordenado para crear el expediente académico de un estudiante sin tener que buscar archivos.

Tanto si estás puliendo un expediente académico de secundaria para la educación en casa como si estás exportando un PDF ordenado para un expediente académico oficial, combinar la plantilla adecuada con ClickUp significa menos sorpresas.

Puede añadir breves descripciones de los cursos cuando los títulos necesiten contexto, tomar notas junto al expediente académico del estudiante y dejar de preguntarse dónde están los números del último trimestre.

Sencillo, ordenado, terminado. ✨️

Prepárate para que la pregunta «¿Dónde guardé eso?» sea cosa del pasado. Regístrate en ClickUp y empieza a crear tus expedientes académicos.