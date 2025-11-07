20 plantillas gratuitas de seguimiento de hábitos de Notion para crear mejores rutinas

«Las viejas costumbres nunca mueren». Eso es lo que siempre nos han dicho.

Pero incorporar hábitos positivos a tu rutina diaria no es tan imposible como parece. Lo único que necesitas es estructura.

Y esa estructura comienza con una sencilla plantilla para el seguimiento de hábitos. Este tipo de plantilla te ayuda a visualizar tu progreso, realizar un seguimiento de tus acciones diarias y mantener la motivación celebrando los pequeños logros.

Las plantillas de seguimiento de hábitos de Notion te ofrecen precisamente eso. Con un espacio dedicado a tus hábitos diarios, estas plantillas convierten tu espacio Notion en un sistema centralizado que te ayuda a reflexionar, plan y crecer.

En este artículo, hemos seleccionado las mejores plantillas de seguimiento de hábitos de Notion para ayudarte a empezar a llevar tu propio registro de hábitos con facilidad y constancia.

Las mejores plantillas para el seguimiento de hábitos de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen:

¿Qué hace que una plantilla de seguimiento de hábitos de Notion sea buena?

Una buena plantilla de seguimiento de hábitos de Notion te anima a seguir adelante.

Cada día abres una nueva página, marcas tus hábitos diarios, echas un vistazo a una barra de progreso que refleja discretamente tu constancia y anotas algunas ideas en la sección de reflexión.

Las mejores plantillas de seguimiento de hábitos de Notion son intuitivas, cuentan con compatibilidad ilimitada de hábitos y se adaptan a tus necesidades con las siguientes funciones:

✅ Personaliza tu registro de hábitos de forma personalizada para que se adapte a tu rutina, a tus metas y a tus preferencias personales.

✅ Visualiza tu progreso mediante gráficos, barras o contadores de rachas para mantener la motivación.

✅ Añade recordatorios integrados para ayudarte a empezar a realizar el seguimiento y mantener la constancia.

✅ Incluye espacio para reflexiones que te brindarán soporte en tu crecimiento personal y en la revisión de tus hábitos.

✅ Combina el seguimiento de hábitos con metas, notas y tareas para mantenerte totalmente organizado.

20 plantillas de seguimiento de hábitos de Notion

Hemos recopilado las 20 mejores plantillas de Notion que pueden ayudarte a realizar un seguimiento significativo de tus hábitos y a crear hábitos a largo plazo que te ayuden a alcanzar tus metas personales y profesionales. Veamos cada una de ellas.

1. Seguimiento de salud y hábitos

vía Notion

¿Estás intentando recordar si te has tomado la medicación esta mañana? ¿O ese nuevo suplemento realmente te está ayudando?

Los hábitos saludables comienzan por cuidarse a uno mismo y centrarse en la superación personal. Esta plantilla de seguimiento de hábitos de Notion es perfecta para cualquier persona que trabaje en el manejo de condiciones crónicas, problemas de salud mental o simplemente en la mejora de sus hábitos diarios.

Te permite registrar medicamentos, realizar un seguimiento de los síntomas a lo largo del tiempo y vincularlo todo a tu sistema de seguimiento de hábitos, para que puedas detectar patrones, ajustar rutinas y tomar decisiones informadas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Registra los medicamentos, los síntomas y las rutinas en un solo lugar para que sea fácil identificar patrones y desencadenantes.

Realiza un seguimiento de las rachas y las barras de progreso para que la constancia y los contratiempos tengan visibilidad de un vistazo.

Añade reflexiones junto con las entradas para que los ajustes se guíen por el contexto real.

✨ Ideal para: personas que gestionan condiciones de salud a largo plazo, horarios de medicación o rutinas de bienestar.

2. Seguimiento de hábitos

vía Notion

A veces, hábitos sencillos como beber suficiente agua o hacer un poco de ejercicio pueden resultar abrumadores con agendas tan apretadas.

Esta dinámica plantilla de seguimiento de hábitos facilita el seguimiento de los hábitos diarios, gracias a una configuración con un solo clic utilizando el bloque de botones de Notion. Es excelente para crear impulso en rutinas sencillas y ver tu progreso de un vistazo, sin complicar demasiado las cosas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Activa los registros diarios con botones de un solo clic para que el seguimiento nunca resulte pesado.

Consulta un calendario sencillo y una vista de rachas para que la motivación siga siendo lo más importante.

Haz que las listas de hábitos y las frecuencias sean personalizadas, de modo que tu configuración se adapte a la vida real.

✨ Ideal para: principiantes que desean crear hábitos diarios básicos, como hidratarse, hacer ejercicio o practicar mindfulness.

👀 Dato curioso: Según investigadores de la Universidad de Duke, los hábitos constituyen aproximadamente el 40 % de nuestros comportamientos diarios. ¡Eso significa que casi la mitad de lo que haces ocurre de forma automática!

3. Seguidor de hábitos gamificado

vía Notion

Si las casillas de selección te parecen demasiado repetitivas, esta es tu plantilla. El registro de hábitos gamificado convierte tu rutina de seguimiento de hábitos en un juego, con un sistema de EXP que recompensa cada hábito que completas.

Tanto si intentas mantener la constancia con un registro diario de hábitos como si solo buscas una forma más divertida de crear mejores hábitos, esta plantilla te ayuda a mantener la motivación a través de puntos de progreso en lugar de presión. ¡Ideal para cualquiera que se motive con pequeños logros e incentivos visuales!

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Gana XP y sube de nivel por completadas, para que la rutina se convierta en un juego gratificante.

Desbloquea metas e insignias para que las pequeñas victorias mantengan el impulso.

Vista las tablas de clasificación o tus estadísticas personales para que te resulte divertido revisar tu progreso.

✨ Ideal para: jugadores, estudiantes o cualquier persona que necesite una forma divertida y sin presión de realizar el seguimiento de sus hábitos.

4. Gestión de tareas diarias

vía Notion

Supongamos que tu día incluye hacer ejercicio por la mañana, dos reuniones con clientes, redactar un informe y acordarte de llamar a tus padres: la plantilla Gestión de tareas diarias te ayuda a encajarlo todo.

Diseñadas para aquellas personas cuyos hábitos diarios se solapan con plazos y responsabilidades de la vida real, combinan la planificación de tareas con el seguimiento de hábitos en un diseño limpio y visual.

Puedes vista tu semana, gestionar prioridades y vincular tareas a rutinas recurrentes.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Plan tus tareas y hábitos juntos para que tu día esté equilibrado entre las cosas que debes hacer y tus rutinas.

Prioriza por urgencia/esfuerzo para que la energía se ajuste a la carga de trabajo.

Cambia entre las vistas Calendario, Tablero y Lista para que la ejecución sea clara.

✨ Ideal para: personas que gestionan tanto hábitos estructurados como días con muchas tareas, como los trabajadores remotos o los estudiantes multitarea.

5. El mejor registro de libros leídos

vía Notion

¿Recuerdas cuando terminar un libro no se sentía como un logro? La plantilla Ultimate Reading Book Tracker te ayuda a mantener la inspiración. Ahora, entre el trabajo, las pantallas y las interminables pestañas abiertas, incluso terminar un capítulo puede parecer una victoria. Esta plantilla devuelve la lectura a tu vida con la estructura justa.

Realiza un seguimiento de tu progreso, registra las páginas leídas y marca los libros con un satisfactorio botón «Terminado». Además, cada entrada cuenta con su propio espacio dedicado para notas y reflexiones.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Realiza un seguimiento de las páginas, el estado y las fechas de finalización para que la cadencia de lectura se mantenga en el buen camino.

Guarda citas y notas por libro para que no se pierdan los conocimientos en la memoria.

Filtra por género o prioridad para que la próxima lectura se elija sola.

✨ Ideal para: Lectores ávidos, estudiantes o cualquier persona que desee crear un hábito de lectura diario con estructura y perspicacia.

6. Plan semanal minimalista + seguimiento (sin agobios)

vía Notion

Si alguna vez has abierto un nuevo registro de hábitos en Notion y lo has cerrado cinco minutos después porque te parecía demasiado complicado, la plantilla Minimal Weekly Plan + Track es ideal para ti.

Elimina el desorden y se centra en lo que importa: un diseño limpio para tus metas semanales, una lista concisa de tareas diarias y un seguimiento de hábitos sencillo y gratuito, gratuito/a para mantener la constancia. Todo tiene flujo, desde trasladar las tareas pendientes hasta comprobar tu progreso, sin sobrecargar la pantalla (ni tu cerebro).

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Establece objetivos semanales y listas de control diarias para que la planificación sea sencilla.

Transfiere automáticamente los elementos pendientes para que nada se quede en el tintero.

Mantén un panel limpio para poder abrirlo a diario sin temor.

✨ Ideal para: usuarios de Notion que desean estructura sin estrés, especialmente aquellos que son nuevos en el plan o el seguimiento.

7. Seguimiento de metas y hábitos

vía Notion

Si alguna vez te has fijado grandes metas pero luego las has perdido en el caos de la vida cotidiana, la plantilla Seguimiento de metas y hábitos te ayudará a volver a centrarte. Divide tus aspiraciones en cronogramas (de 12 semanas a 5 años), añade estructura con pasos prácticos y lo une todo con un seguimiento diario de hábitos para crear constancia a lo largo del tiempo.

Incluso puedes clasificarlos por áreas de la vida, como la carrera profesional o el crecimiento personal, e incluso correlacionar un tablero de visualización para tener tus metas siempre visibles.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Divide las metas a largo plazo en pasos y hábitos diarios para que los resultados se acumulen.

Etiqueta las áreas de tu vida y los horizontes temporales para mantener el equilibrio entre tus prioridades.

Revisa tu progreso con cronogramas y reflexiones para que te resulte más fácil corregir el rumbo.

✨ Ideal para: personas que compaginan metas a largo plazo con rutinas diarias, especialmente en lo que respecta al crecimiento personal o la planificación profesional.

8. El mejor registro de hábitos (Streak)

vía Notion

¿Intentas mantener tus hábitos diarios, pero necesitas algo más que una casilla de selección para mantenerte motivado?

La plantilla Notion Best Habit Tracker te motiva con una cuadrícula de contribuciones al estilo GitHub que convierte tu progreso en un mapa de calor visual.

Ya sea que estés haciendo seguimiento de tus entrenamientos, escribiendo un diario o meditando, obtendrás estadísticas detalladas y contadores de rachas que realmente hacen que la constancia sea gratificante. Además, se ve increíble en modo oscuro.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Utiliza una cuadrícula de mapa de calor para que los patrones de constancia se vean al instante.

Realiza un seguimiento de las rachas y estadísticas de cada hábito para que los logros sean medibles.

Cambia entre diseños oscuros y claros para que el rastreador te invite a utilizarlo a diario.

✨ Ideal para: personas que aprenden de forma visual, fans de la productividad o cualquiera que encuentre motivación en las rachas y los mapas de calor.

9. Control de gastos

vía Notion

¿Con qué frecuencia revisas tu saldo y piensas: «¿Dónde se ha ido todo mi dinero?»?

Bueno, no estás solo, por eso la plantilla Money Tracker ofrece un sistema limpio e intuitivo para registrar gastos, ingresos y reembolsos en varias cuentas.

Con un gráfico de gastos dinámico y vistas Lista categorizadas, el seguimiento de los hábitos financieros se convierte en una parte natural de tu rutina diaria.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Registra tus ingresos y gastos por categoría para que tus hábitos de gasto sean transparentes.

Visualiza las tendencias mensuales para detectar a tiempo los excesos.

Haga vista de sus cuentas y transferencias en un solo hub para que la conciliación sea más sencilla.

✨ Ideal para: estudiantes, autónomos o cualquier persona que quiera crear hábitos financieros más inteligentes con una configuración minimalista.

10. Seguimiento de solicitudes de empleo

vía Notion

Puede resultar agotador revisar correos electrónicos y hojas de cálculo para recordar cuándo, dónde y cuál fue el rol al que te presentaste.

La plantilla de seguimiento de solicitudes de empleo reúne todos tus esfuerzos de búsqueda de empleo en un solo lugar: realiza un seguimiento de las solicitudes, los seguimientos y la preparación de las entrevistas con claridad. Utiliza las vistas de tablero, calendario o tabla para visualizar tu progreso, estar al tanto de los plazos y tratar cada solicitud con la atención que merece.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Realiza un seguimiento de los rols, las fases y los plazos para que nunca se te pase nada.

Guarda currículos, notas y listas de control por empresa para que las entrevistas sean más tranquilas.

Consulta el proceso por tablero/calendario para que el impulso siga manteniendo la visibilidad.

✨ Ideal para: personas en busca de empleo que deben gestionar múltiples solicitudes para diferentes rols, sectores y cronogramas.

👀 Dato curioso: Tu cerebro no «borra» por completo los viejos hábitos. Estos pueden resurgir en situaciones de estrés, a menos que se sustituyan por rutinas más sólidas.

11. Panel para el verano de 2025

vía Notion

Las vacaciones de verano suenan relajantes... hasta que te das cuenta de lo fácil que es dejar pasar las semanas sin ningún progreso real.

La plantilla 2025 Summer Dashboard te ayuda a estructurar tu verano en áreas clave: realiza un seguimiento de los libros que estás leyendo, toma nota de las ideas que te sugieren los vídeos, prepárate para un trabajo de verano y divide tus metas personales en pasos diarios.

Con un seguimiento de hábitos integrado, tareas diarias y un calendario visual, combina la reflexión y la productividad sin agobiarte.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Planifica tus metas, tu aprendizaje y tus turnos de trabajo para que el descanso tenga estructura.

Realiza un seguimiento de tus hábitos y tareas diarias para que los días no pasen sin más.

Anota los aspectos más destacados y las lecciones aprendidas para que el progreso sea tangible.

✨ Ideal para: Estudiantes y personas emprendedoras que desean mantenerse motivadas y organizadas durante las vacaciones de verano.

12. Seguidor del reto 75 Hard

vía Notion

Empezar el reto «75 Hard» es una cosa. Mantenerlo durante 75 días seguidos es donde la mayoría de la gente abandona.

La plantilla 75 Hard Challenge Tracker está diseñada para ayudarte a mantenerte responsable desde el primer día hasta el día 75, con listas de control integradas, imágenes del progreso y botones que simplifican el registro de tu rutina.

Realiza un seguimiento de tus entrenamientos, tu consumo de agua, tus lecturas, tus comidas y tus fotos diarias, todo ello en un diseño estructurado que refleja las estrictas exigencias del reto.

Recuerda: cuando la motivación decae, la estructura te ayuda a seguir adelante.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Refleja las 75 reglas con casillas de selección diarias para que el cumplimiento sea evidente.

Consulta los contadores de rachas y las imágenes para mantener la motivación en los días difíciles.

Utiliza los botones de registro rápido para que el seguimiento te lleve solo unos segundos, en lugar de fuerza de voluntad.

✨ Ideal para: Cualquier persona que haya confirmado el reto 75 Hard Challenge y busque una forma clara y fiable de realizar el seguimiento de cada regla, cada día.

13. Seguimiento de rutinas matutinas y vespertinas

vía Notion

Si tu día comienza con prisas y termina con tareas pendientes olvidadas, la plantilla Seguimiento de rutinas matutinas y vespertinas te ayudará a estructurar ambos extremos de tu rutina.

Úsalas para correlacionar hábitos diarios como hacer ejercicio, escribir un diario o leer, con secciones separadas para el flujo matutino y vespertino. La barra de progreso integrada te ayuda a mantener la constancia y a reflexionar sobre los logros semanales, lo que facilita mantener un ritmo de calma y productividad día tras día.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Separa los flujos de la mañana y la tarde para que los hábitos de inicio y fin sigan siendo intencionados.

Añade indicaciones y reflexiones para que las rutinas mejoren con el tiempo.

Realiza un seguimiento de las tasas de finalización semanales para que el equilibrio se convierta en un hábito.

✨ Ideal para: Cualquier persona que desee crear rutinas equilibradas para mejorar su concentración, energía y tiempo de descanso.

14. Panel de control: planificador personal

vía Notion

Si alguna vez has empezado el día sin saber en qué centrarte, la plantilla panel – Personal Planner es tu botón de reinicio. Diseñada como un centro de mando personal, combina la planificación diaria y semanal, el seguimiento de hábitos y un diario de bienestar para que puedas alinear tus tareas con cómo te sientes realmente.

Dejarás de cuestionarte tu lista de pendientes y empezarás a crear una rutina que te brinde compatibilidad con tus metas y mantenga tu energía.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Combina la agenda, los hábitos y las notas de bienestar para que tus decisiones se adapten a tu energía.

Alinea las tareas diarias con las metas semanales para que el esfuerzo se acumule.

Revisa las tendencias de tu estado de ánimo y concentración para que tus horarios se ajusten a la realidad.

✨ Ideal para: planificadores abrumados que desean estructura sin sacrificar la atención plena ni la flexibilidad.

15. Seguimiento mensual estético

vía Notion

A veces, lo más difícil de crear mejores hábitos es simplemente ponerse a ello. Ahí es donde entra en juego el diseño.

La plantilla Aesthetic Habit Tracker convierte tu plan mensual en un espacio que realmente te apetece abrir, limpiar y que resulta minimalista y relajante a la vista. Con vistas estructuradas para los hábitos diarios, las prioridades semanales y las metas mensuales, combina la tranquilidad con la función.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Utiliza un diseño limpio y relajante para que te apetezca consultarlo a diario.

Planifica vistas mensuales, semanales y diarias para mantener tus metas bajo control.

Realiza un seguimiento de los puntos de hábitos y las barras de progreso para que el impulso cuente con visibilidad.

✨ Ideal para: personas con pensamiento visual, aficionados a los diarios o cualquiera que encuentre motivación en espacios digitales limpios y bonitos.

16. Rastreador de becas

vía Notion

Entre las opciones universitarias, los borradores de ensayos y los plazos para solicitar becas, es fácil perder el seguimiento y quedarse atrás.

La plantilla Scholarship Tracker te ofrece un espacio organizado para gestionar todo: seleccionar universidades, planear tus solicitudes y realizar un seguimiento de las tareas pendientes y el estado de cada beca. En lugar de hojas de cálculo dispersas y prisas de última hora, obtienes un sistema claro para avanzar con confianza.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Centraliza los plazos, los requisitos y el estado para que los envíos se mantengan al día.

Adjunta ensayos y notas por beca para que puedas reutilizarlos fácilmente.

Ordena por idoneidad, cantidad o fecha de límite para que tu esfuerzo se dirija hacia lo que realmente importa.

✨ Ideal para: Estudiantes que solicitan plaza en universidades y necesitan una forma fiable de gestionar las becas y las tareas de solicitud.

17. Versión gamificada de las metas y tareas de la vida

vía Notion

Puedes pasar horas jugando a un videojuego, pero ¿completar tu lista de tareas? No es tan divertido.

La plantilla Gamify Version of Life Goals and Tasks transforma tus metas vitales y tus tareas diarias en un sistema similar a un juego, que recompensa la constancia y las actualizaciones puntuales. Tanto si estás trabajando en un plan a largo plazo como si intentas crear hábitos positivos, esta divertida configuración te ayuda a mantener la motivación y el compromiso a través de puntos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Convierte tus metas y hábitos en puntos para que el progreso se sienta como un juego.

Establece niveles/recompensas para que la constancia dé sus frutos con visibilidad.

Revisa los marcadores y el historial para aumentar tu motivación.

✨ Ideal para: jugadores, creativos o cualquier persona que quiera que la productividad le resulte menos una tarea y más un juego.

👀 Dato curioso: los malos hábitos pueden ser contagiosos. Es más probable que adoptes el comportamiento de alguien simplemente por estar cerca de esa persona de forma habitual.

18. El seguimiento de hábitos más sencillo

vía Notion

La mayoría de las plantillas de seguimiento de hábitos te piden que hagas un seguimiento de todo.

El registro de hábitos MÁS SENCILLO te ayuda a hacerlo pendiente. Si alguna vez has dedicado más tiempo a configurar un sistema que a seguirlo, este sencillo registro de hábitos te ayudará a evitar distracciones.

Con un calendario que se actualiza automáticamente, una lista de control diaria y indicadores de progreso opcionales, está diseñado para mantener la constancia sin fricciones.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Utiliza una lista de control y un calendario minimalistas para reducir al mínimo las fricciones.

Genera automáticamente páginas diarias, para que la configuración nunca te ralentice.

Realiza un seguimiento de métricas opcionales para que los datos sigan siendo útiles, sin resultar pesados.

✨ Ideal para: minimalistas, creadores de rutinas y cualquiera que esté cansado de los sistemas de seguimiento excesivamente complejos.

19. Gráficos visuales para el seguimiento de hábitos

vía Notion

Si eres de los que necesitan ver su progreso para mantener la motivación, la plantilla Visual Habit Tracker Graphics está hecha para ti.

Genera páginas diarias con solo pulsar un botón para marcar los hábitos completados y actualiza automáticamente el progreso semanal y los gráficos anuales para que puedas detectar patrones y mantenerte al día.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Genera gráficos y resúmenes semanales automáticamente para que las tendencias destaquen.

Páginas diarias con un solo clic para que el registro sea instantáneo.

Compara semanas y meses para que las mejoras sean innegables.

✨ Ideal para: personas que aprenden de forma visual y buscan la constancia, y que desean tener una visión general gráfica de sus hábitos diarios.

20. Sistema de recompensas por hábitos

vía Notion

A veces, para crear mejores hábitos se necesita una razón.

La plantilla «Sistema de recompensas por hábitos» te permite establecer recompensas personalizadas por completar hábitos, convirtiendo la constancia en una motivación que te ilusiona.

Puedes definir tus hábitos, asignar recompensas significativas y empezar a marcarlos. Es una forma maravillosa de convertir los pequeños logros en una motivación que realmente perdura.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Vincula los hábitos a recompensas significativas para que los incentivos sigan siendo personales.

Realiza un seguimiento de las acciones completadas en relación con las metas para ganar recompensas.

Consulta los medidores de progreso-recompensa para que el siguiente hito te parezca más cercano.

✨ Ideal para: Cualquier persona a la que le motiven los incentivos y quiera gamificar sus hábitos diarios con recompensas integradas.

Límites de Notion

Las plantillas de Notion simplifican la configuración, pero a menudo crean fricciones en el momento en que tu sistema necesita adaptarse.

Las plantillas rara vez cuentan cómo el seguimiento de hábitos se cruza con el resto de tu vida, como los cambios de prioridades, los cambios de rutinas o las responsabilidades de rol.

Muchas plantillas te obligan a utilizar categorías fijas (por ejemplo, ejemplo: salud, productividad) que no reflejan cómo se superponen o evolucionan realmente tus hábitos.

Los rastreadores visuales, como las barras de progreso y los contadores de rachas, se rompen fácilmente cuando añades o eliminas hábitos a mitad de mes.

Repetir hábitos diarios a lo largo de un cronograma prolongado provoca que las bases de datos se saturen y el rendimiento se ralentice, especialmente en dispositivos móviles.

La mayoría de las plantillas no tienen compatibilidad con el seguimiento de hábitos en múltiples contextos (ejemplo: personales, objetivos de fitness, aprendizaje) de forma unificada, lo que hace que tu sistema se fragmente con el tiempo.

Plantillas alternativas de Notion

A diferencia de Notion, ClickUp ofrece una estructura escalable que se adapta a tu flujo de trabajo. Aquí tienes algunas alternativas a las opciones de plantillas de Notion de ClickUp para tu comodidad:

1. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de tu carga de trabajo en relación con los objetivos diarios y visualiza los hábitos completados utilizando la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp.

Supongamos que estás intentando beber más agua, escribir un diario y establecer un límite en el tiempo que pasas frente a la pantalla, pero tu actual gestor de hábitos de Notion se rompe en el momento en que te saltas un día o cambias tu rutina.

La plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp resuelve esto con tareas periódicas, recordatorios automáticos y seguimiento en tiempo real que se ajusta sobre la marcha. No es necesario que reconstruyas tu sistema cada vez que cambian tus hábitos.

Con actualizaciones visuales del progreso, objetivos diarios y un seguimiento flexible tanto en el ámbito personal como en el entorno de trabajo, esta plantilla te ayuda a mantener la constancia sin esfuerzo manual.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Utiliza tareas periódicas y recordatorios para que tus rutinas se mantengan incluso cuando cambie tu horario.

Realiza un seguimiento de tu progreso y tus objetivos con paneles de control para obtener información en tiempo real.

Cambia entre espacios personales y entornos de trabajo para que los hábitos se adapten a toda tu vida.

✨ Ideal para: Profesionales ocupados que desean realizar seguimiento a sus hábitos en evolución sin tener que modificar constantemente su configuración.

2. Plantilla de tareas pendientes de ClickUp Trabajo

Obtenga una plantilla gratis Realiza tu trabajo diario sin perder el ritmo con la plantilla «Work Pendiente» de ClickUp.

Empiezas el día con cinco tareas urgentes, tres seguimientos y una reunión para la que te has olvidado de prepararte: ¿te suena familiar?

La plantilla «Work To Do» de ClickUp te ayuda a dividir las cargas de trabajo abrumadoras en pasos organizados y factibles.

Puedes priorizar por urgencia, realizar seguimiento del progreso con tableros Kanban o (diagrama de) Gantt, y estructurar tus tareas en listas con subtareas y plazos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Prioriza por urgencia e impacto para que el día comience con claridad.

Divide el trabajo en subtareas y cronogramas para que los resultados sean predecibles.

Consulta la lista, el tablero y el diagrama de Gantt para que la planificación se adapte a tu estilo.

✨ Ideal para: Profesionales que gestionan cargas de trabajo aceleradas y necesitan un sistema claro y flexible para mantenerse organizados y concentrados.

3. Plantilla de pendientes diarias de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén el impulso a lo largo del día sin el desorden de los sistemas sobrecargados con la plantilla de pendientes diarias de ClickUp.

Te sientas en tu escritorio y no recuerdas si has hecho el seguimiento con el cliente, si has enviado el informe matutino o incluso si has desayunado. La plantilla «Tareas diarias» de ClickUp te ayuda a planificar tu día hora por hora.

Puedes utilizar los campos personalizados para separar las tareas de trabajo de las personales, añadir listas de control para las rutinas recurrentes y marcar lo terminado para mantener tus hábitos y responsabilidades diarios sincronizados.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Bloquea tu día con listas de control para que el impulso se acumule hora tras hora.

Separa el trabajo de lo personal con Campos personalizados para mantener la concentración.

Reinicia cada día con reglas de transferencia para que nada quede sin ver.

✨ Ideal para: Profesionales que compaginan reuniones, tareas de administrador y tareas personales y necesitan un reinicio diario estructurado.

👀 Dato curioso: Investigadores del MIT descubrieron que el cerebro formula hábitos a través de un ciclo de señal-rutina-recompensa mientras estudiaban a ratas que navegaban por un laberinto en busca de recompensas alimenticias. Este hallazgo reveló que, una vez que se forma un hábito, el cerebro conserva energía ejecutando la rutina automáticamente, una idea que ahora sustenta la ciencia moderna de los hábitos.

4. Plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona el cambio entre el trabajo profundo y los logros rápidos utilizando la plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp.

Tienes una llamada con un cliente a las 11, una propuesta que entregar a las 3 y una docena de tareas más dando vueltas en tu cabeza. El problema con este escenario es que no tienes ni idea de cómo encajarlo todo en tu día.

La plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp te ofrece una vista unificada para programar, priorizar y correlacionar toda tu carga de trabajo por hora, día o semana.

Arrastra y suelta tareas en los espacios libres, crea intervalos entre reuniones y realiza un seguimiento del tiempo que realmente te lleva completar cada tarea.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Arrastra las tareas a las franjas del calendario para que los plan sean realistas, no meras esperanzas.

Crea márgenes y calcula duraciones para que los horarios reflejen el esfuerzo.

Compara las vistas diarias y semanales para que tu capacidad se mantenga realista.

✨ Ideal para: Profesionales que dependen del bloqueo de tiempo o que desean estructurar sus caóticas agendas.

5. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Sé sincero contigo mismo durante el proceso con el seguimiento visual que ofrece la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp.

Tienes metas. Quizás sea cambiar de carrera, mejorar tu salud o aumentar tu concentración. Pero llevar un seguimiento de lo que realmente estás avanzando también es una parte importante del reto.

La plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp te ofrece un lugar donde establecer metas claras, definir por qué son importantes y dividirlos en pasos prácticos.

Puedes organizar recursos, correlacionar cronogramas y utilizar el seguimiento del progreso para que el crecimiento intencional forme parte de tu rutina, lo que te garantizará una experiencia sin estrés, y no solo una vaga resolución.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Define tus metas, por qué son importantes y los pasos a seguir para que el crecimiento sea concreto.

Realiza un seguimiento de tus hitos y progresos para mantener la motivación.

Organiza los recursos y los cronogramas para que la acción supere a la intención.

✨ Ideal para: cualquier persona que busque un crecimiento a largo plazo en materia de salud, carrera profesional o mentalidad con un plan estructurado y cuantificable.

6. Plantilla de ClickUp para el horario personal diario de los niños

Obtenga una plantilla gratis Aporta estructura sin estrés a la rutina diaria de tus hijos con la plantilla ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Horario personal diario para niños).

Gestionar las tareas escolares, el tiempo frente a la pantalla y el juego en un solo día es difícil, especialmente cuando tu hijo no deja de preguntar: «¿Qué tengo pendiente?».

La plantilla ClickUp Daily Personal Schedule for Kids ofrece una rutina visual y adaptada a los niños que correlaciona todo, desde el tiempo de lectura hasta los descansos al aire libre.

Con bloques de tiempo para el aprendizaje, las tareas domésticas, las comidas y la diversión, ayuda a los niños a comprender su día de un vistazo. Los principales pueden establecer recordatorios suaves y comprobar el progreso, mientras que los niños crean rutinas y hábitos positivos sin esfuerzo y de forma independiente.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Crea rutinas aptas para niños con bloques visuales para que los días sean predecibles.

Añade recordatorios y comprobaciones suaves para que crezca tu independencia.

Equilibra el colegio, las tareas domésticas y el ocio para que los hábitos se formulen de forma natural.

✨ Ideal para: principales, educadores en el hogar o tutores que brindan compatibilidad a los niños con rutinas diarias estructuradas en casa.

7. Plantilla de productividad personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Prioriza por urgencia y supervisa el progreso de los proyectos con la plantilla de productividad personal de ClickUp.

Es lunes por la mañana y te encuentras con cinco tareas a medio terminar de la semana pasada, dos nuevos plazos de entrega de proyectos y ningún plan concreto para llevarlo a cabo.

La plantilla de productividad personal de ClickUp te ayuda a poner orden en ese caos convirtiendo tus tareas dispersas en un sistema estructurado y fácil de seguir. Puedes dividir el trabajo en pasos factibles, marcar los elementos urgentes y visualizar cómo cada tarea contribuye a tus metas semanales.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Clasifica las tareas en prioridades semanales para que el esfuerzo se ajuste a las metas.

Marca la urgencia y a los propietarios para que los siguientes pasos sean evidentes.

Revisa los paneles de control para ajustarte antes de que se acaben los plazos.

✨ Ideal para: Profesionales ocupados que necesitan un sistema claro para gestionar tareas superpuestas y trabajo pendiente a lo largo de la semana.

8. Plantilla de metas SMART de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén a todo el equipo alineado y responsable utilizando la plantilla de objetivos SMART de ClickUp.

Llevas meses hablando de lanzar ese nuevo producto... pero sin cronogramas claros ni propiedad, nada avanza.

La plantilla de objetivos SMART de ClickUp te ayuda a convertir ambiciones vagas en hitos estructurados y medibles. Divide los objetivos en tareas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados; asigna fechas límite y visualiza el progreso de tu equipo en tiempo real.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Convierte los grandes objetivos en hitos medibles para poder realizar un seguimiento del progreso.

Asigna propietarios y fechas límite para que la responsabilidad se mantenga.

Visualiza el estado y el ritmo para que las revisiones sean rápidas y objetivas.

✨ Ideal para: equipos o profesionales independientes que desean convertir sus metas generales en planes específicos y alcanzables con resultados medibles.

El seguimiento de hábitos está a solo un clic (arriba) de distancia.

Los buenos hábitos no se mantienen porque los empezamos, sino porque los hacemos seguimiento.

No importa cuál sea la meta (beber más agua, leer 10 páginas al día o mantener la concentración durante las horas de trabajo), la clave es el progreso que realmente puedes ver. En el momento en que dejamos de hacer un seguimiento, los hábitos pasan a un segundo plano.

Aquí es donde fallan la mayoría de los sistemas. Una plantilla prefabricada puede parecer limpia, pero si no se adapta a medida que tus hábitos crecen o tus prioridades cambian, acabará obstaculizando tu intento correcto.

ClickUp, por su parte, ofrece un seguimiento de hábitos que funciona de manera similar a tu flujo de trabajo, con funciones de tareas periódicas, objetivos visuales y actualizaciones del progreso en tiempo real.

Y no es solo para particulares.

El seguimiento y la organización de los proyectos de la empresa es muy fácil y eficaz con el software ClickUp. Desde simples listas hasta proyectos complicados, ClickUp se ha utilizado para hacer las cosas como se esperaba. Es un software muy eficaz a la hora de abordar problemas de gestión de tareas y realizar un seguimiento del progreso de las tareas y proyectos en curso.

