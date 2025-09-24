las 10 mejores extensiones de Chrome para convertir voz en texto

Abre un documento en blanco, listo para escribir. Cinco minutos después, sigue mirando fijamente el cursor, con el cerebro funcionando más rápido que su velocidad de escritura. Las ideas se le escapan y, de repente, escribir se convierte en una tarea tediosa.

Ahora imagina que solo tienes que hablar (correos electrónicos, notas de reuniones, incluso borradores de blogs) y ver cómo tus palabras aparecen al instante.

¿Listo para hacerlo realidad? Hemos recopilado algunas de las mejores extensiones de Chrome para convertir voz en texto y que puedas hacer tu trabajo de forma más rápida y accesible.

¡Empecemos! 🎤

Las mejores extensiones de Chrome para convertir voz en texto de un vistazo

Aquí tienes un práctico resumen de las mejores herramientas que convertirán tu voz en texto sin complicaciones:

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Notas de voz y documentación de tareas integradas para equipos pequeños y grandes que necesitan una colaboración estructurada ClickUp Brain MAX con escritura por voz, AI Notetaker para reuniones en línea, clips de voz, documentos, contexto de IA, enlazado de tareas Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Fireflies. ai Transcripción automática y resúmenes de reuniones virtuales para profesionales y equipos con un gran volumen de reuniones Transcripción en tiempo real, resúmenes con IA, multilingüe, AskFred Gratis; los planes de pago empiezan desde 18 $ al mes Tactiq Transcripción de reuniones en directo con resúmenes de ChatGPT para equipos que necesitan claridad e información compartida en las reuniones Subtítulos en tiempo real, elementos de IA, borradores de seguimiento Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 12 $ al mes Speechnotes Dictado de voz rápido en páginas web para particulares o creadores de contenido independientes Micrófono flotante, ligero Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 1,9 $ al mes Notta Transcripciones rápidas y precisas para equipos pequeños o personas que trabajan con varios idiomas Alta precisión, conversión multilingüe Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 13,49 $ al mes Transkriptor Transcripción precisa para diversos casos de uso para personas o equipos pequeños que necesitan soluciones asequibles más de 100 idiomas con compatibilidad, carga de archivos, captura de reuniones Gratis; los planes de pago empiezan a partir de 19,99 $ al mes Voice In Dicta en cualquier campo de texto del navegador para quienes buscan soluciones rápidas Reconocimiento de voz en tiempo real, compatibilidad universal con campos de texto Gratis; los planes de pago empiezan desde 9,99 $ al mes LipSurf Control del navegador mediante voz para usuarios que buscan potencia y accesibilidad Navegación por voz, comandos de dictado, compatibilidad con macros Gratis; los planes de pago empiezan desde 4 $ al mes MeetGeek IA Captura automática de reuniones + información para equipos que buscan soluciones avanzadas específicas para reuniones Resúmenes con IA, panel de análisis, búsqueda global Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 19 $ al mes SpeechText. IA Transcripción fiable basada en navegador para usuarios individuales o equipos que necesitan transcripciones rápidas Captura de micrófono, descargar instantánea, audio del navegador Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 10 $ por 180 minutos de transcripción

¿Qué debe buscar en las extensiones de Chrome para convertir voz en texto?

Esto es lo que debe buscar en las extensiones de Chrome para convertir voz en texto:

Transcripción precisa: Captura el habla de forma consistente en entornos ruidosos y entiende diferentes acentos sin malinterpretaciones

formato inteligente: *Inserción automática de signos de puntuación y párrafos, y reconocimiento de comandos de voz para acciones como «nueva línea» o «eliminar última palabra»

Compatibilidad multilingüe: Detecta y transcribe en docenas de idiomas con un cambio fluido durante las conversaciones multilingües

*usabilidad en tiempo real: Escribe directamente en Documentos de Google, Gmail o en el chat de reunión mientras la extensión transcribe el habla en segundo plano

Exportaciones sencillas: Descargar transcripciones en múltiples formatos, como TXT, PDF o documento, para agilizar la entrega y la documentación

seguridad reforzada: *Asegúrate de que las transcripciones de las reuniones no sean almacenadas, vendidas ni utilizadas por proveedores externos de IA para mantener los datos de audio privado

Configuración sencilla: Instálalas rápidamente, úsalas sin ralentizar tu navegador y actívalas con un atajo de teclado para dictar al instante

🧠 Dato curioso: Cuando IBM presentó el Shoebox en 1962, solo podía reconocer 16 palabras y dígitos hablados. Aun así, fue revolucionario en su momento y allanó el camino para el dictado de voz moderno.

Las mejores extensiones de Chrome para convertir voz en texto

Estas son nuestras recomendaciones de las mejores extensiones de Chrome para convertir voz en texto. 👇

1. ClickUp (la mejor para notas de voz integradas y documentación de tareas)

Haga su trabajo un 400 % más rápido con ClickUp Brain MAX Aumente la productividad con ClickUp Talk to Texto en Brain MAX

ClickUp es un espacio de trabajo todo en uno donde conviven el trabajo, la comunicación y la colaboración, todo ello impulsado por la IA. ClickUp Brain MAX extiende ese poder a tu escritorio.

La aplicación de IA para escritorio reúne modelos avanzados de IA como ChatGPT, Gemini y Claude en una sola aplicación complementaria, para que no tengas que cambiar constantemente de herramienta. Además, permite realizar búsquedas en todo tu mundo digital, desde las tareas de ClickUp hasta Google Drive, GitHub, OneDrive y mucho más.

¿Y una de sus funciones más destacadas? ClickUp Talk to Text, una solución de conversión de voz a texto que convierte las palabras habladas en acciones. También perfecciona, contextualiza y establece la conexión entre tus ideas y el resto de tu trabajo.

Habla con naturalidad, trabaja más rápido

Esto es lo que puedes hacer con Talk to Texto en ClickUp:

Obtenga transcripciones perfeccionadas con IA que eliminan al instante los errores y refinan su voz para convertirla en texto legible y de calidad profesional

Cree un diccionario personal con términos personalizados, nombres y jerga de trabajo para un reconocimiento preciso

Añada menciones contextuales y enlaces haciendo referencia a tareas, documentos o compañeros de equipo con su voz

Mantén las manos libres con teclas de atajo (fn, shift + fn o una combinación personalizada)

Hable en su propio idioma y utilice la compatibilidad con idiomas globales para transcribir a más de 50 idiomas

Vuelve a visitar transcripciones anteriores de tu historial para copiarlas, exportarlas o reproducirlas

Encuentre archivos en todas las apps, aplicación al instante con la búsqueda unificada en ClickUp Brain MAX

Imagina que estás redactando un guion para YouTube. En lugar de escribir, abres ClickUp Brain MAX, pulsas la clave de atajo y empiezas a dictar. Tu discurso preliminar se pulimenta al instante y se convierte en líneas limpias y listas para la cámara sin perder el tono de conversación. A medida que fluyen las ideas, puedes añadir viñetas, apuntes para la lluvia de ideas o incluso asignar tareas de edición. Brain MAX inserta automáticamente @menciones para los compañeros de equipo o enlaces a ClickUp documentos y tareas, de modo que las referencias se pueden poner en práctica de inmediato.

Busca y conéctate más allá del dictado

Brain MAX funciona con la inteligencia de ClickUp Brain, el motor central de IA que se ejecuta en tu entorno de trabajo. Analiza tus tareas, documentos, comentarios y conversaciones para ofrecer respuestas contextuales.

Pide a ClickUp Brain resúmenes de reunión y mucho más

ClickUp Brain ofrece resúmenes instantáneos de hilos largos, documentos y actualizaciones para que puedas ver las decisiones, los obstáculos y los siguientes pasos sin tener que revisar cada detalle.

¿Y lo mejor de todo? Todos esos elementos de acción se convierten en tareas reales en ClickUp, para que no se pierda nada.

También puede hacer preguntas, como «¿Qué bloquea el lanzamiento del sitio web?», y obtener respuestas contextuales extraídas directamente de su entorno de trabajo.

📌 Prueba estas indicaciones: Crea una actualización semanal en la que destaques el progreso, los obstáculos y las prioridades

Escribe un guion para un vídeo de YouTube de 2 minutos sobre la gestión del tiempo

Convierte mis notas de la última reunión del equipo en un resumen del proyecto con viñetas

Vea cómo ClickUp Brain facilita la transcripción en cuestión de segundos. 🤩

Las mejores funciones de ClickUp

Captura cada palabra en las reuniones: Graba y transcribe las discusiones de las reuniones con Graba y transcribe las discusiones de las reuniones con ClickUp AI Notetaker , que también crea resúmenes, extrae conclusiones clave y sugiere los siguientes pasos

graba y añade clips de voz: *Utiliza ClickUp Voice Clips para capturar actualizaciones rápidas, comentarios o ideas directamente en tareas, comentarios o documentos

Utiliza plantillas ya preparadas: Estandariza los flujos de trabajo con Estandariza los flujos de trabajo con plantillas de notas de reuniones para tareas y documentos, desde notas de reuniones hasta requisitos de proyectos

crea y enlaza documentación: *Redacta, realiza edición y comparte contenido con ClickUp Documento, completado con incrustaciones multimedia, lista de control y @menciones

busca cualquier cosa al instante: *Encuentra lo que necesitas con ClickUp Enterprise Search , ya sea una nota de voz, un documento o una tarea

Conéctese con sus herramientas marcadas como favoritas: Amplíe los flujos de trabajo con Amplíe los flujos de trabajo con las integraciones de ClickUp , que incluyen Slack, Google Drive, Zoom y Figma

ClickUp: Límites

Las amplias funciones y opciones de personalización de ClickUp pueden resultar abrumadoras al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 lo resume a la perfección:

ClickUp reúne todo lo que necesito para la gestión de proyectos en un solo lugar. Tareas, documentos, metas e incluso chatear. Aprecio mucho la facilidad de uso y lo sencillo que fue implementarlo cuando incorporé al equipo. El número de funciones es impresionante y puedo adaptar los flujos de trabajo para que se ajusten a cualquier cosa, desde una simple lista de tareas hasta un complejo sprint ágil. A pesar de su profundidad, la facilidad de integración con otras herramientas mantiene todo conectado sin esfuerzos adicionales. El panel me ofrece una vista panorámica, lo que me ahorra mucho tiempo a la hora de gestionar varios proyectos. Como lo uso casi a diario, también he tenido buenas experiencias con el soporte al cliente, que siempre ha respondido cuando he necesitado ayuda.

📮 ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, el 12 % de los encuestados considera que las reuniones están masificadas, el 17 % afirma que duran demasiado y el 10 % cree que, en su mayoría, son innecesarias. En otra encuesta de ClickUp, el 70 % de los encuestados confesó que, si pudieran, enviarían encantados a un sustituto o representante a las reuniones. ¡El bloc de notas con IA integrado de ClickUp puede ser tu asistente perfecto para las reuniones! Deja que la IA capture todos los puntos clave, decisiones y elementos de acción mientras tú te centras en trabajo de mayor valor. Con los resúmenes automáticos de reuniones y la creación de tareas asistida por ClickUp Brain, nunca te perderás información importante, incluso cuando no puedas asistir a una reunión. 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias!

📖 Lea también: Los mejores convertidores de audio a texto para una transcripción rápida y precisa

2. Fireflies. ai (la mejor para transcribir automáticamente reuniones y generar resúmenes instantáneos)

a través de Fireflies.ai

Fireflies. ai es un asistente de reuniones con IA que también funciona como resumidor de transcripciones con IA dentro de tu navegador. Con su extensión para Chrome, puedes capturar todo lo que se discute en las llamadas de Google Meet en tiempo real sin necesidad de invitar a un bot a la reunión.

Esto lo hace especialmente útil para los profesionales que desean transcripciones precisas y notas prácticas sin interrupciones.

Además de transcripciones y resúmenes de reuniones, la herramienta de IA para reuniones también proporciona análisis de reuniones, como el tiempo de intervención de los ponentes, los temas tratados, las opiniones de los participantes, etc.

Las mejores funciones de Fireflies. ai

Genere notas de reunión, resumen y elementos con herramientas de IA como AskFred

Detecta y transcribe automáticamente en más de 100 idiomas con transcripción en directo

Identifica automáticamente a los participantes en las reuniones con la función Identificación automática de participantes

Personaliza los resúmenes de reuniones con plantillas para equipo de ventas, (resumen) StandUp o entrevistas

Genere transcripciones y resúmenes de conversación en persona con la aplicación móvil Fireflies

Límites de Fireflies. ai

La integración con Zoom/Teams puede resultar invasiva en ocasiones

Los créditos de IA tienen un límite, incluso en los planes de pago, lo que restringe el acceso a algunas funciones avanzadas

Precios de Fireflies. ai

Free

Pro: 18 $ al mes por usuario

Empresa: 29 $ al mes por usuario

Corporación: 39 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Fireflies. ai: valoraciones y reseñas

G2: 4,8/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Fireflies IA para tomar notas y transcribir

3. Tactiq (la mejor para transcripciones de reuniones en directo con resumen)

a través de Tactiq

Desarrollado por OpenAI, Tactiq simplifica la transcripción de reuniones en directo sin comprometer la privacidad. El software de transcripción le ofrece transcripciones específicas por orador a medida que se desarrolla la reunión, lo que facilita la atribución de puntos clave, decisiones y responsabilidades a las personas adecuadas.

Puede transcribir reuniones en directo a través de Google Meet, Zoom y Microsoft Teams. Más allá de la transcripción básica, Tactiq le permite buscar conversaciones anteriores y exportar notas directamente a herramientas como ClickUp, Notion, Documentos de Google o Slack.

Con sus flujos de trabajo de IA, también puede automatizar tareas posteriores a las reuniones, como la actualización de CRM o de la base de conocimientos, la creación de tickets y mucho más.

Las mejores funciones de Tactiq

Haz preguntas personalizadas a la IA y reutilízalas como acciones automatizadas con un solo clic

Extraiga y comparta información de las reuniones con los miembros del equipo

Convierte las notas de las reuniones en tickets de Jira o Linear directamente desde la transcripción

Añada etiquetas, rótulos y capturas de pantalla a las transcripciones para mejorar la documentación

Accede al Generador de transcripciones de YouTube para extraer transcripciones de cualquier vídeo de YouTube al instante

Límites de Tactiq

Un audio bajo o poco claro puede hacer que la herramienta transcriba palabras incorrectas o incompletas

No existe la compatibilidad con Microsoft Teams fuera del navegador, lo que limita su usabilidad en comparación con las alternativas de Tactiq

Precios de Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario

Equipo: 20 $ al mes por usuario

Empresa: 40 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tactiq?

Aquí tienes una breve reseña de una opinión de G2:

Ahora ya no necesitamos a una persona para transcribir el audio. Contratamos a gente para que tome nota y, a veces, nos perdemos las grabaciones de las reuniones, lo que hace muy difícil recordar las actas de las mismas. No capta algunas palabras y necesita más reconocimiento de voz. Hablamos con acento indio y algunas de las palabras se traducen a otra cosa, lo que cambia todo el sentido.

4. Speechnotes (la mejor para dictados rápidos en páginas web)

a través de Speechnotes

Speechnotes es una herramienta ligera de transcripción y mensajería de voz diseñada para cualquiera que prefiera hablar en lugar de escribir.

A diferencia de otras herramientas más pesadas centradas en reuniones, Speechnotes funciona como un bloc de notas en línea en tu navegador Chrome, lo que te permite dictar notas, redactar borradores o grabar ideas en tiempo real.

Es especialmente popular entre escritores, estudiantes, médicos y profesionales que desean un espacio despejado y sin distracciones para capturar sus pensamientos sin tener que detenerse a escribir. Más allá del dictado en vivo, Speechnotes también procesa archivos de audio y vídeo pregrabados y los convierte en transcripciones precisas en cuestión de minutos.

Las mejores funciones de Speechnotes

Envía comandos de voz para aplicar puntuación y formato sin necesidad de edición manual

Añada marcas de tiempo, subtítulos y etiquetas de hablante para obtener transcripciones estructuradas

Descargar la app Speechnotes para Android o TextHear para iOS y disfruta de un dictado móvil sin interrupciones

Exporta transcripciones en varios formatos, incluidos archivos Word o PDF

Límites de Speechnotes

La extensión no hace trabajo con micrófonos Bluetooth, lo que frustra a los usuarios que dependen de la entrada inalámbrica

La app, aplicación, a veces pierde las notas guardadas o requiere un guardado manual

Precios de Speechnotes

Free

Premium: 1,9 $ al mes por usuario

Transcripción: 0,1 $/minuto

Valoraciones y reseñas de Speechnotes

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Antes de 1997, los programas de dictado exigían a los usuarios hacer una pausa después de cada palabra. Entonces apareció Dragon NaturallySpeaking, el primer sistema comercialmente disponible que ofrecía compatibilidad con el habla natural y continua.

5. Notta (la mejor para transcripciones rápidas y precisas en varios idiomas)

a través de Notta

Notta se posiciona como un completo hub de documentación de reuniones. Su ventaja más destacada es su enfoque en flujos de trabajo bilingües y colaborativos. Te permite transcribir y traducir reuniones a dos idiomas simultáneamente, lo que ayuda a equipos diversos a participar plenamente en las conversaciones.

Combínalo con sus herramientas de edición, resúmenes con IA con un solo clic y uso compartido sin problemas en Slack, Notion o Salesforce, y Notta reducirá el trabajo posterior a las reuniones.

Las mejores funciones de Notta

Transcribe notas de voz o conversaciones grabadas en 58 idiomas con una precisión de hasta el 98 %

Uso compartido del lo más destacado utilizando la función de clip para la distribución solo de las partes más importantes

Edita y perfecciona las transcripciones directamente en el editor interactivo integrado

Busca y resume reuniones en múltiples grabaciones con AI Chat

Exporta transcripciones en múltiples formatos, incluidos DOCX, PDF, SRT, XLSX y TXT

Sin límites

La precisión de la transcripción puede ser deficiente, con palabras inventadas o incorrectas

Algunos usuarios han presentado (elaboración de) informes sobre condiciones (versión de) prueba engañosas y cargos inesperados en la facturación

Precios de Notta

Free

Pro: 13,49 $ al mes por usuario

Empresa: 27,99 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notta

G2: 4,4/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notta?

Como dice una reseña de G2:

Transcripción bastante precisa incluso para diferentes acentos (por ejemplo, inglés sudafricano), identifica a los hablantes y crea resúmenes bastante buenos que son una buena base. Todavía tengo que corregir errores en las transcripciones, los resúmenes son un buen comienzo, pero omiten alguna información importante.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Notta para una transcripción precisa

6. Transkriptor (la mejor opción para una transcripción asequible y fiable de archivos de audio y vídeo)

a través de Transkriptor

Transkriptor está diseñado para cualquiera que necesite capturar contenido hablado de conferencias, entrevistas o presentaciones y convertirlo rápidamente en texto. Con cobertura en más de 100 idiomas, es una opción versátil para estudiantes internacionales, periodistas y equipos que se enfrentan a conversaciones multilingües a diario.

Se integra con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams para grabar transcripciones de reuniones. También puede extraer información como el tiempo de habla de los participantes y el análisis de opiniones a partir de las transcripciones.

Además, con su generador de subtítulos, traductor de audio, grabadora de voz con IA y transcripción de podcasts, Transkriptor también funciona como una herramienta de producción de contenido que ayuda a reutilizar el contenido hablado para una distribución más amplia.

Las mejores funciones de Transkriptor

Captura simultáneamente grabaciones de pantalla, cámara y micrófono con la extensión de Chrome

Sube archivos directamente o impórtalos desde YouTube para transcribirlos y resumirlos

Genera resúmenes basados en IA que destacan los puntos clave de largas conferencias o llamadas

Cree una base de conocimientos con capacidad de búsqueda a partir de sus transcripciones para facilitar su consulta

Límites de Transkriptor

Problemas con palabras de relleno como «um» y «uh» que requieren una limpieza adicional

La diferenciación de hablantes es débil en grabaciones con varios hablantes

Precios de Transkriptor

Free

Pro: 19,99 $ al mes por usuario

Equipo: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Transkriptor

G2: 4,7/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? En 1952, Bell Labs creó Audrey, uno de los primeros sistemas de reconocimiento de voz. Solo podía entender los dígitos del cero al nueve, y solo cuando los pronunciaba la persona que lo había entrenado.

7. Voice In (la mejor para dictar directamente en los campos de texto del navegador)

a través de Voice In

Voice In es una extensión de Chrome de conversión de voz a texto ligera pero útil que te permite escribir en cualquier lugar de la web utilizando solo tu voz. Si deseas un dictado rápido y preciso sin salir de tu navegador, Voice In es una opción fiable.

La herramienta se adapta a su flujo de trabajo con comandos de puntuación integrados, formato de texto automático y atajos de voz personalizados. Esto significa que puede escribir correos electrónicos, rellenar formularios, redactar entradas de blog o incluso actualizar entradas de CRM más rápidamente.

Las mejores funciones de Voice In

Dicta directamente en más de 10 000 sitios web y app, aplicación sin necesidad de copiar y pegar

Crea comandos personalizados para expresar ediciones repetitivas y automatización

Dicta en varias pestañas con el modo avanzado

Cambia de idioma al instante con atajos para escribir en varios idiomas

Límites de Voice In

La puntuación hablada, como «coma» o «periodo», se puede transcribir como palabras literales, en lugar de tener un formato correcto

La extensión no hace trabajo en documentos locales (como archivos PDF o HTML) a menos que se concedan permisos adicionales al navegador

Precios de Voice In

Mensual: 9,99 $ al mes por usuario

Anual: 59,99 $ por usuario (facturado anualmente)

De por vida: 149,99 $ por usuario

Valoraciones y reseñas de Voice In

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Voice In?

Echa un vistazo a esta reseña de G2:

Lo mejor de Voice In es que la extensión de Chrome funciona a la perfección en casi cualquier sitio web con texto editable. Una pequeña desventaja es que, en ocasiones, algunos comandos complejos o jerga específica del sector se malinterpretan.

8. LipSurf (la mejor para controlar las funciones del navegador y las apps, aplicación, con comandos de voz)

a través de LipSurf

LipSurf transforma toda tu experiencia de navegación en un flujo de trabajo manos libres y activado por voz. En lugar de alternar entre escribir y hacer clic, puedes dar comandos verbales para desplazarte, hacer clic en enlaces, ver vídeos o escribir textos largos en tiempo real.

Desde dictar en Documentos de Google hasta navegar por Reddit o controlar YouTube, se adapta a tus hábitos web. ¿Y lo mejor? Funciona en Chrome sin seguimiento de datos ni anuncios, combinando con éxito la productividad de voz con la privacidad.

Las mejores funciones de LipSurf

Desarrolle atajos de voz personalizados para insertar plantillas, jerga laboral o acciones repetitivas

Amplíe la función utilizando complementos de código abierto o cree sus propias integraciones

Utiliza el comando «click grid» para interactuar con cualquier área de una página web mediante la voz

Cambie entre los modos de dictado, ortografía y bloqueo de comandos para obtener flujos de trabajo precisos

Límites de LipSurf

Los usuarios elaboran informes de que LipSurf puede tener errores y, en ocasiones, deja de funcionar de forma inesperada

LipSurf no siempre cumple bien su función en determinados sitios web, como Duolingo

Precios de LipSurf

Free

Más: 4 $ al mes por usuario

Premium: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de LipSurf

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: En algunos hospitales, los cirujanos utilizan la conversión de voz a texto durante las operaciones para dictar notas sin tocar ningún dispositivo. Los micrófonos están diseñados para filtrar el ruido de fondo de los quirófanos.

9. MeetGeek IA (la mejor para capturar automáticamente reuniones con aspectos destacados y elementos pendientes)

a través de MeetGeek IA

MeetGeek IA es una extensión de Chrome de conversión de voz a texto diseñada para capturar, organizar y automatizar todo lo que ocurre en tus llamadas. Se une automáticamente a tus reuniones, las graba y te proporciona notas estructuradas en el momento en que finaliza la llamada.

La app, aplicación, mantiene todas tus reuniones documentadas, incluyendo Zoom, Google Meet, Teams, Webex e incluso conversaciones fuera de línea.

Los flujos de trabajo de IA de MeetGeek reducen la carga de las reuniones al sincronizar la información con tus herramientas marcadas como favoritas y crear una base de conocimientos viva.

Las mejores funciones de MeetGeek /IA

Captura llamadas directamente desde el navegador sin bots ni invitaciones utilizando MeetGeek Chrome Recorder

Personaliza o crea tus propias plantillas de resumen para entrevistas, incorporaciones, llamadas de equipo de ventas y sincronizaciones de equipo

Sincronizar el contenido de las reuniones en más de 7000 app, aplicación, incluidas Slack, HubSpot, Notion y Google Drive

Desbloquea la inteligencia de la conversación con más de 100 KPI de seguimiento que miden el compromiso, el tiempo de intervención y la eficiencia de las reuniones

Límites de MeetGeek IA

Configuración lenta para reuniones no programadas; requiere programar el calendario con antelación

La compatibilidad lingüística tiene un límite, lo que afecta a la usabilidad para las personas multilingües

Precios de MeetGeek IA

Free

Pro: 19 $ al mes por usuario

Empresa: 39 $ al mes por usuario

Corporación: 59 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de MeetGeek IA

G2: 4,6/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MeetGeek IA?

Un usuario compartió este comentario:

MeetGeek ahorra mucho tiempo al grabar, transcribir y estructurar automáticamente las reuniones. Es muy práctico para encontrar rápidamente los momentos necesarios utilizando palabras clave y para hacer uso compartido de fragmentos con los compañeros de trabajo. A veces, la transcripción puede contener imprecisiones, especialmente cuando la calidad del audio es mala o cuando se utilizan varios idiomas en una conversación.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a MeetGeek IA para una gestión más inteligente de las reuniones

10. SpeechText. IA (la mejor para una conversión rápida y precisa de voz a texto dentro del navegador)

a través de SpeechText.ai

Cuando la precisión de la transcripción es realmente importante, SpeechText. IA te ofrece la flexibilidad de adaptar los resultados a tu sector.

En lugar de depender de un motor genérico de conversión de voz a texto, este software te permite elegir modelos específicos para cada ámbito, como medicina, derecho, entrevistas o podcasts, para que la jerga y los términos técnicos se reconozcan correctamente desde el principio.

Solo tienes que subir un archivo de audio o vídeo, seleccionar tu dominio y dejar que la IA se encargue del resto.

SpeechText. Las mejores funciones de la IA

Aprovecha el motor de búsqueda de audio integrado para encontrar rápidamente frases o términos dentro de las transcripciones

Genere resultados limpios con puntuación y formato automáticos

Realiza la edición y verifica las transcripciones con herramientas de corrección interactivas

Exporta los resultados de la transcripción en múltiples formatos, incluidos TXT, DOCX y PDF

SpeechText. Límites de la IA

En los planes de menor precio, hay un límite máximo de tamaño de archivo (por ejemplo, 20 MB), lo que puede requerir que los usuarios dividan manualmente los archivos de audio de gran tamaño

Carece de aplicación móvil, lo que impone un límite a su uso a flujos de trabajo basados en ordenadores de sobremesa o navegadores

SpeechText. Precios de IA

Starter: 10 $ por 180 minutos de transcripción

Personal: 19 $ por 380 minutos de transcripción

Estándar: 49 $ por 990 minutos de transcripción

SpeechText. Valoraciones y reseñas de IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Ventajas de utilizar la conversión de voz a texto en Chrome

El uso de la conversión de voz a texto en Chrome transforma tu forma de trabajo, comunicarte y mantener la productividad. Desde un dictado más rápido hasta una mejor accesibilidad, estas son las razones por las que vale la pena adoptarla:

productividad y ahorro de tiempo: *dictada correos electrónicos, (elaboración de) informes o código más rápido que escribiendo y trabaja sin usar las manos mientras realizas varias tareas a la vez o cuando no es posible escribir

accesibilidad mejorada: *Compatibilidad para usuarios con discapacidades, como problemas de movilidad, discapacidad visual o dislexia, haciendo que los espacios digitales sean más inclusivos

documentación y colaboración mejoradas: *Obtenga transcripciones en tiempo real de reuniones, seminarios web o clases, y capture ideas al instante con la toma de nota por voz

*funcionalidad versátil: utilice la voz para realizar búsquedas en el navegador, navegar y transcribir en varios idiomas, o conéctela con aplicaciones como Documentos de Google y Zoom para automatizar los flujos de trabajo

Beneficios para la salud: Reduce la tensión de las largas sesiones de escritura y evita las lesiones por esfuerzo repetitivo dejando que tu voz haga el trabajo

Tu voz acaba de mejorar

La mayoría de las extensiones de conversión de voz a texto de Chrome se limitan a la transcripción sin formato, dejándote a ti la tarea de limpiar el desorden. Algunas te obligan a saltar de una app a otra, mientras que otras comprometen la privacidad.

ClickUp Brain MAX y Talk to Text van más allá. Hacen que la conversión de voz a texto se sienta como una extensión natural de su flujo de trabajo. Con transcripciones perfeccionadas por IA, soporte multilingüe, vocabulario personalizado e integraciones profundas, su voz se convierte en una herramienta de productividad instantánea.

