Plantillas de presupuesto 50/30/20 gratuitas, gratuitas para gestionar tus finanzas con facilidad

Seamos sinceros: hacer un presupuesto suena tan divertido como organizar el cajón de los calcetines (algo que sin duda también has estado evitando). Pero, ¿y si gestionar tu dinero no requiriera un título en finanzas, 10 hojas de cálculo y una pequeña crisis existencial?

Entra: la mágica regla presupuestaria 50/30/20.

es muy sencillo: 50 % para necesidades, 30 % para deseos y 20 % para ahorros*. Para que te resulte aún más fácil, tenemos plantillas de presupuesto 50/30/20 que te ofrecen una estructura para ayudarte a organizar tus finanzas y crear un plan financiero a largo plazo.

Ya sea que vivas de un préstamo estudiantil, un salario o ingresos adicionales, este sistema de presupuesto se puede adaptar a tu rutina sin trastornar tu vida. Sigue leyendo para obtener plantillas gratuitas, estrategias inteligentes y consejos para controlar tus gastos, a partir del próximo mes.

Plantillas de presupuesto 50/30/20 de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen de todas las plantillas de presupuesto 50/30/20 que se enumeran a continuación:

¿Qué son las plantillas de presupuesto 50/30/20*?

Morgan Housel escribe en La psicología del dinero:

Hacer un buen uso del dinero tiene poco que ver con lo inteligente que seas y mucho que ver con tu comportamiento.

Hacer un buen uso del dinero tiene poco que ver con lo inteligente que seas y mucho que ver con tu comportamiento.

Una plantilla de presupuesto 50/30/20 ayuda a figurar ese comportamiento al ofrecer un método sencillo para gestionar tus ingresos. Divide tus ingresos netos en tres partes:

50 % para necesidades como el seguro médico y las facturas

30 % para deseos como entretenimiento

20 % para ahorros y pago de deudas

En lugar de realizar un seguimiento minucioso de cada céntimo, clasifica tus gastos mensuales según sus prioridades. Estas plantillas sirven como marcos listos para usar que te ayudan a organizar tus finanzas, lo que facilita empezar a elaborar presupuestos, supervisar los gastos reales y alcanzar tus metas financieras sin complicar demasiado el proceso

*¿Qué hace que una plantilla de presupuesto 50/30/20 sea buena?

Una buena plantilla de presupuesto 50/30/20 te ayuda a realizar el seguimiento, ajustar y planear los gastos y metas de la vida real. La plantilla adecuada debe desglosar claramente los ingresos mensuales y guiar tus decisiones financieras mes a mes. Funciones clave que debes buscar:

Secciones de asignación claras: Realice el seguimiento de sus necesidades, deseos y ahorros de un vistazo, basándose en sus ingresos mensuales reales

Fórmulas integradas: Deja que la plantilla calcule automáticamente cuánto debes gastar y ahorrar de tus ingresos netos

Secciones para gastos fijos: Asegúrate de que tus gastos básicos, como el alquiler, los servicios públicos y el seguro médico, sean siempre prioritarios

*campos personalizables: Ajuste fácilmente su plan cuando se centre en el pago de deudas, fondos de emergencia o inversiones

seguimiento de gastos reales frente a gastos plan:* Compare lo que tenía previsto gastar con lo que ha gastado realmente para detectar rápidamente cualquier fuga

*resúmenes visuales: Vea sus metas de ahorro y el progreso de sus gastos con gráficos que le permiten ver claramente su situación financiera

Espacio para el plan futuro: Reserva dinero de bonificaciones, reembolsos o ingresos adicionales para tus metas financieras más importantes

📚 Lea también: Plantillas gratuitas de presupuesto doméstico para Hojas de cálculo de Google

Las mejores opciones de plantillas de presupuesto 50/30/20

Gestionar tu presupuesto mensual es mucho más fácil cuando cuentas con las herramientas adecuadas.

Aquí tienes algunas de las mejores plantillas de presupuesto 50/30/20 que te ayudarán a distribuir tus ingresos, hacer el seguimiento de tus gastos y alcanzar tus metas de ahorro con precisión.

1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualice y organice sus ingresos y gastos con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp.

La plantilla de presupuesto simple de ClickUp reduce la elaboración de presupuestos a lo que realmente debería ser: simple. En lugar de interminables pestañas y fórmulas ocultas, obtienes un sistema visual que correlaciona claramente tus necesidades, deseos, ahorros y áreas de pago de deudas.

Puede introducir fácilmente nuevas transacciones, realizar un seguimiento de los ingresos netos y planear los gastos mensuales sin mucho trabajo manual.

Además, puedes cambiar el enfoque entre vistas presupuestarias como Efectivo neto, Seguimiento de ingresos y Gestión de gastos siempre que quieras mejorar tu panorama financiero. No tienes que averiguarlo por tu cuenta: ClickUp te guía con una vista de introducción integrada.

⭐ Funciones clave que te encantarán

Configura Campos personalizados para clasificar los gastos mes a mes

Realice un seguimiento del gasto real frente al plan utilizando vistas de tabla dinámicas

Utilice funciones de gestión de proyectos, como actualizaciones de estado para cada entrada financiera

Supervise sus metas de ahorro y el progreso del presupuesto de sus proyectos de forma visual con paneles

🔑 Ideal para: Personas que desean una forma estructurada y sencilla de organizar su presupuesto 50/30/20 y mantenerlo actualizado con el mínimo esfuerzo.

📹 Vea cómo optimizar su presupuesto en ClickUp:

➡️ Más información: Resumen del libro Atomic Habits: conclusiones clave y reseña

2. Plantilla de presupuesto personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona fácilmente tu panorama financiero completado con la plantilla de presupuesto personal de ClickUp.

La plantilla de presupuesto personal de ClickUp está diseñada para personas que desean tener más control sin la complejidad de las aplicaciones de presupuesto tradicionales. Se centra en crear hábitos inteligentes ayudándote a registrar todo, desde tus ingresos mensuales hasta los gastos discrecionales, en un espacio de trabajo fácil de usar.

Encontrarás vistas Tablero, lista y calendario que muestran tus ingresos, gastos fijos y metas. Es más que un simple rastreador: es un sistema completo de planificación financiera en el que puedes idear estrategias de ahorro, planear el pago de deudas y priorizar tu dinero en función de tu fase.

Si realmente quieres dominar la distribución 50/30/20, esta plantilla te ofrece una estructura flexible.

⭐ Funciones clave que te encantarán

Piensa en tus metas financieras y realiza el seguimiento de ellas en la vista Documento

Clasifique todos los gastos en gastos fijos, gastos variables y ahorros

Ajusta las tareas periódicas para revisar los gastos y ajustar las asignaciones

Visualice los calendarios de pago y las fechas límite a través de una vista de calendario

🔑 Ideal para: Cualquier persona que busque un enfoque personal y personalizable para aplicar la regla 50/30/20 sin perder de vista las prioridades financieras futuras.

💡Consejo profesional: Utiliza el presupuesto 50/30/20 no solo para los gastos mensuales, sino también para financiar tus metas a uno, cinco y diez años; alinear los hábitos diarios con hitos más importantes hace que alcanzar esos objetivos a largo plazo sea mucho más fácil.

3. Plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de sus ingresos, ahorros y metas financieras con la plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp.

La plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp está diseñada para personas que desean ver todo, desde los ingresos hasta los gastos mensuales, en una vista clara, sin los dolores de cabeza que causan las hojas de cálculo.

No se trata de un panel de control financiero recargado, sino que su diseño es directo y minimalista. Podrá avanzar rápidamente por el proceso de elaboración del presupuesto gracias a los estados de tareas claros y a los seis Campos personalizados que le permiten ordenar por fecha, categoría o tipo de presupuesto.

Ya sea que esté haciendo un plan de presupuesto por tiempo, sus ahorros mensuales, su presupuesto para deudas o simplemente tratando de tomar decisiones más inteligentes sobre sus gastos reales, esta herramienta le brinda la estructura necesaria para lograrlo.

⭐ Funciones clave que te encantarán

Divida sus ingresos mensuales según la regla 50/30/20 utilizando los campos personalizados

Etiqueta las entradas según la categoría de gasto, la fecha de vencimiento o la prioridad

Supervise el progreso con estados de tareas como «Completar» y «Nueva entrada»

Utilice varias vistas para cambiar entre el seguimiento de ingresos y los objetivos de ahorro

🔑 Ideal para: personas que desean un diseño claro y guiado para aplicar la regla 50/30/20 sin distracciones ni configuraciones complejas.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para organizar tus facturas y hacer un mejor seguimiento de tus gastos

4. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Convierta sus datos de ingresos y gastos en informes presupuestarios claros con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp.

La plantilla de informe presupuestario de ClickUp se centra en convertir el caos financiero en claridad. A diferencia de los controladores presupuestarios básicos, este está diseñado para ofrecer una visión más profunda. Te ayuda a explicar las discrepancias entre tus gastos según el plan y reales, y a identificar dónde fallan tus asignaciones 50/30/20.

Está estructurada como una plantilla de Documento, lo que significa que no estás limitado a filas y celdas. Puedes crear informes, insertar desgloses y realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo en un formato que resulta más natural.

Esta herramienta es especialmente útil para cualquiera que necesite comunicar un plan financiero o justificar ajustes en el pago de deudas. Es ante todo una herramienta de elaboración de informes, pero también una herramienta de planificación estratégica.

⭐ Funciones clave que le encantarán

Documenta tus ingresos y gastos a lo largo de varios meses con plantillas reutilizables

Utilice las vistas de tareas para asignar actualizaciones y fechas límite a los elementos relacionados con el presupuesto

Clasifique y revise las entradas utilizando Campos personalizados y estados

Desglose las metas frente al rendimiento para optimizar su presupuesto mensual

🔑 Ideal para: Presupuestistas que desean convertir sus datos 50/30/20 en informes prácticos para un mejor seguimiento, decisiones más inteligentes y claridad financiera a largo plazo.

Consejo profesional: ClickUp Brain puede ayudarte a crear un presupuesto personalizado utilizando la regla 50-30-20, adaptado a tus ingresos y metas. También puede realizar un seguimiento de tus gastos, establecer recordatorios para hitos de ahorro y sugerir ajustes para que mantengas tu objetivo. Así es como funciona: Toma el control de tu dinero con ClickUp Brain, tu asistente con IA para realizar un seguimiento de los gastos, establecer metas de ahorro y gestionar presupuestos sin esfuerzo

5. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Centralice todo su flujo de trabajo financiero con la plantilla de gestión financiera de ClickUp.

La plantilla de gestión financiera de ClickUp no solo sirve para elaborar presupuestos, sino también para crear un sistema en torno a tu dinero. A diferencia de otras herramientas más sencillas, esta te ofrece una visibilidad completa de tus ingresos, presupuesto mensual, flujo de caja y metas financieras a largo plazo.

Ya sea para planear un gasto importante, organizar los gastos fijos habituales o desglosar las aportaciones a una cuenta de ahorros, este entorno de trabajo se adapta a tu configuración.

Con 28 estados personalizables y opciones de automatización, puedes gestionar múltiples prioridades financieras sin tener que cambiar de app, aplicación.

⭐ Funciones clave que te encantarán

Divida sus ingresos mensuales en tareas y categorías presupuestarias detalladas

Configura recordatorios automáticos para fechas de vencimiento, revisiones o pagos

Visualice el rendimiento financiero a lo largo del tiempo con vistas de calendario y vista Lista

Realice un seguimiento de proyectos complejos, como la planificación de fondos de emergencia o los objetivos de inversión

🔑 Ideal para: Aquellos que gestionan múltiples flujos financieros y necesitan algo más que un simple registro: un sistema completo que mantenga todas las partes de su plan financiero en conexión (a internet) y sincronizadas.

🔎 ¿Sabías que: Aquí tienes algunas estadísticas sobre metas financieras, según una encuesta de Intuit: el 58 % de los estadounidenses* ha incorporado la gestión del dinero a su rutina de autocuidado, y está dando sus frutos

*el 36 % afirma sentir menos estrés financiero desde que comenzó a seguir una rutina

*el 41 % afirma que crear y ceñirse a un presupuesto ha tenido un gran impacto en la mejora de su relación con el dinero

*el 28 % de las personas aún no ha creado una rutina de bienestar financiero La creciente tendencia a hablar abiertamente sobre el dinero hace que sea más fácil hablar de finanzas con amigos, familiares y compañeros de trabajo.

6. Plantilla de presupuesto universitario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de cada pago de matrícula, factura de residencia y gasto de fin de semana con la plantilla de presupuesto universitario de ClickUp.

La plantilla de presupuesto universitario de ClickUp facilita la gestión del presupuesto a los estudiantes. Diseñada pensando en la vida cotidiana de los estudiantes (matrícula, comestibles, préstamos y entretenimiento), esta plantilla te permite controlar tus ingresos y gastos mensuales sin necesidad de tener un título en finanzas.

Encontrarás vistas flexibles (incluidas la tabla de costes y el formulario de presupuesto) que te ayudarán a clasificar los pagos fijos y a gestionar los gastos espontáneos.

La plantilla te permite marcar las transacciones según su estado de pago, para que siempre tengas claro qué está pendiente y qué se ha cubierto. Ya sea para asignar el reembolso de tu préstamo estudiantil o tus ingresos por trabajo a tiempo parcial utilizando la regla 50/30/20, esta configuración te permite mantener el control sin ahogarte en tareas administrativas.

⭐ Funciones clave que te encantarán

Desglose los gastos por tipo, como matrícula, libros o suscripciones

Etiqueta los pagos como «Pendiente», «Parcial» o «Totalmente pagado» para realizar un seguimiento del estado

Calcula los gastos mensuales frente a los ingresos utilizando los Campos personalizados

Planifique los gastos futuros con un tablero de gastos de arrastrar y soltar

🔑 Ideal para: Estudiantes universitarios que gestionan múltiples categorías de gastos y necesitan un sistema visual y organizado para mantenerse dentro de su presupuesto 50/30/20 y evitar gastos excesivos.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de presupuesto mensual para gestionar los gastos

7. Hoja de cálculo mensual para presupuestos 50/30/20 de Ally

a través de Ally Financial

La hoja de cálculo mensual 50/30/20 de Ally es una herramienta imprimible que no requiere inicio de sesión y que hace que la elaboración de presupuestos sea muy sencilla. Es ideal si prefiere llevar un seguimiento con lápiz y papel o si desea una hoja de cálculo digital limpia junto con sus herramientas en línea.

La plantilla divide tus ingresos mensuales en necesidades, deseos, ahorros y pago de deudas, y te ofrece espacio para lista elementos individuales en cada sección.

Es especialmente útil para mantener la disciplina mes a mes, ya que destaca los objetivos porcentuales y controla los totales. Tanto si estás haciendo un presupuesto para el alquiler, los conciertos de fin de semana o tu cuenta de ahorros, esta hoja de cálculo te permite llevar un seguimiento de todo sin las distracciones de una app.

⭐ Funciones clave que le encantarán

Registra tus fuentes de ingresos, incluyendo nóminas, interés y trabajos secundarios

Desglose los gastos fijos, como el alquiler, los préstamos y los servicios públicos, en la sección de necesidades del 50 %

Anote las compras discrecionales en la sección «Deseos» del 30 %

Realice un seguimiento de las aportaciones para la jubilación, los ahorros y las inversiones en la categoría del 20 %

🔑 Ideal para: Personas que desean disponer de un formato físico o imprimible para realizar un seguimiento manual y visualizar sus divisiones 50/30/20 y sus hábitos de gasto en una hoja fácil de consultar.

💡 Bonificación: Mejore el seguimiento de su presupuesto integrando herramientas de contabilidad con IA que clasifican automáticamente los gastos, señalan los gastos inusuales y le ayudan a ajustar su plan 50/30/20 con información en tiempo real.

8. Hoja de cálculo sencilla para el presupuesto 50/30/20

Esta hoja de cálculo sencilla para presupuestos 50/30/20 está diseñada para ofrecer claridad. Toma un número, tus ingresos mensuales, y la desglosa en necesidades esenciales, deseos flexibles y categorías de ahorro con objetivo y de pago de deudas.

Cada sección incluye asignaciones reales, como vivienda, transporte, comidas fuera de casa y un fondo de emergencia, con porcentajes y cantidades en dólares ya calculados para un ejemplo de 4000 $ al mes.

Esta plantilla destaca porque está lista para usar: no tienes que crear nada, solo introducir tus números.

⭐ Funciones clave que le encantarán

Asigna tus ingresos a necesidades, deseos y ahorros con campos porcentuales de edición

Ajuste las categorías preestablecidas, como seguros, comestibles o ahorros para la jubilación, para que se adapten a su vida

Calcule al instante el gasto total por categoría para mantenerse dentro del límite

Utilice recordatorios y indicaciones de revisión para reevaluar su presupuesto con regularidad

🔑 Ideal para: Cualquier persona que busque una hoja de cálculo estructurada para iniciar su andadura en la elaboración de presupuestos y aplicar la regla 50/30/20 sin conjeturas.

📮 ClickUp Insight: Aunque el 78 % de los participantes en nuestra encuesta dan mucha importancia al ajuste de metas, solo el 34 % se toma el tiempo necesario para reflexionar cuando esas metas no se cumplen. 🤔 Ahí es donde a menudo se pierde el crecimiento. Con ClickUp Documento y ClickUp Brain, un asistente de IA integrado, la reflexión se convierte en parte del proceso, no en una idea de último momento. Genere automáticamente revisiones semanales, realice un seguimiento de los logros y las lecciones aprendidas, y tome decisiones más inteligentes y rápidas para seguir avanzando. resultados reales: *Los usuarios de ClickUp informan de un aumento del doble en la productividad, ya que crear un ciclo de retroalimentación es fácil cuando se cuenta con un asistente de IA con el que intercambiar ideas.

9. Plantilla de presupuesto 50/30/20 de ProjectManager

a través de ProjectManager

La plantilla de presupuesto 50/30/20 de ProjectManager es una opción inteligente para los usuarios de Excel que desean automatización integrada sin cambiar de plataforma. Se trata de una hoja de cálculo para descargar que hace el trabajo pesado: una vez que ingresas tus ingresos mensuales, la hoja calcula automáticamente las asignaciones para necesidades, deseos, ahorros y pago de deudas.

Función: Desglose claro de los gastos de cada categoría, como alquiler, seguros, viajes o jubilación, junto con los totales que señalan al instante los gastos excesivos.

Lo que distingue a esta herramienta es su estructura: no solo sirve para elaborar presupuestos, sino también para detectar tendencias y corregir el rumbo a tiempo. Incluso ofrece compatibilidad con la duplicación para el seguimiento de múltiples usuarios, lo que la hace útil para presupuestos domésticos en uso compartido o plan financiero en grupo.

⭐ Funciones clave que le encantarán

Introduce tus ingresos y verás al instante el desglose 50/30/20

Compare los gastos reales con su presupuesto gracias a los campos de suma automática

Duplique las pestañas para realizar un seguimiento mensual o para uso compartido del hogar

Utilice categorías preestablecidas para registrar elementos como el seguro médico, las deudas o las compras discrecionales

🔑 Ideal para: Usuarios que desean una herramienta de Excel para descargar y edición que combine la automatización con la familiaridad de una hoja de cálculo, ideal para el seguimiento de presupuestos individuales y para uso compartido.

10. Plantilla sencilla para el presupuesto semanal

a través de Clockify

La plantilla de presupuesto semanal simple es perfecta para cualquiera que quiera controlar de cerca sus gastos sin necesidad de un sistema financiero completo. Se trata de una herramienta sencilla, basada en hojas de cálculo, que le ayuda a registrar los gastos planificados o reales y actualiza automáticamente los totales y los saldos a medida que avanza.

Funciona tan bien para planear como para realizar seguimiento en tiempo real, especialmente si aplicas la regla 50/30/20 a escala semanal. Tanto si gestionas la compra, una escapada de fin de semana o los gastos diarios en café, esta hoja te permite controlar tus patrones de gasto antes de que se disparen.

⭐ Funciones clave que le encantarán

Registre los gastos plan frente a los reales en un espacio editable

Introduce tu saldo inicial y realiza el seguimiento de los cambios en tiempo real a medida que gastas

Consulte al instante sus totales semanales para un mejor control

Utilice Hojas de cálculo de Google o Excel para facilitar el acceso y la portabilidad

🔑 Ideal para: Personas que desean una forma rápida y flexible de controlar sus gastos semanales, especialmente cuando aplican el método 50/30/20 a ciclos presupuestarios más cortos.

realice un seguimiento, planifique y alcance sus metas financieras con ClickUp*

Dominar tus finanzas no tiene por qué parecer un segundo trabajo. Con la plantilla de presupuesto 50/30/20 adecuada, puedes simplificar el seguimiento de tus gastos, la asignación de tus ingresos y la priorización de tus ahorros, ya sea para la próxima semana o para la próxima década.

Desde hojas imprimibles hasta paneles dinámicos, nuestras plantillas te ofrecen diversas formas de ceñirte a tu presupuesto y centrarte en tus metas. Tanto si gestionas un salario personal, ingresos de estudiante o gastos domésticos compartidos, hay una configuración que se adapta a tu rutina.

¿Está listo para organizar su dinero con menos estrés y más estructura?

👉 Regístrese en ClickUp para empezar a elaborar presupuestos de forma más inteligente, con plantillas gratuitas incluidas.