Plantillas gratuitas de planes de amortización para realizar el seguimiento de los pagos y el interés de los préstamos

¿Alguna vez te has sentido perdido al intentar averiguar qué parte del pago de tu préstamo se destina realmente a interés y qué parte al capital? Para las personas físicas, los propietarios de pequeñas empresas y los equipos financieros, esa falta de claridad puede dar lugar a una mala planificación y a sorpresas costosas.

Una plantilla de plan de amortización te ofrece una solución perfecta. Te proporciona un desglose claro de cada pago, mostrando exactamente cómo se va amortizando tu préstamo a lo largo del tiempo.

Tanto si gestionas deudas personales como si realizas un seguimiento de préstamos para empresas, estas plantillas te ayudarán a mantenerte organizado y en control. Exploremos algunas plantillas gratuitas de planes de amortización para simplificar la gestión de tus préstamos.

🧠 Dato curioso: la palabra «amortización» proviene del latín «admortire», que significa «matar», en referencia al pago gradual de una deuda hasta que se completa por completo.

*¿Qué son las plantillas de planes de amortización?

Las plantillas de planes de amortización son herramientas preformateadas (normalmente en Excel, Hojas de cálculo de Google o PDF) que te ayudan a realizar un seguimiento de los pagos de tu préstamo a lo largo del tiempo. Desglosan cada pago en dos partes: el capital (la cantidad que has pedido prestada) y el interés (el coste del préstamo).

Estas plantillas muestran cuánto debe después de cada pago, cuándo vencen los pagos y cómo disminuye el saldo de su préstamo con el tiempo. Proporcionan una representación visual clara de su calendario de pagos, lo que facilita la elaboración de presupuestos y la planificación de préstamos.

💰 Por lo general, incluyen:

Fechas de pago

Importes de los pagos

Desglose de interés frente a capital

Saldo restante del préstamo

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de contabilidad en Excel y ClickUp

Las mejores plantillas de planes de amortización de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de plan de amortización sea buena?*

Una buena plantilla de calendario de amortización de préstamos te ayuda a organizar tus finanzas y a tener una visión general de tu proceso de pago. Esto es lo que debes buscar:

*diseño claro: una plantilla bien diseñada presenta la tabla completa de amortización del préstamo de forma que se pueda leer de un vistazo, sin resultar abrumadora

Cálculos automáticos: una vez que introduzcas los datos básicos, como el importe del préstamo, el tipo de interés y el plazo, la plantilla calculará al instante información clave como el pago final, cuántos pagos quedan y el saldo pendiente

Desglose mensual: cada fila debe mostrar la división entre intereses y capital, junto con el saldo restante después de cada pago mensual o anual, ya sea una hipoteca de tipo fijo o variable

*campos editables: Las buenas plantillas te permiten ajustar los números rápidamente. Esto te ayuda a explorar cómo los cambios afectan al plan general y a gestionar mejor los gastos

Ayudas visuales: Las mejores plantillas ofrecen gráficos o gráficos sencillos que te ayudan a ver cómo se reduce tu saldo con el tiempo, lo que hace que los datos sean más intuitivos

*formatos flexibles: una buena plantilla funciona en herramientas como Excel, Hojas de cálculo de Google e incluso ClickUp , la app para todo lo relacionado con el trabajo. Así que elige la plataforma que mejor se adapte a tus necesidades

👀 ¿Sabías que...? La amortización lineal permite pagar la deuda más rápido, pero cuesta más al principio. Con la amortización lineal (o constante), los pagos mensuales del capital son siempre los mismos, pero el importe mensual total es más alto. Al principio resulta más caro, pero a lo largo de la vida del préstamo se ahorra mucho en interés.

Las 10 mejores plantillas de planes de amortización para una mejor gestión financiera

¿Cansado de hacer malabarismos con los detalles del pago de préstamos en hojas de cálculo dispersas?

Aquí tienes las mejores plantillas de planes de amortización para ayudarte a realizar el seguimiento de los pagos, desglosar los intereses y el capital, y estar al día con tu plan de pago tanto para préstamos de tipo variable como fijo, sin estrés.

1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza tu presupuesto mensual y anual con la plantilla de presupuesto de ClickUp

Hacer un seguimiento de tus entradas y salidas de dinero es mucho más fácil con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp. Te ofrece una visión clara de tus ingresos y gastos, presentados de forma lógica. Cada sección está organizada para ayudarte a detectar patrones, planear con antelación y mantenerte centrado en tus metas. Con vistas ordenadas por tipo y mes, todo parece estructurado y fácil de seguir.

Úsalas para clasificar cada pago bajo un préstamo o deuda específicos y así controlar varias obligaciones al mismo tiempo. Puedes añadir Campos personalizados como la fecha de pago, el importe del pago, el capital pagado, los intereses pagados y el saldo restante a amortizar. Usa la vista Tabla o plan de presupuesto para verlos junto con las categorías de gastos existentes.

🌟 Por eso te gustará:

Haga vista de toda su actividad financiera por tipo de cuenta

Utiliza los desplegables para rotular las categorías de ingresos y gastos y añade detalles como el tipo, la fuente y la descripción

Comprueba tu flujo de caja neto en la vista de caja neta para ver lo que te queda después de pagar el interés y otros gastos

🔑 Ideal para: Particulares, propietarios de pequeñas empresas o equipos financieros que desean una forma sencilla de organizar sus ingresos y gastos

➡️ Más información: El mejor CRM para banca

2. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona tus finanzas sin problemas con la plantilla de gestión financiera de ClickUp

Con las herramientas de cuenta adecuadas, gestionar las finanzas de tu empresa no te parecerá un reto interminable. ¡Y la plantilla de gestión financiera de ClickUp es una de esas herramientas!

Te ofrece un entorno de trabajo completo diseñado para gestionar equipo de ventas, facturas, gastos, reembolsos e incluso detalles de productos, todo en un solo lugar. Dispondrás de diseños claros, automatización inteligente y un montón de herramientas para que tus asuntos financieros vayan sobre ruedas.

Por ejemplo, puedes realizar un seguimiento de tus pagos de interés y capital mes a mes con los estados de tareas personalizados en ClickUp de la siguiente manera:

Pendiente: próximo pago

En curso: pago en preparación

Completada: pago realizado

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento de los presupuestos, las facturas y los pagos mensuales con listas fáciles de navegar

Captura todos los detalles utilizando campos integrados como importe, estado, contacto y fechas

Utiliza la inteligencia contextual de ClickUp Brain para crear automatizaciones en lenguaje natural dentro de la plantilla, como por ejemplo: «3 días antes de la fecha de pago: enviar recordatorio» «En la fecha de pago: marcar la tarea como en curso» «Después de la fecha de pago: marcar como completada si no está marcada, o solicitar revisión

«3 días antes de la fecha de pago: enviar recordatorio»

«En la fecha de pago: marcar la tarea como En curso»

después de la fecha de pago: marcar como completada si no está marcado, o indicación de revisión

«3 días antes de la fecha de pago: enviar recordatorio»

«En la fecha de pago: marcar la tarea como En curso»

después de la fecha de pago: marcar como completada si no está marcada, o indicación de revisión

🔑 Ideal para: Equipos y empresas que buscan una forma más inteligente de gestionar sus finanzas sin tener que cambiar de herramienta

3. Plantilla de informe de gastos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Simplifica el seguimiento y la elaboración de informes de gastos con la plantilla de informe de gastos de ClickUp

La plantilla de informe de gastos de ClickUp es tu mejor opción para realizar el seguimiento de tus gastos y los de tus empleados sin confusiones. Proporciona un diseño ya preparado para registrar los gastos por fecha, tipo e importe, por lo que no es necesario empezar desde cero.

Con esta plantilla, puedes rellenar las secciones predefinidas, desde viajes hasta comida y facturas de teléfono. También puedes adjuntar recibos, añadir breves descripciones e incluir las aprobaciones del gerente directamente en la página.

Puedes personalizarlo para realizar seguimiento de préstamos individuales o pagos periódicos y visualizar los cronogramas de pago. Combínalo con las avanzadas capacidades de IA de ClickUp Brain para analizar los patrones de gasto históricos y realizar previsión de las obligaciones restantes.

Pide a ClickUp Brain que cree un calendario de amortización optimizado para ti

🌟 Por eso te gustará:

Rellene una tabla ya preparada con todas las categorías de gastos en un solo lugar

Añade los detalles del recibo con espacio para descripciones y adjunta fotos

Edita, imprime o realiza el uso compartido de la plantilla según sea necesario con los miembros de tu equipo y tus gerentes

🔑 Ideal para: Equipos y empleados que necesitan una forma rápida de registrar gastos, enviar informes y mantener todo bien documentado

4. Plantilla de factura de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Genera facturas profesionales rápidamente con la plantilla de facturas de ClickUp

* ¿Necesitas una forma más rápida de gestionar las facturas sin perder el seguimiento de quién te debe qué? La plantilla de facturas de ClickUp te ayuda a estar al tanto de los pagos de los clientes sin tener que rebuscar en correos electrónicos u hojas de cálculo.

Te permite guardar cada factura como una tarea, completada con detalles como el nombre del cliente, la información de contacto, el importe y la fecha límite. Con esta herramienta de facturación, dispones de múltiples vistas para mantenerte organizado y ver lo que se ha pagado, lo que está vencido y lo que está en camino.

La plantilla también puede servir como registro actualizado de un calendario de amortización. Cada «factura» que registre puede representar una cuota específica de un préstamo o plan de pago, y los campos de la factura tienen una doble función:

el importe de la factura* se convierte en tu pago periódico total

Los elementos reflejan la división entre capital e intereses para ese periodo

La fecha de vencimiento actúa como fecha de pago de su plan de amortización

El estado «Pagado/Pendiente de pago» muestra exactamente en qué punto del cronograma de amortización te encuentras

Con el tiempo, la vista de calendario de la plantilla se convierte en un mapa visual de la amortización: cada factura pagada es un paso más en el saldo, y cada factura pendiente es el siguiente paso en el plan.

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento del estado de las facturas y los reembolsos de un vistazo con vistas de lista, tablero, calendario y cronograma

Utiliza las funciones de control de tiempo integradas en ClickUp, como el seguimiento del tiempo desde cualquier dispositivo, la adición de notas a las entradas de tiempo, el marcado del tiempo facturable y la generación de informes detallados

Configura tareas periódicas en ClickUp para gestionar automáticamente la facturación y los pagos mensuales o por anticipado

Gestiona los pagos en el mismo espacio en el que envías y almacenas las facturas: un solo proceso, una única fuente de información, dos tareas terminadas a la vez

🔑 Ideal para: Autónomos, agencias y equipos que quieren estar al día con la facturación y cobrar, además de pagar sus préstamos a tiempo

Echa un vistazo a este vídeo para obtener más información sobre todas las formas en que puedes realizar seguimiento del tiempo en ClickUp

5. Plantilla de operaciones de cuenta de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén un registro completo del dinero de tu empresa con la plantilla de operaciones contables de ClickUp

La plantilla de operaciones contables de ClickUp reúne todas tus operaciones financieras básicas en un espacio estructurado que evoluciona con tu empresa. Desde la organización de grupos de cuentas hasta el seguimiento de diarios, libros mayores y flujo de caja, te ofrece claridad sin complejidad.

Diseñado para flujos de trabajo contables estándar, incluye secciones para la agrupación de cuentas, flujos de caja, libros de contabilidad e informes de fin de período. ¿Qué más? Te permite utilizar la inteligencia artificial en contabilidad para descargar tareas rutinarias como la clasificación de entradas, la detección de anomalías o la generación de resúmenes.

Dentro de la plantilla, cada entrada de amortización se convierte en una tarea contable, que representa una cuota de un préstamo o un calendario de amortización. En lugar de utilizar un gestor de préstamos independiente, simplemente registras cada pago como parte de tus operaciones contables generales.

🌟 Por eso te gustará:

Controle todos los ingresos y gastos de su empresa con la vista Lista de cuentas

Agrupa las transacciones por títulos de cuentas, tipos de diario o actividad mensual en efectivo

Visualiza las cuentas de resultados y los balances con tableros de arrastrar y soltar

Aprovecha los estados como «Abierto», «Activo» o «Cerrada» para indicar si una cuota aún no se ha iniciado, está vencida o se ha pagado. Esto refleja tanto el progreso de la amortización como el flujo de trabajo contable habitual

🔑 Ideal para: Pequeñas empresas, equipos financieros o responsables de operaciones que deseen organizar sus registros de cuenta

📮 ClickUp Insight: El 47 % de los encuestados en la encuesta nunca ha probado a utilizar la IA para realizar tareas manuales, pero el 23 % de los que sí lo han hecho afirman que ha reducido significativamente su carga de trabajo. Este contraste podría ser algo más que una simple brecha tecnológica. Mientras que los primeros en adoptar esta tecnología están obteniendo beneficios cuantificables, la mayoría podría estar subestimando lo transformadora que puede ser la IA a la hora de reducir la carga cognitiva y recuperar tiempo. 🔥 ClickUp Brain salva esta brecha integrando a la perfección la IA en tu flujo de trabajo. Desde resumir hilos y redactar contenido hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas, nuestra IA puede hacerlo todo. No es necesario cambiar de herramienta ni empezar desde cero. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de (elaboración de) informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

6. Plantilla de historial de pagos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona y realiza un seguimiento de los pagos con la plantilla de historial de pagos de ClickUp

Si buscas una forma sencilla de registrar, vista y verificar tus registros de pago personal o de empresa, ¡la plantilla de historial de pagos de ClickUp es la solución!

Con vistas sencillas, como formularios de pago, listas detalladas y resúmenes de clientes, siempre sabrás quién pagó qué, cuándo y cómo. Además, los cálculos integrados te ayudan a ver los totales de un vistazo, mientras que la carga de recibos y las formas de pago garantizan una documentación precisa.

💡 Consejo profesional: en lugar de considerar la amortización como una herramienta independiente, utiliza esta plantilla para integrarla en tu flujo de trabajo de historial de pagos existente. Cada cuota del préstamo se convierte en una tarea de pago más, enriquecida con el seguimiento del capital y los intereses, y se adapta perfectamente a tus campos, vistas y automatizaciones actuales.

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento de todos los registros en una vista centralizada de todos los elementos con columnas que se pueden ordenar y filtrar

Guarda copias digitales de los recibos adjuntos y organizados para consultarlos fácilmente

Gestiona el estado de cada pago con estados personalizados, como «Abierto» y «Completada»

🔑 Ideal para: Autónomos y equipos de pequeñas empresas que buscan un sistema organizado y compartible para registrar y revisar los pagos, incluidas las cuotas de los préstamos

7. Presupuesto del proyecto ClickUp con plantilla WBS

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento eficaz del presupuesto del proyecto con la plantilla de presupuesto del proyecto con WBS de ClickUp

¿Necesitas un enfoque estructurado y detallado para gestionar el alcance, el presupuesto y el progreso? Prueba la plantilla ClickUp Project Budget with WBS. Utiliza una estructura de desglose del trabajo para asignar costes, supervisar los datos reales y visualizar el progreso en relación con los hitos planificados en un espacio unificado. Esto la convierte en la base perfecta para integrar de forma natural un calendario de amortización en tu estructura presupuestaria.

La plantilla vincula las líneas presupuestarias directamente con las actividades, lo que garantiza una alineación total entre la planificación financiera y la ejecución del proyecto. Dado que esta plantilla ofrece compatibilidad con varias vistas, incluyendo (diagrama de) Gantt, lista y tablero, puede realizar un seguimiento visual de los vencimientos de los pagos, junto con los hitos del proyecto. Esto ofrece una imagen clara y temporal de la amortización vinculada a la estructura del proyecto.

🌟 Por eso te gustará:

Visualiza el calendario de tu proyecto en todas sus fases y reprograma las tareas con solo arrastrar y soltar

Organiza todos los datos relevantes para tus proyectos en un solo espacio para una planificación eficiente de la capacidad y la asignación de recursos

Correlaciona todas las actividades por fase del proyecto utilizando la tabla de estructura de desglose del trabajo

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos y equipos que gestionan proyectos a gran escala con múltiples fuentes de presupuesto

🔍 ¿Sabías que...? La amortización no es solo para préstamos. Las empresas también la utilizan para distribuir el coste de los activos y las inversiones, como los equipos, a lo largo del tiempo.

8. Plantilla de vista de cronograma de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza tu calendario de amortización y correlaciona las fechas importantes con la plantilla de vista de cronograma de ClickUp

Correlaciona todo tu calendario de amortización en un entorno de trabajo fluido y visual con la plantilla de vista de calendario de ClickUp. Ofrece a las personas y a los equipos una estructura de calendario flexible para organizar las fases de amortización y planificar las fechas de vencimiento. Cada punto lleva su importe, desglosado en capital e intereses, y el saldo después del pago se refleja en las notas adhesivas o en un campo personalizado.

Con esta plantilla, tendrás la libertad de correlacionar, ajustar y realizar un seguimiento de cada fase de tu calendario de amortización sin límites rígidos. Convierte el plan de amortización de un préstamo en un camino claro y visual que te lleva directamente a cero.

🌟 Por eso te gustará:

Asigna responsabilidades y fechas límite directamente en el cronograma para una rápida rendición de cuenta

Colabora en directo con los miembros de tu equipo en un espacio visual en uso compartido

Amplíe el lienzo según sea necesario para adaptarlo incluso a los cronogramas de amortización más complejos y con múltiples fases

🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas o autónomos, especialmente aquellos que gestionan préstamos para equipamiento, capital inicial o proyectos financiados por clientes en los que las fechas de pago son tan importantes como la planificación del flujo de caja

9. Plantilla de calendario de pago de préstamos de Mission Investors

vía Mission Investors

Hacer un seguimiento del calendario de pagos de varios préstamos, cada uno con diferentes plazos, frecuencias e importes, puede resultar abrumador. La plantilla del calendario de pagos de préstamos de Mission Investors ofrece una hoja de cálculo personalizable diseñada para simplificar la gestión de los préstamos y mejorar la transparencia de la cartera.

Visualiza el desglose de cada pago, incluyendo el importe del capital, el interés, los pagos adicionales y los saldos, todo en un calendario completo.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento de los pagos programados y adicionales para ver cómo afectan al cronograma de amortización de tu préstamo

Haga vista a un resumen del préstamo con los pagos programados, el interés total pagado, el número de pagos reales y los pagos anticipados, todo de un vistazo

Realiza un seguimiento del progreso de tu préstamo con columnas para el saldo inicial, el capital, los intereses y mucho más

🔑 Ideal para: Prestatarios y asesores financieros que necesitan mantener registros de pago de préstamos fáciles de entender.

💡 Consejo adicional: Aquí tienes algunos consejos para amortizar tu préstamo de forma eficaz: Realice un seguimiento regular de sus pagos para ver cuánto se destina a interés y cuánto al capital

Realiza pagos adicionales siempre que sea posible para acortar los cronogramas de amortización

Utiliza herramientas digitales o plantillas para mantenerte organizado y no perderte nunca un pago

Comprenda a la perfección las condiciones de su préstamo

Actualiza tu plan cada vez que realices cambios, como refinanciaciones o pagos únicos

Visualiza el progreso con paneles y gráficos detallados

10. Plan de pago de préstamos en Excel de CFI

vía CFI

La plantilla de plan de pago de préstamos en Excel de CFI ofrece un plan de amortización completo que cubre todo, desde pagos mensuales iguales hasta contribuciones adicionales y cambios en el tipo de interés.

Esta hoja de cálculo ya preparada te ayuda a calcular con precisión los pagos del préstamo, el capital, los intereses y los saldos para cualquier plazo y tipo de interés. Simplifica la tarea de completar un calendario de amortización, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.

🌟 Por eso te gustará:

Descargar una plantilla de Excel totalmente funcional con todas las fórmulas necesarias ya integradas

Ajusta el importe del préstamo, el tipo de interés y el plazo para ver cómo afectan a tu calendario de pagos

Visualiza claramente el saldo restante y el progreso de los pagos para cada periodo

🔑 Ideal para: Profesionales financieros, propietarios de empresas o estudiantes que quieran realizar el seguimiento de su plan de amortización utilizando Excel

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de cuadros de mando integral para tu empresa

Simplifica la gestión de préstamos con ClickUp

Gestionar un préstamo no tiene por qué ser un juego de adivinanzas. Con la plantilla de calendario de amortización de préstamos adecuada, podrás ver claramente cómo cada pago reduce tu saldo, mes a mes, dólar a dólar.

Con vistas personalizables y automatización, ClickUp te ayuda a crear un sistema inteligente de seguimiento de préstamos desde cero o a conectarte a otros ya creados. Realiza un seguimiento de los calendarios de pago, establece recordatorios e incluso permite el uso compartido de formularios con clientes o compañeros de equipo. Además, todo se actualiza en tiempo real, para que no te pierdas nada.

¿Listo para tomar el control de tu estrategia de préstamos? Empieza con ClickUp y observa cómo tus números finalmente cobran sentido. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a!