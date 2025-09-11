Plantillas gratuitas de WhatsApp Business para una comunicación eficaz

¿Quién no conoce WhatsApp? Durante la última década, esta app, aplicación, se ha convertido en un servicio de mensajería casi indispensable en nuestros teléfonos, que nos conecta con amigos y familiares.

Sin embargo, para las empresas, WhatsApp se ha convertido en una potente herramienta llamada WhatsApp Business Platform, un canal directo y muy atractivo para establecer conexión con sus clientes actuales, llegar a los usuarios de WhatsApp a gran escala e incluso impulsar el contenido de marketing.

🔎 ¿Sabías que... Aunque WhatsApp se lanzó en 2009, la empresa no lanzó la plataforma WhatsApp Business hasta 2018?

Aunque los mensajes rápidos y de formato libre ofrecen a las empresas flexibilidad creativa, necesitas una estructura para aprovechar realmente el potencial de WhatsApp a gran escala. Piensa en actualizaciones de pedidos, recordatorios o incluso campañas promocionales que fomenten las compras repetidas.

Aquí es donde el uso de plantillas de mensajes de WhatsApp Business se vuelve esencial. Garantizan que sus comunicaciones, desde consultas de clientes y mensajes de transacción hasta marketing con objetivo, se realicen sin problemas, sin obstáculos ni violaciones de las políticas de Meta.

Esta guía le mostrará algunas de estas plantillas y cómo garantizan que el formato de los mensajes de su empresa y la categoría de plantilla elegida se ajusten perfectamente a las expectativas de la plataforma.

*¿Qué son las plantillas de mensajes de WhatsApp Empresa?

Piense en las plantillas de mensajes de WhatsApp Business como conversaciones iniciales estructuradas y preaprobadas para su empresa.

WhatsApp solo te permite iniciar una conversación con un usuario después de que este haya dado su consentimiento explícito. No puedes enviarle cualquier mensaje, sino que debes utilizar una plantilla de mensaje preaprobada (por ejemplo, recordatorios de citas, actualizaciones de pedidos, promociones).

Además, si el «plazo de atención al cliente» de 24 horas ha expirado (es decir, han pasado más de 24 horas desde que el usuario te envió el último mensaje), debes utilizar una plantilla aprobada para ponerte en contacto con él, tanto si deseas enviar una actualización del pedido, una confirmación de pago, una actualización de la cuenta o incluso una alerta de venta por tiempo limitado.

🤝 Recordatorio amistoso: cada nueva plantilla debe cumplir con reglas de formato específicas y pertenecer a una categoría designada. La aprobación de una nueva plantilla es parte del proceso, que a menudo se gestiona a través del administrador de WhatsApp o directamente a través de las herramientas de la cuenta, incluso desde los clientes de escritorio de WhatsApp.

Plantillas de mensajes de WhatsApp Business de un vistazo

*¿Qué hace que una plantilla de mensajes de WhatsApp Business sea buena?

Una buena plantilla de mensajes de WhatsApp Business debe ser clara, estructurada y estar alineada con las políticas de mensajería de Meta. Debe transmitir el mensaje deseado y cumplir con el formato de la plantilla y los criterios de uso:

*formato correcto: elige plantillas que sigan las reglas de nomenclatura de Meta (utiliza caracteres alfanuméricos en minúscula, números y guiones bajos para el nombre de la plantilla). Esto te ayudará a superar el proceso de aprobación de plantillas y evitará rechazos durante el envío a través de la API de gestión empresarial

*objetivo claro: elige la plantilla adecuada de entre las siguientes categorías: utilidad, autenticación o marketing. Esto es fundamental para ayudar a WhatsApp a comprender el contexto de tu mensaje y garantizar que se marque correctamente

Personalización inteligente: seleccione plantillas con parámetros variables para seleccione plantillas con parámetros variables para crear mensajes personalizados . Esto hace que sus comunicaciones parezcan personalizadas y genuinas, lo que garantiza que sus mensajes y esfuerzos de marketing tengan repercusión y no se perciban como genéricos

*estructura de calidad: utilice plantillas que le permitan escribir en un formato de mensaje altamente estructurado para garantizar la legibilidad y el cumplimiento. Esto es fundamental para una entrega fluida a través de la API de WhatsApp Business y para mantener la calidad general de las plantillas

Contenido relevante : opta por plantillas que se ajusten al uso previsto, como plantillas de autenticación o plantillas de soporte al cliente. De este modo, la plantilla se ajustará a tus metas y reducirá las posibilidades de que Meta deniegue su aprobación

Comprobaciones de cumplimiento: La plantilla de mensajes de WhatsApp Business que elijas debe evitar incluir datos confidenciales, como números de cuentas bancarias u otros identificadores sensibles, directamente en la plantilla. Proteger la privacidad de los usuarios es fundamental y garantiza que el estado de aprobación de tus plantillas se mantenga seguro durante todas las campañas de marketing de WhatsApp

Impacto medible: considere plantillas con métricas de campaña para realizar el seguimiento de lo que funciona. Alinee estos datos con la API de WhatsApp Business y el rendimiento de las plantillas de marketing para ajustar su estrategia sobre la marcha y reducir los comentarios negativos

plantillas gratuitas para mensajes de WhatsApp Business*

🧠 Dato curioso: El 67 % de los usuarios se sienten más atraídos por las empresas que les envían mensajes a través de WhatsApp que por las que lo hacen por correo electrónico o SMS. Por eso, crear la plantilla de mensajes de WhatsApp Business adecuada puede influir directamente en la tasa de respuesta de tu campaña.

Exploremos plantillas de mensajes de WhatsApp de alto rendimiento que simplifican todo, desde ventas flash hasta flujos de incorporación. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de plantillas de mensajes de WhatsApp que las marcas recomiendan encarecidamente. Estas plantillas ya están formateadas para la plataforma WhatsApp Business, por lo que puedes empezar a utilizarlas de inmediato.

1. Plantillas de carrusel

a través de WhatsApp

Las plantillas de carrusel te permiten enviar hasta 10 tarjetas con gran riqueza visual en un solo mensaje de WhatsApp. Cada tarjeta ofrece compatibilidad con imágenes, descripciones breves y botones en los que se puede hacer clic, lo que convierte tus mensajes en minicatálogos fáciles de hojear.

Además, el diseño añade estructura y comodidad al desplazamiento. El formato mantiene a los usuarios interesados sin abrumarlos con un exceso de contenido de una sola vez.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Muestra varios productos u ofertas utilizando tarjetas carrusel

Adjunte imágenes y vídeos a cada tarjeta para reforzar el atractivo visual de su oferta

Asigna botones para llamadas a la acción como «Comprar ahora» o «Más información»

Personaliza cada tarjeta con diferentes detalles sobre productos o servicios

🔑 Ideal para: equipos de comercio electrónico y directores de marketing que llevan a cabo campañas centradas en productos

2. Plantillas de oferta por tiempo limitado

a través de WhatsApp

Las plantillas de ofertas por tiempo limitado están diseñadas para campañas dinámicas que se basan en la urgencia para generar respuestas. Incluyen un título de la oferta y un cronómetro de cuenta atrás opcional integrado en el mensaje, lo que le ayuda a dar una indicación de la toma de decisiones.

Úsalas para anunciar ventas flash, ofertas para nuevos usuarios o descuentos personalizados. El diseño estructurado ofrece compatibilidad con medios enriquecidos, botón y personalización dinámica, todo ello optimizado para captar la atención y animar a actuar antes de que expire el plazo.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Destaca las ofertas urgentes con cronómetros de caducidad integrados

Incluye códigos promocionales o cupones utilizando los botones de copiar

Dirige el tráfico con botones CTA como «Visita el sitio» o «Solicita ahora»

Crea FOMO (miedo a perderse algo) mediante campañas personalizadas con límite de tiempo

🔑 Ideal para: marcas DTC, especialistas en marketing de crecimiento y equipos de ventas que realizan envíos urgentes

3. Plantilla de confirmación de pedido

a través de WhatsApp

Las plantillas de confirmación de pedidos proporcionan a los usuarios claridad inmediata tras la compra. Son concisas, estructuradas y suelen incluir variables como el ID del pedido, el importe y los detalles de entrega. Estos mensajes salientes ayudan a reducir las solicitudes de asistencia y crean una experiencia más predecible tras la compra.

El tono es de función y dependencia, exactamente lo que los usuarios esperan después de una transacción. También ayudan a las empresas a cumplir con la normativa y a reducir las comunicaciones innecesarias con el cliente.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Confirma las compras con detalles dinámicos del pedido

Uso compartido de enlaces de seguimiento y cronogramas de entrega

Incluye información de soporte al cliente directamente en el mensaje

Reduzca la confusión tras la compra con actualizaciones claras

🔑 Ideal para: marcas minoristas, socios logísticos y servicios de suscripción

💡 Consejo profesional: Utiliza nombres de plantilla diferentes cuando realices pruebas A/B con los mensajes; incluso los cambios menores requieren aprobaciones separadas de Meta, y duplicar una plantilla existente para crear variaciones ayuda al seguimiento del rendimiento sin afectar a la original.

4. Plantilla de recordatorio de cita

a través de WhatsApp

Las plantillas de recordatorio de citas son recordatorios sencillos pero eficaces que ayudan a reducir las reservas perdidas. Estas plantillas de mensajes aprobadas incluyen detalles como la hora, la ubicación y los nombres de los representantes de servicio, y utilizan marcadores de posición para garantizar la coherencia.

Se envían antes de las citas programadas y ofrecen a los clientes la posibilidad de confirmar, reprogramar o cancelar, todo desde WhatsApp. Estos mensajes son especialmente útiles para las industrias de servicios, donde el tiempo es crucial y la asistencia es vital.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Haga un recordatorio a los usuarios de las próximas citas y comparta con ellos los horarios exactos de las mismas mediante el uso compartido

Permita reprogramar citas mediante botones de respuesta rápida

Configura las respuestas automáticas de WhatsApp para confirmar al instante la recepción y gestionar las expectativas

Adjunte información sobre la ubicación o enlaces de asistencia para facilitar la navegación

🔑 Ideal para: empresas de servicios, como clínicas, salones de belleza, consultoras, servicios de reparación y otras

5. Plantilla para recopilar opiniones

a través de WhatsApp

Las plantillas de comentarios ofrecen una forma no intrusiva de recopilar opiniones tras la interacción directamente en WhatsApp. Ya sea tras la entrega, tras la compra o tras la resolución de una incidencia de soporte al cliente, estas plantillas están estructuradas para responder con un solo clic o mediante sencillos sistemas de puntuación.

Esto le ayuda a captar opiniones sinceras sin necesidad de aplicaciones o formularios adicionales. También es una forma inteligente de realizar un seguimiento de la calidad del servicio en tiempo real.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Envía preguntas de seguimiento después de una interacción con el cliente o un servicio

Utilice respuestas rápidas para dar respuestas ágiles y estructuradas

Realice un seguimiento de la opinión de los usuarios sin salir de WhatsApp

Cierre el ciclo de las consultas de compatibilidad o las compras

🔑 Ideal para: equipos de soporte al cliente, operaciones de servicio y gestores de experiencia del cliente

*límites de las plantillas de WhatsApp Empresa

Aunque las plantillas de mensajes de WhatsApp Business ofrecen estructura y alcance, vienen acompañadas de normas estrictas que imponen un límite a la forma en que las empresas pueden comunicarse.

🔎 ¿Sabías que...? El bot de aprobación de plantillas de WhatsApp sigue las reglas de forma tan estricta que incluso un signo de puntuación que falte o un marcador de posición que no coincida puede actuar como desencadenante de un rechazo. Algunos especialistas en marketing prueban las plantillas enviando intencionadamente versiones defectuosas para saber qué es lo que se marca.

Estas son algunas de las restricciones más importantes que debes tener en cuenta:

Retrasos en la aprobación : todas las plantillas deben someterse al proceso de revisión de Meta, que puede tardar entre unos minutos y 24 horas. Si hay algún problema de formato, se incumple alguna política o el lenguaje no es claro, es posible que tu plantilla sea rechazada, lo que retrasaría las campañas o actualizaciones urgentes

Interactividad con límite : las plantillas no ofrecen compatibilidad con : las plantillas no ofrecen compatibilidad con la colaboración en tiempo real a menos que el usuario responda en un plazo de 24 horas. Esta restricción significa que los seguimientos o las conversaciones continuadas a menudo requieren otro mensaje aprobado, lo que dificulta mantener el impulso en las interacciones con los clientes

Restricciones de categoría : algunos formatos útiles, como las ofertas por tiempo limitado, no se pueden utilizar en la categoría «Utilidades». Si su mensaje no se ajusta al propósito preaprobado de una categoría, no será aceptado, aunque sea útil para el usuario

*normas de personalización estrictas: solo se permite personalizar los parámetros variables predefinidos y rígidos al crear plantillas de WhatsApp. Intentar añadir texto personalizado fuera de estos parámetros puede resultar en problemas de rechazo o entrega, lo que reduce la flexibilidad que suelen esperar los profesionales del marketing

*plantillas alternativas de WhatsApp

Si buscas alternativas viables a WhatsApp Business para coordinar campañas, prueba ClickUp, la app todo en uno para el trabajo. En lugar de tener que manejar varias herramientas distintas para chatear, archivos y tareas, ClickUp centraliza todo en un único entorno de trabajo con IA convergente para que tu equipo pueda planificar, ejecutar y realizar un seguimiento de las campañas sin perder el contexto.

Con ClickUp Chat, las conversaciones en tiempo real se desarrollan junto a tus proyectos. Puedes convertir instantáneamente un mensaje en una tarea, enlazar chats a documentos o activos relevantes y asegurarte de que cada actualización permanezca enlazada al trabajo al que se refiere. ¿El resultado? Una preparación más rápida de las campañas, mensajes coherentes entre los equipos y cero pérdidas de tiempo buscando información en aplicaciones dispersas.

Las plantillas de comunicación listas para usar de ClickUp también simplifican la planificación y ejecución de campañas. Veamos cómo las siguientes plantillas alternativas de WhatsApp ayudan a gestionar, edición y uso compartido de la información fácilmente:

1. Plantilla de mensajes instantáneos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organice las conversaciones del equipo y estructure las reglas de mensajería interna con la plantilla de mensajes instantáneos de ClickUp

Las consultas personalizadas suelen requerir una respuesta rápida, especialmente en los sectores centrados en los servicios. Diseñada para centralizar la comunicación, la plantilla de mensajes instantáneos de ClickUp le ofrece un espacio dedicado para gestionar, plan y realizar un seguimiento de las conversaciones internas y externas entre departamentos. Supervise los chats internos, etiquete a los miembros del equipo y cree un registro con función de búsqueda de ideas y aprobaciones de mensajes de WhatsApp en un solo lugar.

Los equipos pueden crear respuestas predefinidas, clasificar las solicitudes más comunes e incluir enlaces, preguntas frecuentes o formularios para minimizar las comunicaciones de ida y vuelta. El formato imita las interfaces de chat, lo que favorece una acción rápida con un cambio de contexto mínimo. Esto ayuda a los miembros del equipo a coordinarse entre diferentes rols y zonas horarias, al tiempo que ofrece a los responsables visibilidad sobre los tiempos de respuesta a los mensajes y la rapidez en la resolución de problemas.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Cree formatos de mensajes reutilizables para diferentes situaciones empresariales

Organice los mensajes en categorías para filtrarlos y actuar sobre ellos más rápidamente

Realice un seguimiento del tiempo de respuesta y del seguimiento de los clientes directamente desde el panel de mensajes

Mejora la colaboración en el lugar de trabajo en cuanto al tono, el formato y la categoría de las plantillas de mensajes con la edición en tiempo real

🔑 Ideal para: equipos de soporte al cliente, representantes de equipo de ventas y servicios de asistencia interna que gestionan ciclos de comunicación rápidos

💡 Consejo profesional: utilice ClickUp Brain, el asistente de IA nativo de ClickUp, para redactar plantillas de mensajes de WhatsApp aprobadas por Meta en cuestión de segundos. Solo tiene que indicarle su propósito, su público y su tono, y generará un texto estructurado y fácil de modificar que podrá enviar para su aprobación, lo que le ahorrará horas de redacción manual. A continuación, le mostramos un ejemplo de indicación y resultado para que pueda empezar: Crea plantillas de mensajes de WhatsApp Business y mensajes para promociones, ofertas, actualizaciones de pedidos y mucho más en cuestión de segundos con ClickUp Brain

2. Plantilla de matriz de mensajería de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Alinea la plan de mensajes en todas las campañas con la plantilla de matriz de mensajes de ClickUp

La plantilla ClickUp Messaging Matrix ofrece un diseño estructurado para definir quién recibe qué mensaje, cuándo y cómo. Úsela para correlacionar segmentos de audiencia, asignar metas de comunicación y alinear el tipo de mensaje adecuado con el canal adecuado.

Es especialmente útil cuando se gestionan múltiples campañas, segmentos y casos de uso, como mensajes de transacción u ofertas por tiempo limitado. El diseño ofrece compatibilidad para organizar los mensajes por tipo de público, objetivo y estado de aprobación, todo ello con unos pocos clics.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Adapta el formato de los mensajes a las necesidades de tu público y a sus canales preferidos

Programa el envío de mensajes por campaña o fase del ciclo de vida

Realice un seguimiento del progreso utilizando vistas como el mapa de mensajes y el plan de comunicación

Utilice los Campos personalizados de ClickUp para rotular categorías de plantillas, formatos y plazos de entrega

🔑 Ideal para: estrategas de marketing, responsables de comunicación interna y gestores de proyectos que organizan mensajes omnicanal

💡 Consejo profesional: Si la falta de comunicación está ralentizando a tu equipo, lo mejor es crear una estrategia de comunicación sólida. Céntrate en estos objetivos de comunicación SMART para mejorar la claridad, la colaboración y el éxito colectivo: Elimine la jerga y vaya directo al grano, asegurándose de que cada mensaje se entienda a la primera

Anime a su equipo a escuchar y comprender, en lugar de limitarse a esperar para expresar sus opiniones. Parafrasear y aclarar las preguntas es clave

Promueva las preguntas abiertas y desaliente activamente las suposiciones. Las mejores preguntas conducen a una comprensión más profunda

Defina las metas, las responsabilidades y los plazos por adelantado. Utilice la herramienta de comunicación adecuada para cada mensaje (por ejemplo, correo electrónico para mensajes formales, chat para actualizaciones rápidas)

Fomente un entorno en el que el flujo de la información sea libre, reduciendo los malentendidos y generando confianza en todos los ámbitos

3. Plantilla de comunicación para empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Fomenta la coordinación interna entre equipos con la plantilla de comunicación para empleados de ClickUp

Mantener informados a los empleados requiere algo más que un simple mensaje de Slack o Facebook Messenger. La plantilla de comunicación para empleados de ClickUp le ofrece un espacio de trabajo específico para organizar la propiedad de las tareas, mantener la planificación de mensajes con visibilidad y configurar flujos de trabajo de revisión. Incluye encabezados estandarizados, categorización de temas y secciones de acciones para evitar malentendidos y la sobrecarga de mensajes.

Puede personalizar la frecuencia de comunicación, establecer listas de distribución por departamento e incluso recopilar confirmaciones de lectura o comentarios sobre temas delicados. Ya sea para mantenerse al día con las políticas de RR. HH. o para celebrar los logros semanales del equipo, esta plantilla garantiza una comunicación coherente y atractiva en toda la organización.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Organice las tareas relacionadas con la comunicación con estados y plazos claros

Vincule los elementos de comunicación a tareas, políticas o anuncios

Personaliza los campos para comunicaciones o actualizaciones específicas de cada departamento

Almacene documentos, mensajes y actualizaciones relacionados en un lugar compartido

🔑 Ideal para: equipos de operaciones, recursos humanos o marketing que trabajan en la gestión de equipos multifuncionales, la comunicación rutinaria con los empleados y la coordinación interna mediante una plantilla aprobada

Esto es lo que Samantha Dengate, directora sénior de gestión de proyectos de Diggs, dijo sobre el uso de ClickUp para las comunicaciones de su empresa:

Antes de ClickUp, las reuniones y las comunicaciones por correo electrónico de ida y vuelta conducían a un agujero negro en el que los elementos quedaban ocultos y desatendidos. Debido a esto, las tareas no se revisaban a tiempo y nadie sabía cómo iba el desarrollo creativo. Ahora, todos los miembros del equipo pueden ver claramente cuándo vencen las acciones pendientes, chatear y colaborar dentro de las tareas.

Antes de ClickUp, las reuniones y las comunicaciones por correo electrónico de ida y vuelta conducían a un agujero negro en el que los elementos quedaban ocultos y desatendidos. Debido a esto, las tareas no se revisaban a tiempo y nadie sabía cómo iba el desarrollo creativo. Ahora, todos los miembros del equipo pueden ver claramente cuándo vencen las acciones pendientes, chatear y colaborar dentro de las tareas.

4. Plantilla de plan de comunicación de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Estructura tus metas de mensajería de WhatsApp para diferentes proyectos y campañas con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp

Contar con una estrategia de comunicación clara es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa de marketing. La plantilla del plan de comunicación de ClickUp resume en un solo lugar los objetivos, el público objetivo, los mensajes clave, los cronogramas y los métodos de evaluación de cada campaña. Está diseñada para proyectos complejos, como lanzamientos de productos o transiciones internas, que requieren la aceptación de las partes interesadas.

Cada comunicación está vinculada a un cronograma de entrega específico y a un propietario designado, lo que reduce las conjeturas. Los paneles integrados visualizan el progreso y los comentarios, lo que ayuda a los equipos a perfeccionar su enfoque con el tiempo.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Defina metas para los flujos de mensajes de transacción, de marketing y de incorporación

Lista los canales de comunicación y asigne responsabilidades para las plantillas

Realice un seguimiento del progreso con las vistas integradas de ClickUp , como las vistas de calendario, vista Gantt y vista Lista

Mantenga la documentación accesible para el cumplimiento normativo y las auditorías

🔑 Ideal para: gestores de programas, jefes de proyectos y equipos de gestión del cambio que implementan iniciativas de varios pasos a través de una cuenta de WhatsApp Business

📮ClickUp Insight: Mientras que el 60 % de los trabajadores responden a los mensajes instantáneos en menos de 10 minutos, el 15 % tarda más de 2 horas en responder. Esta combinación de respuestas rápidas y respuestas tardías puede crear brechas de comunicación y ralentizar la colaboración. Con ClickUp, todos tus mensajes, tareas y actualizaciones se encuentran en un solo lugar, lo que garantiza que ninguna conversación quede pendiente y que todos estén sincronizados, independientemente de la rapidez o lentitud con la que respondan.

5. Plantilla de estrategia de comunicación interna y plan de acción de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantenga a los equipos alineados con la plantilla de estrategia de comunicación interna y plan de acción de ClickUp

La plantilla de estrategia de comunicación interna y plan de acción de ClickUp es una herramienta completa para esbozar la estrategia, ajustar la cadencia de la comunicación y asignar rols para diversas iniciativas empresariales. Ayuda a los equipos a definir metas estratégicas, identificar lagunas de comunicación y desplegar planes de acción con objetivo específico.

Tanto si está incorporando nuevos miembros al equipo como si está organizando un plan de implementación para diferentes categorías de plantillas de mensajes de WhatsApp, este diseño de plantilla le permite mantener una estructura y realizar mediciones. Más allá de la simple planificación, incluye herramientas integradas de seguimiento de responsabilidades, plantillas para reuniones y bucles de retroalimentación para mejorar la transparencia interna y la capacidad de respuesta.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Asigna responsabilidades de comunicación con cronogramas y métricas para realizar seguimiento del progreso

Analice el rendimiento de la comunicación mediante paneles personalizados

Repite las estrategias de mensajería basándote en los comentarios y la participación del equipo

Supervise el progreso del equipo mediante etiquetas de estado y paneles compartidos

🔑 Ideal para: equipos de comunicación interna, directivos y organizaciones que dan prioridad a la participación del equipo

6. Plantilla de pizarra para el plan de comunicaciones de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualiza el flujo de mensajes de WhatsApp con la plantilla de pizarra del plan de comunicaciones de ClickUp

A los pensadores visuales les encantará la plantilla de pizarra para plan de comunicación de ClickUp, que ofrece un enfoque tipo lienzo para correlacionar los flujos, canales y tiempos de comunicación. Úsela para trazar tipos de mensajes, asignar públicos objetivo y determinar canales de entrega, todo ello antes de poner las plantillas en producción.

La plantilla incluye bloques que puedes arrastrar y soltar para correlacionar segmentos de audiencia, tipos de mensajes, ideas de contenido y medios de entrega. Dibuja flechas para indicar la secuencia de los mensajes, rótulo los bucles de retroalimentación y código por color según la prioridad o el propietario. Es flexible, fácil de usar para principiantes y excelente para alinear a los equipos en todas las fases de la campaña sin necesidad de sumergirse en complejas herramientas de gestión de tareas.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Crea un flujo visual de mensajes por tipo, estado o propietario del equipo

Planifique los puntos de contacto de comunicación antes de la creación de las plantillas

Etiqueta a las partes interesadas y coordina a los equipos utilizando notas adhesivas y conectores

Úsalas durante el inicio de campañas o revisiones de estrategias para correlacionar todo en tiempo real

🔑 Ideal para: comunicadores visuales, jefes de proyecto y planificadores de campañas que gestionan comunicaciones con múltiples partes interesadas

Aprovecha al máximo las funciones de plan y colaboración de ClickUp Pizarra. Descubre cómo:

💡 Consejo profesional: Puede supervisar la valoración de calidad de una plantilla a través del panel de WhatsApp Business Manager; si baja, pause las campañas que utilizan esa plantilla y vuelva a redactar el texto. Las valoraciones bajas pueden provocar la desactivación de la plantilla sin previa advertencia.

7. Plantilla de matriz de reuniones y comunicación del equipo ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de los rols de mensajería y de las sincronizaciones con la plantilla de comunicación y matriz de reuniones del equipo de ClickUp

Para las empresas que llevan a cabo campañas de WhatsApp en varios equipos, estar al tanto de las responsabilidades y cumplir con los calendarios es imprescindible. La plantilla de comunicación de equipo y matriz de reuniones de ClickUp le ayuda a gestionar quién es responsable de qué, cuándo se realizan los registros y cómo es el flujo de la comunicación entre los canales.

Elimine reuniones redundantes, aclare las lagunas de comunicación y establezca la propiedad de los seguimientos. Promueve el uso eficiente de su tiempo y garantiza la rendición de cuentas a gran escala.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Defina la propiedad de cada fase de la creación y revisión de mensajes de WhatsApp

Establece sincronizaciones periódicas vinculadas a los plazos de las campañas y las aprobaciones de mensajes

Estandarice los tipos de reuniones de equipo, la frecuencia y los formatos de documentación

Utilice las vistas integradas para supervisar el estado de los mensajes y la finalización de las tareas

🔑 Ideal para: Jefes de equipo, coordinadores de operaciones y jefes de departamento que optimizan el proceso de sincronizar internamente

plan, realiza un seguimiento y ejecuta mensajes de WhatsApp con ClickUp*

Gestionar plantillas de mensajes de WhatsApp Business entre equipos, cronogramas y aprobaciones resulta más fácil con el sistema adecuado. La biblioteca de plantillas de comunicación de ClickUp proporciona la estructura necesaria para planear campañas, asignar propiedad, realizar seguimiento del estado de las plantillas y mantener la coherencia, todo ello sin el desorden de documentos y hilos de chat dispersos.

Tanto si estás lanzando una nueva campaña de marketing como si estás realizando un seguimiento de las actualizaciones de transacción, estas plantillas te ayudarán a que todo funcione sin problemas y sin conjeturas. Desde la planificación de mensajes hasta el seguimiento en tiempo real, puedes adaptar cada plantilla a tu flujo de trabajo específico en WhatsApp.

Además, si estás creando un proceso de mensajería escalable que todo tu equipo pueda seguir, las plantillas listas para usar de ClickUp son un buen punto de partida.

¡Regístrese ahora de forma gratuita, gratuita/a en ClickUp para simplificar el flujo de trabajo de los mensajes de su empresa!