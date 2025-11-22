Las 15 mejores plantillas de Asana para el lanzamiento de productos para equipos

El lanzamiento de un producto es una reacción en cadena. Si el diseño se retrasa, los ingenieros y el equipo de control de calidad se quedan esperando. Si el contenido se retrasa, el equipo de marketing tiene menos tiempo para planear y ejecutar la campaña de lanzamiento.

Antes de que te des cuenta, el «día del lanzamiento» que marcaste hace meses se está escapando. Una plantilla de lanzamiento de productos de Asana te ayuda a mantener cada pieza en el pedido correcto.

En esta entrada del blog, compartiremos 15 plantillas de Asana que puedes utilizar para modificar la forma en que se mueve tu flujo de trabajo. Además, compartiremos algunas plantillas adicionales de ClickUp para obtener más flexibilidad, estructura y una colaboración fluida en el lanzamiento.

Plantillas de lanzamiento de productos de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen de las plantillas de lanzamiento de productos de Asana y ClickUp que aparecen en esta lista:

¿Qué hace que una plantilla de lanzamiento de productos de Asana sea buena?

Una buena plantilla de lanzamiento de productos de Asana divide el lanzamiento en fases claras con asignaciones de tareas interfuncionales, dependencias integradas y puntos de control de aprobación/rechazo.

Esto es lo que debe tener en cuenta al elegir una plantilla de gestión de productos:

Incluye detalles esenciales del lanzamiento, como metas, cronogramas e hitos.

Le permite asignar rols a las partes interesadas de diferentes equipos.

Centraliza las especificaciones, los diseños, los mensajes y los documentos informativos.

Correlaciona los cronogramas y las dependencias de las tareas para detectar conflictos a tiempo y evitar retrasos.

Personaliza los campos y los flujos de trabajo para cada lanzamiento y utilízalos como plantillas reutilizables para futuros proyectos.

Permite una colaboración fluida mediante comentarios e integraciones con herramientas de terceros.

🧠 Dato curioso: El primer lanzamiento de producto televisado tuvo lugar en 1941, cuando Bulova emitió un anuncio de 10 segundos durante un partido de béisbol. Costó 9 dólares y marcó el inicio del uso de los medios de comunicación para promocionar un nuevo producto.

Plantillas gratuitas para el lanzamiento de productos de Asana

No es necesario empezar desde cero ni pagar más para llevar a cabo un lanzamiento sin problemas en Asana. Esta herramienta de gestión de productos ofrece plantillas gratuitas y listas para usar que cubren todo, desde el establecimiento de hitos hasta la asignación de tareas y el seguimiento de plazos.

Aquí tienes las 15 mejores plantillas de lanzamiento de productos de Asana.

1. Plantilla para el lanzamiento de productos de Asana

a través de Asana

Esta plantilla actúa como centro de mando para la planificación del lanzamiento de productos. Recoge los plazos, las dependencias, los activos y las actualizaciones de estado en un espacio de trabajo compartido.

Las tareas se estructuran visualmente en vistas de cronograma, tablero, lista o calendario. Esto facilita la coordinación de equipos multifuncionales, la identificación temprana de conflictos de programación y el uso compartido de actualizaciones de progreso en tiempo real.

🌟 Por eso te gustará:

Coordina tareas de lanzamiento interfuncionales, campos personalizados y vistas de proyectos.

Accede a recursos clave, como especificaciones, diseño y mensajes, dentro de Asana a través de adjuntos y integraciones.

Visualice el calendario de lanzamiento utilizando la vista Gantt para detectar dependencias.

📌 Ideal para: Pequeños equipos de marketing, diseño y desarrollo que desean un cronograma estructurado para mantenerse en la misma página.

🚀 Control de lanzamiento: El lanzamiento del iPhone de Apple en 2007 se cita a menudo como el estándar de oro de las presentaciones de productos modernas, pero lo que lo convirtió en icónico no fue solo la tecnología. Steve Jobs estructuró la presentación como una obra de teatro en tres actos, creando suspense antes de revelar que el iPod, el teléfono y el comunicador de Internet eran un solo dispositivo.

2. Plantilla de hoja de ruta del producto de Asana

a través de Asana

La plantilla le ofrece una visión general clara y de alto nivel de su estrategia de producto. Recoge las iniciativas, los plazos y las prioridades en un solo lugar para que los equipos puedan ponerse de acuerdo sobre lo que viene a continuación.

Con campos integrados para el alcance, el esfuerzo y el estado, esta plantilla de hoja de ruta del proyecto garantiza que las partes interesadas comprendan tanto el panorama general como los detalles tácticos de su hoja de ruta. Esta flexibilidad ayuda a los gestores de productos a equilibrar los recursos, anticipar los obstáculos y compartir las actualizaciones del progreso con los directivos.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento del progreso utilizando rótulos de estado como «No iniciado», «en curso» y «Lanzado».

Organiza los elementos de la hoja de ruta por alcance, esfuerzo o tema para alinearlos con las metas de la empresa SaaS.

Cambia los plazos, reordena las prioridades y colabora con las partes interesadas para conseguir su aceptación desde el principio.

📌 Ideal para: Gerentes de producto y equipos multifuncionales que desean una hoja de ruta de producto visual y repetible para alinear prioridades, compartir cronogramas y planear el lanzamiento de funciones.

3. Plantilla de lanzamiento de marketing de productos de Asana

a través de Asana

Esta plantilla aporta cohesión a cada lanzamiento de marketing de productos. Consolida sus metas, mensajes, cronogramas y comunicación del equipo con vistas integradas y seguimiento del estado. También permite a los equipos multifuncionales mantenerse alineados, actuar con rapidez y adaptarse a los cambios.

🌟 Por eso te gustará:

Visualiza tu lanzamiento en un cronograma para que puedas identificar las dependencias de las tareas y evitar conflictos de programación.

Alinea los equipos de marketing, producto y equipo de soporte para tener una única fuente de información veraz.

Ofrece actualizaciones de estado integradas, lo que reduce los largos hilos de correo electrónico.

📌 Ideal para: Equipos de marketing de productos que desean un marco de lanzamiento colaborativo y fiable con funciones integradas.

💡 Consejo profesional: Crea ciclos de lanzamiento, no acciones puntuales. Cada pieza de contenido, demostración o tuit debe enlazar con otro recurso o acción. Piensa en términos de compuestos, no de ráfagas aisladas.

4. Plantilla de calendario de producción de Asana

a través de Asana

Esta plantilla de lanzamiento de productos de Asana ayuda a mantener los cronogramas de producción predecibles, incluso cuando surgen retrasos imprevistos. Describe todo el proceso de producción, desde los detalles del pedido y los materiales necesarios hasta los plazos de las tareas y las estimaciones de entrega.

Las plantillas de calendario de producción se utilizan normalmente en la producción manufacturera, donde es habitual fabricar cientos, o incluso miles, de productos al día. Esta claridad le ayuda a realizar una previsión precisa de los cuellos de botella, a comparar la producción planificada con la real y a mantener una ejecución coherente.

🌟 Por eso te gustará:

Realiza un seguimiento del estado de la producción y las fechas límite para mantener a las partes interesadas informadas sobre el progreso y el cronograma.

Incluye campos de cantidad y materias primas para comparar la producción planificada con la realidad, lo que facilita la planificación de recursos.

Se integra con herramientas de archivos como Google Drive, Dropbox y OneDrive para facilitar el acceso a las especificaciones y los medios.

📌 Ideal para: Equipos de fabricación, producción y operaciones que desean eliminar retrasos, gestionar flujos de trabajo complejos y garantizar entregas puntuales.

5. Plantilla de backlog de productos de Asana

a través de Asana

¿Quieres sentar las bases para unos flujos de trabajo ágiles y eficientes? Esta plantilla de lanzamiento de productos de Asana ofrece un marco reutilizable para garantizar que los backlogs sean coherentes, detallados y estén listos para escalar. Desde solicitudes de funciones hasta seguimiento de errores, cada elemento del backlog incluye detalles clave, como la prioridad de la tarea y los puntos de la historia, para que los desarrolladores sepan en qué deben trabajar a continuación.

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento del progreso de cada tarea, alinee las tareas con los sprints y asegúrese de que no se pase nada por alto.

Obtenga compatibilidad para los elementos ágiles esenciales para avanzar en los elementos pendientes.

Reciba actualizaciones de automatización y estado para reducir el seguimiento manual.

📌 Ideal para: Equipos ágiles y Scrum, especialmente gestores de productos y equipos de desarrollo, que necesitan una plantilla flexible para gestionar grandes volúmenes de trabajo pendiente.

🚀 Control de lanzamiento: El famoso lanzamiento de «New Coke» por parte de Coca-Cola en 1985 fue un fracaso, pero, curiosamente, aumentó la fidelidad hacia la Coca-Cola original. La gente protestó tan enérgicamente que la empresa volvió a introducir la fórmula original en menos de tres meses.

6. Plantilla de investigación de mercado de Asana

a través de Asana

Esta plantilla de investigación de mercado ofrece un enfoque repetible para impulsar proyectos de conocimiento del mercado. Obtienes secciones predefinidas para definir las metas de la investigación, esbozar los perfiles de los compradores, realizar la selección de los métodos de investigación, recopilar datos y elaborar resúmenes.

Dentro de Asana, la plantilla personalizada ofrece compatibilidad con formularios inteligentes, paneles y múltiples vistas. Esto le ayuda a recopilar respuestas, visualizar el progreso y ofrecer información detallada.

🌟 Aquí tienes por qué te gustará:

Realice un seguimiento de las tareas de investigación y los KPI y métricas de gestión de productos en paneles de control para obtener una visibilidad instantánea del progreso y la carga de trabajo.

Filtra por público, categoría y prioridad para no perder nunca de vista tus conocimientos.

Recopile respuestas a encuestas y solicitudes sin problemas con los formularios estandarizados de Asana.

Visualice los flujos de trabajo de investigación en vistas de lista, vista tablero o cronograma para gestionar la lluvia de ideas a través de (elaboración de) informes.

📌 Ideal para: Startups, equipos de producto, consultores y equipos de marketing que desean optimizar sus estudios de mercado.

📣 ¿Tienes curiosidad por saber cómo puedes utilizar la IA para actividades de marketing como el lanzamiento de un producto? Mira este vídeo:

7. Plantilla de mapa del recorrido del cliente de Asana

a través de Asana

La plantilla de lanzamiento de productos de Asana aporta claridad a la experiencia del cliente. Puede correlacionar todo, desde la concienciación hasta la promoción, ayudando a los equipos a identificar dónde tienen éxito los usuarios y dónde tropiezan. A diferencia de las presentaciones de diapositivas estáticas, esta plantilla se mantiene sincronizada con su equipo, por lo que puede capturar información y actuar en función de los comentarios en tiempo real.

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento de las acciones, los puntos de contacto y los puntos débiles del cliente en todas las fases, como la concienciación, la incorporación y la retención.

Captura comentarios, opiniones y prioridad utilizando formularios y campos personalizados para obtener información estructurada.

Visualiza tu trayectoria con paneles que muestran los OKR del producto , el progreso, las deficiencias y las tendencias de los datos de un vistazo.

📌 Ideal para: Equipos multifuncionales, como marketing, UX, producto y éxito del cliente, que necesitan un marco basado en datos para avanzar en el proceso de gestión de lanzamientos.

🚀 Control de lanzamiento: En 2019, Tesla lanzó su Cybertruck con una demostración de cristal «irrompible» que... bueno, se rompió. Lo que parecía un desastre se convirtió en un momento viral, acumulando millones de impresiones y alimentando los pedidos anticipados.

8. Plantilla de (diagrama de) Gantt para lanzamiento de productos de Asana

a través de Asana

Esta plantilla de lanzamiento de productos de Asana transforma la planificación de proyectos en una hoja de ruta visual, mostrando las tareas, los plazos y los rols del equipo en un formato de cronograma horizontal. No es necesario crear un diagrama de (diagrama de) Gantt desde cero cada vez. Obtienes un marco reutilizable que muestra cómo encajan entre sí los componentes específicos del proyecto.

🌟 Por eso te gustará:

Visualiza las dependencias de las tareas y los hitos para resolver conflictos y planear de forma proactiva.

Ajusta los calendarios fácilmente arrastrando barras, dependencias y márgenes.

Destaca la ruta crítica y las comparaciones de referencia para supervisar los cronogramas clave y las desviaciones.

📌 Ideal para: Gestores de proyectos y equipos que desean una herramienta de planificación visual y centrada en el cronograma para estructurar flujos de trabajo complejos.

9. Plantilla de investigación de usuarios de Asana

a través de Asana

Esta plantilla garantiza que tu investigación sobre los usuarios no caiga en el olvido. Te ofrece un marco coherente y organizado para definir objetivos, orientar sesiones de usabilidad y proporcionar información valiosa. Creada pensando en la colaboración y el seguimiento, la plantilla se integra con herramientas como Zoom y Gmail, lo que permite estandarizar la configuración de cada sesión.

🌟 Por eso te gustará:

Captura información directamente en Asana y asigna elementos.

Prioriza y realiza un seguimiento de las tareas de seguimiento a lo largo del tiempo para garantizar que la investigación conduzca a mejoras tangibles.

Registra grabaciones, notas y transcripciones directamente en la tarea de la sesión.

Identifica temas recurrentes y puntos débiles etiquetando y categorizando la información.

📌 Ideal para: Equipos de investigación, diseño y producto que realizan pruebas de usabilidad o entrevistas a usuarios de forma regular.

🚀 Control de lanzamiento: Cuando Amazon se lanzó en 1995, se comercializó como la «librería más grande del mundo», pero Jeff Bezos siempre plan (plan)ó que vendiera todo. Los libros eran el producto de entrada. El lanzamiento consistió realmente en probar la infraestructura para una visión mucho más amplia.

10. Plantilla de plan de pruebas de usabilidad de Asana

a través de Asana

La plantilla de plan de pruebas de usabilidad de Asana le guía a través de los pasos esenciales previos a la sesión. Esto incluye definir hipótesis, criterios de participación y planes de validación, para que su equipo pueda pasar rápidamente de la configuración a la obtención de información.

Diseñada para ofrecer estructura y flexibilidad, esta plantilla integra Campos personalizados, vistas de proyectos y formularios de envío. Puede recopilar directamente las inscripciones de los participantes, realizar un seguimiento de las tareas y los resultados, y asignar seguimientos.

🌟 Por eso te gustará:

Planifique las fases de prueba, desde la preparación hasta el análisis, para garantizar un enfoque coherente.

Recopila las inscripciones de los participantes con formularios que se introducen directamente en tu proyecto.

Realice un seguimiento de las notas de la sesión, las observaciones y las citas de los usuarios en tiempo real.

Prioriza las tareas de seguimiento y supervisa las tendencias a lo largo del tiempo, de modo que la información influya directamente en las decisiones.

Organiza los recursos de prueba, como guiones, prototipos y formularios de consentimiento.

Usa el panel y las herramientas de elaboración de informes para compartir los resultados con las partes interesadas.

📌 Ideal para: Investigadores de UX, equipos de producto y jefes de diseño que realizan pruebas de usabilidad con frecuencia.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de gestión de lanzamientos

11. Plantilla de comentarios de clientes de Asana

a través de Asana

La plantilla de comentarios de clientes de Asana organiza las respuestas de encuestas, canales de asistencia, redes sociales y correo electrónico en un proyecto estructurado. Dispone de funciones integradas, como campos personalizados, paneles y automatizaciones basadas en reglas, para clasificar todo con precisión.

🌟 Por qué te gustará:

Visualice las tendencias de los comentarios mediante panel y vistas de proyecto, como listas, tableros, cronogramas o calendarios.

Automatice los flujos de trabajo con reglas que mueven los comentarios a través de las fases: nuevo, en revisión, asignado.

Adjunte contexto de apoyo, como capturas de pantalla, transcripciones o registros de chat, a cada tarea de retroalimentación para mayor claridad.

Uso compartido del progreso y de la prioridad mediante la integración con herramientas como Zendesk, HubSpot o ServiceNow para recopilar comentarios de todo el ecosistema.

📌 Ideal para: Equipos de producto, éxito del cliente y equipo de soporte que necesitan un sistema limpio y repetible para recopilar, priorizar y actuar en función de los comentarios de los clientes.

12. Plantilla de plan de capacidad de Asana

a través de Asana

Esta plantilla de Asana te ayuda a evaluar la capacidad de tu equipo, o cuánto puede asumir cada persona de forma realista. Puedes recopilar todos los detalles clave, como las tareas, los recursos necesarios y la disponibilidad, dentro de la propia plataforma. Configúrala una vez y reutilízala siempre: clona la plantilla al inicio de cada nuevo proyecto y rellénala con las estimaciones de las tareas y la disponibilidad del equipo.

🌟 Por eso te gustará:

Compare las horas disponibles de su equipo con los requisitos del proyecto para identificar rápidamente la falta o el exceso de capacidad.

Actualiza la capacidad y las estimaciones de tareas en tiempo real a medida que cambian los proyectos o la disponibilidad de las personas.

Calcula automáticamente el total de horas por miembro del equipo, minimizando los errores de seguimiento manual.

Realiza la previsión de las necesidades de recursos con antelación, lo que le ayudará a figura el plan y el cronograma de proyecto realista.

Usa compartido instantáneas claras de la capacidad con las partes interesadas para que las prioridades y las limitaciones tengan visibilidad desde el primer día.

📌 Ideal para: Gestores de proyectos, jefes de equipo y equipos de operaciones que desean garantizar que las cargas de trabajo se ajusten al ancho de banda.

13. Plantilla de mapa de procesos de Asana

a través de Asana

No tienes que esbozar los mismos pasos en diapositivas o pizarras; puedes crearlos directamente en Asana. Eso significa que tu proceso se mantiene vivo: todo el mundo entiende el flujo y las omisiones son evidentes.

El mapa de procesos digitales combina el mapeo tradicional con la ejecución del flujo de trabajo. Una vez que hayas definido los puntos de inicio y finalización y hayas secuenciado esos pasos, podrás poner en marcha flujos de trabajo que guíen a tu equipo en tiempo real.

🌟 Por eso te gustará:

Convierte diagramas de flujo estáticos en flujos de trabajo prácticos.

Aclara la propiedad asignando tareas en cada paso a los miembros adecuados del equipo.

Identifica rápidamente los cuellos de botella y las ineficiencias correlacionando los flujos con los cronogramas.

📌 Ideal para: Equipos de operaciones, productos y marketing que dependen de flujos de trabajo estructurados y de varios pasos (por ejemplo, procesos de incorporación, ciclos de revisión, aprobaciones).

14. Plantilla de plan de asignación de recursos de Asana

a través de Asana

La plantilla de lanzamiento de productos de Asana te ayuda a sentar las bases antes incluso de que comience un proyecto. Puedes correlacionar exactamente qué recursos (personas, herramientas, presupuestos) necesitas, cuándo los necesitas y cuánto costarán. Es una forma inteligente de estandarizar la planificación de recursos en todos los proyectos. Dentro de Asana, la plantilla organiza detalles esenciales, como el nombre del recurso, las tareas asociadas, los rols, los límites de capacidad, la disponibilidad y las fechas del proyecto.

🌟 Por eso te gustará:

Alinea la capacidad y disponibilidad de los recursos con los cronogramas de los proyectos para evitar compromisos excesivos.

Defina rols y asigne contextos (propiedad de tareas o conjunto de habilidades) dentro de cada entrada de recursos.

Visualice la capacidad del equipo utilizando vistas de carga de trabajo integradas para detectar conflictos de forma temprana.

Organice las necesidades de recursos de múltiples proyectos en Portfolios para obtener una vista holística y transversal de los proyectos.

📌 Ideal para: gestores de proyectos, responsables de operaciones y coordinadores de equipos que necesitan un plan de recursos unificado y escalable.

15. Plantilla de plan estratégico de Asana

a través de Asana

La plantilla convierte las ambiciosas aspiraciones de la empresa en una hoja de ruta concreta y colaborativa. Afianza su visión a largo plazo, como la misión y las metas estratégicas, junto con las iniciativas y las tareas a corto plazo que impulsan el progreso.

Puede combinar metas, campos personalizados, dependencias y vistas de proyectos compartidas para establecer la conexión entre la estrategia de alto nivel y el trabajo sobre el terreno. Esto aporta claridad a todos los equipos y mantiene a todos centrados en lo que realmente importa.

🌟 Por eso te gustará:

Alinea el trabajo diario de tu equipo con la misión, los objetivos a largo plazo y la visión de la empresa.

Etiqueta los proyectos con campos personalizados como prioridad, cronograma o propiedad para ordenarlos y filtrarlos.

Adjunte iniciativas, hitos y tareas directamente a objetivos estratégicos más amplios para una trazabilidad perfecta.

Realice un seguimiento del progreso en relación con los objetivos estratégicos utilizando Asana Goals, que se enlaza a las tareas y proyectos relevantes.

📌 Ideal para: Equipos de liderazgo, equipos de estrategia o grupos de planificación interfuncionales, especialmente en startups, empresas de rápido crecimiento u organizaciones sin ánimo de lucro.

Límites de Asana

Aunque las plantillas de lanzamiento de productos de Asana pueden ser potentes herramientas de gestión de proyectos, no están exentas de algunos inconvenientes:

Límite en el número de plantillas de tareas por proyecto (a menudo entre 10 y 60), lo que restringe la creación de flujos de trabajo grandes y estandarizados.

Una persona asignada por tarea dificulta la gestión de las responsabilidades en uso compartido.

Los campos personalizados tienen un límite de 100 por proyecto/cartera, y solo 60 tienen visibilidad en una sola tarea.

Sin seguimiento de ubicación nativo ni campos personalizados geográficos para la planificación basada en la ubicación.

Las reglas por proyecto/plantilla suelen tener un límite de entre 20 y 50, lo que reduce el potencial de automatización.

Algunos elementos, como las secciones, no están disponibles para los desencadenantes de automatización.

La exportación de datos tiene un límite en los formatos CSV y JSON; para PDF o Excel se requieren herramientas de terceros.

Algunas integraciones de terceros no son totalmente compatibles con las plantillas o los campos personalizados.

Sin control de tiempo integrado para la facturación, los sprints o la gestión de la utilización.

🧠 Dato curioso: El lanzamiento de Barbie en 1959 incluyó un anuncio de televisión en The Mickey Mouse Club, uno de los primeros anuncios de juguetes dirigidos directamente a los niños. Mattel pasó por alto por completo a los principales y creó una demanda directa por parte de los más pequeños.

Plantillas alternativas de Asana

Si estás planificando la estrategia de producto, gestionando recursos, ejecutando sprints y creando calendarios de lanzamiento, ClickUp es exactamente lo que necesitas.

ClickUp va más allá de las plantillas básicas, ya que es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las apps, datos y flujos de trabajo. Además, las plantillas de ClickUp no son solo listas de tareas, sino centros de comandos completos con campos personalizados para el estado del lanzamiento, dependencias integradas y visibilidad en tiempo real en marketing, diseño y desarrollo. De esta manera, se eliminan todas las formas de dispersión del trabajo para proporcionar un contexto completo y un único lugar para que las personas y los agentes trabajen juntos.

Vea lo que Siobhan Wheeler, de SDW Consulting, tiene que decir al respecto:

ClickUp ha transformado la forma de trabajar de nuestro equipo, proporcionando una fuente única de información que alinea a nuestro equipo y garantiza que nos mantengamos centrados en nuestros objetivos. El uso de plantillas, automatizaciones y la configuración adecuada de nuestros flujos de trabajo ha supuesto un cambio radical en términos de eficiencia y comunicación.

ClickUp ha transformado la forma de trabajar de nuestro equipo, proporcionando una fuente única de información que alinea a nuestro equipo y garantiza que nos mantengamos centrados en nuestros objetivos. El uso de plantillas, automatizaciones y la configuración adecuada de nuestros flujos de trabajo ha supuesto un cambio radical en términos de eficiencia y comunicación.

Exploremos algunas de las mejores plantillas para el lanzamiento de productos de ClickUp, que también funciona fantásticamente como software para el lanzamiento de productos.

Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Crea un cronograma eficiente para el lanzamiento de productos con la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp.

La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp mantiene todas las fases del lanzamiento de su producto estructuradas en un solo lugar. Cada sección se divide en grupos de tareas claros, como Análisis de mercado, Objetivo, Precios y Mensajes, con fechas de inicio y fecha límite ya incorporadas.

La lista de control integrada para el lanzamiento de productos garantiza que no se pase nada por alto.

🌟 Por eso te gustará:

Realice un seguimiento del progreso de las tareas de investigación, fijación de precios y posicionamiento en una vista organizada.

Asigna miembros del equipo y establece prioridades para mantener los pasos del lanzamiento según lo previsto.

Cambie entre las vistas de Gantt, cronograma o vista Lista según las diferentes necesidades del proyecto.

Captura actualizaciones de estado en tiempo real para obtener visibilidad interfuncional.

📌 Ideal para: Equipos de marketing, producto y diseño que desean una lista de control repetible para los lanzamientos sin omitir pasos clave.

📮 Información de ClickUp: El 31 % de los gerentes prefiere los tableros visuales, mientras que otros confían en los diagramas de (diagrama de) Gantt, los paneles o las vistas de recursos. Pero la mayoría de las herramientas te obligan a elegir una. Si la vista no se ajusta a tu forma de pensar, se convierte en otra fuente de fricción. Con ClickUp, no tienes que elegir. Cambia entre diagramas de Gantt con IA, tableros Kanban, paneles o vista Carga de trabajo con un solo clic. Y con ClickUp AI, puedes generar automáticamente vistas o resúmenes personalizados en función de quién los vea, ya seas tú, un ejecutivo o tu diseñador. 💫 Resultados reales: CEMEX aceleró los lanzamientos de productos en un 15 % y redujo los retrasos en la comunicación de 24 horas a segundos gracias a ClickUp.

2. Plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Organice el proceso de desarrollo del producto desde su concepción hasta su lanzamiento con la plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp.

La plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp divide el ciclo de desarrollo del producto en fases claras y fáciles de seguir. Estas incluyen selección de ideas, desarrollo y prueba de conceptos, y estrategia de marketing y análisis empresarial.

Cada fase tiene fechas de inicio y fecha límite, complejidad de las tareas, nivel de impacto y asignaciones del equipo, por lo que las responsabilidades siempre están claras. Los rótulos codificados por color facilitan la identificación de cuellos de botella, el equilibrio de las cargas de trabajo y la coordinación con todo el equipo.

🌟 Por eso te gustará:

Asigna niveles de complejidad, esfuerzo e impacto a las tareas para priorizarlas de forma eficaz.

Equilibra las cargas de trabajo entre los equipos de producto, ingeniería, equipo de ventas y control de calidad.

Realice un seguimiento de los plazos y las dependencias con las vistas de (diagrama de) Gantt y cronograma.

Captura tanto la planificación estratégica como la ejecución práctica en un solo entorno de trabajo.

📌 Ideal para: Equipos multifuncionales de producto, ingeniería y marketing que necesitan una hoja de ruta estructurada para desarrollar y probar nuevos productos.

3. Plantilla de estrategia de producto de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Aclara los objetivos de tu producto con la plantilla de estrategia de producto de ClickUp.

La plantilla de estrategia de producto de ClickUp proporciona una forma estructurada de planificar, realizar un seguimiento y alinear la hoja de ruta de su producto con las metas empresariales. Clasifica las funciones por esfuerzo, prioridad y categoría (como Usabilidad, Compromiso, Sistemas o Corporación), lo que facilita el equilibrio entre los beneficios rápidos y las iniciativas a largo plazo.

Con campos para fechas de inicio, ciclos de revisión y líderes de equipo, esta plantilla de estrategia de lanzamiento de productos garantiza la responsabilidad y la claridad a lo largo del ciclo de vida del producto.

🌟 Por eso te gustará:

Organice el desarrollo de funciones por nivel de esfuerzo para establecer mejor las prioridades.

Realice un seguimiento del estado de las funciones con rótulos claros como «Completada», «En curso», «En espera» y «Abierto».

Alinea las iniciativas con categorías clave como Crecimiento de usuarios, Contenido, Usabilidad o Enterprise .

Asigna líderes de equipo para garantizar la propiedad y la visibilidad en varios departamentos.

Captura hitos importantes con fechas de inicio, fechas límite y ciclos de revisión.

📌 Ideal para: Gerentes de producto, equipos de estrategia y líderes multifuncionales que desean alinear las funciones clave con las metas a largo plazo.

🔍 ¿Sabías que... En 2004, Gmail se lanzó el Día de los Inocentes con un gigabyte completo de almacenamiento gratuito, 100 veces más que sus competidores. Todo el mundo pensó que era una broma. Ese revuelo ayudó a despertar la curiosidad y la demanda incluso antes de que se abrieran las invitaciones.

4. Plantilla de plan de proyecto de ClickUp para el lanzamiento de productos

Obtenga la plantilla gratis Desglose los procesos complejos en tareas viables con la plantilla de plan de proyecto de ClickUp para el lanzamiento de productos.

La plantilla de plan de proyecto para lanzamiento de productos de ClickUp ofrece a los equipos una hoja de ruta completa para gestionar el lanzamiento de un producto o un proyecto complejo de desarrollo de software. Con secciones estructuradas como Resumen ejecutivo, Gestión del alcance, Gestión del calendario y Gestión de costes, garantiza que se cubran minuciosamente todos los detalles del proceso de lanzamiento de principio a fin.

🌟 Por eso te gustará:

Proporciona un marco completo para la planificación de proyectos con múltiples partes móviles.

Realiza un seguimiento de los niveles de esfuerzo y el impacto para priorizar las tareas más críticas.

Alinea los departamentos (PMO, Operaciones, etc.) para una clara propiedad.

Garantiza la responsabilidad con fechas de vencimiento y estados de las tareas (desde «pendiente» hasta «completar»).

📌 Ideal para: gestores de proyectos, equipos de lanzamiento y oficinas de gestión de proyectos que gestionan lanzamientos de productos complejos o iniciativas interdepartamentales.

💡 Consejo profesional: Con ClickUp Brain, tu equipo se mantendrá organizado y al día, ya que Brain crea tareas, envía notificaciones y realiza un seguimiento del progreso de cada actividad de lanzamiento. Además, podrás tomar decisiones más rápidas e inteligentes gracias a las respuestas instantáneas y la información útil que te proporcionan las búsquedas y resúmenes basados en IA de ClickUp Brain.

5. Plantilla de plan de acción de ClickUp para el lanzamiento de productos

Obtenga una plantilla gratis Crea planes completos para todas las fases del lanzamiento con la plantilla de plan de acción de ClickUp para el lanzamiento de productos.

La plantilla del plan de acción de ClickUp para el lanzamiento de productos es una guía diaria que ayuda a los equipos a dividir los grandes lanzamientos en pasos manejables y fáciles de seguir. Las tareas se organizan por prioridades diarias con visibilidad del estado, la prioridad, el departamento y la complejidad de la tarea.

Ofrece responsabilidad al asignar propietarios, plazos y responsabilidades departamentales claros en los equipos de ventas, logística, PMO y RR. HH.

🌟 Por eso te gustará:

Visualiza la prioridad y la complejidad de las tareas para centrar el esfuerzo donde más importa.

Realiza un seguimiento de las actualizaciones de estado en tiempo real (pendiente, en curso, completada).

Ayuda a identificar dependencias y cuellos de botella de forma temprana.

Mantén a todo el mundo alineado con comentarios, notas y documentos adjuntos a las tareas.

📌 Ideal para: Gerentes de lanzamiento, equipos de operaciones y grupos multifuncionales que necesitan un plan de ejecución práctico y diario para lanzamientos complejos.

6. Plantilla de plan de marketing para el lanzamiento de nuevos productos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Identifica los públicos objetivos y desarrolla estrategias de mensajes eficaces con la plantilla de plan de marketing para el lanzamiento de nuevos productos de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing para el lanzamiento de nuevos productos de ClickUp alinea los objetivos de marketing, la ejecución y el seguimiento de los resultados para los lanzamientos de nuevos productos. Organiza las iniciativas por prioridad, fechas de límite, trimestres y niveles de esfuerzo.

Además, cada tarea está vinculada a resultados clave, como mejoras en el sitio web, crecimiento en las redes sociales, pruebas de campañas o eficiencia del marketing de pago. El progreso se marca como En curso, En riesgo, Alcanzado o Fallido.

🌟 Por eso te gustará:

Asigna niveles de esfuerzo (alto, moderado, bajo) para una asignación más inteligente de los recursos.

Destaca los impactos multicanal (redes sociales, sitio web, correo electrónico, medios impresos, dispositivos móviles).

Enlaces directos a resultados clave para medir el ROI de las actividades de marketing.

Mantiene a los equipos centrados tanto en el reconocimiento de la marca como en las métricas de conversión.

📌 Ideal para: Equipos de marketing, estrategas de crecimiento y gestores de productos que desean garantizar la visibilidad del lanzamiento y una imagen de marca coherente.

7. Plantilla de estructura de desglose del trabajo para el lanzamiento de nuevos productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento del progreso y los hitos con la plantilla de estructura de desglose del trabajo para el lanzamiento de nuevos productos de ClickUp, que le permitirá supervisar todas las partes móviles.

La plantilla de estructura de desglose del trabajo para el lanzamiento de nuevos productos de ClickUp proporciona un desglose estructurado de las fases, tareas y entregables del proyecto. Cada fase se divide en tareas ejecutables con números WBS, fechas de vencimiento, actualizaciones de estado, seguimiento del progreso y asignaciones de las partes interesadas.

Esta plantilla de gestión de productos sigue el ciclo de vida clásico de la gestión de proyectos:

Inicio: Define los objetivos e identifica a las partes interesadas.

Planificación: Desarrolla el plan del proyecto, diseña esquemas funcionales y aprueba conceptos.

Ejecución: crea, migra, prueba e implementa el producto.

Cierre: supervisa el rendimiento y realiza una revisión posterior al lanzamiento.

🌟 Por eso te gustará:

Vincula las tareas a una fase con seguimiento del estado en tiempo real, como Listo, Bloque, En curso, No iniciado y porcentajes de progreso.

Garantiza que se incluyan el seguimiento y la revisión posteriores al lanzamiento (que a menudo se pasan por alto en los lanzamientos).

Reduce el riesgo al imponer una ejecución estructurada en lugar de tareas ad hoc.

📌 Ideal para: Gerentes de producto, jefes de proyecto y equipos que necesitan un enfoque metódico y por fases. Esto garantiza que todos los aspectos del lanzamiento de un producto se cubran y sean completados según lo previsto.

💡 Consejo profesional: Realice el lanzamiento en diferentes zonas horarias, no solo en franjas horarias. Coordine a los embajadores o socios regionales para mantener el interés durante todo el día.

8. Plantilla de producto mínimo viable de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Cree y valide su idea de producto con la plantilla de producto mínimo viable de ClickUp.

La plantilla de producto mínimo viable de ClickUp ayuda a los equipos a definir, probar y validar rápidamente las ideas de productos antes de la confirmación de recursos considerables. Se centra en establecer metas claras, identificar supuestos y organizar experimentos para validar la adecuación del producto al mercado.

🌟 Por eso te gustará:

Añada el nombre del proyecto y la fecha para una versión clara con la sección Encabezado del proyecto .

Identifica el problema que hay que resolver y la meta general del MVP.

Aclara qué datos están disponibles, qué se desconoce y qué hay que validar.

Reduzca el riesgo probando las ideas antes de ampliar el desarrollo.

📌 Ideal para: Startups, equipos de innovación y gestores de productos que necesitan validar ideas rápidamente y minimizar el esfuerzo desperdiciado.

9. Plantilla de calendario de promoción de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Planifica iniciativas de promoción y realiza un seguimiento de su progreso con la plantilla de calendario de promoción de ClickUp.

La plantilla de calendario promocional de ClickUp permite a los equipos de marketing plan, realizar un seguimiento y ejecutar campañas promocionales en diferentes días festivos, temporadas y lanzamientos de productos. Crea un hub para todos los detalles de la campaña, los plazos, los códigos promocionales y los descuentos.

🌟 Por eso te gustará:

Incluye detalles de las tareas, como personas asignadas, códigos promocionales, ofertas, fechas de envío, duración y fecha de caducidad, en cada promoción.

Organice las promociones en categorías, incluyendo vacaciones, pruebas A/B, gestión SEO y producción de vídeos.

Realice un seguimiento del progreso de las promociones y la preparación del rendimiento.

📌 Ideal para: Equipos de marketing, gestores de lanzamiento de productos y equipos de crecimiento que desean estar al tanto del cronograma de las campañas.

10. Plantilla de plan de comunicación para el lanzamiento de productos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Coordina todos los anuncios para garantizar la coherencia con la plantilla del plan de comunicación para el lanzamiento de productos de ClickUp.

La plantilla del plan de comunicación para el lanzamiento de productos de ClickUp garantiza que tus mensajes de lanzamiento sean coherentes, oportunos y se distribuyan (distribution) a través de los canales adecuados.

Dentro de la plantilla, encontrarás campos para canales (por ejemplo, correo electrónico, redes sociales), públicos objetivo, fechas de entrega, propietarios y fases de la campaña. Con la vista de cronograma y vista Tabla, obtienes una comprensión clara y de uso compartido de lo que se va a publicar, cuándo y quién es el responsable.

🌟 Por eso te gustará:

Programa los anuncios de lanzamiento por fases, desde los avances previos al lanzamiento hasta las actualizaciones posteriores al lanzamiento.

Asigna propietarios de comunicación para garantizar la claridad sobre quién elabora, aprueba y entrega cada mensaje.

Realice un seguimiento del estado (por ejemplo, borrador, programado, enviado) y las fechas de entrega para garantizar la visibilidad y la responsabilidad.

Coordina campañas a través del correo electrónico, las redes sociales, las relaciones públicas y las comunicaciones internas con tareas específicas para cada canal.

📌 Ideal para: Directores de marketing, equipos de relaciones públicas y estrategas de lanzamiento que necesitan un marco de comunicación transparente y multicanal.

💡 Consejo profesional: Ofrezca a los primeros usuarios un momento del que puedan presumir. Las insignias personalizadas, las funciones de primera mano o incluso los agradecimientos públicos pueden convertirlos en promotores a largo plazo.

Planifica un lanzamiento de producto con ClickUp: plan

El lanzamiento de un producto requiere una estructura y un entorno de trabajo que crezca contigo.

Mientras que las plantillas de lanzamiento de productos de Asana proporcionan a tu equipo un sólido punto de partida, las plantillas predefinidas de ClickUp incluyen funciones integradas como documentos, vistas, herramientas de IA y automatización.

Desde la lluvia de ideas hasta el lanzamiento final, la plataforma te ayuda a correlacionar estrategias, asignar tareas y supervisar el progreso en un solo lugar.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp (gratis, gratuito/a)! ✅