75 plantillas gratuitas de retos suaves para realizar el seguimiento de tu progreso diario.

Para muchos trabajadores de oficina, la vida se ha vuelto alarmantemente sedentaria. Estar quieto se ha convertido en nuestro ajuste predeterminado para los desplazamientos, los trabajos de oficina y el desplazamiento interminable por las pantallas. Los retos suaves diarios te ayudan a mantenerte activo y a crear hábitos saludables sin necesidad de convertirte en un sargento instructor.

No necesitas un programa agotador para sentirte mejor, solo necesitas constancia. Una plantilla gratuita del reto 75 Soft te ofrece precisamente eso. Te ayuda a realizar el seguimiento de tus hábitos diarios, comprobar tus metas personales y mantener tu viaje hacia el bienestar físico sin estrés.

Ya sea que te centres en comer sano, hacer ejercicio a diario o relajarte con un libro en lugar de navegar sin fin por Internet, el 75 Soft Challenge está pensado para la vida real, incluyendo agendas apretadas, exigencias de trabajo e incluso eventos sociales que podrían tentarte a desviarte de tu objetivo.

Una plantilla sólida te ayuda a mantener la constancia durante todo el proceso. Descubramos más al respecto.

¿Qué son las 75 plantillas de retos suaves?

Las plantillas de 75 Soft Challenge son herramientas de seguimiento listas para usar que te ayudan a supervisar tus tareas diarias durante 75 días. Estas plantillas suelen incluir secciones para la ingesta de agua, el ejercicio, la lectura, las comidas y otros hábitos diarios relacionados con el reto.

Están diseñadas para ayudarte a mantener la constancia, registrar tu progreso y ceñirte a tus metas personales sin tener que crear una agenda desde cero.

Tanto si te centras en la superación personal, el bienestar de los empleados o simplemente necesitas un sistema claro que te ayude en tu rutina diaria, estas plantillas están pensadas para cualquiera que quiera rendir cuentas sin sentirse abrumado.

¿Qué hace que una plantilla de 75 retos suaves sea buena?

Una plantilla sólida de 75 Soft simplifica las cosas y te ayuda a mantener la constancia diaria. Deberías poder abrirla, realizar el seguimiento de lo que importa y seguir adelante.

Seguimiento diario de tareas : marca tus entrenamientos, lecturas, consumo de agua y otras tareas diarias.

Diseño flexible : ajusta el espacio en función de tus metas personales y tu rutina.

Registros de medidas corporales : Anota los cambios en tu cuerpo a medida que avanzas.

Registro de hábitos: Realiza el seguimiento de los hábitos que estás adquiriendo o abandonando.

Calendario de progreso : comprueba cuántos días has seguido el plan.

Registro de comidas y consumo de agua : anota tus comidas y tu consumo de agua en un solo lugar.

Espacio para reflejar tu estado de ánimo : Anota cómo te sientes o qué te ha llamado la atención ese día.

Versión imprimible o digital : úsala en tu dispositivo o imprímela, lo que te resulte más cómodo.

Diseño minimalista: concéntrate en el seguimiento sin distracciones ni elementos superfluos.

🔎 ¿Sabías que...? La inactividad aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 147 % y es responsable del 80 % de los casos de diabetes tipo 2. Sin embargo, una rutina constante con seguimiento de la ingesta de agua, comidas equilibradas y actividad física reduce el riesgo.

Las 75 mejores plantillas de seguimiento de retos suaves de un vistazo

13 plantillas gratuitas para realizar un seguimiento del reto 75 Soft

No es necesario que crees tu propio registro desde cero. Estas 75 plantillas Soft ya preparadas te ayudarán a empezar con fuerza, mantenerte organizado y completar el reto. Empecemos:

1. Plantilla de registro de ejercicios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realiza un seguimiento completo de tu rutina de fitness con la plantilla de registro de ejercicios de ClickUp.

Si ya utilizas ClickUp para el trabajo, tiene sentido añadir tu seguimiento de fitness y del 75 Soft Challenge en el mismo espacio. La plantilla de registro de ejercicios de ClickUp convierte tu entrenamiento en una tarea que puedes completar, con notas, repeticiones, tiempo, equipamiento e incluso detalles del entrenador. Es perfecta para aquellos que buscan llevar un estilo de vida equilibrado entre el trabajo y la vida personal.

No necesitas una aplicación ni un cuaderno aparte. Todo está en un solo lugar, con vistas que te permiten cambiar de planes semanales a un registro completo en segundos.

🌟 Funciones principales:

Establece tareas para cada sesión de entrenamiento.

Utiliza campos personalizados para realizar el seguimiento de las repeticiones, la duración y el tipo de ejercicio.

Organiza tus entrenamientos por estado, como «Completada», «Perdida» o «Pendiente».

Visualiza tu rutina semanal con múltiples vistas.

🔑 Ideal para: principiantes o entusiastas del fitness que buscan un espacio centralizado para gestionar sus entrenamientos, tareas diarias y seguimiento del progreso, todo en una sola app.

2. Plantilla ClickUp para el seguimiento de hábitos personales

Obtenga plantillas gratis Crea mejores hábitos con la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp.

Si tu reto 75 Soft Challenge se centra más en hábitos saludables que en entrenamientos, esta plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp es ideal para ti. Se trata de un sencillo y optimizado sistema de seguimiento en el que puedes establecer metas personalizadas, como «leer 15 páginas» o «beber 1,9 litros», y ver tu progreso.

No solo estás marcando casillas, sino que estás creando un ritmo. ClickUp te permite etiquetar, filtrar y priorizar hábitos para que tu rutina no se desmorone incluso cuando la vida se complique.

🌟 Funciones principales:

Realiza un seguimiento de tus metas diarias utilizando campos personalizados para hábitos específicos como los pasos, la lectura o la hidratación.

Visualiza el progreso en formato de tabla o lista, según cómo prefieras organizarte.

Utiliza las actualizaciones de estado para marcar los hábitos como abiertos o completados.

Agrupa los hábitos por prioridad o tipo utilizando las etiquetas integradas.

🔑Ideal para: Cualquier persona que utilice la plantilla 75 Soft para crear una estructura y responsabilizarse de hábitos no relacionados con el fitness, como leer, dormir o comer de forma consciente.

3. Plantilla de planificación de comidas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica y prepara tus comidas semanales con la plantilla de planificación de comidas de ClickUp.

Esta plantilla te permite controlar la planificación de tus comidas sin que se convierta en un trabajo a tiempo completo. La plantilla de planificación de comidas de ClickUp te permite organizar recetas, crear listas de ingredientes y realizar el seguimiento de tus metas de dieta equilibrada en un solo panel.

Es ideal para cualquiera que siga el 75 Soft Challenge y quiera evitar las comidas para llevar de última hora o las comidas trampa no planificadas. Puedes arrastrar y soltar comidas en un Calendario, ordenarlas por tipo e incluso registrar valores nutricionales como las calorías netas y las proteínas. También puedes realizar el seguimiento de todas tus comidas, desde tu rutina matutina hasta tu copa nocturna. Es rápido, visual y flexible.

🌟 Funciones clave:

Realiza un seguimiento de tus comidas utilizando campos personalizados como carbohidratos netos, calorías y tipo de comida.

Organiza recetas y listas de la compra en carpetas separadas para acceder rápidamente a ellas.

Utiliza las vistas de tablero y calendario para correlacionar tus comidas para toda la semana.

Establece estados para cada tarea de comida para saber qué está preparado, pendiente o terminado.

🔑Ideal para: Cualquier persona que intente seguir una plantilla de retos 75 soft y, al mismo tiempo, mantener un plan estricto y fácil de gestionar para sus comidas, nutrición y compras.

🔊 ¿Qué opinan los clientes sobre ClickUp?

No tengo palabras suficientes para elogiarlo. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

4. Plantilla de plan de autocuidado de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Prioriza tu bienestar físico y mental con la plantilla del plan de autocuidado de ClickUp.

Si el reto 75 soft consiste tanto en reducir el ritmo como en estar presente, esta plantilla es perfecta para ti. La plantilla del plan de autocuidado de ClickUp te ayuda a sacar tiempo para los hábitos que no reciben seguimiento en tu reloj inteligente: descanso, rutinas, sueño y recuperación.

Puedes personalizarlo según tu rutina diaria, establecer recordatorios para tareas de autocuidado y utilizar campos para realizar el seguimiento de tu estado de ánimo o tus niveles de energía. Está diseñado para ser sencillo, para que no sientas que planificar tu autocuidado se convierte en otra tarea más.

🌟 Funciones principales:

Añade tareas diarias de autocuidado, como escribir un diario, cuidar tu piel o dedicar tiempo a la desintoxicación digital.

Realiza un seguimiento de tus niveles de energía emocional o física con campos personalizados.

Establece recordatorios periódicos para no saltarte los días de descanso o los momentos de reflexión.

Crea una rutina flexible que favorezca tanto la productividad como el descanso.

🔑Ideal para: Cualquier persona que desee crear hábitos diarios relacionados con la recuperación, la atención plena y el crecimiento personal, al tiempo que sigue un enfoque más equilibrado de la salud.

🚀 El impacto real de ClickUp: Los equipos que utilizan las plantillas de ClickUp informan de una reducción del 83 % en el tiempo de implementación de los planes de proyecto, gracias a los manuales predefinidos que eliminan el tiempo dedicado a organizar y poner en marcha el trabajo. Cumplir con algo como el reto 75 Soft Challenge se convierte en algo natural.

5. Plantilla de planificador diario de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Estructura todo tu día con la plantilla de planificador diario de ClickUp.

Esta plantilla de planificador diario de ClickUp es más que una simple lista de tareas pendientes: es un centro de comandos personal. Puedes dividir tu día en tareas de diferentes categorías, como metas personales, fitness o trabajo, y priorizarlo todo con indicadores y filtros integrados.

Las vistas de Calendario y Lista te ayudan a estructurar tu rutina diaria de una manera visual y manejable. Sin desorden. Sin confusión. Si estás realizando el reto 75 Soft Challenge, esta plantilla puede aportar estructura a tus entrenamientos, tiempo de lectura, cuidado personal y comidas, todo en un solo lugar.

🌟 Funciones clave:

Organiza tu día por tipo de tarea, prioridad o fecha límite.

Utiliza la vista del Calendario para programar hábitos diarios y tareas imprescindibles.

Realiza un seguimiento del progreso en todas las actividades utilizando la vista Tablero o la vista Lista.

Personaliza las secciones de ingesta de agua, actividad física o lectura.

🔑Ideal para: Cualquier persona que esté creando una rutina diaria repetible que combine estructura y flexibilidad, especialmente durante un reto suave de 75 días o una fase de desarrollo personal.

💡 Consejo profesional: casi el 60 % de los trabajadores dedican tiempo a cambiar de una herramienta a otra para gestionar rutinas sencillas. ClickUp elimina esta proliferación de herramientas y reúne tus hábitos, tareas, notas y actualizaciones en una sola vista, para que tu 75 Soft Challenge no se vea afectado por el caos digital.

6. Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Aborde sus prioridades diarias con la plantilla Lista de tareas diarias de ClickUp.

Para aquellos a los que les gusta tener las cosas claras y bien definidas, esta plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp va directa al grano. Está diseñada para ayudarte a planificar tu día con la mínima fricción.

Crea tareas, establece plazos, organiza por categorías (como fitness, comidas, lectura) y realiza el seguimiento de tu progreso en el reto 75 soft sin complicaciones. Destaca lo fácil que es dividir las grandes metas en partes más pequeñas y completarlas.

🌟 Funciones principales:

Crea listas de tareas estructuradas con campos como categoría de tarea, ubicación y contador de rachas.

Establece plazos, recordatorios y barras de progreso visuales para cada tarea.

Prioriza en función de la urgencia y la importancia con rótulos integrados.

Utiliza múltiples vistas (Calendario, lista, tablero, diagrama de Gantt) para planificar tu día a tu manera.

🔑Ideal para: Cualquier persona que desee un registro diario claro y sencillo que mantenga las tareas, los hábitos y las metas personales visibles y factibles desde la mañana hasta la noche.

🔎 ¿Sabías que...? Si las tendencias actuales continúan, se prevé que la inactividad física alcance el 35 % a nivel mundial en 2030. Las plantillas ayudan a revertir esta tendencia al crear estructura y responsabilidad.

7. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establece metas claras y realiza el seguimiento del crecimiento a largo plazo con la plantilla del plan de desarrollo personal de ClickUp.

Esto te ayudará a dejar de dar vueltas en círculos con metas vagas y empezar a trabajar para crecer personalmente. La plantilla del plan de desarrollo personal de ClickUp te proporciona una estructura sin entorpecer tu trabajo.

Con opciones de estado integradas como «en camino» y «meta alcanzada», es fácil saber de un vistazo en qué punto te encuentras. Puedes trazar metas personales, dividirlas en hitos y registrar pequeños logros con esta plantilla para establecer metas.

🌟 Funciones principales:

Desglosa tus metas de desarrollo por trimestres, semanas o cronogramas personalizados.

Utiliza campos personalizados para registrar el progreso, los bloques de tiempo y los logros.

Cambia entre vistas de planificación como pasos de acción, rastreadores y resúmenes.

Reflexiona regularmente con campos de revisión como «¿Qué tan satisfecho estás con tu progreso?».

🔑Ideal para: Cualquier persona que utilice la plantilla del reto 75 Soft Challenge como parte de un plan de autocuidado más amplio centrado en la mentalidad, la rutina y el progreso medible.

➡️ Más información: Cómo tener más energía después del trabajo

8. Plantilla de productividad personal de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Optimiza tu día y alcanza tus metas con la plantilla de productividad personal de ClickUp.

Si estás compaginando entrenamientos, lectura, comidas y cuidado personal mientras gestionas un trabajo o un negocio paralelo, esta plantilla te ayudará a mantenerlo todo bajo control. La plantilla de productividad personal de ClickUp es más que una lista de tareas: es un sistema completo para realizar el seguimiento del tiempo, organizar tus metas y registrar tu progreso.

Puedes agrupar tareas personales, como preparar comidas o dar paseos rápidos, junto con metas relacionadas con el trabajo sin perder el enfoque. Con opciones de estado detalladas y recordatorios en tiempo real, nada se te escapará.

🌟 Funciones clave:

Clasifica tus tareas en 15 estados personalizados y ve exactamente qué está pendiente o qué está terminado.

Prioriza tus hábitos diarios y tus metas personales con vistas Lista y Tablero.

Programa tareas y realiza el seguimiento del tiempo empleado con el cronómetro integrado de ClickUp.

Establece recordatorios, rótulos y filtros para mantenerte alerta y cumplir con tu calendario.

🔑 Ideal para: Cualquier persona que combine un registro de retos 75 soft con una agenda apretada y quiera simplificar el plan sin perder de vista los detalles.

🔎 ¿Sabías que...? El coste global de la inactividad: 54 000 millones de dólares en asistencia sanitaria y 13 700 millones de dólares en pérdida de productividad al año. El seguimiento de las pequeñas acciones diarias con un planificador gratuito puede marcar una gran diferencia.

9. Plantilla de reto de bienestar 75 Hard de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén el seguimiento diario con la plantilla del reto de bienestar 75 Hard de ClickUp.

Esta plantilla está pensada para cualquiera que siga un reto de bienestar estructurado, como la plantilla ClickUp 75 Hard Wellness Challenge, que te ofrece un desglose completo de las acciones diarias, los puntos de control semanales y los hitos del reto.

Organiza tus hábitos, metas y evaluaciones en un solo lugar, para que no tengas que esforzarte por recordar si has bebido agua todos los días o si has completado tu actividad física. Tanto si lo haces solo como en grupo, te permite mantener las cosas claras y coherentes.

🌟 Funciones principales:

Asigna y realiza el seguimiento de tareas diarias como entrenamientos, lectura o alimentación saludable.

Supervise su progreso a lo largo de 75 días con actualizaciones visuales del estado.

Utiliza múltiples vistas para gestionar calendarios, hitos y evaluaciones.

Anota tus logros, reflexiona semanalmente y ajusta tu plan cuando sea necesario.

🔑Ideal para: Cualquier persona que siga una plantilla gratuita del reto 75 Soft o 75 Hard y que desee un registro todo en uno con estructura, recordatorios y vistas claras del progreso.

💡Consejo profesional: Si utilizas un gimnasio para tus entrenamientos 75 Soft, el software de gestión de gimnasios puede agilizar todo, desde la reserva de sesiones hasta el seguimiento de la asistencia.

10. Plantilla de 75 retos suaves de LaToya Rachelle

vía LaToya Rachelle

Esta plantilla de 75 retos suaves destaca por su enfoque cálido y personal para acumular hábitos. Creada por LaToya Rachelle, está cuidadosamente diseñada para combinar el cuidado personal, la salud física y las rutinas diarias en un formato imprimible. No solo estás realizando el seguimiento de casillas de selección, sino que estás incorporando intenciones a tu día a día.

El diseño es tranquilo y fácil de seguir, perfecto si prefieres una agenda diaria que puedas sostener, marcar y reflexionar.

🌟 Funciones principales:

Imprime y personaliza tu diario de retos con espacio para reflexiones y notas.

Realiza un seguimiento de hábitos como la lectura, la hidratación y el ejercicio físico con controles diarios claros.

Céntrate en metas equilibradas que fomenten el progreso sin presión.

Desarrolla la disciplina de una manera flexible, consciente y motivadora.

🔑Ideal para: Cualquier persona que prefiera una plantilla de 75 retos suaves en papel, gratuita y que combine la practicidad con un toque de inspiración personal.

11. Plantilla de planificador de retos suaves de 75 días de 101 Planners

a través de 101 Planners

Esta agenda de retos suaves de 75 días de 101 Planners es una solución imprimible y sencilla que hace hincapié en la simplicidad y la estructura. A diferencia de la mayoría de las plantillas, esta divide el reto en secciones claramente rotuladas y editables que te permiten realizar un seguimiento de tus hábitos y reflexionar sobre ellos a medida que avanzas.

Puedes escribir directamente en el PDF o imprimirlo y escribir a mano. No hay distracciones, solo espacio para registrar tu progreso, marcar tus hábitos diarios y mantenerte comprometido con tus metas personales.

🌟 Funciones principales:

Descarga un PDF totalmente editable para personalizarlo digitalmente o imprimirlo para su uso diario.

Realiza un seguimiento de tu actividad física, comidas, lecturas, ingesta de agua y mucho más en una sola hoja.

Registra tu progreso con una vista de calendario de 75 días para tener una visibilidad completa.

Añade reflexiones personales o ajustes a medida que avanzas en el reto.

🔑 Ideal para: Cualquier persona que busque una plantilla sencilla y que se pueda descargar para el reto 75 soft, gratuita, sin barreras de registro y con mucha flexibilidad.

💡Consejo profesional: una aplicación para llevar un registro de hábitos te proporciona estructura y responsabilidad en tiempo real. Elige una que tenga contadores de rachas, recordatorios y metas personalizables.

12. 75 Soft Challenge de Notability

A través de Notability Gallery

Para aquellos que prefieren trabajar en un iPad o una tableta, la plantilla de 75 retos suaves de Notability ofrece una experiencia totalmente digital y fácil de escribir a mano. No se trata de un simple registro: es visualmente limpio, personalizable y está diseñado para añadir anotaciones.

Tanto si te gusta tomar notas, marcar hitos o resaltar logros, la flexibilidad de Notability te permite hacerlo todo. Incluso puedes sincronizar notas de voz con tus registros, lo que hará que tu viaje hacia el bienestar físico sea más reflexivo y personal.

🌟 Funciones principales:

Descarga una agenda digital y anota directamente en ella con un Apple Pencil o un lápiz óptico.

Marca tus hábitos diarios, como beber agua, hacer ejercicio y leer, directamente en tus notas.

Añade notas de voz, fotos de tu progreso o reflexiones sobre tu estado de ánimo día a día.

Guarda todo en una sola aplicación sin necesidad de imprimir ni utilizar herramientas externas.

🔑Ideal para: usuarios de iPad que desean una forma interactiva y libre de gestionar su reto 75 soft, con total flexibilidad para dibujar, grabar o escribir.

💡Consejo profesional: Los ejercicios de neuroplasticidad, como cambiar de mano para realizar tareas sencillas, escribir un diario o aprender un nuevo movimiento, pueden reconfigurar tu cerebro para que se adapte rápidamente.

13. Desafío suave de 75 días imprimible gratuito de SnapyBiz

a través de SnapyBiz

Este reto suave de 75 días imprimible y gratuito de SnapyBiz se centra en la flexibilidad. Lo que lo distingue es su diseño editable, con columnas y filas en blanco que te permiten crear el reto a tu manera. Tanto si te centras en la actividad física, las tareas diarias, una dieta estricta o la lectura, puedes adaptar el registro a tus necesidades.

También ofrece tres niveles de dificultad (fácil, medio y difícil), para que no te veas limitado a un plan único para todos. Además, está formateado para tamaños A4, A5 y carta estadounidense, por lo que imprimirlo en casa es muy sencillo.

🌟 Funciones principales:

Elige entre formatos PDF editables para una personalización completa.

Ajusta la dificultad del reto para que se adapte a tu ritmo actual.

Realiza un seguimiento de tus hábitos diarios con un diseño minimalista y fácil de marcar.

Úsalas como agenda, lista de control o registro visual, todo desde una sola impresión.

🔑 Ideal para: Cualquier persona que desee crear un reto 75-soft adaptado a su estilo de vida y método de seguimiento preferido.

Mantén el rumbo con el reto 75 Soft Challenge utilizando ClickUp

No necesitas un sistema complejo ni una aplicación cara para crear mejores hábitos, solo necesitas algo que te funcione. Ya sea que estés realizando el seguimiento de tu consumo de agua, tus comidas o el tiempo que dedicas al cuidado personal, estas 75 plantillas gratuitas de retos suaves te ayudarán a mantener la constancia.

Elige la que mejor se adapte a tu estilo (imprimibles gratis, digitales, estructurados o flexibles) y dale a tu rutina diaria el cambio que necesita.

¿Quieres una herramienta que lo tenga todo en un solo lugar: hábitos, metas, planes de comidas, entrenamientos y progreso?

