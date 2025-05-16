Los 15 mejores programas de introducción de entradas para optimizar los flujos de trabajo en 2025

Son las 4 de la tarde de un viernes. Estás agotado, mirando otra hoja de cálculo interminable llena de datos introducidos manualmente. Tu equipo está sobrecargado, los plazos se acercan y sabes que tiene que haber una forma mejor de hacerlo.

Como gerente, usted sabe que una gestión eficiente de los datos garantiza el buen funcionamiento de las operaciones. Pero, ¿y las horas dedicadas a tareas repetitivas de introducción de datos? Eso es una pérdida de tiempo. El software adecuado puede automatizar las tareas de introducción de datos, reducir los errores y liberar a su equipo para que se dedique a trabajos de mayor impacto.

En esta entrada del blog, exploraremos 15 sistemas de introducción de datos que perfeccionan los flujos de trabajo, mejoran la precisión y se integran a la perfección con sus herramientas.

¡Empecemos! 🎯

De un vistazo: los 15 mejores programas para la entrada de datos para usted.

Antes de entrar en detalles, aquí tiene una panorámica de las mejores herramientas de software para la entrada de datos disponibles actualmente en el mercado:

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Lo mejor para una gestión de datos optimizada y colaborativa Tamaño del equipo: ideal para personas, equipos medianos y grandes corporaciones que buscan añadir soluciones de diseño rápidas a su flujo de trabajo. Automatice la creación de tareas, gestione los datos en la vista Tabla y utilice la IA para obtener información en tiempo real. Plan gratuito disponible; precios personalizados para corporaciones. Infinity Ideal para un sistema de gestión del trabajo sin complicaciones y totalmente personalizable. Tamaño del equipo: ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan una solución personalizable. Personalice los flujos de trabajo y organice los datos utilizando vistas flexibles y estructuras de carpetas profundas. Desde 8 $ al mes por usuario. nTask Ideal para el seguimiento sencillo de tareas y la automatización de flujos de trabajo Tamaño del equipo: ideal para equipos pequeños y medianos Realice un seguimiento de los detalles del proyecto con registros de tiempo, diagramas de Gantt y flujos de trabajo estructurados. Desde 4 $ al mes por usuario. Airtable Ideal para organizar datos de forma flexible con un enfoque visual y colaborativo Tamaño del equipo: ideal para empresas medianas y equipos grandes Cree bases de datos personalizables en tiempo real con paneles y automatización. Gratis; desde 24 $ al mes por usuario. Nintex RPA Ideal para optimizar los procesos empresariales con automatización basada en IA Tamaño del equipo: ideal para medianas y grandes corporaciones Automatice aprobaciones, documentos y flujos de trabajo sin necesidad de código. Precios personalizados (versión de prueba gratuita disponible). UiPath Lo mejor para la automatización a nivel de corporación y las integraciones de sistemas sin fisuras Tamaño del equipo: ideal para grandes corporaciones que buscan automatización e integración de sistemas Utilice el procesamiento inteligente de documentos y la minería de procesos para la automatización. Gratis; desde 25 $ al mes por la versión básica. TrueContext Ideal para capturar datos en tiempo real con formularios móviles aptos para uso sin conexión Tamaño del equipo: ideal para equipos que trabajan en el campo Recopile datos de campo con GPS, notas de voz y sincronización con sistemas backend. Desde 25 $ al mes por licencia. GoCanvas El mejor para simplificar la recopilación de datos en el campo con formularios móviles sin código Tamaño del equipo: ideal para equipos pequeños y medianos que necesitan recopilar datos en el campo Cree formularios compatibles con dispositivos móviles, escanee códigos de barras y sincronice datos sin conexión. Desde 49 $ al mes por usuario. Zoho Forms Ideal para crear formularios personalizados con flujos de trabajo automatizados e integraciones. Tamaño del equipo: ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones para formularios. Cree formularios sin código con notificaciones, aprobaciones y firmas electrónicas. Gratis; desde 12 $ al mes por usuario. Cognito Formularios Ideal para la creación avanzada de formularios con potentes funciones de automatización de datos Tamaño del equipo: ideal para empresas de cualquier tamaño que necesiten automatizar datos Utilice lógica inteligente, automatización y seguridad en la captura de datos para formularios. Gratis; desde 19 $ al mes para 2 usuarios. Microsoft Excel Ideal para análisis de datos detallados, cálculos complejos y automatización Tamaño del equipo: ideal para pequeñas y grandes corporaciones que necesitan una gestión de datos compleja Utilice fórmulas avanzadas y Power Query para una manipulación profunda de los datos. 179,99 $ (licencia) Hojas de cálculo de Google Ideal para la colaboración en tiempo real y la integración fluida con Google Workspace Tamaño del equipo: ideal para equipos de todos los tamaños que utilizan Google Workspace Colabora en hojas de cálculo con automatización e integraciones de aplicaciones. Free Forms On Fire El mejor para formularios adaptados a dispositivos móviles con automatización de flujos de trabajo integrada Tamaño del equipo: ideal para equipos pequeños y medianos con operaciones de campo móviles Capture datos en el campo y sincronícelos con más de 1500 herramientas mediante integraciones. Desde 25 $ al mes por usuario. Intellimas Ideal para sustituir hojas de cálculo por flujos de trabajo de datos personalizados y de alto rendimiento Tamaño del equipo: ideal para corporaciones que necesitan flujos de trabajo personalizados Cree flujos de trabajo de datos de gran volumen con una interfaz de usuario similar a una hoja de cálculo. Desde 30 $ al mes por usuario (versión de prueba gratuita disponible). Process Runner El mejor para simplificar las tareas de datos SAP con sólidas herramientas de automatización Tamaño del equipo: ideal para corporaciones que utilizan SAP Automatice la entrada de datos SAP desde Excel utilizando la automatización low-code. Precios personalizados (versión de prueba gratuita disponible).

¿Qué debe buscar en un software de introducción de entradas?

La elección del software de introducción de datos adecuado depende de las funciones que se adapten a su flujo de trabajo. Esto es lo que debe tener en cuenta. 👇

Creación de formularios personalizados: crea formularios a medida con editores de arrastrar y soltar y lógica condicional para simplificar la recopilación de datos.

Automatización y flujos de trabajo: automatiza las aprobaciones, la asignación de tareas y el enrutamiento de datos para acelerar los procesos y reducir el esfuerzo manual.

Validación y precisión de datos: utiliza campos calculados, lógica «si/entonces» y detección en tiempo real para evitar errores.

Accesibilidad sin conexión: captura y almacena datos incluso sin conexión a internet, sincronizándolos cuando se vuelve a conectar.

Integraciones perfectas: se conecta con CRM, almacenamiento en la nube y se conecta con CRM, almacenamiento en la nube y aplicaciones de gestión de documentos de corporación para centralizar los datos.

Herramientas de colaboración: asignan roles, realizan el seguimiento del progreso y garantizan actualizaciones en tiempo real para mejorar el trabajo en equipo.

Funciones de código de barras y GPS: Mejora la gestión del inventario y las operaciones en el campo con el escaneo de códigos de barras y el seguimiento de la ubicación.

Firmas electrónicas y generación de documentos: crea y procesa documentos legalmente vinculantes sin papeleo manual.

Seguridad y cumplimiento normativo de los datos: garantiza la privacidad de los datos mediante el cifrado, el acceso basado en roles y el cumplimiento de las normativas específicas del sector.

📮ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes suelen distribuirse en múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación posterior de la información. Con una solución integrada como ClickUp Chat, tus hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene tus conversaciones en contexto y fácilmente disponibles.

Los 15 mejores programas para la entrada de datos

La introducción manual de datos requiere mucho tiempo y es propensa a errores. El mejor software de introducción de datos realiza la automatización de los flujos de trabajo, garantiza la precisión y se integra con los sistemas existentes.

Aquí tienes las 15 mejores soluciones diseñadas para optimizar la eficiencia en todos los sectores. 🗂️

1. ClickUp (el mejor para una gestión de datos optimizada y colaborativa)

ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, va más allá de la gestión de proyectos tradicional. Está diseñada para ayudarle a centralizar todos los aspectos de su flujo de trabajo, desde el seguimiento de tareas hasta la gestión de recursos, todo en un solo lugar.

Vista Tabla de ClickUp

Mantenga sus datos estructurados y accesibles en la vista Tabla de ClickUp.

Con herramientas como ClickUp vista Tabla, puede gestionar datos con la flexibilidad de una hoja de cálculo, pero con la potencia de una base de datos. Desde la información de los clientes y los presupuestos hasta el estado de los proyectos, todos los datos que introduzca en ClickUp (o migre desde más de 1000 aplicaciones integradas ) permanecerán organizados, se podrán buscar y serán accesibles sin tener que saltar de una plataforma a otra.

Por ejemplo, si supervisa una campaña de marketing para un cliente, puede configurar una vista Tabla que realice el seguimiento de las fases de cada campaña. Los campos personalizados de ClickUp pueden incluir resultados específicos (como textos publicitarios o recursos de diseño), asignación de presupuesto y métricas de rendimiento de la campaña.

También puede enlazar documentos esenciales, como el resumen del cliente o los correos electrónicos de aprobación.

Formularios ClickUp

Recopile, realice el seguimiento y actúe sobre la información con facilidad utilizando ClickUp Formularios.

Búsqueda conectada de ClickUp

Y si alguna vez necesita buscar un dato, ClickUp Connected Search se lo pone muy fácil. Con funciones de IA integradas, solo tiene que introducir sus consultas de búsqueda utilizando lenguaje natural, y tanto si la respuesta se encuentra en un chat, una tarea, un documento o cualquiera de sus aplicaciones integradas en el ecosistema ClickUp, ¡ClickUp la encontrará y la recuperará por usted!

Solucione los flujos de trabajo fragmentados con la búsqueda conectada de ClickUp.

Formularios ClickUp

¿Necesita recopilar información sin pasos adicionales? ClickUp Forms lo hace sencillo. Cree una vista de formulario personalizada en y cada respuesta se convertirá automáticamente en una tarea, sin necesidad de realizar entradas manuales y sin perder tiempo.

Por ejemplo, si está recopilando comentarios sobre un evento, las respuestas se convierten instantáneamente en elementos procesables, listos para su seguimiento. Lo mismo se aplica a las solicitudes de TI, los clientes potenciales de ventas o cualquier otro dato que necesite organizar. Todo fluye a la perfección en su flujo de trabajo.

Y con la lógica condicional, puede ajustar el formulario en función de las respuestas, lo que garantiza que solo se capturen los datos relevantes en cada ocasión.

ClickUp Brain

Utilice el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en ClickUp Brain para interpretar las consultas en su contexto.

Además, está ClickUp Brain, el asistente de IA integrado y la red neuronal que conecta tareas, documentos, personas y conocimientos de la empresa, todo ello en un único entorno de trabajo. En lugar de utilizar herramientas dispares de introducción, almacenamiento y recuperación de datos, ClickUp Brain centraliza la información para que se pueda acceder a todos los datos y gestionarlos desde un único lugar.

Cuando tienes una pregunta como «¿Cuáles fueron nuestras operaciones más rentables el mes pasado?», el asistente de IA rastrea tu CRM en ClickUp para ofrecerte un resumen claro e instantáneo. Procesa todos tus datos conectados y proporciona información en cuestión de segundos.

Las mejores funciones de ClickUp

Realice un seguimiento y organice el trabajo: utilice la vista Tabla para crear hojas de cálculo dinámicas y receptivas, así como bases de datos visuales para gestionar tareas como presupuestos, inventarios, información de clientes y mucho más.

Cree una base de datos sin código: vincule tareas, documentos y dependencias para establecer relaciones y organizar datos, como conectar a los clientes con sus pedidos.

Resuma datos complejos: obtenga resúmenes en tiempo real generados por IA de tareas, proyectos y documentos para proporcionar información rápida y útil.

Captura y gestiona los comentarios sobre los productos: recopila los comentarios de los usuarios y conviértelos en tareas de mejora de productos viables, enviando automáticamente las respuestas a los miembros del equipo adecuados.

Comparte tu vista Tabla: comparte proyectos con clientes a través de enlaces de acceso público y exporta la información en forma de hojas de cálculo.

Limitaciones de ClickUp

Las amplias funciones y opciones de personalización pueden abrumar a los nuevos usuarios.

La profundidad y flexibilidad limitadas de la aplicación móvil dificultan la gestión de tareas complejas sobre la marcha.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 usa :

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno con todas las funciones necesarias para el desarrollo completo de productos en un solo lugar. El mejor soporte al cliente de su clase ayuda a resolver todos los problemas a tiempo. La integración con otras plataformas facilita la migración desde otras plataformas y la función de IA, capaz de resumir y generar la descripción de las tareas, ayuda a los desarrolladores a comprender mejor las tareas.

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno con todas las funciones necesarias para el desarrollo completo de productos en un solo lugar. El mejor soporte al cliente de su clase ayuda a resolver todos los problemas a tiempo. La integración con otras plataformas facilita la migración desde otras plataformas y la función de IA, capaz de resumir y generar la descripción de las tareas, ayuda a los desarrolladores a comprender mejor las tareas.

🧠 Dato curioso: El tiempo más rápido registrado para escribir el alfabeto en un teclado QWERTY es de 3,25 segundos. La velocidad y la precisión hacen que este sea un reto divertido para los aspirantes a mecanógrafos.

2. Infinity (el mejor para un sistema de gestión del trabajo sin complicaciones y totalmente personalizable)

vía Infinity

Infinity le permite configurar su flujo de trabajo como desee. Esta herramienta le ofrece vistas flexibles (tablas, calendarios y cronogramas) para que pueda trabajar con sus datos a su manera. Sus funciones de organización inteligente le permiten crear estructuras de carpetas profundas para mantener todo ordenado y accesible.

Puede personalizar fácilmente su flujo de trabajo filtrando, ordenando y agrupando datos con atributos ajustables. Además, utiliza información basada en IA para generar ideas y tareas que mejoran la productividad.

Las mejores funciones de Infinity

Filtre, ordene y agrupe la información, y elija qué atributos mostrar u ocultar.

Configure tareas periódicas, recordatorios y automatizaciones al estilo IFTTT para eliminar el trabajo superfluo y mantener todo funcionando sin problemas.

Cree e incorpore formularios personalizados para recopilar comentarios, generar clientes potenciales o recopilar información clave de la empresa sin herramientas adicionales.

Aproveche más de 50 plantillas personalizables para poner en marcha proyectos y gestionar todo, desde tareas internas hasta iniciativas a nivel de toda la empresa.

Limitaciones infinitas

Los límites de importación de filas dificultan la migración de datos históricos.

La interfaz móvil es poco intuitiva y resulta difícil navegar por ella en diferentes dispositivos.

Precios infinitos

Básico: 8 $ al mes por usuario

Ventaja: 12 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Infinity

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Infinity?

Un usuario de Capterra nota :

Como es muy nuevo y todavía están incorporando usuarios, hay algunas cosas que hay que aprender, ya que no es 100 % intuitivo. Sin embargo, el servicio de Soporte respondió rápidamente a nuestras inquietudes y me ha impresionado mucho su velocidad de respuesta. La interfaz de usuario necesita mejorar mucho, ya que parece barata, pero es increíblemente funcional y funciona muy bien.

Como es muy nuevo y todavía están incorporando usuarios, hay algunas cosas que hay que aprender, ya que no es 100 % intuitivo. Sin embargo, el servicio de Soporte respondió rápidamente a nuestras inquietudes y me ha impresionado mucho su velocidad de respuesta. La interfaz de usuario necesita mejorar mucho, ya que parece barata, pero es increíblemente funcional y funciona muy bien.

🧠 Dato curioso: ¡Utilizando solo la fila superior de letras (QWERTYUIOP), se puede escribir la palabra «typewriter» (máquina de escribir)! Probablemente esto se hizo a propósito para facilitar a los vendedores la demostración de las primeras máquinas de escribir.

3. nTask (el mejor para el seguimiento sencillo de tareas y la automatización de flujos de trabajo)

vía nTask

nTask simplifica la gestión de proyectos al ofrecerle una forma estructurada de planificar, realizar un seguimiento y colaborar. Todos los datos, incluidos los hitos del proyecto, las dependencias, los detalles del presupuesto y las entradas de tiempo, se almacenan de forma estructurada. Puede realizar un seguimiento rápido del progreso, analizar el rendimiento y tomar decisiones informadas.

Le permite diseñar flujos de trabajo personalizados que capturan cada detalle de sus proyectos. Puede configurar tableros visuales o cronogramas para ver cómo se interconectan los datos y utilizar la elaboración de informes para supervisar métricas clave.

Las mejores funciones de nTask

Utilice el tiempo registrado y los cronómetros automáticos para supervisar cómo se emplea el tiempo en cada tarea.

Aproveche los diagramas de Gantt y los flujos de trabajo personalizados para ver las relaciones entre los datos y el progreso del proyecto de un vistazo.

Asigne tareas con fechas límite planificadas y reales, añada varias personas asignadas y adjunte los documentos pertinentes.

Utilice estados personalizados, tareas periódicas y plantillas predefinidas para optimizar los procesos repetitivos.

Límites de nTask

Carece de funciones sólidas como registros de riesgos y la elaboración de informes detallados sobre las tareas para la facturación basada en tareas.

La carga de documentos y fotos no es intuitiva ni fácil de usar para los usuarios.

Precios de nTask

Premium: 4 $ al mes por usuario

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de nTask

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre nTask?

Según una reseña de Trustpilot:

Después de tres meses, finalmente dejamos de usar NTask. No era tan personalizable como nos lo habían vendido. Cada vez que fallaba, decían que todavía estaban desarrollando la plataforma. Tras un par de intentos muy deficientes por parte de su «equipo de soporte» para adaptar esta plataforma a nuestras necesidades, nada había cambiado y nuestros voluntarios dejaron de usarla.

Después de tres meses, finalmente dejamos de usar NTask. No era tan personalizable como nos lo habían vendido. Cada vez que fallaba, decían que aún estaban desarrollando la plataforma. Tras un par de intentos muy deficientes por parte de su «equipo de soporte» para adaptar esta plataforma a nuestras necesidades, nada cambió y nuestros voluntarios dejaron de usarla.

🔍 ¿Sabías que...? Algunos idiomas, como el chino, utilizan miles de caracteres, lo que supone un reto a la hora de escribir. Soluciones como el método de entrada Pinyin permiten a los usuarios escribir fonéticamente, y el software lo empareja con el carácter correcto.

4. Airtable (el mejor para organizar datos de forma flexible con un enfoque visual y colaborativo)

a través de Airtable

Airtable transforma los datos sin procesar en flujos de trabajo organizados y dinámicos que mantienen a los equipos alineados y los procesos funcionando sin problemas.

Le permite crear bases de datos personalizables que se adaptan a las necesidades de su empresa. En lugar de lidiar con hojas de cálculo poco prácticas, puede estructurar la información en tablas flexibles que permiten realizar un seguimiento sencillo de proyectos, campañas, presupuestos y mucho más.

Con Airtable, puede extraer grandes conjuntos de datos de múltiples plataformas, verificar datos críticos de la empresa y automatizar tareas manuales de introducción de datos mediante IA.

Las mejores funciones de Airtable

Mantenga la información actualizada en todos los departamentos al sincronizarlos en tiempo real, eliminando los conflictos de versiones y los malentendidos.

Gestione y analice conjuntos de datos masivos sin esfuerzo con funciones avanzadas de bases de datos como HyperDB.

Utilice paneles para supervisar el progreso de los proyectos, los OKR y otros indicadores de rendimiento en tiempo real.

Cree aplicaciones empresariales personalizadas al instante con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar.

Limitaciones de Airtable

Las opciones de fórmulas no son tan avanzadas como las hojas de cálculo tradicionales.

Algunas funciones de sincronización requieren una suscripción de nivel superior, lo que puede no ser asequible para los usuarios individuales.

Precios de Airtable

Free

Equipo: 24 $ al mes por usuario

Empresa: 54 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Como dice un crítico de Capterra:

Ha evolucionado a lo largo de los años con sus actualizaciones. Pero creo que el panel podría mejorarse. Sin duda, podrían incorporar algunas funciones de ClickUp, especialmente en lo que respecta al seguimiento y las notas.

Ha evolucionado a lo largo de los años con sus actualizaciones. Pero creo que el panel podría mejorarse. Sin duda, podrían incorporar algunas funciones de ClickUp, especialmente en lo que respecta al seguimiento y las notas.

🔍 ¿Sabías que...? La máquina perforadora fue el primer dispositivo mecánico de introducción de datos inventado por Herman Hollerith en la década de 1920. Perforaba agujeros en tarjetas de papel para representar datos, un precursor de los ordenadores modernos.

5. Nintex RPA (el mejor para optimizar los procesos empresariales con automatización basada en IA)

a través de Nintex RPA

Nintex elimina las ineficiencias en la gestión manual de datos mediante la automatización de la introducción de datos, los flujos de trabajo y la gestión de documentos. Ayuda a optimizar los procesos y a mantener un control operativo completo.

Desde aprobaciones hasta seguimiento del cumplimiento normativo, Nintex ayuda a los equipos a reducir el trabajo repetitivo, mejorar la precisión y optimizar las operaciones sin escribir una sola línea de código. Además, le permite crear contratos, facturas e informes con plantillas prediseñadas y automatización para combinar datos.

Las mejores funciones de Nintex

Aproveche Nintex DocGen para combinar datos en plantillas y producir documentos coherentes y sin riesgos.

Asegúrese de cumplir con los requisitos normativos mediante la automatización de las verificaciones de clientes, las evaluaciones de riesgos y las aprobaciones.

Utilice la validación, el cifrado y los controles de acceso integrados para mantener protegida la información confidencial.

Confíe en la guía Nintex Escritorio para obtener asistencia paso a paso en tiempo real.

Limitaciones de Nintex

No es ideal para tareas de transformación de datos, como el análisis de archivos CSV o la manipulación masiva.

Problemas de rendimiento al manejar grandes conjuntos de datos con miles de filas.

Precios de Nintex

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nintex

G2: 4,2/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nintex?

Una mención de un crítico de G2:

Sus infinitas posibilidades y opciones pueden suponer en ocasiones una desventaja. Algunas funciones pueden resultar difíciles de entender, especialmente si nunca las ha utilizado antes o hace mucho tiempo que no lo hace. Sin embargo, hay mucha ayuda y formación disponible a su disposición.

Sus infinitas posibilidades y opciones pueden suponer en ocasiones una desventaja. Algunas funciones pueden resultar difíciles de entender, especialmente si nunca las ha utilizado antes o hace mucho tiempo que no las utiliza. Sin embargo, hay mucha ayuda y formación disponible a su disposición.

6. UiPath (el mejor para la automatización a nivel corporativo y las integraciones de sistemas sin fisuras)

a través de UiPath

UiPath elimina las complicaciones de la introducción de datos con una potente automatización que se adapta a sus necesidades. La interfaz de arrastrar y soltar facilita la configuración, incluso para los usuarios sin conocimientos técnicos, y se integra perfectamente con las herramientas que ya utiliza.

El procesamiento inteligente de documentos garantiza una extracción fluida de datos de formularios, facturas e informes. Al mismo tiempo, el análisis en tiempo real realiza el seguimiento del rendimiento, lo que le ofrece una visibilidad completa del impacto. Con la automatización como eje central, puede potenciar a su equipo con herramientas de desarrollo de bajo código que le permiten crear automatizaciones personalizadas.

Las mejores funciones de UiPath

Utilice la automatización de la interfaz de usuario y la API para eliminar las entradas manuales de datos y mejorar la precisión.

Aproveche la minería de procesos y la minería de tareas para descubrir ineficiencias y mejorar los procesos.

Aplique el procesamiento inteligente de documentos para extraer y procesar información de documentos rápidamente.

Conecte UiPath con las aplicaciones empresariales existentes para unificar la gestión de datos.

Limitaciones de UiPath

Los bloques de construcción pueden ser difíciles de usar en escenarios complejos, ya que a menudo requieren código personalizado.

La estructura de Orchestrator puede resultar confusa de entender.

Precios de UiPath

Free

Básico: 25 $ al mes

Estándar: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UiPath

G2: 4,6/5 (más de 6600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre UiPath?

Según un usuario de Reddit en r/RPA:

UI Path es caro, el soporte técnico es muy dudoso y está muy orientado al equipo de ventas, y su plataforma de aplicaciones está muy por detrás de otras opciones. Dicho esto, si tienes un montón de sistemas heredados/as que solo se pueden automatizar mediante la manipulación de la interfaz de usuario (RPA clásico), UI Path es la opción más potente. Requiere experiencia en desarrollo a tiempo completo.

UI Path es caro, el soporte técnico es muy dudoso y está muy orientado al equipo de ventas, y su plataforma de aplicaciones está muy por detrás de otras opciones. Dicho esto, si tienes un montón de sistemas heredados/as que solo se pueden automatizar mediante la manipulación de la interfaz de usuario (RPA clásico), UI Path es la opción más potente. Requiere experiencia en desarrollo a tiempo completo.

🧠 Dato curioso: El título del mecanógrafo más rápido del mundo pertenece a MythicalRocket, un estudiante de secundaria que alcanzó una increíble velocidad de mecanografía de 305 palabras por minuto (ppm) en 2023. Para ponerlo en perspectiva, ¡esto es más de siete veces más rápido que la velocidad media de mecanografía de 40 ppm!

7. TrueContext (el mejor para capturar datos en tiempo real con formularios móviles aptos para uso sin conexión)

vía TrueContext

TrueContext es una plataforma móvil de flujo de trabajo que simplifica y agiliza la gestión de datos de campo para profesionales y técnicos. Permite a su equipo capturar y procesar información sobre la marcha utilizando interruptores, controles deslizantes, fotos, notas de voz o escaneos de códigos de barras.

La aplicación envía automáticamente estos datos a sus sistemas centrales, lo que garantiza que sus registros se mantengan actualizados sin necesidad de realizar tareas manuales adicionales. Las comprobaciones de calidad y los registros de auditoría integrados capturan metadatos como marcas de tiempo y geolocalización, para que siempre sepa de dónde provienen sus datos y cuál es su precisión.

Las mejores funciones de TrueContext

Minimice los errores humanos con la validación mediante aplicaciones, los campos prellenados y los cálculos automatizados.

Capture metadatos esenciales, como fechas, geolocalización e ID de técnicos, para garantizar la trazabilidad y la responsabilidad.

Diseñe y perfeccione flujos de trabajo con poco código que acorten la distancia entre las operaciones de campo y los sistemas administrativos.

Utilice búsquedas en tiempo real y enrutamiento automatizado de datos para mantener actualizados todos los sistemas empresariales.

Limitaciones de TrueContext

No se pueden ejecutar dos informes en un día sin transferir los datos del primer informe, lo que requiere una eliminación manual.

Interrupciones frecuentes durante la integración con plataformas internas y externas.

Precios de TrueContext

Essentials: 25 $ al mes por licencia (facturado anualmente)

Avanzado: 45 $ al mes por licencia (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TrueContext

G2: 4,5/5 (más de 370 opiniones)

Capterra: 4,6 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TrueContext?

Según una reseña de Capterra:

La actualización no siempre funciona como debería, el papeleo se «atasca» en el envío y no se envía a tiempo sin que el usuario tenga que conciliarlo.

La actualización no siempre funciona como debería, el papeleo se «atasca» en el envío y no se envía a tiempo sin que el usuario tenga que conciliarlo.

8. GoCanvas (el mejor para simplificar la recopilación de datos en el campo con formularios móviles sin código)

a través de GoCanvas

GoCanvas agiliza la recopilación de datos en el campo y la hace más sencilla, sin papeleos complicados, solo con formularios adaptados a dispositivos móviles.

Añada fotos, firmas y ubicaciones GPS para que los datos sean más precisos y fáciles de seguir. Los informes se generan automáticamente y los flujos de trabajo se ajustan a sus necesidades.

Como funciona sin conexión, su equipo puede registrar datos en cualquier momento y lugar, y sincronizarlos cuando vuelva a estar conectado. Diseñada para trabajadores de campo y personal de oficina, esta solución conecta directamente los datos del campo con sus sistemas empresariales. Además, el escaneo de códigos de barras y la automatización garantizan una información precisa y actualizada.

Las mejores funciones de GoCanvas

Capture y guarde datos incluso sin conexión a internet, sincronizándolos automáticamente cuando vuelva a estar conectado.

Utilice herramientas de seguimiento GPS y programación en tiempo real para mantener a los equipos de campo coordinados y centrados en sus tareas.

Reduzca el trabajo manual con el autocompletado, los cálculos integrados y la lógica condicional que muestra solo los campos relevantes.

Simplifique el seguimiento de los equipos mediante el escaneo de códigos de barras, lo que agiliza los registros de entrada y salida.

Limitaciones de GoCanvas

Flexibilidad limitada para ajustar los menús desplegables y revisar el contenido a un coste medio.

El panel de control principal es difícil de navegar, especialmente con una alta actividad de los usuarios.

El proceso de cancelación de la suscripción se considera frustrante y excesivamente complicado.

Precios de GoCanvas

Pro: 49 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Máximo: 79 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de GoCanvas

G2: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GoCanvas?

De un usuario de Trustpilot :

Era una aplicación buena y a buen precio, pero una vez que te registras no hay vuelta atrás. Necesitábamos optimizar nuestras aplicaciones para ayudar a reducir costes y agilizar nuestros procesos, pero no nos dejaron dar marcha atrás una vez que te registras para una determinada cantidad de formularios que no se puede reducir, solo aumentar.

Era una aplicación buena y a buen precio, pero una vez que te registras, no hay vuelta atrás. Necesitábamos optimizar nuestras aplicaciones para ayudar a reducir costes y agilizar nuestros procesos, pero no nos dejaron dar marcha atrás una vez que te registras para una determinada cantidad de formularios que no se puede reducir, solo aumentar.

🔍 ¿Sabías que...? El software de hojas de cálculo actual se inspiró en una de las primeras herramientas de introducción de datos llamada VisiCalc, creada en 1979. Fue el primer programa que permitió a los usuarios manipular datos en formato de tabla.

9. Zoho Forms (el mejor para crear formularios personalizados con flujos de trabajo automatizados e integraciones)

a través de Zoho Forms

Zoho Forms es un versátil creador de formularios en línea que destaca por su capacidad para crear formularios personalizados con potentes funciones de automatización e integración de flujos de trabajo. Forma parte del amplio ecosistema de Zoho y está diseñado para organizar datos e integrarse a la perfección con otras aplicaciones.

En esencia, Zoho Forms le permite crear formularios web profesionales sin necesidad de escribir código. Ofrece una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y una amplia biblioteca de plantillas personalizables.

Lo que lo distingue es su robusto motor de automatización de la introducción de datos. Puede configurar flujos de trabajo sofisticados que actúan como desencadenantes de acciones como notificaciones por correo electrónico, actualizaciones de datos o procesos de aprobación basados en el envío de formularios.

Las mejores funciones de Zoho Forms

Comparte formularios mediante incrustaciones, enlaces directos o campañas por correo electrónico para llegar a cualquier público.

Configure notificaciones por correo electrónico o SMS para mantenerse al día con los envíos de datos en tiempo real.

Añada campos de firma electrónica para mejorar los procesos de firma o aprobación de contratos.

Limitaciones de Zoho Forms

La configuración de la lógica condicional puede resultar compleja para los usuarios sin conocimientos técnicos.

El acceso interno a los informes de formularios y la gestión de permisos no es sencillo.

Precios de Zoho Forms

Free

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 30 $ al mes por usuario

Profesional: 60 $ al mes por usuario

Premium: 110 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Forms

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Forms?

Un crítico de TrustRadius explica:

Zoho Forms es una solución relativamente sencilla, ya que no presenta demasiadas dificultades técnicas, lo que la hace ideal para que nuestros equipos administrativos la gestionen. El diseño de los formularios se realiza principalmente mediante arrastrar y soltar, por lo que es bastante sencillo. Nuestras principales quejas son la creación y gestión de plantillas de marca y la integración con Zoho Sign, que no es especialmente fácil de usar, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido creada por la misma empresa...

Zoho Forms es una solución relativamente sencilla, ya que no presenta demasiadas dificultades técnicas, lo que la hace ideal para que la gestionen nuestros equipos administrativos. El diseño de los formularios se realiza principalmente mediante arrastrar y soltar, por lo que es bastante sencillo. Nuestras principales quejas son la creación y gestión de plantillas con marca y la integración con Zoho Sign, que no es especialmente fácil de usar, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido creada por la misma empresa...

🧠 Dato curioso: en algunos casos, la introducción de entradas requiere una gran precisión. No es raro que las empresas contraten a especialistas profesionales en introducción de entradas cuyo objetivo es introducir entradas con una precisión del 99,9 %.

10. Cognito Forms (el mejor para la creación avanzada de formularios con potentes funciones de automatización de datos)

a través de Cognito Forms

Cognito Forms es un creador de formularios en línea fácil de usar que facilita la recopilación y gestión de datos. Puede crear formularios que piensan por sí mismos con cálculos inteligentes, campos dinámicos y flujos de trabajo inteligentes que se adaptan sobre la marcha.

Detrás de su interfaz limpia se esconde una gran potencia: seguridad compatible con HIPAA, firmas electrónicas y herramientas de automatización que convierten las tareas tediosas en flujos de trabajo fluidos. Funciones como las firmas electrónicas, las integraciones de pago y la generación automática de documentos simplifican el procesamiento de pedidos y la gestión de contratos.

Las mejores funciones de Cognito Forms

Añada campos calculados, lógica condicional y secciones repetitivas para capturar datos completos y coherentes.

Clasifique, filtre y exporte envíos con facilidad para obtener información clara y tomar decisiones más inteligentes.

Permita a los usuarios guardar y reanudar formularios, reduciendo el abandono y mejorando la calidad de los datos.

Proteja la información confidencial con inicio de sesión único, autenticación de dos factores y cifrado de datos.

Limitaciones de Cognito Forms

La interfaz y la experiencia del usuario podrían mejorar.

No hay soporte al cliente inmediato para problemas urgentes.

Las capacidades de exportación tienen un límite.

Precios de Cognito Formularios

Individual: Gratis

Ventaja: 19 $ al mes para dos usuarios.

Equipo: 39 $ al mes para cinco usuarios.

Enterprise: 129 $ al mes para 20 usuarios.

Valoraciones y reseñas de Cognito Formulario

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cognito Forms?

Un crítico de Capterra sugiere:

Sería estupendo que hubiera una sección con una tabla de todos los scripts posibles que se pueden utilizar y organizados por categorías. Sé que se pueden buscar en la sección de ayuda, pero sería estupendo disponer de una biblioteca. También estaría bien tener una biblioteca de tutoriales para diversos elementos que incluyera el uso de determinados scripts.

Sería estupendo que hubiera una sección con una tabla de todos los scripts posibles que se pueden utilizar y organizados por categorías. Sé que se pueden buscar en la sección de ayuda, pero sería estupendo disponer de una biblioteca. También estaría bien disponer de una biblioteca de tutoriales para diversos elementos que incluyera el uso de determinados scripts.

11. Microsoft Excel (el mejor para análisis de datos detallados, cálculos complejos y automatización)

a través de Microsoft Excel

Microsoft Excel es una herramienta de introducción de datos versátil que se utiliza en diversos sectores, desde las finanzas y la sanidad hasta la educación y el marketing, para gestionar y analizar datos de forma eficiente. Ofrece una interfaz de hoja de cálculo familiar que permite introducir y organizar datos rápidamente mediante filas y columnas.

Las plantillas de formularios y la amplia biblioteca de fórmulas de Excel facilitan los cálculos precisos y la manipulación de datos. Además, las integraciones con otras aplicaciones de Microsoft Office y fuentes de datos externas mejoran la colaboración y el uso compartido de datos.

Las mejores funciones de Microsoft Excel

Utilice Power Query y Power Pivot para obtener un modelado de datos y una inteligencia empresarial sólidos.

Comparte libros de trabajo a través de Office 365 para facilitar la colaboración del equipo en tiempo real.

Utilice segmentadores y cronogramas para filtrar tablas dinámicas y gráficos, lo que permite una exploración interactiva de la base de datos de Excel

Limitaciones de Microsoft Excel

La interfaz parece anticuada y se beneficiaría de un diseño más moderno.

La gran dependencia de la introducción manual de datos aumenta el riesgo de errores e incoherencias.

El seguimiento del historial de versiones puede resultar complicado para los archivos Excel locales.

Precios de Microsoft Excel

Licencia: 179,99 $.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Excel

G2: 4,7/5 (más de 2800 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 19 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Excel?

Un usuario de Capterra afirma:

Excel puede ralentizarse o bloquearse al manejar conjuntos de datos extremadamente grandes. Las mejoras en el rendimiento y la estabilidad para escenarios de big data mejorarían la experiencia del usuario. Además, la gestión y la depuración de fórmulas complejas pueden resultar difíciles. Las herramientas mejoradas de auditoría de fórmulas y los mensajes de error más claros ayudarían a los usuarios a identificar y solucionar los problemas más fácilmente.

Excel puede ralentizarse o bloquearse al manejar conjuntos de datos extremadamente grandes. Las mejoras en el rendimiento y la estabilidad para escenarios de big data mejorarían la experiencia del usuario. Además, la gestión y la depuración de fórmulas complejas pueden resultar difíciles. Las herramientas mejoradas de auditoría de fórmulas y los mensajes de error más claros ayudarían a los usuarios a identificar y solucionar los problemas más fácilmente.

12. Hojas de cálculo de Google (el mejor para la colaboración en tiempo real y la integración fluida con Google Workspace)

A través de las actualizaciones de Google Workspace.

Las Hojas de cálculo de Google son una hoja de cálculo y una solución de almacenamiento de datos que utilizan ampliamente los profesionales y los gestores de proyectos. Los equipos pueden trabajar simultáneamente en hojas de cálculo, y los cambios se sincronizan automáticamente en todos los dispositivos.

Ya sea que esté procesando números, realizando el seguimiento de proyectos o analizando datos, las Hojas de cálculo de Google se conectan fácilmente con otras herramientas empresariales mientras organizan todo en la nube. Además, con el historial de versiones, siempre puede realizar un seguimiento de los cambios y revertirlos si es necesario. Las Hojas de cálculo de Google también tienen potentes capacidades de scripting, como Google Apps Script, para automatizar tareas repetitivas.

Las mejores funciones de las Hojas de cálculo de Google

Acceda a hojas de cálculo desde cualquier dispositivo, manteniendo los datos disponibles dondequiera que los necesite.

Controle el acceso y los permisos de los archivos, decidiendo quién puede tener vista, realizar edición o comentar hojas de cálculo específicas para una mayor seguridad.

Importe y consolide datos de fuentes externas, como bases de datos SQL y API, para enriquecer el análisis.

Amplíe la funcionalidad con una amplia gama de complementos disponibles en Google Workspace Marketplace.

Limitaciones de las Hojas de cálculo de Google

La falta de un corrector ortográfico integrado crea fricciones para los mecanógrafos rápidos que realizan el trabajo con grandes conjuntos de datos.

La implementación basada en la nube provoca retrasos al procesar grandes volúmenes de datos.

Precios de las Hojas de cálculo de Google

Free

Valoraciones y reseñas de Hojas de cálculo de Google

G2: 4,6/5 (más de 42 700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 13 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre las Hojas de cálculo de Google?

En una reseña de TrustRadius:

Si tiene muchos proyectos con sus compañeros y necesita trabajar en el mismo archivo, Google Sheet le ofrece una oportunidad perfecta para ahorrar recursos y tiempo. Hace que el proceso de trabajo sea mucho más agradable, ya que ambos pueden trabajar en el mismo archivo simultáneamente. Sin embargo, si necesita trabajar con hojas de cálculo de gran tamaño, no le recomendaría utilizar este software.

Si tiene muchos proyectos con sus compañeros y necesita trabajar en el mismo archivo, Google Sheet le ofrece una oportunidad perfecta para ahorrar recursos y tiempo. Hace que el proceso de trabajo sea mucho más agradable, ya que ambos pueden trabajar en el mismo archivo simultáneamente. Sin embargo, si necesita trabajar con hojas de cálculo de gran tamaño, no le recomendaría utilizar este software.

💡 Consejo profesional: Optimice los formularios de registro con campos cortos, autocompletado y un diseño adaptado a dispositivos móviles para aumentar las conversiones.

13. Forms On Fire (el mejor para formularios adaptados a dispositivos móviles con automatización de flujos de trabajo integrada)

a través de Forms On Fire

Form On Fire es una plataforma móvil que facilita la captura y gestión de datos a los profesionales ocupados. Le permite crear formularios digitales personalizados sin necesidad de escribir código: solo tiene que arrastrar y soltar para crear los formularios exactos que necesita para inspecciones, listas de control, elaboración de informes sobre incidencias, seguimiento de inventario, hojas de horas y operaciones de envío.

Puede capturar imágenes, firmas, ubicaciones GPS y mucho más, y enviar esos datos directamente a sus sistemas administrativos. Su fácil integración con más de 1500 sistemas y sus funciones de análisis integradas garantizan un flujo eficiente de datos desde el campo hasta los responsables de la toma de decisiones.

Las mejores funciones de Form On Fire

Proteja los datos confidenciales con la verificación SOC 2 Tipo II, el cumplimiento del RGPD y el cifrado de nivel de corporación.

Configure reglas personalizadas para enviar formularios, asignar tareas y desencadenar notificaciones en tiempo real para agilizar el procesamiento.

Escanee códigos de barras y etiquetas NFC para registrar el inventario, los equipos o el estado de los trabajos al instante.

Conéctese directamente con plataformas como Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive y muchas más para la automatización de la captura de datos.

Limitaciones de Form On Fire

Cargar y enviar documentos es un proceso lento, que a veces requiere sincronizar forzadamente o reinstalar la aplicación.

Los informes carecen de opciones de exportación flexibles, lo que requiere ajustes manuales y añade pasos adicionales a los flujos de trabajo.

Precios de Form On Fire

Edición estándar: 25 $ al mes por usuario.

Edición Premium: 35 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Form On Fire

G2: 4,5/5 (más de 240 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Form On Fire?

Como señala un usuario de G2:

A veces, tengo que forzar la sincronización para obtener lo que quiero mostrar. La apariencia de los menús, etc., podría actualizarse para ser un poco más moderna, pero no es un gran problema. Además, se pueden añadir más opciones de clasificación de datos.

A veces, tengo que forzar la sincronización para obtener lo que quiero mostrar. La apariencia de los menús, etc., podría actualizarse para ser un poco más moderna, pero no es un gran problema. Además, se pueden añadir más opciones de clasificación de datos.

🧠 Dato curioso: El Ultimate Typing Championship, a menudo denominado «Olimpiadas» de los mecanógrafos, es un evento real en el que participantes de todo el mundo compiten por el título de mecanógrafo más rápido y preciso.

14. Intellimas (el mejor para sustituir hojas de cálculo por flujos de trabajo de datos personalizados y de alto rendimiento)

vía Intellimas

Intellimas, desarrollado por Singletree Technologies, es un creador de software insignia. Ayuda al seguimiento del inventario, a la gestión de proyectos y al control del cumplimiento de los proveedores.

La herramienta le permite adjuntar campos definidos por el usuario a los datos existentes, lo que le brinda un mayor control sobre las funciones de la empresa. Su interfaz familiar, similar a una hoja de cálculo, facilita a los usuarios la transición desde sus antiguos sistemas sin complicaciones.

Sus datos se almacenan de forma segura en bases de datos SQL, Oracle o PostgreSQL, lo que permite un uso compartido fácil, la elaboración de informes y la realización de copias de seguridad.

Las mejores funciones de Intellimas

Optimice las operaciones en diversas funciones, como cálculo de costes, solicitudes de presupuesto, auditorías de calidad y seguimiento de pedidos de trabajo.

Utilice funciones similares a las de las hojas de cálculo, como el cambio de tamaño de las columnas, la copia y pegado masivo y la clasificación, para organizar los datos según sea necesario.

Añada campos definidos por el usuario ilimitados para adaptarse a sus funciones empresariales específicas o datos maestros.

Exporte fácilmente los datos a Excel para su posterior análisis o para un uso compartido con las partes interesadas.

Limitaciones de Intellimas

Una separación y un filtrado deficientes dificultan la identificación de qué elementos pertenecen a cada aplicación.

Los menús desplegables no son intuitivos y la configuración de las selecciones de campos SQL podría ser más sencilla.

Precios de Intellimas

Básico: 30 $ al mes por usuario (fuente: Capterra, no disponible en la página web oficial).

Valoraciones y reseñas de Intellimas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Intellimas?

Un crítico de Capterra añade:

En ocasiones, hay un límite en su capacidad para crear nuevos informes para nosotros. Sin embargo, dado que el producto que les pedimos que crearan era único, es difícil incorporar informes/cambios que se adapten a todos los casos.

En ocasiones, su capacidad para crear nuevos informes para nosotros tiene límites. Sin embargo, dado que el producto que les pedimos que crearan era único, es difícil incorporar informes/cambios que se adapten a todos los casos.

🧠 Dato curioso: El diseño del teclado QWERTY fue patentado en 1878 por Christopher Latham Sholes. Se diseñó para reducir los atascos de las máquinas de escribir, no para ganar velocidad. Existen diseños alternativos, como Dvorak y Colemak, que algunas personas consideran más rápidos y ergonómicos.

a través de Process Runner

Process Runner es una herramienta de automatización de bajo código diseñada para optimizar las tareas de gestión de datos de SAP directamente desde Microsoft Excel. Permite a los usuarios automatizar la carga y descarga de datos entre Excel y SAP sin necesidad de programación o scripts complejos.

Esta herramienta le permite convertir, limpiar y migrar datos sin necesidad de código personalizado. Además, Process Runner añade una capa adicional de gobernanza de datos al ofrecer herramientas de validación fáciles de usar.

Puede realizar ajustes desde su panel de control para detectar errores antes de que los datos se carguen en SAP.

Las mejores funciones de Process Runner

Ejecute transacciones SAP, scripts y extracciones de datos directamente desde Excel con un procesamiento paralelo automático con un solo clic.

Simplifique la migración y limpieza de datos sin depender de la programación ABAP personalizada.

Aproveche una biblioteca en la nube con más de 1900 plantillas de automatización listas para usar y acelere sus flujos de trabajo.

Utilice el programador de tareas integrado para ejecutar tareas rutinarias de forma automática y puntual.

Supervise y valide las entradas antes de cargarlas en SAP para garantizar entradas limpias y precisas.

Limitaciones de Process Runner

El desarrollo de scripts es complejo, especialmente para usuarios sin experiencia previa.

Las funciones básicas, como añadir logotipos o diagramas a los formularios, suelen conllevar costes adicionales.

Precios de Process Runner

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Process Runner

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Process Runner?

Según una reseña de Capterra:

Programar un script es bastante complicado. La plantilla de Excel ahora se almacena fuera de PR, que solía estar incluida, lo que hace que ejecutar un script requiera más esfuerzo y hay que tener cuidado con dónde se almacena.

Programar un script es bastante complicado. La plantilla de Excel ahora se almacena fuera de PR, que solía estar incluida, lo que hace que ejecutar un script requiera más esfuerzo y hay que tener cuidado con dónde se almacena.

🔍 ¿Sabías que...? La palabra «typo» (abreviatura de «error tipográfico») se originó en el siglo XIX, durante la era de la imprenta. Es sinónimo de los errores comunes de introducción de datos que todos cometemos al escribir.

ClickUp: su camino hacia una introducción de entradas de datos más inteligente

El seguimiento de los datos no debería ralentizar su trabajo. La herramienta adecuada facilita la introducción de datos, mantiene todo organizado y libera a su equipo para que se dedique a tareas más importantes.

ClickUp reúne todo en un solo lugar: la vista Tabla le ayuda a estructurar sus datos como un profesional, los formularios convierten los envíos en tareas procesables y ClickUp Brain ofrece información instantánea con capacidades basadas en IA.

Se acabaron las actualizaciones manuales, las hojas de cálculo dispersas y las interminables idas y venidas. Solo un flujo de trabajo fluido y de automatización que mantiene a su equipo al tanto de todo.

Haga que los datos trabajen para usted, y no al revés. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis! ✅