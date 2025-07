12 plantillas gratuitas de diario alimenticio para llevar un seguimiento de las comidas

Puede que seas un experto en equilibrar tus macronutrientes y maximizar tu ingesta de agua.

Pero intentar recordar lo que comiste ayer es como ser un detective reconstruyendo la escena de un crimen, pero de carbohidratos. El desayuno fue... ¿algo con huevos?

Un buen diario alimenticio resuelve ese problema para siempre.

No solo son útiles para contar calorías o para los aficionados al fitness, los diarios de alimentos ayudan a detectar patrones, mejorar la energía y ser un poco más consciente de lo que comes.

Para que el seguimiento de la dieta sea fácil (y agradable), hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas de diarios de alimentos: algunas bonitas, otras prácticas, todas listas para ayudarte a llevar un registro de tus comidas sin darle demasiadas vueltas.

¿Qué son las plantillas de diario alimenticio?

Las plantillas de diario alimenticio son páginas ya preparadas diseñadas para ayudarte a registrar qué y cuánto comes y, a veces, incluso cómo te sientes después de cada comida. Funcionan como una mezcla entre un cuaderno y un confidente nutricional, lo que te permite ser más consciente de tus hábitos alimenticios.

Algunas plantillas simplifican las cosas con solo espacios para registrar comidas, refrigerios y consumo de agua. Otras van más allá y funcionan como plantillas de seguimiento de hábitos con áreas dedicadas para registrar calorías, estado de ánimo, antojos o cómo reacciona tu cuerpo a ciertos alimentos. Dado que vienen en diferentes estilos y formatos, encontrar uno que se adapte a tu rutina y metas puede ser más sencillo de lo que imaginas.

Desarrollar la autodisciplina en la ingesta de alimentos no tiene por qué ser algo rígido o abrumador. Con la plantilla adecuada, empezará a parecer un pequeño hábito diario que se mantiene.

🔍 ¿Sabías que... La mayoría de las personas no recuerdan con exactitud lo que comieron hace 24 horas? Esa es una de las principales razones por las que existe el diario de alimentos: es como darle un ayudante a tu memoria. Además, cuando las personas recuerdan mejor sus comidas recientes, tienden a comer menos en la siguiente comida

¿Qué hace que una plantilla de diario alimenticio sea buena?

Una buena plantilla de diario alimenticio no se limita a registrar las comidas, sino que es tu MVP entre bastidores para detectar hábitos y mantenerte responsable.

Esto es lo que debes buscar en una plantilla:

Fácil de usar: Una buena plantilla de diario alimenticio no complica las cosas. Te ofrece la estructura justa para mantener la constancia sin que se convierta en una tarea pesada. Piensa en ella como tu Una buena plantilla de diario alimenticio no complica las cosas. Te ofrece la estructura justa para mantener la constancia sin que se convierta en una tarea pesada. Piensa en ella como tu app de lista de tareas pendientes favorita: sencilla, útil y satisfactoria de marcar

Personalizable para adaptarse a tu estilo de vida: Un tamaño no suele servir para todos. Una buena plantilla ofrece espacio para los detalles que te importan, ya sea tu estado de ánimo, tus antojos, los macronutrientes o tu bajón de energía después de comer

Fomenta la conciencia plena: El mejor diario alimenticio no te hace sentir culpable por comer pastel. En cambio, te ayuda a encontrar inspiración para detectar patrones, tomar conciencia y elegir con intención

Diseñadas para la constancia: un buen diseño hace que volver a ellas cada día sea muy fácil. Si te parece algo tan natural como lavarte los dientes o consultar tu app un buen diseño hace que volver a ellas cada día sea muy fácil. Si te parece algo tan natural como lavarte los dientes o consultar tu app , aplicación, agenda diaria , es que están cumpliendo su función

Visual, limpio y motivador: Un diseño despejado es clave. La plantilla debe darte ganas de rellenarla, con un diseño que resulte agradable y te motive a escribir

Las mejores plantillas de diario alimenticio

¿Estás listo para registrar tus hábitos alimenticios y llevar un estilo de vida más feliz y saludable? Estas son las mejores plantillas de diario alimenticio que puedes usar:

1. Plantilla para planificar comidas de ClickUp

Obtener plantilla gratis Simplifica la planificación semanal de tus comidas con la plantilla de planificación de comidas de ClickUp

Planificar las comidas no tiene por qué ser abrumador cuando se dispone de una plantilla que lo reúne todo. La plantilla de planificación de comidas de ClickUp te ayuda a organizar tus comidas, listas de la compra y metas nutricionales en un solo lugar.

Están diseñadas para optimizar tu planificación semanal, ya que ofrecen campos personalizables, vistas e incluso integración con tus listas de la compra. Además, son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a diversas preferencias alimentarias y rutinas de preparación de comidas. Esto te ayuda a mantenerte en el buen camino para alcanzar tus metas de peso.

🌟 Por qué te gustará:

Realiza un seguimiento de la información nutricional con campos integrados para documentar las comidas: calorías, carbohidratos, proteínas y mucho más

Simplifica la compra generando listas de control de ingredientes que se sincronizan con tus planes de comidas

Vea sus comidas semanales/mensuales de un vistazo en pestañas codificadas por colores con la vista Calendario del plan de comidas

🔑 Ideal para: Personas o familias que desean mejorar su conciencia nutricional y planificar mejor sus comidas

💡 Consejo profesional: ¿Programas comidas para diferentes días de la semana? ¡No busques más allá de las tareas periódicas de ClickUp! Simplemente planifica tu menú en la plantilla, selecciona una fecha y un día de la semana en el calendario y configúralo como una tarea periódica. De esta manera, no tendrás que añadir la misma comida al plan del mismo día cada semana.

2. Plantilla para planificar menús de ClickUp

Obtener plantilla gratis Planifica tu menú en función del coste, los ingredientes y la popularidad con la plantilla de planificación de menús de ClickUp

Planificar las comidas semanales para una familia, un evento o un restaurante requiere más que pasión; requiere precisión, creatividad y organización. La plantilla de planificación de menús de ClickUp organiza las comidas, los ingredientes, los costes y los horarios de preparación en un solo entorno de trabajo.

Con vistas integradas como «Recetas» y «Empezar aquí», es fácil correlacionar platos, realizar un seguimiento de lo que necesitas e incluso asignar tareas de cocina. Desde menús diarios hasta eventos especiales, esta plantilla para planificar menús te ayuda a que todo salga a la perfección, hasta el último detalle.

🌟 Por qué te gustará:

Realiza un seguimiento del coste de los ingredientes con los campos personalizados para no salirte del presupuesto

Planifique horarios de preparación priorizando los platos más populares con la vista de gráfico de Gantt para asegurarse de cocinar a tiempo

Utiliza listas, como la Lista de tareas esenciales, la Lista de la compra y la Lista de planes de comidas, para planificar de forma exhaustiva

🔑 Ideal para: Familias, chefs y propietarios de restaurantes que desean mejorar la experiencia de sus clientes y sus esfuerzos en la planificación de comidas.

3. Plantilla de recetas de ClickUp

Obtener plantilla gratis No vuelvas a perder u olvidar una receta con la plantilla de recetas de ClickUp

La plantilla de recetas de ClickUp es tu compañero digital de cocina, diseñado para mantener todas tus creaciones culinarias organizadas y accesibles. Te ayuda a hacer listas de ingredientes, seguir los pasos de la receta y crear listas de la compra para ir al supermercado.

Úsalas para anotar los tiempos de preparación, la duración de la cocción e incluso añadir ajustes personales. ¿Qué más? Puedes colaborar con otros entusiastas de la comida compartiendo recetas y recopilando comentarios, o incluso convertir tu colección en un libro de cocina superventas.

🌟 Por qué te gustará:

Personaliza los campos para incluir el tiempo de preparación, la duración de la cocción y notas personales

Realiza un seguimiento del progreso con listas de control y actualizaciones del estado de cada receta

Visualice cronogramas de cocción con diagramas de Gantt para planificar sus comidas de manera eficiente

🔑 Ideal para: Cocineros aficionados, chefs profesionales o cualquier persona que desee digitalizar su colección de recetas

4. Plantilla de planificador semanal de ClickUp

Obtener plantilla gratis Asegúrate de preparar tus comidas semanales sin complicaciones con la plantilla de planificador semanal de ClickUp

Algunas semanas pasan tan rápido que es difícil saber si has comido suficiente proteína y fibra o si solo has sobrevivido a base de café. La plantilla de planificador semanal de ClickUp facilita el registro de alimentos al ofrecerte un espacio sencillo y estructurado para anotar tus comidas, tu hidratación y cómo te has sentido cada día.

Esta plantilla te permite organizar tu semana de un vistazo, lo que te permite detectar patrones, planificar comidas y controlar tus metas de bienestar.

Cada sección es totalmente personalizable. Tanto si estás haciendo un seguimiento de los macronutrientes, anotando tus antojos o simplemente registrando lo que te sienta bien, puedes darle la figura que mejor se adapte a tu rutina.

🌟 Por qué te gustará:

Vea todas las comidas de la semana sin tener que cambiar de app, aplicación o notas

Registra el desayuno, el almuerzo, la cena y los tentempiés, además de la hidratación y notas sobre tu estado de ánimo o energía

Añade listas de la compra, recordatorios de preparación o metas nutricionales para la semana

Personaliza la planificación de comidas según el tipo de dieta, las alergias o los objetivos de fitness

🔑 Ideal para: Cualquier persona que quiera adquirir hábitos más saludables, desde personas que comen de forma ocasional y controlan los macronutrientes hasta profesionales del fitness y amantes de la comida consciente

📮 ClickUp Insight: Solo el 12 % de las personas utilizan diarios físicos para hacer un seguimiento de sus metas, y un sorprendente 38 % no hace ningún tipo de seguimiento.

5. Plantilla de costes de recetas de ClickUp

Obtener plantilla gratis Asegúrate de no pasarte del presupuesto al planificar las comidas con la plantilla de costes de recetas de ClickUp

La plantilla de costes de recetas de ClickUp es perfecta para controlar tus gastos culinarios.

Te permiten llevar un control meticuloso del coste de cada ingrediente, lo que te ayuda a comprender el coste real de cada plato que preparas.

Con campos personalizables para cantidades, unidades y precios, transforman tus recetas en desgloses financieros detallados. Al actualizar y revisar regularmente los costes de tus recetas, puedes tomar decisiones informadas para mantenerte dentro del presupuesto sin renunciar al sabor.

🌟 Por qué te gustará:

Calcula el coste por ración para gestionar eficazmente los gastos por porción

Ajústelas para tener en cuenta los desperdicios y el deterioro y obtener una vista realista de los costes de sus alimentos

Compara varias recetas para elegir las opciones más económicas

🔑 Ideal para: Cocineros aficionados y chefs que desean gestionar su presupuesto alimentario de forma más eficaz

💡 Consejo profesional: Utiliza las vistas Lista y Tablero de la plantilla para obtener una visión completa de tus recetas. La vista Lista desglosa el coste de cada receta por ingredientes, mientras que la vista Tablero destaca el coste por ración de un vistazo. También puedes utilizar el código de colores integrado para realizar un seguimiento de los niveles de existencias de los ingredientes y evitar compras de última hora.

6. Plantilla de hábitos personales de ClickUp

Obtener plantilla gratis Crea hábitos alimenticios saludables y constantes con la plantilla de hábitos personales de ClickUp

La plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp no es solo para entrenamientos o meditación, sino que también es una forma eficaz de mantener tus hábitos alimenticios. Tanto si estás intentando beber más agua, reducir los bocadillos nocturnos o simplemente comer más verduras, esta plantilla te ayuda a ser constante día a día.

Establece metas claras relacionadas con la alimentación, realiza un seguimiento de tu progreso e incorpora la alimentación consciente a tu ritmo diario, todo en un espacio personalizable. Es tu compañero de responsabilidad personal que no juzga tus antojos de galletas.

🌟 Por qué te gustará:

Establece metas claras como «2 comidas caseras al día» o «sin azúcar después de las 8 p. m.» para definir qué tipo de hábitos alimenticios quieres desarrollar

Visualice su progreso mediante gráficos y tablas que reflejan su constancia

Utiliza estados personalizados como «Abierto» y «Completado» para supervisar el cumplimiento de tus hábitos

Añade notas sobre tu estado de ánimo, energía o señales de hambre para obtener información más detallada

🔑 Ideal para: Personas que desean desarrollar y mantener hábitos nutricionales positivos y alcanzar metas relacionadas con la alimentación de forma estructurada y deliberada

7. Plantilla de metas diarias de ClickUp

Obtener plantilla gratis Establece metas diarias a corto plazo con la plantilla de metas diarias de ClickUp

Comer de forma consciente comienza con pequeñas decisiones intencionadas, y esta plantilla te ayuda a mantenerlas. La plantilla de metas diarias de ClickUp es perfecta para realizar un seguimiento de las metas alimentarias y de bienestar a corto plazo, como «Beber 3 litros de agua», «No picar sin pensar» o «Incluir proteínas en todas las comidas»

Aportan claridad a tu día a día ayudándote a definir qué es un intento correcto hoy, no en teoría, sino en lo que comes y lo que entra en tu cuerpo. Reflexiona sobre cómo te sientes, registra lo que comes y realiza un seguimiento de esos pequeños logros que construyen hábitos a largo plazo.

🌟 Por qué te gustará:

Establezca metas realistas diarias de alimentación o hidratación en la vista Notas diarias

Anota cómo te han sentado las comidas o qué ha desencadenado ciertos antojos en la vista Lista de notas

Registra tus progresos significativos y observa cómo cada día te acerca a algo más grande

Organice sus metas fácilmente con la simplicidad de arrastrar y soltar y un formato limpio

🔑 Ideal para: Personas que desean establecer metas diarias alcanzables para tener una relación saludable con la comida y rendir cuentas de sus elecciones

¿Quieres planificar tus comidas semanales más rápido para alcanzar tus metas dietéticas?

Solo tienes que describir tus metas (por ejemplo, «comidas vegetarianas ricas en proteínas» o «plan de 3 días bajo en carbohidratos») y ClickUp Brain generará un plan de comidas completo directamente en tu documento de ClickUp utilizando IA. Incluso puedes pedirle que cree una lista de la compra o que cambie los ingredientes en función de lo que haya en tu nevera.

Pide a ClickUp Brain que cree tu plan semanal de comidas basado en tus macros, necesidades dietéticas o lo que ya tienes en casa

8. Plantilla de diario alimenticio de 3 días de Canva

vía Canva

La plantilla de diario alimenticio de 3 días de Canva tiene un diseño minimalista y sencillo, lo que facilita el registro de tu ingesta diaria de alimentos. Su diseño despejado garantiza que te centres en el contenido, lo que te ayuda a ser constante con tu diario.

Tanto si estás controlando tu dieta, planificando tus comidas o simplemente documentando tus experiencias culinarias, personalízalas para que se adapten a tu estilo y necesidades dietéticas.

🌟 Por qué te gustará:

Simplifica el seguimiento de tus comidas con un diseño limpio y sin distracciones

Personaliza las entradas para adaptarlas a tus preferencias y metas alimentarias

Añade notas, alergias o cosas especiales que debas recordar sobre tus comidas

🔑 Ideal para: Personas que buscan una herramienta personalizable para planificar sus comidas diarias

9. Plantilla de diario de alimentos abstracto para Instagram de Canva

vía Canva

¿Quieres convertir tus comidas en pequeños momentos en Instagram? Esta colorida plantilla de diario de alimentos abstracto para Instagram de Canva es perfecta para compartir tus bocados con estilo. Es brillante y llamativa, diseñada para que tus registros diarios de alimentos destaquen en la pantalla.

Puedes personalizar el diseño para que se adapte a tu estilo, haciendo que llevar un diario de alimentos sea más una forma de expresarte que una rutina. Con las palabras y las imágenes adecuadas, cada publicación se convierte en una declaración creativa.

🌟 Por qué te gustará:

Comparte tu experiencia directamente en Instagram Stories con solo unos toques

Mantén la responsabilidad con un diseño divertido que fomenta la constancia

Sincronízalas con tu rutina combinándolas con una plantilla de planificación de vida

🔑 Ideal para: Cualquier persona que quiera llevar un seguimiento de lo que come y compartirlo de forma elegante y atractiva en las redes sociales

10. Plantilla para presentación de diario alimenticio de Canva

vía Canva

Si quieres presentar tus preferencias alimentarias de una manera divertida, no busques más: la plantilla de presentación de diario alimenticio de Canva es lo que necesitas.

Con diapositivas dedicadas a tus alimentos favoritos, postres, platos picantes y comidas perfectas, obtienes una visión completa de tus hábitos alimenticios en un formato más expresivo que clínico. El diseño es fácil de personalizar y hay espacio para escribir todo, desde notas sobre las porciones hasta el seguimiento del estado de ánimo.

🌟 Por qué te gustará:

Comparte con otras personas los diferentes elementos alimenticios que has probado, los retos que has asumido y tu lista de platos que deseas probar

Colabora con tus compañeros en tiempo real

Añade animaciones y transiciones para que sea más interactivo

🔑 Ideal para: Cualquier persona que desee compartir sus hábitos alimenticios de una manera divertida y atractiva

11. Plantilla de diario alimenticio de NutriAdmin

vía Nutriadmin

Hacer un seguimiento de los hábitos alimenticios de tus clientes es mucho más fácil cuando tus herramientas están diseñadas para ser claras y útiles. La plantilla de diario alimenticio de NutriAdmin agiliza este proceso, ofreciendo un enfoque estructurado y fácil de usar para el seguimiento de la dieta.

Diseñadas para profesionales de la nutrición, te ayudan a registrar con precisión las comidas, los aperitivos y las bebidas. También te permiten identificar patrones alimenticios y áreas de mejora, lo que mejora tu capacidad para ofrecer compatibilidad a tus clientes de forma eficaz.

🌟 Por qué te gustará:

Registra más que solo comidas con indicaciones sobre señales de hambre, estado de ánimo y niveles de energía

Refuerza el seguimiento de tus clientes haciendo que llevar un diario sea menos intimidante y más reflexivo

Crea reseñas más inteligentes durante las consultas con aportaciones organizadas y de alta calidad

🔑 Ideal para: Dietistas y entrenadores de salud que buscan información más detallada sin abrumar a sus clientes

12. Plantilla de registro diario de calorías de Microsoft

vía Microsoft

La plantilla «Registro diario de calorías» de Microsoft te permite registrar tus comidas, calorías y gramos de grasa consumidos, y calcula automáticamente el porcentaje de grasa en tu dieta.

Esto te ayuda a seguir la recomendación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de limitar la ingesta de grasas al 30 % de las calorías diarias. También representa visualmente tu porcentaje de grasa con un gráfico, lo que facilita el control de tus hábitos alimenticios a lo largo del tiempo.

🌟 Por qué te gustará:

Simplifica el seguimiento registrando las comidas, las calorías y los gramos de grasa en un solo lugar

Visualiza tu ingesta de grasas con un gráfico automático que se actualiza a medida que introduces los datos

Personalícelas fácilmente para adaptarlas a sus metas y preferencias dietéticas personales

🔑 Ideal para: Personas que buscan una herramienta eficaz para controlar y gestionar su ingesta diaria de grasas

Mantén el control de tu salud con ClickUp

Las plantillas de diario alimenticio hacen que llevar una vida saludable sea menos una tarea y más una rutina bien apoyada. Te ayudan a mantenerte responsable, reconocer patrones y tomar decisiones más intencionales sobre lo que alimenta tu cuerpo.

ClickUp, la app para todo el trabajo, ofrece un amplio intervalo de plantillas que actúan como apps de planificador digital para comidas y destacan por su versatilidad.

Con funciones como seguimiento de tareas, vistas de calendario y personalización completa, ClickUp combina la planificación y el registro en un único y potente espacio.