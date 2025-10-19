Las mejores plantillas de plans de marketing de Monday.com para probar en 2025

Los equipos de marketing suelen perder días planificando campañas, sumergidos en hojas de cálculo mientras la estrategia pasa a un segundo plano. Las plantillas de marketing de Monday.com existen para solucionar eso.

Mientras tanto, tu trabajo de marketing real te está esperando.

Las plantillas existen por este motivo, y si utilizas Monday.com, la plantilla de plan de marketing adecuada puede ahorrarte horas, incluso días, de tiempo de preparación.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores plantillas de plan de marketing de Monday.com que te ayudarán a organizar el caos. Además, exploraremos algunas plantillas de ClickUp para crear un entorno de trabajo más práctico. 🎯

¿Qué hace que una plantilla de plan de marketing de Monday.com sea buena?

Una buena plantilla de plan de marketing de Monday.com te ayuda a ver el panorama completo de tus esfuerzos de marketing sin tener que buscar entre herramientas o archivos dispersos.

Esto es lo que debes buscar en las plantillas de plan estratégico:

Divide las campañas en tareas más pequeñas y factibles para que todos sepan qué hay que hacer y cuándo

asigna tareas y responsabilidades del equipo* a las personas adecuadas para fomentar la propiedad y la responsabilidad

Define las metas de marketing y los KPI de marketing para proporcionar a tu equipo objetivos claros y un sentido común de la dirección

ajusta fechas límite, hitos y cronogramas *para que tu equipo pueda organizar el trabajo de forma eficaz y evitar atascos

Automatiza los recordatorios, los traspasos de tareas y las actualizaciones de estado para reducir las idas y venidas y ahorrar tiempo

Realiza un seguimiento de los presupuestos, los costes reales y la asignación de recursos para garantizar que las campañas se mantengan dentro del alcance y el presupuesto previstos

🧠 Dato curioso: John Wanamaker, un comerciante estadounidense del siglo XIX, es considerado a menudo el padre del marketing moderno. Es famosa su frase: «La mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia; el problema es que no sé qué mitad». Esa cita sigue apareciendo hoy en día en los planes de marketing.

Plantillas de planes de marketing de Monday.com de un vistazo

10 plantillas de planes de marketing de Monday.com

Aquí hemos recopilado 10 de las plantillas de planes de marketing más útiles para optimizar tu trabajo, mantener a tus equipos sincronizados y poner en marcha campañas sin demora. 👀

1. Plantilla de estrategia de marketing

vía Monday.com

La plantilla de estrategia de marketing es un desglose trimestral claro de tus iniciativas de marketing principales. Te ayuda a planificar campañas clave para los trimestres 1 a 4, asignar miembros del equipo, realizar un seguimiento del progreso con actualizaciones de estado y visualizar cronogramas.

Con campos integrados para prioridad, presupuesto y metas, esta plantilla de plan de marketing de Monday.com facilita la coordinación de tu equipo en lo que más importa y la detección de cuellos de botella antes de que se conviertan en un problema mayor.

📌 Ideal para: Directores de marketing o responsables de agencias que planifican (plan) campañas trimestrales y una estrategia de comunicación de marketing.

2. Plantilla de campañas de cliente para agencias

vía Monday.com

La plantilla de plan de marketing de Monday.com ayuda a las empresas a visualizar qué se va a lanzar y cuándo, cómo está funcionando cada campaña y qué canales están recibiendo más atención, todo ello en un diseño limpio y codificado por color.

También encontrarás widgets para solicitudes de campañas y gasto por canal, lo que te permitirá ver de un vistazo el rendimiento y las prioridades. Y sí, incluso hay un divertido widget de llama para romper la monotonía (un poco de diversión nunca viene mal).

📌 Ideal para: Equipos de agencias que gestionan múltiples campañas de clientes y desean una plantilla de hoja de ruta de marketing estilo panel de control.

🔍 ¿Sabías que... En 1959, Mattel incluyó anuncios de Barbie durante The Mickey Mouse Club, convirtiéndose en una de las primeras marcas de juguetes en crear un plan de marketing dirigido a los niños que veían la televisión. Barbie se convirtió en un icono mundial, y todo comenzó con una inteligente estrategia de objetivo de la audiencia.

3. Plantilla de planificador de redes sociales

vía Monday.com

La plantilla Social Media Planner de Monday.com te ofrece un calendario codificado por color para programar y categorizar el contenido social por días y tipos de publicaciones.

Puedes organizar publicaciones personales, campañas divertidas, preguntas de interacción o marcar como favorito de alto rendimiento para evitar lagunas de contenido y mantener un ritmo de publicación constante. Es sencillo, pero eficaz.

📌 Ideal para: Equipos de marketing o responsables de redes sociales que desean obtener una visión general rápida de su combinación de contenido en esta herramienta de gestión de campañas.

4. Plantilla de gestión de eventos

vía Monday.com

La plantilla de gestión de eventos de Monday.com ayuda a los equipos y agencias de marketing a planificar, realizar un seguimiento y evaluar campañas basadas en eventos con claridad. Reúne el seguimiento del presupuesto, el gasto real y los cronogramas de la campaña en un panel visual fácil de consultar y para el uso compartido.

Lo que resulta especialmente útil aquí es la vista Campañas anuales , que separa las campañas planificadas de las completadas para que puedas supervisar el ritmo y los resultados a lo largo del año natural.

📌 Ideal para: Responsables de marketing o profesionales de agencias que realizan promociones de temporada, activaciones de marca o eventos para clientes.

5. Plantilla de integración de anuncios de Facebook

vía Monday.com

Desde los costes y las impresiones hasta las tasas de clics y los resultados totales, todo está perfectamente organizado en la plantilla de integración de anuncios de Facebook de Monday.com para que puedas comparar grupos de campañas de un vistazo.

La columna de estado integrada ayuda al seguimiento de las campañas que están activas o en pausa, mientras que la fila de resumen suma automáticamente el gasto total en publicidad y el resultado, lo que resulta ideal para la elaboración de informes u optimizar presupuestos sobre la marcha.

📌 Ideal para: Equipos de marketing o medios de comunicación de pago que gestionan múltiples campañas en Facebook.

💡 Consejo profesional: Trata la plantilla como una prueba de hipótesis, no como una lista de control. En lugar de rellenar mecánicamente cada casilla, utiliza cada sección para cuestionar tus suposiciones. Si el objetivo de tu campaña te parece demasiado seguro, pregúntate: ¿Cuál es la versión más arriesgada que podría multiplicar por diez los resultados?

6. Plantilla de oportunidades posteriores al evento

vía Monday.com

La plantilla de oportunidades posteriores al evento de Monday.com ayuda a los equipos a convertir el seguimiento de los eventos en pasos siguientes específicos y fáciles de seguir. Te ofrece una visión general de los clientes potenciales del evento, el rendimiento de la venta de entradas, los comentarios de los asistentes y la satisfacción general.

Es especialmente útil para ver qué clientes potenciales vale la pena cultivar y cómo se ha desarrollado tu evento en comparación con las expectativas.

📌 Ideal para: Directores de marketing o equipos de atención al cliente que deseen evaluar el impacto de los eventos, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y recabar las opiniones de los asistentes.

7. Plantilla de calendario de contenido

vía Monday.com

La plantilla de calendario de contenido de Monday.com está pensada para equipos que desean planificar y publicar contenido sin caos. Obtienes una vista de calendario que se sincroniza con las actualizaciones de estado, los detalles de propiedad y las plataformas de publicación, para que siempre sepas qué se va a publicar, dónde y quién lo está gestionando.

Además, también puedes ver el contenido por estado, como Publicado o Aprobado, lo que facilita la coordinación de revisiones y plazos.

📌 Ideal para: Gestores de contenido y campañas que manejan múltiples contenidos en diversas plataformas modernas de gestión de proyectos.

8. Plantilla de plan de marketing

vía Monday.com

Esta plantilla de plan de marketing de Monday.com organiza campañas de alto nivel y su ejecución semanal. Combina una vista de calendario de las promociones en curso con widgets de gasto y rendimiento específicos de cada campaña.

El panel muestra los desgloses presupuestarios, la asignación de canales y las solicitudes de campañas, para que puedas obtener una vista general y detallada en cuestión de segundos. También realiza seguimiento de lo que está programado y de su rendimiento en plataformas como YouTube, Instagram y Mailchimp.

📌 Ideal para: Jefes de equipos de marketing y gerentes de agencias que tratan con clientes y desean coordinar estrategias de promoción y presentar actualizaciones claras a ejecutivos o clientes.

9. Plantilla de lanzamiento de marketing de productos

vía Monday.com

La plantilla de plan de marketing de Monday.com actúa como tu centro de control para todo, desde el desarrollo de mensajes hasta los anuncios de relaciones públicas y la ejecución de campañas.

En la parte superior, el panel de control ofrece un rápido chequeo del estado: progreso general, CTR, gasto y distribución por canales (con un práctico gráfico circular). A continuación, la vista de cronograma te permite ampliar las fases de la campaña, codificadas por color según su estado, como En proceso, Programado o Lanzamiento

📌 Ideal para: Comercializadores de productos, gestores de lanzamientos y equipos multifuncionales.

🧠 Dato curioso: Subaru descubrió que muchos de sus compradores eran amantes de los perros. Por eso, toda su campaña tenía la función de perros conduciendo Subarus, llevando cinturones de seguridad y haciendo viajes por carretera. Esto impulsó las ventas y el amor por la marca.

10. Plantilla de comunicaciones y relaciones públicas

vía Monday.com

La plantilla de plan de marketing de Monday.com sustituye los documentos dispersos y la sobrecarga de la bandeja de entrada por un tablero limpio que te muestra quién se encarga de qué, en qué punto se encuentra cada comunicado de prensa o presentación, y cuándo vence.

Además, incluye columnas para detalles clave como el estado, el propietario, los plazos y los canales, para que puedas gestionar cualquier cosa, desde campañas de influencers y comunicados de relaciones públicas hasta comunicaciones internas y declaraciones ejecutivas.

📌 Ideal para: Equipos de comunicación, profesionales de agencias de relaciones públicas y responsables de marca.

Límites de Monday.com para proyectos de marketing

Monday.com ofrece plantillas de marketing para que puedas empezar, pero una vez que te sumerges en ellas, es posible que descubras que no ofrecen toda la compatibilidad o profundidad que necesitan las campañas reales.

Aquí es donde empiezan a notarse esos límites. 👇

La falta de validación de los datos introducidos dificulta la entrada de datos. No se pueden exigir determinados campos ni restringir valores (como el ajuste de un mínimo o de un máximo), lo que a menudo da lugar a información incoherente o incompleta.

Los controles de permiso siguen siendo demasiado básicos. No puedes ocultar campos específicos a determinados usuarios ni asignar derechos de edición detallada, lo que plantea retos en materia de acceso, seguridad y transparencia.

La interfaz de usuario no siempre es intuitiva ; aunque la plataforma es visualmente limpia, los nuevos usuarios a menudo se sienten abrumados y el diseño no se puede personalizar para adaptarse al flujo de trabajo de tu equipo.

La configuración lleva mucho tiempo, lo que significa que los equipos suelen necesitar más formación de la prevista, lo que retrasa la incorporación.

La escalabilidad se convierte en un reto a medida que tu empresa crece, ya que sus plantillas rígidas y su flexibilidad limitada dificultan la gestión de flujos de trabajo complejos y multifuncionales.

🔍 ¿Sabías que...? En los años 90, la campaña «Pepsi Points» de Pepsi mostraba un avión de combate en el anuncio por siete millones de puntos. Alguien lo ahorró e intentó reclamarlo, y más tarde demandó a Pepsi después de que la empresa se negara a dárselo.

Plantillas alternativas de planes de marketing de Monday.com

Cuando los equipos necesitan más flexibilidad, un mejor seguimiento de las campañas y una forma más fluida de colaborar, ClickUp se convierte en la opción obvia. Es la aplicación integral para el trabajo, diseñada para gestionar todo, desde estrategias de marketing de alto nivel hasta tareas diarias de contenido.

Y con plantillas diseñadas para flujos de trabajo de marketing reales, puedes plan, ejecutar y adaptarte sin perder el ritmo.

Esto es lo que opinó un usuario:

Con ClickUp, podemos mostrar lo que ha sucedido con nuestras iniciativas de marketing en una vista regional o una vista de campaña. Esto incluye ver qué tipos de actividades estamos llevando a cabo y a qué fase del embudo las hemos etiquetado. De esta manera, la alta dirección puede ponerse al día fácilmente sobre el estado de un proyecto.

¡Veamos más de cerca las opciones de plantillas de planes de marketing de ClickUp!

1. Plantilla de plan de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica, realiza un seguimiento y optimiza tu campaña de marketing con la plantilla de plan de marketing de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing de ClickUp ofrece una estructura clara y codificada por color para visualizar las prioridades de las campañas, las metas y los cronogramas. Esto facilita el seguimiento del progreso de iniciativas clave como el aumento del tráfico web, el impulso de la presencia de la marca y la mejora de la experiencia del usuario.

Cada tarea incluye campos para fechas de vencimiento, trimestres, estado, nivel de esfuerzo y canales de impacto (como redes sociales, sitio web o dispositivos móviles), lo que proporciona una vista completa de 360° de tu hoja de ruta de marketing. Con rótulos integrados para el esfuerzo y el tipo de tarea (como Resultados clave), mantiene a tu equipo centrado en lo que impulsa el rendimiento.

📌 Ideal para: Directores de marketing, jefes de equipo y profesionales de agencias que desean un planificador de campañas listo para usar.

2. Plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los eventos de principio a fin con la plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp es un sistema práctico y basado en fases, diseñado para mantener toda tu campaña alineada, desde el primer correo electrónico hasta los informes finales de ingresos. Divide tu trabajo en tres fases intuitivas: Planificación, Implementación y Evaluación.

Lo que hace que esta plantilla sea especialmente útil es la claridad con la que asigna la propiedad, hasta roles específicos como especialista en comunicaciones o especialista en marketing de eventos, y lo combina con la visibilidad del presupuesto por tarea. Sabrás quién hace qué, cuándo y cuánto se ha gastado (o ahorrado).

📌 Ideal para: Responsables de marketing de eventos, gestores de marca y equipos de comunicación que planifican promociones de eventos multicanal.

💡 Consejo profesional: Ve directamente a la sección de posición antes de tocar nada más. Define cómo quieres que se sienta el público con respecto a la campaña y deja que ese tono guíe el resto del plan. Esto aporta una mayor cohesión entre los mensajes, los canales y los activos.

3. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Coordina y mide el progreso de tus iniciativas con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp.

La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp es una forma flexible y visual de organizar campañas en todas sus fases. Con las tareas agrupadas por fase (Planificación, Producción, Lanzamiento, Evaluación, Retención), tu equipo obtiene una imagen clara de lo que hay que hacer, quién es el responsable y cuándo hay que hacerlo.

Cada tarjeta está claramente rotulada con canales de marketing (como Redes sociales o Interno), equipos (Equipo de marketing, Equipo de redes sociales) y tipos de entregables, lo que ayuda a reducir la ambigüedad y aumentar la coordinación del equipo. Incluso puedes añadir subtareas para obtener una mayor granularidad.

📌 Ideal para: Directores de marketing, jefes de equipo y agencias que coordinan campañas multifásicas.

4. Plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza tu contenido en redes sociales con la plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp.

La plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp es una herramienta práctica para correlacionar publicaciones atractivas a lo largo del mes. Organiza tus ideas de campaña en una sola vista, lo que facilita enormemente el seguimiento de los tipos de publicaciones, los temas (desde el Día de San Valentín y el Mes de la Historia Negra hasta el Viernes de la Super Bowl), las fechas de límite y los adjuntos.

Esta plantilla hace un trabajo especialmente bueno para campañas estacionales y culturalmente relevantes. Ya está estructurada con títulos de publicaciones y fechas de publicación, lo que le da a tu equipo un impulso inicial en lugar de empezar desde cero cada semana.

ideal para: *Gestores de redes sociales, creadores de contenido o asistentes de marketing que necesitan una plantilla sencilla y lista para usar para planear, realizar un seguimiento y organizar las publicaciones diarias.

🧠 Dato curioso: El equipo de redes sociales de KFC seguía exactamente a 11 personas en Twitter (porque son 11 hierbas y especias, ¿lo pillas?): las cinco Spice Girls y seis chicos llamados Herb. Cuando alguien descubrió esta sutil broma, se hizo viral y les reportó millones en publicidad.

5. Plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Esboza todo lo que necesitas para vender un producto con la plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp

La plantilla del plan de acción de marketing de ClickUp te ofrece una forma estructurada y orientada a metas para dar vida a tus estrategias de marketing.

Basada en el marco SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y oportuno), te ayuda a planificar campañas con una intención clara y una ejecución precisa. Esta plantilla es perfecta para equipos que buscan conectar el porqué de una campaña con el cómo.

ideal para: *Jefes de equipos de marketing, gestores de proyectos o consultores que necesiten una plantilla de plan de marketing centrada en las metas.

6. Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea y ejecuta tu próxima campaña con la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

La plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp se basa en la metodología OKR (objetivos y resultados clave) y ofrece un enfoque estructurado para alinear tus esfuerzos de marketing con resultados medibles. Facilita la definición de objetivos importantes, como el cambio de imagen de una empresa, y los desglosa en resultados clave viables, que se pueden seguir por trimestre y con una barra de progreso.

También obtienes visibilidad en tiempo real de lo que está en camino, en riesgo o ya logrado, para que puedas identificar rápidamente los obstáculos y corregir el rumbo antes de que se cumplan los plazos.

📌 Ideal para: Responsables de marketing estratégico, directores de marketing y equipos de crecimiento para gestionar metas de alto nivel con resultados medibles en campañas, contenido y canales digitales.

🎥 Deja de improvisar campañas: este breve vídeo te ofrece 5 pasos y una plantilla lista para usar con la que podrás establecer metas medibles, crear un calendario de campañas, definir tu ICP, realizar un seguimiento en directo de los KPI y mantener a tu equipo alineado. Quédate hasta el final para descubrir RACE, el sencillo marco que garantiza el futuro de tu estrategia.

7. Plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Prioriza las estrategias más eficaces con la plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp

La plantilla de plan de marketing de contenidos de ClickUp te ofrece un sistema inteligente codificado por color para correlacionar qué tipo de contenido estás creando, dónde se publicará y cuándo estará disponible.

Si estás redactando entradas de blog, diseñando carteles, edición de vídeos o publicando infografías, esta plantilla te ayuda a clasificarlo todo por tipo de contenido, plataforma, departamento e incluso orientación del diseño.

Todo está organizado por meses, por lo que obtienes una visión general rápida de las campañas por tiempo, canal (como Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube) y objeto, ya sea de promoción, educativo o orientado a la participación.

📌 Ideal para: Gestores de contenido, responsables creativos y equipos de marketing multifuncionales.

🔍 ¿Sabías que... En Corea del Sur, Dunkin' instaló dispositivos llamados «Flavor Radio» en el transporte público de Seúl que rociaban aroma a donuts cuando sonaba su sintonía de radio? Planes de marketing creativos en su máxima expresión.

8. Plantilla de plan de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Correlaciona tus metas y objetivos de contenido con la plantilla de plan de contenido de ClickUp

La plantilla de plan de contenido de ClickUp es un potente planificador visual para los especialistas en marketing de contenido que gestionan varias campañas a la vez.

Cada bloque del calendario muestra claramente el título del contenido, el estado de aprobación (como Aprobado, En espera, Necesita revisión), el tipo de contenido (Publicación, Blog, Clip corto, Vídeo largo), los recursos necesarios (infografías, clips cortos, etc. ) y el pilar de contenido al que pertenece (por ejemplo, instrucciones, consejos para el usuario, producto o temas semanales).

📌 Ideal para: Directores de marketing, equipos de redes sociales y estrategas de contenido que desean tener una vista de los resultados semanales o mensuales.

9. Plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza los asuntos y los mensajes con la plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp

La plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp es un marco estratégico para planificar campañas de correo electrónico de alta conversión. Desglosa tu flujo de trabajo en subtareas fáciles de ejecutar, como planificar tu objetivo, redactar titulares atractivos, mantener el texto conciso e incorporar elementos visuales.

Una lista de control clara de los elementos de (la) lista de control de la campaña de marketing garantiza la coherencia entre las campañas, tanto si tu objetivo es dirigirte a clientes potenciales, a clientes actuales o si quieres volver a captar la atención de tu público.

📌 Ideal para: Profesionales del marketing por correo electrónico, propietarios de pequeñas empresas y equipos de contenido que desean optimizar la creación de campañas y, al mismo tiempo, aumentar la participación y las conversiones.

10. Plantilla de calendario de anuncios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Plan y visualiza todo el cronograma de marketing con la plantilla de programación de anuncios de ClickUp

La plantilla de programación de anuncios de ClickUp es una herramienta de plan optimizada diseñada para organizar tus esfuerzos publicitarios en diversos canales de marketing.

Las tareas se agrupan de forma ordenada por tipo de marketing (redes sociales, impresos, investigación, local) y cada entrada muestra detalles clave de la campaña, como las fechas de inicio y fecha límite, el estado (abierto, aprobado, entregado, rechazado), el trimestre fiscal y el objetivo de marketing específico.

📌 Ideal para: Coordinadores de marketing, gestores de publicidad y equipos multifuncionales que necesitan una vista centralizada de todos los puntos de contacto de las campañas.

💡 Consejo profesional: destaca lo que no está terminado. La mayoría de las plantillas preguntan qué se incluye, pero añadir una línea para las cosas que se omiten intencionadamente (como «Sin promoción de influencers» o «Sin campaña de acceso anticipado») ayuda a alinear las expectativas y evitar desviaciones en el alcance.

11. Plantilla de branding de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén una imagen de marca coherente con la plantilla de branding de ClickUp.

La plantilla de branding de ClickUp divide el proceso de planificación en fases claras, como Incorporación y Briefing, cada una de ellas con tareas predefinidas que agilizan la colaboración entre equipos.

Con rols diferenciados como gestión de proyectos y finanzas asignadas a tareas y aprobaciones codificadas por color (por ejemplo, aprobación interna frente a aprobación del cliente), está diseñado para dar compatibilidad tanto a los flujos de trabajo creativos como a los administrativos.

📌 Ideal para: Directores de marketing, jefes de equipo y profesionales de agencias que necesitan una solución simplificada para organizar campañas de branding.

12. Plantilla de plan de equipo de ventas y marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona mejor tu estrategia con la plantilla de plan de equipo de ventas y marketing de ClickUp.

La plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp te ayuda a alinear los objetivos de ingresos con las tendencias del mercado y las tareas viables. Organiza tu estrategia de ventas y marketing en categorías lógicas como Meta de ingresos, Elementos a realizar, Perfiles de compradores, Análisis PEST y Análisis competitivo.

Cada tarjeta contiene fechas relevantes, imágenes y subtareas, lo que la hace visualmente atractiva y práctica para la planificación interfuncional. No solo te dice qué hacer, sino que te ayuda a ver por qué lo haces, con elementos como el seguimiento de las tendencias económicas y la investigación de la competencia integrados en el flujo de trabajo.

📌 Ideal para: Directores de marketing, jefes de equipo y profesionales de agencias que desarrollan estrategias de equipo de ventas y campañas basadas en datos.

📮 Información de ClickUp: El 55 % de los gerentes explica el «porqué» de los proyectos de marketing vinculando las tareas a retos u metas más amplios. Esto significa que el 45 % que se determina a favor del proceso sobre el propósito puede provocar una falta de motivación y empuje entre los miembros del equipo. Incluso los empleados con un alto rendimiento necesitan ver la importancia de su trabajo y encontrarle sentido a lo que hacen. Es hora de salvar la brecha. Conecta las tareas individuales con las metas generales en ClickUp. Utiliza las relaciones y las dependencias integradas para mostrar cómo cada esfuerzo contribuye al panorama general, haciendo que las tareas sean más significativas para todos los miembros de tu equipo. 💫 Resultados reales: Cartoon Network utilizó las funciones de gestión de redes sociales de ClickUp para terminar la publicación de contenidos cuatro meses antes de lo previsto y gestionar el doble de canales sociales con el mismo tamaño de equipo.

13. Plantilla de calendario de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona tus tareas sin problemas con la plantilla del calendario de marketing de ClickUp.

La plantilla de calendario de marketing de ClickUp ofrece una visión general completa y visual de tu calendario de marketing, organizando las tareas, los plazos y los eventos en un formato de calendario intuitivo. Además, mejora la productividad mediante la automatización del flujo de trabajo y las actualizaciones en tiempo real sobre el progreso de las campañas.

Su diseño fomenta el plan proactivo, lo que garantiza que todos los elementos de una campaña de marketing se coordinen de manera eficaz.

📌 Ideal para: Equipos de marketing, estrategas de contenido y gestores de campañas.

Crea campañas de marketing con intento correcto con ClickUp.

Incluso con la creciente biblioteca de plantillas de marketing de Monday.com, es posible que te encuentres con obstáculos, especialmente si necesitas más flexibilidad, una personalización más profunda o automatizaciones más inteligentes.

Ahí es donde ClickUp destaca.

Se trata de un entorno de trabajo totalmente personalizable, diseñado para dar compatibilidad a todo tipo de flujos de trabajo de marketing, desde la planificación de campañas y la producción creativa hasta los cronogramas de lanzamiento y el seguimiento del rendimiento. Dispondrás de plantillas de planes de marketing listas para usar y la libertad de crear tus propios procesos, a tu manera.

