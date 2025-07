Plantillas gratuitas de listas de control para inspección de viviendas para evaluaciones de propiedades

¿Está comprando o vendiendo una vivienda? ¿O simplemente siente curiosidad por saber qué hay detrás de sus paredes (literalmente) y debajo de sus suelos? Una inspección de viviendas garantiza que todo, desde el tejado hasta los cimientos, está en perfecto estado.

Pero llevar un registro de todos esos rincones, grietas y esquinas que crujen puede resultar complicado, y es posible que se le pasen por alto detalles importantes.

Una buena plantilla de lista de control para la inspección de viviendas puede ayudarle a mantener el proceso organizado y manejable. Contienen todos los elementos esenciales que necesita para realizar un seguimiento, lo que facilita priorizar las reparaciones urgentes y documentar todo para futuras consultas. Esto ofrece a los compradores e inversores una imagen clara de lo que están adquiriendo.

Hemos incluido una lista de 12 plantillas gratuitas para la inspección de viviendas que le ayudarán a comprobar todos los detalles importantes y detectar posibles problemas antes de que se conviertan en costosas sorpresas.

¿Qué son las plantillas de listas de control para inspección de viviendas?

Las plantillas de listas de control para inspección de viviendas son herramientas preformateadas que le ayudan a evaluar sistemáticamente las condiciones de una propiedad. Le guían a través de la inspección de cada área de una vivienda, como el tejado, las tuberías, los sistemas eléctricos y los cimientos, sin tener que descifrar notas desorganizadas y garabateadas.

Por ejemplo, durante una visita, puede utilizar plantillas de listas de control para marcar los elementos inspeccionados y anotar cualquier problema visible. Las plantillas también tienen campos que le permiten valorar la condición general de áreas específicas como la cocina, los dormitorios, el sistema de climatización o las paredes exteriores.

Puede anotar recomendaciones de reparación, problemas de seguridad y notas de mantenimiento en un solo lugar.

Estas plantillas de gestión inmobiliaria establecen un enfoque sistemático para la renovación de viviendas y garantizan que no se pase por alto nada importante. Ayudan a los propietarios, compradores e inversores inmobiliarios a tomar decisiones informadas, negociar mejor, estimar con precisión los costes de reparación y evitar gastos sorpresa tras cerrar el trato.

👀 ¿Sabías que...? El exceso de presupuesto ha sido un problema persistente en los proyectos de construcción, con un sobrecoste medio del 28 %.

¿Qué hace que una plantilla de lista de control para la inspección de viviendas sea buena?

Una plantilla sólida de lista de control para la inspección de viviendas puede convertir una abrumadora evaluación de la propiedad en un proceso sencillo y paso a paso. Por supuesto, podría garabatear notas en un papel o crear un archivo de Excel, pero ¿por qué empezar desde cero cuando ya existe una plantilla bien elaborada que hace el trabajo pesado?

Esto es lo que hace que una plantilla gratuita de lista de control para la inspección de viviendas sea realmente útil:

Cobertura habitación por habitación: divide la vivienda en secciones como cocina, baños, sótano, tejado, electricidad, fontanería, climatización y exterior. Cada área debe tener elementos específicos que comprobar, para que no se pase por alto ningún detalle pequeño pero importante

Escala de valoración de condiciones: le permite marcar la condición de cada elemento, como «Bueno», «Necesita reparación» o «Reemplazar», para que pueda evaluar rápidamente lo que es urgente. le permite marcar la condición de cada elemento, como «Bueno», «Necesita reparación» o «Reemplazar», para que pueda evaluar rápidamente lo que es urgente. Las plantillas de control de calidad de buena calidad también deben permitirle añadir notas de reparación para cada elemento

Campos personalizables: Le permite adaptar Le permite adaptar la lista de control de entrega del proyecto de construcción en función del tipo de propiedad, ya sea unifamiliar, condominio o edificio de varias unidades. Compruebe si puede añadir elementos de inspección y redactar un informe de incidencias con esa plantilla

Espacio para imágenes y comentarios sobre la propiedad: Ofrece espacio para añadir fotos y vídeos de las zonas en cuestión. Esta documentación visual ayuda a gestionar mejor las solicitudes de reparación, negociar acuerdos y realizar un seguimiento de los problemas recurrentes a lo largo del tiempo

Diseño fácil de usar: Organiza todo en un formato limpio y fácil de seguir que tiene sentido tanto para propietarios sin experiencia como para contratistas experimentados. Asegúrate de que también funciona bien en móviles o tabletas

Sección de resumen: le ofrece una visión general de la condición general, las preocupaciones clave y los siguientes pasos. Esto le ayuda a compartir le ofrece una visión general de la condición general, las preocupaciones clave y los siguientes pasos. Esto le ayuda a compartir los informes del proyecto con los clientes, los agentes y sus contratistas

🧠 Dato curioso: los pomos de latón no solo son bonitos, ¡también matan las bacterias! El cobre del latón tiene propiedades antimicrobianas que pueden matar los gérmenes en cuestión de horas, lo que lo convierte en una opción inteligente para las superficies que se tocan con frecuencia.

12 plantillas de listas de control para la inspección de viviendas

¿No sabe dónde encontrar plantillas que lo hagan todo?

Estas 12 plantillas gratuitas de listas de control para inspección de viviendas te serán de gran utilidad. Cada una está diseñada para guiarte a través de áreas específicas de una propiedad sin que se te escape nada. Puedes obtener estas plantillas gratis en ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo.

1. Plantilla de lista de control y informe de inspección de viviendas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Optimice el proceso de inspección de su vivienda de principio a fin con la plantilla de lista de control y informe de inspección de viviendas de ClickUp

Las inspecciones del hogar pueden resultar abrumadoras si se pasan por alto enchufes, podredumbre no identificada y fugas misteriosas, especialmente cuando se hacen por cuenta propia. Organizar la información de cada cliente en hojas de cálculo desordenadas solo empeora las cosas.

Y si es contratista o inspector de viviendas, no hay margen para pasar por alto ningún detalle, incluso cuando tiene varios clientes en cartera. ¡Las consecuencias podrían ser enormes!

La plantilla de lista de control y informe de inspección de viviendas de ClickUp organiza todo, desde listas de control hasta notas e informes, en un solo lugar. Cuenta con campos específicos para ayudarte a revisar cada habitación y marcar elementos en un entorno de trabajo limpio.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Lista cada espacio de la propiedad como tareas con silos específicos para la condición, el estado, los materiales y la dirección

Divida en diferentes segmentos lo que requiere atención urgente y lo que puede hacerse más adelante

Asigne al inspector adecuado y supervise el progreso de cada tarea de inspección

Añada fotos, notas y recomendaciones para las reparaciones necesarias

Elabore informes de inspección detallados con imágenes

🎯 Ideal para: Mantener todo documentado y accesible durante inspecciones rápidas y renovaciones de viviendas por cuenta propia.

2. Plantilla de informe de inspección de viviendas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree informes rápidos sobre el estado de las propiedades para sus clientes con la plantilla de informe de inspección de viviendas de ClickUp

Las inspecciones de viviendas suelen implicar una montaña de papeleo contractual, notas desorganizadas, fotos dispersas y detalles olvidados. Cuando llega el momento de redactar un informe, reunir todo resulta muy difícil.

La plantilla de informe de inspección de viviendas de ClickUp simplifica este proceso al generar instantáneamente informes profesionales detallados a partir de sus notas y conclusiones. Con resúmenes fáciles de leer, listas de reparaciones y pruebas, garantiza que sus informes sean impecables y aclara las expectativas del cliente desde el principio.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Anote qué partes están en buenas condiciones y cuáles están dañadas

Organice sus hallazgos en categorías fáciles de leer

Añada fotos de la propiedad y gráficos analíticos para compartirlos con sus clientes

Compare inspecciones para ayudar a los compradores potenciales a tomar la decisión correcta

Evite costosos errores derivados de la elaboración de informes incorrectos e incompletos

Ayude a proteger a los inspectores de problemas legales derivados de informes inadecuados

Realice un seguimiento de las actividades de inspección de viviendas con grabaciones de pantalla, edición colaborativa, automatizaciones, IA y mucho más

🎯 Ideal para: Inspectores independientes de viviendas, agentes inmobiliarios y contratistas.

3. Plantilla de lista de control profesional para inspecciones de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Esboza un plan de inspección paso a paso con la plantilla de lista de control profesional para inspecciones de ClickUp

Entre encontrar problemas ocultos y correlacionar la lista de cada reparación, es posible que se olvide de comprobar o añadir detalles específicos. ¿Por qué correr el riesgo cuando puede utilizar la plantilla de lista de control profesional para inspección de ClickUp?

Le permite anotar los detalles de la propiedad por adelantado y planificar una estrategia de inspección paso a paso para la gestión de proyectos inmobiliarios. Cuando visite la propiedad, solo tiene que seguir las tareas como guía, completar cada tarea de inspección y marcarlas como completadas.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Registre los datos del cliente, como el número de teléfono y la dirección, junto con los resultados y resúmenes de la inspección

Asigne el inspector de viviendas adecuado para cada propiedad

Cree listas de control personalizadas para cada práctica y tarea de inspección

Deje que el inspector de viviendas organice y realice el seguimiento de todos los datos en un solo lugar

Descargue y comparta los resultados con sus colegas, contratistas y clientes

🎯 Ideal para: Organizar inspecciones de viviendas para múltiples proyectos y garantizar que se tenga en cuenta cada detalle.

📖 Lea también: El mejor software de gestión de auditorías para optimizar las auditorías internas

4. Plantilla de informe de inspección de tejados de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Revise su techo con regularidad y registre los detalles de las reparaciones con la plantilla de informe de inspección de techos de ClickUp

Su techo puede parecer estar en buen estado a simple vista, pero a menudo esconde tejas agrietadas, tapajuntas desgastados o goteras ocultas. El 77 % de los techos inspeccionados anualmente necesitan reparaciones. ¡Es un número muy alto!

La plantilla de informe de inspección de tejados de ClickUp le ayuda a documentar cada detalle, señalar problemas urgentes y crear informes profesionales que puede descargar y compartir con su contratista o clientes.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Realice un seguimiento de problemas específicos en cada parte del tejado y acceda a detalles de reparaciones anteriores

Añada diagramas visuales y fotos para respaldar sus conclusiones

Compare presupuestos de diferentes contratistas y elabore su presupuesto fácilmente

Añada estados personalizados para realizar un seguimiento del progreso de la inspección del tejado

🎯 Ideal para: Realizar un seguimiento del estado del tejado y simplificar la planificación de las reparaciones con informes detallados que se pueden compartir.

📮 Información de ClickUp: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar en correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Te ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de las tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

5. Plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Asegúrese de que las inspecciones de viviendas se realicen correctamente con la plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

Si eres un inversor que busca propiedades en alquiler, la incertidumbre de si el inspector llevará a cabo la debida diligencia puede poner en riesgo toda tu inversión. La plantilla de lista de control de calidad de ClickUp ayuda a eliminar estas dudas con sencillas barras de progreso, estado de aprobación y diferentes silos para señalar condiciones. Puedes ver exactamente cómo se llevó a cabo la inspección, lo que garantiza la responsabilidad.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

🎯 Ideal para: Tener una visibilidad completa del proceso de inspección de viviendas.

👀 ¿Sabías que...? Los propietarios de viviendas en el sur de California gastan más de 10 000 dólares en reparar daños directos y consecuentes causados por goteras en los techos.

6. Plantilla de gestión de proyectos de renovación del hogar de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Tome el control de las inspecciones y reparaciones de su hogar con la plantilla de gestión de proyectos de renovación del hogar de ClickUp

el 52 % de los estadounidenses cree firmemente que las renovaciones del hogar siempre tardan más de lo plan. Y cuanto más tiempo se tarda, más dinero se gasta debido a los costes de mano de obra.

Con la plantilla de gestión de proyectos de renovación del hogar de ClickUp, puedes mantener las inspecciones, reparaciones y remodelaciones de tu hogar dentro del presupuesto. Te permite supervisar los costes de mano de obra y materiales, y correlacionar las fases de la renovación para que tú y tu contratista estén en sintonía.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Planifique, visualice y gestione los pasos de su proyecto de renovación del hogar en un solo lugar

Asigne tareas, establezca plazos y realice un seguimiento sencillo del progreso

Organice a los miembros del equipo, los contratistas y los recursos

Cree tareas con estados personalizados, como «Abierta» y «Completada», para supervisar el progreso

Realice un seguimiento de los gastos para garantizar que las tareas se completan a tiempo y dentro del presupuesto

Establezca una mejor comunicación entre el equipo del proyecto y los clientes

🎯 Ideal para: Mantener las renovaciones del hogar a tiempo y dentro del presupuesto.

Con ClickUp para la gestión de proyectos inmobiliarios, puedes gestionar citas con compradores, contratistas y agentes, colaborar en planes de renovación e incluso convertir cada paso en listas de tareas pendientes. Los agentes inmobiliarios y los inspectores de viviendas pueden utilizar un mapa interactivo para esbozar listados o realizar el seguimiento de proyectos.

He utilizado prácticamente todas las herramientas de gestión de proyectos y listas de control que existen y nos hemos decidido por ClickUp por ser la más sólida y flexible, sin dejar de ser muy fácil de usar para el usuario final.

He utilizado prácticamente todas las herramientas de gestión de proyectos y listas de control que existen y nos hemos decidido por ClickUp por ser la más sólida y flexible, sin dejar de ser muy fácil de usar para el usuario final.

7. Plantilla de planificador de proyectos de mejoras para el hogar de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Simplifique los proyectos de renovación del hogar con la plantilla de planificación de proyectos de mejoras para el hogar de ClickUp

¿Alguna vez ha empezado un proyecto de renovación de su hogar y lo ha abandonado a mitad de camino debido a su gran complejidad? Haga que el proceso sea fácil y manejable con la plantilla de planificación de proyectos de mejoras para el hogar de ClickUp.

Con todo, desde listas de tareas hasta seguimiento del presupuesto, te mantiene organizado y al tanto de tus metas. Puedes supervisar el progreso, añadir notas y planificar el presupuesto de cada espacio. Si has optado por un contratista, esta plantilla te ayudará a alinearlos con tu presupuesto y tu visión.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Cree un plan integral para su proyecto de mejoras en el hogar

Visualice el progreso de las tareas con gráficos interactivos de Gantt

Asigne tareas y subtareas de mejora a los miembros del equipo con un solo clic

Añada los primeros signos de daños, observaciones y recomendaciones de reparación

Planifique los costes de material y mano de obra necesarios para elaborar un presupuesto preciso y evitar desperdicios

🎯 Ideal para: Planificar y realizar el seguimiento de renovaciones domésticas DIY.

🧠 Dato curioso: Gracias a la famosa «sentencia Ghostbusters», los vendedores están obligados por ley a revelar si una casa está encantada

8. Plantilla de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Configure un sistema innovador para su empresa inmobiliaria con la plantilla de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp

Los proyectos inmobiliarios implican un torbellino de plazos, documentos y visitas de campo. Sin el sistema adecuado, corre el riesgo de decepcionar a sus clientes.

La plantilla de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp te ayuda a mantener las expectativas, los entregables, el presupuesto y los plazos organizados en un solo lugar. Puedes supervisar el rendimiento de tu equipo, priorizar tareas, estimar el cronograma y presupuestar en consecuencia.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Organice y realice un seguimiento de cada detalle, desde la preventa hasta la entrega del proyecto

Visualice y supervise el progreso de toda su cartera

Gestione recursos, presupuestos y cronogramas

Identifique los riesgos y problemas potenciales del proyecto

Garantice la transparencia en sus decisiones

Añada atributos como el coste estimado, la duración estimada, los días de variación, el coste de la variación y comentarios

🎯 Ideal para: Promotores inmobiliarios, gestores de proyectos y consultores inmobiliarios que necesitan un sistema online y centralizado para optimizar sus operaciones.

9. Plantilla de lista de control para el cierre de operaciones inmobiliarias de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Asegúrese de que todas las tareas finales se completen antes de cerrar un trato con la plantilla de lista de control de cierre inmobiliario de ClickUp

Cerrar un trato inmobiliario debería ser como ganar un partido. Sin embargo, con demasiada frecuencia, se convierte en un sprint de última hora para clasificar documentos, recoger firmas y aclarar confusiones.

La plantilla de lista de control para el cierre de operaciones inmobiliarias de ClickUp aporta estructura a este caos. Te ayuda a realizar un seguimiento de todas las tareas, documentos y plazos en un solo lugar, desde el contacto inicial hasta la entrega final. Puedes guardar todos los permisos y acuerdos dentro de las tareas de cierre de la operación para acceder a ellos fácilmente.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Cree una lista de tareas que debe completar antes del cierre y añada listas de control y subtareas dentro de cada una

Realice un seguimiento del progreso de cada tarea en tiempo real

Colabora con agentes y otras partes interesadas involucradas en la operación

Complete todo el papeleo y la notarización a tiempo

🎯 Ideal para: Agentes, corredores y coordinadores de transacciones para finalizar cada proyecto con éxito.

10. Plantilla de plan de proyecto de remodelación de baños de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Complete la renovación de su cuarto de baño a tiempo con el informe de remodelación de cuartos de baño de ClickUp

¿Está a mitad de la renovación del cuarto de baño y se da cuenta de que los azulejos no combinan con los accesorios? ¿O que los materiales no llegarán antes de la cita con el fontanero? Es una situación habitual cuando no se establece un plan definitivo y controlable antes de comenzar las reformas en el cuarto de baño y el aseo.

La plantilla de plan de proyecto de remodelación de baños de ClickUp organiza cada paso de su remodelación de principio a fin y le ayuda a evitar costosos errores. Le ofrece una visibilidad completa de los cronogramas, el presupuesto y las citas de servicio para que pueda coordinar mejor.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Realice un seguimiento de las dependencias de las tareas para una mejor asignación de los recursos

Calcule el tiempo necesario para obtener fechas de entrega más precisas

Acceda a la elaboración de informes en tiempo real para ayudarle a mantenerse al día

Le permite conocer el alcance y los costes relacionados con el proyecto

🎯 Ideal para: Propietarios con poca o ninguna experiencia en la remodelación de baños.

11. Plantilla de gestión de instalaciones de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Manténgase al tanto de todas las necesidades de reparación de todas sus propiedades con la plantilla de gestión de instalaciones de ClickUp

Hacer un seguimiento de los problemas y organizar las reparaciones necesarias a tiempo es complicado cuando se gestionan varias instalaciones. Es necesario supervisar las inspecciones, los programas de mantenimiento y los requisitos de cumplimiento de sus propiedades.

Con la plantilla de gestión de instalaciones de ClickUp, te aseguras de que ninguna de tus instalaciones se pase por alto y de que todos los servicios funcionan correctamente. Esto mantiene contentos a tus inquilinos e invitados y hace que tu empresa prospere.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Cree listas de control para la inspección de propiedades

Asigne miembros al equipo y realice un seguimiento del progreso de cada tarea

Establezca recordatorios periódicos para las inspecciones y reparaciones rutinarias

Marque los problemas frecuentes de una propiedad para planificar una solución más permanente

🎯 Ideal para: Propietarios, arrendadores y hoteleros para realizar un seguimiento y llevar a cabo reparaciones oportunas.

12. Plantilla de análisis de seguridad en el trabajo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Evalúa los riesgos de seguridad en cada proyecto inmobiliario con la plantilla de análisis de seguridad en el trabajo de ClickUp

Un solo peligro que se pase por alto puede provocar lesiones graves, costosos tiempos de inactividad o incumplimientos normativos. Además, si no conoce los riesgos de un proyecto, no puede asignar a las personas adecuadas con la experiencia adecuada.

Utilice la plantilla de análisis de seguridad en el trabajo de ClickUp para analizar los riesgos. Esta plantilla puede ayudarle a planificar y presupuestar mejor cada proyecto de inspección y construcción.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Identifique los posibles riesgos asociados a una inspección y a un trabajo de construcción

Evalúa el riesgo que implica cada peligro

Delegue proyectos según las habilidades, la experiencia y los riesgos relacionados

Defina estrategias de control para mitigar los riesgos

🎯 Ideal para: Identificación y gestión de riesgos en construcciones y renovaciones.

Simplifique las inspecciones de viviendas y evite costosos errores con ClickUp

Cada plantilla de la lista anterior ofrece una parte de la estructura de su proyecto de inspección y renovación de viviendas. Tanto si está planificando la renovación de la casa de sus sueños como si quiere garantizar que sus clientes encuentren una vivienda segura y bonita, hay una plantilla gratuita para usted.

Puede utilizarlas individualmente. O, mejor aún, elija ClickUp para reunir todas sus plantillas de inspección, listas de tareas, comunicaciones con los contratistas y seguimiento del progreso en un único entorno de trabajo inteligente. ClickUp le permite establecer plazos, cargar fotos de la inspección, asignar tareas y generar sin esfuerzo informes y resúmenes basados en IA.

¡Regístrese en ClickUp para que todas sus inspecciones de viviendas estén organizadas, sean precisas y fáciles de gestionar!