15 plantillas de diario de fitness para las metas de 2025

Las últimas tres o cuatro repeticiones son las que hacen crecer los músculos. Esta zona de dolor es lo que diferencia a un campeón de alguien que no lo es.

¿Cansado de que tus planes de fitness se esfumen? Todos hemos pasado por eso. Una plantilla de diario de fitness te da la claridad necesaria para superar tus entrenamientos.

Tanto si eres entrenador personal, aficionado al fitness o asiduo al gimnasio, estas plantillas imprimibles de planificador de fitness te ayudarán a mantenerte en forma. Te ayudan a controlar el aumento de fuerza, los planes de comidas y los hitos de tus clientes.

Así que comencemos tu viaje hacia el buen estado físico, paso a paso.

🧠 Dato curioso: Un estudio reveló que las personas que escriben sus metas a mano tienen un 42 % más de probabilidades de alcanzarlas. Las plantillas en papel siguen teniendo su lugar en un mundo digital.

¿Qué es una plantilla de diario de fitness?

Una plantilla de diario de fitness es un formato listo para usar (digital o imprimible) que te ayuda a realizar un seguimiento de tus entrenamientos, comidas y hábitos, y a alcanzar tus metas de fitness en un solo lugar.

Tanto si prefieres una app elegante como un diario de fitness gratuito e imprimible para colgar en la nevera, estas plantillas te ayudan a saber qué registrar y cómo hacerlo.

No es necesario crear algo desde cero para mantener la motivación. Estas plantillas de seguimiento de entrenamientos tienen páginas estructuradas, como registros de entrenamientos, secciones de seguimiento de hábitos, seguimiento de metas y espacio para reflexiones o notas.

Ejemplo: Estás creando un nuevo hábito de entrenamiento de fuerza en tu camino hacia el fitness. El registro de entrenamientos de la plantilla del diario te permite anotar cada sesión, cuánto levantas, cuántas repeticiones haces, cómo te sientes y ver qué días te has saltado y por qué.

Así, en lugar de pensar «¿Qué debería escribir hoy?», la plantilla elimina las conjeturas de este proceso. Acude, anota las entradas clave y concéntrate en mantener la motivación registrando tus acciones.

Con el tiempo, estas pequeñas entradas se suman a algo más grande: visibilidad de tu progreso, información sobre lo que ayuda o perjudica tu rutina y un mapa claro para guiar tu mejora.

las 15 mejores plantillas de diario de fitness

una de las razones por las que los entusiastas del fitness, los entrenadores y los entrenadores de bienestar luchan por mantenerse constantes no es la motivación. Es la falta de un sistema sencillo y centralizado para llevar un seguimiento de todo.

Ahí es donde entra en juego ClickUp. ClickUp organiza todo el seguimiento de tu estado físico (entrenamientos, nutrición, registros de progreso y metas personales) en un solo entorno de trabajo. Puedes ver todo de un vistazo, desde las sesiones de entrenamiento hasta las tendencias a largo plazo. No solo estás haciendo un seguimiento de tu trayectoria física, sino que también estás aprendiendo de ella.

Ahora, exploremos algunas plantillas de fitness que te ayudarán a convertir tus buenas intenciones en hábitos constantes:

1. Plantilla de registro de ejercicios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Clasifica tus días de entrenamiento en cardio, ejercicios de fuerza, días de descanso y ejercicios para el tronco con la plantilla de registro de ejercicios de ClickUp

La plantilla de registro de ejercicios de ClickUp está diseñada para personas centradas en el fitness que quieren algo más que una simple lista de control. Si eres de los que les gusta saber exactamente cuánto levantaste la semana pasada, cuánto tiempo descansaste entre series o si tus levantamientos de peso muerto están mejorando, junto con otras métricas importantes, aquí lo tienes todo.

Con esta plantilla de diario de fitness, puedes realizar un seguimiento y registrar tus entrenamientos en detalle, incluyendo ejercicios, series, repeticiones, pesos y duración. Incluye campos personalizados como grupo muscular o tipo de entrenamiento (cardio, flexibilidad, fuerza), para que puedas visualizar tu progreso físico a lo largo del tiempo. Una sección de notas te permite reflexionar, ajustar tu enfoque o anotar indicaciones para futuros entrenamientos.

Ideal para: Personas centradas en el fitness que se toman en serio el desarrollo muscular o entusiastas de los datos a los que les encanta controlar cada repetición y cada nuevo ejercicio mediante plantillas de registros de ejercicios

2. Plantilla ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenga la plantilla gratis Visualiza tareas diarias como el sueño, la ingesta de agua, las afirmaciones y los hábitos nutricionales con la plantilla de seguimiento de 75 hábitos de ClickUp

El reto 75 Hard Challenge es duro, no solo físicamente, sino también mentalmente. Exige disciplina diaria en múltiples hábitos, y fallar uno solo hace que haya que empezar de nuevo.

La plantilla ClickUp 75 Hard Wellness Challenge te ofrece un espacio estructurado para registrar tus entrenamientos diarios, un galón de agua, comidas saludables, lecturas motivadoras y mucho más durante 75 días. Esta plantilla de planificador de fitness incluye listas de control de tareas, revisiones semanales y restablecimientos automáticos para metas periódicas, para que nada se te escape.

Lo que las hace destacar es cómo desglosan el trabajo. Obtienes vistas visuales del progreso (como Gantt y Resumen), listas de control de hábitos diarios y estados como «Lo hice», «En curso» o «Pendiente» para mantener tu racha en mente.

Ideal para: Personas muy motivadas que buscan una disciplina total en el fitness, la mentalidad y la nutrición

💡 Truco de productividad: A continuación encontrarás los 75 consejos profesionales de Hard reformulados como notas adhesivas que puedes añadir a los documentos de ClickUp: 📌 Rutina y estructura Título: Anótalo antes de dormirNota: Planifica esta noche los ejercicios y las comidas del día siguiente. 📌 Atajo de entrenamiento Título: Las caminatas cuentanNota: Una caminata de 45 minutos = un entrenamiento válido. Úsalo para reflexionar, recuperarte o escuchar un audiolibro. No dejes de moverte. 📌 Seguimiento del progreso Título: Registra tus sensaciones y repeticionesNota: Haz un seguimiento de tu estado de ánimo, sueño y energía. Descubrirás patrones y mejoras en tu mentalidad que no se reflejan en la báscula.

3. Plantilla de plan de acción diario de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realiza un seguimiento de cada acción de tu viaje hacia el fitness con la plantilla de plan de acción diario de ClickUp

La plantilla de plan de acción diario de ClickUp te ayuda a mantener la constancia al integrar tus entrenamientos en tu horario diario en lugar de tratarlos como algo secundario. No dejes que tus metas de fitness pasen a un segundo plano debido a tu apretada agenda.

Esta plantilla de diario de fitness te permite bloquear tiempo para entrenar, comer, moverte e incluso recuperarte, junto con otras tareas. Puedes asignar niveles de prioridad, establecer dependencias (como calentar antes de correr) y crear un horario realista y equilibrado.

Para mantener la flexibilidad, utiliza la vista Cronograma o Lista para mover elementos sin perder de vista lo más importante. Añade notas para registrar tus logros o obstáculos y reflexionar sobre tu día.

Ideal para: Profesionales ocupados que compaginan el entrenamiento con el trabajo, la familia y la vida cotidiana, y que desean tomar decisiones informadas sobre su entrenamiento

💡 Consejo profesional: Pero si alguna vez te quedas atascado pensando: «¿En qué debería centrarme hoy?», ClickUp Brain entra en acción. Puedes utilizar Brain para generar tu plan diario basándote en tus metas de fitness más amplias. También resume las tareas de ayer para que puedas reflexionar y volver a empezar. ¿Tienes metas vagas como «comer mejor» o «moverte más»? Brain te ayuda a reformularlas y perfeccionarlas en pasos específicos y factibles. Incluso puedes indicarle que cree rutinas para ti. Por ejemplo, crear un entrenamiento dividido en 4 días o dividir tus ejercicios de movilidad en subtareas diarias. Utiliza ClickUp Brain para generar una rutina sencilla y alcanzar tus metas de fitness

4. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Utiliza indicadores de progreso codificados por colores para realizar un seguimiento de tu bienestar general con la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

No todas las metas de fitness son físicas. Quizás estés entrenando para una maratón, ganando fuerza o desarrollando más disciplina. La plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp te permite establecer metas SMART, dividirlas en pasos y realizar un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo.

Esta plantilla te ofrece una estructura clara para alcanzar esas metas como parte de un viaje más amplio de desarrollo personal. Encontrarás campos para la motivación, el estado de las tareas («No iniciada», «En curso», «Meta alcanzada») e incluso notas sobre lo que está funcionando. Es lo suficientemente flexible como para realizar un seguimiento de tu rutina de ejercicios, tus comidas y tus logros diarios, al tiempo que planificas mejoras a largo plazo.

Ideal para: Personas preocupadas por su forma física que trabajan tanto el cuerpo como la mente

El cuerpo alcanza lo que la mente cree.

5. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Consulte sus metas diarias en cuanto a pasos, hidratación y lectura a través de una barra de progreso en la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

A veces, lo más difícil de una rutina de fitness es ser constante. La plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp hace que tu progreso sea visible y que tus rachas sean gratificantes.

Esta plantilla realiza un seguimiento de las acciones diarias, como los entrenamientos, la ingesta de agua, los estiramientos, las comidas o el recuento de pasos. Los gráficos visuales te muestran los microhábitos que estás cumpliendo y los que necesitan atención. Llevar un estilo de vida saludable no es algo que se consigue por casualidad.

Puedes configurar recordatorios automáticos, registrar patrones a lo largo del tiempo o probar la mejor app de seguimiento de hábitos para mantener tus rutinas saludables en primer plano, sin perder el rumbo.

Ideal para: Cualquier persona que empiece poco a poco o que quiera ganar impulso para perder peso, ganar músculo o mejorar su bienestar general utilizando un registro digital de hábitos

¿Quieres que te resulte más fácil dividir tu camino hacia el fitness en acciones manejables? Aprende a aplicar el marco «Start-Stop-Continue» a tu camino hacia el fitness ⬇️

6. Plantilla de lista de tareas pendientes diarias de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Personaliza tus listas de tareas pendientes con la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp

La plantilla de lista de tareas pendientes diarias de ClickUp te ayuda a organizar tu día e incluir hábitos saludables y metas de fitness. Utiliza esta plantilla para crear un registro de entrenamientos que incluya ejercicios, comidas, objetivos de hidratación o incluso rutinas de recuperación y mentalidad junto con tus tareas de trabajo.

Puedes priorizar elementos, establecer plazos y marcarlos a medida que avanzas. Crea impulso con cada pequeña victoria. Te permite añadir una nota rápida al final del día para realizar un seguimiento de cómo te has sentido, qué ha funcionado o qué debes modificar al día siguiente.

Ideal para: Amantes del fitness orientados a tareas y entrenadores de salud que sienten una sensación de logro al tachar cosas de una lista de tareas pendientes

📮 Información de ClickUp: La salud y el fitness son las principales metas personales de los participantes en nuestra encuesta, pero el 38 % admite que no realiza un seguimiento constante de su progreso. 🤦 ¡Hay una gran diferencia entre la intención y la acción! ClickUp puede ayudarte a mejorar tu rutina de ejercicios con sus plantillas específicas para el seguimiento de hábitos y sus tareas periódicas. Imagina crear esas rutinas sin esfuerzo, registrar cada entrenamiento y mantener esa racha de meditación. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp informan de un aumento del doble en la productividad, porque mantenerse en el buen camino comienza por ver realmente el camino recorrido.

7. Plantilla de planificador mensual de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Organiza tu viaje hacia el fitness mes a mes con la plantilla de planificador mensual de ClickUp

La plantilla de planificador mensual de ClickUp te ayuda a ampliar la perspectiva y planificar con visión de futuro para tu cuerpo. Puedes correlacionar bloques de entrenamiento clave (fuerza, cardio, recuperación), incluir días de descanso y establecer hitos para metas de fitness más ambiciosas, como «correr 5 km» o «completar un programa de 30 días». E incluso categorizar las actividades por grupo muscular, prioridad o tipo de entrenamiento.

La vista flexible del calendario te ayuda a dosificar tu energía, evitar el agotamiento y mantenerte en línea con tu estilo de vida.

Ideal para: Personas que se fijan metas y desean tener visibilidad mensual de sus entrenamientos y ciclos de energía

Odiaba cada minuto de entrenamiento, pero me decía: «No abandones. Sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón».

Odiaba cada minuto de entrenamiento, pero me decía: «No abandones. Sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón».

8. Plantilla de planificación de comidas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Consulte sus comidas diarias, tipos de comidas y planes de dieta, como cetogénica, vegetariana y equilibrada, con seguimiento del consumo de agua con la plantilla de planificación de comidas de ClickUp

Si no planificas tu nutrición, puedes caer en la tentación de comer comida basura y poco saludable, especialmente cuando tienes que compaginar el trabajo, el entrenamiento y la recuperación. Ahí es donde entra en juego la plantilla de planificación de comidas de ClickUp.

Prueba esta plantilla de planificación de comidas para planificar tus comidas en función de tus metas de fitness. Este diario de fitness imprimible y gratuito es ideal para registrar tus comidas diarias, calorías y macronutrientes, e incluso para enlazar las comidas con los días de entrenamiento para mejorar tu rendimiento.

También incluye campos para planificar la compra, notas de preparación y preferencias alimentarias. ¿Quieres reducir los residuos o cocinar por lotes para toda la semana? Esta plantilla es compatible con todo ello, sin necesidad de una app adicional.

Ideal para: Personas preocupadas por su salud que desean adaptar su alimentación a sus metas de entrenamiento

9. Plantilla de plan de autocuidado de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Controla tus actividades mentales, físicas y espirituales con la plantilla de plan de autocuidado de ClickUp

La plantilla de plan de autocuidado de ClickUp está diseñada para ayudarte a recuperar el equilibrio y realizar un seguimiento de tu recuperación emocional y física con intención. Úsala para programar actividades de movimiento, mindfulness, nutrición, sueño y bienestar mental como cualquier otro entrenamiento.

La plantilla del plan de autocuidado incluye categorías para diferentes tipos de cuidados y te permite reflexionar sobre los cambios de humor, los niveles de energía y las señales de agotamiento. Incluso puedes crear un panel de control personal para gestionar tu bienestar, tus metas y tus rutinas, todo en un solo lugar.

Ideal para: Usuarios nuevos en el mundo del fitness que desean reducir el estrés para sentirse mejor y crear hábitos más allá del gimnasio

10. Plantilla de plan de acción de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Organiza las tareas por estado: Pendiente, En curso y Terminada, combinadas con frecuencias de revisión semanales, mensuales y trimestrales utilizando la plantilla de plan de acción de ClickUp

Si eres entrenador físico, la plantilla de plan de acción de ClickUp te ayuda a estructurar y gestionar el proceso de entrenamiento de tus clientes.

Utilice la plantilla para desglosar los objetivos generales de fitness en tareas manejables. Por ejemplo, si un cliente quiere perder 10 libras en tres meses, puede crear tareas semanales de entrenamiento y nutrición que contribuyan a esta meta.

Puedes dividir el plan en fases pendientes, en curso y terminadas. A continuación, asigna fechas límite a cada tarea para garantizar que los clientes sigan el plan. Programa revisiones periódicas para evaluar el progreso y realizar los ajustes necesarios.

Ideal para: Entrenadores físicos que tienen un enfoque estructurado, transparente e interactivo del entrenamiento personal

11. Plantilla de metas anuales de fitness de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Utiliza la plantilla de metas anuales personales de ClickUp para realizar un seguimiento de tus metas SMART

Si estás cansado de los planes a corto plazo que se agotan rápidamente, la plantilla de metas anuales de fitness de ClickUp es para ti. Esta plantilla de diario de fitness te ayuda a tomar perspectiva y pensar en grande, a lo largo de 12 meses de movimiento, mentalidad, nutrición e hitos.

Puedes establecer metas SMART, registrar acciones clave y realizar un seguimiento visual del progreso mensual. Este sistema te mantiene anclado en el esfuerzo diario y los resultados a largo plazo, sin importar si estás entrenando para ganar masa muscular, perder grasa o ser constante. Cada sección te permite reflexionar sobre lo que está funcionando, ajustar tu enfoque y acumular hábitos gradualmente utilizando ideas del diario de fitness.

Ideal para: Entusiastas del entrenamiento y principiantes que buscan un cambio a largo plazo y no solo resultados rápidos para perder peso

12. Plantilla de metas diarias de fitness de ClickUp

consigue una plantilla gratis Realiza un seguimiento de tus metas diarias por categoría con los desgloses SMART integrados en el seguimiento de metas diarias de ClickUp

Si estás volviendo después de un descanso o simplemente quieres centrarte en mantener tu forma física, la plantilla de metas diarias de fitness de ClickUp te ayuda a centrarte en lo que puedes controlar hoy. Esta sencilla pero potente plantilla de diario de fitness te permite escribir una meta clara al día.

Puedes incluir tu área de enfoque (como cardio o fuerza), llevar un registro de tu estado de ánimo y reflexionar después. Es rápido de rellenar, fácil de seguir y está diseñado para que sigas avanzando, incluso cuando la motivación decaiga. Úsalo para llevar un seguimiento de tus hábitos diarios, anotar lo que te ha ayudado (o perjudicado) a tener energía y celebrar el esfuerzo que estás realizando.

Ideal para: Personas que están recuperando el impulso en su camino hacia el fitness: un día, un entrenamiento, una victoria a la vez

13. Plantilla de planificador personal para controlar la pérdida de peso de Canva

vía Canva

La plantilla de planificador personal para perder peso te permite registrar tu peso, medidas corporales y hitos en un formato claro. Esta plantilla de diario de fitness imprimible y gratuita te permite añadir toques personales, como colores, citas y metas. La plantilla es sencilla y tiene columnas para el aumento y la pérdida de peso semanales.

Ideal para: Personas visuales que quieren ver claramente correlacionado su peso a lo largo del año

14. Plantilla de planificador para el seguimiento de hábitos saludables de Canva

vía Canva

La plantilla de planificador de hábitos saludables cubre todo, desde la hidratación y el sueño hasta los niveles de energía y el movimiento diario, lo que te ayuda a identificar patrones.

Como esta plantilla de seguimiento de entrenamientos es editable, puedes añadir, eliminar o renombrar secciones según tus intereses. ¿Quieres llevar un registro de tus comidas, calorías o cómo te sientes cada día? No hay problema. ¿Prefieres tener una copia impresa en la nevera o en tu escritorio? Esta plantilla está hecha para eso.

Ideal para: Cualquier persona que desee un sistema de seguimiento de hábitos y un diseño flexible que sea compatible con sus metas mentales y físicas

15. Plantilla de planificador de yoga/meditación de Template.net

Si tu versión del fitness implica reducir el ritmo, respirar más profundamente y sintonizar con tu interior, esta plantilla de diario de fitness es para ti. La plantilla de planificador de yoga/meditación te ayuda a correlacionar tu práctica de quietud de la misma manera que otros planifican un entrenamiento.

Realiza un seguimiento de tus sesiones, días de descanso, estado de ánimo y reflexiones. Incluye espacio para programar diferentes tipos de movimiento (flujos de yoga, ejercicios de respiración o meditación) y documentar cómo te sientes antes y después. Disponible en varios formatos (PDF, Word, Apple Pages), es fácil de imprimir o personalizar digitalmente.

Ideal para: Personas conscientes y amantes de la meditación que buscan claridad, calma y estructura

¿Qué hace que una plantilla de diario de fitness sea buena?

Entonces, ¿cómo elegir la plantilla de diario de fitness que mejor se adapta a ti?

Una buena plantilla de diario de fitness logra un equilibrio entre estructura y flexibilidad. Proporciona una estructura que guía tus entradas, al tiempo que deja suficiente flexibilidad para adaptarse a la evolución de tu rutina, preferencias y metas de fitness.

Esto es lo que diferencia un diario útil de uno que puedes usar para establecer metas y abandonar después de la segunda semana:

Seguimiento de entrenamientos: Nadie quiere pasar 15 minutos registrando un entrenamiento de 45 minutos. Las plantillas deben facilitar la anotación de ejercicios, series, repeticiones y pesos

Espacio para establecer metas y reflexionar: Una buena plantilla tiene secciones prellenadas para metas semanales, registros personales o «cómo me sentí después de la sesión» para ayudarte a mantener la motivación. Debe tener un espacio para anotar pequeños logros y registrar contratiempos, ya que Una buena plantilla tienesecciones prellenadas para metas semanales, registros personales o «cómo me sentí después de la sesión» para ayudarte a mantener la motivación. Debe tener un espacio para anotar pequeños logros y registrar contratiempos, ya que desarrollar buenos hábitos incluye tanto el progreso como los desafíos

Registro de nutrición: Deberías poder registrar el total de calorías, los tipos de alimentos, la hidratación o incluso una simple comida más nutritiva/menos nutritiva

Seguimiento del progreso: Elementos visuales como gráficos, registros de relaciones públicas, tablas de medidas corporales o páginas de revisión mensual ayudan a realizar un seguimiento de los cambios que no son visibles a diario, mensualmente o semanalmente

Personalización y flexibilidad de formato: Una buena plantilla de diario de fitness debe ofrecer campos personalizables que se adapten a tu rutina de entrenamiento, metas y grupos musculares

Desorden mínimo: Los aficionados al fitness no quieren desplazarse por afirmaciones y citas sobre la preparación de comidas. Las mejores plantillas son limpias, directas y solo incluyen lo que es realmente útil

Utiliza plantillas imprimibles durante los entrenamientos (para mayor rapidez) y, a continuación, transfiere semanalmente los datos clave sobre los diferentes grupos musculares a tu plantilla digital para obtener gráficos a largo plazo, tendencias y visualizaciones del progreso. Esto es adecuado para todo el mundo, desde atletas profesionales hasta entrenadores que planifican programas de entrenamiento y principiantes que empiezan a llevar un estilo de vida saludable.

Realiza un seguimiento, reflexiona y ajusta: crea tu rutina de fitness con ClickUp

Tus metas no están tan lejos como parecen. Con la plantilla adecuada, el siguiente paso ya está correlacionado.

Las plantillas de diario de fitness de ClickUp te permiten realizar fácilmente un seguimiento de lo que importa, reflexionar sobre lo que funciona y ajustar tus metas de fitness sin sentirte abrumado.

Regístrate gratis en ClickUp para planificar tus entrenamientos y supervisar el progreso de tus objetivos de fitness.