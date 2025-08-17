las 10 mejores alternativas a Samsung Notes para tomar notas digitales

Samsung Notes cumple con su cometido, hasta que deja de hacerlo. Quizás empezaste con una lista rápida de la compra o algunos garabatos casuales durante una reunión. Pero a medida que tus necesidades de toma de notas aumentaron (apuntes de clase, planes de proyectos, esquemas de investigación), es posible que hayas notado que se acercaban los límites.
La sincronización entre plataformas se vuelve complicada. La colaboración parece inalcanzable. ¿Y tus notas? Atrapadas dentro de un ecosistema.
La realidad es simple: lo que funciona bien para listas sencillas o notas manuscritas a menudo se queda corto cuando se gestionan archivos de texto digital complejos o se intenta mantener el orden en varios dispositivos.
Por eso, muchos estudiantes, profesionales y entusiastas de la productividad empiezan a buscar mejores herramientas de organización. Quieren una app para tomar notas que no solo gestione las notas, sino que también sea compatible con la colaboración, ofrezca formatos más completos y permita un acceso fluido desde cualquier lugar.
En esta guía, hemos reunido 10 de las mejores alternativas a Samsung Notes para ayudarte a optimizar tu flujo de trabajo. Alerta de spoiler: ClickUp ocupa el primer puesto!
Limitaciones de Samsung Notes
La app Samsung Notes está muy pulida y tiene algunas funciones estupendas, pero seamos sinceros: está diseñada pensando en los usuarios de Samsung, lo que conlleva algunas limitaciones inevitables:
- Compatibilidad multiplataforma limitada: más adecuado para teléfonos Samsung y S Pen, con compatibilidad limitada o nula en Windows, iOS y navegadores web
- Colaboración básica: sin herramientas integradas para la colaboración en equipo ni herramientas para el uso compartido en tiempo real
- Bloqueo de almacenamiento: las notas se sincronizan principalmente a través de Samsung Cloud, lo que puede complicar la migración a otros ecosistemas
- Simplicidad de funciones: Excelente como herramienta básica para tomar notas, pero esta app gratuita carece de opciones avanzadas como enlace de tareas, resúmenes de IA u organización tipo base de datos
- Limitaciones de escritura a mano: Aunque es sólido, su reconocimiento de escritura a mano no es tan avanzado como el de competidores como GoodNotes
💡 Consejo profesional: El método de toma de notas con esquema es revolucionario si buscas organizar tus notas en un flujo limpio y lógico. Al estructurar tus notas jerárquicamente, utilizando títulos, subtítulos y viñetas, puedes capturar ideas y detalles clave de una manera que es fácil de escanear y revisar más tarde. Es especialmente útil para reuniones, conferencias o cualquier situación en la que la información llega rápidamente y es necesario desglosarla con rapidez.
Alternativas a Samsung Notes de un vistazo
Aquí tienes tu hoja de referencia con las mejores alternativas a Samsung Notes: para quién son más adecuadas, qué ofrecen y cuánto te costarán exactamente (todos los precios en USD).
|Herramienta
|Funciones clave
|Ideal para
|Precios*
|ClickUp
|Convierte instantáneamente notas en tareas, documentos colaborativos y pizarras. Crea resúmenes de reuniones con IA y busca en todas tus notas con la búsqueda conectada
|Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones
|Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones
|Evernote
|Convierte instantáneamente notas en tareas, documentos colaborativos y pizarras, resúmenes de reuniones con IA y búsqueda universal
|Particulares, pequeñas empresas
|Plan Free disponible; plan de pago a partir de 14,99 $
|Notion
|Entornos de trabajo y bases de datos personalizables, páginas y plantillas enlazadas, colaboración en tiempo real, integraciones
|Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas
|Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $
|Obsidian
|Compatibilidad con Markdown, almacenamiento local y privacidad, vista gráfica para enlazar notas, ecosistema de plugins
|Particulares, pequeñas empresas
|Plan Free disponible; complementos de pago a partir de 5 $
|Microsoft OneNote
|Escritura y dibujo a mano, integración profunda con MS Office, notas de audio, sincronización entre dispositivos
|Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones
|Plan Free disponible; incluido con Microsoft 365
|Google Keep
|Notas rápidas y listas de control, voz a texto, códigos de colores y rótulos, recordatorios de ubicación/hora
|Particulares, pequeñas empresas
|Plan Free disponible
|Notas de Apple
|sincronización con iCloud, escritura a mano/bocetos, bloqueo de notas, colaboración en tiempo real
|Particulares, pequeñas empresas
|Gratis (con dispositivos Apple)
|Joplin
|Cifrado de extremo a extremo, compatibilidad con Markdown, biblioteca de complementos, recortador web
|Particulares, pequeñas empresas
|Precios personalizados
|GoodNotes
|Conversión de escritura manuscrita a texto, marcado de PDF, cuadernos digitales, búsqueda de notas manuscritas
|Particulares, pequeñas empresas
|Plan Free disponible; planes de pago a partir de 6,99 $
|Notas estándar
|Cifrado de extremo a extremo, Markdown y texto enriquecido, sincronización entre plataformas, extensiones de productividad
|Particulares, pequeñas empresas
|Plan Free disponible; planes de pago a partir de 63 $
Las mejores alternativas a Samsung Notes
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos.
Aquí tienes un resumen detallado de cómo revisamos el software en ClickUp.
Si realmente quieres dar un paso adelante en la toma de notas, vale la pena saber qué ofrece realmente cada app (y dónde pueden fallar).
Algunas herramientas están diseñadas para escribir con precisión, mientras que otras destacan por su flexibilidad, lo que te permite intercambiar ideas, planificar y colaborar, todo en un solo lugar.
A continuación, hemos desglosado cada alternativa a Samsung Notes: en qué destaca, qué debes tener en cuenta y qué opinan los usuarios reales, para que puedas encontrar la que mejor se adapta a ti sin necesidad de probar varias opciones.
1. ClickUp (lo mejor para la productividad todo en uno con gestión de tareas)
Samsung Notes es ideal para listas rápidas, pero ¿qué pasa si tus notas necesitan hacer algo? Ahí es donde ClickUp , la app para todo el trabajo, cambia las reglas del juego. No solo estás escribiendo pensamientos, los estás convirtiendo en tareas, documentos colaborativos y proyectos a gran escala.
Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas, tomando notas en una reunión o gestionando proyectos completos, ClickUp te permite hacerlo todo sin tener que cambiar de pestaña.
Además, con los resúmenes generados por IA con ClickUp Brain dentro de Documentos y Bloc de notas, puedes ordenar tus notas en segundos.
Documentos ClickUp
Entra en ClickUp Docs, donde tus notas se transforman en documentos dinámicos y colaborativos. Puedes crear páginas anidadas, añadir texto enriquecido, incrustar medios e incluso enlazar tareas directamente dentro de tu documento. Ahora, tus ideas y su ejecución conviven en el mismo lugar.
A diferencia de Samsung Notes, que mantiene tus notas estáticas, ClickUp las mantiene activas. Además, puedes utilizar ClickUp Docs para perfeccionar tus notas y tu escritura con ClickUp Brain
Bloc de notas ClickUp
¿Y si necesitas algo más básico? ClickUp Bloc de notas es una herramienta sencilla para anotar ideas sobre la marcha. Es ligera, no distrae y es perfecta para capturar pensamientos cuando llega la inspiración. Pero donde realmente destaca ClickUp es en su capacidad para permitirte hacer más con tus notas.
Con solo unos clics, puedes convertir una nota en una tarea con las tareas de ClickUp, que incluyen fechas límite, personas asignadas y recordatorios. Adiós a las ideas olvidadas.
Pizarras ClickUp
Para los pensadores visuales, ClickUp también ofrece Pizarras, un espacio flexible para intercambiar ideas, correlacionar flujos de trabajo o esbozar planes de proyectos. Es ideal cuando las notas adhesivas y las listas lineales no son suficientes.
ClickUp AI Notetaker
Y no nos olvidemos del protagonista: ClickUp AI Notetaker.
Esta herramienta graba, transcribe y resume automáticamente tus reuniones, liberándote de la necesidad de tomar notas apresuradamente en tiempo real. Ya no tendrás que hacer malabarismos con la concentración y las notas al mismo tiempo.
Las mejores funciones de ClickUp
- Transforma al instante las transcripciones de las reuniones en tareas prácticas con IA
- Personaliza documentos con plantillas, marcadores e incrustaciones multimedia
- Mantén organizadas tus sesiones de lluvia de ideas con las pizarras de arrastrar y soltar
- Crea subpáginas anidadas en Docs para estructurar proyectos complejos con facilidad
- Gestiona el estado y la prioridad de las tareas directamente desde tus notas
- Busca al instante en tareas, notas y documentos con la búsqueda conectada
- Sincroniza las actualizaciones en tiempo real para que todo tu equipo esté coordinado, estés donde estés
Límites de ClickUp
- La aplicación móvil ofrece menos funciones de edición que la versión de escritorio
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Una reseña de TrustRadius dice
Lo uso a diario como herramienta de gestión de tareas, organización de notas y flujo de trabajo... Soy más productivo porque puedo guardar todas mis notas en un solo lugar.
💡 Consejo profesional: El método Cornell para tomar notas es perfecto para organizar notas con revisión integrada. Divide la página en secciones: un área principal para notas, una columna para palabras clave o preguntas y un espacio para el resumen en la parte inferior. Este diseño te ayuda a interactuar activamente con tus notas, lo que facilita su recuerdo y estudio posterior, ideal para estudiantes o profesionales que se preparan para reuniones y presentaciones.
2. Evernote (ideal para recortes web y captura de notas en múltiples formatos)
¿Tienes un millón de pestañas abiertas y no sabes dónde guardarlas? Evernote te ayuda. Conocido por su potente Web Clipper, Evernote te permite capturar fácilmente artículos, archivos PDF, imágenes e incluso páginas web completas, y guardarlos de forma ordenada para más tarde. Es la herramienta definitiva para investigadores, escritores y cualquier persona a la que le guste recopilar ideas de todas partes.
Mientras que Samsung Notes se limita al texto básico y los dibujos, Evernote ofrece una gran versatilidad. Puedes organizar tu contenido en libretas, etiquetar notas para buscarlas fácilmente e incluso incrustar listas de control, audio y adjuntos, todo en un solo lugar. El acceso sin conexión significa que tus notas están siempre a tu alcance, tanto si vas al trabajo como si estás en un avión.
Si necesitas un archivador digital diseñado para capturar todo, no solo tus propios pensamientos, Evernote supera fácilmente a Samsung Notes tanto en profundidad como en flexibilidad.
Las mejores funciones de Evernote
- Fija notas importantes en la parte superior de cualquier cuaderno para acceder rápidamente a ellas
- Establece fechas límite y recordatorios para realizar un seguimiento de los plazos de las tareas
- Anota archivos PDF directamente en tus notas
- Escanea memorandos o notas escritas a mano y hazlas buscables
- Comparte notas o libretas completas con tus compañeros de equipo con solo un clic
- Sincroniza automáticamente en varios dispositivos para obtener actualizaciones en tiempo real
Limitaciones de Evernote
- El plan Free limita la sincronización a dos dispositivos
- Sin buenos hábitos de organización, puede sentirse desordenado
Precios de Evernote
- Free
- Personal: 14,99 $ al mes
- Profesional: 17,99 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Evernote
- G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?
Una reseña de G2 dice:
Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de sitios web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.
💡 Consejo profesional: El método de toma de notas por frases se basa en la rapidez y la simplicidad. Anotas cada nueva información como una frase separada, lo que te ayuda a capturar los detalles rápidamente sin preocuparte por la estructura. Es una opción sólida cuando la información fluye rápidamente, como en conferencias, sesiones de brainstorming o reuniones rápidas.
3. Notion (la mejor para entornos de trabajo y bases de datos personalizables)
A diferencia de Samsung Notes, que se limita a carpetas y texto, Notion te permite crear sistemas conectados. Puedes enlazar notas, incrustar vídeos, crear tablas dinámicas e incluso ejecutar paneles completos de proyectos. La colaboración en tiempo real y las plantillas personalizables facilitan la ampliación de la configuración, tanto si trabajas solo como en equipo.
Si estás listo para deshacerte de las notas planas y empezar a construir algo más grande, Notion te ofrece la libertad y flexibilidad que Samsung Notes simplemente no tiene.
Las mejores funciones de Notion
- Crea bases de datos enlazadas para organizar contenidos de forma dinámica
- Arrastra y suelta imágenes, bloques de código e incrustaciones
- Colabora en directo con los miembros de tu equipo en páginas compartidas
- Configura tareas periódicas y recordatorios
- Conecta Notion con herramientas como Slack, Google Drive y Trello
- Duplica plantillas creadas por la comunidad para ahorrar tiempo
Limitaciones de Notion
- El modo sin conexión puede funcionar o no
- La búsqueda se ralentiza con configuraciones grandes
Precios de Notion
- Free
- Personal: 12 $ al mes por usuario
- Profesional: 24 $ al mes por usuario
- Enterprise: precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Notion
- G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?
Una reseña de Capterra dice:
Te encantará su interfaz fácil de usar, la flexibilidad para crear las herramientas que quieras, la carga ilimitada de datos y archivos, los gráficos de Notion y las automatizaciones.
4. Obsidian (ideal para los amantes del marcado y las notas locales)
Obsidian es donde tus notas dejan de ser estáticas y cobran vida. Diseñado para escritores, investigadores y grandes pensadores, convierte el texto sin formato en una red de ideas interconectadas que crece contigo.
Cada nota se guarda como un archivo Markdown local, lo que te ofrece total privacidad y control, sin necesidad de utilizar la nube. Su vista gráfica es excepcional, ya que correlaciona las relaciones entre tus notas como un mapa mental visual. Puedes enlazar ideas sobre la marcha, personalizar tu configuración con potentes complementos y dar forma a tu entorno de trabajo exactamente como quieras.
Tanto si estás creando un wiki personal, escribiendo un libro o simplemente te encanta la idea de tener un segundo cerebro, Obsidian ofrece la flexibilidad y la libertad creativa que Samsung Notes no puede igualar.
Las mejores funciones de Obsidian
- Personaliza tu entorno de trabajo con complementos y temas de la comunidad
- Vista previa en directo del formato Markdown mientras escribes
- Crea enlaces internos entre notas con un sencillo atajo [[ ]]
- Organiza tus notas en carpetas o utiliza etiquetas para clasificarlas de forma flexible
- Navega fácilmente con los paneles de navegación con enlaces anteriores y gráficos
- Exporta toda tu base de conocimientos como texto sin formato para mayor portabilidad
Limitaciones de Obsidian
- Sin colaboración integrada
- Algunos complementos requieren configuración manual
Precios de Obsidian
- Gratis para uso personal
- Sincronización: 5 $ al mes por usuario
- Publicar: 10 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Obsidian
- G2: No hay valoraciones disponibles
- Capterra: 4,8/5 (más de 35 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?
Una reseña de G2 dice:
Obsidian es una aplicación limpia para tomar notas con marcado. Aunque no tiene tantas funciones como otras aplicaciones para tomar notas más antiguas, como OneNote, las capacidades de Obsidian son más que suficientes para el uso diario. Sin embargo, la falta de sincronización, incluso en la versión con licencia estándar, es un inconveniente.
Obsidian es una aplicación limpia para tomar notas con marcado. Aunque no tiene tantas funciones como otras aplicaciones para tomar notas más antiguas, como OneNote, las capacidades de Obsidian son más que suficientes para el uso diario. Sin embargo, la falta de sincronización, incluso en la versión con licencia estándar, es un inconveniente.
💡 Consejo profesional: El método de mapas mentales es ideal para pensadores visuales a quienes les gusta ver las conexiones entre ideas de un vistazo. En lugar de notas lineales, se comienza con una idea central y se ramifica en temas relacionados, subtemas y detalles. Este método para tomar notas es beneficioso para planificar proyectos, sesiones creativas o abordar temas complejos en los que las relaciones entre las ideas son importantes.
5. Microsoft OneNote (ideal para notas manuscritas y fans de MS Office)
Microsoft OneNote es como un cuaderno real, pero más inteligente. Está diseñado para personas a las que les encanta garabatear, dibujar y capturar ideas a mano, mientras mantienen todo organizado en todos sus dispositivos.
A diferencia de Samsung Notes, que está vinculado principalmente a tu teléfono o tableta, OneNote se sincroniza a la perfección con dispositivos Windows, Mac, iOS y Android. Su diseño de cuaderno y secciones es intuitivo, lo que te permite pasar de notas escritas a mano a listas mecanografiadas y archivos incrustados sin ningún tipo de complicación.
Bonus: funciona bien con la suite completa de Microsoft 365, lo que facilita la importación de correos electrónicos, hojas de cálculo y notas de reuniones.
Las mejores funciones de Microsoft OneNote
- Captura notas manuscritas y dibujos con facilidad
- Sincroniza sin esfuerzo en todos los dispositivos principales
- Organízate con cuadernos, secciones y pestañas de páginas
- Etiqueta la información importante para consultarla rápidamente
- Integración con Outlook, Excel y Teams
- Graba notas de audio directamente en tus páginas
Limitaciones de Microsoft OneNote
- Las mejores funciones, como la sincronización avanzada y la integración completa, están vinculadas a una suscripción a Microsoft 365
- No es compatible con Markdown, lo que algunos escritores y desarrolladores podrían echar en falta
Precios de Microsoft OneNote
- Free
- Incluido con Microsoft 365 (9,99 $ al mes por usuario)
Valoraciones y opiniones sobre Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (más de 1800 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft OneNote?
Una reseña de G2 dice:
Utilizo OneNote a diario para realizar el seguimiento de mis trabajos y tareas pendientes. Es fantástico que podamos añadir imágenes y diagramas a las notas para contextualizarlas. Gracias a su opción de sincronización, puedo acceder a mis notas desde cualquier dispositivo.
6. Google Keep (ideal para notas rápidas y listas de control)
Google Keep es rápido, colorido y fácil de usar: piénsalo como tu tablero de notas adhesivas digital, siempre a tu alcance. Está diseñado para personas que desean anotar cosas rápidamente y seguir adelante, ya sea una lista de compras, una idea repentina o una nota de voz sobre la marcha.
Aunque Samsung Notes ofrece una experiencia similar de toma rápida de notas, Google Keep se adelanta gracias a su profunda integración en el ecosistema de Google. Tus notas se sincronizan al instante en todos los dispositivos que hayan iniciado sesión en tu cuenta de Google, sin complicaciones ni límites.
Las mejores funciones de Google Keep
- Toma notas y haz listas en segundos
- Utiliza la función de voz a texto para tomar notas sin usar las manos
- Codifica por colores y etiqueta las notas para clasificarlas fácilmente
- Configura recordatorios basados en la ubicación o en el tiempo
- Comparte notas al instante con amigos o compañeros de equipo
- Sincroniza automáticamente con Google Drive
Limitaciones de Google Keep
- No ofrece formato de texto enriquecido, solo notas básicas y listas de control
- No hay estructura de carpetas; hay que confiar en códigos de colores y rótulos, lo que puede resultar confuso cuando hay muchas notas
Precios de Google Keep
- Free
Valoraciones y reseñas de Google Keep
- G2: No hay valoraciones disponibles
- Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)
🧠 Dato curioso: La teoría de la codificación dual, en la que se utilizan imágenes y palabras conjuntamente para ayudar al alumno a recordar mejor, demuestra que tomar notas visuales es una estrategia de aprendizaje muy eficaz.
7. Apple Notes (ideal para usuarios del ecosistema Apple)
Apple Notes mantiene todo limpio, sencillo y muy a mano, exactamente lo que esperas de Apple. Si tienes un iPhone, iPad o Mac, es tu compañero integrado para todo, desde listas de la compra hasta grandes sesiones de brainstorming.
¿Lo mejor? Simplemente funciona. Tus notas se sincronizan al instante en todos tus dispositivos Apple gracias a iCloud, para que siempre estés al día sin siquiera pensar en ello. En comparación con Samsung Notes y otras alternativas a Apple Notes, que están atrapadas en su propio ecosistema, Apple Notes funciona a la perfección con toda la gama de productos Apple, y además tiene un aspecto estupendo.
Puedes hacer bocetos con el dedo o con el Apple Pencil, escanear documentos, bloquear información confidencial con Face ID e incluso compartir notas con amigos o compañeros de trabajo. Es sencillo, pero sorprendentemente potente, y si eres usuario de Apple, sinceramente, es difícil de superar.
Las mejores funciones de Apple Notes
- Sincroniza automáticamente a través de iCloud en todos tus dispositivos Apple
- Añade fácilmente escritos a mano, bocetos y documentos escaneados
- Bloquea las notas privadas con una contraseña o Face ID
- Organiza con carpetas, etiquetas y búsqueda inteligente
- Colabora en tiempo real en notas compartidas
- Crea listas de control con la sencilla función de completar con un solo toque
Limitaciones de Apple Notes
- La exportación de notas está limitada: puedes compartir o copiar contenido, pero mover notas a otra app o plataforma no siempre es fácil
- Las opciones de formato son bastante básicas en comparación con herramientas más avanzadas como Notion o ClickUp
Precios de Apple Notes
- Gratis (con dispositivos Apple)
Valoraciones y reseñas de Apple Notes
- G2: No hay valoraciones disponibles
- Capterra: No hay valoraciones disponibles
📮 Información de ClickUp: El 49 % de los participantes en nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones siguen tomando notas a mano, una tendencia sorprendente en la era digital. Esta dependencia del lápiz y el papel puede ser una preferencia personal o una señal de que las herramientas digitales para tomar notas no están totalmente integradas en los flujos de trabajo. Al mismo tiempo, otra encuesta de ClickUp reveló que el 35 % de las personas dedican 30 minutos o más a resumir reuniones, compartir tareas pendientes y mantener informados a los equipos. 👀 ¡ClickUp AI Notetaker elimina esta carga administrativa! Deja que la IA capture, transcriba y resuma automáticamente tus reuniones, al tiempo que identifica y asigna elementos de acción: ¡ya no necesitarás notas escritas a mano ni seguimientos manuales! Aumenta la productividad hasta un 30 % gracias a los resúmenes instantáneos de reuniones, las tareas automatizadas y los flujos de trabajo centralizados de ClickUp.
8. Joplin (la mejor para privacidad y cifrado de código abierto)
Cuando se trata de privacidad, Joplin no se anda con rodeos. Esta app de código abierto está diseñada para personas que quieren un control total: sin rastreadores, sin minería de datos, solo tus notas, bloqueadas y seguras.
Samsung Notes mantiene las cosas sencillas, pero te ata a su nube. Joplin da un giro con el cifrado de extremo a extremo y la opción de almacenar tus notas localmente o sincronizarlas a través de servicios de confianza como Dropbox o OneDrive.
Es un sueño hecho realidad para los fans de Markdown, ya que ofrece una escritura limpia, un potente sistema de etiquetado y una biblioteca cada vez mayor de plugins para personalizarlo a tu gusto. Si eres de los que valoran la seguridad y les encanta trastear, Joplin te ofrece la flexibilidad y la privacidad que Samsung Notes simplemente no puede igualar.
Las mejores funciones de Joplin
- Bloquea tus notas con un potente cifrado de extremo a extremo
- Escribe sin distracciones con compatibilidad total con Markdown
- Sincroniza entre dispositivos utilizando los servicios que elijas
- Amplía la funcionalidad con potentes complementos y temas
- Clip páginas web completas directamente en tus notas
- Etiqueta, clasifica y busca para organizar rápidamente
Limitaciones de Joplin
- La interfaz es limpia, pero parece un poco básica en comparación con apps más elegantes como Notion o Evernote
- Sin funciones de colaboración integradas: ideal para uso individual, pero no para equipos
Precios de Joplin
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Joplin
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay valoraciones disponibles
🧠 ¿Sabías que... Walter Pauk, educador de la Universidad de Cornell, desarrolló el método Cornell en la década de 1950?
9. GoodNotes (la mejor para notas digitales escritas a mano)
GoodNotes reproduce la sensación de escribir en papel y la mejora con la magia digital. Es uno de los favoritos entre estudiantes, artistas y cualquier persona que adore escribir a mano, pero que quiera disfrutar de todas las ventajas de lo digital, como la posibilidad de buscar garabatos y marcar PDF.
Samsung Notes ofrece funciones básicas de escritura a mano, pero GoodNotes va un paso más allá con herramientas de precisión, plantillas atractivas y una conversión de escritura a texto ultrarrápida. Puedes organizar tus notas en elegantes cuadernos digitales, anotar archivos PDF como un profesional e incluso buscar en contenido escrito a mano (sí, incluso en tus garabatos más desordenados).
Si quieres que tu tableta sea como el mejor cuaderno de papel, sin el desorden, GoodNotes está muy por delante de Samsung Notes tanto en diseño como en potencia.
Las mejores funciones de GoodNotes
- Convierte la escritura a mano en texto con una precisión de primer nivel
- Anota directamente en archivos PDF, diapositivas y documentos
- Organízate con cuadernos digitales y portadas personalizadas
- Accede a un amplio intervalo de plantillas de papel y pegatinas
- Busca en notas escritas a mano y mecanografiadas
- Colabora compartiendo libretas con otras personas
Limitaciones de GoodNotes
- Sin funciones de colaboración en tiempo real: el uso compartido es solo para vista
- La mejor experiencia se obtiene en iPad; la compatibilidad con Android y Windows aún está en desarrollo
Precios de GoodNotes
- dispositivo iOS por única vez: 9,99 $
- Dispositivos Android: 6,99 $ al mes
- Compra única en la App Store: 29,99 $
Valoraciones y reseñas de GoodNotes
- G2: 4,8/5 (más de 70 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)
10. Standard Notes (la mejor para tomar notas seguras y encriptadas)
Si la seguridad es tu principal preocupación, Standard Notes está hecho para ti. A diferencia de Samsung Notes, encripta todo de forma predeterminada, por defecto, lo que garantiza que tus datos estén protegidos de extremo a extremo. Es limpio, minimalista y compatible con Markdown y texto enriquecido.
Con sincronización entre plataformas y extensiones de productividad opcionales, Standard Notes es ideal para cualquiera que valore la simplicidad y la seguridad. Aunque es básico de serie, los usuarios avanzados pueden actualizarlo para obtener funciones avanzadas como temas, archivos adjuntos y herramientas de copia de seguridad.
Las mejores funciones de Standard Notes
- Cifrado de extremo a extremo
- Compatibilidad con Markdown y texto enriquecido
- Sincronización entre plataformas
- Extensiones de productividad
Limitaciones de Standard Notes
- Las notas muy grandes (más de 1 MB) pueden afectar negativamente al rendimiento debido al procesamiento del cifrado en tu dispositivo
Precios de Standard Notes
- Plan Free disponible
- Plan de productividad: 63 $ al año
- Plan profesional: 84 $ al año
Valoraciones y reseñas de Standard Notes
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
Haz que tus notas sean dignas de mención con ClickUp
Tanto si estás anotando ideas rápidas como si quieres importar notas existentes, encontrar la app adecuada para tomar notas marca la diferencia. Samsung Notes es una buena opción para empezar, especialmente si eres fiel al ecosistema Samsung, pero seamos realistas, a veces se necesita más flexibilidad.
Quizás sea la sincronización perfecta entre dispositivos. Quizás sea una organización más profunda, la colaboración o las herramientas inteligentes de IA que te ayudan a trabajar más rápido. Ahí es donde brillan estas alternativas a la app para tomar notas.
ClickUp es la solución ideal si quieres tenerlo todo (notas, tareas, proyectos) en una potente plataforma. Notion y Obsidian te ofrecen un control creativo total, mientras que GoodNotes y Apple Notes están diseñadas para los entusiastas de la escritura a mano que buscan precisión y elegancia.
La mayoría de estas apps para tomar notas ofrecen planes gratuitos, para que puedas probarlas y encontrar la que mejor se adapta a tu flujo de trabajo.
¿Listo para mejorar tu forma de tomar notas? Regístrate hoy mismo en ClickUp y lleva tus notas al siguiente nivel.