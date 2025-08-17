las 10 mejores alternativas a Samsung Notes para tomar notas digitales

Samsung Notes cumple con su cometido, hasta que deja de hacerlo. Quizás empezaste con una lista rápida de la compra o algunos garabatos casuales durante una reunión. Pero a medida que tus necesidades de toma de notas aumentaron (apuntes de clase, planes de proyectos, esquemas de investigación), es posible que hayas notado que se acercaban los límites.

La sincronización entre plataformas se vuelve complicada. La colaboración parece inalcanzable. ¿Y tus notas? Atrapadas dentro de un ecosistema.

La realidad es simple: lo que funciona bien para listas sencillas o notas manuscritas a menudo se queda corto cuando se gestionan archivos de texto digital complejos o se intenta mantener el orden en varios dispositivos.

Por eso, muchos estudiantes, profesionales y entusiastas de la productividad empiezan a buscar mejores herramientas de organización. Quieren una app para tomar notas que no solo gestione las notas, sino que también sea compatible con la colaboración, ofrezca formatos más completos y permita un acceso fluido desde cualquier lugar.

En esta guía, hemos reunido 10 de las mejores alternativas a Samsung Notes para ayudarte a optimizar tu flujo de trabajo. Alerta de spoiler: ClickUp ocupa el primer puesto!

Limitaciones de Samsung Notes

La app Samsung Notes está muy pulida y tiene algunas funciones estupendas, pero seamos sinceros: está diseñada pensando en los usuarios de Samsung, lo que conlleva algunas limitaciones inevitables:

Compatibilidad multiplataforma limitada : más adecuado para teléfonos Samsung y S Pen, con compatibilidad limitada o nula en Windows, iOS y navegadores web

Colaboración básica : sin : sin herramientas integradas para la colaboración en equipo ni herramientas para el uso compartido en tiempo real

Bloqueo de almacenamiento : las notas se sincronizan principalmente a través de Samsung Cloud, lo que puede complicar la migración a otros ecosistemas

Simplicidad de funciones : Excelente como : Excelente como herramienta básica para tomar notas , pero esta app gratuita carece de opciones avanzadas como enlace de tareas, resúmenes de IA u organización tipo base de datos

Limitaciones de escritura a mano: Aunque es sólido, su reconocimiento de escritura a mano no es tan avanzado como el de competidores como GoodNotes

💡 Consejo profesional: El método de toma de notas con esquema es revolucionario si buscas organizar tus notas en un flujo limpio y lógico. Al estructurar tus notas jerárquicamente, utilizando títulos, subtítulos y viñetas, puedes capturar ideas y detalles clave de una manera que es fácil de escanear y revisar más tarde. Es especialmente útil para reuniones, conferencias o cualquier situación en la que la información llega rápidamente y es necesario desglosarla con rapidez.

Alternativas a Samsung Notes de un vistazo

Aquí tienes tu hoja de referencia con las mejores alternativas a Samsung Notes: para quién son más adecuadas, qué ofrecen y cuánto te costarán exactamente (todos los precios en USD).

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios* ClickUp Convierte instantáneamente notas en tareas, documentos colaborativos y pizarras. Crea resúmenes de reuniones con IA y busca en todas tus notas con la búsqueda conectada Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones Evernote Convierte instantáneamente notas en tareas, documentos colaborativos y pizarras, resúmenes de reuniones con IA y búsqueda universal Particulares, pequeñas empresas Plan Free disponible; plan de pago a partir de 14,99 $ Notion Entornos de trabajo y bases de datos personalizables, páginas y plantillas enlazadas, colaboración en tiempo real, integraciones Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ Obsidian Compatibilidad con Markdown, almacenamiento local y privacidad, vista gráfica para enlazar notas, ecosistema de plugins Particulares, pequeñas empresas Plan Free disponible; complementos de pago a partir de 5 $ Microsoft OneNote Escritura y dibujo a mano, integración profunda con MS Office, notas de audio, sincronización entre dispositivos Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones Plan Free disponible; incluido con Microsoft 365 Google Keep Notas rápidas y listas de control, voz a texto, códigos de colores y rótulos, recordatorios de ubicación/hora Particulares, pequeñas empresas Plan Free disponible Notas de Apple sincronización con iCloud, escritura a mano/bocetos, bloqueo de notas, colaboración en tiempo real Particulares, pequeñas empresas Gratis (con dispositivos Apple) Joplin Cifrado de extremo a extremo, compatibilidad con Markdown, biblioteca de complementos, recortador web Particulares, pequeñas empresas Precios personalizados GoodNotes Conversión de escritura manuscrita a texto, marcado de PDF, cuadernos digitales, búsqueda de notas manuscritas Particulares, pequeñas empresas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 6,99 $ Notas estándar Cifrado de extremo a extremo, Markdown y texto enriquecido, sincronización entre plataformas, extensiones de productividad Particulares, pequeñas empresas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 63 $

Las mejores alternativas a Samsung Notes

Si realmente quieres dar un paso adelante en la toma de notas, vale la pena saber qué ofrece realmente cada app (y dónde pueden fallar).

Algunas herramientas están diseñadas para escribir con precisión, mientras que otras destacan por su flexibilidad, lo que te permite intercambiar ideas, planificar y colaborar, todo en un solo lugar.

A continuación, hemos desglosado cada alternativa a Samsung Notes: en qué destaca, qué debes tener en cuenta y qué opinan los usuarios reales, para que puedas encontrar la que mejor se adapta a ti sin necesidad de probar varias opciones.

1. ClickUp (lo mejor para la productividad todo en uno con gestión de tareas)

Samsung Notes es ideal para listas rápidas, pero ¿qué pasa si tus notas necesitan hacer algo? Ahí es donde ClickUp , la app para todo el trabajo, cambia las reglas del juego. No solo estás escribiendo pensamientos, los estás convirtiendo en tareas, documentos colaborativos y proyectos a gran escala.

Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas, tomando notas en una reunión o gestionando proyectos completos, ClickUp te permite hacerlo todo sin tener que cambiar de pestaña.

Además, con los resúmenes generados por IA con ClickUp Brain dentro de Documentos y Bloc de notas, puedes ordenar tus notas en segundos.

Crea resúmenes generados por IA en ClickUp Docs

Documentos ClickUp

Entra en ClickUp Docs, donde tus notas se transforman en documentos dinámicos y colaborativos. Puedes crear páginas anidadas, añadir texto enriquecido, incrustar medios e incluso enlazar tareas directamente dentro de tu documento. Ahora, tus ideas y su ejecución conviven en el mismo lugar.

A diferencia de Samsung Notes, que mantiene tus notas estáticas, ClickUp las mantiene activas. Además, puedes utilizar ClickUp Docs para perfeccionar tus notas y tu escritura con ClickUp Brain

Condensa rápidamente las actualizaciones clave de tus notas, comentarios, cambios de estado, nuevas subtareas y actualizaciones importantes de proyectos con ClickUp Brain

Bloc de notas ClickUp

¿Y si necesitas algo más básico? ClickUp Bloc de notas es una herramienta sencilla para anotar ideas sobre la marcha. Es ligera, no distrae y es perfecta para capturar pensamientos cuando llega la inspiración. Pero donde realmente destaca ClickUp es en su capacidad para permitirte hacer más con tus notas.

Utiliza la función de edición supercompleta del Bloc de notas de ClickUp para dar vida a tus notas

Con solo unos clics, puedes convertir una nota en una tarea con las tareas de ClickUp, que incluyen fechas límite, personas asignadas y recordatorios. Adiós a las ideas olvidadas.

Asegúrate de que las decisiones se conviertan en acciones convirtiendo las notas en tareas de ClickUp que se pueden rastrear

Pizarras ClickUp

Para los pensadores visuales, ClickUp también ofrece Pizarras, un espacio flexible para intercambiar ideas, correlacionar flujos de trabajo o esbozar planes de proyectos. Es ideal cuando las notas adhesivas y las listas lineales no son suficientes.

Colabora con tu equipo o trabaja en solitario con ClickUp Pizarra

ClickUp AI Notetaker

Y no nos olvidemos del protagonista: ClickUp AI Notetaker.

Asegúrate de que no se pierda nada durante las reuniones con ClickUp AI Notetaker

Esta herramienta graba, transcribe y resume automáticamente tus reuniones, liberándote de la necesidad de tomar notas apresuradamente en tiempo real. Ya no tendrás que hacer malabarismos con la concentración y las notas al mismo tiempo.

Las mejores funciones de ClickUp

Transforma al instante las transcripciones de las reuniones en tareas prácticas con IA

Personaliza documentos con plantillas, marcadores e incrustaciones multimedia

Mantén organizadas tus sesiones de lluvia de ideas con las pizarras de arrastrar y soltar

Crea subpáginas anidadas en Docs para estructurar proyectos complejos con facilidad

Gestiona el estado y la prioridad de las tareas directamente desde tus notas

Busca al instante en tareas, notas y documentos con la búsqueda conectada

Sincroniza las actualizaciones en tiempo real para que todo tu equipo esté coordinado, estés donde estés

Límites de ClickUp

La aplicación móvil ofrece menos funciones de edición que la versión de escritorio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de TrustRadius dice

Lo uso a diario como herramienta de gestión de tareas, organización de notas y flujo de trabajo... Soy más productivo porque puedo guardar todas mis notas en un solo lugar.

💡 Consejo profesional: El método Cornell para tomar notas es perfecto para organizar notas con revisión integrada. Divide la página en secciones: un área principal para notas, una columna para palabras clave o preguntas y un espacio para el resumen en la parte inferior. Este diseño te ayuda a interactuar activamente con tus notas, lo que facilita su recuerdo y estudio posterior, ideal para estudiantes o profesionales que se preparan para reuniones y presentaciones.

2. Evernote (ideal para recortes web y captura de notas en múltiples formatos)

a través de Evernote

¿Tienes un millón de pestañas abiertas y no sabes dónde guardarlas? Evernote te ayuda. Conocido por su potente Web Clipper, Evernote te permite capturar fácilmente artículos, archivos PDF, imágenes e incluso páginas web completas, y guardarlos de forma ordenada para más tarde. Es la herramienta definitiva para investigadores, escritores y cualquier persona a la que le guste recopilar ideas de todas partes.

Mientras que Samsung Notes se limita al texto básico y los dibujos, Evernote ofrece una gran versatilidad. Puedes organizar tu contenido en libretas, etiquetar notas para buscarlas fácilmente e incluso incrustar listas de control, audio y adjuntos, todo en un solo lugar. El acceso sin conexión significa que tus notas están siempre a tu alcance, tanto si vas al trabajo como si estás en un avión.

Si necesitas un archivador digital diseñado para capturar todo, no solo tus propios pensamientos, Evernote supera fácilmente a Samsung Notes tanto en profundidad como en flexibilidad.

Las mejores funciones de Evernote

Fija notas importantes en la parte superior de cualquier cuaderno para acceder rápidamente a ellas

Establece fechas límite y recordatorios para realizar un seguimiento de los plazos de las tareas

Anota archivos PDF directamente en tus notas

Escanea memorandos o notas escritas a mano y hazlas buscables

Comparte notas o libretas completas con tus compañeros de equipo con solo un clic

Sincroniza automáticamente en varios dispositivos para obtener actualizaciones en tiempo real

Limitaciones de Evernote

El plan Free limita la sincronización a dos dispositivos

Sin buenos hábitos de organización, puede sentirse desordenado

Precios de Evernote

Free

Personal: 14,99 $ al mes

Profesional: 17,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?

Una reseña de G2 dice:

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de sitios web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

💡 Consejo profesional: El método de toma de notas por frases se basa en la rapidez y la simplicidad. Anotas cada nueva información como una frase separada, lo que te ayuda a capturar los detalles rápidamente sin preocuparte por la estructura. Es una opción sólida cuando la información fluye rápidamente, como en conferencias, sesiones de brainstorming o reuniones rápidas.

3. Notion (la mejor para entornos de trabajo y bases de datos personalizables)

a través de Notion

A diferencia de Samsung Notes, que se limita a carpetas y texto, Notion te permite crear sistemas conectados. Puedes enlazar notas, incrustar vídeos, crear tablas dinámicas e incluso ejecutar paneles completos de proyectos. La colaboración en tiempo real y las plantillas personalizables facilitan la ampliación de la configuración, tanto si trabajas solo como en equipo.

Si estás listo para deshacerte de las notas planas y empezar a construir algo más grande, Notion te ofrece la libertad y flexibilidad que Samsung Notes simplemente no tiene.

Las mejores funciones de Notion

Crea bases de datos enlazadas para organizar contenidos de forma dinámica

Arrastra y suelta imágenes, bloques de código e incrustaciones

Colabora en directo con los miembros de tu equipo en páginas compartidas

Configura tareas periódicas y recordatorios

Conecta Notion con herramientas como Slack, Google Drive y Trello

Duplica plantillas creadas por la comunidad para ahorrar tiempo

Limitaciones de Notion

El modo sin conexión puede funcionar o no

La búsqueda se ralentiza con configuraciones grandes

Precios de Notion

Free

Personal : 12 $ al mes por usuario

Profesional : 24 $ al mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Una reseña de Capterra dice:

Te encantará su interfaz fácil de usar, la flexibilidad para crear las herramientas que quieras, la carga ilimitada de datos y archivos, los gráficos de Notion y las automatizaciones.

📚 Lee también: Ejemplos de listas de tareas pendientes para ser más productivo en el trabajo

4. Obsidian (ideal para los amantes del marcado y las notas locales)

vía Obsidian

Obsidian es donde tus notas dejan de ser estáticas y cobran vida. Diseñado para escritores, investigadores y grandes pensadores, convierte el texto sin formato en una red de ideas interconectadas que crece contigo.

Cada nota se guarda como un archivo Markdown local, lo que te ofrece total privacidad y control, sin necesidad de utilizar la nube. Su vista gráfica es excepcional, ya que correlaciona las relaciones entre tus notas como un mapa mental visual. Puedes enlazar ideas sobre la marcha, personalizar tu configuración con potentes complementos y dar forma a tu entorno de trabajo exactamente como quieras.

Tanto si estás creando un wiki personal, escribiendo un libro o simplemente te encanta la idea de tener un segundo cerebro, Obsidian ofrece la flexibilidad y la libertad creativa que Samsung Notes no puede igualar.

Las mejores funciones de Obsidian

Personaliza tu entorno de trabajo con complementos y temas de la comunidad

Vista previa en directo del formato Markdown mientras escribes

Crea enlaces internos entre notas con un sencillo atajo [[ ]]

Organiza tus notas en carpetas o utiliza etiquetas para clasificarlas de forma flexible

Navega fácilmente con los paneles de navegación con enlaces anteriores y gráficos

Exporta toda tu base de conocimientos como texto sin formato para mayor portabilidad

Limitaciones de Obsidian

Sin colaboración integrada

Algunos complementos requieren configuración manual

Precios de Obsidian

Gratis para uso personal

Complementos opcionales: Sincronizar: 5 $ al mes por usuario Publicar: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2 : No hay valoraciones disponibles

Capterra: 4,8/5 (más de 35 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

Una reseña de G2 dice:

Obsidian es una aplicación limpia para tomar notas con marcado. Aunque no tiene tantas funciones como otras aplicaciones para tomar notas más antiguas, como OneNote, las capacidades de Obsidian son más que suficientes para el uso diario. Sin embargo, la falta de sincronización, incluso en la versión con licencia estándar, es un inconveniente.

Obsidian es una aplicación limpia para tomar notas con marcado. Aunque no tiene tantas funciones como otras aplicaciones para tomar notas más antiguas, como OneNote, las capacidades de Obsidian son más que suficientes para el uso diario. Sin embargo, la falta de sincronización, incluso en la versión con licencia estándar, es un inconveniente.

💡 Consejo profesional: El método de mapas mentales es ideal para pensadores visuales a quienes les gusta ver las conexiones entre ideas de un vistazo. En lugar de notas lineales, se comienza con una idea central y se ramifica en temas relacionados, subtemas y detalles. Este método para tomar notas es beneficioso para planificar proyectos, sesiones creativas o abordar temas complejos en los que las relaciones entre las ideas son importantes.

5. Microsoft OneNote (ideal para notas manuscritas y fans de MS Office)

a través de Microsoft OneNote

Microsoft OneNote es como un cuaderno real, pero más inteligente. Está diseñado para personas a las que les encanta garabatear, dibujar y capturar ideas a mano, mientras mantienen todo organizado en todos sus dispositivos.

A diferencia de Samsung Notes, que está vinculado principalmente a tu teléfono o tableta, OneNote se sincroniza a la perfección con dispositivos Windows, Mac, iOS y Android. Su diseño de cuaderno y secciones es intuitivo, lo que te permite pasar de notas escritas a mano a listas mecanografiadas y archivos incrustados sin ningún tipo de complicación.

Bonus: funciona bien con la suite completa de Microsoft 365, lo que facilita la importación de correos electrónicos, hojas de cálculo y notas de reuniones.

Las mejores funciones de Microsoft OneNote

Captura notas manuscritas y dibujos con facilidad

Sincroniza sin esfuerzo en todos los dispositivos principales

Organízate con cuadernos, secciones y pestañas de páginas

Etiqueta la información importante para consultarla rápidamente

Integración con Outlook, Excel y Teams

Graba notas de audio directamente en tus páginas

Limitaciones de Microsoft OneNote

Las mejores funciones, como la sincronización avanzada y la integración completa, están vinculadas a una suscripción a Microsoft 365

No es compatible con Markdown, lo que algunos escritores y desarrolladores podrían echar en falta

Precios de Microsoft OneNote

Free

Incluido con Microsoft 365 (9,99 $ al mes por usuario)

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft OneNote?

Una reseña de G2 dice:

Utilizo OneNote a diario para realizar el seguimiento de mis trabajos y tareas pendientes. Es fantástico que podamos añadir imágenes y diagramas a las notas para contextualizarlas. Gracias a su opción de sincronización, puedo acceder a mis notas desde cualquier dispositivo.

6. Google Keep (ideal para notas rápidas y listas de control)

a través de Google Keep

Google Keep es rápido, colorido y fácil de usar: piénsalo como tu tablero de notas adhesivas digital, siempre a tu alcance. Está diseñado para personas que desean anotar cosas rápidamente y seguir adelante, ya sea una lista de compras, una idea repentina o una nota de voz sobre la marcha.

Aunque Samsung Notes ofrece una experiencia similar de toma rápida de notas, Google Keep se adelanta gracias a su profunda integración en el ecosistema de Google. Tus notas se sincronizan al instante en todos los dispositivos que hayan iniciado sesión en tu cuenta de Google, sin complicaciones ni límites.

Las mejores funciones de Google Keep

Toma notas y haz listas en segundos

Utiliza la función de voz a texto para tomar notas sin usar las manos

Codifica por colores y etiqueta las notas para clasificarlas fácilmente

Configura recordatorios basados en la ubicación o en el tiempo

Comparte notas al instante con amigos o compañeros de equipo

Sincroniza automáticamente con Google Drive

Limitaciones de Google Keep

No ofrece formato de texto enriquecido, solo notas básicas y listas de control

No hay estructura de carpetas; hay que confiar en códigos de colores y rótulos, lo que puede resultar confuso cuando hay muchas notas

Precios de Google Keep

Free

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

🧠 Dato curioso: La teoría de la codificación dual, en la que se utilizan imágenes y palabras conjuntamente para ayudar al alumno a recordar mejor, demuestra que tomar notas visuales es una estrategia de aprendizaje muy eficaz.

7. Apple Notes (ideal para usuarios del ecosistema Apple)

a través de Apple Notes

Apple Notes mantiene todo limpio, sencillo y muy a mano, exactamente lo que esperas de Apple. Si tienes un iPhone, iPad o Mac, es tu compañero integrado para todo, desde listas de la compra hasta grandes sesiones de brainstorming.

¿Lo mejor? Simplemente funciona. Tus notas se sincronizan al instante en todos tus dispositivos Apple gracias a iCloud, para que siempre estés al día sin siquiera pensar en ello. En comparación con Samsung Notes y otras alternativas a Apple Notes, que están atrapadas en su propio ecosistema, Apple Notes funciona a la perfección con toda la gama de productos Apple, y además tiene un aspecto estupendo.

Puedes hacer bocetos con el dedo o con el Apple Pencil, escanear documentos, bloquear información confidencial con Face ID e incluso compartir notas con amigos o compañeros de trabajo. Es sencillo, pero sorprendentemente potente, y si eres usuario de Apple, sinceramente, es difícil de superar.

Las mejores funciones de Apple Notes

Sincroniza automáticamente a través de iCloud en todos tus dispositivos Apple

Añade fácilmente escritos a mano, bocetos y documentos escaneados

Bloquea las notas privadas con una contraseña o Face ID

Organiza con carpetas, etiquetas y búsqueda inteligente

Colabora en tiempo real en notas compartidas

Crea listas de control con la sencilla función de completar con un solo toque

Limitaciones de Apple Notes

La exportación de notas está limitada: puedes compartir o copiar contenido, pero mover notas a otra app o plataforma no siempre es fácil

Las opciones de formato son bastante básicas en comparación con herramientas más avanzadas como Notion o ClickUp

Precios de Apple Notes

Gratis (con dispositivos Apple)

Valoraciones y reseñas de Apple Notes

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

📮 Información de ClickUp: El 49 % de los participantes en nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones siguen tomando notas a mano, una tendencia sorprendente en la era digital. Esta dependencia del lápiz y el papel puede ser una preferencia personal o una señal de que las herramientas digitales para tomar notas no están totalmente integradas en los flujos de trabajo. Al mismo tiempo, otra encuesta de ClickUp reveló que el 35 % de las personas dedican 30 minutos o más a resumir reuniones, compartir tareas pendientes y mantener informados a los equipos. 👀 ¡ClickUp AI Notetaker elimina esta carga administrativa! Deja que la IA capture, transcriba y resuma automáticamente tus reuniones, al tiempo que identifica y asigna elementos de acción: ¡ya no necesitarás notas escritas a mano ni seguimientos manuales! Aumenta la productividad hasta un 30 % gracias a los resúmenes instantáneos de reuniones, las tareas automatizadas y los flujos de trabajo centralizados de ClickUp.

8. Joplin (la mejor para privacidad y cifrado de código abierto)

vía Joplin

Cuando se trata de privacidad, Joplin no se anda con rodeos. Esta app de código abierto está diseñada para personas que quieren un control total: sin rastreadores, sin minería de datos, solo tus notas, bloqueadas y seguras.

Samsung Notes mantiene las cosas sencillas, pero te ata a su nube. Joplin da un giro con el cifrado de extremo a extremo y la opción de almacenar tus notas localmente o sincronizarlas a través de servicios de confianza como Dropbox o OneDrive.

Es un sueño hecho realidad para los fans de Markdown, ya que ofrece una escritura limpia, un potente sistema de etiquetado y una biblioteca cada vez mayor de plugins para personalizarlo a tu gusto. Si eres de los que valoran la seguridad y les encanta trastear, Joplin te ofrece la flexibilidad y la privacidad que Samsung Notes simplemente no puede igualar.

Las mejores funciones de Joplin

Bloquea tus notas con un potente cifrado de extremo a extremo

Escribe sin distracciones con compatibilidad total con Markdown

Sincroniza entre dispositivos utilizando los servicios que elijas

Amplía la funcionalidad con potentes complementos y temas

Clip páginas web completas directamente en tus notas

Etiqueta, clasifica y busca para organizar rápidamente

Limitaciones de Joplin

La interfaz es limpia, pero parece un poco básica en comparación con apps más elegantes como Notion o Evernote

Sin funciones de colaboración integradas: ideal para uso individual, pero no para equipos

Precios de Joplin

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Joplin

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay valoraciones disponibles

🧠 ¿Sabías que... Walter Pauk, educador de la Universidad de Cornell, desarrolló el método Cornell en la década de 1950?

9. GoodNotes (la mejor para notas digitales escritas a mano)

vía GoodNotes

GoodNotes reproduce la sensación de escribir en papel y la mejora con la magia digital. Es uno de los favoritos entre estudiantes, artistas y cualquier persona que adore escribir a mano, pero que quiera disfrutar de todas las ventajas de lo digital, como la posibilidad de buscar garabatos y marcar PDF.

Samsung Notes ofrece funciones básicas de escritura a mano, pero GoodNotes va un paso más allá con herramientas de precisión, plantillas atractivas y una conversión de escritura a texto ultrarrápida. Puedes organizar tus notas en elegantes cuadernos digitales, anotar archivos PDF como un profesional e incluso buscar en contenido escrito a mano (sí, incluso en tus garabatos más desordenados).

Si quieres que tu tableta sea como el mejor cuaderno de papel, sin el desorden, GoodNotes está muy por delante de Samsung Notes tanto en diseño como en potencia.

Las mejores funciones de GoodNotes

Convierte la escritura a mano en texto con una precisión de primer nivel

Anota directamente en archivos PDF, diapositivas y documentos

Organízate con cuadernos digitales y portadas personalizadas

Accede a un amplio intervalo de plantillas de papel y pegatinas

Busca en notas escritas a mano y mecanografiadas

Colabora compartiendo libretas con otras personas

Limitaciones de GoodNotes

Sin funciones de colaboración en tiempo real: el uso compartido es solo para vista

La mejor experiencia se obtiene en iPad; la compatibilidad con Android y Windows aún está en desarrollo

Precios de GoodNotes

dispositivo iOS por única vez: 9,99 $

Dispositivos Android: 6,99 $ al mes

Compra única en la App Store: 29,99 $

Valoraciones y reseñas de GoodNotes

G2: 4,8/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

10. Standard Notes (la mejor para tomar notas seguras y encriptadas)

a través de Standard Notes

Si la seguridad es tu principal preocupación, Standard Notes está hecho para ti. A diferencia de Samsung Notes, encripta todo de forma predeterminada, por defecto, lo que garantiza que tus datos estén protegidos de extremo a extremo. Es limpio, minimalista y compatible con Markdown y texto enriquecido.

Con sincronización entre plataformas y extensiones de productividad opcionales, Standard Notes es ideal para cualquiera que valore la simplicidad y la seguridad. Aunque es básico de serie, los usuarios avanzados pueden actualizarlo para obtener funciones avanzadas como temas, archivos adjuntos y herramientas de copia de seguridad.

Las mejores funciones de Standard Notes

Cifrado de extremo a extremo

Compatibilidad con Markdown y texto enriquecido

Sincronización entre plataformas

Extensiones de productividad

Limitaciones de Standard Notes

Las notas muy grandes (más de 1 MB) pueden afectar negativamente al rendimiento debido al procesamiento del cifrado en tu dispositivo

Precios de Standard Notes

Plan Free disponible

Plan de productividad: 63 $ al año

Plan profesional: 84 $ al año

Valoraciones y reseñas de Standard Notes

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Haz que tus notas sean dignas de mención con ClickUp

Tanto si estás anotando ideas rápidas como si quieres importar notas existentes, encontrar la app adecuada para tomar notas marca la diferencia. Samsung Notes es una buena opción para empezar, especialmente si eres fiel al ecosistema Samsung, pero seamos realistas, a veces se necesita más flexibilidad.

Quizás sea la sincronización perfecta entre dispositivos. Quizás sea una organización más profunda, la colaboración o las herramientas inteligentes de IA que te ayudan a trabajar más rápido. Ahí es donde brillan estas alternativas a la app para tomar notas.

ClickUp es la solución ideal si quieres tenerlo todo (notas, tareas, proyectos) en una potente plataforma. Notion y Obsidian te ofrecen un control creativo total, mientras que GoodNotes y Apple Notes están diseñadas para los entusiastas de la escritura a mano que buscan precisión y elegancia.

La mayoría de estas apps para tomar notas ofrecen planes gratuitos, para que puedas probarlas y encontrar la que mejor se adapta a tu flujo de trabajo.

¿Listo para mejorar tu forma de tomar notas? Regístrate hoy mismo en ClickUp y lleva tus notas al siguiente nivel.