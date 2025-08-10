Plantillas de hojas de venta gratis para impulsar la presentación de sus productos

Imagina que tienes un producto o servicio increíble, pero tu público nunca lo entiende del todo. Ahí es donde entra en juego una hoja de ventas. Se trata de un documento de una página diseñado para comunicar al instante lo que soluciona tu producto y por qué es la mejor solución.

Pero si el diseño de su hoja de venta es poco atractivo, falta información clave, está repleto de imágenes de mala calidad o carece de una llamada a la acción, corre el riesgo de confundir o perder por completo a sus clientes potenciales.

Por eso es importante utilizar una plantilla de hoja de venta de productos bien diseñada. Le ayuda a destacar funciones específicas, incluir una foto llamativa del producto y presentar datos sobre el rendimiento, el precio y las ventajas con un diseño atractivo. Además, transmite claramente su propuesta de valor a los clientes y a los responsables de la toma de decisiones clave.

En esta guía, descubrirá 10 plantillas de hojas de venta gratuitas y personalizables que le ayudarán a crear materiales de marketing impresionantes y profesionales, y a causar una buena impresión a los compradores potenciales.

🔎 ¿Sabías que...? Los colores en marketing evocan diferentes emociones e influyen en las decisiones de compra. Por ejemplo, el azul suele transmitir confianza, mientras que el rojo crea una sensación de urgencia. ¡Es como un lenguaje secreto de persuasión!

¿Qué son las plantillas de hojas de venta?

Una plantilla de hoja de venta es un documento prediseñado de una página que le ayuda a mostrar su producto o servicio de la manera más eficaz. Es un atajo inteligente para crear una hoja de venta excelente sin empezar desde cero y le permite destacar los puntos de venta en un formato limpio y fácil de leer.

Así, cuando utilice una plantilla de hoja de venta de productos, obtendrá: Cree rápidamente una hoja de venta de la empresa que refleje la identidad de su marca

Destaque las funciones clave y las especificaciones del producto con sus propias fotos, precios y logotipo de la empresa

Incluya una llamada a la acción sencilla, como un código QR a un hub de recursos o un enlace a un sitio web

Céntrese en los elementos de diseño que mejoran la primera impresión

El uso de una hoja de ventas es especialmente útil para una estrategia de lanzamiento de productos. ¿Cómo?

Imagina que eres el fundador de una startup y te estás preparando para una feria comercial. En lugar de apresurarte, utilizas plantillas gratuitas de hojas de ventas para crear una hoja de producto impecable que impresionará a los compradores potenciales y a los clientes potenciales, incluso antes de que hablen contigo.

➡️ Más información: Herramientas de ventas sencillas para pequeñas empresas

¿Qué hace que una plantilla de hoja de venta sea buena?

Una plantilla de hoja de venta de productos cuidadosamente preparada te ayuda a presentar tu producto con confianza y claridad. Cuenta la historia de tu producto, atrae a tu público objetivo y acerca a los clientes potenciales un paso más hacia la compra.

Estas son las funciones clave que debe incluir una plantilla de hoja de venta ideal para clientes potenciales:

Título llamativo y en negrita : busca una plantilla de hoja de ventas con un diseño que capte la atención del lector al indicar de inmediato la mayor ventaja que ofrece tu producto ✅

Descripción clara del producto : Busca una plantilla de hoja de venta que destaque qué es tu producto, cómo funciona y qué problemas específicos resuelve ✅

Lista de funciones de escaneo rápido : seleccione plantillas de hojas de venta que desglosen las funciones clave, las características o las especificaciones del producto con viñetas breves ✅

Fotografía o imagen llamativa del producto : elige una plantilla de hoja de venta que siempre deje espacio para imágenes de alta calidad o tus propias fotos para ayudar a los posibles compradores a conectar con el producto ✅

Diseño y jerarquía organizados : elige una plantilla de hoja de ventas que facilite la lectura separando el contenido en secciones claras en una sola página ✅

Texto persuasivo con una llamada a la acción: elige plantillas de hojas de venta con una llamada a la acción clara. Un ejemplo clásico de hoja de venta sería una llamada sencilla como «Reserva una demostración», «Visita nuestro sitio web» o «Escanea este código QR». ✅

🧠 Dato curioso: Por cierto, ¡solo el 35 % del tiempo de un representante de ventas se dedica a vender! La mayor parte de su jornada se dedica a tareas administrativas, como introducir datos y generar informes.

Las mejores plantillas de hojas de venta para explorar

Aquí están las mejores plantillas gratuitas de hojas de ventas de ClickUp, la app todo en uno para el trabajo, y otras plataformas para ayudar a tus equipos de ventas y marketing a ahorrar tiempo.

Esperamos que estos marcos les permitan centrarse en cerrar acuerdos de ventas y no en diseñar documentos desde cero.

1. Plantilla de página de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea páginas de ventas visualmente atractivas con mensajes impactantes utilizando la plantilla de página de ventas de ClickUp

La plantilla de página de ventas de ClickUp ofrece un marco detallado e interactivo en el que los equipos de ventas organizan los mensajes, los elementos visuales y los precios en un documento centralizado y personalizable. Es más que una simple página estática: admite secciones de diseño flexibles adaptadas para destacar las propuestas únicas de venta, los flujos de incorporación y las variaciones de las llamadas a la acción.

Con ClickUp Docs, Pizarras ClickUp y funciones de seguimiento de proyectos integradas, esta plantilla te ofrece una ventaja para destacar las ventajas de los productos, redactar textos atractivos y optimizar el rendimiento, todo ello en una plataforma central. Además, estructura la página en bloques de contenido ampliables, como funciones destacadas, comparativas con la competencia y capturas de pantalla de productos, al tiempo que asignas la propiedad de las actualizaciones o las pruebas A/B de diferentes versiones.

💛 Por qué te encantará:

Aporte transparencia con widgets de arrastrar y soltar, formato de marcado y hilos de comentarios

Destaque los diferenciadores clave, los casos de uso y la lógica de precios mediante un formato rico en medios

Enlace directamente a demostraciones, tutoriales de productos o testimonios de clientes dentro del mismo entorno de trabajo

Gestiona ediciones en tiempo real, el historial de versiones y los comentarios del equipo

Ideal para: Equipos de productos digitales y SaaS en fase de crecimiento que buscan optimizar y ampliar la forma en que crean y gestionan el material de ventas.

Esto es lo que Blaine Labron, vicepresidente de Comercio Digital y Tecnología de Pressed Juicery, dijo sobre ClickUp:

ClickUp ha sido la herramienta que realmente nos ha ayudado a innovar en este negocio, lo que nos ha permitido pasar de un 2 % de ventas digitales a más del 65 % tras la pandemia.

➡️ Más información: Funciones esenciales del software de gestión de ventas para tener éxito

2. Plantilla de propuesta de evento de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Presenta y planifica tu evento con claridad utilizando la plantilla de propuesta de evento de ClickUp

Organizar un retiro de liderazgo de varios días o un evento de networking para el sector requiere algo más que una presentación de diapositivas. La plantilla de propuesta de evento de ClickUp te ayuda a estructurar y presentar tus planes para el evento de forma clara y profesional. Tanto si estás organizando una conferencia, una fiesta o el lanzamiento de un producto, esta plantilla te ofrece un formato claro para comunicar los objetivos del evento, la logística y la experiencia de los invitados.

Cada sección está diseñada específicamente: agregue horarios diarios, biografías de los ponentes, detalles del lugar, desgloses de los patrocinadores y notas logísticas. El diseño flexible también le permite personalizar elementos visuales, cronogramas y tareas, lo que garantiza un proceso de planificación fluido desde la propuesta hasta la ejecución.

💛 Por qué te encantará:

Incrusta maquetas visuales o moodboards para ayudar a los clientes a visualizar la experiencia del evento

Centralice las listas de proveedores, los detalles de los tickets, los documentos clave y otros productos físicos

Evalúe el valor y la logística en paralelo y proporcione comentarios claros

Correlacione la logística, como las expectativas de los invitados, los elementos interactivos y los conceptos de ambiente

Ideal para: Organizadores de eventos, equipos corporativos, agencias de marketing y gestores de recintos que presentan ideas a clientes o partes interesadas internas.

📮 ClickUp Insight: El 26 % de los trabajadores afirma que la mejor forma de desconectar es sumergirse en sus aficiones o hacer ejercicio, mientras que el 22 % recurre a rituales al final del día, como cerrar el portátil a una hora determinada o cambiarse de ropa cuando trabaja desde casa. Sin embargo, al 30 % todavía le cuesta desconectar mentalmente Los recordatorios de ClickUp ayudan a reforzar los hábitos saludables. Establece una alerta de resumen al final del día, actualiza automáticamente a tu equipo sobre las tareas completadas con los resúmenes de StandUp por IA y utiliza ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, para revisar tus tareas diariamente y estar siempre al tanto de las más importantes. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias a las automatizaciones de ClickUp, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

💡 Consejo profesional: Si te cuesta empezar a definir las ventajas y el valor principal de tu producto, pregunta al asistente de IA de ClickUp, ClickUp Brain. Puede ser tu compañero de brainstorming hasta que llegues al mensaje final y a la estrategia de venta. Haga una lluvia de ideas, refine y perfeccione sus principales ventajas y su propuesta de valor con ClickUp Brain

3. Plantilla de resumen de campaña de ClickUp

Obtener plantilla gratis Planifica, ejecuta y supervisa campañas estratégicas con la plantilla de resumen de campaña de ClickUp

Las campañas de marketing y ventas exitosas comienzan con un resumen creativo conciso. La plantilla de resumen de campaña de ClickUp actúa como un documento en vivo que describe las metas y los KPI de la campaña y los vincula con la información sobre la audiencia, el tono de voz y los cronogramas de entrega.

La plantilla ayuda a los profesionales del marketing a simplificar la comunicación, establecer objetivos claros y actuar con eficacia al lanzar un nuevo producto, realizar una promoción de temporada o impulsar el conocimiento de la marca. Todos los componentes son modulares: defina los objetivos principales, segmente el público, destaque la jerarquía de los mensajes y adjunte referencias creativas.

💛 Por qué te encantará:

Añada enlaces a recursos de campaña, referencias y directrices de marca

Organice los componentes de la campaña utilizando campos personalizables para la audiencia, los mensajes, los canales y los KPI

Realice un seguimiento visual del progreso con múltiples vistas, como Tabla, Calendario, (diagrama de) Gantt y Carga de trabajo

Asigne tareas a los miembros del equipo con plazos, prioridades y subtareas anidadas para una responsabilidad total

Ideal para: Equipos de marketing, agencias creativas y departamentos de ventas que planifican campañas estratégicas en iniciativas digitales, impresas o de lanzamiento de productos y necesitan consolidar la estrategia, la innovación y la distribución en un documento de lanzamiento centralizado.

4. Plantilla de caso práctico de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Muestre historias de intentos correctos que resuenen en su público utilizando la plantilla de caso práctico de ClickUp

La plantilla de caso práctico de ClickUp convierte los logros en contenido narrativo con un formato enriquecido y datos de rendimiento integrados. Está optimizada para su uso en material colateral, desde presentaciones de ventas hasta páginas de destino y mucho más. La mejor prueba de su valor es una historia de éxito real de un cliente, claramente estructurada y lista para el equipo de ventas.

El diseño incluye espacios reservados para los antecedentes del cliente, los puntos débiles, las soluciones propuestas, la implementación y los resultados. Proporciona un marco paso a paso para recopilar datos, analizar los recorridos de los clientes y presentar resultados reales, destacando el valor de su producto o servicio.

💛 Por qué te encantará:

Cree una historia coherente (problema, solución, resultados) con versiones específicas para cada sector y así orientar mejor sus objetivos

Comparta casos prácticos como documentos independientes o intégrelos en propuestas

Realice un seguimiento del progreso con estados personalizados que describen cada fase del flujo de trabajo de su caso práctico

Colabore fácilmente mediante comentarios en tiempo real y herramientas de redacción basadas en IA para redactar borradores de forma eficiente

Ideal para: equipos de marketing, creadores de contenido, empresas B2B SaaS, gestores de productos e investigadores académicos que buscan documentar casos de uso exitosos y generar confianza a través de resultados reales.

5. Plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifique estrategias de marketing ganadoras más rápido con la plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp

Al planificar una iniciativa de marketing multiplataforma, a menudo surge confusión sobre los roles, los mensajes o el momento adecuado. La plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp evita esa descoordinación al consolidar toda la logística de la campaña en un formato que funciona como herramienta informativa y hoja de ventas. Te ayuda a planificar, ejecutar y supervisar tus iniciativas de marketing de principio a fin con claridad y precisión.

Diseñada para optimizar la estrategia y la colaboración de las campañas, esta plantilla permite a los equipos de marketing definir objetivos, identificar públicos objetivo, planificar mensajes y gestionar recursos, todo en un solo lugar. Los equipos también pueden definir la narrativa general, adjuntar entregables por fecha y aclarar aprobaciones, todo en un documento centralizado.

💛 Por qué te encantará:

Desglose los entregables por plataforma, propietario y cronograma de producción

Defina sus metas de ventas utilizando la sección predefinida para aclarar los objetivos y las métricas de intentos correctos

Conecte resúmenes creativos a vistas de calendario y paneles de (elaboración de) informes

Colabora en tiempo real a través de comentarios integrados, herramientas de escritura con IA y actualizaciones de estado

Ideal para: Directores de marketing, agencias digitales y equipos creativos que planifican campañas multicanal en varias plataformas con múltiples partes interesadas.

🎥 Aquí tienes un resumen de cómo crear un plan de marketing en ClickUp:

📚 Lea también: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

6. Plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Presente con confianza su próxima gran idea con la plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp

La presentación de un nuevo sistema interno o una colaboración externa a menudo requiere un marco personalizado pero repetible. La plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp es un híbrido entre una propuesta y una hoja de ventas estructurada, que ofrece claridad sobre el alcance, los resultados, los roles del equipo y el ROI esperado.

La plantilla incluye todas las secciones esenciales, como metas, declaraciones de valor, cronogramas y presupuesto, lo que garantiza que las propuestas de productos sean claras, coherentes y estén alineadas con las expectativas del cliente. Es ideal para crear formatos de propuestas repetibles con flujos de trabajo de aprobación integrados y gestión de tareas integrada.

💛 Por qué te encantará:

Presente claramente el valor del proyecto con un cronograma integrado y un resumen de impacto para enlazar recursos, estimaciones de costes y planes de mitigación de riesgos

Defina el alcance de su proyecto utilizando secciones estructuradas como metas, entregables y declaraciones de valor

Establezca cronogramas claros rellenando los campos predefinidos de fecha y duración de la propuesta

Ideal para: Las agencias, consultores y gestores de proyectos deben presentar propuestas detalladas y listas para los clientes con el fin de obtener su aceptación y aprobación.

📚 Lea también: Cómo implementar una estrategia de ventas basada en productos para SaaS

7. Plantilla de propuesta de programa de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree programas impactantes desde el concepto hasta la ejecución con la plantilla de propuesta de programa de ClickUp

La plantilla de propuesta de programa de ClickUp ayuda a elaborar propuestas claras, organizadas e impactantes para nuevos programas o iniciativas de servicios. La plantilla combina estrategia y logística en un documento estructurado que se lee como una hoja de venta interna.

Creada para eliminar las conjeturas, la plantilla proporciona un diseño profesional para articular objetivos, priorizar tareas y evaluar costes.

💛 Por qué te encantará:

Acceda a secciones sobre alineación empresarial, resultados esperados, formatos de formación, necesidades de personal y estimaciones presupuestarias

Presente programas en un formato ejecutivo listo para su revisión por parte de la dirección

Utilice la automatización para realizar un seguimiento de las aprobaciones y las rondas de comentarios

Calcule los costes de forma eficaz con vistas Tabla personalizables para presupuestar materiales y mano de obra

Ideal para: gestores de programas, coordinadores de organizaciones sin ánimo de lucro, planificadores gubernamentales y equipos corporativos que lanzan o reestructuran programas en los ámbitos de la educación, la sanidad, el impacto social o las operaciones internas.

🎥 Descubre cómo el equipo de ClickUp utiliza ClickUp:

8. Plantilla de hoja de ventas corporativa para empresas de software de RR. HH. de Canva

a través de Canva

La plantilla de hoja de ventas para empresas de software de RR. HH. de Canva es una página elegante y diseñada profesionalmente que conecta con los profesionales de RR. HH. También es útil para equipos de marketing y representantes de ventas para destacar funciones clave, ventajas y la credibilidad de la empresa.

La plantilla ayuda a atraer clientes potenciales en eventos, reuniones de presentación o campañas digitales; genera confianza e impulsa el compromiso a través de una comunicación convincente y concisa. Hay espacio para testimonios, certificaciones de seguridad, integraciones e información de contacto.

💛 Por qué te gustará:

Comuníquese utilizando secciones bien organizadas para funciones, aspectos destacados y resúmenes de productos

Presente ofertas complejas en un formato claro y legible

Exporta en formatos PDF, JPG o optimizados para la web para mayor flexibilidad

Personaliza la marca con tus colores, logotipos y fuentes para lograr un aspecto pulido y acorde con la marca

Ideal para: empresas de tecnología de RR. HH., proveedores de SaaS, fundadores de startups o profesionales del marketing B2B que promocionan productos de RR. HH. a clientes corporativos o presentan soluciones en ferias comerciales y exposiciones empresariales.

➡️ Más información: Herramientas imprescindibles en tu equipo de ventas

9. Diseño web Hoja de venta corporativa para empresas de Canva

a través de Canva

La hoja de venta corporativa para diseño web de Canva es una plantilla llamativa y centrada en el cliente que promociona los servicios de diseño web para pequeñas empresas. Ofrece una combinación perfecta de texto comercial y estructura visual para transmitir por qué la presencia digital es esencial para el crecimiento.

Esta página única ayuda a las agencias de diseño a comunicar claramente su valor y a atraer a clientes potenciales que pueden ser nuevos en el espacio online. Guía a los espectadores desde el conocimiento hasta la acción, lo que la hace ideal para la divulgación, las presentaciones o las consultas.

💛 Por qué te gustará:

Presente su propuesta con un titular y un subtítulo que comuniquen al instante su valor

Explica tu oferta en secciones paralelas para servicios y razones para elegirte

Destaque visualmente proyectos anteriores con marcadores de posición de imágenes listos para diseñar

Explique claramente los servicios de diseño, los modelos de precios y los cronogramas

Ideal para: Diseñadores web autónomos, agencias digitales o consultores de marketing cuyo objetivo sean propietarios de pequeñas empresas minoristas, hosteleras o de servicios locales que deseen establecer o mejorar su presencia en la web.

🧠 Dato curioso: Los equipos de ventas que incorporan herramientas de IA o automatización en sus flujos de trabajo informan de un aumento significativo de la productividad y del rendimiento general del equipo, con un 90 % de resultados positivos.

10. Plantilla de hoja de ventas de Xtensio

a través de Xtensio

La plantilla de hoja de ventas de Xtensio es una página visualmente atractiva diseñada para comunicar el valor principal de su producto o servicio de un solo vistazo. Al combinar un texto persuasivo, un diseño limpio y elementos visuales cautivadores, esta hoja de ventas le permite comunicar rápidamente qué hace su producto, por qué es importante y cómo se destaca.

Tanto si se dirige a clientes, inversores o partes interesadas, esta plantilla le ayudará a expresar su oferta de forma clara y eficaz. Es ideal para captar la atención durante una presentación en frío o una presentación de producto.

💛 Por qué te gustará:

Cree páginas de ventas adaptadas a dispositivos móviles y con su marca sin necesidad de programar e incorpore gráficos, vídeos, testimonios o funciones destacadas

Edite conjuntamente en tiempo real y envíe la hoja a través de enlaces compartibles, ideal para ciclos de negociación ágiles

Envíe a los clientes potenciales un enlace que se actualiza dinámicamente en lugar de archivos estáticos

Utilice bloques de arrastrar y soltar para los puntos débiles, las descripciones de los productos, los casos prácticos y las llamadas a la acción

Ideal para: Fundadores de startups, comercializadores de productos y propietarios de pequeñas empresas que buscan presentar nuevas ofertas a clientes potenciales, garantizar la aceptación de las partes interesadas o incluirlas en presentaciones para inversores.

Domine el posicionamiento de productos con las plantillas de ClickUp

Las hojas de venta profesionales son esenciales para presentar sus productos o servicios con claridad e impacto. Comunican el valor, resaltan los beneficios y llaman la atención, lo que las convierte en herramientas poderosas para atraer clientes, cerrar acuerdos y asegurar inversiones.

ClickUp , la app, aplicación, para todo el trabajo, ayuda a los equipos de ventas, propietarios de pequeñas empresas y fundadores de startups a organizarse, colaborar mejor y avanzar más rápido.

Con funciones como documentos, pizarras, gestión de tareas, automatización y colaboración en tiempo real, puedes crear, realizar un seguimiento y optimizar cada parte del flujo de trabajo de tu empresa.

¿Y lo mejor? ClickUp ofrece más de 1000 plantillas personalizables para lanzar tus materiales de ventas y marketing en cuestión de minutos.

