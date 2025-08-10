Los 10 mejores programas de reserva de salas para oficinas en 2025

¿Alguna vez te has encontrado dando vueltas por la oficina, con el portátil en la mano, buscando una sala de reuniones libre? ¿Sabías que el 40 % de los empleados, como tú, pierden hasta 30 minutos al día solo intentando encontrar un espacio adecuado para una reunión?

Esto no solo es frustrante, sino que también reduce la productividad. Ya sea una reunión importante con un cliente o una rápida sincronización del equipo, lo último en lo que quieres perder tiempo es en disputas por las salas de conferencias y en jugar a ser detective del calendario.

Ahí es donde entra en juego el software de reserva de salas. El sistema de reservas adecuado elimina los conflictos de programación, evita las ausencias y garantiza el buen desarrollo de las reuniones con disponibilidad en tiempo real y recordatorios inteligentes.

Hemos reunido las mejores herramientas de reserva de salas ( ¡ClickUp lidera el ranking!) para ayudarte a optimizar tu espacio, ahorrar tiempo y recuperar el control de tu calendario.

¿Qué debe buscar en un software de reserva de salas?

El software de reserva de salas adecuado debe hacer algo más que reservar tu espacio. Debe ser capaz de anticiparse, no entrometerse y garantizar que todas las reuniones comiencen a tiempo (con las personas adecuadas en la sala).

Esto es lo que debe buscar en un sistema de programación de salas de conferencias para tener reuniones productivas:

Disponibilidad de salas en tiempo real: Herramientas que ofrecen a su equipo una vista instantánea de las salas que están libres, en uso o ya reservadas. Se acabaron las interrupciones incómodas del tipo «¿hay alguien aquí?», las conjeturas y Herramientas que ofrecen a su equipo una vista instantánea de las salas que están libres, en uso o ya reservadas. Se acabaron las interrupciones incómodas del tipo «¿hay alguien aquí?», las conjeturas y los conflictos en las reuniones

Integración con el calendario y el correo electrónico: Software que se sincroniza a la perfección con las herramientas empresariales existentes y con Google Workspace, Calendar, Microsoft Outlook y los recordatorios por correo electrónico. Tu equipo no tendrá que perderse ninguna reserva ni hacer malabarismos con cinco apps solo para reservar una sala

Planos interactivos: Funciones que muestran representaciones interactivas de las salas y diseños de la oficina, en los que se puede hacer clic en los espacios de reunión y reservarlos fácilmente. Este tipo de software de reserva de salas de reuniones es especialmente necesario si se dispone de oficinas grandes y configuraciones híbridas

Reglas de reserva inteligentes: Herramientas que establecen restricciones como la ocupación máxima, los límites de duración de las reservas y el acceso prioritario para equipos específicos. Esto mantiene la equidad y la organización incluso en las horas punta y evita Herramientas que establecen restricciones como la ocupación máxima, los límites de duración de las reservas y el acceso prioritario para equipos específicos. Esto mantiene la equidad y la organización incluso en las horas punta y evita problemas de programación en el trabajo

Check-in y check-out sin contacto: Software que ofrece códigos QR o sensores para confirmar quién está utilizando el espacio, lo que reduce las reservas fantasma. Esto también ayuda a realizar un seguimiento del uso del espacio para una mejor planificación

Funciones de gestión de visitantes: Funciones para reservar salas de reuniones para visitas de clientes o proveedores y vincularlas con los registros de invitados

Análisis de uso e informes: software que realiza un seguimiento de las salas más utilizadas, la frecuencia con la que se cancelan las reservas y dónde se está perdiendo eficiencia en el espacio

El mejor software de reserva de salas de un vistazo

Aquí tienes un resumen de los programas de reserva de salas más impresionantes entre los que puedes elegir:

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Reserva de salas y coordinación de equipos sin problemas; Startups, pymes y corporaciones Calendario con IA, gestión de tareas, plantillas para reuniones, integraciones con Google Calendar, Outlook y Calendly, IA para tomar notas y plantillas para gestionar el espacio de la oficina Free Forever, personalización para corporaciones Skedda Automatización del control de acceso a salas de reuniones específicas; pymes y grandes corporaciones Reglas de reserva personalizadas, notificaciones de registro de visitantes, recordatorios por Slack/correo electrónico, mapas interactivos y pagos en línea Desde 99 $ al mes Kadence Equipos híbridos; startups, pymes y grandes corporaciones Disponibilidad de salas en tiempo real, inteligencia predictiva, alertas de Slack/MS Teams, integración con Outlook/Google Calendar y análisis del uso de las salas en tiempo real Desde 4 $ al mes por usuario activo OfficeRnD Personalización de salas de reuniones; pymes y corporaciones Reservas de reuniones recurrentes, estados de las salas centralizados, análisis de la utilización de las salas y funciones de reserva para administradores Desde 99 $ al mes inspace Análisis del uso de las salas y del lugar de trabajo; pymes y grandes corporaciones Check-ins con NFC, mapas interactivos, reglas de reserva, señalización digital y métricas procesables Desde 3,99 $ al mes por usuario Roomzilla Reservas de salas con un solo clic; pymes Reservas con código QR, cancelaciones automáticas, reglas de aprobación, mapas interactivos y actualizaciones en tiempo real Gratis, desde 12 $/recurso Robin Empresas con grandes espacios de oficina y equipos remotos; Corporaciones Escritorios compartidos, reservas prioritarias, mapas interactivos de la oficina, registros basados en IA y protección contra reuniones abandonadas Precios personalizados Teem de iOFFICE Agencias gubernamentales; Gobierno, corporaciones Autorización FedRAMP, mapas interactivos de la oficina, optimización del entorno de trabajo con IA e integración de la gestión de visitantes Precios personalizados RoomRaccoon Hoteles y complejos turísticos; pymes y corporaciones (hostelería) Actualizaciones automáticas de la disponibilidad de salas, facturación segura, motor de reservas personalizable y elaboración de informes en tiempo real Desde 236 $ al mes Envoy Optimización del uso de las salas de conferencias y la gestión del espacio de la oficina; pymes y grandes corporaciones Disponibilidad codificada por colores, visualización digital de horarios, integración con Slack/Teams y recordatorios automáticos al final de las reuniones Gratis, desde 131 $ al mes por ubicación

El mejor software de reserva de salas

Estos son algunos de los programas de gestión de reservas de salas más utilizados que pueden mejorar tu sistema de reservas.

1. ClickUp (el mejor para reservar salas y coordinar equipos sin problemas)

Planifique sus reuniones y evite las reservas duplicadas con ClickUp

Imagina esto: faltan cinco minutos para una llamada importante con un cliente, pero la sala de reuniones que creías haber reservado ya está ocupada, otra vez. Has consultado el calendario y no está claro. Tu equipo está disperso entre diferentes herramientas, nadie sabe quién ha reservado qué y ahora estás buscando un espacio de copia de seguridad.

Entra en ClickUp , tu app, aplicación para todo el trabajo. Es un hub de trabajo impulsado por IA y un sistema de reservas inteligente que reúne la programación, la colaboración, los seguimientos y mucho más bajo un mismo techo.

Calendario ClickUp

El calendario con IA de ClickUp actúa como tu centro de comandos para reservar salas de conferencias. En lugar de incómodos enfrentamientos en los pasillos o dramas por reservas duplicadas, obtienes una vista clara y en tiempo real de qué salas están disponibles, cuándo y por cuánto tiempo.

Programa conferencias y reserva salas de reuniones fácilmente con el Calendario de ClickUp

¿Necesita bloquear tiempo para una sesión de brainstorming o una reunión semanal con todo el personal? Solo tiene que elegir su franja horaria.

Pero no se limita solo a la reserva. Este Calendario está impulsado por IA. Puede optimizar todo el flujo de sus reuniones. El calendario programará automáticamente en función de la disponibilidad y enviará recordatorios para que nadie se pierda la reunión, ni entre en una sin haber sido invitado.

ClickUp Brain

La IA de ClickUp revisa las tareas, los próximos plazos y la disponibilidad de tu equipo para recomendar horarios de reunión que tengan sentido.

ClickUp Brain incluso bloquea automáticamente el tiempo de concentración y reprograma cuando surgen conflictos, lo que te ayuda a evitar solapamientos y cambios de última hora.

Pide a ClickUp Brain que se encargue de las tareas de reserva habituales por ti

Tareas de ClickUp

A continuación, hablemos de las tareas de ClickUp, la columna vertebral operativa de la coordinación de sus salas de reuniones.

Convierte tus agendas de reuniones en listas de tareas pendientes con las tareas de ClickUp

Puedes convertir cada reunión programada en una tarea. Solo tienes que etiquetar la sala, asignarla a tu equipo, establecer la duración y ya está.

Esto crea una fuente de información compartida: todo el mundo sabe quién está utilizando cada espacio, durante cuánto tiempo y por qué. Se acabó adivinar para quién está reservada la «sala de reuniones B». Y lo que es aún mejor, puedes añadir subtareas y listas de control para que tus reuniones sigan su curso y sean productivas.

Integraciones de ClickUp

Y como ClickUp se sincroniza sin esfuerzo con Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams y otras herramientas de programación líderes, todo tu ecosistema de reservas estará alineado.

Sincroniza tus herramientas de programación existentes para obtener una vista centralizada de los horarios reservados y las salas de reuniones con las integraciones de ClickUp

Puedes convertir los correos electrónicos en tareas con la integración de ClickUp en Outlook. También puedes crear nuevas tareas desde tus correos electrónicos sin salir de Outlook.

Actualizar las tareas de tu calendario también es muy fácil gracias a la integración de ClickUp con Google Calendar. Y si necesitas modificar o añadir un evento en tu Google Calendar, se reflejará automáticamente en ClickUp.

Del mismo modo, la integración de ClickUp con Calendly te permite programar una reunión en Calendly y que aparezca en ClickUp.

Además de gestionar, programar y coordinar, ClickUp destaca a la hora de aumentar la productividad. No solo elimina el caos que conlleva la reserva de salas de reuniones, sino que hace que las reuniones en sí mismas sean totalmente sencillas.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker es el miembro del equipo que no sabías que necesitabas. Se une a tus reuniones, escucha, transcribe los puntos clave de las actas de la reunión y, lo más importante, genera automáticamente elementos de acción que se convierten en tareas de ClickUp tan pronto como finaliza la llamada.

Graba las discusiones de las reuniones sin esfuerzo con ClickUp AI Notetaker

Esto significa que cada reserva de sala da como resultado documentos y un seguimiento, y no solo notas vagas y tareas olvidadas.

Plantilla de formulario de reserva de reuniones de ClickUp

¿Necesitas una forma fácil para que tu equipo solicite salas o programe reuniones? Prueba la plantilla de formulario de reserva de reuniones de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratis Optimice las solicitudes de reserva de salas con la plantilla de formulario de reserva de reuniones de ClickUp

Permite a los equipos reservar salas de reuniones sin complicaciones y garantiza que todas las solicitudes de reunión sean claras y coherentes, evitando solapamientos en los horarios. Además, puede capturar todos los detalles esenciales, como la fecha, la hora, la ubicación, los asistentes, la agenda de la reunión y los recursos necesarios.

Para aquellos que gestionan espacios más grandes, como un campus, una planta de coworking o la sede de una corporación, la plantilla de gestión de espacios de oficina de ClickUp sube el nivel.

Obtenga una plantilla gratis Optimice la gestión y el mantenimiento del espacio para conferencias con la plantilla de gestión del espacio de oficina de ClickUp

Le permite asignar escritorios y áreas de conferencias, realizar un seguimiento del uso de las salas, gestionar las solicitudes de mantenimiento e incluso optimizar los diseños para lograr la máxima productividad. Puede visualizar su espacio, planificar de manera eficiente y gestionar su oficina como una máquina bien engrasada.

En un mundo de calendarios superpuestos y agendas apretadas, ClickUp es tu gestor integral de operaciones para reuniones. Te ayuda a llevar a cabo reuniones eficaces y a mantener sincronizados todos los espacios, tareas y compañeros de equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Permita a los miembros reservar salas a través de los formularios de ClickUp , gestionar múltiples espacios y agilizar la facturación o el acceso

Convierta la reserva de salas de reuniones en un flujo de trabajo automatizado con más de 50 desencadenantes

Coordine las reservas de aulas y salas de conferencias, sincronícelas con los calendarios académicos y automatice las notificaciones para el personal y los estudiantes

Integre la reserva de salas con la gestión de proyectos, asegurándose de que las reuniones, las tareas y los seguimientos se controlan desde un solo lugar

Traduce las notas de las reuniones a más de 10 idiomas

Almacene las notas de las reuniones con ClickUp AI Notetaker y las grabaciones de las reuniones con ClickUp Clips para consultarlas rápidamente y evitar reuniones redundantes

Acceda a plantillas de agendas de reuniones en PowerPoint para organizar y estructurar sus debates y acortar la duración de las reuniones

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden encontrar las amplias funciones un poco abrumadoras al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de ClickUp dice

Ha sido fenomenal ver cuánto tiempo hemos ahorrado en reuniones desde que nos pasamos a ClickUp. Lo que antes nos llevaba tres horas a la semana planificar eventos y actualizar información, ahora nos lleva poco más de una hora. Los equipos implicados ahora tienen más tiempo para centrarse en prioridades de marketing más importantes.

Ha sido fenomenal ver cuánto tiempo hemos ahorrado en reuniones desde que nos pasamos a ClickUp. Lo que antes nos llevaba tres horas a la semana planificar eventos y actualizar información, ahora nos lleva poco más de una hora. Los equipos implicados ahora tienen más tiempo para centrarse en prioridades de marketing más importantes.

💡 Consejo profesional: Utiliza los formularios de ClickUp para recopilar los comentarios de tu equipo después de cada reunión. Esto te ayudará a reducir el número de reuniones innecesarias y a mantener las salas de reuniones disponibles para conferencias urgentes

2. Skedda (el mejor para automatizar el control de acceso a salas de reuniones específicas)

a través de Skedda

Entre 2023 y 2024, la ocupación general de las oficinas se ha duplicado, pasando del 30 % al 60 %. Esto significa más gente, más reuniones y, por supuesto, más posibilidades de que surjan conflictos por el espacio.

La plataforma elegante y centralizada de Skedda te permite gestionar todo eso con la asignación de escritorios, la programación de salas de reuniones y la organización de espacios compartidos. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, los pagos en línea y los inicios de sesión sociales facilitan a los gestores de oficinas y a los operadores de coworking la gestión de las reservas con un mínimo esfuerzo.

También puede establecer un control de acceso a salas específicas, garantizando que el espacio para sus reuniones de alta prioridad esté siempre disponible.

Las mejores funciones de Skedda

Personalice las condiciones de reserva, los campos personalizados y las normas para equipos especializados y diferentes espacios de reunión

Permita a los visitantes registrarse en una tableta designada y recibir notificaciones instantáneas sobre su llegada

Envía recordatorios de registro a través de Slack y correo electrónico, y libera automáticamente los espacios no utilizados para evitar reservas fantasma

Permita que los equipos remotos localicen fácilmente su oficina con mapas detallados e interactivos y planos visuales

Limitaciones de Skedda

A veces lista citas en zonas horarias equivocadas

Carece de funciones de personalización

Precios de Skedda

Starter: 99 $ al mes

Más: 149 $ al mes

Premier: 199 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Skedda

G2: 4,8/5 estrellas (más de 240 opiniones)

Capterra: 4,8/5 estrellas (más de 220 opiniones)

📮ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, el 12 % de los encuestados considera que las reuniones están masificadas, el 17 % afirma que duran demasiado y el 10 % cree que, en su mayoría, son innecesarias. En otra encuesta de ClickUp, el 70 % de los encuestados confesó que estaría encantado de enviar a un sustituto o un representante a las reuniones si pudiera. ¡El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ser tu asistente de reuniones perfecto! Deja que la IA capture todos los puntos clave, decisiones y elementos de acción mientras tú te centras en trabajos de mayor valor. Con los resúmenes automáticos de reuniones y la creación de tareas asistida por ClickUp Brain, nunca te perderás información importante, incluso cuando no puedas asistir a una reunión. 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias!

3. Kadence (ideal para equipos híbridos)

a través de Kadence

el 64 % de los empleados* afirma que su empresa opera actualmente con un modelo híbrido. Si usted es uno de ellos, Kadence es el software de programación de salas de reuniones ideal para usted.

Este sistema de reserva de salas de reuniones ofrece un moderno sistema de reserva de salas diseñado para equipos híbridos, que proporciona visibilidad en tiempo real de las salas de reuniones disponibles en múltiples ubicaciones.

Puede filtrar las salas por ubicación, capacidad o servicios y reservar directamente desde su dispositivo móvil o escritorio. La visualización de las salas y la función de reserva rápida del sistema garantizan que la programación de las salas de conferencias sea transparente y sin complicaciones.

Las mejores funciones de Kadence

Acceda a información predictiva sobre la ocupación del lugar de trabajo

Mantente al día de cuándo va a venir tu equipo a la oficina y cuándo han cancelado en el último momento a través de las alertas de Slack y MS Teams

Personalice la configuración de su sala de reuniones con los servicios necesarios

Reserve salas de reuniones directamente desde su Outlook y Google Calendar

Ayude a los responsables de las oficinas a minimizar los conflictos de reservas con recordatorios de check-in, liberación automática de salas no utilizadas y análisis del uso de las salas en tiempo real

Límites de Kadence

A menudo se producen fallos cuando se intenta cambiar las reservas de salas

La sección de información detallada no es muy completa

Precios de Kadence

Estándar: 4 $ al mes por usuario activo

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Kadence

G2: 4,6/5 estrellas (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 estrellas (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kadence?

Una reseña de G2 dice:

Es un sistema fácil de usar si se configura correctamente. Todo lo que tienes que hacer es seguir unos pocos clics en el botón para ver qué asientos o salas están libres y hacer clic para confirmar. Tener que registrarse cada vez que se reserva es bastante molesto y, si no lo haces a tiempo, pierdes la reserva.

Es un sistema fácil de usar si se configura correctamente. Todo lo que tienes que hacer es seguir unos pocos clics en el botón para ver qué asientos o salas están libres y hacer clic para confirmar. Tener que registrarse cada vez que se reserva es bastante molesto y, si no lo haces a tiempo, pierdes la reserva.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para hoteles para redefinir la experiencia de los invitados

4. OfficeRnD (el mejor para personalizar salas de reuniones)

a través de OfficeRnD

Cada equipo necesita diferentes servicios para llevar a cabo reuniones en línea, ya sean pizarras para intercambiar ideas, equipos de videoconferencia para llamadas con clientes o sillas adicionales para reuniones rápidas híbridas.

Con OfficeRnD, puedes personalizar las salas de reuniones para adaptarlas a las necesidades de tu equipo, desde añadir servicios hasta establecer reglas de reserva inteligentes que simplifican la programación y eliminan el estrés. Y cuando hay mucho trabajo, los responsables de la oficina o los administradores pueden intervenir para reservar espacios en nombre de otros, asegurándose de que todo el mundo dispone de la sala adecuada en el momento adecuado.

La plataforma está especialmente indicada para espacios de coworking y entornos corporativos que requieren soluciones flexibles y escalables.

Las mejores funciones de OfficeRnD

Reserve salas fácilmente para reuniones recurrentes

Añada detalles importantes de la reunión y recursos directamente en cada reserva

Destaca la disponibilidad de espacios con estados centralizados de las salas

Realice un seguimiento de las reservas y los registros, las tasas de utilización de las salas, la duración media de las reservas y el porcentaje de ausencias

Límites de OfficeRnD

Puede resultar bastante caro para las empresas emergentes con un presupuesto limitado

Los usuarios informan que la navegación por el software es bastante complicada

Precios de OfficeRnD

Valoraciones y opiniones de OfficeRnD

G2: 4,6/5 estrellas (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 estrellas (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OfficeRnD?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta lo fluida que es la plataforma. Es muy fácil de usar y navegar. Para las necesidades de nuestra organización y los requisitos cuando alguien reserva una sala en nuestra oficina, la función de servicios de reuniones es esencial. Sería beneficioso tener la opción de habilitar el requisito de ese formulario para que nuestro equipo pueda prepararse para la llegada de nuestros empleados a la oficina.

Me gusta lo fluida que es la plataforma. Es muy fácil de usar y navegar. Para las necesidades de nuestra organización y los requisitos cuando alguien reserva una sala en nuestra oficina, la función de servicios de reuniones es esencial. Sería beneficioso tener la opción de habilitar el requisito de ese formulario para que nuestro equipo pueda prepararse para la llegada de nuestros empleados a la oficina.

🧠 Dato curioso: Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, confía plenamente en el poder de una sala de conferencias fría para aumentar la productividad, y mantiene el termostato a una temperatura fresca de 15 °C (59 °F). ¡Parece que lo único que se calienta en esa sala es el debate!

5. inspace (ideal para el uso de salas y el análisis del lugar de trabajo)

a través de inspace

Para optimizar su entorno de trabajo, necesita datos en tiempo real sobre cómo se están utilizando sus salas de reuniones y escritorios. El sistema de registro con tecnología NFC de la plataforma garantiza que solo las reservas con asistencia ocupen el espacio, liberando automáticamente las salas que no se utilizan para que otras personas puedan utilizarlas.

Además de gestionar tus reservas de salas, te muestra exactamente cómo se está utilizando el espacio y qué necesitas cambiar para adaptarlo a tu equipo.

Puede ver al instante las salas de conferencias disponibles, consultar horarios y reservar espacios desde cualquier dispositivo, incluidos los paneles interactivos de las salas. Además, ofrece mensajería personalizable, actualizaciones en tiempo real y una coordinación sin esfuerzo para que las reuniones con los clientes y el equipo sean fluidas y agradables.

las mejores funciones de inspace

Establezca reglas de reserva, gestione los roles de los usuarios y asegúrese de que solo las personas adecuadas puedan reservar espacios específicos

Ofrezca señalización digital a los visitantes para reservar salas de reuniones

Acceda a mapas interactivos de su plano de planta en la interfaz intuitiva de la plataforma y permita a los empleados reservar escritorios, salas de reuniones, plazas de aparcamiento y mucho más

Benefíciese de controles de acceso granulares y métricas procesables

límites de inspace

La experiencia del usuario no es muy fluida

A veces tendrás que actualizar la página un par de veces para reservar habitaciones

precios de inspace

Starter: 3,99 $/usuario al mes

Pro: 7,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

valoraciones y opiniones sobre inspace

G2: No hay opiniones disponibles

Capterra: No hay suficientes opiniones

👀 ¿Sabías que...? El 49 % de todos los espacios de trabajo están muy infrautilizados, con una media de menos de una hora al día.

6. Roomzilla (el mejor para reservas de salas con un solo clic)

a través de Roomzilla

Nadie quiere pasar por múltiples pasos de aprobación solo para reservar una sala de reuniones. Esto se vuelve aún más frustrante cuando se trata de una conferencia urgente.

Roomzilla te permite reservar salas con solo escanear un código QR. Sus funciones de cancelación automática y cola de aprobación ayudan a reducir las ausencias y agilizan el proceso de reserva. La plataforma es muy adaptable y es compatible con el uso compartido de escritorios, el desk hoteling y la reserva tradicional de salas de conferencias, lo que la convierte en una solución versátil para lugares de trabajo modernos y flexibles.

Las mejores funciones de Roomzilla

Acceda a registros digitales y cancelaciones automáticas para optimizar los espacios de trabajo

Reserva salas y espacios de coworking rápidamente con códigos QR

Establezca reglas de aprobación para salas o recursos específicos, asegurándose de que solo los espacios de alta prioridad se sometan a revisión administrativa

Maximice la eficiencia con mapas interactivos y actualizaciones de reservas en tiempo real

Límites de Roomzilla

La función de elaboración de informes no es lo suficientemente detallada

No tiene app, aplicación móvil

Precios de Roomzilla

Free

Estándar: 12 $/recurso

Business: 20 $ por sala y 12 $ por escritorio por equipo

Valoraciones y opiniones sobre Roomzilla

G2: 4,3/5 estrellas (más de 180 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

7. Robin (ideal para corporaciones con grandes espacios de oficina y equipos remotos)

a través de Robin

Para las grandes empresas, gestionar salas de conferencias en espacios de oficina extensos y ubicaciones múltiples puede ser una pesadilla logística, especialmente si se tiene un modelo de trabajo híbrido. Robin es un software de reserva de salas de reuniones diseñado para satisfacer las necesidades de este tipo de empresas.

Con escritorios compartidos, reservas prioritarias y una panorámica centralizada de las salas, puedes localizar rápidamente el espacio perfecto y resolver conflictos de programación para tus equipos remotos y presenciales. Incluso puedes reservar plazas de aparcamiento y optimizar la visualización de las salas y el diseño de la oficina con IA.

Las mejores funciones de Robin

Reserve salas a través de Microsoft Outlook y MS Teams

Acceda a sugerencias automáticas de salas y mapas interactivos de la oficina

Garantice un uso óptimo de las salas de reuniones con IA para registros automáticos, protección contra reuniones abandonadas y sugerencias inteligentes de espacios

Ofrezca a sus empleados y visitantes quioscos interactivos con mapas para guiarlos por las ubicaciones de su oficina

Limitaciones de Robin

La edición del plano es un poco compleja y a menudo requiere la compatibilidad del proveedor del servicio

El sistema de reservas a través de Outlook no funciona correctamente

Precios de Robin

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Robin

G2: 4,5/5 estrellas (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 estrellas (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Robin?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta lo fácil que es gestionar las salas y la información sobre lo que hay en cada una. Me gusta la experiencia de usuario de la app, hace que sea muy fácil de usar para nuestro personal

Me gusta lo fácil que es gestionar las salas y la información sobre lo que hay en cada una. Me gusta la experiencia de usuario de la app, hace que sea muy fácil de usar para nuestro personal

8. Teem de iOFFICE (ideal para organismos públicos)

a través de Teem by iOFFICE

Teem by iOffice es un sistema de reserva de salas de reuniones autorizado por FedRAMP, ideal para organismos gubernamentales y empresas que manejan datos altamente confidenciales.

Combina reservas de escritorios y salas con análisis del lugar de trabajo y orientación. También ofrece Eptura IA para ayudarle a optimizar su entorno de trabajo y mejorar la eficiencia operativa.

Además de reservar salas de reuniones, puede utilizarlo para programar el mantenimiento del espacio de la oficina, realizar solicitudes de servicio y realizar un seguimiento de los horarios de las reuniones y los presupuestos de los equipos.

Este software de reserva de salas de reuniones es útil para corporaciones e instituciones educativas que buscan una plataforma unificada para gestionar todos los aspectos de las reservas en el lugar de trabajo y el flujo de visitantes.

Las mejores funciones de Teem by iOFFICE

Acceda a mapas interactivos de la oficina para reservar y localizar salas de reuniones

Utilice la IA para reservar entornos de trabajo según sus preferencias y permita a los empleados seleccionar escritorios cerca de sus compañeros

Vea datos sobre la utilización de su entorno de trabajo, las reservas y los contratos de alquiler en el panel de análisis

Integre soluciones de gestión de visitantes y señalización digital para mejorar la experiencia de programación de sus salas de conferencias

Límites de Teem by iOFFICE

Los usuarios informan de un servicio de atención al cliente deficiente

La herramienta tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Teem by iOFFICE

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Teem by iOFFICE

G2: No hay opiniones disponibles

Capterra: 4,4/5 estrellas (más de 40 opiniones)

🧠 Dato curioso: La famosa «regla de las dos pizzas» de Amazon dice que ninguna reunión debe ser tan grande que dos pizzas no puedan alimentar a todo el grupo. Una idea bastante ingeniosa para evitar esas reuniones interminables y frustrantes, ¿no?

9. RoomRaccoon (ideal para hoteles y complejos turísticos)

a través de RoomRaccoon

Las reservas solapadas, las actualizaciones manuales y las constantes solicitudes de reserva pueden abrumar incluso al personal más organizado de un hotel. RoomRaccoon es un software de gestión hotelera todo en uno que destaca en la automatización de la administración de la recepción y las operaciones administrativas para entornos hoteleros.

Su sistema de gestión hotelera (PMS) incluye un potente motor de reservas, un gestor de canales y la elaboración de informes en tiempo real, lo que permite a los hoteles y pensiones optimizar las reservas de habitaciones y maximizar los ingresos.

Es una solución inteligente que ayuda a los hoteleros a ahorrar tiempo, reducir errores y ofrecer una experiencia perfecta desde el check-in hasta el check-out.

Las mejores funciones de RoomRaccoon

Actualiza automáticamente la disponibilidad de las salas en todas las plataformas de reserva

Acepte pagos directamente a través de la plataforma con facturación segura y automatizada

Envíe correos electrónicos y mensajes automáticos para confirmaciones, recordatorios y ventas adicionales

Gestiona habitaciones, salas de reuniones y espacios para eventos a través de su motor de reservas personalizable y más de 300 integraciones

Realice un seguimiento de los índices de ocupación, los ingresos y las tendencias de reserva con análisis integrados para una gestión del espacio basada en datos

Límites de RoomRaccoon

Es más caro que las alternativas

Carece de integración con servicios de terceros

Precios de RoomRaccoon

Entrada: 236 $ al mes

Starter: 300 $ al mes

Premium: 441 $ al mes

Enterprise: 620 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre RoomRaccoon

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: 4,2/5 estrellas (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre RoomRaccoon?

Una reseña de G2 dice:

El sistema es fácil de usar y funciona perfectamente para nuestro hotel boutique. La ventaja es no tener que configurar todo el mapeo y los precios para la OTA, lo cual puede resultar complicado. Es bueno que tengan artículos y servicio de atención al cliente para ayudar.

El sistema es fácil de usar y funciona perfectamente para nuestro hotel boutique. La ventaja es no tener que configurar todo el mapeo y los precios para la OTA, lo cual puede resultar complicado. Es bueno que tengan artículos y servicio de atención al cliente para ayudar.

10. Envoy (el mejor para optimizar el uso de las salas de conferencias y la gestión del espacio de la oficina)

a través de Envoy

Envoy es un software de programación de salas de conferencias que permite reservar salas y gestionar espacios de forma intuitiva y eficiente. Gracias a los indicadores de disponibilidad codificados por colores y a los paneles digitales con el horario que se encuentran fuera de cada sala de reuniones, podrá encontrar y reservar fácilmente el espacio que mejor se adapte a sus necesidades.

El sistema de reserva de salas de reuniones incluso envía alertas en tiempo real para reservar espacios más pequeños y liberar salas a través de Slack.

Los controles de privacidad y los recordatorios automáticos al final de las reuniones hacen que este sistema de reserva de salas de reuniones sea una opción sólida para las organizaciones centradas en minimizar el desperdicio de espacio.

Las mejores funciones de Envoy

Confirma la reserva de la sala tocando «Check-in» en la sala, o directamente en Slack o Teams

Identifique sus salas y servicios más populares para optimizar el espacio de su oficina

Libere salas automáticamente para liberar espacio para reuniones urgentes

Encuentre y reserve la sala disponible más cercana desde la app móvil Envoy con la función de ubicación

Limitaciones de Envoy

Los usuarios informan de que la herramienta tiene problemas de velocidad de carga

El precio puede aumentar si tienes un equipo grande

Precios de Envoy

Visitantes: Básico: Gratis para siempre Estándar: 131 $/mes por ubicación Premium: 395 $/mes por ubicación Enterprise: Precio personalizado

Básico: Gratis para siempre

Estándar: 131 $ al mes por ubicación

Premium: 395 $ al mes por ubicación

Enterprise: Precios personalizados

Recepción virtual: 199 $ al mes por ubicación

Lugar de trabajo: Estándar: 3 $ al mes por usuario activo Premium: 5 $ al mes por usuario activo Premium Plus: 7 $ al mes por usuario activo

Estándar: 3 $ al mes por usuario activo

Premium: 5 $ al mes por usuario activo

Premium Plus: 7 $ al mes por usuario activo

Conectar: Precios personalizados

Básico: Gratis para siempre

Estándar: 131 $ al mes por ubicación

Premium: 395 $ al mes por ubicación

Enterprise: Precios personalizados

Estándar: 3 $ al mes por usuario activo

Premium: 5 $ al mes por usuario activo

Premium Plus: 7 $ al mes por usuario activo

Valoraciones y opiniones sobre Envoy

G2: 4,8/5 estrellas (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,8/5 estrellas (más de 420 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Envoy?

Una reseña de G2 dice:

Facilidad de uso y flexibilidad. Es muy fácil añadir nuevos campos de datos que necesitamos capturar, y los materiales de formación están muy bien hechos. El software es intuitivo por sí mismo, pero los materiales son fáciles de seguir.

Facilidad de uso y flexibilidad. Es muy fácil añadir nuevos campos de datos que necesitamos capturar, y los materiales de formación están muy bien hechos. El software es intuitivo por sí mismo, pero los materiales son fáciles de seguir.

Convierte cada reunión en una experiencia fluida y sin estrés con ClickUp

Un software fiable de reserva de salas de reuniones es tan importante como el tiempo que le ahorra a su equipo en coordinación y le permite dedicar más tiempo a la colaboración.

Aunque las herramientas mencionadas anteriormente ofrecen potentes funciones de programación, las mejores plataformas de programación de salas van más allá de la simple reserva. Te ayudan a optimizar el uso del espacio, mantener a todo el mundo sincronizado y agilizar las reuniones con soluciones basadas en IA.

Tanto si gestionas salas de reuniones, escritorios compartidos o zonas de colaboración, ClickUp es la solución que se adapta a todas tus necesidades. Desde un calendario con IA que hace que las reuniones sean inteligentes, integradas y orientadas a los resultados, hasta integraciones sencillas con herramientas de programación, obtienes todo lo que necesitas para que tus equipos celebren reuniones puntuales y eficaces.

Tanto si eres un director de oficina que intenta poner fin al caos diario, un administrador universitario que coordina las aulas o un equipo corporativo que solo intenta celebrar reuniones que realmente funcionen, ClickUp garantiza que el proceso de reserva de salas sea tan fluido como la propia reunión.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y compruébelo usted mismo!