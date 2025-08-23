las 10 mejores herramientas para una gestión de tareas más inteligente en 2025

¿Tu calendario está repleto mientras tu lista pendiente acumula polvo digital? Los plazos incumplidos, las tareas olvidadas y el caos de tener que hacer malabarismos con todo son una realidad. Pero, ¿y si tuvieras una forma más inteligente de gestionar tu tiempo?

Descubre los asistentes de programación con IA. Herramientas como Trevor AI pueden ayudarte a bloquear tiempo, reprogramar tareas pendientes e incluso actuar como proveedor de sugerencias personalizadas para mantenerte al día.

Sin embargo, si necesitas más compatibilidad, un manejo de datos más sencillo o precios flexibles, hay muchas alternativas más inteligentes que puedes explorar.

En esta lista, hemos recopilado las 10 mejores herramientas de IA para la gestión del tiempo, con el fin de ayudarte a encontrar el gestor de tareas personal perfecto para recuperar el control y acabar con tu lista pendiente. ⏰

¿Qué debe buscar en las alternativas a Trevor /IA?

Aunque Trevor AI ofrece funciones básicas de programación mediante IA que permiten arrastrar tareas a un calendario, los usuarios suelen buscar capacidades más sólidas. A la hora de evaluar herramientas alternativas de autoprogramación, tenga en cuenta estas funciones clave para una gestión eficaz de las tareas y el tiempo con ayuda de la IA:

integración con herramientas existentes: *Encuentre aplicaciones de programación con IA que se puedan integrar con todas sus aplicaciones de calendario y de gestión de tareas

seguimiento avanzado de tareas: *Elige herramientas que vayan más allá de los procesos básicos de programación y plan de tareas (por ejemplo, preferencias de programación ilimitadas)

interfaz amigable para usuarios: *Prueba las herramientas para comprobar su facilidad de uso y realizar el trabajo en un entorno menos rígido

recordatorios personalizables: *Adopta recordatorios personalizados para evitar conflictos en las reuniones y gestionar las citas

🎥 Ni siquiera la herramienta de IA más inteligente puede ayudarte si tu calendario está desorganizado. Este vídeo de 5 minutos comparte ocho trucos prácticos para el calendario, desde la programación automática hasta recordatorios más inteligentes, que te ayudarán a mantener tus días estructurados y sin estrés.

👀 ¿Sabías que solo el 18 % de las personas tiene un sistema adecuado de gestión del tiempo, mientras que el 25 % se ocupa de «lo que parece más importante» para gestionar sus tareas?

Las mejores alternativas a Trevor IA de un vistazo

Aquí tienes una breve panorámica de las 10 mejores herramientas de programación y gestión del tiempo basadas en IA, en la que se destacan sus funciones clave, los mejores casos de uso y los precios, para ayudarte a encontrar la que mejor se adapta a la gestión de tus tareas y a la optimización de tu calendario.

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios ClickUp – Gestión de tareas con IA – Vistas personalizadas – Automatización de tareas – Integración con el calendario – Información sobre el rendimiento Teams que necesitan una plataforma integral para la gestión de proyectos y tareas, incluida la programación con IA Free Forever; personalización disponible para corporaciones reclaim. IA* – Optimización del calendario – Programación inteligente de reuniones – Integración con Google Calendar – Ajustes automáticos de tareas Usuarios de Google Calendar que necesitan ajustes de automatización en la programación y coordinación de reuniones Free Forever; Starter: 10 $/mes por asiento; Empresa: 15 $/mes por asiento Movimiento – Tarea basada en IA – Kanban/gestión de proyectos – Compatibilidad con múltiples calendarios – Entornos de trabajo personalizados Gestores de proyectos y Teams que necesitan tanto la programación de tareas como la gestión de proyectos en una sola plataforma Pro IA: 49 $ al mes por usuario; IA Empresa: 69 $ al mes por usuario SkedPal bloqueo inteligente del tiempo – Programación adaptativa – Función de clasificación de tareas – Priorización de tareas Usuarios que necesitan funciones de programación adaptativa y calendario inteligente Desde 14,95 $ al mes por usuario Amie – Interfaz minimalista – Entrada de tareas mediante PNL – Cronómetro Pomodoro – Conversión de correo electrónico en tarea Usuarios que buscan una herramienta de gestión de tareas estética y minimalista Pro: 25 $ al mes por usuario; Empresa: 50 $ al mes por usuario BeforeSunset IA – Planificación diaria de tareas – Seguimiento del estado de ánimo – Análisis de la productividad – Sugerencias de tareas basadas en IA Usuarios que necesitan ayuda diaria para planear y realizar un seguimiento de su productividad con la compatibilidad de la IA Pro: 18 $ al mes por usuario; Equipo Pro: 20 $ al mes por miembro Timely – Hoja de horas generadas automáticamente – Planificación de la capacidad – Seguimiento de la memoria – Asignación de recursos Autónomos o empresas que necesitan generar hojas de horas automáticamente y gestionar recursos Starter: 11 $ al mes por usuario; Premium: 20 $ al mes por usuario; Unlimited: 28 $ al mes por usuario Arcush – Interfaz con cronograma visual – Priorización de tareas – Función «Bandeja de entrada vacía» – Tarea color código usuarios de iPhone que necesitan una herramienta sencilla y visual para gestionar tareas y priorizar el trabajo Free Forever; Pro: 1,99 $ al mes por usuario Tarea general – Integración con Google Calendar – Arrastrar y soltar tareas – Modo de concentración – Integración con GitHub Usuarios de Google Calendar que necesitan un seguimiento sencillo de las tareas e integraciones básicas Free Planimo información personalizada sobre el tiempo– Descomposición de tareas– Asignación automática de tareas– Plan centrado en las rutinas usuarios de iPhone que necesitan gestionar sus rutinas personales y desglosar tareas para mejorar su productividad Primeros 3 meses: 9,99 $; después: 9,99 $ al mes por una cuenta; 15,99 $ al mes por hasta seis cuentas

Las 10 mejores alternativas a Trevor /IA

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Si tu trabajo consiste en comerte una rana, es mejor hacerlo a primera hora de la mañana. Y si tu trabajo consiste en comerte dos ranas, es mejor comerse primero la más grande.

La cita de Mark Twain es una maravillosa lección sobre cómo priorizar las tareas: empieza por la más importante.

Descubra 10 herramientas de programación basadas en IA diseñadas para ayudarle a priorizar como un profesional.

1. ClickUp (ideal para la gestión integral de tareas y la programación basada en IA)

¡Prueba ClickUp Calendario gratis, gratuito/a! Los calendarios inteligentes con tecnología de IA son el futuro del trabajo

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, combina el seguimiento de tareas, la gestión de proyectos, el uso compartido de conocimientos y chatear con IA en un solo lugar

📮 Información de ClickUp: El 64 % de los empleados trabaja ocasionalmente o con frecuencia fuera de su horario habitual, y el 24 % hace horas extras casi todos los días. Eso no es flexibilidad, es trabajo sin fin. 😵‍💫 Tarea de ClickUp te ayuda a dividir las grandes metas en pasos más pequeños y manejables para que siempre sepas qué hacer a continuación sin agobiarte. Solo tienes que pedirle a ClickUp AI que genere subtareas, añada listas de control y corrija las dependencias para mantenerte organizado y en control. Mientras tanto, ClickUp Automatización optimiza el trabajo rutinario gestionando las actualizaciones, las asignaciones y los recordatorios, para que puedas dedicar menos tiempo a las tareas más tediosas y más tiempo a lo que realmente importa. 🚀💫 Resultados reales: Pigment mejoró la eficiencia de la comunicación de su equipo en un 20 % con ClickUp, lo que permitió que los equipos estuvieran mejor conectados y alineados.

🧠 Optimiza los flujos de trabajo con ClickUp Brain

Aprovecha las ventajas de utilizar ClickUp Brain dentro de ClickUp Documento para crear documentos de procesos

ClickUp Brain es el motor de búsqueda y contenido con IA de tu entorno de trabajo. Encuentra información al instante, genera resumen, redacta contenido y obtén respuestas desde cualquier lugar en ClickUp, con solo preguntar.

Describe los flujos de trabajo en un lenguaje sencillo para una automatización rápida

Haz preguntas y obtén respuestas instantáneas desde tu entorno de trabajo

Genera resúmenes, borradores y actualizaciones con indicaciones de IA

Transcribe reuniones y extrae automáticamente los elementos a realizar

ClickUp AI Agents (lo mejor para la automatización sin intervención y la ejecución del flujo de trabajo)

Agentes /IA: resolución de problemas

Los agentes de IA de ClickUp AI son asistentes digitales proactivos que automatizan tu trabajo rutinario. No solo sugieren, sino que actúan, gestionando tareas, programaciones y flujos de trabajo por ti. La imagen anterior muestra cómo los agentes de IA de ClickUp AI convierten los hilos de compatibilidad diaria en servicios de asistencia automatizados y de autoservicio, resolviendo los problemas comunes de RR. HH. y TI más rápidamente y permitiendo a tu equipo centrarse en trabajos de mayor valor.

Automatiza las tareas repetitivas y las actualizaciones

Planifica y reprograma el trabajo de forma proactiva

Supervisa tu entorno de trabajo y ejecuta acciones automáticamente

Configura automatizaciones sin código describiendo lo que necesitas

aprovecha los campos de IA para obtener información sobre las tareas en tiempo real*

Utiliza los campos de IA para resumir automáticamente los detalles de las tareas, generar actualizaciones de progreso, traducir contenido o crear los siguientes pasos a seguir, directamente desde la vista de tareas. Incluso puedes crear campos de IA personalizados que se adapten a tu flujo de trabajo, ya sea para redactar actualizaciones para los clientes, reescribir descripciones o extraer los puntos clave de un vistazo.

Genera resúmenes con IA para tus tareas

🧠 Reunión: ClickUp Brain Max, tu potente herramienta de programación con IA ClickUp Brain Max va más allá de la IA básica: utiliza la función de voz a texto para convertir instantáneamente tu voz en tareas, obtener sugerencias de programación inteligentes y automatizar la planificación rutinaria. Te ayuda a gestionar reuniones, plazos y prioridades, todo sin usar las manos y en un solo lugar.

⚙️ Automatiza las tareas repetitivas con ClickUp Automatización

ClickUp Automatizaciones te permiten optimizar el trabajo rutinario para que puedas centrarte en lo que realmente importa. Con más de 100 plantillas de automatización predefinidas y un generador de automatización basado en IA, puedes configurar desencadenantes y acciones en cuestión de segundos. Asigna tareas, actualiza estados, envía notificaciones y mueve tareas entre fases de forma automática.

Incluso puedes crear automatización en inglés sencillo y ClickUp la creará por ti. Tanto si gestionas traspasos de tareas repetitivas como si mantienes informadas a las partes interesadas, la automatización ayuda a eliminar los pasos manuales y a reducir el riesgo de que se pierda información.

👀 ¿Sabías que...? ClickUp AI te permite vincular directamente las conversaciones de ClickUp Chatear a las tareas, para que cada acción tenga todo el contexto, incluso si te has perdido la reunión.

📅 ClickUp Calendario: tu agenda, totalmente conectado (a internet)

Programa y únete a reuniones directamente desde ClickUp utilizando el calendario de ClickUp

ClickUp Calendario reúne tus tareas, reuniones y prioridades del equipo en un solo lugar.

Puedes plan tu semana, realizar un seguimiento de los plazos y gestionar el trabajo en tiempo real, sin tener que cambiar de herramienta.

Puedes:

Arrastra las tareas entre días para actualizar al instante las fechas de inicio y fecha límite

Sincroniza con Google, Outlook y Apple Calendar para tener una visibilidad completa. Cambia entre las vistas diaria, semanal, mensual o agenda, según cómo prefieras trabajar

Bloquea el tiempo según las franjas horarias sugeridas por la IA a partir de tus estimaciones de tareas y disponibilidad

Detecta a simple vista las lagunas, los solapamientos y los cuellos de botella en los calendarios de los equipos

Crea, edita o reprograma tareas directamente desde el calendario, sin pasos adicionales

🧠 Consejo de ClickUp: Utiliza la IA para encontrar el mejor momento para hacer trabajo en profundidad o colaborar, especialmente cuando tu calendario está lleno.

Todo está diseñado para que puedas mantener tu flujo de trabajo, desde el plan y la priorización hasta la ejecución.

Integra los datos de Outlook, Apple y Google Calendar con ClickUp Calendario para tener todas las tareas en un solo lugar. Planifica toda tu semana y no temas perderte ningún plazo

✅ Utiliza las tareas de ClickUp para planear, priorizar y organizar tu flujo de trabajo

Vea todas sus tareas y su estado en una sola vista

Tarea de ClickUp te ofrece un potente marco para gestionar todo, desde simples tareas pendientes hasta proyectos complejos y multifásicos. Con vistas flexibles y una potente personalización, soporta todo, desde la productividad personal hasta la ejecución a nivel de equipo.

Puedes:

Utiliza estados personalizables para reflejar tu flujo de trabajo real (no solo «pendiente» y «terminada»)

Establece cinco niveles de prioridad y dales un código por color para mayor visibilidad

Crea listas de control, subtareas y dependencias para desglosar trabajo complejo

Añade Campos personalizados para realizar un seguimiento de los presupuestos, los enlaces, las duraciones estimadas o los propietarios asignados

Controla la asignación de tiempo y recursos a través de vista Equipo o vista Carga de trabajo

Únelo todo con documentos, pizarras y plantillas

ClickUp va más allá de plan y seguimiento de tareas. Con documentos, pizarras y plantillas listas para usar integrados, puedes:

Captura notas e ideas directamente en ClickUp Documento

Haz una lluvia de ideas de forma visual con ClickUp Pizarra utilizando notas adhesivas, dibujos y colaboración en tiempo real

Impulsa tu flujo de trabajo con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de gestión de tareas de ClickUp para obtener una visibilidad clara y visual de las tareas

¿Quieres un sistema visual y listo para usar? La tarea de ClickUp es perfecta para configurar rápidamente flujos de trabajo. Organiza las tareas en tres categorías (ideas, elementos de acción y tareas atrasadas) y te permite gestionarlas fácilmente con solo arrastrar y soltar utilizando las vistas Lista, Tablero, Calendario y Box.

Tanto si eres un planificador independiente como si gestionas un equipo remoto, ClickUp te ayuda a crear un flujo de trabajo que funciona igual que tu cerebro.

Las mejores funciones de ClickUp

Describe las tareas que deseas automatizar en ClickUp Brain y deja que IA Builder ajuste el flujo de trabajo con los desencadenantes y las acciones necesarios

Elige los mejores intervalos de tiempo para programar tus tareas basándote en las sugerencias automatizadas de ClickUp AI

Crea relaciones y dependencias entre tareas dentro de ClickUp para obtener información sobre cómo se afectan entre sí

Genera resúmenes específicos de cada tarea para destacar los cuellos de botella y detallar los pasos a seguir con ClickUp Brain

Transcribe la conversación después de una reunión, identifica la información crítica y conviértela en tareas

Límite de ClickUp

Las funciones pueden resultar abrumadoras al principio, especialmente para los nuevos usuarios que navegan por el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp

Los conjuntos de datos más grandes pueden provocar ralentizaciones ocasionales, especialmente en entornos de trabajo complejos o con mucha carga

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Esto es lo que opinan los usuarios reales sobre ClickUp:

Heath Hayden, coordinador de desarrollo profesional del Tacoma Community College, afirma

He podido colaborar con otros miembros de mi equipo utilizando la función de calendario para mostrar la programación y planear un evento importante. Todos pudimos arrastrar y soltar eventos en el calendario según las necesidades del equipo directivo. Es increíblemente fácil de usar entre los miembros del equipo.

lee también:* Plantillas gratuitas de calendarios de contenido para redes sociales en Excel y Sheets

2. Reclaim. IA (ideal para optimizar el calendario y ajustar la programación)

a través de Reclaim.ai/IA

¡Imagina un calendario online que se adapta a tus hábitos y gestiona tus tareas personales y profesionales! Reclaim.ai utiliza su asistente de programación inteligente para encontrar el mejor momento para tus tareas, hábitos y reuniones dentro de tu Google Calendar.

Esta herramienta gestiona todos tus eventos y te ofrece flexibilidad ante cambios inesperados. La función Smart Meetings encuentra los horarios óptimos para las reuniones entre los participantes y los ajusta según sus zonas horarias y disponibilidad.

Reclaim. ai: mejores funciones

Ajusta tu calendario automáticamente para reducir las posibilidades de sobrecarga

Añade hasta 3 diferentes duraciones en un solo enlace de reunión y deja que los participantes decidan cuánto tiempo quieren que dure la reunión

Planifica tus hábitos con ajustes flexibles como días ideales y intervalos de tiempo

Límite de Reclaim.ai

Gestiona tareas de selección de gestión de proyectos y tareas

Solo funciona con Google Calendar (la integración con Outlook está actualmente en lista de espera)

No tiene compatibilidad con el cobro de pagos a través de enlaces de programación de reuniones

Precios de Reclaim.ai

Lite: Free Forever

Starter: 10 $ al mes por asiento

business: *15 $ al mes por asiento

Valoraciones y opiniones sobre Reclaim.ai

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Esto es lo que opinan los usuarios reales sobre Reclaim.ai:

A La reseña de G2 dice:

Me encanta su función de integración con Asana. Cuando creo tareas, ya sea desde el correo electrónico o desde Slack, me permite programar el tiempo en Reclaim.ai.

Me encanta su función de integración con Asana. Cuando creo tareas, ya sea desde el correo electrónico o desde Slack, me permite programar el tiempo en Reclaim.ai.

lee también: * Las mejores alternativas a Reclaim IA para la programación de proyectos

3. Motion (ideal para la programación de tareas y la gestión de proyectos)

a través de Motion

Motion combina funciones de gestión de proyectos con un motor de programación basado en IA. Planifica tus días en función de tus tareas, reuniones y eventos personales sin perder de vista los plazos y tu capacidad.

También puedes pedirle a Siri que añada una tarea sobre la marcha a tu calendario de Motion. Y cuando llegue el momento de organizar el panorama general, Motion ofrece soporte para múltiples entornos de trabajo, estados personalizados y plantillas, para que tu programación y la configuración de tus proyectos estén siempre sincronizadas.

Las mejores funciones de Motion

Visualiza tus proyectos de principio a fin con la vista Kanban

Divide tus tareas en diferentes partes para especificar plazos flexibles y estrictos

Conéctese con iCloud, Outlook y Google Calendar

Programa reuniones y invita a los invitados al evento con la función Reservas

Límite de movimiento

La vista de calendario por sí sola puede resultar con límite para organizar tareas

No puedes hacer uso compartido de tus tareas fuera del equipo interno

Algunos usuarios elaboran informes de cambios inesperados en las prioridades

Precios dinámicos

Versión de prueba gratuita disponible

iA Workplace: *29 $ al mes pagados anualmente

iA Employee Light: *148 $ al mes

estándar para empleados con IA: *446 $ al mes

*iA Employee Plus: 894 $ al mes

corporación: *Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

qué opinan los usuarios reales sobre Motion*:

Aunque aún no tiene reseñas en G2, aquí tienes una reseña de G2:

Me encantan las funciones de rellenado automático de la IA. Si necesito cancelar una reunión o tengo algo de tiempo libre, me rellena el espacio con los proyectos o tareas que tengo que terminar. Es relativamente fácil de implementar en tu equipo y de establecer la conexión (a internet) de los calendarios de todos. Lo usamos a diario e incluso hemos contactado con el equipo de soporte para solucionar un problema al cambiar del plan para equipos al individual, y lo han gestionado sin problemas. Lo recomiendo.

Me encantan las funciones de rellenado automático con IA. Si necesito cancelar una reunión o tengo algo de tiempo libre, me llena el espacio con los proyectos o tareas que hay que terminar. Es relativamente fácil de implementar en tu equipo y de conectar los calendarios de todos. Lo usamos a diario e incluso hemos contactado con el servicio de asistencia para solucionar un problema al cambiar del plan para equipos al individual, y lo han gestionado sin problemas. Lo recomiendo.

💡 Consejo profesional: Si la prioridad de una tarea cambia en Motion, no la arrastres y sueltes manualmente en el calendario, ya que se bloqueará. En su lugar, modifica las prioridades manualmente haciendo clic en las tareas y cambiando los atributos.

4. SkedPal (ideal para la programación adaptativa de tareas y la función de calendario inteligente)

a través de SkedPal

¿Buscas una app de calendario inteligente que convierta tus interminables garabatos en listas de tareas claras y concisas? Skedpal optimiza tu agenda para varias semanas con su función Intelligent Time Blocking, que tiene en cuenta tus tareas, prioridades y confirmaciones. Está diseñada para usuarios que desean una agenda altamente adaptable.

Puede utilizar la función Triage para establecer prioridades, especificar plazos y asignar duraciones estimadas. A continuación, la herramienta de gestión de tareas programa plazos realistas en el Calendario.

Las mejores funciones de SkedPal

Visualiza tus tareas en la vista Tablero y utiliza la función de arrastrar y soltar para moverlas

Crea listas anidadas infinitas para dividir tareas grandes en subtareas manejables

Añade imágenes, iconos o archivos a tus notas de tareas (menos de 100 MB) para que sean más completas

Límites de SkedPal

Dedica tiempo a personalizar los flujos de trabajo de las tareas de forma personalizada

Requiere esfuerzo manual para ordenar las tareas en una sola lista

Hacer que la configuración de tareas periódicas no sea intuitiva

Creación de una curva de aprendizaje pronunciada con algoritmos y ajustes complejos

Precios de SkedPal

Básico: 14,95 $ al mes por usuario

Pro: 21,95 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre SkedPal

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,6/5 (más de 170 opiniones)

Esto es lo que opinan los usuarios reales sobre SkedPal:

Según una reseña de Reddit, $$$a

Vaya, quiero darte las gracias por la recomendación de SkedPal. He probado Motion, Reclaim, Asana y algunas otras herramientas, pero SkedPal es la primera que me ha convencido por completo. La curva de aprendizaje es enorme, pero el resultado también es muy gratificante. ¡Es una herramienta para usuarios avanzados!

Vaya, quiero darte las gracias por la recomendación de SkedPal. He probado Motion, Reclaim, Asana y algunas otras herramientas, pero SkedPal es la primera que me ha convencido por completo. La curva de aprendizaje es enorme, pero el resultado también es muy gratificante. ¡Es una herramienta para usuarios avanzados!

🧠 Dato curioso: Durante su jornada de trabajo de 8 horas, un trabajador medio dedica 4 horas y 12 minutos a trabajar activamente. El 39 % de los trabajadores se toma descansos adicionales para ir al baño y matar el tiempo, mientras que el 47 % y el 45 % navegan por Internet y consultan las redes sociales.

5. Amie (ideal para tareas estéticas y gestión de calendario)

vía Amie

Amie ofrece una interfaz que combina tus tareas, calendarios y correo electrónico (solo lectura) en una vista minimalista. Puedes introducir tus pendientes en inglés sencillo, como «recoger la colada a las 4:00 p. m. @próximo miércoles», y ver cómo Amie las convierte en tareas en tu calendario mediante el procesamiento del lenguaje natural (NLP).

IA Chatear es una función relativamente nueva. Se trata de un sistema de procesamiento del lenguaje natural (NLP) mejorado, diseñado para comprender mejor tus intenciones.

Ejemplo, si escribes en el chat de IA de Amie «Construir un zapatero el domingo», tu calendario bloqueará automáticamente varias horas, sabiendo que esta tarea te llevará varias horas completar.

Las mejores funciones de Amie

Inicia los cronómetros Pomodoro en la barra y recibe una notificación sonora cuando se agote el tiempo

Convierte tus correos electrónicos en diferentes tareas o cosas por hacer

Crea un enlace compartible con tus franjas horarias disponibles

Límites de Amie

Falta de herramientas de gestión de equipos y funciones integradas para tomar nota

Restringir la personalización del calendario al no permitir que la semana comience en sábado

Evita que los usuarios respondan a los correos electrónicos dentro de la aplicación

Precios de Amie

Pro: 25 $ al mes por usuario

Business: 50 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre precios

Valoraciones y opiniones de Amie

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

qué opinan los usuarios reales sobre Amie*

Esto es lo que opinó un usuario en Reddit:

Me gusta mucho Aime. Es bonito y reúne mis necesidades. Notion, calendario y pendiente. La interfaz interactiva en iOS también es muy novedosa, pero es una pena que no haya una versión para Android y que no tengan una página web adaptada a los navegadores móviles. Solo se puede acceder en modo ordenador, lo que equivale a excluir por completo a los usuarios de Android.

Me gusta mucho Aime. Es bonito y reúne mis necesidades. Notion, calendario y pendiente. La interfaz interactiva en iOS también es muy novedosa, pero es una pena que no haya una versión para Android y que no tengan una página web adaptada a los navegadores móviles. Solo se puede acceder en modo ordenador, lo que equivale a completar por completo a los usuarios de Android.

🧠 Dato curioso: dormir entre 7,5 y 8 horas por noche puede hacerte 20 veces más productivo.

6. BeforeSunset IA (ideal para la planificación diaria y el control de tiempo)

vía BeforeSunset IA

En lugar de quejarte a un amigo sobre todo el trabajo que tienes, escribe a BeforeSunset IA. Descarga todo lo relacionado con las próximas tareas y observa cómo el asistente de IA de la herramienta analiza la información, la convierte en tareas viables y sugiere los mejores momentos para completarlas. Es tu asistente de plan diario.

Antes de aprender a crear un calendario semanal, la herramienta hará el ajuste por ti dividiendo la información.

Incluye de forma única el seguimiento del estado de ánimo junto con el control de tiempo y el análisis de la productividad. Por ejemplo, puedes actualizar «me siento genial» una vez que tus tareas incompletas del día se transfieren automáticamente al plan del día siguiente.

Las mejores funciones de BeforeSunset IA

Establece un cronómetro o utiliza el modo de concentración para eliminar las distracciones mientras haces trabajo

Programa descansos saludables con la opción Iniciar descanso

Guarda tus tareas importantes con la función Marcador

Estudia tu productividad con análisis sobre el tiempo plan frente al tiempo real para terminar el trabajo pendiente

Límite de BeforeSunset IA

No hay tutorial integrado para ayudar a los usuarios a comprender la herramienta

Opciones de personalización con límite en el modo Focus

Diseñado principalmente para planear de forma diaria, no para la programación de proyectos a largo plazo

Precios de BeforeSunset IA

Pro: 18 $ al mes por usuario

Equipo Pro: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de BeforeSunset IA

G2: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Esto es lo que opinan los usuarios reales sobre BeforeSunset IA:

A La reseña de G2 dice:

Me gusta la simplicidad del concepto. No está sobrecargado con demasiadas funciones innecesarias, sino que va al grano y es lo suficientemente flexible como para encontrar tu propia forma de maximizar la productividad.

Me gusta la simplicidad del concepto. No está sobrecargado con demasiadas funciones innecesarias, sino que va al grano y es lo suficientemente flexible como para encontrar tu propia forma de maximizar la productividad.

7. Timely (la mejor para crear hojas de horas automáticas)

vía Timely

¿Quieres aceptar algunos proyectos adicionales para financiar tu próximo viaje, pero no encuentras un hueco gratuito? ¡Utiliza Timely! Su función de planificación de la capacidad te ayuda a comprender y optimizar la asignación de recursos entre proyectos y tareas con una vista clara de tu próxima hora gratuita.

El Memory Tracker recuerda en qué has trabajado a lo largo del día, lo que facilita arrastrar y soltar las tareas en tu hoja de horas. ¡Empieza a facturar tus horas con datos precisos!

Las mejores funciones de Timely

Integra la herramienta con tus calendarios, herramientas de gestión de proyectos y correo electrónico para sincronizar datos y crear hojas de horas completas

Edita o elimina entradas de la hoja de horas y deja notas para mejorar la claridad

Elige color personalizado para cada bloque de tareas

Límite de tiempo

Pueden producirse pequeños fallos al guardar los cambios

Carece de una opción de arrastrar y soltar para mover tareas futuras a la semana actual

No cuenta las diferentes zonas horarias en la programación

Precios oportunos

Creación: 26 $ al mes por usuario

Elevate: 37 $ al mes por usuario

Innovate: 43 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas oportunas

G2: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Esto es lo que opinan los usuarios reales sobre Timely:

Según una reseña de G2, $$$a

Timely me ha ayudado a recuperar tiempo facturable que, de otro modo, habría perdido al registrarlo manualmente. También me ha ayudado a registrar el tiempo rápidamente y a diario, en lugar de tener que averiguar qué ha pasado días después. Además, lo tengo integrado a través de Zapier para añadir el tiempo a nuestro sistema de facturación, lo que hace que todo funcione a la perfección.

Timely me ha ayudado a recuperar tiempo facturable que, de otro modo, habría perdido al registrarlo manualmente. También me ha ayudado a registrar el tiempo rápidamente y a diario, en lugar de tener que averiguar qué ha pasado días después. Además, lo tengo integrado a través de Zapier para añadir el tiempo a nuestro sistema de facturación, lo que hace que todo funcione a la perfección.

8. Arcush (ideal para organizar automáticamente las listas pendientes)

a través de Arcush

Arcus h es una app, aplicación exclusiva para iOS diseñada para simplificar tu día a día. Cuenta con una función de cronograma limpio y visual que te ayuda a organizar las tareas y mantener la concentración sin agobios.

Su función más destacada, Bandeja de Entrada Zero, elimina automáticamente las tareas no programadas de la vista para que solo veas lo que importa en cada momento. También puedes reservar franjas horarias específicas para trabajar de forma concentrada y personalizar tu agenda visualmente con códigos de color.

Las mejores funciones de Arcush

Implementa diferentes códigos de color para estructurar tus tareas

Crea tareas periódicas con diferentes frecuencias

Ajusta la vista de tu cronograma por hora, día o semana para adaptarla a tu estilo de plan

Límite de Arcush

Solo disponible en iPhones con iOS 16 o posterior

No tiene compatibilidad con la creación de eventos en el calendario

Faltan funciones clave como subtareas y la función de búsqueda

Precios de Arcush

*free Forever

Pro Mensual: 3,99 $ al mes

Pro Anual: 9,99 $/año

Pro Lifetime: 29,99 $ por única vez

Valoraciones y reseñas de Arcush

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

qué opinan los usuarios reales sobre Arcush*

Aunque aún no tiene reseñas en G2, aquí tienes una reseña de la Apple Store:

Probé todas las apps de bloqueo de tiempo que no tenían una intrusión ridícula en la privacidad y Arcush tenía la mejor interfaz de todas. Por instancia, introducir la hora de inicio y la duración de los bloques de tiempo es lo más eficiente que he encontrado. Tiene un aspecto agradable y el precio también es razonable. ¡Sigan con el buen trabajo!

Probé todas las apps de bloqueo de tiempo que no tenían una intrusión ridícula en la privacidad y Arcush tenía la mejor interfaz de todas. Por instancia, introducir la hora de inicio y la duración de los bloques de tiempo es lo más eficiente que he encontrado. Tiene un aspecto agradable y el precio también es razonable. ¡Sigan con el buen trabajo!

9. Tareas generales (ideal para usuarios de Google Calendar)

a través de Tareas generales

¿Busca un gestor de tareas sencillo y gratuito que gestione fácilmente los plazos y las prioridades? Utilice General Task. Acceda a funciones como el modo de concentración para evitar perder tiempo y realizar un seguimiento de toda la información sobre los diferentes eventos de su calendario.

También puedes utilizar la herramienta Comando rápido para navegar por la interfaz en menos tiempo; con un poco de práctica, aprenderás a utilizarla sin necesidad de instrucciones.

Las mejores funciones de General Tarea

Sincronizar con GitHub para realizar el seguimiento de tus relaciones públicas

Crea tareas directamente desde Slack

Arrastra y suelta tareas en tu calendario para programarlas y bloquear tiempo

Límite general de las tareas

No se integra con el calendario de Apple ni con Outlook

Faltan funciones esenciales como subtareas, tareas periódicas y etiquetas

Precios de tareas generales

Free

Valoraciones y reseñas generales de las tareas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

qué opinan los usuarios reales sobre General Tarea*

Esto es lo que dice una reseña de Product Hunt sobre General Tarea:

Solo utilicé esta app, aplicación, durante una semana, pero fue increíble mientras duró. La única razón por la que dejé de usarla es porque mi equipo dejó de utilizar Linear y pasó a Asana, que no se integraba con ella.

Solo utilicé esta app, aplicación, durante una semana, pero fue increíble mientras duró. La única razón por la que dejé de usarla es porque mi equipo dejó de utilizar Linear y pasó a Asana, que no se integraba con ella.

10. Planimo (ideal para usuarios de iPhone)

a través de Planimo

Planimo es ideal para usuarios de iPhone que desean combinar sus rutinas personales con la planificación profesional. La herramienta te permite describir tus metas, preferencias y rutina diaria para crear un plan personalizado.

Su descomposición automática de tareas crea pasos manejables basados en los bloques de tiempo que tú defines, para que sepas exactamente qué pendiente en cada momento del día.

Las mejores funciones de Planimo

Divide los grandes hitos en pasos de 45 minutos

Crea entornos de trabajo Unlimited y asigna automáticamente tareas a cada uno de ellos

Obtenga información personalizada sobre su gestión del tiempo para mejorar la productividad

Límites de Planimo

Disponible solo en dispositivos iOS

Carece de capacidades básicas de gestión de proyectos

La versión Free incluye anuncios, que pueden interrumpir la experiencia del usuario

Es solo para uso personal (sin funciones para equipos)

Precios de Planimo

Valoraciones y reseñas de Planimo

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

👀 ¿Sabías que...? El 20 % de los gestores de proyectos desearía prescindir de la «documentación», como la elaboración de informes semanales, actualizaciones de progreso, presentaciones de PowerPoint o registros personalizados.

Utiliza ClickUp para planear tus tareas y proyectos

Una gestión eficaz de las tareas no consiste solo en hacer una lista de lo pendiente, sino en establecer prioridades de forma inteligente, programar de manera realista y adaptarse con fluidez cuando cambian los planes.

Esta es la promesa de un asistente de programación con IA. Utilizar tres herramientas de IA independientes para gestionar un flujo de trabajo puede añadir más caos que claridad. En cambio, ClickUp puede simplificar tu proceso de plan combinando varias cuentas de calendario en un espacio unificado y ofreciendo capacidades de IA para abordar los requisitos de gestión de tareas y proyectos.

Tanto si necesitas un plan para tu equipo como una herramienta de programación personal, ¡ClickUp puede ser tu solución!

