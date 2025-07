Las 8 mejores alternativas a Wanderlog para planificar viajes y gestionar itinerarios

Planificar un viaje debería ser emocionante, no agotador.

Pero si alguna vez has tenido problemas con un planificador de viajes poco práctico, has perdido el rastro de tus reservas o has pasado horas organizando tu itinerario, sabes muy bien lo frustrante que puede ser.

Aunque Wanderlog es una app de planificación de viajes muy popular, puede que no sea adecuada para todo el mundo. Algunos usuarios pueden encontrar que carece de funciones esenciales, que resulta abrumadora o que no se ajusta a su estilo de planificación.

Si buscas algo diferente, tenemos lo que necesitas. Desde herramientas de planificación colaborativa hasta plantillas de itinerarios flexibles como las que ofrece ClickUp, aquí tienes las ocho mejores alternativas a Wanderlog que hacen que la planificación de viajes sea más fluida, organizada y mucho menos estresante.

¿Por qué elegir alternativas a Wanderlog?

Wanderlog es un sólido planificador de viajes con creación de itinerarios, seguimiento de gastos y colaboración en equipo. Te permite navegar por guías, añadir paradas y crear itinerarios compartidos.

Pero no es perfecta. La duración estimada de los viajes suele ser inexacta, lo que dificulta la planificación realista. La interfaz puede resultar compleja de navegar, especialmente al correlacionar viajes de varios días. Además, no hay una forma integrada de gestionar listas de equipaje o tareas previas al viaje.

Entonces, ¿qué deberías buscar en su lugar?

Duración estimada del viaje: Asegúrate de que tu horario diario sea realista teniendo en cuenta los retrasos, las escalas y los tiempos de transporte en el mundo real

Interfaz intuitiva: planifica fácilmente rutas y realiza ajustes sin tener que lidiar con un diseño complicado

Seguimiento de gastos: realiza un seguimiento de los gastos del grupo con funciones como el reparto automático de facturas, la conversión de monedas y los presupuestos compartidos

Opciones de precios flexibles: Tanto si viajas solo como si estás organizando un viaje en grupo, encuentra un plan que se adapte a tus necesidades sin costes innecesarios

Listas y tareas: Mantén todo organizado gestionando todo en un solo lugar, desde listas de equipaje y solicitudes de visados hasta registros en hoteles y reservas de actividades

Si estas funciones son importantes para ti, ¡es hora de encontrar una herramienta de planificación de viajes mejor!

🛫 Antes de planificar, planifica tu tiempo libre! Antes de sumergirte en las mejores herramientas de planificación de viajes, asegúrate de tener tu tiempo libre organizado. Echa un vistazo a nuestra lista de plantillas gratuitas para solicitar tiempo libre.

8 alternativas a Wanderlog de un vistazo

Tanto si buscas un mejor control de tus itinerarios, recomendaciones personalizadas, funciones de colaboración más potentes o más flexibilidad en tu planificación, estas alternativas a Wanderlog te ofrecen opciones sólidas.

Aquí tienes una panorámica rápida antes de entrar en detalle:

Herramienta de planificación de viajes Función destacada Lo mejor para Precios* ClickUp – Gestión integral de tareas y plantillas personalizables para planificar viajes El creador de itinerarios orientado a los detalles Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones RoadTrippers – Sugerencias personalizadas para paradas panorámicas a lo largo de las rutas El aventurero de los viajes por carretera Los planes de pago empiezan en 35,99 $ al año TripIt – Realiza un seguimiento de vuelos y reservas con actualizaciones en tiempo real El viajero frecuente Plan Free disponible/ Plan de pago por 49 $ al año Sygic Travel – Mapas sin conexión y contenido de viajes seleccionado El planificador visual Plan Free disponible/ Planes de pago a partir de 2,75 $ al mes TripHobo – Creación colaborativa de itinerarios para múltiples usuarios y optimización inteligente de rutas El viajero en grupo Plan Free disponible/ Precios personalizados Google Maps – Tráfico en tiempo real y navegación con mapas personalizados El planificador minimalista Free TripAdvisor – Creador de itinerarios con IA basado en millones de opiniones El planificador basado en reseñas Free Polarsteps – Diario de viaje basado en GPS y seguimiento automático de rutas El narrador y documentalista de viajes Plan Free disponible/ Planes de pago a partir de 39,55 $ al mes

💼✈️ Dato curioso: El término «bleisure» (una mezcla de «business» y «leisure», o «negocios» y «ocio») apareció por primera vez a principios de la década de 2000, pero la idea existe desde hace décadas; ¡piensa en los diplomáticos y comerciantes que convierten sus viajes de trabajo en aventuras! ¿Quieres dominar el arte de combinar los viajes de negocios con un poco de descanso y ocio? Echa un vistazo a Bleisure Travel Hacks to Manage Work & Play para obtener consejos de expertos

Las 8 mejores alternativas a Wanderlog

No todos los viajeros planifican de la misma manera. A algunos les encantan los horarios codificados por colores, mientras que otros solo necesitan un marcador en un mapa.

Así que, en lugar de una lista aburrida, emparejamos cada planificador de viajes con un estilo de viaje específico.

Tanto si eres un planificador amante de las hojas de cálculo, un aventurero de los viajes por carretera o un explorador espontáneo, hay una app que se adapta a tu forma de viajar. Aquí está nuestra lista 👇

1. ClickUp (la mejor para crear itinerarios detallados)

Planifica tu viaje perfecto, arrastra y suelta planes y colabora en tiempo real con Pizarras de ClickUp

Si planificar un viaje te emociona tanto como el viaje en sí, ClickUp es tu compañero ideal para planificar tus viajes. Está diseñado para aquellos que aman correlacionar cada detalle, desde los horarios de los vuelos hasta las reservas en restaurantes, los horarios de las visitas turísticas e incluso las listas de control para hacer las maletas.

Con las tareas de ClickUp, puedes desglosar tu itinerario día a día, hora a hora, y asignar plazos a cada tarea pendiente. Crea listas de tareas para reservas de vuelos, reservas de hotel, actividades y equipaje, y establece fechas límite para no perderte nunca un plazo.

Incluso puedes añadir niveles de prioridad para saber qué es imprescindible (como comprar la entrada para la Torre Eiffel con antelación) y qué es flexible. Así es como puedes configurar tu primera tarea 👇

¿Necesitas un lugar para pensar en rutas o lugares que no te puedes perder? Pizarras de ClickUp te permite correlacionar visualmente ideas, arrastrar y soltar ubicaciones y colaborar en tiempo real con amigos o familiares.

Y si quieres tener una visión completa de tus planes de viaje, la vista Calendario de ClickUp te ayuda a ver todo tu viaje de un vistazo.

Convierte tus planes de viaje en una hoja de ruta visual con la vista Calendario de ClickUp

ClickUp Docs te ofrece además un espacio para tomar notas, apuntar consejos de viaje o hacer copias de seguridad de tus planes. Dispondrás de un hub integrado para toda la información importante de tu viaje (confirmaciones de vuelos, requisitos de visado, listas de equipaje y mucho más).

Si fuera tú, lo enlazaría con las tareas de ClickUp para que todo permaneciera conectado, porque ¿de qué sirve un viaje perfectamente planificado si te olvidas de planificarlo? 😉

Para facilitar aún más las cosas, ClickUp ofrece una variedad de plantillas de itinerarios para optimizar la planificación de viajes. Una de las que más gusta a los viajeros es la plantilla Travel Planner de ClickUp. Una configuración lista para usar en la que puedes realizar el seguimiento de destinos, reservas de hotel, detalles de vuelos y actividades, todo en un solo lugar.

Obtener plantilla gratis Utiliza la plantilla Planificador de viajes de ClickUp para planificar un viaje sin complicaciones

Esta plantilla ofrece estados personalizados para realizar un seguimiento del progreso del viaje, campos personalizados para almacenar detalles esenciales como contactos de emergencia y fases del viaje, y más de 15 vistas personalizadas, como Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario, para gestionar los planes de forma visual.

Con funciones de gestión de proyectos como control de tiempo, advertencias de dependencia e integración de correo electrónico, organizar tus viajes nunca ha sido tan fácil.

ClickUp también ofrece una plantilla para planificar vacaciones personales con listas de equipaje y planes diarios flexibles, y una plantilla para itinerarios de viajes de negocios para gestionar reuniones, vuelos y horarios de forma más estructurada.

Las mejores funciones de ClickUp

Establece recordatorios para cada detalle del viaje: No te pierdas nunca el check-in de un vuelo, la reserva de un hotel o las tareas de última hora para hacer la maleta con No te pierdas nunca el check-in de un vuelo, la reserva de un hotel o las tareas de última hora para hacer la maleta con los recordatorios de ClickUp

Comparte planes sin perder el control: utiliza utiliza los permisos de invitado para permitir que tus amigos y familiares vean o sugieran cambios en tu itinerario, mientras mantienes el control de las versiones en tus manos

Planifica de forma más inteligente con sugerencias basadas en IA: Utiliza Utiliza ClickUp Brain para generar itinerarios, sugerir destinos y crear listas de equipaje: solo tienes que escribir una indicación y dejar que la IA se encargue de los detalles

Solicita a ClickUp Brain que genere ideas, escriba un itinerario de viaje, encuentre los mejores lugares y mucho más

Límites de ClickUp

La aplicación móvil carece de algunas funciones que están disponibles en la versión de escritorio

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones de los clientes de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de Cap terra:

En general, mi experiencia con ClickUp es muy buena. Trabajar con equipos es mucho más fácil con la ayuda de ClickUp. Me permite crear tareas, establecer plazos y realizar un seguimiento. Lo mejor es que nos ayuda a comunicarnos mejor con los miembros del equipo.

En general, mi experiencia con ClickUp es muy buena. Trabajar con equipos es mucho más fácil con la ayuda de ClickUp. Me permite crear tareas, establecer plazos y realizar un seguimiento. Lo mejor es que nos ayuda a comunicarnos mejor con los miembros del equipo.

📖 Más información: Las mejores herramientas de colaboración remota para equipos virtuales

2. Roadtrippers (la mejor para los aventureros de los viajes por carretera)

vía Roadtrippers

Si tus vacaciones soñadas incluyen recorridos panorámicos, atracciones peculiares junto a la carretera y paradas espontáneas, Roadtrippers está hecha para ti. Te ayuda a encontrar joyas ocultas, desde atracciones poco convencionales junto a la carretera hasta parques nacionales, miradores panorámicos, restaurantes y alojamientos.

Tanto si eres un viajero espontáneo como un nómada digital, esta herramienta te ayuda a crear un itinerario en el que puedes comparar rutas, marcar lugares que no te puedes perder, calcular los gastos de combustible y aplicar filtros para encontrar los mejores sitios por el camino.

Las mejores funciones de Roadtrippers

Calculadora de combustible : calcula el coste del combustible en función del tipo de vehículo y los precios actuales de la gasolina en las estaciones de servicio a lo largo de tu ruta específica

Guías de viaje interactivas : explora guías temáticas de viajes por carretera con rutas correlacionadas, paradas sugeridas y opiniones reales de viajeros para la creación sistemática de itinerarios

Notas de colaboración de viaje: comparte planes de viaje editables con compañeros de viaje que tengan una cuenta de Roadtrippers y utiliza la sección de notas integrada para que todos estén al tanto de todo

Limitaciones de Roadtrippers

Los usuarios tienen que navegar hasta cada punto de ruta individualmente, en lugar de navegar por todo el itinerario de una sola vez

Precios de Roadtrippers

Básico : 35,99 $ al año

Pro : 49,99 $ al año

Premium: 59,99 $ al año

Valoraciones y opiniones de Roadtrippers

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

🌍 ¿Viajar y trabajar? ¡Por qué no! ¿Alguna vez te has preguntado cómo la gente consigue explorar el mundo sin descuidar su trabajo? Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo teletrabajar y viajar para descubrir consejos que te ayudarán a sacar el máximo partido a ambas cosas. 💼

3. TripIt (la mejor para viajeros frecuentes)

vía TripIt

¿Vas de aeropuerto en aeropuerto? TripIt simplifica el caos al mantener todas tus reservas de vuelos, hoteles y coches de alquiler en un solo lugar.

Simplemente conecta tu cuenta de correo electrónico o reenvía los correos electrónicos de confirmación a plans@tripit.com, y TripIt recopilará todos los detalles de tus reservas en un único cronograma. Incluso puedes añadir tus notas y cargar documentos de viaje como archivos PDF o fotos.

La herramienta también ofrece sugerencias de cafeterías, restaurantes y bares cercanos en función de dónde te alojes. Una vez completado el itinerario, puedes sincronizarlo con Google Calendar para facilitar la planificación y el acceso sin conexión.

Las mejores funciones de TripIt

Alertas de vuelos en tiempo real : genera alertas de retrasos, cancelaciones o cambios de puerta de embarque para estar al tanto de cualquier incidencia en tu viaje

Puntuación de seguridad del barrio : evalúa la seguridad de los barrios mediante puntuaciones en diversas categorías, como daños físicos, seguridad de las mujeres, salud y cuestiones médicas, libertades políticas, robos y seguridad LGBTQ

Huella de carbono: comprueba el impacto medioambiental de tus planes de viaje para tomar decisiones sostenibles

Limitaciones de TripIt

Los formatos de los documentos están muy limitados, lo que da como resultado un sistema inviable

Precios de TripIt

TripIt : Gratis, gratuito/a

TripIt Pro: 49 $ al año

Valoraciones y opiniones sobre TripIt

G2 : 4,7/5 (42 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TripIt?

Aquí tienes una reseña de G2:

«La forma en que reenvías los itinerarios y los correos electrónicos relacionados con el viaje, y TripIt lo organiza todo por ti. Todo está organizado y se puede ver, editar o eliminar fácilmente. La posibilidad de compartir el itinerario también es muy útil»

«La forma en que reenvías los itinerarios y los correos electrónicos relacionados con el viaje, y TripIt lo organiza todo por ti. Todo está dispuesto y se puede ver, editar o eliminar fácilmente. La posibilidad de compartir el itinerario también es muy útil»

4. Sygic Travel (para los planificadores visuales)

vía Tripomatic

Sygic Travel (ahora Tripomatic) es un planificador de viajes basado en la web que te permite crear itinerarios directamente en mapas interactivos. Te ayuda a crear planes de viaje llenos de visitas turísticas, ya que te permite añadir atracciones, puntos de referencia, restaurantes y otros intereses a un itinerario diario.

Cada parada se traza visualmente, lo que facilita planificar rutas que tengan sentido geográficamente.

Una vez que hayas planificado tu viaje, puedes descargar mapas e itinerarios personalizados para acceder a ellos sin conexión. Esta función lo hace ideal para viajes de trabajo internacionales o zonas con conexión a Internet limitada.

Las mejores funciones de Sygic Travel

App de mapas de viajes Tripomatic : destaca los mejores lugares, como museos, restaurantes, tiendas y joyas ocultas, seleccionados por editores de viajes y otros viajeros

Vídeos en 360° : vídeos en 360 grados de atracciones populares para ayudarte a explorar tus opciones y decidir dónde quieres ir

Servicios de viaje integrados: Vea opciones de alojamiento, alquiler de coches y visitas locales dentro de su itinerario con enlaces directos a Booking.com y GetYourGuide

Límites de Sygic Travel

No ofrece controles muy detallados, como la posibilidad de poner marcadores de tiempo en tu lista de cosas pendientes

Precios de Sygic Travel

Free

Plan de pago: 2,75 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Sygic Travel

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📅 Planifica como un profesional: ¿Quieres mantenerte organizado sin gastar mucho dinero? Echa un vistazo a las mejores aplicaciones gratuitas de planificación digital y encuentra la herramienta perfecta para optimizar tu agenda

5. TripHobo (la mejor para viajeros en grupo)

vía Triphobo

¿Estás planeando un viaje con amigos o familiares? TripHobo facilita los viajes en grupo al permitir que todos contribuyan a un itinerario compartido. Empieza seleccionando un destino y, a continuación, varios usuarios pueden añadir de forma colaborativa atracciones, transporte, alojamiento e incluso pausas para comer, todo ello correlacionado por día y hora.

Sus integraciones de reserva de hoteles incorporadas simplifican aún más la gestión de las reservas. Tanto si estás coordinando una escapada de fin de semana como una aventura por varias ciudades, esta app mantiene a todo el mundo en la misma página.

Las mejores funciones de TripHobo

Planificación colaborativa de itinerarios: Contribuye y edita un itinerario de viaje compartido en tiempo real

Optimización inteligente de rutas : ajusta automáticamente tu itinerario para minimizar el tiempo de desplazamiento entre paradas y maximizar la eficiencia de tus visitas turísticas

Funciones intuitivas para elaborar presupuestos: establece presupuestos diarios o para todo el viaje y realiza un seguimiento de los costes estimados en transporte, actividades y alojamiento

Limitaciones de TripHobo

Algunos usuarios consideraron que la interfaz era compleja y mostraba demasiadas ventanas emergentes en la pantalla

Precios de TripHobo

Free

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre TripHobo

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TripHobo?

Aquí tienes una reseña de TrustPilot:

«Me parece una plataforma muy útil donde puedo plasmar mis ideas y clasificarlas por fecha, lugar, presupuesto, actividades, etc.»

«Me parece una plataforma muy útil donde puedo plasmar mis ideas y clasificarlas por fecha, lugar, presupuesto, actividades, etc.»

📖 Más información: El mejor software de viajes y gastos para usar

6. Google Maps (la mejor para los planificadores minimalistas)

a través de Google Maps

Si quieres una herramienta sencilla que te ayude a marcar ubicaciones, Google Maps es todo lo que necesitas. Se utiliza ampliamente en todo el mundo tanto para la navegación diaria como para la planificación de viajes.

Los usuarios pueden guardar ubicaciones en listas personalizadas (por ejemplo, «Lugares para visitar en París»), crear rutas con varias paradas, consultar el tráfico en tiempo real, ver las opciones de transporte público, explorar zonas con Street View y descargar mapas para utilizarlos sin conexión. Destaca en el «dónde» y el «cómo llegar».

Puedes guardar lugares en listas personalizadas, rotular ubicaciones clave, compartir mapas con otras personas e incluso descargar mapas sin conexión para no perderte en zonas con acceso limitado a Internet.

Las mejores funciones de Google Maps

Mapas de interiores : navega por grandes espacios públicos como aeropuertos, museos y centros comerciales con mapas detallados de interiores

Programa Local Guides : únete a una comunidad de usuarios que aportan reseñas, fotos e información para mejorar los datos de los mapas, ganando puntos e insignias por sus contribuciones

Vista de mapa multicapa: alterna hasta 10 capas diferentes, incluyendo tráfico, vista satelital, terreno, carriles para bicicletas, transporte público y calidad del aire, para planificar tus rutas de viaje con más contexto y flexibilidad

Limitaciones de Google Maps

Google Maps funciona muy bien en ciudades y países desarrollados, pero hay algunos problemas en países en vías de desarrollo

Precios de Google Maps

Free

Valoraciones y opiniones sobre Google Maps

G2 : 4,7/5 (42 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Maps?

Aquí tienes una reseña de G2:

«Lo que más me gusta de Google Cloud es su escalabilidad, fiabilidad, funciones avanzadas y integración con otros servicios de Google. Ofrece potentes herramientas para el análisis de datos, el aprendizaje automático y los servicios informáticos»

«Lo que más me gusta de Google Cloud es su escalabilidad, fiabilidad, funciones avanzadas y integración con otros servicios de Google. Ofrece potentes herramientas para el análisis de datos, el aprendizaje automático y los servicios informáticos»

🤔 ¿Sabías que Google Maps ofrece a los usuarios una nueva función de IA que utiliza su modelo Gemini para analizar tus capturas de pantalla relacionadas con los viajes, como reservas de hotel o lugares guardados, y extraer detalles útiles para ayudarte a organizar tu viaje más rápido?

🤖 ✈️ ¡Deja que la IA se encargue de planificar! ¿Por qué estresarse con los itinerarios cuando los asistentes de viaje inteligentes pueden hacerlo por ti? Echa un vistazo a Los mejores asistentes de planificación de viajes con IA para planificar tus vacaciones y deja que la tecnología correlacione tu próxima aventura.

7. TripAdvisor (la mejor para los viajeros que se basan en opiniones)

vía Tripadvisor

¿Quieres asegurarte de que cada comida, hotel y visita merecen la pena? TripAdvisor es un buen lugar para consultar opiniones y valoraciones antes de tomar decisiones sobre tu viaje.

Una función destacada es «Trips», que permite a los usuarios guardar, organizar y compartir sus planes de viaje.

Tanto si planificas solo como en grupo, puedes colaborar en tiempo real y dejar que tus amigos o familiares contribuyan al itinerario.

Para aquellos que prefieren opciones planificadas con antelación, Tripadvisor ofrece guías de viaje sugeridas e itinerarios de muestra seleccionados por la comunidad y su equipo editorial.

Las mejores funciones de TripAdvisor

Creador de itinerarios con IA : genera un plan de viaje personalizado día a día utilizando IA generativa entrenada con millones de opiniones, valoraciones y datos de reservas de usuarios

Vista Mapa de lugares guardados : ve al instante todos los hoteles, restaurantes y atracciones que has guardado en un mapa para planificar rutas y evitar volver sobre tus pasos

Integración de reservas directas: reserva hoteles, visitas y experiencias directamente a través de la plataforma con sus socios de viajes sin salir de la app

Limitaciones de TripAdvisor

Los usuarios suelen informar de errores como fechas incorrectas, reservas duplicadas y otros errores de reserva

Precios de TripAdvisor

Free

Valoraciones y opiniones de TripAdvisor

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡Consejo profesional: Las mejores experiencias locales rara vez aparecen en las listas de «Top 10». Explora subreddits específicos de cada ubicación o grupos de Facebook para encontrar consejos de lugareños que no encontrarás en Tripadvisor.

8. Polarsteps (la mejor para contar historias y documentar viajes)

vía Polarsteps

Polarsteps te ayuda a convertir tus viajes en un bonito álbum de recortes digital. Utiliza el GPS para realizar un seguimiento automático de tu viaje y crea una impresionante historia visual (incluso sin conexión).

Puedes añadir fotos, notas y otros detalles en cada parada para mantener un registro de tus experiencias. Después de completar un viaje, puedes convertir tus diarios de viaje digitales en libros de viaje físicos.

Estos libros personalizables incluyen mapas, fotos y notas del viaje, que sirven como recuerdos tangibles.

Funciones de Polarsteps

Etiquetas en fotos y notas : adjunta imágenes y escribe descripciones para cada parada y crea un diario de viaje digital detallado

Cronograma interactivo de viajes : ve tu historial de viajes con rutas correlacionadas, fechas y actualizaciones basadas en la ubicación en un formato desplazable

Seguimiento automático de rutas: utiliza el GPS para registrar tu ruta en tiempo real sin necesidad de conexión a Internet

Limitaciones de Polarsteps

Las últimas ediciones no siempre se guardan, por lo que hay que revisarlas constantemente para estar al día

Precios de Polarsteps

Free

Premium : 39,55 $ al mes

Lay-flat premium: 52,73 $ al mes

Valoraciones y opiniones de Polarsteps

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📩 Fuera de la oficina, ¡pero diviértete! ¿Te vas de aventura? ¡Haz que tu respuesta automática sea igual de emocionante! Echa un vistazo a Ejemplos de mensajes profesionales para fuera de la oficina y encuentra ideas que van desde las más ingeniosas hasta las más adecuadas para el trabajo. 🌴

Empieza a planificar tus viajes con ClickUp

Cada alternativa a Wanderlog de este blog te ayuda a optimizar tu experiencia de viaje a su manera, ya sea correlacionando rutas, gestionando reservas u organizando paradas.

Pero si te gusta tener el control total sobre la planificación, ClickUp ofrece un tipo diferente de flexibilidad. Desde la lluvia de ideas hasta la asignación de tareas y el seguimiento de cada detalle, lo reúne todo bajo un mismo techo.

Puedes crear itinerarios, establecer recordatorios, colaborar con tu grupo de viaje y personalizar todo para que se adapte a tu estilo de planificación.

Regístrate gratis ahora y planifica tu próxima aventura con ClickUp. 🗺️