los 13 mejores programas de locución para una producción de audio de alta calidad

Tu contenido cuenta una historia, pero la voz adecuada hace que resuene. Ya sea un podcast que engancha a los oyentes, un vídeo de YouTube que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla o un curso de aprendizaje electrónico que educa con claridad, una voz en off de alta calidad eleva tu trabajo de ordinario a extraordinario.

Imagina la inconfundible voz grave de Samuel L. Jackson en el anuncio de tu marca o los nítidos tonos británicos de Emma Watson narrando tu próximo vídeo. Suena como un sueño, ¿verdad? 🎤

Ese es el poder revolucionario del software de voz en off moderno.

Sin costosos estudios. Sin actores de doblaje famosos o profesionales. Solo narraciones realistas que cautivan, voces personalizadas adaptadas a tu marca y grabaciones de audio con calidad de estudio, todo al alcance de tu mano.

¿Listo para encontrar las herramientas que lo hacen posible? Nosotros te ayudamos. Sigue leyendo mientras exploramos las 13 mejores opciones de software de voz en off para ayudarte a crear audio realista y mejorar tu contenido. ✨

¿Qué debe buscar en un software de voz en off?

🔎 ¿Sabías que... Susan Bennett, la voz original de Siri, pasó meses grabando miles de frases para crear su tono icónico? Hoy en día, el software profesional de voz en off ofrece el mismo impacto en cuestión de minutos, de forma más rápida, sencilla y asequible. 🎙️

Pero con tantas opciones, algunas incluso gratis, elegir la herramienta perfecta puede resultar abrumador.

La clave es centrarse en funciones que le ayuden a producir voces de alta calidad y desarrollar conexiones (a internet) emocionales. Esto es lo que debe priorizar:

Grabación de audio sin esfuerzo: Captura y edita sin esfuerzo con una interfaz intuitiva y fácil de usar. Ya sea la introducción de un podcast o la sincronización de una narración, concéntrate en tu historia, no en la tecnología

Voces hiperrealistas: Dale a tu contenido un toque humano con voces realistas que imitan los patrones de habla, las inflexiones y las emociones naturales. El realismo capta la atención del público y crea una impresión duradera

Claridad con calidad de estudio: Ofrece un sonido con calidad de emisión con altas velocidades de bits y formatos de archivo sin pérdidas, como WAV. Nítido, claro e inolvidable, porque tu público se merece lo mejor

Diversidad lingüística: amplíe su alcance global con múltiples idiomas, dialectos y acentos. La localización auténtica hace que cada palabra resuene y mejora sus estrategias de comunicación

Flujo de trabajo sin interrupciones: sincroniza sin esfuerzo entre los principales sistemas operativos y dispositivos móviles para una transición fluida entre la producción en el escritorio y en el móvil. Menos problemas, más creación: así de sencillo

La magia de la conversión de texto a voz: Convierta guiones en voz natural y realista en cuestión de segundos. Perfecta para el aprendizaje electrónico y los vídeos explicativos, la tecnología de conversión de texto a voz ahorra tiempo y simplifica la creación de contenidos con la transcripción integrada

Aquí tienes una panorámica de las 13 herramientas de voz en off:

Herramienta Ideal para Caso de uso principal ClickUp Creación y transcripción de contenido con IATamaño del equipo: Ideal para particulares, empresas medianas y grandes corporaciones Redacta guiones, graba con Clips, transcribe automáticamente con ClickUp Brain y gestiona tareas Audacity Grabación y edición de audio para principiantes Tamaño del equipo: ideal para equipos pequeños y particulares Graba y edita podcasts, audiolibros y proyectos básicos de voz en off Adobe Audition Edición de audio avanzada y reducción de ruidoTamaño del equipo: Ideal para equipos pequeños y particulares Postproducción profesional, limpieza de ruido y mejoras vocales GarageBand Usuarios de Mac que buscan edición de audio e instrumentos integrados Tamaño del equipo: autónomos, pequeñas empresas y estudios Graba voces en off y música con las herramientas integradas de Apple Descript Clonación de voz con IA, edición basada en texto e integración de vídeo Tamaño del equipo: ideal para equipos medianos Edita audio/vídeo editando texto, genera voces con IA y colabora en proyectos Movavi Proyectos de voz en off centrados en vídeo Tamaño del equipo: Funciona bien para equipos de todos los tamaños con precios por niveles Sincroniza la narración con el contenido de vídeo, añade subtítulos, utiliza filtros y transiciones Reaper Flujos de trabajo multipista personalizables y complementos de audio. Tamaño del equipo: ideal para equipos comerciales más grandes Edición multipista, integración VST, producción de voz en off de precisión Murf IA Creación de voces en off realistas con IA y conversión de texto a voz Tamaño del equipo: ideal para equipos medianos con un presupuesto decente Convierte guiones en narraciones realistas, clonación de voz y sincronización de música Sound Forge Edición, masterización y restauración de audio Tamaño del equipo: ideal para equipos comerciales más grandes Limpia, restaura y masteriza audio para proyectos de voz en off o audiolibros Speechify Transforma texto en audio natural y realista Tamaño del equipo: ideal para personas y equipos pequeños Convierte texto en narración con voces de famosos y opciones multilingües Logic Pro Producción musical y edición de precisión en MacTamaño del equipo: Ideal para particulares y equipos de tamaño medio Edición con calidad de estudio, corrección del tono y gestión remota del audio WavePad Fácil edición de audio en múltiples formatos con eliminación de ruido Tamaño del equipo: Ideal para equipos medianos Graba y edita audio en distintos formatos con herramientas por lotes y efectos de restauración Cubase Opciones de voz personalizadas avanzadas y funciones MIDITamaño del equipo: ideal para equipos comerciales más grandes Estudio completo de voz en off con edición espectral, compatibilidad con plugins y control de mezcla profundo

Con las funciones adecuadas, puedes elegir el software de voz en off que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Ya sea que busques clonación de voz con IA para que coincida con tu marca, herramientas de edición avanzadas para obtener audio con calidad de estudio o compatibilidad multilingüe para ampliar tu alcance, la herramienta perfecta está ahí fuera.

Seleccione las funciones que se adapten a sus necesidades y su audio sonará profesional, pulido y diseñado para cautivar. 🎙️

Estas son las 13 mejores herramientas para conseguirlo:

1. ClickUp (la mejor herramienta de creación y transcripción de contenido con IA)

Captura, anota y comparte grabaciones de pantalla con ClickUp Clips, perfecto para una comunicación rápida y visual con tu equipo

Si quieres locuciones profesionales, pulidas y atractivas, necesitas algo más que un software de grabación. Necesitas una herramienta que optimice todo, desde la redacción del guion hasta la entrega final.

Ahí es donde entra en juego ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo. Ya sea que estés redactando guiones, gestionando revisiones, transcribiendo grabaciones o coordinando aprobaciones, ClickUp ofrece un conjunto integral de herramientas de productividad y colaboración impulsadas por IA.

Graba y transcribe con ClickUp Clips + ClickUp Brain

Para los creadores que hacen malabarismos con tutoriales en vídeo, tutoriales de productos o contenido de voz en off, ClickUp Clips elimina las complicaciones de la grabación y el uso compartido. Es uno de los mejores grabadores de pantalla con IA para producir voz en off sin esfuerzo. Con un solo clic, puedes capturar tu pantalla y tu voz simultáneamente, lo que es perfecto para explicar procesos, recorrer diseños o realizar presentaciones narradas sin tener que cambiar de herramienta.

Una vez que hayas terminado de grabar, ClickUp Brain transcribe automáticamente tu voz en texto limpio, editable y con capacidad de búsqueda, sin necesidad de cargar archivos ni depender de software de transcripción de terceros. Esto significa que puedes convertir instantáneamente tu narración en notas de reuniones, documentación, subtítulos de vídeos o contenido reutilizable, todo desde el mismo entorno de trabajo.

Tanto si trabajas solo como si compartes grabaciones con un equipo para obtener comentarios, ClickUp Clips + Brain transforma tu voz en información estructurada y procesable, rápidamente. No es solo un grabador de pantalla con IA, es una forma más inteligente de crear, capturar y comunicar.

ClickUp Brain para transcripciones rápidas y eficaces

🎯 Casos de uso para creadores y equipos

Para creadores independientes: redacta guiones, graba narraciones, obtén transcripciones instantáneas y gestiona los comentarios, todo sin salir de ClickUp

Para equipos creativos:Realice un seguimiento de los cronogramas de producción, asigne revisiones de voz en off, colabore en tiempo real y mantenga todo sincronizado con paneles y notificaciones

Redacta, edita y colabora en guiones en documentos de ClickUp

Perfecciona tus guiones de voz en ClickUp Docs , con control de versiones integrado, formato de texto enriquecido y ayuda para la redacción mediante IA. Colabora en tiempo real, deja comentarios en línea y convierte cada borrador en una fuente de información compartida para tu equipo de producción.

Convierte las grabaciones en tareas rastreables

ClickUp convierte tus clips de voz o ideas en tareas prácticas. Crea tareas pendientes a partir de tus grabaciones, asigna revisores y adjunta guiones o comentarios, todo ello enlazado al panel de control de tu proyecto. Las automatizaciones mantienen tu proceso en marcha: cuando se aprueba un guión, la siguiente tarea (como grabar o publicar) se desencadena al instante.

Optimiza los comentarios y las revisiones

Utiliza el chat y los comentarios de tareas de ClickUp para colaborar en revisiones, dar feedback o guiar a tu equipo a través de las grabaciones, todo ello en contexto. Se acabaron los largos hilos de correo electrónico o las notas dispersas.

🧠 Dato curioso: Las herramientas de transcripción de IA han subido de nivel: distinguen voces, limpian palabras de relleno y resumen conversaciones en segundos. Ya no tendrás que revisar las grabaciones: ¡deja que la IA se encargue del trabajo pesado mientras tú te concentras en crear locuciones increíbles!

Las mejores funciones de ClickUp

Crea guiones de voz en off y perfecciónalos en ClickUp Docs con el control de versiones integrado

Automatice la aprobación de guiones y el seguimiento del progreso con flujos de trabajo y notificaciones personalizados

Convierte clips de voz en tareas, asígnalas al instante y realiza un seguimiento de los plazos en las tareas de ClickUp

Recopila comentarios en tiempo real con las herramientas de comentarios y anotaciones integradas de ClickUp

Accede y gestiona las voces en off desde cualquier lugar con la plataforma basada en la nube de ClickUp

Simplifique la colaboración con plantillas de planes de comunicación para mantener la producción de audio alineada con sus metas

Supervise los cronogramas de producción de voz en off con paneles en tiempo real y dependencias de tareas

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para adaptar ClickUp a los flujos de trabajo de voz en off

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Los usuarios están entusiasmados con las funciones de grabación de audio de ClickUp, y destacan su adaptabilidad y eficiencia. Un satisfecho crítico de G2 afirma:

El uso de CU para aprobaciones creativas agiliza los comentarios y reduce los malentendidos. Utilizo con frecuencia la función de grabación de pantalla/audio para comunicar ideas de forma rápida y eficaz.

El uso de CU para aprobaciones creativas agiliza los comentarios y reduce los malentendidos. Utilizo con frecuencia la función de grabación de pantalla/audio para comunicar ideas de forma rápida y eficaz.

📮 ClickUp Insight: El 33 % de los trabajadores del conocimiento pasan el día buscando contexto, enviando mensajes a varias personas para obtener la información que necesitan. ¿Por qué perder el tiempo? Con AI Knowledge Manager de ClickUp Brain, solo tienes que preguntar y te dará las respuestas al instante, sin idas y venidas, sin conjeturas

2. Audacity (el mejor para la grabación y edición de audio para principiantes)

a través de Audacity

Audacity es un excelente punto de partida para locutores, podcasters y creadores de contenido que necesitan grabaciones de calidad profesional sin gastar un centavo.

Audacity, un editor de audio gratuito y de código abierto, es compatible con altas frecuencias de muestreo, múltiples formatos de archivo y edición no destructiva. Ya sea para digitalizar grabaciones antiguas, producir audiolibros o perfeccionar voces en off, ofrece potentes herramientas en un paquete fácil de usar.

Su sencillez de arrastrar y soltar facilita la edición, mientras que los efectos integrados, como la reducción de ruido, la reverberación y la ecualización, ayudan a refinar el audio.

Las mejores funciones de Audacity

Captura audio de alta fidelidad con micrófonos USB o interfaces de audio externas

Edita con edición de forma de onda en tiempo real, efectos de fundido y compatibilidad multipista

Da rienda suelta a tu creatividad con efectos de cambio de tono, estiramiento de tiempo y modulación

Amplíe su kit de herramientas con la compatibilidad con plugins VST

Limitaciones de Audacity

La interfaz obsoleta hace que la navegación sea menos intuitiva para los usuarios modernos

Las capacidades multipista limitadas dificultan la creación de capas y mezclas complejas

La edición no destructiva tiene límites; los cambios suelen alterar el archivo de audio original

Precios de Audacity

Gratis para siempre

Valoraciones y reseñas de Audacity

G2: 4,4/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 450 opiniones)

💡Consejo profesional: ¿Desea optimizar su flujo de trabajo y mejorar la producción de sus podcasts? Estas herramientas de IA para podcasters hacen que el proceso sea fluido, eficiente e increíblemente profesional. Así es como te ayuda: 🎧 Edita y perfecciona sin esfuerzo tu contenido de audio

🚀 Automatice las tareas repetitivas y ahorre tiempo

📝 Genera notas y transcripciones atractivas para tus programas

🌟 Mejora la calidad del sonido con filtros avanzados de IA

3. Adobe Audition (el mejor software avanzado de edición de audio y reducción de ruido)

a través de Adobe Audition

Adobe Audition es una potente estación de trabajo de audio para profesionales que necesitan un sonido impecable y precisión en la edición. A diferencia de las herramientas básicas, destaca en la postproducción, lo que la convierte en un activo fiable para actores de doblaje, cineastas y podcasters que manejan proyectos de audio complejos.

Tanto si quieres limpiar grabaciones, mejorar el diálogo de un vídeo o restaurar audio dañado, Audition te ofrece un completo conjunto de tecnologías de audio avanzadas. Elimina el ruido de fondo, mejora la claridad vocal y mezcla proyectos con varias capas.

Las mejores funciones de Adobe Audition

Perfecciona las voces con compresión dinámica y corrección del tono en tiempo real

Acelera el flujo de trabajo con el procesamiento por lotes, los ajustes preestablecidos automatizados y la integración con Adobe Premiere Pro

Restaure el audio de mala calidad utilizando la visualización de la frecuencia espectral, filtros adaptativos y herramientas inteligentes de eliminación de reverberación

Edita mediante edición multipista no destructiva y visualización dinámica de formas de onda

Limitaciones de Adobe Audition

Compatibilidad limitada con determinados controladores MIDI e interfaces de audio, lo que puede causar problemas en el flujo de trabajo

El modelo de suscripción mensual puede resultar costoso para editores ocasionales

Puede resultar excesivo para tareas sencillas de voz en off

Precios de Adobe Audition

Adobe Audition: 22,99 $ al mes por usuario

Estudiantes y profesores: 19,99 $ al mes por usuario

Creative Cloud All Apps Individual: 59,99 $ al mes por usuario

Creative Cloud All Apps Business: 89,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Adobe Audition

G2: 4,4/5 (más de 420 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 230 opiniones)

🔎 ¿Sabías que las herramientas de creación de contenido con IA están impulsando una revolución en el marketing? Encuestas recientes muestran que el 76 % de los profesionales del marketing utilizan estas herramientas para sus tareas diarias, y el 85 % confía específicamente en ellas para la redacción de artículos.

4. GarageBand (ideal para usuarios de Mac que buscan edición de audio e instrumentos integrados)

a través de GarageBand

GarageBand es el software de producción musical gratuito e integrado de Apple que también funciona como una intuitiva herramienta de grabación de voz en off. Diseñado exclusivamente para macOS e iOS, ofrece una interfaz elegante de arrastrar y soltar que facilita la grabación, edición y mezcla de voces en off.

Aunque carece de edición multipista avanzada, GarageBand sigue ofreciendo resultados con calidad de estudio gracias a sus efectos de ecualización, compresión y reverberación integrados. Su perfecta integración con los dispositivos Apple permite a los creadores grabar y editar en Mac, iPhone o iPad.

Las mejores funciones de GarageBand

Graba voces en off sin necesidad de configuración utilizando micrófonos integrados

Perfecciona el audio al instante con preajustes vocales, reducción de ruido y efectos de sonido

Edita en cualquier lugar con la sincronización perfecta de iCloud en todos los dispositivos Apple

Enriquece tus grabaciones con bucles libres de derechos, pistas de fondo y sonidos de batería

Limitaciones de GarageBand

Software exclusivo para Mac, no disponible para usuarios de Windows o Android

Carece de herramientas avanzadas de procesamiento de audio

Precios de GarageBand

Gratis en dispositivos Mac e iOS

Valoraciones y reseñas de GarageBand

G2: 4,3/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Esto es lo que dice un usuario de G2:

Al trabajar con plazos de entrega ajustados, puedo importar archivos fácilmente y grabar cualquier trabajo de voz en off sin tener que preocuparme por múltiples ajustes, lo que me permite ahorrar tiempo en la producción. He compuesto la banda sonora de un cortometraje con GarageBand en solo unas horas.

Al trabajar con plazos de entrega ajustados, puedo importar archivos fácilmente y grabar cualquier trabajo de voz en off sin tener que preocuparme por múltiples ajustes, lo que me permite ahorrar tiempo en la producción. He compuesto la banda sonora de un cortometraje con GarageBand en solo unas horas.

5. Descript (el mejor para clonación de voz con IA, edición basada en texto e integración de vídeo)

vía Descript

Descript facilita la edición de audio y vídeo al tratar las grabaciones como documentos de texto. Borra una palabra o frase y el audio se actualiza automáticamente, sin necesidad de recortar o regrabar laboriosamente las ondas. Es increíblemente intuitivo para quienes están familiarizados con los procesadores de texto.

Ofrece transcripción automática, edición basada en texto, eliminación de palabras de relleno («ums», «uhs») con IA, grabación de pantalla y la destacada función «Overdub» para crear clones de voz realistas con IA o corregir grabaciones escribiendo los cambios.

Así, la edición basada en texto de Descript ahorra tiempo y mantiene tu flujo de trabajo sin interrupciones.

Las mejores funciones de Descript

Elimina automáticamente las palabras de relleno para lograr un discurso más pulido

Graba y edita capturas de pantalla directamente para optimizar el contenido de vídeo

Colabora en proyectos basados en la nube, con comentarios en tiempo real y seguimiento de versiones

Arrastra y organiza elementos visuales como una presentación de diapositivas, aplica plantillas y perfecciona clips con unos pocos clics

Limitaciones de Descript

Los errores ocasionales de transcripción requieren una corrección manual

No hay ningún plan gratuito disponible, lo que limita la accesibilidad para los usuarios ocasionales

Precios de Descript

Free Forever

Aficionados: 24 $ al mes por usuario

Creador: 35 $ al mes por usuario

Business: 65 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

Esto es lo que dice un usuario de G2:

Me encanta el editor de cronogramas y la capacidad de editar rápidamente varias pistas. Utilizo esta herramienta para editar un podcast dramático de ficción para niños y comps para trabajos de locución por encargo.

Me encanta el editor de cronogramas y la posibilidad de editar rápidamente varias pistas. Utilizo esta herramienta para editar un podcast dramático de ficción para niños y compuestos para trabajos de locución por encargo.

6. Movavi Video Editor (el mejor para proyectos de voz en off centrados en vídeo)

vía Movavi

Movavi Video Editor facilita la producción de voz en off: graba, edita y sincroniza tu narración en tu cronograma. Perfecto para redes sociales, cursos en línea o vídeos corporativos, Movavi combina a la perfección vídeo y voz para una producción de nivel profesional.

Recorta, ajusta el ritmo y mejora la claridad de la voz sin tener que cambiar de software. La biblioteca de música libre de derechos de autor integrada te permite combinar voces en off con música de fondo para crear una experiencia más inmersiva.

Las mejores funciones de Movavi Video Editor

Mejora las imágenes con corrección de color y filtros cinematográficos

Genera automáticamente subtítulos en varios idiomas con la conversión de voz a texto mediante IA

Utiliza el seguimiento de movimiento para adjuntar texto o gráficos a sujetos en movimiento

Mejora tu marca con intros, transiciones y plantillas personalizables

Limitaciones de Movavi Video Editor

Herramientas de procesamiento de audio avanzadas limitadas en comparación con las herramientas especializadas

Sin compatibilidad móvil para dispositivos móviles

Precios de Movavi Video Editor

Editor de vídeo : 19,95 $ al mes por usuario

Video Editor Plus: 178,95 $ por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Movavi Video Editor

G2: 4,6/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

💡 Consejo profesional: Potencia tu contenido de vídeo con generadores de vídeo con IA que se encargan de todo, desde opciones de voz perfectas hasta transiciones de escenas cinematográficas. Crea imágenes de nivel profesional sin complicaciones técnicas. 🎬

7. Reaper (el mejor para flujos de trabajo multipista personalizables y plugins de audio)

a través de Reaper

Reaper (Rapid Environment for Audio Production, Engineering, and Recording) es una estación de trabajo de audio digital (DAW) flexible diseñada para la personalización y la edición de precisión. Maneja pistas de audio y MIDI ilimitadas en un paquete ligero y eficiente, ideal para locuciones, diseño de sonido y masterización de películas.

Es compatible con plugins VST/TAU de terceros, lo que te permite controlar todos los aspectos de tu entorno de audio. Te permite modificar diseños, desarrollar scripts personalizados y crear un flujo de trabajo personalizado que se adapta a las diferentes necesidades de los proyectos. Ofrece edición no destructiva en un paquete eficiente en cuanto a recursos.

Las mejores funciones de Reaper

Graba y edita con pistas de audio ilimitadas y procesamiento en tiempo real

Personaliza tu flujo de trabajo con una interfaz de usuario adaptable, macros y scripts personalizados

Mejora tu sonido con plugins VST, procesadores de audio e integración MIDI

Optimice las voces en off con edición espectral, corrección de tono y efectos no destructivos

Limitaciones de Reaper

Curva de aprendizaje pronunciada debido a sus amplias opciones de personalización

Sin instrumentos integrados: depende de plugins externos para la producción de audio avanzada

Precios de Reaper

Periodo de evaluación gratis durante 60 días

Licencia con descuento: 60 $ al mes por usuario (para particulares y pequeñas empresas)

Licencia comercial: 225 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Reaper

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Esto es lo que dice un usuario de G2:

Me gustan las opciones de personalización y todo el software integrado en Reaper. La pequeña capacidad de edición de vídeo es una ventaja adicional, al igual que la compatibilidad con VST.

Me gustan las opciones de personalización y todo el software integrado en Reaper. La pequeña capacidad de edición de vídeo es una ventaja adicional, al igual que la compatibilidad con VST.

8. Murf AI (el mejor para crear voces en off realistas con IA y texto a voz)

a través de Murf IA

Murf IA ayuda a eliminar las narraciones que suenan robóticas generando voces en off similares a las humanas a partir de guiones. Ofrece más de 120 voces IA en más de 20 idiomas y proporciona un control preciso del tono, el acento y el ritmo, todo ello sin necesidad de un entorno de grabación específico.

¿Necesitas una voz distintiva para tu marca? Su función de clonación de voz imita las voces humanas con una precisión tonal y una expresión natural. Combina esto con la biblioteca de música libre de derechos de autor integrada de Murf, los controles de ritmo y la edición de guiones con IA, y obtendrás un estudio de voz completo en una sola herramienta.

Las mejores funciones de Murf IA

Clona voces a partir de muestras de audio cortas y crea narraciones realistas y alineadas con tu marca

Modifica las voces en off con un cambiador de voz con IA para cambiar entre géneros, acentos y tonos

Añade música de una biblioteca libre de derechos de autor para obtener locuciones pulidas y atractivas

Edita con una interfaz de arrastrar y soltar con modificación de guiones en tiempo real

Limitaciones de Murf IA

El elevado precio puede suponer una barrera para usuarios ocasionales o pequeñas empresas

Algunos usuarios han informado de inconsistencias en la pronunciación de palabras y nombres específicos

Precios de Murf IA

Gratis para siempre

Creador: 29 $ al mes por usuario

Crecimiento 99 $ al mes por usuario

Business: 299 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Murf IA

G2: 4,7/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Esto es lo que dice un usuario de G2:

Estaba grabando algunos vídeos de productos en mi sistema de la oficina y siempre hay ruido de fondo, lo que no me permite grabar las voces en off con el ambiente adecuado. Murf me ofrece la flexibilidad de grabar los vídeos y añadir las voces en off más tarde.

Estaba grabando algunos vídeos de productos en mi sistema de la oficina y siempre hay ruido de fondo, lo que no me permite grabar las voces en off con el ambiente adecuado. Murf me ofrece la flexibilidad de grabar los vídeos y añadir las voces en off más tarde.

9. Sound Forge (el mejor para edición, masterización y restauración de audio)

a través de Sound Forge

¿Grabaciones defectuosas? ¿Ruido de fondo? Sound Forge limpia el audio con precisión, tanto si estás restaurando cintas antiguas, editando voces en off o masterizando narraciones nítidas.

Su avanzada reducción de ruido y la utilidad coreFX limpian las imperfecciones, aumentan la claridad y añaden efectos pulidos. La función Truncate Silence elimina las pausas, mientras que el asistente de exportación garantiza que los archivos de audiolibros cumplan con los estándares ACX para plataformas como Audible e iTunes.

Las mejores funciones de Sound Forge

Edita audio de mala calidad con limpieza espectral, eliminación de silbidos y reducción de ruido

Acelera el flujo de trabajo con las mejoras VST y el procesamiento por lotes

Aplica los cambios en tiempo real con visualización de formas de onda y edición no destructiva

Optimiza las voces en off para streaming con modernos plugins de ecualización, reverberación y wizardFX

Limitaciones de Sound Forge

Requiere conocimientos técnicos, por lo que es más adecuado para profesionales y editores con experiencia

Carece de funciones de voz IA integradas en comparación con sus competidores modernos

Se trata principalmente de un editor de formas de onda estéreo, por lo que sus capacidades multipista son limitadas en comparación con los DAW

Precios de Sound Forge

Sound Forge Audio Studio: 44,99 $ al mes por usuario

Sound Forge Pro 18: 199,00 $ al mes por usuario

Sound Forge Pro Suite: 399,00 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Sound Forge

G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

➡️ Más información: ¿Graba locuciones y necesita una forma sencilla de capturar vídeo también? ¡Descubra los mejores grabadores de pantalla gratis, sin marcas de agua y con resultados profesionales!

10. Speechify (el mejor para transformar texto en audio natural y realista)

a través de Speechify

Speechify convierte el texto escrito en audio natural y realista, perfecto para vídeos de YouTube, cursos de aprendizaje electrónico o campañas publicitarias. Es compatible con más de 200 voces de IA en más de 30 idiomas, incluidas opciones de celebridades, para adaptarse al tono o acento adecuado de tu proyecto.

Clona voces para crear narraciones personalizadas y alineadas con tu marca en diferentes idiomas para garantizar la coherencia y el alcance de tu marca. El resultado es un discurso muy inteligible sin depender del software de grabación tradicional.

Las mejores funciones de Speechify

Genera locuciones profesionales en segundos con voces similares a las humanas impulsadas por IA

Escanea texto de imágenes y genera narraciones de voz realistas con tecnología OCR

Controla la velocidad de la narración hasta 900 palabras por minuto para un ritmo preciso

Integración con Dropbox, Google Drive y ePub para una conversión fluida de texto a voz

Limitaciones de Speechify

La personalización avanzada de la voz lleva tiempo dominarla

Los planes premium ofrecen herramientas potentes, pero los precios pueden ser elevados para los usuarios ocasionales

Capacidades de edición de audio limitadas en comparación con los DAW

Precios de Speechify

Planes de texto a voz

Free

Básico: 29 $ al mes por usuario

Planes de Speechify Studio

Free

Básico: 69 $ al mes por usuario

Profesional: 99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Speechify

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

11. Logic Pro (el mejor para la producción musical y la edición de precisión en Mac)

a través de Logic Pro

¿Frustrado por ediciones desordenadas y una calidad de voz inconsistente? Logic Pro simplifica la producción de audio con masterización impulsada por IA, procesamiento de voz en tiempo real y audio espacial, lo que ofrece voces en off con calidad de estudio.

Creado exclusivamente para Mac, iPad y iPhone, se integra en el ecosistema de Apple para ofrecer un flujo de trabajo ininterrumpido. ¿Necesitas más control? La grabación de varias tomas, la automatización avanzada y la edición por capas te ayudan a perfeccionar cada línea vocal para que tu audio suene perfecto.

Las mejores funciones de Logic Pro

Perfecciona cada toma con la reducción de ruido, la corrección del tono y los controles de ecualización

Sincroniza con secuenciadores MIDI, compatibilidad con archivos de alta resolución y rendimiento nativo para macOS

Convierte grabaciones antiguas en proyectos de audio editables (por ejemplo, notas de voz) para una edición más profunda

Gestiona sesiones de forma remota con Logic Remote en iPad o iPhone para realizar ajustes sin necesidad de usar las manos

Limitaciones de Logic Pro

Exclusivo para Mac, lo que restringe la accesibilidad para los usuarios de Windows

Algunos complementos de terceros pueden requerir configuración y optimización manuales

Curva de aprendizaje pronunciada para principiantes

Precios de Logic Pro

Versión de prueba gratuita

App, aplicación, versión completa: 199,99 $ por usuario

Valoraciones y reseñas de Logic Pro

G2: 4,6/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 140 opiniones)

12. WavePad (el mejor para la edición sencilla de audio en múltiples formatos con eliminación de ruido)

a través de WavePad

WavePad de NCH Software es un editor de audio digital ligero pero con numerosas funciones, ideal para principiantes y profesionales. Tanto si graba narraciones para cursos de aprendizaje electrónico, produce audiolibros o perfecciona podcasts, WavePad le ofrece grabaciones de voz nítidas y de alta calidad.

¿Lo mejor? Funciona a la perfección en Windows, macOS, iOS y Android, lo que te permite editar en cualquier lugar, ya sea sobre la marcha o desde tu estudio. Cuando necesitas una precisión adicional, su análisis espectral, sus efectos de masterización y sus herramientas de restauración garantizan resultados listos para su emisión.

Las mejores funciones de WavePad

Elimina ruidos no deseados como silbidos, zumbidos y estática para obtener voces en off nítidas

Edita en cualquier formato (MP3, WAV, FLAC, OGG y más) para una gestión fluida de los archivos

Ahorra tiempo procesando varios archivos a la vez

Transforma las voces con controles de cambio de tono y velocidad para conseguir efectos creativos

Limitaciones de WavePad

Carece de grabación multipista, lo que limita la superposición y mezcla complejas

No tiene mezclador integrado, por lo que requiere herramientas externas para una producción avanzada

La interfaz, aunque funcional, no es tan moderna como la de algunos competidores

Precios de WavePad

Edición estándar: 29,99 $ al mes por usuario

Edición Master: 49,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de WavePad

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Esto es lo que dice un usuario de G2:

Wavepad me permite trabajar con una gran variedad de formatos de audio, ya que es muy flexible con todo tipo de archivos que puedas querer editar. En su mayoría, el software admite archivos MP3 y WAV, así como otros formatos como FLAC, OGG Vorbis Audio, GSM, VOX, Real Audio y AIF.

Wavepad me permite trabajar con una gran variedad de formatos de audio, ya que es muy flexible con todo tipo de archivos que puedas querer editar. En su mayoría, el software admite archivos MP3 y WAV, así como otros formatos como FLAC, OGG Vorbis Audio, GSM, VOX, Real Audio y AIF.

13. Cubase (el mejor para opciones de voz personalizadas avanzadas y funciones MIDI)

a través de Cubase

Steinberg Cubase es un DAW profesional repleto de funciones avanzadas para actores de doblaje, productores musicales y profesionales del audio que buscan una personalización profunda y una precisión de estudio. Su procesamiento de 64 bits en coma flotante ayuda a garantizar un audio nítido y claro para locuciones o partituras orquestales completas.

Además, su última versión ofrece potentes actualizaciones que te permiten controlar completamente tu producción de audio. Session Exchange facilita la colaboración, Multi-Assignment agiliza la edición y los diseños de monitorización personalizados proporcionan una mezcla de voces precisa.

Las mejores funciones de Cubase

Perfecciona las grabaciones de audio con edición espectral, corrección del tono en tiempo real y reducción de ruido

Integra secuenciadores MIDI e instrumentos virtuales para crear paisajes sonoros envolventes y efectos vocales en capas

Amplíe los flujos de trabajo con compatibilidad con plugins VST, generadores de voz con IA y procesadores de audio de terceros

Sincroniza las voces en off con música de fondo y efectos de sonido para obtener una producción final pulida

Limitaciones de Cubase

El completo conjunto de funciones tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los principiantes

Requiere una interfaz de audio potente y una configuración de alto rendimiento para un rendimiento óptimo

Puede resultar caro, especialmente la versión Pro. Utiliza un sistema USB eLicenser (dongle) para algunas versiones, lo que puede resultar incómodo

Precios de Cubase

Cubase Elements 14: 99,99 $ al mes por usuario

Cubase Artist 14: 329,99 $ al mes por usuario

Cubase Pro 14: 579,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Cubase

G2: 4,3/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Esto es lo que dice un usuario de G2:

Siempre he encontrado que Cubase ofrece la mejor mezcla de sonido, independientemente del tipo de proyecto en el que esté trabajando, ya sea música o material de voz o locución.

Siempre he encontrado que Cubase ofrece la mejor mezcla de sonido, independientemente del tipo de proyecto en el que esté trabajando, ya sea música o material de voz o locución.

Menciones especiales

Pro Tools: Un software de producción musical integral utilizado en estudios profesionales, que ofrece grabación, mezcla y posproducción para locuciones

iZotope RX: La mejor opción para la restauración de audio, destaca en la reducción de ruido, la eliminación de reverberación y la mejora vocal

Studio One: Un moderno DAW que combina la edición intuitiva de arrastrar y soltar con una masterización avanzada, lo que hace que la producción de voz en off sea rápida y eficiente

Del guion al estudio: optimiza las locuciones con ClickUp

Tanto si estás creando explicaciones rápidas como locuciones de gran impacto y calidad profesional, elegir la herramienta adecuada puede ahorrarte tiempo, reducir la complejidad y elevar la claridad y el impacto de tu contenido.

Pero la grabación es solo una pieza del rompecabezas. ¿Gestionar guiones, revisiones, aprobaciones y colaboración? Ahí es donde ClickUp toma la delantera. Desde la redacción y el perfeccionamiento de guiones hasta la conversión de clips de voz en elementos de acción, mantiene todo tu flujo de trabajo sin interrupciones en un solo lugar.

¿Por qué lidiar con múltiples herramientas cuando puedes centralizarlo todo? Regístrate hoy mismo en ClickUp y crea, edita, revisa y entrega locuciones impecables sin caos. 🚀